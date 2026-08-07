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Россия РФ Российская федерация
Российская Федерация (РФ) — государство в Восточной Европе и Северной Азии, занимающее первое место в мире по территории. Столицей является Москва, где также находится резиденция Президента РФ. В состав страны входят 85 субъектов, включая республики, края, области, города федерального значения, автономные округа и автономную область. Население страны превышает 144 миллиона человек, что делает её третьей по численности в Европе. Государственный язык — русский.
Политическая система РФ основана на Конституции, принятой в 1993 году. Высшее должностное лицо — Президент, который избирается на шесть лет. Законодательная власть принадлежит Федеральному Собранию, состоящему из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Исполнительная власть осуществляется Правительством во главе с Председателем Правительства.
Экономика России базируется на сочетании природных ресурсов, промышленности и сферы услуг. Ведущие отрасли — добыча и экспорт нефти и газа, металлургия, машиностроение, атомная энергетика. В последние годы усилия направлены на развитие цифровой инфраструктуры и импортозамещения в сфере информационных технологий.
Цифровизация и информатизация в России ведутся в рамках национальных проектов и стратегических инициатив.
Наука и образование в России имеют глубокие традиции. Ученые активно участвуют в разработке современных методов анализа данных, включая методологию анализа экспериментов с биграфной интерференцией, что применяется в крупных технологических компаниях. Также разработаны системы оптимизации вычислительных ресурсов при тестировании моделей, что позволяет повышать точность оценок и снижать затраты.
Российская Федерация — это многонациональное государство с богатой историей, развитой промышленностью и активно развивающейся цифровой сферой. В условиях внешнего давления и ограничений страна делает ставку на импортозамещение, развитие собственных технологий и интеграцию науки с промышленностью. Ключевые участники цифровой трансформации: «Байкал Электроникс», «Промобит», «Элпитех», «Резонит», «ХайТэк», «Аквариус», ГК Softline, «НумаТех».
СОБЫТИЯ
|07.08.2026
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Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона
ла свою работу. Маркетплейс создал страницу-лендинг, через которую собирает заявки со всех регионов России. Важно подчеркнуть, что быть именно владельцем складского помещения для участия в этой
|07.08.2026
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Кошельку будет очень больно. Компаниям влетит в копеечку принудительный переход на российские сертификаты безопасности
о не предусматривало – ни административного, ни тем более уголовного. Другое дело, что пользоваться российскими веб-сервисами без таких сертификатов с каждым разом становится все сложнее. К при
|07.08.2026
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Путин ввел штрафы для маркетплейсов за нарушения прав продавцов и ПВЗ
Наказания для операторов цифровых платформ Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за неисполенние требован
|07.08.2026
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«Авито Работа»: 31% работающих россиян определились с профессией уже после начала карьеры
Эксперты «Авито Работы» опросили более 1,5 тыс. работающих россиян и выяснили, в каком возрасте и под влиянием каких факторов соискатели делают професси
|07.08.2026
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Новый игровой 44,5-дюймовый монитор Acer Nitro XZ452CUV в России
Компания Acer выпустила в России монитор Nitro XZ452CUV шириной 108 см с изгибом 1500R. Сверхширокоформатный 44,5-дюймо
|07.08.2026
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Внутренний туризм на подъеме: россияне выбирают короткие поездки и культурный отдых
ом. Что это означает для рынка Данные «ЮKassa» фиксируют несколько устойчивых изменений в поведении российских путешественников: короткие поездки вытесняют длинные, россияне чаще выбирают маршр
|07.08.2026
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В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор
роникой. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в России. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственно
|07.08.2026
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Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве
услуг телефонной связи». Если они вступят в силу, то затронут примерно пятую часть всего населения России. FreePik Российским детям станет сложнее пользоваться интернетом из-за новой идеи влас
|07.08.2026
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Оферы чаще отклоняют те, кто зарабатывает больше
я проведения: 30 июля — 3 августа 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: 1600 респондентов.
|07.08.2026
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Создатель российского «убийцы» MS Office закрыл офисы. В компании реструктуризация, убытки и массовые увольнения
Закрыто. Приходите никогда Отечественная компания «Мойофис», разработчик одноименного пакета офисных программ на замену Microsoft Office, закрыла свои представительства сразу в двух российских городах. Отныне ее офисы не работают в Иннополисе (Татарстан) и Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников компании. Юрлицо бренда «Мо
|07.08.2026
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ActiveCloud развернул защищенную облачную инфраструктуру для российского бизнеса в Белоруссии
Облачный провайдер ActiveCloud развернул защищенный IaaS для российской фармацевтической компании в Белоруссии. Провайдер разместил нагрузки в аттестованн
|07.08.2026
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Не только ИT: чему сейчас обучаются россияне в онлайн-школах и у каких специалистов растут зарплаты — «Авито Работа» и GetCourse
оставила 81 397 руб. в месяц (+25% год к году), а число вакансий за год выросло на 14%. «Все больше россиян выбирают онлайн-обучение современным цифровым профессиям. Во многом это связано с тем
|06.08.2026
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Пицца для зумера, бургер для миллениала: как разные поколения россиян выбирают фастфуд
разных поколений покупателей. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Большинство опрошенных россиян позволяют себе перекусы фастфудом лишь иногда (48%) или очень редко (32%). Еще 15% ре
|06.08.2026
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«Авито Работа»: Россияне назвали ключевые навыки гуманитариев в эпоху ИИ
Искусственный интеллект меняет требования к гуманитарным специалистам: 36% россиян считают, что главным навыком становится умение грамотно распределять задачи между чел
|06.08.2026
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GPTunneL обсуждает партнерство с китайским разработчиком ИИ-моделей Z.AI
ашение, в рамках которого GPTunneL получит статус официального дистрибьютора моделей разработчика в России. На текущий момент компании уже договорились об интеграции моделей GLM в GPTunneL, тес
|06.08.2026
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Разработчик российского литографа создаст суверенный электронный микроскоп на замену Hitachi
ко его едва ли хватит на полную локализацию всех компонентов и технологий». Электронный микроскоп в России возможно создать за четыре года и за такие деньги, считает другой собеседник CNews сре
|06.08.2026
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В России за пять лет создадут сеть технопарков для ИТ-разработчиков. Инвестиции составят 25 миллиардов
логий (ЦБСТ, объединяет разработчиков продукции военного и двойного назначения) планирует создать в России сеть специализированных технопарков, пишет «Коммерсант». Инвестиции составят более 25
|06.08.2026
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«РТК-Сервис» расширяет портфель импортонезависимых решений для ЦОДов с продуктами OpenYard
ической независимости. Продукты OpenYard представлены в реестре промышленной продукции Минпромторга России и совместимы с широким спектром российского программного обеспечения. Перед внедрением
|06.08.2026
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СХД «Storex ФБЛ» компании «Байт» включена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга
ения могут отвечать корпоративным требованиям по производительности, масштабируемости и надежности. Российскому рынку нужны не просто «локализованные» продукты, а полноценные платформы, на кото
|06.08.2026
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«БФТ-Холдинг» и «Циан» договорились продвигать объекты государственного и муниципального имущества, выставленные на торги
муниципальным имуществом. Проекты на базе решения «БФТ.Имущество» внедрены более чем в 20 регионах России и обеспечивают полный цикл управления имущественным комплексом – от ведения реестров и
|06.08.2026
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Astra Migration и Astra Store вошли в реестр отечественного ПО
й миграции Astra Migration и корпоративный магазин приложений Astra Store — внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»
|06.08.2026
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Руслан Верчинов, Евгений Зенин -
Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА
ти компонентов» CNews: Как вы оцениваете текущее состояние рынка программно-аппаратных комплексов в России — сформировался ли он окончательно или все еще находится в стадии активного становлени
|06.08.2026
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CNewsMarket подготовил рейтинг российских программно-аппаратных комплексов
NewsMarket сравнили как возможности программного слоя, так и технические характеристики платформ от российских производителей. Кроме того, оценивалось качество технической поддержки и обучения
|06.08.2026
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BI на пороге новой эры
. Однако, как показало исследование «AI в BI» от «Кругов Громова», переход к автономной аналитике в России сталкивается с неожиданным препятствием: чем умнее становится ИИ, тем сложнее отличить
|06.08.2026
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85% россиян делают покупки на маркетплейсах в первый же день после зачисления зарплаты
При этом 36% уже не помнят, на что именно ушел их первый заработок. Чаще всего без чувства вины 41% россиян готовы потратить на себя в день зарплаты от 1 до 5 тыс. руб., 27% — до 1 тыс. руб., 2
|06.08.2026
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Российская суверенная система бронирования авиабилетов будет выставлена на торги
лярными пассажирскими перевозками Компании «Сирена-Трэвел» была национализирована в феврале 2026 г. Российские авиакомпании начали переход на «Леонардо» в 2022 г., после отказа от сотрудничеств
|06.08.2026
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Одного из трех увольняющихся по собственному желанию можно удержать, и не только деньгами
. Карьерный рост упомянули 11%, соблюдение ранее данных обещаний — 5%. *** Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 173 Время проведения: 18-31 июля 2026 г. Исследуемая с
|06.08.2026
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Сбербанк, «Авито», VK и «Яндекс» возжелали без разрешения скармливать персональные данные россиян своим нейросетям
орм закона о персональных данных. С этой целью 3 августа 2026 г. она направила обращение в Минцифры России, в котором попросила разрешить обрабатывать персональные данные россиян «с использован
|06.08.2026
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Благодаря OCS китайский бренд светодиодных дисплеев Smart Media Display нарастит присутствие на российском рынке
ания: продукция бренда будет распространяться через широкую сеть партнеров OCS в различных регионах России. Об этом CNews сообщили представители OCS. В портфель дистрибьютора вошла линейка свет
|06.08.2026
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Кто в России стал зарабатывать больше: быстрее всего растут зарплаты у рабочих, а самые высокие предложения — на вахте
года средняя зарплата вахтовика достигла 170 тыс. руб. (на 8% выше, чем годом ранее). «Большинство российских компаний сегодня активнее всего поднимают зарплату в вакансиях специалистам с опыт
|06.08.2026
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Отключение подписок Adobe вызвало рост спроса на российский редактор ContentReader PDF
уживание и начала постепенно деактивировать действующие корпоративные лицензии для пользователей из России. В числе отключенных продуктов — редактор Adobe Acrobat Pro. Об этом CNews сообщили пр
|06.08.2026
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Иркутский государственный университет и BPMSoft будут готовить специалистов в сфере ИТ
это один из ключевых вызовов для всей системы образования. Важно не просто познакомить студентов с российскими продуктами, а научить работать с их технологиями, архитектурой и методологией соз
|06.08.2026
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Больше никаких MacBook и iPad. Российских госзаказчиков лишат хитрой возможности в открытую закупать западную электронику
ительства № 1875 от 23 декабря 2024 г. Он запретит смешивать в одном лоте технику с наличествующими российскими аналогами и без таковых. Нововведение в случае его вступления в силу коснется цел
|06.08.2026
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Сбербанк представил технологии для футбола, которые уже работают более чем в 50 российских клубах
едения вручную. В Manager 360 эти данные связаны между собой. Сейчас платформой пользуются более 50 российских клубов», — отметил основатель Manager 360 Владислав Перескоков. ИИ-инструменты Man
|06.08.2026
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Цена стойки в российских ЦОДах резко пошла вверх. Рост достигает 30%
3 тыс. до 138 тыс. руб.). По данным BusinesStat, по итогам 2025 г. объем рынка коммерческих ЦОДов в России составил 148 млрд руб. Photogenica - .shock Стоимость услуг российских коммерческих ЦО
|06.08.2026
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Российская линейка корпоративного Wi‑Fi 7 выросла до трех моделей
трафиком до типовых офисных и коммерческих объектов. Обе точки доступа разработаны и производятся в России. Об этом CNews сообщили представители Eltex. WEP‑500K и WEP‑50L работают на базе станд
|06.08.2026
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Практика джоб-оферов все чаще носит выборочный характер
. офер вручают заметно чаще (41%), чем зарабатывающим меньше (25—28%). *** Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 193 Время проведения: 14-29 июля 2026 г. Исследуемая с
|06.08.2026
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SimpleOne — первая российская ITSM-платформа с вендоронезависимым коннектором к дискаверингу
версия снимает ключевое ограничение предшественника: теперь продукт не привязан к конкретному инструменту дискаверинга и обеспечивает интеграцию с любым решением на рынке. Это делает SimpleOne первой российской ITSM/ESM-платформой, для которой доступен готовый коннектор к дискаверингу без привязки к конкретному вендору: у конкурирующих платформ поддерживаются только собственные модули, а лю
|06.08.2026
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Centicore Group вошла в рейтинг «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России»
арная выручка участников рейтинга в 2025 г. составила почти 3,6 трлн руб. Заняв 178 строчку, Centicore Group подтвердила свой статус одного из наиболее динамично развивающихся и устойчивых игроков на российском ИТ-рынке, успешно закрепляя свои позиции среди ведущих участников отрасли. В 2025 г. выручка компании Centicore Group превысила показатель 2024 г. на 79,67%. Рост бизнеса сопровождал
|05.08.2026
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Опрос Hi-Tech Mail и «VK Рекламы»: почти половина россиян замечает вирусную рекламу в соцсетях
дая четвертая задумается о покупке, если ее зацепила реклама, среди мужчин таких 17%. Опрос проводился на портале Hi-Tech Mail с 17 по 31 июля, в нем приняли участие более 2 тыс. респондентов со всей России.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 3228
|Медведев Дмитрий 1665 1503
|Шадаев Максут 1210 1135
|Никифоров Николай 1138 978
|Рейман Леонид 1065 952
|Мишустин Михаил 787 751
|Щеголев Игорь 699 572
|Чернышенко Дмитрий 580 548
|Рустамов Рустам 548 514
|Греф Герман 485 396
|Иванов Сергей 405 319
|Собянин Сергей 538 306
|Паршин Максим 323 299
|Орловский Виктор 408 298
|Натрусов Артем 313 297
|Козырев Алексей 328 297
|Чаркин Евгений 317 290
|Серова Елена 320 288
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 277
|Шпак Василий 279 275
|Прянишников Николай 316 274
|Осеевский Михаил 350 272
|Касперская Наталья 319 267
|Попов Алексей 339 264
|Арлазаров Владимир 290 258
|Лысенко Эдуард 317 253
|Ермолаев Артем 379 253
|Евраев Михаил 266 250
|Макаров Валентин 251 238
|Дуров Павел 329 236
|Волож Аркадий 268 236
|Смирнов Алексей 269 234
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 232
|Усманов Алишер 311 228
|Нуралиев Борис 298 222
|Касперский Евгений 337 220
|Комиссаров Дмитрий 248 218
|Григоренко Дмитрий 249 217
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 214
|Массух Илья 239 211
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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