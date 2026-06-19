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Федеральное казначейство России

Федеральное казначейство России

Федеральное казначейство – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. Ведомство является оператором крупных государственных информационных ресурсов, которыми пользуются сотрудники Правительства РФ, ФОИВ, бюджетных организаций, а также обычные граждане.

СОБЫТИЯ


19.06.2026 Считать не умеют? Минфин и Казначейство лихо переплатили за суверенное ИТ-оборудование

ант». Отметим, что оба ведомства напрямую связаны с бюджетом страны. Нарушения в закупках Минфина и Казначейства выявили эксперты Счетной палаты. Они провели проверку использования бюджетных ср
28.05.2026 «Гравитон» поставил моноблоки для Федерального казначейства

ews сообщили представители «Гравитона». Заказчиком выступило ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». В рамках контракта было поставлено 79 моноблоков «Гравитон» М45И с диаг
27.03.2026 Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman

ков Почему выбрали Postgres Pro Shardman До начала проекта ядром ГИС ГМП служила СУБД Oracle. К моменту миграции объем базы достиг критических 240 ТБ, из которых 60 ТБ приходилось на индексы. Задачей Федерального казначейства был не только формальный переход на российское ПО, но и радикальная смена архитектуры для снятия «потолка» масштабируемости. Выбор был сделан в пользу Postgres Pro Sha
18.03.2026 Web3 Tech запустила облачную версию платформы «Цифровое казначейство»

КриптоПро» располагается в аттестованном сегменте ЦОД. Таким образом, запуск SaaS-версии «Цифрового казначейства» расширяет аудиторию продукта и делает технологию кастодиального хранения и упра
09.12.2025 Федеральное Казначейство России представляет сервис приема платежей СБП в рамках ГИС ГМП

Сервис приема платежей через Систему быстрых платежей (СБП) Федерального казначейства от физических лиц в пользу государственных и муниципальных учреждений запущен в

13.11.2025 «Честный знак» и Федеральное казначейство интегрируются для защиты госзакупок от небезопасных товаров

цифровой маркировки «Честный знак» с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС «Закупки») Федерального казначейства России. Реализация проекта запланирована на 2026 г. По его словам,

14.10.2025 Федеральное Казначейство потратит более миллиарда на покупку ПО и серверов

инфраструктуры ведомства. На закупку было выделено до 46 млн руб. Как тогда пояснили представители Казначейства, криптографические серверы необходимы для реализации взаимодействия Федерального
Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему

ктореКак Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему В ITSM-системе Федерального казначейства обрабатывается более 300 тыс. обращений в месяц от более 1 млн пользователей ИТ-
07.04.2025 Казначейство закупает серверы для проекта платежей в цифровых рублях

Серверы для Казначейства Как выяснил CNews, Федеральное Казначейство закупает 12 криптографических сервер
07.02.2025 CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia

Компания CorpSoft24 разработала и внедрила в группе компаний IDF Eurasia информационную систему «Централизованное казначейство» на базе платформы «1С: Управление холдингом 8». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Финтех-группа IDF Eurasia – провайдер экосистемы высокотехнологичных финансовых се
24.01.2025 ГИС с официальным каталогом российских госучреждений переезжает на PostgreSQL

пор находится на стадии подачи заявок. Работы будут проводиться в центральном аппарате Федерального казначейства, в нижегородском ЦОДе «Городец» и дубненском ЦОДе. Замену иностранной СУБД на Po
09.12.2024 Для ГИС «Торги» не нашлось подходящего софта в реестре, поэтому Казначейство заплатит полмиллиарда за разработку нового ПО

разработку кастомного программного обеспечения. Закупка для ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» была размещена на соответствующем сайте 24 октября 2024 г. Объектом госз
22.10.2024 АО «Тольяттиазот» после внедрения системы корпоративного казначейства сократил трудозатраты на 80%

Екатеринбургский офис «Реальная автоматизация» ИТ-интегратора «Первый Бит» завершил масштабный проект для АО «Тольяттиазот» (ТОАЗ). Централизованная система корпоративного казначейства на базе решения «Бит.Финанс» охватывает 700 автоматизированных рабочих мест и значительно оптимизирует процессы управления денежными средствами, что позволяет ТОАЗ сократить трудоз
16.10.2024 BIA Technologies автоматизировала централизованное казначейство в компании «НефтеТрансСервис»

железнодорожного оператора, специализирующегося на перевозке нефти и нефтепродуктов. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. До обращения к BIA Technologies процессы централизованного казначейства группы компаний были автоматизированы в «1С: УПП», смежные операции проводились в других информационных системах, а интеграция между ними была реализована не в полном объеме. Это п
30.09.2024 К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр

по сути, это внедрение системы быстрых платежей (СБП) в систему казначейских платежей Федерального казначейства. Целью разработки интеграционного сервиса системы быстрых платежей является обес
01.08.2024 «Ланит» поставит Казначейству 30 тыс. обновлений «Р7-Офис»

Офисное ПО для Казначейства Как выяснил CNews, Федеральное казначейство закупает права на обновления 30,3 ты
29.07.2024 Казначейство закупает ПО для расширения своего S3-хранилища

S3-хранилище казначейства Как выяснил CNews, Федеральное казначейство приобретает лицензий для реализации

24.07.2024 Федеральное казначейство расширило свои СХД для перехода с Oracle на PostgreSQL

ное казначейство установило расширители своих СХД для перехода с Oracle на PostrgeSQL Представители казначейства сообщили CNews, что поставка производится в два этапа. Товары по первому этапу у
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах

65000 раз. Об этом в доклад «Госуправление на основе данных» рассказал замруководителя Федерального казначейства Александр Албычев. Федеральное казначейство является оператором государственной

25.06.2024 Как Федеральное казначейство перешло с СУБД Oracle на Postgres Pro

о импортозамещению СУБД Oracle для подсистемы электронного бюджета «Учет и отчетность» Федерального казначейства. Проект — очередной этап по исполнению планов Федерального казначейства в
19.06.2024 Казначейство Ростова-на-Дону использует систему «БФТ-Холдинга» для безопасного централизованного хранения электронных документов

«БФТ-Холдинг» развернул единое электронное хранилище на базе программного продукта «БФТ.Хранилище электронных документов» (БФТ.ХЭД) в Муниципальном казначействе города Ростов-на-Дону. По итогам проекта в госоргане было создано централизованное решение для хранения и обмена файлами электронных документов бюджетного процесса. Муниципальное к
23.05.2024 Уральский девелопер White Group автоматизировал оперативное бюджетирование и казначейство в программе «БИТ.Строительство»

ИТ-интегратор «Первый бит» автоматизировал процессы управленческого учета, бюджетирования и казначейства для группы компаний White Group, девелопера и застройщика в регионах Урала. Whit
20.05.2024 Рекордсмена по участию в госконтрактах отстранили от крупного тендера. Перед этим он завалил поставку Казначейству 13 тыс. ПК

ерверов с начальной ценой 630 млн руб. в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства прошел 13 мая. Аукцион, проведенный госзаказчиком всех закупок Казначейства

14.05.2024 «Ростелеком» и Федеральное казначейство импортозаместили оборудование для крупнейшей ведомственной транспортной сети

ект по замене сетевого оборудования крупнейшей ведомственной телекоммуникационной сети Федерального казначейства. Компания поставила во все территориальные органы заказчика более 1900 маршрутиз
13.05.2024 Федеральное казначейство разгромило в суде компанию, не поставившую ему 13 тысяч ПК

й для ведомства. Это подтверждает случай с ООО «Мигалка», – прокомментировал ситуацию представитель Казначейства. Также в Казначействе отметили, что по интересному совпадению в начале мая в ряд
27.04.2024 Федеральное казначейство покупает на полмиллиарда СХД, совместимые с Yadro

ля развития своей Единой облачной инфраструктуры (ЕОИ). Единая облачная инфраструктура Федерального казначейства — это система, которая обеспечивает бесперебойное функционирование информационны
24.04.2024 СУБД Tantor и «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio прошли проверку на совместимость

естимость программного обеспечения «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» класса TMS (Treasury Management System) FinAxio и СУБД Tantor, проведя серию ис
21.12.2023 «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio сертифицирована по программе Ready For Astra

ции казначейских функций и процессов разработчика. Об этом CNews сообщили представители компании «Группа Астра». Благодаря TMS FinAxio «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» возможно на основе данных из различных источников сформировать оперативную информацию по фактической денежной позиции компании, построить прогноз ликвидности, вести мастер-справоч
27.11.2023 Казначейство России скупает сервера для облачной инфраструктуры. Сумма достигла миллиарда

лн руб. Разделение закупки связано с тем, что вычислительная техника закупается для разных проектов Казначейства, рассказал CNews собеседник из ведомства. Также он сказал, что закупка проводитс
22.11.2023 Казначейство на сотни миллионов закупает российские серверы на замену иностранных

в плановом порядке по мере его морального и физического устаревания, рассказал CNews представитель Казначейства. В ведомстве не уточнили «железо» какого иностранного вендора заменяется. Закупк
15.11.2023 Казначейство России переводит основную функциональность «Электронного бюджета» с продукта Oracle на отечественное решение

бря 2023 г. Закупку осуществляет федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России». 23 ноября 2023 г. будет определен победитель торгов. Цели закупки Основ
20.09.2023 Платформа RuTerminal поддержит работу трейдеров и казначейства в онлайн-режиме

еспечения для торговли финансовыми инструментами, обновила набор виджетов торгово-информационной платформы RuTerminal. Они повысят эффективность торговых операций как отдельных трейдеров, так и всего казначейства. Об этом CNews сообщили представители SoftWell. Благодаря новым виджетам все данные, необходимые для онлайн-контроля позиций трейдеров и казначейства, собраны на одном рабоч
16.06.2023 Казначейство переводит огромную ИТ-систему с Oracle на СУБД Postgres Pro

кратно дорабатывалась. Тендер на миграцию системы был объявлен «Центром по обеспечению деятельности Казначейства России» 29 мая 2023 г. в формате открытого конкурса в электронной форме. Начальн
24.05.2023 «БФТ-холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства

ограммных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, реализовал проект для Федерального казначейства по внедрению витрины данных для интеграции с подсистемами информационно-аналитич
21.04.2023 Казначейство разорвало полумиллиардный контракт с богатеющей на госзаказах компанией: Она не поставила ПК и не отвечала на письма

Расторжение госконтракта Как выяснил CNews, Центр по обеспечению деятельности Казначейства в одностороннем порядке расторг полумиллиардный госконтракт на поставку десятка

28.12.2022 «Первый бит» за три месяца автоматизировал казначейство и бюджетирование у производителя экоупаковки OSQ Group

Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит». Раньше специализированного решения для казначейства и бюджетирования у компании не было. Все связанные с ними процессы проходили либ
29.11.2022 Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen

жено использовать подходы по работе с обращениями клиентов, применяемые в повседневной деятельности Казначейства. Разработав техническое задание, был проведен электронный аукцион, по результата
03.10.2022 Казначейство покупает 10 тыс. Linux-совместимых ПК для своих подразделений по всей России

6-8 тыс.) ПК, отметили в Казначействе. Новым контрактом планируется покрытие двухлетней потребности Казначейства в ПК. Исходя из приведенных данных по итогам тендера будет заменен практически к
23.06.2022 ВТБ и Минцифры запускают новый сервис для оформления социальных выплат

ВТБ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России первым запустил новый сервис в рамках социального казначейства, который в будущем позволит автоматически использовать реквизиты счета для выплат от государства. Об этом заявил заместитель президента − председателя правления ВТБ Анатолий Печатн
31.05.2022 «1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management

Команда «1С Рарус» завершила проект автоматизации учета казначейства и банковской деятельности в АЭС «Аккую» на территории Турецкой республики. В инф

Публикаций - 1949, упоминаний - 3067

Федеральное казначейство России и организации, системы, технологии, персоны:

9594 342
Ростелеком 10948 174
Microsoft Corporation 25775 163
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 150
Oracle Corporation 7074 141
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 123
SAP SE 5601 114
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 111
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 86
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 85
IBM - International Business Machines Corp 9699 85
ОТР ГК - ОТР 2000 227 77
МегаФон 10742 76
Diasoft - Диасофт 1144 75
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 73
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 71
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 66
Крок - Croc 1964 58
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 55
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 54
Ланит Интеграция 219 52
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 49
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 47
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 47
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 46
ФинГрад - FinGrad 48 44
Polymedia - Полимедиа 158 43
Газинформсервис - ГИС 496 43
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 43
Ред Софт - Red Soft 1236 43
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 42
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 42
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
Directum - Директум 1268 41
R-Vision - Р-Вижн 267 40
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 40
Аусферр ИТЦ 44 40
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 39
АйТи 1519 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 214
Почта России ПАО 2370 132
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 121
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 119
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 113
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 109
ГПБ - Газпромбанк 1273 104
РЖД - Российские железные дороги 2096 98
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 86
ПСБ - Промсвязьбанк 963 78
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 77
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 73
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 73
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 69
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 67
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 67
Газпром нефть 725 66
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 65
МКБ - Московский кредитный банк 657 65
Альфа-Банк 1979 64
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 61
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 52
Русагро Группа Компаний 379 52
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 51
Газпром ПАО 1493 51
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 51
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 50
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 49
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 48
ВТБ - Почта Банк 514 47
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 45
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 44
Роснефть НК - нефтяная компания 562 43
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 42
Силовые машины 166 42
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 42
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 41
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
НСПК - Национальная система платежных карт 948 40
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 502
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 357
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 274
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 269
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 255
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 253
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 251
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 208
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 206
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 179
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 160
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 158
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 152
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 151
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 147
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 135
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 132
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 121
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 115
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 93
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 91
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 87
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 86
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 84
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 83
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 83
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 80
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 77
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 73
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 71
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 70
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 69
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 69
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 67
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 67
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 63
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 63
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 63
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 61
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 53
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 30
ГосИнформСистемы 160 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Gen-Z Consortium 11 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
Российский клуб финансовых директоров 32 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Демократическая политическая партия США 122 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Знание - Российское общество 10 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1092
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 790
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 574
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 557
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 468
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 351
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 339
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 302
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 265
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 243
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 231
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 218
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 218
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 211
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 194
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 192
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 184
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 175
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 172
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 169
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 168
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 161
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 160
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 153
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 141
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 139
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 135
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 125
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 122
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 120
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 118
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 115
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 114
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 113
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 109
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 107
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 105
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 91
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 91
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 86
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 259
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 226
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 129
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 127
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 99
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 94
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 78
1С:ERP Управление предприятием 841 77
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 73
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 72
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 65
Microsoft Office 4170 63
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 57
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 57
Новые облачные технологии - МойОфис 958 57
НКТ - Р7-Офис 543 54
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 53
Linux OS 11533 51
Microsoft Windows 2000 8678 50
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 49
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 48
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 48
Microsoft Windows 16882 47
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 47
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 47
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 44
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 42
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 42
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 41
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 40
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 40
НКТ - Р7-графика 47 40
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 40
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 39
Microsoft Dynamics 1197 38
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
БИС - ITQuick - Jumse 52 33
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 32
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 30
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 28
Шадаев Максут 1210 249
Гуральников Сергей 164 163
Албычев Александр 168 148
Катамадзе Анна 133 119
Лысенко Эдуард 317 119
Натрусов Артем 313 108
Петрушин Андрей 110 106
Козырев Алексей 328 105
Ермолаев Артем 379 104
Власов Сергей 101 90
Ульянов Николай 176 89
Разумовский Дмитрий 125 85
Бойко Елена 152 79
Евраев Михаил 266 77
Шпак Василий 279 76
Ципорин Павел 103 74
Херсонцев Алексей 93 73
Попов Алексей 339 71
Терещенко Денис 95 69
Хайруллин Айрат 108 69
Фомичев Олег 139 69
Матвеева Татьяна 110 68
Воронин Павел 196 65
Громов Иван 102 64
Чаркин Евгений 317 63
Звягина Наталья 64 61
Авербах Владимир 127 60
Врацкий Андрей 175 60
Меджитов Тимур 85 58
Елистратов Николай 90 57
Гаттаров Руслан 144 57
Артюхов Сергей 66 57
Мартынова Елена 90 56
Нестеров Алексей 175 55
Мацоцкий Сергей 180 55
Солодовников Денис 108 54
Казарин Станислав 175 54
Абакумов Евгений 227 52
Бурилов Андрей 117 52
Сотин Денис 216 50
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1422
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 602
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 210
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 209
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 152
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 141
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 137
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 113
Европа 24964 86
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 85
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 83
Россия - УФО - Челябинская область 1512 82
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 79
Россия - УФО - Тюменская область 1365 70
Казахстан - Республика 6048 67
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 66
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 65
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 58
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 55
Германия - Федеративная Республика 13221 52
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 49
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 49
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 48
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 45
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 44
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 40
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 39
Россия - ПФО - Самарская область 1577 38
Украина 7928 37
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 35
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 33
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 32
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 32
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 31
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 30
Беларусь - Белоруссия 6289 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 30
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1223
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 924
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 313
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 296
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 253
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 245
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 201
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 191
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 184
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 163
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 113
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 111
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 98
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 92
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 88
Госрасходы - портал 70 26
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 20
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 16
TAdviser - Центр выбора технологий 468 16
Bloomberg 1627 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 13
Ведомости 1466 13
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
Forbes - Форбс 1002 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Wired - Издание 276 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
РИА Новости 1033 3
23ABC News 183 2
The Guardian - Британская газета 406 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
AP - Associated Press 2007 2
Telegraph 199 2
Мобильные системы 118 2
Silicon 494 2
Соловьев Live - YouTube-канал 8 2
CNews Журнал 167 2
S8 Capital - Sport24 6 2
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 2
Ставропольская правда 4 2
E-Commerce Times 69 2
FT - Financial Times 1296 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
NYT - The New York Times 1100 1
N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 284
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 83
CNews Инновация года - награда 155 54
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 40
IDC - International Data Corporation 4975 32
Gartner - Гартнер 3658 27
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 15
CNews Tenders 18 14
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 12
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 11
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 8
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 8
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
Forrester Research 834 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Moody's Investors Service 136 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
CNews Fast рейтинг 55 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
Директ Инфо 9 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 33
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
РАН - Российская академия наук 2122 20
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 17
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 15
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 11
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 8
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 3
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
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