Считать не умеют? Минфин и Казначейство лихо переплатили за суверенное ИТ-оборудование ант». Отметим, что оба ведомства напрямую связаны с бюджетом страны. Нарушения в закупках Минфина и Казначейства выявили эксперты Счетной палаты. Они провели проверку использования бюджетных ср

«Гравитон» поставил моноблоки для Федерального казначейства ews сообщили представители «Гравитона». Заказчиком выступило ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». В рамках контракта было поставлено 79 моноблоков «Гравитон» М45И с диаг

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman ков Почему выбрали Postgres Pro Shardman До начала проекта ядром ГИС ГМП служила СУБД Oracle. К моменту миграции объем базы достиг критических 240 ТБ, из которых 60 ТБ приходилось на индексы. Задачей Федерального казначейства был не только формальный переход на российское ПО, но и радикальная смена архитектуры для снятия «потолка» масштабируемости. Выбор был сделан в пользу Postgres Pro Sha

Web3 Tech запустила облачную версию платформы «Цифровое казначейство» КриптоПро» располагается в аттестованном сегменте ЦОД. Таким образом, запуск SaaS-версии «Цифрового казначейства» расширяет аудиторию продукта и делает технологию кастодиального хранения и упра

Федеральное Казначейство России представляет сервис приема платежей СБП в рамках ГИС ГМП Сервис приема платежей через Систему быстрых платежей (СБП) Федерального казначейства от физических лиц в пользу государственных и муниципальных учреждений запущен в

«Честный знак» и Федеральное казначейство интегрируются для защиты госзакупок от небезопасных товаров цифровой маркировки «Честный знак» с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС «Закупки») Федерального казначейства России. Реализация проекта запланирована на 2026 г. По его словам,

Федеральное Казначейство потратит более миллиарда на покупку ПО и серверов инфраструктуры ведомства. На закупку было выделено до 46 млн руб. Как тогда пояснили представители Казначейства, криптографические серверы необходимы для реализации взаимодействия Федерального

Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему ктореКак Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему В ITSM-системе Федерального казначейства обрабатывается более 300 тыс. обращений в месяц от более 1 млн пользователей ИТ-

Казначейство закупает серверы для проекта платежей в цифровых рублях Серверы для Казначейства Как выяснил CNews, Федеральное Казначейство закупает 12 криптографических сервер

CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia Компания CorpSoft24 разработала и внедрила в группе компаний IDF Eurasia информационную систему «Централизованное казначейство» на базе платформы «1С: Управление холдингом 8». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Финтех-группа IDF Eurasia – провайдер экосистемы высокотехнологичных финансовых се

ГИС с официальным каталогом российских госучреждений переезжает на PostgreSQL пор находится на стадии подачи заявок. Работы будут проводиться в центральном аппарате Федерального казначейства, в нижегородском ЦОДе «Городец» и дубненском ЦОДе. Замену иностранной СУБД на Po

Для ГИС «Торги» не нашлось подходящего софта в реестре, поэтому Казначейство заплатит полмиллиарда за разработку нового ПО разработку кастомного программного обеспечения. Закупка для ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» была размещена на соответствующем сайте 24 октября 2024 г. Объектом госз

АО «Тольяттиазот» после внедрения системы корпоративного казначейства сократил трудозатраты на 80% Екатеринбургский офис «Реальная автоматизация» ИТ-интегратора «Первый Бит» завершил масштабный проект для АО «Тольяттиазот» (ТОАЗ). Централизованная система корпоративного казначейства на базе решения «Бит.Финанс» охватывает 700 автоматизированных рабочих мест и значительно оптимизирует процессы управления денежными средствами, что позволяет ТОАЗ сократить трудоз

BIA Technologies автоматизировала централизованное казначейство в компании «НефтеТрансСервис» железнодорожного оператора, специализирующегося на перевозке нефти и нефтепродуктов. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. До обращения к BIA Technologies процессы централизованного казначейства группы компаний были автоматизированы в «1С: УПП», смежные операции проводились в других информационных системах, а интеграция между ними была реализована не в полном объеме. Это п

К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр по сути, это внедрение системы быстрых платежей (СБП) в систему казначейских платежей Федерального казначейства. Целью разработки интеграционного сервиса системы быстрых платежей является обес

«Ланит» поставит Казначейству 30 тыс. обновлений «Р7-Офис» Офисное ПО для Казначейства Как выяснил CNews, Федеральное казначейство закупает права на обновления 30,3 ты

Казначейство закупает ПО для расширения своего S3-хранилища S3-хранилище казначейства Как выяснил CNews, Федеральное казначейство приобретает лицензий для реализации

Федеральное казначейство расширило свои СХД для перехода с Oracle на PostgreSQL ное казначейство установило расширители своих СХД для перехода с Oracle на PostrgeSQL Представители казначейства сообщили CNews, что поставка производится в два этапа. Товары по первому этапу у

Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 65000 раз. Об этом в доклад «Госуправление на основе данных» рассказал замруководителя Федерального казначейства Александр Албычев. Федеральное казначейство является оператором государственной

Как Федеральное казначейство перешло с СУБД Oracle на Postgres Pro о импортозамещению СУБД Oracle для подсистемы электронного бюджета «Учет и отчетность» Федерального казначейства. Проект — очередной этап по исполнению планов Федерального казначейства в

Казначейство Ростова-на-Дону использует систему «БФТ-Холдинга» для безопасного централизованного хранения электронных документов «БФТ-Холдинг» развернул единое электронное хранилище на базе программного продукта «БФТ.Хранилище электронных документов» (БФТ.ХЭД) в Муниципальном казначействе города Ростов-на-Дону. По итогам проекта в госоргане было создано централизованное решение для хранения и обмена файлами электронных документов бюджетного процесса. Муниципальное к

Уральский девелопер White Group автоматизировал оперативное бюджетирование и казначейство в программе «БИТ.Строительство» ИТ-интегратор «Первый бит» автоматизировал процессы управленческого учета, бюджетирования и казначейства для группы компаний White Group, девелопера и застройщика в регионах Урала. Whit

Рекордсмена по участию в госконтрактах отстранили от крупного тендера. Перед этим он завалил поставку Казначейству 13 тыс. ПК ерверов с начальной ценой 630 млн руб. в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства прошел 13 мая. Аукцион, проведенный госзаказчиком всех закупок Казначейства

«Ростелеком» и Федеральное казначейство импортозаместили оборудование для крупнейшей ведомственной транспортной сети ект по замене сетевого оборудования крупнейшей ведомственной телекоммуникационной сети Федерального казначейства. Компания поставила во все территориальные органы заказчика более 1900 маршрутиз

Федеральное казначейство разгромило в суде компанию, не поставившую ему 13 тысяч ПК й для ведомства. Это подтверждает случай с ООО «Мигалка», – прокомментировал ситуацию представитель Казначейства. Также в Казначействе отметили, что по интересному совпадению в начале мая в ряд

Федеральное казначейство покупает на полмиллиарда СХД, совместимые с Yadro ля развития своей Единой облачной инфраструктуры (ЕОИ). Единая облачная инфраструктура Федерального казначейства — это система, которая обеспечивает бесперебойное функционирование информационны

СУБД Tantor и «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio прошли проверку на совместимость естимость программного обеспечения «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» класса TMS (Treasury Management System) FinAxio и СУБД Tantor, проведя серию ис

«Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio сертифицирована по программе Ready For Astra ции казначейских функций и процессов разработчика. Об этом CNews сообщили представители компании «Группа Астра». Благодаря TMS FinAxio «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» возможно на основе данных из различных источников сформировать оперативную информацию по фактической денежной позиции компании, построить прогноз ликвидности, вести мастер-справоч

Казначейство России скупает сервера для облачной инфраструктуры. Сумма достигла миллиарда лн руб. Разделение закупки связано с тем, что вычислительная техника закупается для разных проектов Казначейства, рассказал CNews собеседник из ведомства. Также он сказал, что закупка проводитс

Казначейство на сотни миллионов закупает российские серверы на замену иностранных в плановом порядке по мере его морального и физического устаревания, рассказал CNews представитель Казначейства. В ведомстве не уточнили «железо» какого иностранного вендора заменяется. Закупк

Казначейство России переводит основную функциональность «Электронного бюджета» с продукта Oracle на отечественное решение бря 2023 г. Закупку осуществляет федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России». 23 ноября 2023 г. будет определен победитель торгов. Цели закупки Основ

Платформа RuTerminal поддержит работу трейдеров и казначейства в онлайн-режиме еспечения для торговли финансовыми инструментами, обновила набор виджетов торгово-информационной платформы RuTerminal. Они повысят эффективность торговых операций как отдельных трейдеров, так и всего казначейства. Об этом CNews сообщили представители SoftWell. Благодаря новым виджетам все данные, необходимые для онлайн-контроля позиций трейдеров и казначейства, собраны на одном рабоч

Казначейство переводит огромную ИТ-систему с Oracle на СУБД Postgres Pro кратно дорабатывалась. Тендер на миграцию системы был объявлен «Центром по обеспечению деятельности Казначейства России» 29 мая 2023 г. в формате открытого конкурса в электронной форме. Начальн

«БФТ-холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства ограммных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, реализовал проект для Федерального казначейства по внедрению витрины данных для интеграции с подсистемами информационно-аналитич

Казначейство разорвало полумиллиардный контракт с богатеющей на госзаказах компанией: Она не поставила ПК и не отвечала на письма Расторжение госконтракта Как выяснил CNews, Центр по обеспечению деятельности Казначейства в одностороннем порядке расторг полумиллиардный госконтракт на поставку десятка

«Первый бит» за три месяца автоматизировал казначейство и бюджетирование у производителя экоупаковки OSQ Group Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит». Раньше специализированного решения для казначейства и бюджетирования у компании не было. Все связанные с ними процессы проходили либ

Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen жено использовать подходы по работе с обращениями клиентов, применяемые в повседневной деятельности Казначейства. Разработав техническое задание, был проведен электронный аукцион, по результата

Казначейство покупает 10 тыс. Linux-совместимых ПК для своих подразделений по всей России 6-8 тыс.) ПК, отметили в Казначействе. Новым контрактом планируется покрытие двухлетней потребности Казначейства в ПК. Исходя из приведенных данных по итогам тендера будет заменен практически к

ВТБ и Минцифры запускают новый сервис для оформления социальных выплат ВТБ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России первым запустил новый сервис в рамках социального казначейства, который в будущем позволит автоматически использовать реквизиты счета для выплат от государства. Об этом заявил заместитель президента − председателя правления ВТБ Анатолий Печатн