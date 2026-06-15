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Oracle Corporation

Oracle Corporation

Oracle Corporation представляет собой крупную американскую компанию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения и предоставлении услуг в области информационных технологий. Основанная в 1977 году, компания стала одним из заметных игроков на мировом рынке ПО. Ее основной продукт – это система управления базами данных Oracle Database, которая долгое время занимала важное место на рынке, в том числе в России, где ее использовали многие крупные компании и государственные структуры.

Oracle предлагает спектр решений, включая облачные сервисы, корпоративные приложения, такие как Oracle Fusion, и инструменты для работы с большими данными. Однако в последние годы компания столкнулась с рядом вызовов, связанных с изменением геополитической ситуации и уходом с российского рынка в 2022 году. Это привело к банкротству ее российского представительства Oracle Россия и СНГ и судебным разбирательствам с российскими партнерами, такими как «Инфосистемы Джет», где спор касался задолженности на сумму более 61 миллиона рублей.

На международной арене Oracle продолжает участвовать в масштабных проектах, таких как Stargate, связанный с развитием инфраструктуры для искусственного интеллекта в США. В рамках этого проекта компания сотрудничает с такими участниками, как OpenAI, SoftBank и MGX. Кроме того, Oracle работает над развитием облачных технологий, конкурируя с такими проектами, как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud.

Oracle также известна своими юридическими спорами, включая попытки сохранить права на товарный знак JavaScript и конфликты с разработчиками, недовольными новыми условиями лицензирования Java. Эти процессы отражают сложности, с которыми сталкивается компания в условиях меняющегося технологического ландшафта.

На фоне ухода западных компаний с российского рынка, многие российские разработчики, такие как Postgres Professional, смогли увеличить свою долю рынка, превзойдя по выручке Oracle. Это демонстрирует, что даже крупные международные компании могут столкнуться с серьезными трудностями в условиях изменяющегося спроса и политической нестабильности.

Конкурирующие компании на рынке:

СОБЫТИЯ

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11.06.2026 Взломаны серверы Oracle более, чем у сотни клиентов. Хакеры хотели проникнуть в ИТ-системы ФБР

Крупный взлом софта Oracle Киберпреступная группировка, называющая себя ShinyHunters, заявила о взломе серверов <
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04.05.2026 Кого ты породил, тот тебя и убьет. Oracle увольняет 30 тысяч программистов, чтобы заменить их нейросетями, которые они и обучили

Все на выход Компания Oracle, известная своим ПО и тем, что бежала из России и обанкротила свое российское юрлицо,

30.04.2026 Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель

и есть вендорская облачная модель. Такого же подхода на глобальном рынке придерживаются Microsoft и Oracle. Мы пошли по тому же пути, опираясь на зрелые, лидирующие в своих классах продукты эко
27.04.2026 «Перфоманс Лаб» подтвердила высокую производительность российской АБС на отечественном стеке: результаты превзошли Oracle

тери данных. Профиль нагрузки, включавший обработку документов ДБО и пакетов платежных документов Банка России, зафиксировал превосходство новой архитектуры над аналогичным решением, реализованном на Oracle. «Для нас это проект, который демонстрирует зрелость отечественного технологического стека в задачах критической нагрузки, — сказал генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширски
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Сеть магазинов косметики «Подружка» заменяет систему прогнозирования спроса и управления товарными запасами зарубежного вендора Oracle на решение российского разработчика Napoleon IT. Об этом CNews сообщил представитель Napoleon IT. Решение планируется развернуть во всей сети, которая насчитывает более 600 розничных маг
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Компания «Диасофт» расширила возможности СУБД Digital Q.DataBase, которая исполняет диалекты Oracle Database, Microsoft SQL Server и PostgreSQL. Обновленная версия СУБД реализована на ос
01.04.2026 Мировой ИТ-гигант выставит на улицу 30 тысяч сотрудников, прикрываясь нейросетями

Носители естественного интеллекта – на выход Американский ИТ-гигант Oracle приготовился к новому особо крупному раунду увольнений. Как пишет CNBC, корпорация соб
30.03.2026 Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз»

дителей фосфорсодержащих удобрений, в январе 2026 года запустил в промышленную эксплуатацию контуры производства, сбыта и расчета себестоимости на базе Global ERP. Ранее эти процессы были завязаны на Oracle EBS. Как рассказал в интервью CNews директор департамента проектного офиса дирекции по ИТ компании «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») Андрей Нисанов, выбору платформы предшествовал тща
27.03.2026 Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman

числений и банков Почему выбрали Postgres Pro Shardman До начала проекта ядром ГИС ГМП служила СУБД Oracle. К моменту миграции объем базы достиг критических 240 ТБ, из которых 60 ТБ приходилось
23.03.2026 Отечественный технологический стек — возможности, превосходящие Oracle!

е только высокую производительность и масштабирование в кластере, но отказоустойчивость. Ключевой и связующий элемент системы — Java Development Platform от ФлексСофт, обеспечивает эмуляцию поведения Oracle, поддержку PL/SQL и специфических драйверов, и позволяет переносить приложения с СУБД Oracle в новую архитектуру без переписывания кода, сокращая сроки и стоимость перехода. В кач
16.03.2026 «Корус Консалтинг» автоматизировал факторный анализ для ЕВРАЗа на базе Oracle Hyperion Planning

Компания ЕВРАЗ ввела в эксплуатацию автоматизированную систему факторного анализа на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Проект на ранее внедренной в компании платформе Oracle Hyperion Planning реализовала команда ГК «Корус Консалтинг» за один год. Решение охватило ключевые бюджетные блоки и создало единое цифровое пространство для подготовки управленческой от
16.03.2026 Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

CNews: Почему в «ФосАгро» решили уходить с Oracle EBS и когда стартовал проект по импортозамещению ERP? Андрей Нисанов: Группа «ФосАгро»
06.03.2026 Oracle выставит на улицу тысячи сотрудников. Сэкономленные на зарплате деньги пойдут на строительство дата-центров

Массовые увольнения в Oracle Oracle планирует массовые увольнения. По сообщению Bloomberg, американская корпорация

17.02.2026 «Форс Телеком» разработал дополнительный инструмент репликации данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL

омпании «Форс Телеком» (ГК «Форс») продолжают развивать экосистему инструментальных средств для проектов импортозамещения и разработали Ora2PgSyncX — специальную утилиту, использующую функции сервера Oracle XStream Out для репликации данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL. Благодаря этому процесс репликации выполняется в режиме реального времени с минимальным лагом между исходной и

05.02.2026 «Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase с поддержкой диалектов зарубежных СУБД

Компания «Диасофт» выпустила второе обновление для СУБД Digital Q.DataBase с возможностью исполнения диалектов популярных зарубежных СУБД – Microsoft SQL Server и Oracle Database. Первый выпуск Digital Q.DataBase с возможностью эмулировать функциональные возможности СУБД от ушедших с российского рынка Microsoft и Oracle состоялся в ноябре 2025 г.

30.01.2026 Oracle стал ненадежным заемщиком. Банки отказывают мировому ИТ-гиганту в кредитах на ЦОДы и нейросети. Деньги будут отбирать у работников

В кредите отказано Банки США начали массово отказывать Oracle в выдаче кредитов под развитие проектов искусственного интеллекта и центров обработки данных в рамках пятилетнего контракта с OpenAI на сумму $300 млрд, пишет издание The Register. Более
13.01.2026 Город-миллионник остановил переезд с SAP на Oracle. Новую систему не могут запустить почти семь лет, за это время город обанкротился, а чиновники не научились с ней работать

Привыкнуть к новому Власти британского Бирмингема, одного из крупнейших городов Европы, приостановили запуск облачной ERP-системы на базе Oracle Fusion, которая постепенно интегрируется в городской совет города вместо прежнего решения немецкой компании SAP. Как пишет The Register, заминка связана непосредственно с пользователями

25.12.2025 Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

е данных, чтобы минимизировать время простоя или задержку в работе приложений. В последних синтетических тестах удалось достичь производительности в 200–500 МБ/секунду, или до 41 ТБ/сутки по маршруту Oracle Database → Postgres Pro. А для маршрута PostgreSQL → Postgres Pro примерно 1 ГБ/сек. На текущий момент ProCopy поддерживает загрузку данных из Oracle, Postgres Pro и PostgreSQL, а
24.12.2025 Oracle принудительно перевел пользователей на портал поддержки на основе ИИ. Клиенты в бешенстве, сотрудники воюют с «мертвыми» ссылками и поломанным поиском

Новый портал с ИИ Американская корпорация Oracle перезапустила свой портал поддержки – теперь он имеет встроенные инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Однако ни клиенты, ни персонал службы поддержки, похоже, нововведен
19.12.2025 Началась ликвидация российской «дочки» Oracle

процесс ликвидации компании «Текстура Восток», на 100% принадлежащей питерской «дочке» американской Oracle «Оракл девелопмент СПБ», выяснил РБК по данным СПАРК. В результате проверки в мае 2025
08.12.2025 «РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0

вой платформы XSQUARE 6.0 решать задачи замещения корпоративных систем, построенных на инструментах Oracle Forms и Oracle Apex, более эффективно с учетом уникальных возможностей шестой в
05.12.2025 Группа «Борлас» обеспечит экспертную поддержку заказчиков Oracle E-Business Suite при переходе на новую ставку НДС

ную поддержку по реализации законодательных изменений в корпоративных учетных системах на платформе Oracle E-Business Suite. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас». Согласно Федер
05.12.2025 Успешное импортозамещение в ключевой государственной системе: ГИС ГМП перешла на отечественные технологии. Инфраструктура на базе Oracle полностью выведена из эксплуатации

Создание импортонезависимой инфраструктуры Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) полностью завершена миграцией с базы данных Oracle на Postgres Pro Shardman с использованием программных решений «БПС Инновационные программные решения». Об этом CNews сообщили представители «БПС Инновационные программные решения». Перех
25.11.2025 «Хи-Квадрат» создала конвертер для быстрой миграции с Oracle APEX

рат», создатель платформы для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование XSQUARE, представила первый на российском рынке конвертер приложений с Oracle APEX и Oracle Forms. Инструмент способен перенести до 95% функционала автоматически и уже применяется на реальных проектах. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат». До к
17.11.2025 Oracle обесценилась на треть, как только ее основателя признали самым богатым человеком в мире

Достижение для бизнесмена – удар по корпорации Американская ИТ-компания Oracle столкнулась с невероятно быстрым падением своей стоимости. По информации CNBC, ее капитализация упала почти на треть всего за два месяца. Она обрушилась на 30% с сентября 2025 г. В этом

11.11.2025 Postgres Professional представляет ProGate — новый инструмент для миграции данных из Oracle в Postgres Pro

синхронизации данных. Единое решение заменяет набор разрозненных инструментов, предлагая миграцию с Oracle и других СУБД, репликацию для аналитики, мажорный апгрейд и последующий аудит качества
11.11.2025 Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь

овнем риска, подтвержденной эксплуатацией и особым интересом для специалистов в области ИБ. В подборку вошли множественные уязвимости в продуктах Microsoft (включая WSUS и RasMan), Redis (RediShell), Oracle E‑Business Suite и VMware Tools. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-59287 | BDU:2025-12999: Уязвимость удаленного выполнения кода в WSUS CVSS: 9.8 | Вектор атаки: се
10.11.2025 «Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

Возможности «Полиглота» Ключевым преимуществом «Полиглот» является возможность исполнения существующего SQL-кода прикладных приложений на базе Oracle и MS SQL Server без необходимости его переписывания. Это позволяет организациям проводить перенос данных и хранимой логики на российскую СУБД с сохранением существующих бизнес-процессов

22.10.2025 Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей в Oracle VirtualBox

Специалисты группы исследования уязвимостей Bi.Zone обнаружили две уязвимости (CVE-2025-62592 и CVE-2025-61760) в Oracle VirtualBox. В комбинации они позволяют выполнить побег из виртуальной машины VirtualBox на хостовую систему macOS на базе ARM. Это первая публично известная цепочка уязвимостей такого ро
01.10.2025 Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

При этом BeringPro обладает экспертизой во внедрении, поддержке и развитии КИС на платформах SAP и Oracle с потенциалом более 1 млрд руб., что создает предпосылки для получения значимой доли н
12.09.2025 Oracle выставила на улицу 70 разработчиков легендарной открытой СУБД MySQL

Oracle сокращает команду разработки MySQL Корпорация Oracle уволила большую группу разработчиков свободной системы управления базами данных (СУБД)
Global ERP: как отечественная система заменяет SAP

прослеживается и на отечественном рынке ERP-решений, где происходит активное импортозамещение SAP и Oracle EBS российскими системами. За последние два года одним из ведущих игроков на этом рынк
Не SAP-ом единым: как на российских предприятиях замещают западные системы

единым: как на российских предприятиях замещают западные системы С уходом с российского рынка SAP и Oracle импортозамещение для многих больших компаний и корпораций стало не просто следованием

05.08.2025 Крупная российская ГРЭС переходит с Oracle на «1С»

Импортозамещение систем Как выяснил CNews, «Нижневартовская ГРЭС» заменяет корпоративную информационную систему «Глобал», работающую на базе зарубежной Oracle, на российское решение «1С:УПП Электрогенерация». На импортозамещение выделено 72 млн руб. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок, где 28 июля 2025 г. было опубликовано соотв
01.08.2025 «Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL

ом и агентском режимах широкого спектра объектов: ВМ (VMware, Hyper-V, Zvirt), физических серверов и рабочих станций (под различными ОС, включая российские), приложений (MS SQL, Exchange, PostgreSQL, Oracle, MySQL, MariaDB, Ред База Данных и др.), пространств имен Kubernetes. Ключевые функции включают защиту от вирусов-шифровальщиков, создание аварийных загрузочных носителей для bare-metal

01.08.2025 Треть компаний в России продолжают работать на софте Microsoft, Oracle и Jira

Зарубежный софт все еще используют Примерно треть российских компаний продолжают применять иностранные решения для управления проектами, такие как продукты американских Microsoft, Oracle и Jira от австралийской Atlassian, пишут «Ведомости». Софт для управления проектами — это набор приложений, предназначенных для планирования задач, организации бизнес-процессов и обеспеч
17.07.2025 Бизнес массово переходит с ПО Oracle на открытую Java. Поддержка софта Oracle влетает в копеечку

шого количества клиентов Почти 80% организаций, пользующихся или в недалеком прошлом пользовавшихся Oracle Java, уже перешли или планируют миграцию на альтернативные дистрибутивы Java с открыты
02.07.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира отказывается от SAP и Oracle в пользу «1С» и СУБД Tantor

МСФО, а также зарубежные СУБД (хотя в документе они не названы явно, SAP обычно работает с HANA или Oracle). Представители «Россетей Урал» пояснили, что SAP используется с СУБД Oracle. «

Публикаций - 7074, упоминаний - 11764

Oracle Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

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IBM - International Business Machines Corp 9699 1455
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 29
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 45
Apache Software Foundation - ASF 231 42
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 40
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
Linux Foundation - Free Standards Group 206 26
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 23
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 21
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 17
Ассоциация менеджеров 107 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 13
OSI - Open Source Initiative 80 13
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 11
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 9
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
OIN - Open Invention Network 24 8
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 8
OpenJDK Community 11 8
Eclipse Foundation 26 8
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 8
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 6
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 6
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 6
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 5
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2274
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1922
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1673
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1605
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1178
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1102
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 943
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 943
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 940
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 768
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 764
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 751
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 668
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 668
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 658
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 648
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 611
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 581
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 561
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 458
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 434
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 429
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 421
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 418
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 415
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 384
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 369
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 368
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 355
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 327
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 320
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 309
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 279
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 275
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 268
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 268
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 265
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 263
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 263
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 255
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1041
Linux OS 11533 681
Microsoft Windows 16882 547
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 544
Oracle Java - язык программирования 3469 522
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 464
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 457
Oracle PeopleSoft 426 306
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 274
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 272
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 262
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 261
Microsoft Windows 2000 8678 231
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 229
Microsoft Office 4170 221
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 206
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 203
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 203
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 188
Google Android 15243 183
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 173
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 169
Intel x86 - архитектура процессора 2151 164
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 155
IBM DB2 396 155
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 147
Oracle Hyperion 259 139
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 136
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 134
SAP Sybase 292 132
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 130
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 127
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 118
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 113
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 112
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 112
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 111
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 110
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 110
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 110
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 298
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 78
Hurd Mark - Херд Марк 97 58
Путин Владимир 3454 52
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 47
Catz Safra - Катц Сафра 42 42
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 41
Шадаев Максут 1210 39
Панченко Иван 197 39
Лановенко Валерий 46 35
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 34
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 33
Щербаков Борис 47 33
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 33
Ананьин Алексей 90 31
Мацоцкий Сергей 180 29
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 28
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 24
Henley Jeff - Хенли Джефф 23 23
Dell Michael - Делл Майкл 193 23
Медведев Дмитрий 1665 23
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 22
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 22
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 22
Larry Page - Ларри Пейдж 197 22
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 21
Никифоров Николай 1138 21
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 21
Бартунов Олег 54 19
Рудычева Наталья 95 19
Громов Иван 102 19
Мишустин Михаил 787 18
Глазков Александр 151 18
Жуков Олег 25 18
Ершова Элеонора 67 18
Phillips Charles - Филлипс Чарльз 22 18
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 18
Fowler John - Фаулер Джон 22 18
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 18
Яценко Вадим 104 17
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3392
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1386
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 940
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 759
Европа 24964 543
Германия - Федеративная Республика 13221 380
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 303
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 275
Украина 7928 271
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 236
Казахстан - Республика 6048 187
Япония 13807 154
Беларусь - Белоруссия 6289 148
США - Калифорния 4829 145
Франция - Французская Республика 8177 139
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 132
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 126
Азия - Азиатский регион 5920 125
Европа Восточная 3138 122
Индия - Bharat 5869 121
Ближний Восток 3154 105
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 95
Россия - СФО - Новосибирск 4876 93
Канада 5081 92
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 92
Южная Корея - Республика 7052 80
Африка - Африканский регион 3641 73
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 69
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 68
Бразилия - Федеративная Республика 2520 64
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 62
Нидерланды 3746 62
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 61
Швеция - Королевство 3782 60
Израиль 2856 56
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 55
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 53
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 53
США - Нью-Йорк 3180 53
Финляндия - Финляндская Республика 3697 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2041
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1408
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 818
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 421
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 357
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 342
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 155
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 154
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 253
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 141
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 127
CNET Networks - CNET News 1643 94
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 93
Dow Jones - MarketWatch 334 77
The Register - The Register Hardware 1784 69
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 67
TAdviser - Центр выбора технологий 468 66
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Bloomberg 1627 63
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 51
Ведомости 1466 41
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NYT - The New York Times 1100 32
Открытые системы ИД 176 32
Computer Weekly 376 28
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FT - Financial Times 1296 23
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 21
ZDnet 663 20
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CNBC - Consumer News and Business Channel 242 17
Fortune 211 15
ComputerWorld 144 14
InformationWeek 241 14
Vnunet 224 14
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 13
Silicon 494 13
Silicon.com 364 13
VNUNet.com 214 12
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TechnologyAdvice - eWeek 230 11
Wikipedia - Википедия 650 11
Атлас страхования 14 10
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 10
PCweek 30 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
The Washington Post 350 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 343
IDC - International Data Corporation 4975 338
Gartner - Гартнер 3658 315
Internet Stock Report 994 257
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 234
S&P 500 565 161
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 126
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 74
Forrester Research 834 57
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 44
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 33
Thomson Financial - Thomson First Call 386 27
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 25
Fortune Global 500 295 24
Bear Stearns 79 24
Gartner - AMR Research 48 22
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 18
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 18
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 17
Fortune Global 100 142 16
Informa - Ovum - Omdia 155 15
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 13
Российский рынок ERP 24 12
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 11
Gartner - Dataquest 353 11
IDC Russia - IDC Россия 183 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 9
BCG - Boston Consulting Group 117 8
CNews Инновация года - награда 155 8
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 8
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 8
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 7
Real Story Group 15 7
Needham & Company 36 7
Forrester Wave 45 7
Synergy Research Group 48 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 6
CNews Рынок ИТ-услуг 171 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 42
РАН - Российская академия наук 2122 34
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 29
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 22
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 21
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 18
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 16
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 14
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 12
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 11
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 10
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 8
Oracle Academy 8 8
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 8
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 8
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 8
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 6
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 6
Pearson VUE 55 6
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 6
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 6
Oracle University 6 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 205
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 181
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 78
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 70
Oracle OpenWorld 65 63
CNews AWARDS - награда 571 40
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 32
Oracle TechForum 25 25
Oracle AppsForum 24 24
CNews FORUM Кейсы 313 17
День молодёжи - 27 июня 1087 16
Docflow 148 13
Oracle Modern Cloud Day 10 10
ЭОС Осенний документооборот 35 10
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 9
CeBIT 614 8
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 8
LinuxWorld 52 8
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 6
Infosecurity - выставка 63 6
Oracle ISV Forum 5 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Black Hat - Конференция 120 4
CNews Баттл 69 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
Связь-Экспокомм 276 4
Moscow Education Online 12 4
ЭОС Весенний документооборот 14 4
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 3
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 3
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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