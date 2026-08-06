Microsoft Windows

Индустрия ПК требует у Microsoft сделать Windows легче и быстрее: «Иначе мы не выживем» Apple и ее бюджетного ноутбука MacBook Neo может оперативно пересмотреть свое отношение к развитию Windows 11 и, наконец, доработать ее так, чтобы она стала работать быстрее и стабильнее, потр

Авторитетный разработчик Microsoft: «Макбуки» отстой, перепишу им софт, чтобы было как в Windows Частичка Windows в компьютере Apple Бывший софтверный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer) решил улучшить, по его мнению, операционную систему Apple macOS и привнести в нее полезную, как он счи

Microsoft без спроса ставит на ПК приложение, которое сканирует все фото в поисках лиц. Оно маскируется под фоторедактор Самоуправство Microsoft Пользователи Windows 11 столкнулись с тем, что ОС незаметно и без предупреждения устанавливает приложение

В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS Кража аккаунтов Хакеры используют вредоносную программу якобы «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерст

Microsoft убивает самый простой способ пиратской активации Windows. Его массово используют в России Мир не будет прежним Корпорация Microsoft придумала, как уничтожить пиратские копии Windows как явление. Как пишет портал TechSpot, она полностью переработает систему активации ОС через KMS-серверы и будет привязывать Windows к материнской плате, на которой она установл

Случилось чудо. Microsoft встала на защиту пользователей от мерзкой рекламы в Windows и приказала ее удалить ащитой Microsoft Корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей, недовольные рекламой в Windows, которая всплывает только на ПК с мониторами корейской компании LG. Как сообщал CNews

Пользователи macOS чаще пользователей Windows сталкиваются с киберугрозами, но реже используют защитные решения в марте 2026 г. В нем приняли участие 7200 респондентов из 18 стран, включая Россию. Так, за последний год с фишинговыми атаками столкнулись 12% владельцев устройств на macOS против 9% пользователей Windows, с мошенническими схемами, включая инвестиционные, — 16% против 13%, с нарушением конфиденциальности — 11% против 8%, с кражей личных данных — 12% против 7%. Меры кибербезопасности. Пол

Windows рулит? Linux не в силах быстро решать нейросетевые задачи даже ультрадорогом ноутбуке Linux не создан для ИИ? Операционная система Windows 11 победила в споре, что лучше, Windows или Linux. Правда, сделала она это пок

Киберинциденты с legacy Windows затронули 43% промышленных компаний перты компании «Информзащита» выявили рост числа киберинцидентов, связанных с использованием legacy Windows в промышленных OT-средах. В первом полугодии 2026 г. с такими инцидентами столкнулся

Microsoft вопреки обещаниям тайком выпускает новые «фишки» для Windows 10. Обычным пользователям они не нужны, но гики будут в восторге. Россияне в пролете Не такая уж и старая Windows Корпорация Microsoft вопреки собственным заявлениям продолжает выпускать функциональн

Доминированию Windows конец? Доля главной ОС мира впервые в истории рухнула ниже 60% Больше не доминанта Операционная система Windows стремительно теряет популярность во всем мире. Если еще 25 лет назад у нее почти не б

Атакована недоисправленная уязвимость в Windows Социальная инженерия или... Корпорация Microsoft объявила, что уязвимость в Shell-оболочке в ОС Windows подвергается активной эксплуатации, несмотря на её низкий индекс угрозы - 4,3 из 10 по шкале CVSS. Уязвимость, получившая индекс CVE-2026-32202, открывает потенциальным злоумышленникам

В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС Всем достанется Исследователи компании LevelBlue выявили новый троянец удалённого доступа (RAT) QuimaRAT, который может с равным успехом атаковать среды Windows, Linux и macOS. Кроссплатформенный вредонос предлагается в даркнете по модели Malware-as-a-Service (MaaS), то есть, сдаётся в аренду. Стоимость «абонентской платы» варьируется от $150 в

Назад в 2000-е. Windows бомбардирует пользователей хитрой рекламой древнего антивируса жаловаться на всплывающую рекламу антивируса McAfee, пишет портал TechSpot. Среди них – пользователь Reddit под псевдонимом Mags_Smash, пожаловавшийся на проблему в начале июля 2026 г. По его словам Windows автоматически скачала рекламное ПО прямо из Microsoft Store – своего рода аналога Google Play или App Store, только для Windows. Скачанное ПО маскируется под фирменный софт под н

У Windows снесло «крышу». Из-за досадного глюка система пожирает все свободное место на диске. Виновата Microsoft И целого диска мало Операционная система Windows 11 может бесконтрольно разрастаться и в конечном итоге занять весь свободный объем на

Вышла модель кассы самообслуживания, которую можно адаптировать под Windows, Linux и Android ке решений технически однотипны: большой экран, к которому крепится периферия — фискальный регистратор, пинпад, сканер. Как правило устройства работают на индивидуально разработанном ПО под Linux или Windows. ИТ-компания «Эвотор» в этом году представила свое решение с учетом требований российского рынка. «Эвотор» вывел на рынок новую собственную КСО с оригинальным дизайном, встроенной периф

Microsoft создала новую Windows. Она работает в браузере и полностью зависит от нейросетей Совершенно новая Windows В Сеть утекла информация о новой операционной системе Microsoft под кодовым названием Project Aion. Как пишут профильные порталы Windows Central и Neowin, внешне система очень по

Раньше было лучше? Microsoft продлила поддержку Windows 10 на целый год – никто не хочет переходить на Windows 11 ws 10 продлили «жизнь» Софтверный гигант Microsoft без предупреждения продлил выпуск обновлений для Windows 10 на целый год, пишет профильный портал Windows Latest. Система считается уст

Монополии Windows конец? Легендарный Linux для геймеров SteamOS заработает на любых компьютерах интернет-магазином игр в мире, за которым тоже стоит Valve. Система славится тем, что хоть и является разновидностью Linux, но способна запускать почти все существующие игры, когда-либо вышедшие под Windows, благодаря Proton – фирменному эмулятору Valve. Первые шаги SteamOS дебютировала в 2013 г. и большую часть своей истории существовала как закрытая экосистема, оптимизированная, за редки

Positive Technologies и Microsoft совместно повысили защиту операционных систем Корпорация Microsoft выпустила обновления безопасности для двух десктопных и четырех серверных Windows-систем различных версий и разрядности, чтобы устранить две уязвимости нулевого дня в

Настоящий удар в спину. Антивирус Microsoft начал по щелчку пальцев выдавать хакерам права администратора. Решения нет Враг под личиной друга Хакеры получили новый инструмент под названием RoguePlanet для взлома ПК на базе Windows, пишет профильный портал Bleeping Computer. Это эксплойт, который использует огромную брешь в антивирусе Defender, разработанном Microsoft и встроенном в Windows. Речь об уязвимо

Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть Откуда не ждали Владельцы компьютеров и ноутбуков на базе Windows 11, выпущенных американскими компаниями Dell и HP, столкнулись с постоянными перезагрузками своих ПК. Как пишет портал Neowin, в ряде случаев система успевает выдать «синий экран смерти

Починить, что сломала. Microsoft исправит раздражающую проблему Windows 11, о чем пользователи просят пять лет подряд Мы вас услышали Корпорация Microsoft сделает контекстное меню в Windows 11, открываемое правой кнопкой мыши, настраиваемым, пишет портал Neowin. Помимо этого, оно станет проще и даже начнет работать быстрее. Когда именно это произойдет, Microsoft не уточняе

Windows превращается в Linux. В ОС Microsoft появился набор утилит, который был в Linux со времен основания Утилиты из Linux в Windows Пользователям операционной системы Windows 11 стал доступен пакет Coreutils, включающий набор утилит с интерфейсом командной строки, хорошо знакомый пользователям Linux. Coreutil

Microsoft отказалась показывать Windows 12. В обозримой перспективе новой Windows не будет дались Корпорация Microsoft решила повременить с мировой премьерой своей новой операционной системы Windows 12. Как пишет профильный портал Windows Latest, об этом заявил нынешний руково

Microsoft сотворила чудо. Новый глюк Windows навсегда избавил пользователей от других кривых обновлений я недоступны Пользователи стали массово жаловаться на невозможность установки свежих обновлений для Windows 11. Как пишет портал Neowin, после инсталляции очередного патча система начинает сбои

Новая Windows 11 напичкана древними функциями из 1995 г. Ими никто не пользуется, но Microsoft поддерживает их десятки лет Позвони мне, позвони В операционной системе Windows 11 обнаружилась программа Phone Dialer, единственная функция которой – это совершение звонков по телефонной линии посредством встроенного или отдельно стоящего dial-up модема. Утилиту н

Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python ман, и ссылки на скачивания клиентской программы были подменены. Пользователей перенаправляли на сторонний ресурс, где были размещены вредоносные версии клиентской программы - как минимум, версия под Windows была «заряжена» троянцем удаленного доступа на Python. JDownloader - бесплатная утилита, которая поддерживает автоматизированное скачивание с файловых хостингов, видеосайтов и других ре

Microsoft научит Windows 11 работать быстрее, но не даром. Придется пожертвовать временем работы ноутбука com Windows 11 научится работать быстрее. Но какой ценой? Эта новая функция является частью проекта Microsoft Windows K2, в рамках которого компания стремится улучшить общую производительность

В поддельных приложениях для онлайн-собеседований скрывается троян-стилер, который атакует пользователей macOS и Windows Эксперты «Доктор Веб» предупреждают о распространении троянской программы JobStealer, похищающей конфиденциальную информацию у пользователей компьютеров под управлением macOS и Windows. В первую очередь она нацелена на кражу данных из криптокошельков. Мошенники под предлогом проведения онлайн-собеседований заманивают потенциальных жертв на вредоносные сайты, где предл

Microsoft проговорилась. Windows 11 для нормальной работы нужно ОЗУ не менее 16 ГБ ез предупреждения исчезла статья, в которой черной по белому написано, что для полноценной работы в Windows 11 нужно не меньше 16 ГБ оперативной памяти, пишет профильный портал Windows L

Microsoft поломала ПО для резервного копирования данных, когда хотела починить безопасность Windows Обновление, сломавшее ПО для резервного копирования Корпорация Microsoft подтвердила, что недавнее обновление, выпущенное для операционных систем семейства Windows, может препятствовать нормальной работе сторонних инструментов резервного копирования, пишет Bleeping Computer. «В апрельском обновлении безопасности Windows 2026 года мы добавил

Обновления Windows могут украсть ваши данные. Мошенники стали подделывать сайт Microsoft ли из Malwarebytes. Обнаруженный исследователями фишинговый сайт практически неотличим от официального портала техподдержки Microsoft. Он предлагает пользователям скачать «кумулятивное обновление для Windows версии 24H2», однако загружаемый файл Windowsupdate1.0.0.msi на самом деле является установщиком вредоносной программы-стилера. Вредоносный файл создан с использованием легитимного инст

Windows 11 вчетверо снижает скорость быстрых накопителей SSD по сравнению с Windows 10 Кто поставил Windows, тот не спешит Windows 11 оказалась способна многократно замедлить установленный в ПК или ноутбуке твердотельный накопитель без видимых на то причин. Причем пользователь даже не

Обиженный на Microsoft хакер рассказал миру о новой уязвимости Windows Defender вскоре после того, как была исправлена первая Microsoft разрушили его жизнь Хакер, известный под псевдонимом Nightmare-Eclipse, опубликовал уже второй эксплойт для Windows Defender, который позволяет повысить привилегии до системного уровня. Это произошло сразу после того, как Microsoft исправила первую такую уязвимость. Первая уязвимость (CVE-2026-33825,

Серверы на Windows Server ушли в бесконечную перезагрузку. Microsoft хотела улучшить безопасность и сломала всю систему Нулевой аптайм Системные администраторы столкнулись с проблемой бесконечной перезагрузки серверов под управлением ОС Windows Server. Это произошло после установки обновлений, которые Microsoft выпустила в апреле 2026 г. Как пишет портал Bleeping Computer, Microsoft оперативно признала факт наличия проблемы, х

«Группа Астра» выпустила инструмент автоматической миграции с Windows на Astra Linux «Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, объявила о коммерческом релизе нового продукта — Astra Migration, инструмента для автоматической миграции с ОС Windows на ОС Astra Linux. Продукт позволяет переводить на отечественную ОС более 100 рабочих мест параллельно, ускоряя процесс миграции в десятки раз по сравнению с ручным переходом. Astra Mig

Мир окончательно сошел с ума. Пока Apple выпускает дешевые макбуки, Microsoft задирает цены на свои ПК и планшеты Все наоборот Корпорация Microsoft повысила цены на все свои компьютеры серии Surface, пишет портал Windows Central. Под этим брендом она выпускает планшеты, ноутбуки и настольные ПК под управлением ОС Windows 11. Устройства Surface продаются далеко не во всех государствах мира. Официа

Microsoft починила мертвую древнюю технологию в Windows, которую сама и убила. Она опоздала с этим на десятилетия, мир давно ушел вперед На 30 лет назад Корпорация Microsoft великодушно разрешила пользователям Windows 11 создавать тома жестких дисков в файловой системе FAT32 объемом более 32 ГБ, пишет портал TechSpot. Этот лимит держался в WIndows десятилетиями – FAT32 появилась в 1996 г., как