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CNews AWARDS награда
- Общественное признание вклада компаний и отдельных профессионалов в развитие инновационной экономики в России
- Определение наиболее эффективных проектов информатизации в ключевых отраслях
- Выявление лучших компаний в сфере информационно-коммуникационых технологий (ИКТ)
- Демонстрация влияния новых технологий на эффективное развитие бизнеса в России
Подробнее о премии и церемении - на AWARDS.CNews.ru
СОБЫТИЯ
|18.11.2025
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Bercut Datamapper получил премию CNews Awards 2025
Datamapper, один из продуктов интеграционной платформы Bercut HIP 2.0, получил премию CNews Awards 2025 в номинации «Преобразование и сопоставление данных: enterprise-решение года с использованием ИИ». Bercut Александра Трошина, ведущий продуктовый маркетолог нетелеком-направлен
|12.11.2025
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Р7 офис получил награду в номинации «Корпоративное почтовое решение года» CNews AWARDS 2025 за почтовый модуль
11 ноября в Москве на форуме «CNews FORUM 2025: Информационные технологии» разработчик офисного программного обеспечения Р7 получил награду в номинации CNews AWARDS «Корпоративное почтовое решение года» за модуль Р7 почта. В истории АО «Р7» это уже не первое достижение CNews AWARDS: ранее компания и её продукты удостаивались наград в но
|12.11.2025
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ИТ-экосистема «Лукоморье» — победитель премии CNews AWARDS 2025 в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года»
11 ноября в Москве прошла церемония вручения национальной ИТ-премии CNews AWARDS 2025, одного из главных событий в сфере цифровой трансформации. В этом году в чи
|12.11.2025
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Решение B2B-Center в сегменте SRM-платформ стало победителем CNews Awards 2025
ное B2B-Center (входит в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС), стало победителем CNews Awards 2025 в номинации «SRM-решение для российского рынка: продукт года». Решение вклю
|11.11.2025
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Экосистема «МойОфис» — российская ИТ-экосистема года для бизнеса по версии CNews Awards
и от «МойОфис», российской продуктовой ИТ-компании, стала ИТ-экосистемой года для бизнеса по версии CNews Awards. Представители российского рынка ИКТ, эксперты, обозреватели и журналисты призна
|11.11.2025
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АЛРОСА и IVA Technologies удостоены награды на CNews Awards 2025 за успешное импортозамещение решений для корпоративных коммуникаций
Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies стали лауреатами премии «Проект года» в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций», организованной CNews. Награда присуждена за успешное внедрение сервера видеоконференцсвязи IVA MCU со встрое
|11.11.2025
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МТС Exolve объявлена лучшей омниканальной платформой года на CNews Awards 2025
МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, стал победителем в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» на CNews Awards 2025. Церемония награждения состоялась 11 ноября в Москве и собрала ведущих представителей бизнеса, государственных структур, ИТ-компаний, а также независимых экспертов и аналитико
|11.11.2025
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«Базис», ВТБ и MIND Software — победители CNews AWARDS 2025 за создание импортонезависимой VDI-инфраструктуры
динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» при участии компании MIND Software, стал победителем премии CNews AWARDS 2025 в номинации «VDI: проект года». Ключевой задачей проекта стало полное замещ
|11.11.2025
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CNews Awards 2025
7 ноября 2024 года состоялась 14-ая церемония награждения CNews AWARDS. В ходе мероприятия были вручены награды за лучшие проекты 2024 года в сфере ИКТ
|30.09.2025
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CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду
а CNews FORUM 2025, который пройдет 11 ноября 2025 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи
|19.08.2025
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CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду
а CNews FORUM 2025, который пройдет 11 ноября 2025 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи
|04.07.2025
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Премия в области искусственного интеллекта «CNews AI Awards 2025» будет вручена 18 сентября
Открыт прием заявок на премию «CNews AI Awards 2025», которая пройдет 18 сентября в рамках форума «Технологии искусственного интеллекта». Узнать подробные условия и подать заявку можно на сайте премии Искусственный интеллект
|01.07.2025
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Внедрение RuBackup признано лучшим проектом года в области защиты данных на премии CNews «Импортозамещение года»
ыми серверами и облачными платформами, функции обеспечения ИБ, учитывающие специфические требования профильных заказчиков к безопасности и сетевой архитектуре. «Победа RuBackup в престижной номинации премии CNews — это признание технологического лидерства нашей команды и подтверждение того, что российские решения в области защиты данных не только не уступают, но и превосходят зарубежные ана
|25.11.2024
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Объявлены лауреаты CNews Awards 2024
, находить удобный участок, а также получать всю необходимую информацию о грядущих выборах. Награду CNews AWARDS в номинации «Электронное голосование: проект года» получил Андрей Ларин, руковод
|19.11.2024
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Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards
Седьмого ноября 2024 г. в рамках CNews Forum российская компания «Тантор Лабс» получила награду CNews Awards в номинации «Решение года» за свою машину данных Tantor XData. Заветную статуэтк
|13.11.2024
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Element Isource получил премию CNews Awards за нормализацию справочников
Element Isource стал лауреатом XIV ежегодной премии CNews Awards в специальной номинации «Создание и поддержка нормализованного каталога: сервис
|12.11.2024
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NGR Softlab получил премию CNews AWARDS 2024 за интеллектуальные решения в ИБ
Компания NGR Softlab стала лауреатом премии CNews AWARDS 2024 в номинации «Интеллектуальные решения в кибербезопасности: технологии года»
|11.11.2024
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Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024
7 ноября 2024 года в рамках форума «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра» состоялась 14-я церемония награждения CNews AWARDS, на которой экосистема Space, разработанная компанией «ДАКОМ М», была удостоена награды в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и VDI». Награда CNews была вручена
|11.11.2024
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R-Vision стала победителем CNews Awards 2024 в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года»
7 ноября 2024 г. в Москве состоялась 14 церемония награждения CNews Awards 2024 в рамках ежегодного CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра. Ком
|07.11.2024
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Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными
Компания TData, российский разработчик решений для хранения данных и аналитики, стала лауреатом CNews Awards за успешное внедрение инструмента по документированию данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт был отмечен редакцией CNews и профессиональным сообществом в номинации
|07.11.2024
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CNews Awards 2024
1 ноября 2023 года состоялась 13-ая церемония награждения CNews AWARDS. В ходе мероприятия были вручены награды за лучшие проекты 2023 года в сфере ИКТ
|12.08.2024
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CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду
да CNews FORUM 2024, который пройдет 7 ноября 2024 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи
|27.06.2024
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Проект ЛАБ СП и Knauf стал победителем премии CNews «Импортозамещение года»
Проект ЛАБ СП и российского подразделения Knauf по внедрению платформы Integration Gears победил в номинации «Импортозамещение года в инструментах для интеграции приложений» премии CNews. Из-за ухода зарубежного вендора российское подразделение Knauf перешло на локальные инсталляции SAP ERP и других важных для бизнеса систем. Компании требовалось перевести все ране
|20.06.2024
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DataOps Platform стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»
МТС стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»: Self-Service-платформа для работы с большими данными». Наградой отмечена DataOps Platform, предоставляющая инструменты для хранения, обработки, контро
|19.06.2024
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IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года»
темы. Мы стремимся, чтобы в будущем IVA Technologies занимала лидерские позиции по качеству, безопасности и надежности своих решений не только на российском рынке и за его пределами». Помимо победы в премии CNews, заняла первое место в рейтинге CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2023. Компания удерживает лидирующую позицию в этой категории второй год подр
|21.11.2023
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Объявлены лауреаты CNews Awards 2023
еметьево», СИБУР, «Московская биржа», X5 Group, СОГАЗ, Норникель, НЛМК. Лауреатами ежегодной премии CNews Awards стали 14 компаний, предложивших в текущем году наиболее яркие, социально-значимы
|03.11.2023
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Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года»
риятия «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра» состоялась церемония награждения премии CNews Awards. Система речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ р
|02.11.2023
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Проект Москвы получил награду CNews Awards в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года»
Проект Москвы стал лауреатом премии CNews Awards в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе». Проектом года была признана у
|02.11.2023
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«Р7-графика» названа «технологией года» на CNews Awards 2023
Состоялось награждение победителей одной из главных ИТ-премий в России – CNews Awards 2023. В номинации «Технология года: российские технологии» лучшим стал новый про
|01.11.2023
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Топ-менеджер МТС награжден CNews Awards за вклад в развитие ИТ-отрасли
Личный вклад На конференции Cnews Forum 2023 в номинации «За личный вклад в развитие ИТ в России» награду получил Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС. Жюри CNews Awards высоко оценило персональный вклад Павла в развитие нового поколения квалифицированных ИТ-специалистов и создание ИТ-комьюнити в России. В сентябре МТС открыла базовую кафедру по на
|01.11.2023
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CNews Awards 2023
1 ноября 2022 года состоялась 12-ая церемония награждения CNews AWARDS. В ходе мероприятия были вручены награды за лучшие проекты 2022 года в сфере ИКТ
|10.08.2023
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CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду
да CNews FORUM 2023, который пройдет 1 ноября 2023 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS. Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номи
|13.07.2023
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Platform V признана лучшей платформой для импортозамещения в рамках премии CNews «Импортозамещение года»
Технологическая платформа Platform V от Сбера заняла 1 место в номинации «Платформа года для импортозамещения», об этом объявлено на торжественной церемонии премии CNews «Импортозамещение года». Platform V — флагманское решение компании Сбертех. Платформа закрывает потребности прикладных решений на уровне технологического ПО, позволяет быстро и эфф
|26.06.2023
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Интернет-банк «ВТБ бизнес» стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года»
ВТБ стал победителем премии CNews «Импортозамещение года» в номинации «Интернет-банк для среднего и малого бизнеса на отечественном ПО». Наградой отмечен проект по импортозамещению технологий в интернет-банке «ВТБ
|22.06.2023
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Платформа API ВТБ признана инновацией года премии CNews
Платформа открытых программных интерфейсов (API) банка ВТБ победила в номинации «Экосистема для цифровой трансформации: инновация года» премии CNews «Инновации года 2023». Она позволила упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из различных отраслей. Платформа API повышает эффективность
|27.01.2023
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Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO «Проект года 2022»
Десять проектов ВТБ отмечены премией Global CIO «Проект года» за технологические достижения в 2022 году. Награду получили ВТБ Онлайн для смартфонов, платформа API ВТБ и сервисная платформа банка, портал интерактивной работы с сегментами, един
|30.11.2022
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Компания Cloud получила награду CNews AWARDS за цифровизацию отрасли страховых услуг
Компания Cloud (ООО «Облачные технологии») стала лауреатом премии CNews AWARDS 2022 в номинации «Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на баз
|18.11.2022
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Сервис для застройщиков от PREDICT получил премию CNews AWARDS 2022 за лучший ИИ-проект года на рынке недвижимости
Сервис для застройщиков от PREDICT (проект VK) стал победителем премии CNews AWARDS 2022 в номинации «ИИ-проект года на рынке недвижимости». Члены жюри высоко оцени
|14.11.2022
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Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews AWARDS
ВТБ Бизнес для клиентов среднего и малого бизнеса победил в номинации «Проект года» в рамках премии CNews AWARDS. В этом году сервис был полностью переведен на импортонезависимые решения. Интер
|10.11.2022
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Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022
и возможностям интеграций облачных решений. Цифровая трансформация как сервис: продукт года Награду CNews Awards 2022 получил продукт «Цифровая трансформация как сервис», который предлагает исп
CNews AWARDS и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 205
|Чаркин Евгений 317 182
|Натрусов Артем 313 157
|Сотин Денис 216 127
|Абакумов Евгений 227 118
|Нестеров Алексей 175 117
|Гимранов Ринат 126 85
|Козырев Алексей 328 85
|Ермолаев Артем 379 84
|Клепиков Алексей 121 78
|Евраев Михаил 266 76
|Бойко Елена 152 71
|Меденцев Константин 106 67
|Урусов Виктор 157 67
|Кирьянова Александра 169 66
|Козак Николай 209 63
|Гуральников Сергей 164 63
|Воронин Павел 196 61
|Аксаков Анатолий 163 61
|Шипов Савва 102 59
|Галкин Николай 140 59
|Попов Андрей 116 59
|Богачев Игорь 183 58
|Лигачев Глеб 120 57
|Врацкий Андрей 175 56
|Ульянов Николай 176 55
|Казарин Станислав 175 55
|Дьяченко Валерий 96 53
|Волков Никита 80 53
|Прохорова Алла 66 53
|Урьяс Вадим 98 52
|Белоусов Максим 109 51
|Сыкулев Андрей 85 51
|Мацоцкий Сергей 180 50
|Семенихин Игорь 56 49
|Онищенко Владислав 98 48
|Бетсис Павел 101 48
|Фомичев Олег 139 47
|Бурилов Андрей 117 47
|Теплицкий Дмитрий 88 46
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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