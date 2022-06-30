Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия РФ Российская федерация
Публикаций - 107650, упоминаний - 245472
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2535 2223
|Медведев Дмитрий 1602 1352
|Никифоров Николай 1161 901
|Рейман Леонид 1009 853
|Щеголев Игорь 685 514
|Исанин Антон 9241 438
|Шадаев Максут 459 363
|Мишустин Михаил 371 334
|Чернышенко Дмитрий 317 272
|Иванов Сергей 360 266
|Греф Герман 344 259
|Серова Елена 317 258
|Прянишников Николай 285 236
|Попов Алексей 329 231
|Козырев Алексей 274 230
|Евраев Михаил 228 200
|Ермолаев Артем 348 199
|Орловский Виктор 323 192
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 183
|Шалманов Сергей 199 181
|Осеевский Михаил 264 175
|Касперская Наталья 248 171
|Носков Константин 221 170
|Чаркин Евгений 203 165
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 163
|Лысенко Эдуард 237 163
|Дворкович Аркадий 196 161
|Паршин Максим 200 159
|Брюквин Юрий 280 157
|Макаров Валентин 173 157
|Кочетков Владислав 247 155
|Земков Сергей 156 154
|Массух Илья 202 152
|Усманов Алишер 274 152
|Фрадков Михаил 159 150
|Козлов Михаил 167 150
|Акимов Максим 170 149
|Нуралиев Борис 244 149
|Чубайс Анатолий 193 148
|Бойко Елена 174 146
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru