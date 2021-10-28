Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews AWARDS
награда
- Общественное признание вклада компаний и отдельных профессионалов в развитие инновационной экономики в России
- Определение наиболее эффективных проектов информатизации в ключевых отраслях
- Выявление лучших компаний в сфере информационно-коммуникационых технологий (ИКТ)
- Демонстрация влияния новых технологий на эффективное развитие бизнеса в России
Подробнее о премии и церемении - на AWARDS.CNews.ru
Публикаций - 304, упоминаний - 485
CNews AWARDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 183 95
|Шадаев Максут 390 68
|Бойко Елена 151 65
|Гуральников Сергей 161 62
|Богачев Игорь 172 58
|Ермолаев Артем 340 56
|Нестеров Алексей 81 54
|Сотин Денис 103 53
|Мацоцкий Сергей 162 50
|Бетсис Павел 84 48
|Абакумов Евгений 104 48
|Евраев Михаил 224 47
|Елистратов Николай 90 42
|Натрусов Артем 122 42
|Козырев Алексей 271 41
|Богданов Кирилл 91 40
|Прохоров Фёдор 79 40
|Шевченко Владимир 135 39
|Клепиков Алексей 77 38
|Валчев Стоян 45 34
|Меньшов Кирилл 72 34
|Дьяченко Валерий 66 33
|Аксаков Анатолий 99 33
|Прохорова Алла 45 33
|Лигачев Глеб 61 32
|Урьяс Вадим 78 32
|Попов Андрей 75 31
|Шипов Савва 70 31
|Антонов Александр 74 29
|Семенихин Игорь 37 29
|Гимранов Ринат 58 29
|Сыкулев Андрей 58 29
|Садовенко Илья 61 29
|Сафронов Юрий 61 27
|Путятинский Сергей 54 27
|Гаттаров Руслан 117 27
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 27
|Егоров Владимир 57 27
|Савцов Игорь 28 27
|Меднов Сергей 119 26
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961390, в очереди разбора - 864119.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 961390, в очереди разбора - 864119.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru