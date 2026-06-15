Oracle Corporation

Безопасность данных по плану: PT Data Security 1.5 с поиском уязвимостей и поддержкой СУБД Oracle тативной кибербезопасности, выпустила новую версию единой платформы для защиты данных PT Data Security — 1.5. Среди ее особенностей — поиск уязвимостей и недостатков конфигурации хранилищ, аудит СУБД Oracle, усовершенствованная система написания правил классификации. Обновленный продукт на 100% соответствует этапу развития, намеченному в дорожной карте на конец I полугодия 2026 г. Об этом C

Взломаны серверы Oracle более, чем у сотни клиентов. Хакеры хотели проникнуть в ИТ-системы ФБР Крупный взлом софта Oracle Киберпреступная группировка, называющая себя ShinyHunters, заявила о взломе серверов <

Спрос на конвертер «Хи-Квадрат» для миграции с Oracle APEX вырос в пять раз Во II квартале 2026 г. по сравнению с I кварталом 2026 г. спрос на конвертер приложений с Oracle APEX от компании «Хи-Квадрат» – создателя платформы быстрой разработки Xsquare – вырос в пять раз. Это свидетельствует об усилении интереса бизнеса к отечественным решениям, созданным на

Кого ты породил, тот тебя и убьет. Oracle увольняет 30 тысяч программистов, чтобы заменить их нейросетями, которые они и обучили Все на выход Компания Oracle, известная своим ПО и тем, что бежала из России и обанкротила свое российское юрлицо,

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель и есть вендорская облачная модель. Такого же подхода на глобальном рынке придерживаются Microsoft и Oracle. Мы пошли по тому же пути, опираясь на зрелые, лидирующие в своих классах продукты эко

«Перфоманс Лаб» подтвердила высокую производительность российской АБС на отечественном стеке: результаты превзошли Oracle тери данных. Профиль нагрузки, включавший обработку документов ДБО и пакетов платежных документов Банка России, зафиксировал превосходство новой архитектуры над аналогичным решением, реализованном на Oracle. «Для нас это проект, который демонстрирует зрелость отечественного технологического стека в задачах критической нагрузки, — сказал генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширски

Сеть «Подружка» замещает систему прогнозирования спроса Oracle российским решением Napoleon IT Сеть магазинов косметики «Подружка» заменяет систему прогнозирования спроса и управления товарными запасами зарубежного вендора Oracle на решение российского разработчика Napoleon IT. Об этом CNews сообщил представитель Napoleon IT. Решение планируется развернуть во всей сети, которая насчитывает более 600 розничных маг

Digital Q.DataBase: новые возможности для упрощения миграции с зарубежных СУБД Компания «Диасофт» расширила возможности СУБД Digital Q.DataBase, которая исполняет диалекты Oracle Database, Microsoft SQL Server и PostgreSQL. Обновленная версия СУБД реализована на ос

Мировой ИТ-гигант выставит на улицу 30 тысяч сотрудников, прикрываясь нейросетями Носители естественного интеллекта – на выход Американский ИТ-гигант Oracle приготовился к новому особо крупному раунду увольнений. Как пишет CNBC, корпорация соб

Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз» дителей фосфорсодержащих удобрений, в январе 2026 года запустил в промышленную эксплуатацию контуры производства, сбыта и расчета себестоимости на базе Global ERP. Ранее эти процессы были завязаны на Oracle EBS. Как рассказал в интервью CNews директор департамента проектного офиса дирекции по ИТ компании «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») Андрей Нисанов, выбору платформы предшествовал тща

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman числений и банков Почему выбрали Postgres Pro Shardman До начала проекта ядром ГИС ГМП служила СУБД Oracle. К моменту миграции объем базы достиг критических 240 ТБ, из которых 60 ТБ приходилось

Отечественный технологический стек — возможности, превосходящие Oracle! е только высокую производительность и масштабирование в кластере, но отказоустойчивость. Ключевой и связующий элемент системы — Java Development Platform от ФлексСофт, обеспечивает эмуляцию поведения Oracle, поддержку PL/SQL и специфических драйверов, и позволяет переносить приложения с СУБД Oracle в новую архитектуру без переписывания кода, сокращая сроки и стоимость перехода. В кач

«Корус Консалтинг» автоматизировал факторный анализ для ЕВРАЗа на базе Oracle Hyperion Planning Компания ЕВРАЗ ввела в эксплуатацию автоматизированную систему факторного анализа на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Проект на ранее внедренной в компании платформе Oracle Hyperion Planning реализовала команда ГК «Корус Консалтинг» за один год. Решение охватило ключевые бюджетные блоки и создало единое цифровое пространство для подготовки управленческой от

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP CNews: Почему в «ФосАгро» решили уходить с Oracle EBS и когда стартовал проект по импортозамещению ERP? Андрей Нисанов: Группа «ФосАгро»

Oracle выставит на улицу тысячи сотрудников. Сэкономленные на зарплате деньги пойдут на строительство дата-центров Массовые увольнения в Oracle Oracle планирует массовые увольнения. По сообщению Bloomberg, американская корпорация

«Форс Телеком» разработал дополнительный инструмент репликации данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL омпании «Форс Телеком» (ГК «Форс») продолжают развивать экосистему инструментальных средств для проектов импортозамещения и разработали Ora2PgSyncX — специальную утилиту, использующую функции сервера Oracle XStream Out для репликации данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL. Благодаря этому процесс репликации выполняется в режиме реального времени с минимальным лагом между исходной и

«Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase с поддержкой диалектов зарубежных СУБД Компания «Диасофт» выпустила второе обновление для СУБД Digital Q.DataBase с возможностью исполнения диалектов популярных зарубежных СУБД – Microsoft SQL Server и Oracle Database. Первый выпуск Digital Q.DataBase с возможностью эмулировать функциональные возможности СУБД от ушедших с российского рынка Microsoft и Oracle состоялся в ноябре 2025 г.

Oracle стал ненадежным заемщиком. Банки отказывают мировому ИТ-гиганту в кредитах на ЦОДы и нейросети. Деньги будут отбирать у работников В кредите отказано Банки США начали массово отказывать Oracle в выдаче кредитов под развитие проектов искусственного интеллекта и центров обработки данных в рамках пятилетнего контракта с OpenAI на сумму $300 млрд, пишет издание The Register. Более

Город-миллионник остановил переезд с SAP на Oracle. Новую систему не могут запустить почти семь лет, за это время город обанкротился, а чиновники не научились с ней работать Привыкнуть к новому Власти британского Бирмингема, одного из крупнейших городов Европы, приостановили запуск облачной ERP-системы на базе Oracle Fusion, которая постепенно интегрируется в городской совет города вместо прежнего решения немецкой компании SAP. Как пишет The Register, заминка связана непосредственно с пользователями

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки е данных, чтобы минимизировать время простоя или задержку в работе приложений. В последних синтетических тестах удалось достичь производительности в 200–500 МБ/секунду, или до 41 ТБ/сутки по маршруту Oracle Database → Postgres Pro. А для маршрута PostgreSQL → Postgres Pro примерно 1 ГБ/сек. На текущий момент ProCopy поддерживает загрузку данных из Oracle, Postgres Pro и PostgreSQL, а

Oracle принудительно перевел пользователей на портал поддержки на основе ИИ. Клиенты в бешенстве, сотрудники воюют с «мертвыми» ссылками и поломанным поиском Новый портал с ИИ Американская корпорация Oracle перезапустила свой портал поддержки – теперь он имеет встроенные инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Однако ни клиенты, ни персонал службы поддержки, похоже, нововведен

Началась ликвидация российской «дочки» Oracle процесс ликвидации компании «Текстура Восток», на 100% принадлежащей питерской «дочке» американской Oracle «Оракл девелопмент СПБ», выяснил РБК по данным СПАРК. В результате проверки в мае 2025

«РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0 вой платформы XSQUARE 6.0 решать задачи замещения корпоративных систем, построенных на инструментах Oracle Forms и Oracle Apex, более эффективно с учетом уникальных возможностей шестой в

Группа «Борлас» обеспечит экспертную поддержку заказчиков Oracle E-Business Suite при переходе на новую ставку НДС ную поддержку по реализации законодательных изменений в корпоративных учетных системах на платформе Oracle E-Business Suite. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас». Согласно Федер

Успешное импортозамещение в ключевой государственной системе: ГИС ГМП перешла на отечественные технологии. Инфраструктура на базе Oracle полностью выведена из эксплуатации Создание импортонезависимой инфраструктуры Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) полностью завершена миграцией с базы данных Oracle на Postgres Pro Shardman с использованием программных решений «БПС Инновационные программные решения». Об этом CNews сообщили представители «БПС Инновационные программные решения». Перех

«Хи-Квадрат» создала конвертер для быстрой миграции с Oracle APEX рат», создатель платформы для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование XSQUARE, представила первый на российском рынке конвертер приложений с Oracle APEX и Oracle Forms. Инструмент способен перенести до 95% функционала автоматически и уже применяется на реальных проектах. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат». До к

Oracle обесценилась на треть, как только ее основателя признали самым богатым человеком в мире Достижение для бизнесмена – удар по корпорации Американская ИТ-компания Oracle столкнулась с невероятно быстрым падением своей стоимости. По информации CNBC, ее капитализация упала почти на треть всего за два месяца. Она обрушилась на 30% с сентября 2025 г. В этом

Postgres Professional представляет ProGate — новый инструмент для миграции данных из Oracle в Postgres Pro синхронизации данных. Единое решение заменяет набор разрозненных инструментов, предлагая миграцию с Oracle и других СУБД, репликацию для аналитики, мажорный апгрейд и последующий аудит качества

Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь овнем риска, подтвержденной эксплуатацией и особым интересом для специалистов в области ИБ. В подборку вошли множественные уязвимости в продуктах Microsoft (включая WSUS и RasMan), Redis (RediShell), Oracle E‑Business Suite и VMware Tools. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-59287 | BDU:2025-12999: Уязвимость удаленного выполнения кода в WSUS CVSS: 9.8 | Вектор атаки: се

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL Возможности «Полиглота» Ключевым преимуществом «Полиглот» является возможность исполнения существующего SQL-кода прикладных приложений на базе Oracle и MS SQL Server без необходимости его переписывания. Это позволяет организациям проводить перенос данных и хранимой логики на российскую СУБД с сохранением существующих бизнес-процессов

Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей в Oracle VirtualBox Специалисты группы исследования уязвимостей Bi.Zone обнаружили две уязвимости (CVE-2025-62592 и CVE-2025-61760) в Oracle VirtualBox. В комбинации они позволяют выполнить побег из виртуальной машины VirtualBox на хостовую систему macOS на базе ARM. Это первая публично известная цепочка уязвимостей такого ро

Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle При этом BeringPro обладает экспертизой во внедрении, поддержке и развитии КИС на платформах SAP и Oracle с потенциалом более 1 млрд руб., что создает предпосылки для получения значимой доли н

Oracle выставила на улицу 70 разработчиков легендарной открытой СУБД MySQL Oracle сокращает команду разработки MySQL Корпорация Oracle уволила большую группу разработчиков свободной системы управления базами данных (СУБД)

Global ERP: как отечественная система заменяет SAP прослеживается и на отечественном рынке ERP-решений, где происходит активное импортозамещение SAP и Oracle EBS российскими системами. За последние два года одним из ведущих игроков на этом рынк

Не SAP-ом единым: как на российских предприятиях замещают западные системы единым: как на российских предприятиях замещают западные системы С уходом с российского рынка SAP и Oracle импортозамещение для многих больших компаний и корпораций стало не просто следованием

Крупная российская ГРЭС переходит с Oracle на «1С» Импортозамещение систем Как выяснил CNews, «Нижневартовская ГРЭС» заменяет корпоративную информационную систему «Глобал», работающую на базе зарубежной Oracle, на российское решение «1С:УПП Электрогенерация». На импортозамещение выделено 72 млн руб. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок, где 28 июля 2025 г. было опубликовано соотв

«Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL ом и агентском режимах широкого спектра объектов: ВМ (VMware, Hyper-V, Zvirt), физических серверов и рабочих станций (под различными ОС, включая российские), приложений (MS SQL, Exchange, PostgreSQL, Oracle, MySQL, MariaDB, Ред База Данных и др.), пространств имен Kubernetes. Ключевые функции включают защиту от вирусов-шифровальщиков, создание аварийных загрузочных носителей для bare-metal

Треть компаний в России продолжают работать на софте Microsoft, Oracle и Jira Зарубежный софт все еще используют Примерно треть российских компаний продолжают применять иностранные решения для управления проектами, такие как продукты американских Microsoft, Oracle и Jira от австралийской Atlassian, пишут «Ведомости». Софт для управления проектами — это набор приложений, предназначенных для планирования задач, организации бизнес-процессов и обеспеч

Бизнес массово переходит с ПО Oracle на открытую Java. Поддержка софта Oracle влетает в копеечку шого количества клиентов Почти 80% организаций, пользующихся или в недалеком прошлом пользовавшихся Oracle Java, уже перешли или планируют миграцию на альтернативные дистрибутивы Java с открыты