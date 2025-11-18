CNews AWARDS - награда

Bercut Datamapper получил премию CNews Awards 2025 Datamapper, один из продуктов интеграционной платформы Bercut HIP 2.0, получил премию CNews Awards 2025 в номинации «Преобразование и сопоставление данных: enterprise-решение года с использованием ИИ». Bercut Александра Трошина, ведущий продуктовый маркетолог нетелеком-направлен

Р7 офис получил награду в номинации «Корпоративное почтовое решение года» CNews AWARDS 2025 за почтовый модуль 11 ноября в Москве на форуме «CNews FORUM 2025: Информационные технологии» разработчик офисного программного обеспечения Р7 получил награду в номинации CNews AWARDS «Корпоративное почтовое решение года» за модуль Р7 почта. В истории АО «Р7» это уже не первое достижение CNews AWARDS: ранее компания и её продукты удостаивались наград в но

ИТ-экосистема «Лукоморье» — победитель премии CNews AWARDS 2025 в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года» 11 ноября в Москве прошла церемония вручения национальной ИТ-премии CNews AWARDS 2025, одного из главных событий в сфере цифровой трансформации. В этом году в чи

Решение B2B-Center в сегменте SRM-платформ стало победителем CNews Awards 2025 ное B2B-Center (входит в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС), стало победителем CNews Awards 2025 в номинации «SRM-решение для российского рынка: продукт года». Решение вклю

Экосистема «МойОфис» — российская ИТ-экосистема года для бизнеса по версии CNews Awards и от «МойОфис», российской продуктовой ИТ-компании, стала ИТ-экосистемой года для бизнеса по версии CNews Awards. Представители российского рынка ИКТ, эксперты, обозреватели и журналисты призна

АЛРОСА и IVA Technologies удостоены награды на CNews Awards 2025 за успешное импортозамещение решений для корпоративных коммуникаций Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies стали лауреатами премии «Проект года» в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций», организованной CNews. Награда присуждена за успешное внедрение сервера видеоконференцсвязи IVA MCU со встрое

МТС Exolve объявлена лучшей омниканальной платформой года на CNews Awards 2025 МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, стал победителем в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» на CNews Awards 2025. Церемония награждения состоялась 11 ноября в Москве и собрала ведущих представителей бизнеса, государственных структур, ИТ-компаний, а также независимых экспертов и аналитико

«Базис», ВТБ и MIND Software — победители CNews AWARDS 2025 за создание импортонезависимой VDI-инфраструктуры динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» при участии компании MIND Software, стал победителем премии CNews AWARDS 2025 в номинации «VDI: проект года». Ключевой задачей проекта стало полное замещ

CNews Awards 2025 7 ноября 2024 года состоялась 14-ая церемония награждения CNews AWARDS. В ходе мероприятия были вручены награды за лучшие проекты 2024 года в сфере ИКТ

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду а CNews FORUM 2025, который пройдет 11 ноября 2025 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду а CNews FORUM 2025, который пройдет 11 ноября 2025 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи

Премия в области искусственного интеллекта «CNews AI Awards 2025» будет вручена 18 сентября Открыт прием заявок на премию «CNews AI Awards 2025», которая пройдет 18 сентября в рамках форума «Технологии искусственного интеллекта». Узнать подробные условия и подать заявку можно на сайте премии Искусственный интеллект

Внедрение RuBackup признано лучшим проектом года в области защиты данных на премии CNews «Импортозамещение года» ыми серверами и облачными платформами, функции обеспечения ИБ, учитывающие специфические требования профильных заказчиков к безопасности и сетевой архитектуре. «Победа RuBackup в престижной номинации премии CNews — это признание технологического лидерства нашей команды и подтверждение того, что российские решения в области защиты данных не только не уступают, но и превосходят зарубежные ана

Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 , находить удобный участок, а также получать всю необходимую информацию о грядущих выборах. Награду CNews AWARDS в номинации «Электронное голосование: проект года» получил Андрей Ларин, руковод

Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards Седьмого ноября 2024 г. в рамках CNews Forum российская компания «Тантор Лабс» получила награду CNews Awards в номинации «Решение года» за свою машину данных Tantor XData. Заветную статуэтк

Element Isource получил премию CNews Awards за нормализацию справочников Element Isource стал лауреатом XIV ежегодной премии CNews Awards в специальной номинации «Создание и поддержка нормализованного каталога: сервис

NGR Softlab получил премию CNews AWARDS 2024 за интеллектуальные решения в ИБ Компания NGR Softlab стала лауреатом премии CNews AWARDS 2024 в номинации «Интеллектуальные решения в кибербезопасности: технологии года»

Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024 7 ноября 2024 года в рамках форума «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра» состоялась 14-я церемония награждения CNews AWARDS, на которой экосистема Space, разработанная компанией «ДАКОМ М», была удостоена награды в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и VDI». Награда CNews была вручена

R-Vision стала победителем CNews Awards 2024 в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года» 7 ноября 2024 г. в Москве состоялась 14 церемония награждения CNews Awards 2024 в рамках ежегодного CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра. Ком

Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными Компания TData, российский разработчик решений для хранения данных и аналитики, стала лауреатом CNews Awards за успешное внедрение инструмента по документированию данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт был отмечен редакцией CNews и профессиональным сообществом в номинации

CNews Awards 2024 1 ноября 2023 года состоялась 13-ая церемония награждения CNews AWARDS. В ходе мероприятия были вручены награды за лучшие проекты 2023 года в сфере ИКТ

CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду да CNews FORUM 2024, который пройдет 7 ноября 2024 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи

Проект ЛАБ СП и Knauf стал победителем премии CNews «Импортозамещение года» Проект ЛАБ СП и российского подразделения Knauf по внедрению платформы Integration Gears победил в номинации «Импортозамещение года в инструментах для интеграции приложений» премии CNews. Из-за ухода зарубежного вендора российское подразделение Knauf перешло на локальные инсталляции SAP ERP и других важных для бизнеса систем. Компании требовалось перевести все ране

DataOps Platform стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года» МТС стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»: Self-Service-платформа для работы с большими данными». Наградой отмечена DataOps Platform, предоставляющая инструменты для хранения, обработки, контро

IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года» темы. Мы стремимся, чтобы в будущем IVA Technologies занимала лидерские позиции по качеству, безопасности и надежности своих решений не только на российском рынке и за его пределами». Помимо победы в премии CNews, заняла первое место в рейтинге CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2023. Компания удерживает лидирующую позицию в этой категории второй год подр

Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 еметьево», СИБУР, «Московская биржа», X5 Group, СОГАЗ, Норникель, НЛМК. Лауреатами ежегодной премии CNews Awards стали 14 компаний, предложивших в текущем году наиболее яркие, социально-значимы

Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года» риятия «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра» состоялась церемония награждения премии CNews Awards. Система речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ р

Проект Москвы получил награду CNews Awards в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года» Проект Москвы стал лауреатом премии CNews Awards в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе». Проектом года была признана у

«Р7-графика» названа «технологией года» на CNews Awards 2023 Состоялось награждение победителей одной из главных ИТ-премий в России – CNews Awards 2023. В номинации «Технология года: российские технологии» лучшим стал новый про

Топ-менеджер МТС награжден CNews Awards за вклад в развитие ИТ-отрасли Личный вклад На конференции Cnews Forum 2023 в номинации «За личный вклад в развитие ИТ в России» награду получил Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС. Жюри CNews Awards высоко оценило персональный вклад Павла в развитие нового поколения квалифицированных ИТ-специалистов и создание ИТ-комьюнити в России. В сентябре МТС открыла базовую кафедру по на

CNews Awards 2023 1 ноября 2022 года состоялась 12-ая церемония награждения CNews AWARDS. В ходе мероприятия были вручены награды за лучшие проекты 2022 года в сфере ИКТ

CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду да CNews FORUM 2023, который пройдет 1 ноября 2023 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи

Platform V признана лучшей платформой для импортозамещения в рамках премии CNews «Импортозамещение года» Технологическая платформа Platform V от Сбера заняла 1 место в номинации «Платформа года для импортозамещения», об этом объявлено на торжественной церемонии премии CNews «Импортозамещение года». Platform V — флагманское решение компании Сбертех. Платформа закрывает потребности прикладных решений на уровне технологического ПО, позволяет быстро и эфф

Интернет-банк «ВТБ бизнес» стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года» ВТБ стал победителем премии CNews «Импортозамещение года» в номинации «Интернет-банк для среднего и малого бизнеса на отечественном ПО». Наградой отмечен проект по импортозамещению технологий в интернет-банке «ВТБ

Платформа API ВТБ признана инновацией года премии CNews Платформа открытых программных интерфейсов (API) банка ВТБ победила в номинации «Экосистема для цифровой трансформации: инновация года» премии CNews «Инновации года 2023». Она позволила упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из различных отраслей. Платформа API повышает эффективность

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Компания Cloud получила награду CNews AWARDS за цифровизацию отрасли страховых услуг Компания Cloud (ООО «Облачные технологии») стала лауреатом премии CNews AWARDS 2022 в номинации «Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на баз

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