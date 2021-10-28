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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CNews AWARDS
награда

CNews AWARDS - награда

  • Общественное признание вклада компаний и отдельных профессионалов в развитие инновационной экономики в России
  • Определение наиболее эффективных проектов информатизации в ключевых отраслях
  • Выявление лучших компаний в сфере информационно-коммуникационых технологий (ИКТ)
  • Демонстрация влияния новых технологий на эффективное развитие бизнеса в России
     

Подробнее о премии и церемении - на AWARDS.CNews.ru


28.10.2021 SberCloud стал номинантом премии CNews Awards 2021 1
21.10.2021 CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 4
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
22.04.2021 ВТБ наращивает российскую ИТ-инфраструктуру 1
04.03.2021 Компания Navicon подвела итоги 2020 года 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
01.02.2021 BIA Technologies автоматизировала автодоставку «Деловых линий» 1
29.01.2021 ВТБ получил ИТ-премию Global CIO «Проект года» в четырех номинациях 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 5
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 4
16.11.2020 «Р7-Офис» признан лучшим офисным ПО по версии CNews 1
11.11.2020 Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года 1
10.11.2020 SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1

Публикаций - 304, упоминаний - 485

CNews AWARDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 15624 74
Cinimex - Синимекс 160 57
IBS - ИБС ИТ Услуги 1167 57
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7308 51
4589 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7785 47
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 182 42
IBM 5420 36
Custis 75 31
Schneider Electric 430 31
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 171 30
VK - Mail.ru Group 2719 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1057 28
ABB Group - Asea Brown Boveri 248 28
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 28
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 25
Центр2М - Center2М 47 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1282 24
Rimini Street 38 24
Schneider Electric Secure Power 44 24
Oracle Corporation 4393 23
Ланит ГК 1345 23
Такском - Taxcom 122 22
Ситилабс 25 22
ОМП - Открытая мобильная платформа 187 21
Citrix Systems 657 21
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 200 21
Abbyy 935 20
Naumen - Наумен 419 20
AT Consulting - Группа ЭйТи 291 20
Veeam Software 251 18
Nginx - Энджайникс 100 17
Сбербанк Технологии - СберТех 203 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6823 16
HDS - Hitachi Data Systems 347 16
ОТР 163 16
Dynatrace 47 16
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 39 15
CleverDATA 54 13
Ситилинк - Citilink 196 13
РЖД - Российские железные дороги 1236 96
X5 Group 607 76
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4494 64
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 739 64
ПСБ - Промсвязьбанк 620 55
Росбанк ПАО - Societe Generale 369 55
X5 Group - Пятерочка 578 54
Уралсиб Банк 412 48
Газпромбанк - ГПБ 742 47
Аэрофлот 555 47
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 202 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1458 41
Ингосстрах СПАО 246 38
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 159 38
ОМК - Объединенная металлургическая компания 106 35
Альфа-Банк 1223 33
ВТБ Банк Москвы 410 33
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 112 33
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 76 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 31
Газпром нефть 386 30
Почта России ПАО 1728 29
Роснефть НК 404 28
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 73 27
МТС банк 255 25
Интер РАО ПАО 229 25
ПГК - Первая грузовая компания 98 25
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 25
Mary Kay - Мэри Кэй 83 23
Сургутнефтегаз - СНГ 143 22
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 22
Черкизово ГК 73 22
Citibank - Ситибанк 213 22
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 123 22
OKS Group 31 22
Мегаполис ТК 98 21
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 20
Segezha Group - Сегежа Групп 85 20
Adidas 110 19
Procter&Gamble - P&G 123 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1352 96
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1101 69
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6540 64
Федеральное казначейство России 824 56
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 56
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1035 56
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1761 55
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 826 50
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1998 43
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1784 40
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 806 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1861 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 24
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 21
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 20
Правительство Москвы 741 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2452 16
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 15
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ПФР Департамент информационных технологий 119 12
Счётная палата РФ 526 10
Правительство РФ 2356 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1163 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 465 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1699 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2171 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 293 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 991 6
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1794 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 100 5
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1016 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 207 4
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 4
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 68 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 3
Президент Российской Федерации 1549 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 11
Руссофт - Russoft 316 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 192 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 29 2
АФТ - Ассоциация Финтех 77 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 29 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ASF - Apache Software Foundation 67 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 22 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 282 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 53 1
Linux Foundation 161 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 51 1
Единая Россия - Политическая партия 198 1
ЛДПР 79 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 145 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 178 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 116
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 255 94
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11353 89
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 880 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3571 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1124 42
Big Data - Большие данные 1144 40
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 277 30
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 147 28
e-Commerce - Электронная коммерция 314 27
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1246 22
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 427 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2286 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2289 19
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 699 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5999 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1869 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1440 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 993 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 843 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8734 8
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 344 7
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 480 7
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 113 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 557 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 262 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 591 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 678 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1303 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 583 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 483 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1149 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 764 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 529 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1795 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 25 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 176 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 51 3
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 52 3
1С:ERP Управление предприятием 204 28
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 23
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 330 22
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 100 17
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 47 15
Google Chrome - браузер 1122 12
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1591 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
Linux OS 5549 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1074 8
Google Android 10786 7
Microsoft Windows 10 8510 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 513 7
Nginx Plus 12 6
Microsoft Windows 1117 6
Tizen OS - Linux 215 6
Apache HTTP Server 283 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 500 6
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 58 6
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 7 5
Microsoft Office 365 769 5
Новые облачные технологии - МойОфис 313 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
Apple iOS 5765 5
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 5
Dropbox - Файловый хостинг 390 5
MobilityLab MobileSputnik 22 5
Microsoft SQL Server 944 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 42 4
Microsoft Office 2509 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 214 4
НКТ - Р7-Офис 79 4
Java - Язык программирования 1695 3
Rakuten Viber 430 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 620 3
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 570 3
VK - Mail.Ru myTarget 99 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 131 3
Чаркин Евгений 183 95
Шадаев Максут 390 68
Бойко Елена 151 65
Гуральников Сергей 161 62
Богачев Игорь 172 58
Ермолаев Артем 340 56
Нестеров Алексей 81 54
Сотин Денис 103 53
Мацоцкий Сергей 162 50
Бетсис Павел 84 48
Абакумов Евгений 104 48
Евраев Михаил 224 47
Елистратов Николай 90 42
Натрусов Артем 122 42
Козырев Алексей 271 41
Богданов Кирилл 91 40
Прохоров Фёдор 79 40
Шевченко Владимир 135 39
Клепиков Алексей 77 38
Валчев Стоян 45 34
Меньшов Кирилл 72 34
Дьяченко Валерий 66 33
Аксаков Анатолий 99 33
Прохорова Алла 45 33
Лигачев Глеб 61 32
Урьяс Вадим 78 32
Попов Андрей 75 31
Шипов Савва 70 31
Антонов Александр 74 29
Семенихин Игорь 37 29
Гимранов Ринат 58 29
Сыкулев Андрей 58 29
Садовенко Илья 61 29
Сафронов Юрий 61 27
Путятинский Сергей 54 27
Гаттаров Руслан 117 27
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 27
Егоров Владимир 57 27
Савцов Игорь 28 27
Меднов Сергей 119 26
Россия - Российская федерация - РФ 70413 251
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10132 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22457 103
Европа Восточная 2294 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9857 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 20588 29
Казахстан - Республика 3407 29
Россия - УФО - Челябинская область 776 26
Украина 4610 23
Беларусь - Белоруссия 2603 20
Грузия 823 18
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 313 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7992 13
Россия - ЮФО - Республика Крым 645 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1872 11
Россия - ЦФО - Калужская область 662 9
Германия - Федеративная Республика 5121 9
Европа 5180 8
Россия - СЗФО - Республика Коми 555 7
Япония 4638 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6085 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА 667 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 469 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 990 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3107 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7713 5
Ближний Восток 1935 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 87 5
Франция - Французская Республика 3036 5
Италия - Итальянская Республика 1900 5
Африка - Африканский регион 1976 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 755 5
Россия - ЮФО - Севастополь 438 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 613 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 490 4
Россия - УФО - Тюменская область 698 4
Азия - Азиатский регион 2149 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1006 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 296 4
Испания - Королевство 1715 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2497 169
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3789 167
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1317 40
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4676 38
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3382 30
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1160 22
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 21
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 317 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 933 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1068 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 595 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 713 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 182 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1133 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 491 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 362 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 4
Великая Отечественная война 152 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 492 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1429 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
Черкизон - Черкизовский рынок 68 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 165 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 336 2
Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 166 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1809 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 193 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 247 2
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 46 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 159 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 6 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 169 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 6359 14
Apps4All 25 9
CNews TV 472 6
Российская газета 128 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 687 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 2
НТВ - Телекомпания 200 2
Wired - Издание 141 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
ZDnet 397 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Коммерсантъ - Издательский дом 609 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Парламентская газета 8 1
Bloomberg 808 1
TAdviser - Центр выбора технологий 220 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2493 38
IDC - International Data Corporation 3586 10
Gartner 2691 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 542 6
Data Insight - Исследовательское агентство 72 1
BCG - Boston Consulting Group 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 98 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 24 1
Vanson Bourne 44 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 90 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 807 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 157 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 465 2
РАН - Российская академия наук 526 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 55 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 29 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 20 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 167 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 4 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 53 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961390, в очереди разбора - 864119.
Создано именных указателей - 47286.
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