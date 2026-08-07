Россия - РФ - Российская федерация

Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона ла свою работу. Маркетплейс создал страницу-лендинг, через которую собирает заявки со всех регионов России. Важно подчеркнуть, что быть именно владельцем складского помещения для участия в этой

Кошельку будет очень больно. Компаниям влетит в копеечку принудительный переход на российские сертификаты безопасности о не предусматривало – ни административного, ни тем более уголовного. Другое дело, что пользоваться российскими веб-сервисами без таких сертификатов с каждым разом становится все сложнее. К при

Путин ввел штрафы для маркетплейсов за нарушения прав продавцов и ПВЗ Наказания для операторов цифровых платформ Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за неисполенние требован

«Авито Работа»: 31% работающих россиян определились с профессией уже после начала карьеры Эксперты «Авито Работы» опросили более 1,5 тыс. работающих россиян и выяснили, в каком возрасте и под влиянием каких факторов соискатели делают професси

Новый игровой 44,5-дюймовый монитор Acer Nitro XZ452CUV в России Компания Acer выпустила в России монитор Nitro XZ452CUV шириной 108 см с изгибом 1500R. Сверхширокоформатный 44,5-дюймо

Внутренний туризм на подъеме: россияне выбирают короткие поездки и культурный отдых ом. Что это означает для рынка Данные «ЮKassa» фиксируют несколько устойчивых изменений в поведении российских путешественников: короткие поездки вытесняют длинные, россияне чаще выбирают маршр

В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор роникой. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в России. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственно

Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве услуг телефонной связи». Если они вступят в силу, то затронут примерно пятую часть всего населения России. FreePik Российским детям станет сложнее пользоваться интернетом из-за новой идеи влас

Оферы чаще отклоняют те, кто зарабатывает больше я проведения: 30 июля — 3 августа 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: 1600 респондентов.

Создатель российского «убийцы» MS Office закрыл офисы. В компании реструктуризация, убытки и массовые увольнения Закрыто. Приходите никогда Отечественная компания «Мойофис», разработчик одноименного пакета офисных программ на замену Microsoft Office, закрыла свои представительства сразу в двух российских городах. Отныне ее офисы не работают в Иннополисе (Татарстан) и Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников компании. Юрлицо бренда «Мо

ActiveCloud развернул защищенную облачную инфраструктуру для российского бизнеса в Белоруссии Облачный провайдер ActiveCloud развернул защищенный IaaS для российской фармацевтической компании в Белоруссии. Провайдер разместил нагрузки в аттестованн

Не только ИT: чему сейчас обучаются россияне в онлайн-школах и у каких специалистов растут зарплаты — «Авито Работа» и GetCourse оставила 81 397 руб. в месяц (+25% год к году), а число вакансий за год выросло на 14%. «Все больше россиян выбирают онлайн-обучение современным цифровым профессиям. Во многом это связано с тем

Пицца для зумера, бургер для миллениала: как разные поколения россиян выбирают фастфуд разных поколений покупателей. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Большинство опрошенных россиян позволяют себе перекусы фастфудом лишь иногда (48%) или очень редко (32%). Еще 15% ре

«Авито Работа»: Россияне назвали ключевые навыки гуманитариев в эпоху ИИ Искусственный интеллект меняет требования к гуманитарным специалистам: 36% россиян считают, что главным навыком становится умение грамотно распределять задачи между чел

GPTunneL обсуждает партнерство с китайским разработчиком ИИ-моделей Z.AI ашение, в рамках которого GPTunneL получит статус официального дистрибьютора моделей разработчика в России. На текущий момент компании уже договорились об интеграции моделей GLM в GPTunneL, тес

Разработчик российского литографа создаст суверенный электронный микроскоп на замену Hitachi ко его едва ли хватит на полную локализацию всех компонентов и технологий». Электронный микроскоп в России возможно создать за четыре года и за такие деньги, считает другой собеседник CNews сре

В России за пять лет создадут сеть технопарков для ИТ-разработчиков. Инвестиции составят 25 миллиардов логий (ЦБСТ, объединяет разработчиков продукции военного и двойного назначения) планирует создать в России сеть специализированных технопарков, пишет «Коммерсант». Инвестиции составят более 25

«РТК-Сервис» расширяет портфель импортонезависимых решений для ЦОДов с продуктами OpenYard ической независимости. Продукты OpenYard представлены в реестре промышленной продукции Минпромторга России и совместимы с широким спектром российского программного обеспечения. Перед внедрением

СХД «Storex ФБЛ» компании «Байт» включена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга ения могут отвечать корпоративным требованиям по производительности, масштабируемости и надежности. Российскому рынку нужны не просто «локализованные» продукты, а полноценные платформы, на кото

«БФТ-Холдинг» и «Циан» договорились продвигать объекты государственного и муниципального имущества, выставленные на торги муниципальным имуществом. Проекты на базе решения «БФТ.Имущество» внедрены более чем в 20 регионах России и обеспечивают полный цикл управления имущественным комплексом – от ведения реестров и

Astra Migration и Astra Store вошли в реестр отечественного ПО й миграции Astra Migration и корпоративный магазин приложений Astra Store — внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»

Руслан Верчинов, Евгений Зенин - Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА ти компонентов» CNews: Как вы оцениваете текущее состояние рынка программно-аппаратных комплексов в России — сформировался ли он окончательно или все еще находится в стадии активного становлени

CNewsMarket подготовил рейтинг российских программно-аппаратных комплексов NewsMarket сравнили как возможности программного слоя, так и технические характеристики платформ от российских производителей. Кроме того, оценивалось качество технической поддержки и обучения

BI на пороге новой эры . Однако, как показало исследование «AI в BI» от «Кругов Громова», переход к автономной аналитике в России сталкивается с неожиданным препятствием: чем умнее становится ИИ, тем сложнее отличить

85% россиян делают покупки на маркетплейсах в первый же день после зачисления зарплаты При этом 36% уже не помнят, на что именно ушел их первый заработок. Чаще всего без чувства вины 41% россиян готовы потратить на себя в день зарплаты от 1 до 5 тыс. руб., 27% — до 1 тыс. руб., 2

Российская суверенная система бронирования авиабилетов будет выставлена на торги лярными пассажирскими перевозками Компании «Сирена-Трэвел» была национализирована в феврале 2026 г. Российские авиакомпании начали переход на «Леонардо» в 2022 г., после отказа от сотрудничеств

Одного из трех увольняющихся по собственному желанию можно удержать, и не только деньгами . Карьерный рост упомянули 11%, соблюдение ранее данных обещаний — 5%. *** Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 173 Время проведения: 18-31 июля 2026 г. Исследуемая с

Сбербанк, «Авито», VK и «Яндекс» возжелали без разрешения скармливать персональные данные россиян своим нейросетям орм закона о персональных данных. С этой целью 3 августа 2026 г. она направила обращение в Минцифры России, в котором попросила разрешить обрабатывать персональные данные россиян «с использован

Благодаря OCS китайский бренд светодиодных дисплеев Smart Media Display нарастит присутствие на российском рынке ания: продукция бренда будет распространяться через широкую сеть партнеров OCS в различных регионах России. Об этом CNews сообщили представители OCS. В портфель дистрибьютора вошла линейка свет

Кто в России стал зарабатывать больше: быстрее всего растут зарплаты у рабочих, а самые высокие предложения — на вахте года средняя зарплата вахтовика достигла 170 тыс. руб. (на 8% выше, чем годом ранее). «Большинство российских компаний сегодня активнее всего поднимают зарплату в вакансиях специалистам с опыт

Отключение подписок Adobe вызвало рост спроса на российский редактор ContentReader PDF уживание и начала постепенно деактивировать действующие корпоративные лицензии для пользователей из России. В числе отключенных продуктов — редактор Adobe Acrobat Pro. Об этом CNews сообщили пр

Иркутский государственный университет и BPMSoft будут готовить специалистов в сфере ИТ это один из ключевых вызовов для всей системы образования. Важно не просто познакомить студентов с российскими продуктами, а научить работать с их технологиями, архитектурой и методологией соз

Больше никаких MacBook и iPad. Российских госзаказчиков лишат хитрой возможности в открытую закупать западную электронику ительства № 1875 от 23 декабря 2024 г. Он запретит смешивать в одном лоте технику с наличествующими российскими аналогами и без таковых. Нововведение в случае его вступления в силу коснется цел

Сбербанк представил технологии для футбола, которые уже работают более чем в 50 российских клубах едения вручную. В Manager 360 эти данные связаны между собой. Сейчас платформой пользуются более 50 российских клубов», — отметил основатель Manager 360 Владислав Перескоков. ИИ-инструменты Man

Цена стойки в российских ЦОДах резко пошла вверх. Рост достигает 30% 3 тыс. до 138 тыс. руб.). По данным BusinesStat, по итогам 2025 г. объем рынка коммерческих ЦОДов в России составил 148 млрд руб. Photogenica - .shock Стоимость услуг российских коммерческих ЦО

Российская линейка корпоративного Wi‑Fi 7 выросла до трех моделей трафиком до типовых офисных и коммерческих объектов. Обе точки доступа разработаны и производятся в России. Об этом CNews сообщили представители Eltex. WEP‑500K и WEP‑50L работают на базе станд

Практика джоб-оферов все чаще носит выборочный характер . офер вручают заметно чаще (41%), чем зарабатывающим меньше (25—28%). *** Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 193 Время проведения: 14-29 июля 2026 г. Исследуемая с

SimpleOne — первая российская ITSM-платформа с вендоронезависимым коннектором к дискаверингу версия снимает ключевое ограничение предшественника: теперь продукт не привязан к конкретному инструменту дискаверинга и обеспечивает интеграцию с любым решением на рынке. Это делает SimpleOne первой российской ITSM/ESM-платформой, для которой доступен готовый коннектор к дискаверингу без привязки к конкретному вендору: у конкурирующих платформ поддерживаются только собственные модули, а лю

Centicore Group вошла в рейтинг «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России» арная выручка участников рейтинга в 2025 г. составила почти 3,6 трлн руб. Заняв 178 строчку, Centicore Group подтвердила свой статус одного из наиболее динамично развивающихся и устойчивых игроков на российском ИТ-рынке, успешно закрепляя свои позиции среди ведущих участников отрасли. В 2025 г. выручка компании Centicore Group превысила показатель 2024 г. на 79,67%. Рост бизнеса сопровождал