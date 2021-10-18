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Федеральное казначейство России


18.10.2021 Vipnet PKI Client работает с УЦ Федерального казначейства 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 2
15.09.2021 Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета» 4
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
15.09.2021 Первая полностью импортозамещенная подсистема начала работать в «Электронном бюджете» 4
09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 1
20.08.2021 Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 2
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
15.07.2021 Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке 1
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 1
13.07.2021 Власти оживят реестр субсидий ИТ-компаниям, загадочно закрытый 7 месяцев назад 5
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 1
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 3
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 3
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
27.05.2021 Хакеры выбили крупнейший в истории выкуп из корпорации, атакованной шифровальщиком 2
25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen 6
17.05.2021 Минцифры: действующие госинформсистемы обошлись бюджету России в 460 миллиардов 1
12.05.2021 Госсектор научился обходить импортозамещение. Власти заставят его полюбить российские ИТ допконтролем и санкциями 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
14.04.2021 15 апреля 2021 года начнет свою работу международная конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация - 2021» 1
14.04.2021 Госсектору усложнят закупку иностранного ПО. Все госзакупки будут согласовывать чиновники Минцифры 1
05.04.2021 Определены ключевые спикеры международной конференции «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021» 1
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 2

Публикаций - 766, упоминаний - 1323

Федеральное казначейство России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 123
Microsoft Corporation 11017 73
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 41
IBM 3527 38
Крок 1219 36
Ланит ГК 1155 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 31
Ростех - Ростехнологии 2230 30
АйТи 749 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 21
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 17
SAP SE 3207 16
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 15
ОТР 135 14
Samsung Electronics 5633 12
Программный продукт ГК 92 12
Компьюлинк ГК - Compulink 209 12
Восход ФГБУ НИИ 365 11
Микрон - Micron 365 11
Сбербанк Технологии - СберТех 203 11
Oracle Corporation 3331 10
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
Instabank - Инстабанк 12 9
Базальт СПО 206 8
Бинго-Софт - Акцент 10 8
iTeco - Ай-Теко 715 8
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Intel Corporation 4152 7
Diasoft - Диасофт 354 7
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 7
Naumen - Наумен 341 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Huawei 2726 7
Астерос - Asteros 531 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 43
Газпромбанк - ГПБ 692 39
РЖД - Российские железные дороги 1081 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 19
Почта России ПАО 1570 15
ВТБ24 583 14
ВТБ Банк Москвы 371 12
X5 Group 599 11
Открытие ФК 538 11
Газпром ПАО 518 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 10
X5 Group - Пятерочка 559 10
Пробизнесбанк АКБ 109 9
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
МДМ Банк 150 9
Аэрофлот 492 9
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
РусГидро ПАО 129 8
Башнефть ПАО АНК 90 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 7
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 6
Медскан 12 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 6
Вертолеты России 114 5
Глобэкс банк 28 5
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Альфа-Банк 1123 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Агропромкомплектация ГК 6 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Интер РАО ПАО 158 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 166
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 145
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 119
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 100
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 98
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 91
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 70
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 64
Правительство РФ 2200 51
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 45
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 45
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 44
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 42
Счётная палата РФ 460 38
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 37
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 35
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 35
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 33
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 31
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 29
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 29
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 27
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 26
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 25
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 23
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 23
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 20
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 18
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 18
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Правительство Москвы 649 17
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 17
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 29
Gen-Z Consortium 11 5
OpenCAPI Consortium 13 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
Linux Foundation 157 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Руссофт - Russoft 250 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 75
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 59
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 24
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 10
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 4
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Big Data - Большие данные 1136 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 31
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 29
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 20
Linux OS 4243 15
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 14
Новые облачные технологии - МойОфис 311 14
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 12
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 12
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 11
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 10
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 10
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 10
Google Android 10750 9
Microsoft Windows 10 6612 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 8
Apple iOS 5741 7
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 7
Intel x86 - Архитектура процессора 991 7
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 6
Microsoft SQL Server 789 5
Гознак ЦОД 10 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
Хомнет МСФО 32 5
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 4
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 4
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 4
Yadro Vesnin - Сервер 14 4
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 4
Ланит LanDocs 41 4
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 4
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 16 4
ФНС РФ ЦОД 22 3
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Microsoft Windows 850 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Четвернин Алексей 651 88
Козырев Алексей 270 51
Елистратов Николай 90 47
Албычев Александр 74 37
Песчанских Георгий 37 31
Власов Сергей 76 29
Петрушин Андрей 64 27
Калина Роман 60 25
Рудзевич Мария 34 24
Раков Ярослав 48 23
Катамадзе Анна 72 22
Меджитов Тимур 56 22
Скляр Алексей 49 22
Бутенко Юрий 64 22
Терещенко Денис 38 22
Приданкин Андрей 30 22
Лысенко Эдуард 209 21
Матвеева Татьяна 83 20
Чернякова Елена 26 20
Акимов Максим 167 20
Цариковский Федор 31 19
Евстигнеев Сергей 21 19
Герасимюк Максим 20 19
Чамара Денис 57 19
Козлов Александр 54 19
Носков Константин 201 19
Хайруллин Айрат 39 19
Семенов Алексей 67 19
Ципорин Павел 51 18
Бойко Елена 151 18
Паршин Максим 141 18
Кудрин Алексей 63 18
Крюков Сергей 26 17
Селиванов Дмитрий 48 17
Левин Леонид 83 17
Ляшенко Сергей 29 17
Малков Павел 38 17
Стрельцов Андрей 53 17
Звягина Наталья 64 17
Румянцева Ольга 45 16
Россия - Российская федерация - РФ 57180 514
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 222
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 83
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 68
Россия - Ростовская область 860 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 33
Россия - Республика Мордовия 387 29
Россия - Тульская область 752 25
Казахстан - Республика 2621 24
Россия - Калужская область 570 24
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 23
Россия - Республика Алтай 681 22
Россия - Челябинская область 658 18
Россия - Кировск - Кировская область 301 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 15
Россия - Сахалинская область 432 13
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 12
Европа 3730 12
Россия - Ульяновская область 348 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 10
Россия - ПФО - Казань 1510 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 10
Арктика 141 9
Россия - Новосибирская область 811 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 9
Украина 3347 9
Восточная Европа 1669 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 9
Россия - Нижегородская область 737 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 9
Европа Западная 610 8
Россия - Дубна 133 8
Россия - Волгоградская область 395 7
Россия - Архангельская область 331 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 6
Россия - СФО - Новосибирск 1956 6
Россия - Тюменская область 582 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 87
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 64
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 63
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 42
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 22
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