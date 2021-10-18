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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральное казначейство России
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 766, упоминаний - 1323
Федеральное казначейство России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 88
|Козырев Алексей 270 51
|Елистратов Николай 90 47
|Албычев Александр 74 37
|Песчанских Георгий 37 31
|Власов Сергей 76 29
|Петрушин Андрей 64 27
|Калина Роман 60 25
|Рудзевич Мария 34 24
|Раков Ярослав 48 23
|Катамадзе Анна 72 22
|Меджитов Тимур 56 22
|Скляр Алексей 49 22
|Бутенко Юрий 64 22
|Терещенко Денис 38 22
|Приданкин Андрей 30 22
|Лысенко Эдуард 209 21
|Матвеева Татьяна 83 20
|Чернякова Елена 26 20
|Акимов Максим 167 20
|Цариковский Федор 31 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Герасимюк Максим 20 19
|Чамара Денис 57 19
|Козлов Александр 54 19
|Носков Константин 201 19
|Хайруллин Айрат 39 19
|Семенов Алексей 67 19
|Ципорин Павел 51 18
|Бойко Елена 151 18
|Паршин Максим 141 18
|Кудрин Алексей 63 18
|Крюков Сергей 26 17
|Селиванов Дмитрий 48 17
|Левин Леонид 83 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Малков Павел 38 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Звягина Наталья 64 17
|Румянцева Ольга 45 16
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756304, в очереди разбора - 659995.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756304, в очереди разбора - 659995.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru