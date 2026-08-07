Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия РФ Российская федерация

Россия - РФ - Российская федерация

Российская Федерация (РФ)государство в Восточной Европе и Северной Азии, занимающее первое место в мире по территории. Столицей является Москва, где также находится резиденция Президента РФ. В состав страны входят 85 субъектов, включая республики, края, области, города федерального значения, автономные округа и автономную область. Население страны превышает 144 миллиона человек, что делает её третьей по численности в Европе. Государственный язык — русский.

Политическая система РФ основана на Конституции, принятой в 1993 году. Высшее должностное лицо — Президент, который избирается на шесть лет. Законодательная власть принадлежит Федеральному Собранию, состоящему из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Исполнительная власть осуществляется Правительством во главе с Председателем Правительства.

Экономика России базируется на сочетании природных ресурсов, промышленности и сферы услуг. Ведущие отрасли — добыча и экспорт нефти и газа, металлургия, машиностроение, атомная энергетика. В последние годы усилия направлены на развитие цифровой инфраструктуры и импортозамещения в сфере информационных технологий.

Цифровизация и информатизация в России ведутся в рамках национальных проектов и стратегических инициатив.

Наука и образование в России имеют глубокие традиции. Ученые активно участвуют в разработке современных методов анализа данных, включая методологию анализа экспериментов с биграфной интерференцией, что применяется в крупных технологических компаниях. Также разработаны системы оптимизации вычислительных ресурсов при тестировании моделей, что позволяет повышать точность оценок и снижать затраты.

Российская Федерация — это многонациональное государство с богатой историей, развитой промышленностью и активно развивающейся цифровой сферой. В условиях внешнего давления и ограничений страна делает ставку на импортозамещение, развитие собственных технологий и интеграцию науки с промышленностью. Ключевые участники цифровой трансформации: «Байкал Электроникс», «Промобит», «Элпитех», «Резонит», «ХайТэк», «Аквариус», ГК Softline, «НумаТех».

 

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона

ла свою работу. Маркетплейс создал страницу-лендинг, через которую собирает заявки со всех регионов России. Важно подчеркнуть, что быть именно владельцем складского помещения для участия в этой
07.08.2026 Кошельку будет очень больно. Компаниям влетит в копеечку принудительный переход на российские сертификаты безопасности

о не предусматривало – ни административного, ни тем более уголовного. Другое дело, что пользоваться российскими веб-сервисами без таких сертификатов с каждым разом становится все сложнее. К при
07.08.2026 Путин ввел штрафы для маркетплейсов за нарушения прав продавцов и ПВЗ

Наказания для операторов цифровых платформ Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за неисполенние требован
07.08.2026 «Авито Работа»: 31% работающих россиян определились с профессией уже после начала карьеры

Эксперты «Авито Работы» опросили более 1,5 тыс. работающих россиян и выяснили, в каком возрасте и под влиянием каких факторов соискатели делают професси
07.08.2026 Новый игровой 44,5-дюймовый монитор Acer Nitro XZ452CUV в России

Компания Acer выпустила в России монитор Nitro XZ452CUV шириной 108 см с изгибом 1500R. Сверхширокоформатный 44,5-дюймо
07.08.2026 Внутренний туризм на подъеме: россияне выбирают короткие поездки и культурный отдых

ом. Что это означает для рынка Данные «ЮKassa» фиксируют несколько устойчивых изменений в поведении российских путешественников: короткие поездки вытесняют длинные, россияне чаще выбирают маршр
07.08.2026 В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор

роникой. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в России. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственно
07.08.2026 Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве

услуг телефонной связи». Если они вступят в силу, то затронут примерно пятую часть всего населения России. FreePik Российским детям станет сложнее пользоваться интернетом из-за новой идеи влас
07.08.2026 Оферы чаще отклоняют те, кто зарабатывает больше

я проведения: 30 июля — 3 августа 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: 1600 респондентов.
07.08.2026 Создатель российского «убийцы» MS Office закрыл офисы. В компании реструктуризация, убытки и массовые увольнения

Закрыто. Приходите никогда Отечественная компания «Мойофис», разработчик одноименного пакета офисных программ на замену Microsoft Office, закрыла свои представительства сразу в двух российских городах. Отныне ее офисы не работают в Иннополисе (Татарстан) и Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников компании. Юрлицо бренда «Мо
07.08.2026 ActiveCloud развернул защищенную облачную инфраструктуру для российского бизнеса в Белоруссии

Облачный провайдер ActiveCloud развернул защищенный IaaS для российской фармацевтической компании в Белоруссии. Провайдер разместил нагрузки в аттестованн
07.08.2026 Не только ИT: чему сейчас обучаются россияне в онлайн-школах и у каких специалистов растут зарплаты — «Авито Работа» и GetCourse

оставила 81 397 руб. в месяц (+25% год к году), а число вакансий за год выросло на 14%. «Все больше россиян выбирают онлайн-обучение современным цифровым профессиям. Во многом это связано с тем
06.08.2026 Пицца для зумера, бургер для миллениала: как разные поколения россиян выбирают фастфуд

разных поколений покупателей. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Большинство опрошенных россиян позволяют себе перекусы фастфудом лишь иногда (48%) или очень редко (32%). Еще 15% ре
06.08.2026 «Авито Работа»: Россияне назвали ключевые навыки гуманитариев в эпоху ИИ

Искусственный интеллект меняет требования к гуманитарным специалистам: 36% россиян считают, что главным навыком становится умение грамотно распределять задачи между чел
06.08.2026 GPTunneL обсуждает партнерство с китайским разработчиком ИИ-моделей Z.AI

ашение, в рамках которого GPTunneL получит статус официального дистрибьютора моделей разработчика в России. На текущий момент компании уже договорились об интеграции моделей GLM в GPTunneL, тес
06.08.2026 Разработчик российского литографа создаст суверенный электронный микроскоп на замену Hitachi

ко его едва ли хватит на полную локализацию всех компонентов и технологий». Электронный микроскоп в России возможно создать за четыре года и за такие деньги, считает другой собеседник CNews сре
06.08.2026 В России за пять лет создадут сеть технопарков для ИТ-разработчиков. Инвестиции составят 25 миллиардов

логий (ЦБСТ, объединяет разработчиков продукции военного и двойного назначения) планирует создать в России сеть специализированных технопарков, пишет «Коммерсант». Инвестиции составят более 25

06.08.2026 «РТК-Сервис» расширяет портфель импортонезависимых решений для ЦОДов с продуктами OpenYard

ической независимости. Продукты OpenYard представлены в реестре промышленной продукции Минпромторга России и совместимы с широким спектром российского программного обеспечения. Перед внедрением
06.08.2026 СХД «Storex ФБЛ» компании «Байт» включена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга

ения могут отвечать корпоративным требованиям по производительности, масштабируемости и надежности. Российскому рынку нужны не просто «локализованные» продукты, а полноценные платформы, на кото
06.08.2026 «БФТ-Холдинг» и «Циан» договорились продвигать объекты государственного и муниципального имущества, выставленные на торги

муниципальным имуществом. Проекты на базе решения «БФТ.Имущество» внедрены более чем в 20 регионах России и обеспечивают полный цикл управления имущественным комплексом – от ведения реестров и
06.08.2026 Astra Migration и Astra Store вошли в реестр отечественного ПО

й миграции Astra Migration и корпоративный магазин приложений Astra Store — внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»
06.08.2026 Руслан Верчинов, Евгений Зенин -

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

ти компонентов» CNews: Как вы оцениваете текущее состояние рынка программно-аппаратных комплексов в России — сформировался ли он окончательно или все еще находится в стадии активного становлени
06.08.2026 CNewsMarket подготовил рейтинг российских программно-аппаратных комплексов

NewsMarket сравнили как возможности программного слоя, так и технические характеристики платформ от российских производителей. Кроме того, оценивалось качество технической поддержки и обучения

06.08.2026 BI на пороге новой эры

. Однако, как показало исследование «AI в BI» от «Кругов Громова», переход к автономной аналитике в России сталкивается с неожиданным препятствием: чем умнее становится ИИ, тем сложнее отличить
06.08.2026 85% россиян делают покупки на маркетплейсах в первый же день после зачисления зарплаты

При этом 36% уже не помнят, на что именно ушел их первый заработок. Чаще всего без чувства вины 41% россиян готовы потратить на себя в день зарплаты от 1 до 5 тыс. руб., 27% — до 1 тыс. руб., 2
06.08.2026 Российская суверенная система бронирования авиабилетов будет выставлена на торги

лярными пассажирскими перевозками Компании «Сирена-Трэвел» была национализирована в феврале 2026 г. Российские авиакомпании начали переход на «Леонардо» в 2022 г., после отказа от сотрудничеств
06.08.2026 Одного из трех увольняющихся по собственному желанию можно удержать, и не только деньгами

. Карьерный рост упомянули 11%, соблюдение ранее данных обещаний — 5%. *** Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 173 Время проведения: 18-31 июля 2026 г. Исследуемая с
06.08.2026 Сбербанк, «Авито», VK и «Яндекс» возжелали без разрешения скармливать персональные данные россиян своим нейросетям

орм закона о персональных данных. С этой целью 3 августа 2026 г. она направила обращение в Минцифры России, в котором попросила разрешить обрабатывать персональные данные россиян «с использован
06.08.2026 Благодаря OCS китайский бренд светодиодных дисплеев Smart Media Display нарастит присутствие на российском рынке

ания: продукция бренда будет распространяться через широкую сеть партнеров OCS в различных регионах России. Об этом CNews сообщили представители OCS. В портфель дистрибьютора вошла линейка свет
06.08.2026 Кто в России стал зарабатывать больше: быстрее всего растут зарплаты у рабочих, а самые высокие предложения — на вахте

года средняя зарплата вахтовика достигла 170 тыс. руб. (на 8% выше, чем годом ранее). «Большинство российских компаний сегодня активнее всего поднимают зарплату в вакансиях специалистам с опыт
06.08.2026 Отключение подписок Adobe вызвало рост спроса на российский редактор ContentReader PDF

уживание и начала постепенно деактивировать действующие корпоративные лицензии для пользователей из России. В числе отключенных продуктов — редактор Adobe Acrobat Pro. Об этом CNews сообщили пр
06.08.2026 Иркутский государственный университет и BPMSoft будут готовить специалистов в сфере ИТ

это один из ключевых вызовов для всей системы образования. Важно не просто познакомить студентов с российскими продуктами, а научить работать с их технологиями, архитектурой и методологией соз
06.08.2026 Больше никаких MacBook и iPad. Российских госзаказчиков лишат хитрой возможности в открытую закупать западную электронику

ительства № 1875 от 23 декабря 2024 г. Он запретит смешивать в одном лоте технику с наличествующими российскими аналогами и без таковых. Нововведение в случае его вступления в силу коснется цел
06.08.2026 Сбербанк представил технологии для футбола, которые уже работают более чем в 50 российских клубах

едения вручную. В Manager 360 эти данные связаны между собой. Сейчас платформой пользуются более 50 российских клубов», — отметил основатель Manager 360 Владислав Перескоков. ИИ-инструменты Man
06.08.2026 Цена стойки в российских ЦОДах резко пошла вверх. Рост достигает 30%

3 тыс. до 138 тыс. руб.). По данным BusinesStat, по итогам 2025 г. объем рынка коммерческих ЦОДов в России составил 148 млрд руб. Photogenica - .shock Стоимость услуг российских коммерческих ЦО
06.08.2026 Российская линейка корпоративного Wi‑Fi 7 выросла до трех моделей

трафиком до типовых офисных и коммерческих объектов. Обе точки доступа разработаны и производятся в России. Об этом CNews сообщили представители Eltex. WEP‑500K и WEP‑50L работают на базе станд
06.08.2026 Практика джоб-оферов все чаще носит выборочный характер

. офер вручают заметно чаще (41%), чем зарабатывающим меньше (25—28%). *** Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 193 Время проведения: 14-29 июля 2026 г. Исследуемая с
06.08.2026 SimpleOne — первая российская ITSM-платформа с вендоронезависимым коннектором к дискаверингу

версия снимает ключевое ограничение предшественника: теперь продукт не привязан к конкретному инструменту дискаверинга и обеспечивает интеграцию с любым решением на рынке. Это делает SimpleOne первой российской ITSM/ESM-платформой, для которой доступен готовый коннектор к дискаверингу без привязки к конкретному вендору: у конкурирующих платформ поддерживаются только собственные модули, а лю
06.08.2026 Centicore Group вошла в рейтинг «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России»

арная выручка участников рейтинга в 2025 г. составила почти 3,6 трлн руб. Заняв 178 строчку, Centicore Group подтвердила свой статус одного из наиболее динамично развивающихся и устойчивых игроков на российском ИТ-рынке, успешно закрепляя свои позиции среди ведущих участников отрасли. В 2025 г. выручка компании Centicore Group превысила показатель 2024 г. на 79,67%. Рост бизнеса сопровождал
05.08.2026 Опрос Hi-Tech Mail и «VK Рекламы»: почти половина россиян замечает вирусную рекламу в соцсетях

дая четвертая задумается о покупке, если ее зацепила реклама, среди мужчин таких 17%. Опрос проводился на портале Hi-Tech Mail с 17 по 31 июля, в нем приняли участие более 2 тыс. респондентов со всей России.

Публикаций - 166167, упоминаний - 438780

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9711
Microsoft Corporation 25775 9399
Ростелеком 10948 7348
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6246
МегаФон 10742 6194
Yandex - Яндекс 9215 5625
9594 5194
Apple Inc 13154 4626
Samsung Electronics 11064 4472
Google LLC 12688 4428
Intel Corporation 12811 3757
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3706
SAP SE 5601 3503
IBM - International Business Machines Corp 9699 3422
Oracle Corporation 7074 3392
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3184
Huawei 4675 2745
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2700
Softline - Софтлайн 3743 2699
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2563
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2477
HP Inc. 5883 2352
VK - Mail.ru Group 3602 2296
Cisco Systems 5372 2251
Telegram Group 2940 2011
Meta Platforms - Facebook 4621 2002
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1876
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1848
Dell EMC 5180 1661
Sony 6739 1575
Крок - Croc 1964 1567
Xiaomi - Сяоми 2231 1536
LG Electronics 3735 1452
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1371
Acer Group - Acer Inc 2776 1360
Nvidia Corp 4002 1343
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1318
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1301
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1293
Broadcom - VMware 2610 1261
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6379
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2358
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2327
Почта России ПАО 2370 2144
РЖД - Российские железные дороги 2096 1717
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1646
Альфа-Банк 1979 1461
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1427
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1385
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1299
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1249
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1229
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1188
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 1172
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1162
Газпром ПАО 1493 1150
Visa International 1993 1148
Связной ГК 1401 1036
Евросеть 1421 1017
ГПБ - Газпромбанк 1273 1006
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 985
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 965
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 933
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 898
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 884
Россети Ленэнерго 1699 768
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 754
Superjob - Суперджоб 858 754
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 687
NanduQ - Qiwi 1013 667
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 667
НСПК - Национальная система платежных карт 948 665
ПСБ - Промсвязьбанк 963 664
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 635
Альфа-Групп 745 620
Газпром нефть 725 593
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 579
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 575
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 544
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 541
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11980
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6043
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4819
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4618
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4504
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4470
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3609
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3307
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3157
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3142
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2869
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2682
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2564
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2548
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2508
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2127
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1919
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1826
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1781
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1744
Федеральное казначейство России 1949 1422
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1295
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1277
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1270
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1255
Судебная власть - Judicial power 2500 1231
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1226
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1159
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1083
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1082
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1016
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 936
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 883
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 851
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 829
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 809
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 682
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 675
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 670
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 669
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2809
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 766
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 749
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 573
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 491
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 376
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 345
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 300
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 299
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 299
Единая Россия - Политическая партия 321 289
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 262
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 255
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 254
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 248
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 191
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 191
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 182
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 182
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 178
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 158
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 149
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 143
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 139
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 130
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 129
ГосИнформСистемы 160 127
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 124
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 122
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 115
ЛДПР 116 110
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 105
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 105
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 101
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 93
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 93
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 93
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 86
OWASP - Open Web Application Security Project 146 82
РосКомСвобода - Общественная организация 86 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 36066
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 22626
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21113
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 19235
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17818
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16896
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 14736
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13655
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 13347
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13222
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12548
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12511
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10992
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10959
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 8843
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8744
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8326
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8141
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8078
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7958
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7671
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7591
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7542
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7497
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7423
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7271
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7164
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6876
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 6636
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6346
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6317
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6005
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5991
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 5961
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5918
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5833
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5635
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5590
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5549
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5546
Google Android 15243 6828
Microsoft Windows 16882 5721
Linux OS 11533 5303
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4127
Apple iOS 8583 3814
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3125
Microsoft Windows 2000 8678 2922
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2779
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2631
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2320
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2211
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2114
Apple iPhone 6 4861 1915
Microsoft Office 4170 1856
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1718
Apple - App Store 3109 1427
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1420
FreePik 1841 1392
Oracle Java - язык программирования 3469 1376
Apple iPad 4011 1374
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1366
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1327
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1289
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 1122
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1120
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1083
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 997
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 977
Apple macOS 2419 976
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 974
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 960
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 941
Intel x86 - архитектура процессора 2151 932
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 900
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 882
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 871
Новые облачные технологии - МойОфис 958 865
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 843
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 840
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 822
Путин Владимир 3454 3228
Медведев Дмитрий 1665 1503
Шадаев Максут 1210 1135
Никифоров Николай 1138 978
Рейман Леонид 1065 952
Мишустин Михаил 787 751
Щеголев Игорь 699 572
Чернышенко Дмитрий 580 548
Рустамов Рустам 548 514
Греф Герман 485 396
Иванов Сергей 405 319
Собянин Сергей 538 306
Паршин Максим 323 299
Орловский Виктор 408 298
Натрусов Артем 313 297
Козырев Алексей 328 297
Чаркин Евгений 317 290
Серова Елена 320 288
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 277
Шпак Василий 279 275
Прянишников Николай 316 274
Осеевский Михаил 350 272
Касперская Наталья 319 267
Попов Алексей 339 264
Арлазаров Владимир 290 258
Лысенко Эдуард 317 253
Ермолаев Артем 379 253
Евраев Михаил 266 250
Макаров Валентин 251 238
Дуров Павел 329 236
Волож Аркадий 268 236
Смирнов Алексей 269 234
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 232
Усманов Алишер 311 228
Нуралиев Борис 298 222
Касперский Евгений 337 220
Комиссаров Дмитрий 248 218
Григоренко Дмитрий 249 217
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 214
Массух Илья 239 211
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 31818
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 19527
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13520
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 13382
Европа 24963 11899
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 9868
Украина 7928 5915
Германия - Федеративная Республика 13221 5864
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5373
Беларусь - Белоруссия 6289 5321
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 4901
Казахстан - Республика 6047 4679
Япония 13807 3821
Франция - Французская Республика 8177 3523
Земля - планета Солнечной системы 10865 3410
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3409
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3205
Индия - Bharat 5869 3194
Азия - Азиатский регион 5920 2995
Южная Корея - Республика 7051 2723
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2591
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2539
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2475
Европа Восточная 3138 2423
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2214
Армения - Республика 2449 2163
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2152
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2128
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2128
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2097
Италия - Итальянская Республика 4508 2095
Канада 5081 1966
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1943
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1913
Турция - Турецкая республика 2620 1863
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1840
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1789
Африка - Африканский регион 3640 1769
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1751
Ближний Восток 3154 1710
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 39439
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 29675
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 19400
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16858
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12406
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10363
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 10159
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9927
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7517
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6708
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6475
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6136
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5879
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5670
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 5580
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5524
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 5412
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5182
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4777
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4572
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4545
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4242
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4153
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4084
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4016
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4005
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3918
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3915
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3873
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3868
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3857
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3786
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3685
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3666
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3655
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3650
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3513
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 3429
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3416
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3411
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5906
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2162
Ведомости 1466 1275
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1118
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 898
CNews - ZOOM.CNews 1866 874
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 826
РИА Новости 1033 749
Forbes - Форбс 1002 614
CNews RND - R&D.CNews 2274 614
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 562
Известия ИД 770 540
Bloomberg 1627 512
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 489
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 483
TAdviser - Центр выбора технологий 468 434
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 411
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 383
CNews TV 747 283
Wikipedia - Википедия 650 269
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 269
Российская газета 290 258
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 241
The Register - The Register Hardware 1784 218
FT - Financial Times 1296 202
NYT - The New York Times 1100 201
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 194
AP - Associated Press 2007 190
Tom’s Hardware 600 176
The Verge - Издание 619 167
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 165
CNews Журнал 167 151
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 135
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 133
Reddit 398 130
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 130
Открытые системы ИД 176 126
Times 661 120
N+1 - Издание 188 118
GizmoChina 171 115
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6661
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3470
IDC - International Data Corporation 4975 2504
Gartner - Гартнер 3658 1734
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 966
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 484
Forrester Research 834 321
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 311
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 249
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 248
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 242
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 219
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 217
Рустелеком ТК 305 200
IDC Russia - IDC Россия 183 170
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 166
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 162
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 154
CNews Инновация года - награда 155 148
CNews Рынок ИТ-услуг 171 143
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 137
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 135
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 129
comScore 379 125
ITResearch 123 117
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 107
Fortune Global 500 295 107
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 107
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 105
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 105
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 97
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 92
Markets&Markets Research 113 87
Gartner - Dataquest 353 84
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 84
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 81
Frost & Sullivan 207 80
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 80
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 78
Mobile Research Group 87 77
РАН - Российская академия наук 2122 1692
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1328
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1135
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 929
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 587
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 549
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 506
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 446
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 441
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 389
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 353
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 341
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 269
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 245
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 240
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 238
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 236
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 230
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 226
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 222
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 220
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 214
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 209
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 199
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 196
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 189
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 189
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 182
ТГУ - Томский государственный университет 233 175
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 166
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 163
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 156
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 155
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 155
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 147
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 147
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 136
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 135
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 130
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 125
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3414
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1886
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1328
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1111
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 805
День молодёжи - 27 июня 1087 672
CNews AWARDS - награда 571 566
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 518
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 516
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 309
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 297
CNews FORUM Кейсы 313 270
Международный женский день - 8 марта 418 226
Связь-Экспокомм 276 202
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 193
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 167
CeBIT 614 164
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 157
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 152
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 140
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 132
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 120
Единый день голосования 143 114
Docflow 148 114
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 102
РИФ - Российский Интернет Форум 109 94
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 90
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 87
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 82
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 81
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 79
ИгроМир 125 75
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 73
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 73
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 71
CSTB Telecom & Media 83 69
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 68
CNews Баттл 69 68
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 64
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 63
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще