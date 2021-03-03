Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦОВ
Центр обработки вызовов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 103, упоминаний - 158
ЦОВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
|Бызов Дмитрий 31 5
|Шикинов Александр 9 2
|Бессарабский Алексей 29 2
|Марков Вадим 3 2
|Васильев Игорь 21 1
|Губа Александр 1 1
|Ивакин Александр 2 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Цветков Сергей 9 1
|Санадзе Георгий 10 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Шульгин Илья 1 1
|Филатов Александр 10 1
|Козловский Андрей 10 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Иванов Андрей 40 1
|Осеевский Михаил 221 1
|CNews Analytics 1990 4
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru