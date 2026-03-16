«Корус Консалтинг» автоматизировал факторный анализ для ЕВРАЗа на базе Oracle Hyperion Planning

Компания ЕВРАЗ ввела в эксплуатацию автоматизированную систему факторного анализа на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Проект на ранее внедренной в компании платформе Oracle Hyperion Planning реализовала команда ГК «Корус Консалтинг» за один год. Решение охватило ключевые бюджетные блоки и создало единое цифровое пространство для подготовки управленческой отчетности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг»

ЕВРАЗ – вертикально интегрированная металлургическая компания, лидер на рынках стального проката для инфраструктурных проектов. Производитель стальной балки, рельсов и железнодорожных колес, ванадиевой продукции в России и странах СНГ. Для компании с масштабной производственной и финансовой структурой скорость и точность факторного анализа напрямую влияют на управленческие решения.

Ранее сотрудники проводили факторный анализ преимущественно вручную. Специалисты ЕВРАЗа собирали данные из разных источников, сводили их в таблицах и приводили к единой методике. Процесс занимал значительное время, создавал риск ошибок и усложнял подготовку отчетности для руководства.

Команда проекта решила автоматизировать расчет факторного анализа по ключевым блокам: производственные материалы, производственные услуги, выручка, энергетика, НЗП и готовая продукция, сырье, смета, коммерческие расходы и сводный PL. В основе решения — Oracle Hyperion Planning, который ЕВРАЗ уже использует для бюджетного планирования и последующей консолидации.

Эксперты «Корус Консалтинг» проанализировали требования к расчету факторов, проработали архитектуру решения и адаптировали методологию под реализацию в системе. Для каждого функционального блока команда разработала альбомы форм, которые закрепили единый стандарт расчета. Также специалисты создали логическую модель данных, описывающую структуру справочников, их взаимосвязи, аналитичность данных и реализовали ролевую модель с разграничением прав доступа по зонам ответственности.

Особое внимание команда уделила блоку «Энергетика». В нем применили нестандартный подход к формированию отчетов: детализировалась оргструктура компании так, чтобы конечные пользователи могли работать с результатом факторного анализа по своему подразделению.

В проекте участвовали методологи и консультанты «Корус Консалтинг», а также ключевые специалисты ЕВРАЗа, которые отвечают за расчет факторного анализа по функциональным блокам. Проект курировал директор по экономике и финансам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Александр Ларионов, оперативное управление осуществляли его заместитель Ирина Мельникова и руководитель проекта от «ЕвразТехника ИС» Виргиния Ахматова. В феврале 2026 г. система была введена в промышленную эксплуатацию.

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL
СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL Импортонезависимость

В результате ЕВРАЗ минимизировал ручной расчет факторов, повысил точность и прозрачность данных и ускорил подготовку управленческой отчетности. Компания сформировала единое пространство для факторного анализа, которое позволяет оперативно предоставлять руководству актуальную информацию по отклонениям и их причинам.

Проект стал значимым для металлургической отрасли. На следующем этапе ЕВРАЗ планирует автоматизировать оставшиеся участки ручного ввода факторного анализа и расширить возможности системы.

«Мы не просто автоматизировали расчеты, а зафиксировали единую методологию факторного анализа в системе. Это особенно важно для крупной металлургической компании со сложной структурой затрат и выручки. Руководство и бизнес-пользователи получили прозрачный инструмент, который позволяет быстро видеть причины отклонений и принимать решения на основе данных», — сказала Ольга Кашицына, руководитель проекта ГК «Корус Консалтинг».

«Автоматизация факторного анализа на Нижнетагильском металлургическом комбинате позволила нам сократить долю ручных операций и повысить достоверность управленческой отчетности. Сегодня мы формируем анализ в едином цифровом пространстве и видим факторы в разрезе подразделений и направлений бизнеса. Это создает основу для дальнейшего развития системы и тиражирования подхода на другие активы», — отметил Антон Грешнов, куратор проекта от УК ЕВРАЗ.

Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Сорвана программа обновления ПО F-35, передового истребителя США. Софт работает криво, а разработчик не может исправить ошибки

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

На «Госуслугах» стало можно пожаловаться на надоедливых коллекторов

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК

Начались испытания российского дата-центра в Антарктиде

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837