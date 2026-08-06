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Microsoft Windows

Microsoft Windows

СОБЫТИЯ

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06.08.2026 Индустрия ПК требует у Microsoft сделать Windows легче и быстрее: «Иначе мы не выживем»

Apple и ее бюджетного ноутбука MacBook Neo может оперативно пересмотреть свое отношение к развитию Windows 11 и, наконец, доработать ее так, чтобы она стала работать быстрее и стабильнее, потр
31.07.2026 Авторитетный разработчик Microsoft: «Макбуки» отстой, перепишу им софт, чтобы было как в Windows

Частичка Windows в компьютере Apple Бывший софтверный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer) решил улучшить, по его мнению, операционную систему Apple macOS и привнести в нее полезную, как он счи
29.07.2026 Microsoft без спроса ставит на ПК приложение, которое сканирует все фото в поисках лиц. Оно маскируется под фоторедактор

Самоуправство Microsoft Пользователи Windows 11 столкнулись с тем, что ОС незаметно и без предупреждения устанавливает приложение

27.07.2026 В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Кража аккаунтов Хакеры используют вредоносную программу якобы «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерст
27.07.2026 Microsoft убивает самый простой способ пиратской активации Windows. Его массово используют в России

Мир не будет прежним Корпорация Microsoft придумала, как уничтожить пиратские копии Windows как явление. Как пишет портал TechSpot, она полностью переработает систему активации ОС через KMS-серверы и будет привязывать Windows к материнской плате, на которой она установл
23.07.2026 Случилось чудо. Microsoft встала на защиту пользователей от мерзкой рекламы в Windows и приказала ее удалить

ащитой Microsoft Корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей, недовольные рекламой в Windows, которая всплывает только на ПК с мониторами корейской компании LG. Как сообщал CNews
23.07.2026 Пользователи macOS чаще пользователей Windows сталкиваются с киберугрозами, но реже используют защитные решения

в марте 2026 г. В нем приняли участие 7200 респондентов из 18 стран, включая Россию. Так, за последний год с фишинговыми атаками столкнулись 12% владельцев устройств на macOS против 9% пользователей Windows, с мошенническими схемами, включая инвестиционные, — 16% против 13%, с нарушением конфиденциальности — 11% против 8%, с кражей личных данных — 12% против 7%. Меры кибербезопасности. Пол
20.07.2026 Windows рулит? Linux не в силах быстро решать нейросетевые задачи даже ультрадорогом ноутбуке

Linux не создан для ИИ? Операционная система Windows 11 победила в споре, что лучше, Windows или Linux. Правда, сделала она это пок
13.07.2026 Киберинциденты с legacy Windows затронули 43% промышленных компаний

перты компании «Информзащита» выявили рост числа киберинцидентов, связанных с использованием legacy Windows в промышленных OT-средах. В первом полугодии 2026 г. с такими инцидентами столкнулся

09.07.2026 Microsoft вопреки обещаниям тайком выпускает новые «фишки» для Windows 10. Обычным пользователям они не нужны, но гики будут в восторге. Россияне в пролете

Не такая уж и старая Windows Корпорация Microsoft вопреки собственным заявлениям продолжает выпускать функциональн
09.07.2026 Доминированию Windows конец? Доля главной ОС мира впервые в истории рухнула ниже 60%

Больше не доминанта Операционная система Windows стремительно теряет популярность во всем мире. Если еще 25 лет назад у нее почти не б
09.07.2026 Атакована недоисправленная уязвимость в Windows

Социальная инженерия или... Корпорация Microsoft объявила, что уязвимость в Shell-оболочке в ОС Windows подвергается активной эксплуатации, несмотря на её низкий индекс угрозы - 4,3 из 10 по шкале CVSS. Уязвимость, получившая индекс CVE-2026-32202, открывает потенциальным злоумышленникам

08.07.2026 В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС

Всем достанется Исследователи компании LevelBlue выявили новый троянец удалённого доступа (RAT) QuimaRAT, который может с равным успехом атаковать среды Windows, Linux и macOS. Кроссплатформенный вредонос предлагается в даркнете по модели Malware-as-a-Service (MaaS), то есть, сдаётся в аренду. Стоимость «абонентской платы» варьируется от $150 в
08.07.2026 Назад в 2000-е. Windows бомбардирует пользователей хитрой рекламой древнего антивируса

жаловаться на всплывающую рекламу антивируса McAfee, пишет портал TechSpot. Среди них – пользователь Reddit под псевдонимом Mags_Smash, пожаловавшийся на проблему в начале июля 2026 г. По его словам Windows автоматически скачала рекламное ПО прямо из Microsoft Store – своего рода аналога Google Play или App Store, только для Windows. Скачанное ПО маскируется под фирменный софт под н
06.07.2026 У Windows снесло «крышу». Из-за досадного глюка система пожирает все свободное место на диске. Виновата Microsoft

И целого диска мало Операционная система Windows 11 может бесконтрольно разрастаться и в конечном итоге занять весь свободный объем на
03.07.2026 Вышла модель кассы самообслуживания, которую можно адаптировать под Windows, Linux и Android

ке решений технически однотипны: большой экран, к которому крепится периферия — фискальный регистратор, пинпад, сканер. Как правило устройства работают на индивидуально разработанном ПО под Linux или Windows. ИТ-компания «Эвотор» в этом году представила свое решение с учетом требований российского рынка. «Эвотор» вывел на рынок новую собственную КСО с оригинальным дизайном, встроенной периф
03.07.2026 Microsoft создала новую Windows. Она работает в браузере и полностью зависит от нейросетей

Совершенно новая Windows В Сеть утекла информация о новой операционной системе Microsoft под кодовым названием Project Aion. Как пишут профильные порталы Windows Central и Neowin, внешне система очень по
26.06.2026 Раньше было лучше? Microsoft продлила поддержку Windows 10 на целый год – никто не хочет переходить на Windows 11

ws 10 продлили «жизнь» Софтверный гигант Microsoft без предупреждения продлил выпуск обновлений для Windows 10 на целый год, пишет профильный портал Windows Latest. Система считается уст
24.06.2026 Монополии Windows конец? Легендарный Linux для геймеров SteamOS заработает на любых компьютерах

интернет-магазином игр в мире, за которым тоже стоит Valve. Система славится тем, что хоть и является разновидностью Linux, но способна запускать почти все существующие игры, когда-либо вышедшие под Windows, благодаря Proton – фирменному эмулятору Valve. Первые шаги SteamOS дебютировала в 2013 г. и большую часть своей истории существовала как закрытая экосистема, оптимизированная, за редки
17.06.2026 Positive Technologies и Microsoft совместно повысили защиту операционных систем

Корпорация Microsoft выпустила обновления безопасности для двух десктопных и четырех серверных Windows-систем различных версий и разрядности, чтобы устранить две уязвимости нулевого дня в

10.06.2026 Настоящий удар в спину. Антивирус Microsoft начал по щелчку пальцев выдавать хакерам права администратора. Решения нет

Враг под личиной друга Хакеры получили новый инструмент под названием RoguePlanet для взлома ПК на базе Windows, пишет профильный портал Bleeping Computer. Это эксплойт, который использует огромную брешь в антивирусе Defender, разработанном Microsoft и встроенном в Windows. Речь об уязвимо
08.06.2026 Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть

Откуда не ждали Владельцы компьютеров и ноутбуков на базе Windows 11, выпущенных американскими компаниями Dell и HP, столкнулись с постоянными перезагрузками своих ПК. Как пишет портал Neowin, в ряде случаев система успевает выдать «синий экран смерти
05.06.2026 Починить, что сломала. Microsoft исправит раздражающую проблему Windows 11, о чем пользователи просят пять лет подряд

Мы вас услышали Корпорация Microsoft сделает контекстное меню в Windows 11, открываемое правой кнопкой мыши, настраиваемым, пишет портал Neowin. Помимо этого, оно станет проще и даже начнет работать быстрее. Когда именно это произойдет, Microsoft не уточняе
03.06.2026 Windows превращается в Linux. В ОС Microsoft появился набор утилит, который был в Linux со времен основания

Утилиты из Linux в Windows Пользователям операционной системы Windows 11 стал доступен пакет Coreutils, включающий набор утилит с интерфейсом командной строки, хорошо знакомый пользователям Linux. Coreutil
01.06.2026 Microsoft отказалась показывать Windows 12. В обозримой перспективе новой Windows не будет

дались Корпорация Microsoft решила повременить с мировой премьерой своей новой операционной системы Windows 12. Как пишет профильный портал Windows Latest, об этом заявил нынешний руково
19.05.2026 Microsoft сотворила чудо. Новый глюк Windows навсегда избавил пользователей от других кривых обновлений

я недоступны Пользователи стали массово жаловаться на невозможность установки свежих обновлений для Windows 11. Как пишет портал Neowin, после инсталляции очередного патча система начинает сбои
19.05.2026 Новая Windows 11 напичкана древними функциями из 1995 г. Ими никто не пользуется, но Microsoft поддерживает их десятки лет

Позвони мне, позвони В операционной системе Windows 11 обнаружилась программа Phone Dialer, единственная функция которой – это совершение звонков по телефонной линии посредством встроенного или отдельно стоящего dial-up модема. Утилиту н
13.05.2026 Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

ман, и ссылки на скачивания клиентской программы были подменены. Пользователей перенаправляли на сторонний ресурс, где были размещены вредоносные версии клиентской программы - как минимум, версия под Windows была «заряжена» троянцем удаленного доступа на Python. JDownloader - бесплатная утилита, которая поддерживает автоматизированное скачивание с файловых хостингов, видеосайтов и других ре
08.05.2026 Microsoft научит Windows 11 работать быстрее, но не даром. Придется пожертвовать временем работы ноутбука

com Windows 11 научится работать быстрее. Но какой ценой? Эта новая функция является частью проекта Microsoft Windows K2, в рамках которого компания стремится улучшить общую производительность

07.05.2026 В поддельных приложениях для онлайн-собеседований скрывается троян-стилер, который атакует пользователей macOS и Windows

Эксперты «Доктор Веб» предупреждают о распространении троянской программы JobStealer, похищающей конфиденциальную информацию у пользователей компьютеров под управлением macOS и Windows. В первую очередь она нацелена на кражу данных из криптокошельков. Мошенники под предлогом проведения онлайн-собеседований заманивают потенциальных жертв на вредоносные сайты, где предл
06.05.2026 Microsoft проговорилась. Windows 11 для нормальной работы нужно ОЗУ не менее 16 ГБ

ез предупреждения исчезла статья, в которой черной по белому написано, что для полноценной работы в Windows 11 нужно не меньше 16 ГБ оперативной памяти, пишет профильный портал Windows L
05.05.2026 Microsoft поломала ПО для резервного копирования данных, когда хотела починить безопасность Windows

Обновление, сломавшее ПО для резервного копирования Корпорация Microsoft подтвердила, что недавнее обновление, выпущенное для операционных систем семейства Windows, может препятствовать нормальной работе сторонних инструментов резервного копирования, пишет Bleeping Computer. «В апрельском обновлении безопасности Windows 2026 года мы добавил
22.04.2026 Обновления Windows могут украсть ваши данные. Мошенники стали подделывать сайт Microsoft

ли из Malwarebytes. Обнаруженный исследователями фишинговый сайт практически неотличим от официального портала техподдержки Microsoft. Он предлагает пользователям скачать «кумулятивное обновление для Windows версии 24H2», однако загружаемый файл Windowsupdate1.0.0.msi на самом деле является установщиком вредоносной программы-стилера. Вредоносный файл создан с использованием легитимного инст
20.04.2026 Windows 11 вчетверо снижает скорость быстрых накопителей SSD по сравнению с Windows 10

Кто поставил Windows, тот не спешит Windows 11 оказалась способна многократно замедлить установленный в ПК или ноутбуке твердотельный накопитель без видимых на то причин. Причем пользователь даже не

20.04.2026 Обиженный на Microsoft хакер рассказал миру о новой уязвимости Windows Defender вскоре после того, как была исправлена первая

Microsoft разрушили его жизнь Хакер, известный под псевдонимом Nightmare-Eclipse, опубликовал уже второй эксплойт для Windows Defender, который позволяет повысить привилегии до системного уровня. Это произошло сразу после того, как Microsoft исправила первую такую уязвимость. Первая уязвимость (CVE-2026-33825,
17.04.2026 Серверы на Windows Server ушли в бесконечную перезагрузку. Microsoft хотела улучшить безопасность и сломала всю систему

Нулевой аптайм Системные администраторы столкнулись с проблемой бесконечной перезагрузки серверов под управлением ОС Windows Server. Это произошло после установки обновлений, которые Microsoft выпустила в апреле 2026 г. Как пишет портал Bleeping Computer, Microsoft оперативно признала факт наличия проблемы, х
17.04.2026 «Группа Астра» выпустила инструмент автоматической миграции с Windows на Astra Linux

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, объявила о коммерческом релизе нового продукта — Astra Migration, инструмента для автоматической миграции с ОС Windows на ОС Astra Linux. Продукт позволяет переводить на отечественную ОС более 100 рабочих мест параллельно, ускоряя процесс миграции в десятки раз по сравнению с ручным переходом. Astra Mig
15.04.2026 Мир окончательно сошел с ума. Пока Apple выпускает дешевые макбуки, Microsoft задирает цены на свои ПК и планшеты

Все наоборот Корпорация Microsoft повысила цены на все свои компьютеры серии Surface, пишет портал Windows Central. Под этим брендом она выпускает планшеты, ноутбуки и настольные ПК под управлением ОС Windows 11. Устройства Surface продаются далеко не во всех государствах мира. Официа
15.04.2026 Microsoft починила мертвую древнюю технологию в Windows, которую сама и убила. Она опоздала с этим на десятилетия, мир давно ушел вперед

На 30 лет назад Корпорация Microsoft великодушно разрешила пользователям Windows 11 создавать тома жестких дисков в файловой системе FAT32 объемом более 32 ГБ, пишет портал TechSpot. Этот лимит держался в WIndows десятилетиями – FAT32 появилась в 1996 г., как
13.04.2026 Microsoft устроила обман века. Вопреки обещаниям она не удалит самую раздражающую функцию Windows, а только переименует

Удалить нельзя переименовать Корпорация Microsoft не стала уничтожать ИИ-помощника Copilot в составе Windows 11, хотя клятвенно обещала существенно сократить его присутствие в этой системе. Вместо этого она просто переименовывает связанные с ним функции, чтобы пользователи как можно реже сталк

Публикаций - 16882, упоминаний - 18983

Microsoft Windows и организации, системы, технологии, персоны:

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Apple Inc 13154 1507
Intel Corporation 12811 1492
Google LLC 12688 1246
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 764
HP Inc. 5883 699
Samsung Electronics 11064 698
IBM - International Business Machines Corp 9699 664
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 590
Dell EMC 5180 582
AMD - Advanced Micro Devices 4641 573
Oracle Corporation 7074 547
Nvidia Corp 4002 476
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 451
Lenovo Group 2446 425
Acer Group - Acer Inc 2776 423
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 405
Yandex - Яндекс 9216 377
Broadcom - VMware 2610 372
Dr.Web - Доктор Веб 1294 346
9594 329
Sony 6739 328
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 312
Meta Platforms - Facebook 4621 312
X Corp - Twitter 2938 311
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 295
Adobe Systems 1597 286
HP - Hewlett-Packard 3662 282
Microsoft Corporation - GitHub 1075 275
Red Hat 1378 271
HTC Corporation 1512 263
Softline - Софтлайн 3743 257
Huawei 4676 235
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 232
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 230
Cisco Systems 5372 216
VK - Mail.ru Group 3602 215
Dell Technologies - Dell Computer 2219 214
ESET - ESET Software 1161 208
OpenText - Micro Focus - Novell 880 206
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 179
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 158
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 113
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 106
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 104
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 100
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 86
РЖД - Российские железные дороги 2096 75
Россети Ленэнерго 1699 72
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 69
Microsoft - LinkedIn 699 67
Почта России ПАО 2370 62
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 55
eBay Inc 1640 55
Royal Dutch Shell - Шелл 233 53
Visa International 1993 50
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 46
Связной ГК 1401 46
Газпром ПАО 1493 44
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 42
Альфа-Банк 1979 40
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 39
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 38
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 38
Евросеть 1421 37
Superjob - Суперджоб 858 32
Резонанс НПП 407 32
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 30
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 30
EPIC Telecom Invest 212 30
Carl Zeiss AG 307 29
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 29
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 28
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 27
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 27
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 25
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Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 25
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 31
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 27
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 27
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 40
Linux Foundation - Free Standards Group 206 39
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 30
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 28
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 26
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 25
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 23
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 21
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 20
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 18
OSI - Open Source Initiative 80 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 15
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 15
OLPC - One Laptop per Child 82 13
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 11
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 10
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 8
Единая Россия - Политическая партия 321 8
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 7
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 6
Демократическая политическая партия США 122 6
OIN - Open Invention Network 24 6
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
TCG - Trusted Computing Group 31 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8676
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3787
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 3129
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2573
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2541
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2452
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2384
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2294
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2287
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2237
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1765
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1670
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1616
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1495
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1487
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1403
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1393
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1385
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1367
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1241
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1222
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1214
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1175
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1128
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1090
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1066
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1046
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1028
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 979
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 924
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 920
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 907
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 898
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 891
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 880
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 837
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 807
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 782
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 777
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 773
Linux OS 11533 4586
Google Android 15243 2520
Apple macOS 2419 1737
Apple iOS 8583 1614
Microsoft Windows XP 2431 1417
Microsoft Windows 10 1938 1382
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1303
Microsoft Windows 7 2007 1267
Microsoft Office 4170 1073
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1020
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1000
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 986
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 962
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 952
Microsoft Windows 2000 8678 945
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 940
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 803
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 709
Microsoft Windows 11 827 670
Google Chrome - браузер 1701 650
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 636
Mozilla Firefox - браузер 1951 629
Oracle Java - язык программирования 3469 537
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 528
Apple iPad 4011 522
Intel x86 - архитектура процессора 2151 477
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 476
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 468
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 459
Microsoft Outlook 1506 447
Microsoft Windows NT 890 433
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 430
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 400
Microsoft Azure 1526 395
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 394
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 388
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 373
Apple iPhone 6 4861 357
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 351
Nokia Symbian OS 1411 346
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 282
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 248
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 105
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 101
Путин Владимир 3454 89
Мельникова Анастасия 440 86
Зайцев Михаил 345 71
Ксенин Алекс 311 64
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 64
Smith Brad - Смит Брэд 104 57
Белоусов Сергей 254 52
Касперский Евгений 337 50
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 49
Прянишников Николай 316 46
Комиссаров Дмитрий 248 45
Шадаев Максут 1210 44
Смирнов Алексей 269 44
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 44
Рустамов Рустам 548 41
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 41
Новодворский Алексей 114 39
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 37
Демидов Михаил 134 33
Перов Евгений 97 33
Медведев Дмитрий 1665 33
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 32
Павлов Никита 146 31
Мылицын Роман 111 29
Галушкин Олег 182 28
Арлазаров Владимир 290 28
Corrons Luis - Корронс Луис 106 27
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 27
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 26
Готальский Михаил 95 26
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 26
Поносов Александр 69 26
Алкснис Виктор 70 24
Кадомский Вячеслав 107 24
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 24
Назаренко Ирина 50 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5721
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2387
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 959
Европа 24964 911
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 841
Германия - Федеративная Республика 13221 624
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 598
Япония 13807 521
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 520
Франция - Французская Республика 8177 368
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 356
Южная Корея - Республика 7052 323
Украина 7928 315
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 290
Китай - Тайвань 4245 275
Азия - Азиатский регион 5920 250
Испания - Королевство 3840 221
Беларусь - Белоруссия 6289 217
Индия - Bharat 5869 205
Италия - Итальянская Республика 4508 195
Канада 5081 186
Казахстан - Республика 6048 179
Финляндия - Финляндская Республика 3697 174
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 170
США - Калифорния 4829 159
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 149
Нидерланды 3746 133
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 125
Земля - планета Солнечной системы 10865 123
Бразилия - Федеративная Республика 2520 121
Ближний Восток 3154 114
Африка - Африканский регион 3641 113
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 111
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 107
США - Нью-Йорк 3180 105
Европа Восточная 3138 102
США - Вашингтон - Редмонд 238 97
Израиль 2856 92
Америка - Американский регион 2206 91
Швеция - Королевство 3782 91
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1836
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1420
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 976
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 968
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 932
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 903
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 897
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 746
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 645
Английский язык 7030 546
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 529
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 382
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 343
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 337
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 314
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 241
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 176
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 266
CNews - ZOOM.CNews 1866 257
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ZDnet 663 174
BleepingComputer - Издание 458 158
Neowin 217 144
Reddit 398 120
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Bloomberg 1627 88
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 70
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DigiTimes - Издание 1331 66
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 60
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 41
Известия ИД 770 38
ComputerWorld 144 38
FT - Financial Times 1296 37
InformationWeek 241 36
Windows Central 36 36
Wikipedia - Википедия 650 35
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 35
VNUNet.com 214 35
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 34
Times 661 32
IDC - International Data Corporation 4975 493
Gartner - Гартнер 3658 353
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 317
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 129
Net Applications 127 69
Forrester Research 834 58
NetMarketShare Web Analytics 29 28
HFS Research 49 27
Strategy Analytics 285 27
SmartMarketing 74 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 22
Microsoft Research 144 21
Fortune Global 500 295 20
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 20
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 19
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 18
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 18
AV-Test Institute 41 18
ABI Research 236 17
Gartner - Dataquest 353 17
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 16
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 15
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 14
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 14
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 12
Cinebench 29 12
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 12
Fortune Global 100 142 11
CNews Мишень 186 11
AV-Comparatives 28 11
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 11
NPD Group 140 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 10
Gartner - Giga Information Group 32 10
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 9
Internet Stock Report 994 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
Frost & Sullivan 207 9
IDC Russia - IDC Россия 183 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 33
РАН - Российская академия наук 2122 31
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 31
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 23
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 20
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 19
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 17
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 12
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 11
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 11
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 10
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 10
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 10
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 9
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 9
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 9
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 8
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 8
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 8
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 8
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 8
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