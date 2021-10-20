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Oracle Corporation


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 2
07.10.2021 Применение ИИ в рекрутинге может привести к большим проблемам 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 12
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7 2
16.09.2021 Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО 1
16.09.2021 Oracle представляет Java 17 – новейшую версию среды разработки 4
15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ 1
14.09.2021 Из реестра российского ПО исключат до 30% продуктов по наводке участников рынка 1
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 1
13.09.2021 Oracle открывает бесплатный доступ к учебным программам и сертификационным экзаменам Oracle Cloud Infrastructure 3
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 1
10.09.2021 Softline купила бизнес по лицензированию Squalio 1
09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
01.09.2021 Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО 1
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 2
24.08.2021 Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL Heatwave 2
30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала 5
28.07.2021 Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ 1
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов 1
02.07.2021 Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 1
29.06.2021 Спикер компании «ФлексСофт» дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы 2021» 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
24.06.2021 IDC: Итоги ежегодного исследования российского рынка корпоративного программного обеспечения 1
24.06.2021 Российский рынок корпоративного ПО превысил 60 миллиардов. В лидерах «1С» и SAP 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 10
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 3
16.06.2021 Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault 1
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 1

Публикаций - 3333, упоминаний - 6344

Oracle Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 690
SAP SE 3208 412
IBM 3530 236
Google LLC 7135 144
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 102
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 70
Cisco Systems 2037 61
Samsung Electronics 5641 56
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 55
VK - Mail.ru Group 2482 51
Крок 1219 45
Apple Inc - Эппл Рус 7685 44
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 41
Yandex - Яндекс 4100 39
VMware 1829 34
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 34
Ланит ГК 1155 33
OpenText 160 33
АйТи 749 33
3728 30
Amazon Inc - Amazon.com 1469 27
iTeco - Ай-Теко 715 25
SAP CIS - САП СНГ 753 24
Teradata 166 23
Red Hat 665 23
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 22
Intel Corporation 4158 22
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 21
Huawei 2727 20
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 19
Dell EMC 2393 18
VideoMost - ВидеоМост 191 17
Nvidia Corp 2012 16
HP Inc. 2901 16
Facebook 3765 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 15
Инфосистемы Джет 675 15
Lenovo Group 1636 14
Oracle Sun Microsystems 389 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 42
Газпромбанк - ГПБ 692 34
Альфа-Банк 1123 25
РЖД - Российские железные дороги 1081 24
ВТБ24 583 23
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 17
HeadHunter Group - HH Group 336 15
Аэрофлот 492 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 12
X5 Group 599 11
Газпром нефть 380 11
Транснефть 159 11
ВТБ Банк Москвы 371 10
ТНК-ВР Холдинг 148 10
РСХБ - Россельхозбанк 183 10
LinkedIn 520 9
X5 Group - Пятерочка 559 9
Газпром ПАО 519 9
Почта России ПАО 1570 9
Ингосстрах СПАО 210 8
НСПК - Национальная система платежных карт 257 8
Открытие ФК 538 8
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Walmart - Wal-Mart Stores 151 8
Почта Банк 289 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
Tesla Motors 241 6
Пробизнесбанк АКБ 109 5
Qiwi 783 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 4
Норникель - Норильский никель 177 4
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 4
Expedia Group 40 4
Уралсиб Банк 389 4
Банк Зенит 131 4
Avito - Авито 171 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 58
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 33
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 24
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Счётная палата РФ 460 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 10
Федеральное казначейство России 766 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Пентагон - Министерство обороны США 277 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 6
Правительство РФ 2200 5
Президент США 105 5
Верховный суд Российской Федерации 174 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 4
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 46 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 3
OpenJDK Community 7 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 3
Руссофт - Russoft 250 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
FairSearch альянс 3 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
4CIO 12 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Eclipse Foundation 13 2
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
Velocity Network Foundation 1 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
OIN - Open Invention Network 17 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
Linux Foundation 157 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 106
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 101
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 100
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Microsoft Windows 10 6622 86
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Apple iOS 5741 65
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Oracle Cloud Platform 151 56
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Microsoft Windows 851 44
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Microsoft Azure 1171 36
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 35
IBM Cognos BI 141 35
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Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 32
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 31
Microsoft Exchange 680 28
Apple macOS 922 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 24
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 21
SAP Sybase 77 20
TmaxSoft Tibero 40 19
Microsoft Windows 7 1662 19
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 19
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 18
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Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 18
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 18
Microsoft Windows Phone OS 1472 18
JavaFX - OpenJFX 25 18
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 17
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 17
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 25
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 18
Белокрылов Александр 20 13
Hurd Mark - Херд Марк 87 11
Catz Safra Ada - Кац Сафра 17 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 10
Мякишева Марина 84 9
Путин Владимир 1821 8
Ипатов Вадим 80 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 8
Жуков Олег 15 7
Сапельников Сергей 100 7
Никифоров Николай 1126 7
Строкович Антон 45 6
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 6
Степанов Антон 56 6
Прозоровский Василий 40 6
Галушкин Олег 168 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 5
Johnson Don - Джонсон Дон 6 5
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 5
Захаров Алексей 35 5
Панченко Иван 43 5
Zavery Amit - Завери Амит 10 5
Макаров Станислав 111 5
Ng Rondy - Нг Ронди 7 5
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 5
Бобровников Борис 86 5
Самойленко Максим 65 5
Бартунов Олег 32 4
Дергилёв Никита 40 4
Еремин Андрей 10 4
Терещенко Денис 38 4
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 4
Клепиков Алексей 77 4
Гацко Геннадий 14 4
Saab Georges - Сааб Джордж 7 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1141
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 369
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 305
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 303
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 139
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 119
Европа 3736 103
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 97
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 92
Германия - Федеративная Республика 3618 84
Украина 3353 80
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 79
Казахстан - Республика 2622 71
Восточная Европа 1674 69
Франция - Французская Республика 2116 47
Япония 2771 43
Беларусь - Белоруссия 2084 43
Россия - СФО - Новосибирск 1959 42
Индия - Республика 2165 36
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 23
Европа Западная 611 22
Россия - ПФО - Самара 1287 20
Россия - ПФО - Казань 1510 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 19
Бразилия - Федеративная Республика 1122 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 15
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 13
Австралия - Австралийский Союз 1121 12
США - Сан-Франциско 689 12
Сингапур - Республика 808 11
США - Калифорния 972 11
Европа Северная - Скандинавия 274 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 10
Канада 1295 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 9
США - Кремниевая долина 398 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 107
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 79
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 69
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 54
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 48
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 25
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 5
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 3
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 3
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 3
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 2
NYT - The New York Times 506 15
Bloomberg 785 10
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 8
Thomson Reuters - Рейтер 1718 8
Forbes - Форбс 441 6
Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
Business Insider 182 5
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 5
The Register 338 5
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
All Things Digital 156 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 4
Wikipedia - Википедия 275 4
ZDnet 381 3
InformationWeek 101 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
China Daily 30 2
Ars Technica 227 2
The Verge - Издание 448 2
The Wall Street Journal 709 2
Ведомости 259 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Phoronix 15 1
FT - Financial Times 246 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
News Corp 90 1
GigaOM 61 1
Nextgov 19 1
Der Standard 2 1
CRN 12 1
Tom’s Hardware 86 1
South China Morning Post 12 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Fortune 94 1
The Korea Herald 25 1
The Information 39 1
TechPowerUp 13 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
The Washington Post 109 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
CNews Analytics 1988 94
Gartner 2189 45
IDC - International Data Corporation 2711 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 21
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 10
Fortune Global 500 160 5
Forrester Research 385 3
Future Workplace 4 3
Frost & Sullivan 101 3
Forrester Wave 19 3
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 3
Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems 4 3
Gartner Critical Capabilities for Operational Database Management Systems - Критические возможности операционных СУБД 3 3
Markets&Markets Research 78 3
Piper Jaffray 65 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 3
Juniper Research 278 2
Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises 2 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 2
TAdviser Report 6 2
Analysys Mason 26 2
Fortune 100 48 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 2
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
ActualTech Media 1 1
Market Research Future 4 1
Cybersecurity Ventures 4 1
Gartner Magic Quadrant for Web Content Management 1 1
451 Research Group 44 1
IndustryArc 1 1
Reports and Data 2 1
Ventana Research 6 1
PEX Network 2 1
Forbes Cloud 100 4 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Research and Markets 17 1
Интерфакс-100 11 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Forrester Wave: B2B Marketing Automation Platforms 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 9
Oracle Academy 8 5
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 2
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Институт цифровой экономики 2 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 1 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
ВМИРЭ - Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова 1 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
Oracle OpenWorld 36 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 14
Олимпийские игры - Olympic Games 302 8
CNews AWARDS 291 8
Oracle Modern Cloud Day 7 6
CNews FORUM Кейсы 44 5
Docflow 58 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Oracle Systems Advantage Forum 2 2
Oracle Modern Business Summit 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 2
CNews Баттл 34 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
Violin Forum 2 2
IT&Security Forum 10 1
HighLoad++ Awards 1 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Abbyy Data Capture Forum 3 1
Oracle Retail Day Online 1 1
Oracle AppsForum 12 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Галактика Business Day 1 1
VeeamON Forum 9 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Google Cloud Next 1 1
Oracle IMPACT 1 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Oracle Live SQL 1 1
Oracle Excellence Awards 1 1
SAP Forum 28 1
Fortinet Security Day 8 1
NetApp Insight - конференция 4 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Amazon Prime Day 5 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758074, в очереди разбора - 661764.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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