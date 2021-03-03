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ЦОВ
Центр обработки вызовов


03.03.2021 «Светец» внес вклад в цифровизацию здравоохранения Ленобласти 1
15.02.2019 «Рэйдикс» и «Аквариус» поставили СХД для центра безопасности в ХМАО-Югре 1
14.02.2019 «Ростелеком» поможет Кировской области с региональным проектом «Умный город» 1
23.05.2018 Председатель ИТ-комитета Вологодской области: почему цифровая экономика начнется с регионов 1
27.04.2018 Выручка «Манго Телеком» за 2017 год увеличилась на треть 2
06.02.2018 «Манго Телеком» представила инструменты Social Commerce 2
07.09.2017 У «Манго телеком» двукратно выросла прибыль 2
21.06.2017 Годовой оборот «Манго Телеком» превысил 2,2 млрд рублей 1
19.01.2017 «Ростелеком» развивает «Систему-112» в Воронежской области 1
11.08.2016 «Манго Телеком» за полгода увеличила оборот на 25% 1
29.04.2016 «Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия 1
21.04.2016 «Манго Телеком» расширяет возможности облачного колл-центра 4
07.04.2016 «Манго Телеком» предложил бизнесу Санкт-Петербурга интеграцию мобильной и офисной связи 1
21.03.2016 «Корус АКС» реализовал проект по строительству ЦОВ «Системы-112» в Свердловской области 1
15.01.2016 Выручка Mango Office в Екатеринбурге в 2015 г. увеличилась на треть 2
23.12.2015 Выручка Mango Office в Новосибирске за год увеличилась вдвое 1
17.12.2015 Выручка Mango Office в Челябинске за год увеличилась на 70% 2
07.12.2015 Mango Office провела обновление ИТ-инфраструктуры, подготовившись к росту клиентской базы и внедрению ресурсоемких сервисов 1
13.11.2015 Mango Office выпустил API для «Виртуальной АТС» 1
06.10.2015 «Линия24» запустила подсистему голосовых сервисов для мобильного оператора SIM SIM 1
05.10.2015 «Линия24» организовала автоматизированный центр приема телефонных заявок для внутренней ИТ-службы «Газпром нефтехим Салават» 1
18.09.2015 Mango Office представила новую версию своей облачной CRM 1
01.09.2015 Mango Office открывает офис во Владивостоке 2
07.08.2015 «Ростелеком» в Рязанской области приступил к реализации второго этапа внедрения «Системы-112» 1
03.08.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2015 г.

 1
23.07.2015 Mango Office запускает новый облачный продукт «Виртуальный номер» 1
17.07.2015 Единый контактный центр «ЭСК РусГидро» создан с помощью технологий Avaya 1
10.07.2015 «Манго телеком» мигрировала на СУБД PostgreSQL, чтобы сэкономить $5 млн 1
08.07.2015 «Линия24» запустила ЦОВ для интернет-магазина Toy.ru 2
25.06.2015 Mango Office предложил малому бизнесу аналитические инструменты профессиональных колл-центров 3
17.06.2015 «Линия24» запустила Сall-центр для казахстанской торговой сети Alser 1
10.06.2015 Mango Office оснастила «Центр Обработки Вызовов» возможностями маркетинговой аналитики 3
05.06.2015 Оборот «Манго Телеком» в 2014 г. вырос на 45% до 1,35 млрд руб. 1
28.05.2015 Mango Office открывает представительство в Волгограде 1
22.04.2015 «Линия24» внедрила центр обработки входящих вызовов в IBS 4
14.04.2015 «Техносерв» разработал ПО «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112» на базе решений Avaya 2
19.03.2015 Mango Office начинает предоставлять полный комплекс сервисов на территории Тольятти 1
14.10.2014 «Техносерв» создал «Систему 112» для Новосибирской области 1
02.10.2014 StarBlazer начинает обучение партнеров установке и настройке оборудования двухстороннего спутникового интернета 1
19.09.2014 CTI модернизировала центр обработки вызовов для «Башинформсвязи» 2

Публикаций - 103, упоминаний - 158

ЦОВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 15
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 12
Синтерра - Synterra 565 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 6
Линия24 8 5
Microsoft Corporation 11095 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
МегаФон Приморский филиал 1 1
RetailCRM 21 1
Светец 13 1
Zelax - Зелакс 42 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Летограф - Letograf 63 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
Ланит ГК 1157 1
СКБ Контур 416 1
Oracle Corporation 3350 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Yandex - Яндекс 4101 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Telegram Group 702 1
Facebook 3766 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
РусГидро ПАО 129 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Форус Банк 4 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Правительство РФ 2205 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
Правительство Вологодской области 18 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Администрация Псковской области 22 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Администрация города Тулы 3 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 11
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 2
Безопасный город 347 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 20
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Asterisk 58 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Microsoft Office 1942 2
Alfresco 114 1
Летограф Ансамбль 2 1
amoCRM 39 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 18 1
Avaya Aura Experience Portal 9 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 1 1
Avaya Interaction Center 9 1
Avaya AES 5 1
1С-Рарус iCRM 2 1
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 9 1
Avaya IX Contact Center - Avaya IX CC 7 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Mango Talker 5 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Rakuten Viber 429 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Бызов Дмитрий 31 5
Шикинов Александр 9 2
Бессарабский Алексей 29 2
Марков Вадим 3 2
Васильев Игорь 21 1
Губа Александр 1 1
Ивакин Александр 2 1
Богомолов Андрей 19 1
Цветков Сергей 9 1
Санадзе Георгий 10 1
Никуличев Андрей 43 1
Шульгин Илья 1 1
Филатов Александр 10 1
Козловский Андрей 10 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Иванов Андрей 40 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 22
Россия - СФО - Новосибирск 1969 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 9
Россия - ПФО - Самара 1289 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
Европа 3759 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Россия - ПФО - Казань 1518 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 4
Россия - Краснодар 1040 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Индия - Республика 2173 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Россия - Вологодская область 316 2
Казахстан - Республика 2632 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - Ростовская область 863 2
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - Тольятти 237 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - Вытегорский муниципальный район 1 1
Европа Центральная 106 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Русский язык 983 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Федеральное законодательство 254 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 1
CNews Analytics 1990 4
GfK - ГФК-Русь 119 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
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