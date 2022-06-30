Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 74597
ИКТ 6985
Организации 5009
Ведомства 1247
Ассоциации 561
Технологии 2673
Системы 15616
Персоны 24966
География 1339
Статьи 921
Пресса 788
ИАА 549
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1134
Мероприятия 768

Россия РФ Российская федерация

Россия - РФ - Российская федерация


30.06.2022 Заказная разработка ПО 2022
21.06.2022 Технологии умного города 2022
Рынок BPM 2021
31.03.2022 Импортозамещение 2022
Центры обработки данных 2021
25.02.2022 В России началась блокировка Facebook
25.02.2022 Лазерные цветные принтеры Pantum CP1100 и CM1100 поступили в продажу в России
25.02.2022 Россиянам разрешили не платить за доступ к «Госуслугам» и «Вконтакте»
25.02.2022 Первые интроскопы Hikvision установлены в Ледовом Дворце Самары
25.02.2022 Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией
25.02.2022 Цифровая маркировка табачных стиков начнется в России с 1 марта 2022 года
25.02.2022 Genius представила новую клавиатуру и проводные комплекты на российском рынке
25.02.2022 Россиян лишили доступа к сайту Intel
25.02.2022 Huawei объявляет о начале продаж в России беспроводных роутеров WiFi Mesh 3 со скоростью передачи данных до 3000 Мбит/с
25.02.2022 США блокируют производство российских процессоров. «Байкалы» и «Эльбрусы» под ударом
25.02.2022 В России бешеный рост цен на технику. В один миг все подорожало на 30%
25.02.2022 США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек»
24.02.2022 В России появятся три нейропроцессора с топологией в 5 нм
24.02.2022 Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator
24.02.2022 Российским вузам и НИИ раздадут сотни миллионов на разработку критически важных комплектующих
24.02.2022 Биткоин рухнул, не выдержав спецоперации России на Украине
24.02.2022 Ноутбуки Huawei MateBook 16 поступают в продажу в России
24.02.2022 Россиянин в одиночку отключил все ограничения для майнинга биткоина на картах Nvidia. Но есть подводные камни
24.02.2022 В России запретили обрабатывать геоданные с помощью иностранного ПО
24.02.2022 AliExpress позволит российским продавцам консультировать покупателей через чат-платформу Jivo
24.02.2022 Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С»
24.02.2022 Власти лишили инвестиций российский ИТ-фонд. Отменены планы по вливанию в отрасль миллиардов рублей
23.02.2022 Глава VK попал под американские санкции из-за своего отца
22.02.2022 Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий
22.02.2022 Российская платформа для автоматизации маркетинга Loymax увеличила выручку на 87% в 2021 году
22.02.2022 На «Госуслугах» появился раздел для иностранного гражданина
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте
22.02.2022 Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России
22.02.2022 «Аэродиск» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов
22.02.2022 Китайский «убийца» Uber бежит из России
22.02.2022 Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки
21.02.2022 Российские разработчики чипов избежали огромных госсанкций за просроченный криптопроект
21.02.2022 Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники
21.02.2022 Технологии #CloudMTS и Naumen обеспечат быстрый запуск контакт-центров для российского бизнеса

Публикаций - 107650, упоминаний - 245472

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22462 6381
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8760 4953
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8439 4540
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 4539
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6458 3525
Samsung Electronics 9322 3093
Apple Inc 10667 2836
Yandex - Яндекс 4997 2767
Intel Corporation 11247 2612
Google LLC 10287 2591
IBM - International Business Machines Corp 8925 2579
SAP SE 4571 2425
5982 2411
1С-Битрикс - Bitrix 440 2398
Oracle Corporation 6018 2310
1С-ИжТиСи 5373 2230
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3875 1998
HP Inc. 5303 1810
Ростех - Ростехнологии 2524 1739
VK - Mail.ru Group 3045 1687
Huawei 3215 1662
Cisco Systems 4713 1575
Meta Platforms - Facebook 4261 1522
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2345 1476
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5424 1439
Программный продукт ГК 3938 1379
Dell EMC 4724 1193
Крок - Croc 1613 1155
Sony 6140 1151
LG Electronics 3368 1104
Softline - Софтлайн 1865 1068
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2043 1059
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1571 1023
IBS - ИБС ИТ Услуги 1462 962
Acer Group 2307 935
АФК Система ПАО 1633 880
Ростелеком - Связьинвест 1698 877
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 869
Siemens AG - Siemens Group 2301 856
HP - Hewlett-Packard 3567 813
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5187 3045
Почта России ПАО 1852 1373
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2103 1285
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1637 1182
РЖД - Российские железные дороги 1455 1041
Альфа-Банк 1464 924
Евросеть 1393 916
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1703 832
Связной ГК 1171 806
Visa International 1784 802
Открытие ФК 2613 744
Газпром ПАО 999 641
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 912 599
ГПБ - Газпромбанк 840 557
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1020 534
X5 Group 704 507
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 484
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 477
Qiwi 871 473
Аэрофлот 646 464
РВК - Российская венчурная компания 529 437
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 641 435
Альфа-Групп 608 409
ВТБ - ВТБ24 655 389
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 591 385
ПСБ - Промсвязьбанк 672 376
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 323
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 307
Роснефть НК 432 305
АТАК - сеть магазинов 2841 293
Societe Generale - Росбанк 437 292
eBay Inc 1576 291
Газпром нефть 437 289
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 288
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1826 286
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 257
HeadHunter Group - HH Group 422 254
AliExpress 327 248
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1505 240
РТС - Фондовая биржа 353 221
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7965 6375
Правительство РФ 8084 4538
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12721 4408
Президент Российской Федерации 3648 2608
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2711 2212
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3249 2108
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 1869
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2139 1720
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2517 1626
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 1614
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2156 1555
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2378 1545
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2069 1414
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1893 1211
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2332 1171
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1338 1050
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1469 1020
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1449 987
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1319 951
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1108 830
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1568 809
Правительство Москвы 1624 774
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2146 769
Федеральное казначейство России 1315 768
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1074 756
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1067 673
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 821 644
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1234 600
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 960 599
Администрация Президента РФ 901 546
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 740 543
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1000 515
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 887 506
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 645 506
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 701 494
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 486
Счётная палата РФ 623 425
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 571 420
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 398
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 394
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2333 931
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 566
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2511 355
Руссофт - Russoft 375 324
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 284
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 244
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 592 231
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 217
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 293 203
Единая Россия - Политическая партия 246 202
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 224 200
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 185
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 208 168
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 156
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 173 154
АРБ - Ассоциация российских банков 176 151
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 112
ГИС-Ассоциация 231 102
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 85
АФТ - Ассоциация Финтех 251 85
ЛДПР 98 85
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 202 82
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 74
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 74
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 74
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 74
РосКомСвобода - Общественная организация 82 70
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 65
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 64
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 69 64
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 62
Гильдия Управляющих Документацией 72 59
Greenpeace - Гринпис 115 58
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 58
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 54
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 52
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 214 50
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 48
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 46
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29040 11614
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 44686 8696
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 7047
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10774 4078
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6901 4051
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12476 3781
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10508 3664
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8642 3512
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6427 3205
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1514 3138
Сервер - Серверные платформы 10056 3085
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9456 2862
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9298 2788
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5515 2514
Website - Вебсайт 8833 2511
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5427 2429
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5815 2293
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11261 2267
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5480 2097
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6470 2067
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5239 2012
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5072 1996
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8025 1994
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11243 1921
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5236 1680
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5265 1648
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3440 1540
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3289 1500
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3675 1445
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 1364
Big Data - Большие данные 3480 1258
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4410 1242
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3970 1240
Мобильное приложение - Mobile app 4853 1235
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5610 1226
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4028 1138
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2950 1132
5G - Пятое поколение мобильной связи 2466 1122
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4414 1068
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2246 1019
Google Android 11941 4375
Microsoft Windows 10 11571 2747
Apple iOS 6404 2406
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 2336
Linux OS 7648 2112
Apple iPhone - серия смартфонов 6233 1718
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2779 1483
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2274 1340
Microsoft Office 3235 1138
Google Play - Google Store - Android Market 2731 1051
Apple iPad 3652 1015
Apple - App Store 2433 853
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3895 776
Microsoft Skype 1937 748
Google YouTube - Видеохостинг 2274 727
Oracle Java - язык программирования 2546 724
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1400 645
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1582 639
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 611
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2287 565
Microsoft Windows XP 2386 556
ЭОС Дело СЭД 4022 544
Apple Mac - Apple Macintosh 2646 542
Microsoft SQL Server 1416 539
Microsoft Windows 2074 530
Microsoft Azure 1275 529
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 816 521
VK - Mail.ru Одноклассники 1220 521
Microsoft Windows Phone OS 1546 514
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 499
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1580 486
МКС - Международная космическая станция 1429 480
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 474
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 625 451
Microsoft Windows 7 1779 449
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1053 434
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 258 433
Intel x86 - архитектура процессора 1378 428
Космодром Байконур 1025 422
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1052 416
Путин Владимир 2535 2223
Медведев Дмитрий 1602 1352
Никифоров Николай 1161 901
Рейман Леонид 1009 853
Щеголев Игорь 685 514
Исанин Антон 9241 438
Шадаев Максут 459 363
Мишустин Михаил 371 334
Чернышенко Дмитрий 317 272
Иванов Сергей 360 266
Греф Герман 344 259
Серова Елена 317 258
Прянишников Николай 285 236
Попов Алексей 329 231
Козырев Алексей 274 230
Евраев Михаил 228 200
Ермолаев Артем 348 199
Орловский Виктор 323 192
Jobs Steve - Джобс Стив 996 183
Шалманов Сергей 199 181
Осеевский Михаил 264 175
Касперская Наталья 248 171
Носков Константин 221 170
Чаркин Евгений 203 165
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 163
Лысенко Эдуард 237 163
Дворкович Аркадий 196 161
Паршин Максим 200 159
Брюквин Юрий 280 157
Макаров Валентин 173 157
Кочетков Владислав 247 155
Земков Сергей 156 154
Массух Илья 202 152
Усманов Алишер 274 152
Фрадков Михаил 159 150
Козлов Михаил 167 150
Акимов Максим 170 149
Нуралиев Борис 244 149
Чубайс Анатолий 193 148
Бойко Елена 174 146
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33681 19175
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45700 12300
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12490 10885
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12378 7523
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13692 5521
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13405 5338
Европа 11991 4481
Украина 6174 4134
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11723 4106
Германия - Федеративная Республика 8789 3646
Казахстан - Республика 4453 3060
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5424 2801
Беларусь - Белоруссия 3505 2560
Япония 9989 2300
Индия - Республика 4254 2156
Франция - Французская Республика 5617 2140
Европа Восточная 2923 2129
Россия - СФО - Новосибирск 3262 1959
Россия - УФО - Екатеринбург 3049 1890
Земля - планета Солнечной системы 7349 1681
Азия - Азиатский регион 3788 1469
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2190 1437
Южная Корея - Республика 4318 1343
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2168 1337
Италия - Итальянская Республика 3280 1328
Россия - ПФО - Казань 2063 1307
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2119 1303
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2045 1298
Канада 3268 1260
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2177 1228
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2892 1191
Африка - Африканский регион 2816 1174
Ближний Восток 2547 1164
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2053 1157
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2040 1119
Бразилия - Федеративная Республика 1940 1075
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 1058
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 1058
Испания - Королевство 2888 1052
Турция - Турецкая республика 1699 999
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 17531 3313
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12106 3063
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7679 2989
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 17427 2612
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3954 2210
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 2072
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3245 1731
Русский язык 5013 1640
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4161 1580
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2456 1450
Федеральный бюджет Российской Федерации 1846 1148
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2172 1085
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2684 1078
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1829 1020
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2493 924
Информационное общество - Государственная программа 1234 848
Образование в России 444 824
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 779
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1630 776
Федеральное законодательство 1865 745
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1877 637
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 853 627
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2433 589
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1323 588
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1274 582
Мошенничество - Махинации 1980 579
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1974 551
НДС - Налог на добавленную стоимость 1145 519
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1130 514
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1631 487
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2639 467
Денежные переводы 762 434
Абонентская база 1290 420
Аутсорсинг 1263 395
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 424 374
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1463 372
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 577 369
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4400 358
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1509 357
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 610 354
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10440 4414
Коммерсантъ - Издательский дом 880 613
Thomson Reuters - Рейтер 5731 595
CNews - ZOOM.CNews 1555 566
CNews RND - R&D.CNews 2112 479
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 729 451
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 582 451
РИА Новости 766 444
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 395
Прайм - Агентство экономической информации 692 329
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 350 266
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2260 261
Forbes - Форбс 589 234
Ведомости 364 232
Bloomberg 1009 220
TAdviser - Центр выбора технологий 243 210
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 323 203
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 197
Российская газета 228 196
CNews TV 521 185
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 170
WSJ - The Wall Street Journal 1225 159
Associated Press 1975 157
Известия ИД 302 141
NYT - The New York Times 956 138
Wikipedia - Википедия 411 121
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 102
TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 99
FT - Financial Times 1117 97
The Verge - Издание 481 97
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 94
КиноПоиск - портал о кино 129 88
Открытые системы ИД 159 86
NEWSru.com 221 84
Space Daily 528 84
Стрим-ТВ - телекомпания 144 82
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 79
Россия 24 - телеканал 98 79
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 77
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 133 72
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3434 2140
IDC - International Data Corporation 4663 2133
Gartner 3300 1383
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 794
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 749 481
Forrester Research 810 280
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 173
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 166
IDC Russia - IDC Россия 161 147
GfK Rus - ГФК-Русь 191 141
Juniper Research 467 138
500 Startups 4223 120
comScore 352 102
Fortune Global 500 280 90
ITResearch 110 84
Gartner Dataquest 340 80
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 78
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 106 77
Data Insight - Исследовательское агентство 86 70
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 83 70
Frost & Sullivan 199 69
SmartMarketing 73 67
Strategy Analytics 283 64
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 243 63
Markets&Markets Research 97 61
Nielsen Holdings - NetRatings 384 60
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 59
S&P - Standard and Poor’s 470 58
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 55
RAEX - Эксперт РА 79 54
Mobile Research Group 65 53
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 51
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 51
ABI Research 230 46
BCG - Boston Consulting Group 85 46
IHS iSuppli 390 46
B2B International 50 43
Microsoft Research 128 42
eMarketer 200 42
Fortune Global 100 138 39
РАН - Российская академия наук 1386 996
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1168 788
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 421
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 617 415
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 440 217
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 352 212
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 6600 189
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 223 168
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 210 165
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 158
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 156
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 178 136
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 134
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 254 133
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 161 113
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 105
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 103
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 89
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 84
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 99 83
ИРИ - Институт развития интернета 96 83
Финансовый университет при Правительстве РФ 105 81
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 78
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 75
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 229 74
Сириус - Образовательный центр 125 73
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 72
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 68
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 130 68
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 67
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 66
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 65
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 64
РГБ - Российская государственная библиотека 86 62
ТГУ - Томский государственный университет 92 59
ТПУ - Томский политехнический университет 106 58
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 55
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 55
АИС - Академия информационных систем 56 50
МЭИ - Московский энергетический институт 85 50
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1456 1125
CNews FORUM Информационные технологии завтра 767 607
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 356
CNews AWARDS - награда 347 307
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 605 280
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 271
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 756 223
100+ Forum Russia 9422 206
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4660 120
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 303 107
CeBIT 454 107
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3125 98
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 96
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 86
Docflow 123 80
Digital October - конференционное пространство 90 64
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 63
Worldskills - Ворлдскиллс 92 63
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 62
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 66 57
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 53
Высокие технологии XXI века 76 51
Softool 62 49
Microsoft Imagine Cup 56 49
Чёрная пятница (распродажи) 88 48
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 172 48
CSTB Telecom & Media 55 45
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 44
Intel Developer Forum - IDF 250 43
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 291 40
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 40
ИгроМир 66 39
Единый день голосования 53 39
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 124 39
ИнфоКом 59 39
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 84 38
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 37
CNews APPWards 36 36
Связь-Экспокомм 46 35
РИФ - Российский Интернет Форум 45 35
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»