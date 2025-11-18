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CNews AWARDS награда

CNews AWARDS - награда
  • Общественное признание вклада компаний и отдельных профессионалов в развитие инновационной экономики в России
  • Определение наиболее эффективных проектов информатизации в ключевых отраслях
  • Выявление лучших компаний в сфере информационно-коммуникационых технологий (ИКТ)
  • Демонстрация влияния новых технологий на эффективное развитие бизнеса в России
     

Подробнее о премии и церемении - на AWARDS.CNews.ru

СОБЫТИЯ


18.11.2025 Bercut Datamapper получил премию CNews Awards 2025

Datamapper, один из продуктов интеграционной платформы Bercut HIP 2.0, получил премию CNews Awards 2025 в номинации «Преобразование и сопоставление данных: enterprise-решение года с использованием ИИ». Bercut Александра Трошина, ведущий продуктовый маркетолог нетелеком-направлен
12.11.2025 Р7 офис получил награду в номинации «Корпоративное почтовое решение года» CNews AWARDS 2025 за почтовый модуль

11 ноября в Москве на форуме «CNews FORUM 2025: Информационные технологии» разработчик офисного программного обеспечения Р7 получил награду в номинации CNews AWARDS «Корпоративное почтовое решение года» за модуль Р7 почта. В истории АО «Р7» это уже не первое достижение CNews AWARDS: ранее компания и её продукты удостаивались наград в но
12.11.2025 ИТ-экосистема «Лукоморье» — победитель премии CNews AWARDS 2025 в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года»

11 ноября в Москве прошла церемония вручения национальной ИТ-премии CNews AWARDS 2025, одного из главных событий в сфере цифровой трансформации. В этом году в чи
12.11.2025 Решение B2B-Center в сегменте SRM-платформ стало победителем CNews Awards 2025

ное B2B-Center (входит в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС), стало победителем CNews Awards 2025 в номинации «SRM-решение для российского рынка: продукт года». Решение вклю
11.11.2025 Экосистема «МойОфис» — российская ИТ-экосистема года для бизнеса по версии CNews Awards

и от «МойОфис», российской продуктовой ИТ-компании, стала ИТ-экосистемой года для бизнеса по версии CNews Awards. Представители российского рынка ИКТ, эксперты, обозреватели и журналисты призна
11.11.2025 АЛРОСА и IVA Technologies удостоены награды на CNews Awards 2025 за успешное импортозамещение решений для корпоративных коммуникаций

Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies стали лауреатами премии «Проект года» в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций», организованной CNews. Награда присуждена за успешное внедрение сервера видеоконференцсвязи IVA MCU со встрое
11.11.2025 МТС Exolve объявлена лучшей омниканальной платформой года на CNews Awards 2025

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, стал победителем в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» на CNews Awards 2025. Церемония награждения состоялась 11 ноября в Москве и собрала ведущих представителей бизнеса, государственных структур, ИТ-компаний, а также независимых экспертов и аналитико
11.11.2025 «Базис», ВТБ и MIND Software — победители CNews AWARDS 2025 за создание импортонезависимой VDI-инфраструктуры

динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» при участии компании MIND Software, стал победителем премии CNews AWARDS 2025 в номинации «VDI: проект года». Ключевой задачей проекта стало полное замещ
11.11.2025 CNews Awards 2025

7 ноября 2024 года состоялась 14-ая церемония награждения CNews AWARDS. В ходе мероприятия были вручены награды за лучшие проекты 2024 года в сфере ИКТ
30.09.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

а CNews FORUM 2025, который пройдет 11 ноября 2025 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи
19.08.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

а CNews FORUM 2025, который пройдет 11 ноября 2025 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи
04.07.2025 Премия в области искусственного интеллекта «CNews AI Awards 2025» будет вручена 18 сентября

Открыт прием заявок на премию «CNews AI Awards 2025», которая пройдет 18 сентября в рамках форума «Технологии искусственного интеллекта». Узнать подробные условия и подать заявку можно на сайте премии Искусственный интеллект
01.07.2025 Внедрение RuBackup признано лучшим проектом года в области защиты данных на премии CNews «Импортозамещение года»

ыми серверами и облачными платформами, функции обеспечения ИБ, учитывающие специфические требования профильных заказчиков к безопасности и сетевой архитектуре. «Победа RuBackup в престижной номинации премии CNews — это признание технологического лидерства нашей команды и подтверждение того, что российские решения в области защиты данных не только не уступают, но и превосходят зарубежные ана
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024

, находить удобный участок, а также получать всю необходимую информацию о грядущих выборах. Награду CNews AWARDS в номинации «Электронное голосование: проект года» получил Андрей Ларин, руковод
19.11.2024 Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards

Седьмого ноября 2024 г. в рамках CNews Forum российская компания «Тантор Лабс» получила награду CNews Awards в номинации «Решение года» за свою машину данных Tantor XData. Заветную статуэтк
13.11.2024 Element Isource получил премию CNews Awards за нормализацию справочников

Element Isource стал лауреатом XIV ежегодной премии CNews Awards в специальной номинации «Создание и поддержка нормализованного каталога: сервис

12.11.2024 NGR Softlab получил премию CNews AWARDS 2024 за интеллектуальные решения в ИБ

Компания NGR Softlab стала лауреатом премии CNews AWARDS 2024 в номинации «Интеллектуальные решения в кибербезопасности: технологии года»
11.11.2024 Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024

7 ноября 2024 года в рамках форума «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра» состоялась 14-я церемония награждения CNews AWARDS, на которой экосистема Space, разработанная компанией «ДАКОМ М», была удостоена награды в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и VDI». Награда CNews была вручена
11.11.2024 R-Vision стала победителем CNews Awards 2024 в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года»

7 ноября 2024 г. в Москве состоялась 14 церемония награждения CNews Awards 2024 в рамках ежегодного CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра. Ком
07.11.2024 Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными

Компания TData, российский разработчик решений для хранения данных и аналитики, стала лауреатом CNews Awards за успешное внедрение инструмента по документированию данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт был отмечен редакцией CNews и профессиональным сообществом в номинации
07.11.2024 CNews Awards 2024

1 ноября 2023 года состоялась 13-ая церемония награждения CNews AWARDS. В ходе мероприятия были вручены награды за лучшие проекты 2023 года в сфере ИКТ
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

да CNews FORUM 2024, который пройдет 7 ноября 2024 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи
27.06.2024 Проект ЛАБ СП и Knauf стал победителем премии CNews «Импортозамещение года»

Проект ЛАБ СП и российского подразделения Knauf по внедрению платформы Integration Gears победил в номинации «Импортозамещение года в инструментах для интеграции приложений» премии CNews. Из-за ухода зарубежного вендора российское подразделение Knauf перешло на локальные инсталляции SAP ERP и других важных для бизнеса систем. Компании требовалось перевести все ране
20.06.2024 DataOps Platform стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»

МТС стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»: Self-Service-платформа для работы с большими данными». Наградой отмечена DataOps Platform, предоставляющая инструменты для хранения, обработки, контро
19.06.2024 IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года»

темы. Мы стремимся, чтобы в будущем IVA Technologies занимала лидерские позиции по качеству, безопасности и надежности своих решений не только на российском рынке и за его пределами». Помимо победы в премии CNews, заняла первое место в рейтинге CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2023. Компания удерживает лидирующую позицию в этой категории второй год подр
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023

еметьево», СИБУР, «Московская биржа», X5 Group, СОГАЗ, Норникель, НЛМК. Лауреатами ежегодной премии CNews Awards стали 14 компаний, предложивших в текущем году наиболее яркие, социально-значимы
03.11.2023 Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года»

риятия «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра» состоялась церемония награждения премии CNews Awards. Система речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ р
02.11.2023 Проект Москвы получил награду CNews Awards в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года»

Проект Москвы стал лауреатом премии CNews Awards в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе». Проектом года была признана у
02.11.2023 «Р7-графика» названа «технологией года» на CNews Awards 2023

Состоялось награждение победителей одной из главных ИТ-премий в России – CNews Awards 2023. В номинации «Технология года: российские технологии» лучшим стал новый про
01.11.2023 Топ-менеджер МТС награжден CNews Awards за вклад в развитие ИТ-отрасли

Личный вклад На конференции Cnews Forum 2023 в номинации «За личный вклад в развитие ИТ в России» награду получил Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС. Жюри CNews Awards высоко оценило персональный вклад Павла в развитие нового поколения квалифицированных ИТ-специалистов и создание ИТ-комьюнити в России. В сентябре МТС открыла базовую кафедру по на
01.11.2023 CNews Awards 2023

1 ноября 2022 года состоялась 12-ая церемония награждения CNews AWARDS. В ходе мероприятия были вручены награды за лучшие проекты 2022 года в сфере ИКТ
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

да CNews FORUM 2023, который пройдет 1 ноября 2023 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи
13.07.2023 Platform V признана лучшей платформой для импортозамещения в рамках премии CNews «Импортозамещение года»

Технологическая платформа Platform V от Сбера заняла 1 место в номинации «Платформа года для импортозамещения», об этом объявлено на торжественной церемонии премии CNews «Импортозамещение года». Platform V — флагманское решение компании Сбертех. Платформа закрывает потребности прикладных решений на уровне технологического ПО, позволяет быстро и эфф
26.06.2023 Интернет-банк «ВТБ бизнес» стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года»

ВТБ стал победителем премии CNews «Импортозамещение года» в номинации «Интернет-банк для среднего и малого бизнеса на отечественном ПО». Наградой отмечен проект по импортозамещению технологий в интернет-банке «ВТБ

22.06.2023 Платформа API ВТБ признана инновацией года премии CNews 

Платформа открытых программных интерфейсов (API) банка ВТБ победила в номинации «Экосистема для цифровой трансформации: инновация года» премии CNews «Инновации года 2023». Она позволила упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из различных отраслей. Платформа API повышает эффективность
27.01.2023 Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO «Проект года 2022»

Десять проектов ВТБ отмечены премией Global CIO «Проект года» за технологические достижения в 2022 году. Награду получили ВТБ Онлайн для смартфонов, платформа API ВТБ и сервисная платформа банка, портал интерактивной работы с сегментами, един
30.11.2022 Компания Cloud получила награду CNews AWARDS за цифровизацию отрасли страховых услуг

Компания Cloud (ООО «Облачные технологии») стала лауреатом премии CNews AWARDS 2022 в номинации «Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на баз
18.11.2022 Сервис для застройщиков от PREDICT получил премию CNews AWARDS 2022 за лучший ИИ-проект года на рынке недвижимости

Сервис для застройщиков от PREDICT (проект VK) стал победителем премии CNews AWARDS 2022 в номинации «ИИ-проект года на рынке недвижимости». Члены жюри высоко оцени
14.11.2022 Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews AWARDS

ВТБ Бизнес для клиентов среднего и малого бизнеса победил в номинации «Проект года» в рамках премии CNews AWARDS. В этом году сервис был полностью переведен на импортонезависимые решения. Интер
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022

и возможностям интеграций облачных решений. Цифровая трансформация как сервис: продукт года Награду CNews Awards 2022 получил продукт «Цифровая трансформация как сервис», который предлагает исп

Публикаций - 571, упоминаний - 1173

CNews AWARDS и организации, системы, технологии, персоны:

9594 165
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 136
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 117
Microsoft Corporation 25775 101
Ростелеком 10948 84
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 79
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 79
МегаФон 10742 76
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 74
Газинформсервис - ГИС 496 71
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 68
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 66
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 58
Schneider Electric 614 56
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 50
IBM - International Business Machines Corp 9699 47
Центр2М - Center2М 67 45
Rimini Street 77 44
Schneider Electric Secure Power 65 44
Такском - Taxcom 256 43
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 43
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 42
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 42
R-Vision - Р-Вижн 267 42
Ситилабс 44 42
Ланит Интеграция 219 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
Oracle Corporation 7074 40
Diasoft - Диасофт 1144 40
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 39
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 36
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 36
SAP SE 5601 35
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 34
InfoWatch - Инфовотч 1185 32
VK - Mail.ru Group 3602 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 31
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 31
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 30
Directum - Директум 1268 30
РЖД - Российские железные дороги 2096 190
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 177
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 171
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 134
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 124
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 113
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 107
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 105
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 101
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 98
ГПБ - Газпромбанк 1273 86
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 86
Сургутнефтегаз - СНГ 288 85
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 78
Ингосстрах СПАО 478 78
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 73
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 72
Альфа-Банк 1979 66
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 65
МКБ - Московский кредитный банк 657 65
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 65
ПСБ - Промсвязьбанк 963 64
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 63
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 53
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 52
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 50
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 50
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 49
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 46
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 44
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 43
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 42
OKS Group 51 42
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 40
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 39
Газпром нефть 725 38
Абсолют Банк 249 38
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 38
Почта России ПАО 2370 38
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 248
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 160
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 125
Федеральное казначейство России 1949 117
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 99
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 94
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 85
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 71
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 68
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 61
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 57
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 55
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 52
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 50
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 49
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 44
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 44
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 40
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 32
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 31
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 22
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 21
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 18
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 15
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 10
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ЛДПР 116 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 2
ГосИнформСистемы 160 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 396
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 321
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 312
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 248
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 241
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 217
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 204
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 189
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 178
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 157
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 147
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 146
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 123
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 123
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 116
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 112
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 111
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 104
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 98
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 98
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 84
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 83
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 78
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 76
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 75
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 75
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 72
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 72
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 71
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 70
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 68
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 67
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 65
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 64
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 64
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 61
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 59
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 58
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 57
НКТ - Р7-Офис 543 92
1С:ERP Управление предприятием 841 69
Новые облачные технологии - МойОфис 958 56
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 54
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 50
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 46
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 44
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 43
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 43
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 38
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 34
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 32
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 30
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 29
ПравоТех АО - Manage.one 38 29
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 29
Linux OS 11533 29
UseTech - UseBus 31 28
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 28
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 27
Microsoft Windows 16882 27
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 26
IBM Public Cloud 26 26
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 25
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 25
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 25
НКТ - Р7-графика 47 25
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 25
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 21
Google Android 15243 21
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 20
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 20
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 20
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 18
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 18
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 17
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 17
Айсорс - Isource Inspector 25 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 17
Шадаев Максут 1210 205
Чаркин Евгений 317 182
Натрусов Артем 313 157
Сотин Денис 216 127
Абакумов Евгений 227 118
Нестеров Алексей 175 117
Гимранов Ринат 126 85
Козырев Алексей 328 85
Ермолаев Артем 379 84
Клепиков Алексей 121 78
Евраев Михаил 266 76
Бойко Елена 152 71
Меденцев Константин 106 67
Урусов Виктор 157 67
Кирьянова Александра 169 66
Козак Николай 209 63
Гуральников Сергей 164 63
Воронин Павел 196 61
Аксаков Анатолий 163 61
Шипов Савва 102 59
Галкин Николай 140 59
Попов Андрей 116 59
Богачев Игорь 183 58
Лигачев Глеб 120 57
Врацкий Андрей 175 56
Ульянов Николай 176 55
Казарин Станислав 175 55
Дьяченко Валерий 96 53
Волков Никита 80 53
Прохорова Алла 66 53
Урьяс Вадим 98 52
Белоусов Максим 109 51
Сыкулев Андрей 85 51
Мацоцкий Сергей 180 50
Семенихин Игорь 56 49
Онищенко Владислав 98 48
Бетсис Павел 101 48
Фомичев Олег 139 47
Бурилов Андрей 117 47
Теплицкий Дмитрий 88 46
Россия - РФ - Российская федерация 166168 566
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 281
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 147
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 140
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 81
Европа Восточная 3138 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 61
Казахстан - Республика 6048 38
Европа 24964 38
Украина 7928 33
Беларусь - Белоруссия 6289 31
Россия - УФО - Челябинская область 1512 26
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Азия - Азиатский регион 5920 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 20
Грузия 1332 19
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 16
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 14
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 10
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 9
Ближний Восток 3154 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 8
Япония 13807 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - ЮФО - Севастополь 613 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 7
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 6
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 6
Индия - Bharat 5869 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 414
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 359
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 351
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 182
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 113
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 103
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 93
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 81
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 80
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 78
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 76
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 76
Экономический эффект 1342 70
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 65
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 65
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 63
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 52
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 51
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 45
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 42
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 41
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 40
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 40
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 38
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 38
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 38
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 36
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 34
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 32
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 31
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 30
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 30
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 29
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 29
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 27
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 26
Энергетика - Energy - Energetically 5855 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
CNews TV 747 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 7
Российская газета 290 6
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 6
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 6
Финансовая газета 24 6
Аналитический банковский журнал 14 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
РБК ТВ - телеканал 83 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Wired - Издание 276 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
CNews - Soft.CNews 31 2
CNews Bugtrack 40 2
Нетоскоп 19 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Парламентская газета 32 1
Госрасходы - портал 70 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Россия К - телеканал 30 1
Компьютерра 45 1
Мобильные системы 118 1
Инфобизнес 24 1
CNews Техноблог 62 1
DB-Engines 8 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 89
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 76
CNews Инновация года - награда 155 50
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 25
Gartner - Гартнер 3658 16
IDC - International Data Corporation 4975 13
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 3
TAdviser IT Prize 9 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
Forrester Wave 45 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Рустелеком ТК 305 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
НМГ - Медиалогия 37 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Vanson Bourne 49 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
РАН - Российская академия наук 2122 18
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 14
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 9
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
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ТГУ - Томский государственный университет 233 1
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Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
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