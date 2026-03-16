«Корус Консалтинг» автоматизировал факторный анализ для ЕВРАЗа на базе Oracle Hyperion Planning

Компания ЕВРАЗ ввела в эксплуатацию автоматизированную систему факторного анализа на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Проект на ранее внедренной в компании платформе Oracle Hyperion Planning реализовала команда ГК «Корус Консалтинг» за один год. Решение охватило ключевые бюджетные блоки и создало единое цифровое пространство для подготовки управленческой отчетности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг»

ЕВРАЗ – вертикально интегрированная металлургическая компания, лидер на рынках стального проката для инфраструктурных проектов. Производитель стальной балки, рельсов и железнодорожных колес, ванадиевой продукции в России и странах СНГ. Для компании с масштабной производственной и финансовой структурой скорость и точность факторного анализа напрямую влияют на управленческие решения.

Ранее сотрудники проводили факторный анализ преимущественно вручную. Специалисты ЕВРАЗа собирали данные из разных источников, сводили их в таблицах и приводили к единой методике. Процесс занимал значительное время, создавал риск ошибок и усложнял подготовку отчетности для руководства.

Команда проекта решила автоматизировать расчет факторного анализа по ключевым блокам: производственные материалы, производственные услуги, выручка, энергетика, НЗП и готовая продукция, сырье, смета, коммерческие расходы и сводный PL. В основе решения — Oracle Hyperion Planning, который ЕВРАЗ уже использует для бюджетного планирования и последующей консолидации.

Эксперты «Корус Консалтинг» проанализировали требования к расчету факторов, проработали архитектуру решения и адаптировали методологию под реализацию в системе. Для каждого функционального блока команда разработала альбомы форм, которые закрепили единый стандарт расчета. Также специалисты создали логическую модель данных, описывающую структуру справочников, их взаимосвязи, аналитичность данных и реализовали ролевую модель с разграничением прав доступа по зонам ответственности.

Особое внимание команда уделила блоку «Энергетика». В нем применили нестандартный подход к формированию отчетов: детализировалась оргструктура компании так, чтобы конечные пользователи могли работать с результатом факторного анализа по своему подразделению.

В проекте участвовали методологи и консультанты «Корус Консалтинг», а также ключевые специалисты ЕВРАЗа, которые отвечают за расчет факторного анализа по функциональным блокам. Проект курировал директор по экономике и финансам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Александр Ларионов, оперативное управление осуществляли его заместитель Ирина Мельникова и руководитель проекта от «ЕвразТехника ИС» Виргиния Ахматова. В феврале 2026 г. система была введена в промышленную эксплуатацию.

В результате ЕВРАЗ минимизировал ручной расчет факторов, повысил точность и прозрачность данных и ускорил подготовку управленческой отчетности. Компания сформировала единое пространство для факторного анализа, которое позволяет оперативно предоставлять руководству актуальную информацию по отклонениям и их причинам.

Проект стал значимым для металлургической отрасли. На следующем этапе ЕВРАЗ планирует автоматизировать оставшиеся участки ручного ввода факторного анализа и расширить возможности системы.

«Мы не просто автоматизировали расчеты, а зафиксировали единую методологию факторного анализа в системе. Это особенно важно для крупной металлургической компании со сложной структурой затрат и выручки. Руководство и бизнес-пользователи получили прозрачный инструмент, который позволяет быстро видеть причины отклонений и принимать решения на основе данных», — сказала Ольга Кашицына, руководитель проекта ГК «Корус Консалтинг».

«Автоматизация факторного анализа на Нижнетагильском металлургическом комбинате позволила нам сократить долю ручных операций и повысить достоверность управленческой отчетности. Сегодня мы формируем анализ в едином цифровом пространстве и видим факторы в разрезе подразделений и направлений бизнеса. Это создает основу для дальнейшего развития системы и тиражирования подхода на другие активы», — отметил Антон Грешнов, куратор проекта от УК ЕВРАЗ.