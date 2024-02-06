Россия УФО УрФО Уральский федеральный округ Уральский регион

«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой образовательные учреждения в удаленных районах Южного Урала ександра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Цифровизация школьной среды является стратегическим направлением развития системы обр

«Ростелеком» внедряет коммуникационные решения в здравоохранении на Приполярном Урале ое решение можно масштабировать, что упрощает его реализацию для всех больниц на территории Югры. Александра Исхизова, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Растущие запросы у населения к медицинским учреждениям требуют технологичных и современных решений, которые затрагивают все процессы, начиная с общего управления системой здравоохранени

ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона мпортозамещении иностранного софта. В 2022 и 2023 гг. несколько десятков образовательных учреждений Уральского федерального округа выбрали редактор ContentReader PDF для работы с документами фо

Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал» Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал». Это первый в стране проект на платформе «1С» по внедрению системы оперативного управления сборочным производством для предприятия, выпускающего тяжелые грузовые автомобили, отмечают в ко

«Ростелеком» пилотирует решение по мониторингу рабочего персонала на одном из промышленных предприятий Южного Урала ександра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня много внимания уделяется вопросу цифровизации промышленности. Наша компания п

«Ростелеком» внедряет новые информационные технологии в медицине на Урале «Солара» (дочерняя компания «Ростелекома»), за первые шесть месяцев 2023 г. уровень виртуальных нападений на российские компании и госсектор вырос на четверть по сравнению с предыдущим полугодием. На Урал приходится 12% всех случаев заражения вредоносным программным обеспечением. По этому показателю Югра на втором месте среди уральских регионов. Опыт использования защищенных цифровых услуг

Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL риканский производитель акустики JBL проиграл дело против своего российского конкурента – компании «Урал», которое сам же и инициировал. Как пишет РБК, разбирательство, которое длилось более дв

ГК «Солар»: хакеры в III квартале перешли на массовые DDoS-атаки, под ударом – Москва и Урал рь их цель – атаковать как можно больше российских компаний. Самыми атакуемыми регионами в РФ стали Урал (31,2%) и Москва (23,3%) – среднее количество атак на одну организацию на этих территори

«Ростелеком» обеспечит доступом в интернет новый туристический центр в уральском поселке Гари зова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, отметила: «За последние несколько лет на Урале мы наблюдаем активное развитие в

Промышленность Урала доверяет «Ростелекому» хранение и защиту своих данных зова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «В рамках реализации комплексных проектов мы предлагаем заказчикам ИТ-инфраструктуру в

«Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» связь стандартов LTE/4G предоставляется жителям населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Теперь жители 100 населенных пунктов Южного Урала, включая деревню Абдырова, могут пользоваться современными информационными ресурсами и цифровыми сервисами наравне с горожанами. Юбилейная станция связи названа в честь легендарного напад

«Ростелеком» создает глобальную цифровую телеком-платформу на Урале получили современную, качественную, надежную систему с возможностью добавления новых абонентов». Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня быстрое развитие высоких технологий затрагивает и сферу IP-телефонии. По мнению экспертов, рынок цифровой связи в ближайшие 10 лет вырастет более чем в два раза. Кроме экономии,

«Ростелеком» построил оптические линии связи для крупной торговой сети Урала елеком-сервисов может стать новой возможностью для роста эффективности любого бизнеса», — сказала Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале. * * * ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платн

«Мегафон» запустил первую на Урале цифровую газовую котельную Впервые обогревать жилые дома северян в Ханты-Мансийском округе будет цифровая газовая котельная. Проект первого на Урале автоматизированного объекта теплоснабжения реализован «Мегафоном» совместно с администрацией города Нягань. Реконструкция котельной проведена в рамках муниципальной программы «Модернизаци

«Ростелеком» завершил работы по созданию системы «Интеллектуальное видеонаблюдение» для образовательных учреждений Урала еме уже существующие устройства. Масштабное цифровое решение объединило более 600 видеоприборов». Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Мы создаем интеллектуальные решения по услуге "Видеонаблюдение и видеоаналитика" фактически во всех городах России, используя только эффективные подходы, основываясь на своем многолетне

В столице Урала к международному фестивалю студенческого спорта построили новые станции связи Объекты Международного фестиваля университетского спорта, стартовавшего в столице Урала, обеспечили устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом. Инженеры «Мегафона» построили новые базовые станции на спортивных площадках, что позволит десяткам тысяч спортсменов и зрит

«Ростелеком» проведет цифровую трансформацию крупнейшей сеть аптек на Урале зова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Для ритейла 2022 г. стал годом серьезных изменений и новых вызовов, связанных с измен

«Р7-офис» планирует до конца года обеспечить бесплатным ПО школы Урала и Дальнего Востока «Р7-офис» планирует безвозмездно передать лицензии на пакет офисных решений «Р7-офис» школам Урала и Дальнего Востока до конца 2023 г. В настоящее время бесплатные лицензии на офисную среду с расширенной функциональностью для совместной работы и коммуникации «Р7-офис» получили школы по

Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечивает безопасность жителей и их имущества на Урале ся на нашем сервере в течение пяти суток, при этом доступ к архиву имеет только заказчик услуги». Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Важное преимущество комплексной системы видеонаблюдения и аналитики — возможность решить любую задачу бизнеса и государства. Сегодня персональный подход и глубокое понимание целей заказ

На Южном Урале создадут научно-технический кластер для цифровизации производства ские идеи. Одна из наших ближайших целей – участие в создании лаборатории промышленной экологии и обмен опытом по этому направлению», — сказал директор по развитию национальных проектов «Мегафона» на Урале Евгений Иванов. В планы также входит разработка программного и информационного обеспечения для программно-аппаратных комплексов, автоматизация производственных процессов, совершенствовани

Московские ЦОДы вот-вот останутся без клиентов из-за беспилотников. Данные массово переносятся за Урал для безопасности чше Крупные операторы ЦОДов подтверждают, что бизнес действительно переносит свою инфраструктуру за Урал. На это, в частности, указывают представители «Ростелекома», одного из основных игроков

МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал» МТС сообщила о подписании меморандума о сотрудничестве с компанией «Россети Урал» (дочернее предприятие компании «Россети»). Компании договорились о совместном развитии

«Россети Урал» и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве 12 июля 2023 г. было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам разработки и внедрения совместных ИТ-решений для бизнеса. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных. Стороны договорились о расширении взаимодействия по вопросам модернизации бизнес-процессов с помощью современных техн

«Ростелеком» и администрация Екатеринбурга договорились о внедрении умных решений в инфраструктуру города альным документом поставили глава уральской столицы Алексей Орлов и вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин. Сформированное соглашение призвано закрепить договоренности о сотрудничес

«Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве Национальный провайдер «Ростелеком» и автозавод «Урал» договорились внедрять современные цифровые решения и сервисы, а также реализовывать сов

«Ростех» разработает инфраструктуру для беспилотников на Урале Холдинг «Росэлектроника» «Ростеха» создаст научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем в Уральском федеральном округе. Он займется разработкой перспективных продуктов в области сопровождения беспилотной авиации, а также выступит «единым окном» по оказанию мер региональной поддержки

МТС прокачала сеть на трассе М5 «Урал» на участке Рязань-Рыбное ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на трассе «Урал» на участке Рязань-Рыбное. Также МТС модернизировала телеком-оборудование в Московском районе Рязани и в городе Рыбное. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС усилила покрытие скоро

МТС разогнала мобильный интернет на участках трасс М5 «Урал» и «Шацк-Касимов» в Рязанской области МТС сообщила об увеличении скорости мобильного интернета на участках федеральной автотрассы М5 «Урал» в городе Шацке, на строящейся развязке на обходе Шацка и на трассе Р124 «Шацк-Касимов», проходящей через Сасово. За счет установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного

«Ростелеком» на Урале продолжает переводить мощности предприятий в облачный ЦОД ександра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сервис является простой и безопасной альтернативой собственной ИТ-инфраструктуре для

На Урале впервые соберутся главные эксперты по кибербезопасности со всей России 14 июля в Екатеринбурге состоится крупнейшая на Урале конференция о трендах в ИТ и ИБ – IT IS conf. Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития и связи Свердловской области. Это не просто конференция, а место, где вс

Искусственный интеллект и видеонаблюдение «Ростелекома» на Южном Урале помогут провести честное ЕГЭ «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. За ходом экзаменов на Южном Урале будут наблюдать около 2500 IP-видеокамер. Их запустят на 86 объектах: в 85 школах и одном региональном центре обработки информации (РЦОИ). Работы по организации видеонаблюдения проведены

JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com JSA Group перенесла критически важные информационные системы «Уральской стали» в облачную инфраструктуру Itglobal.com. Миграция произвелась в рамках работ по формированию собственного ландшафта недавно сформированного металлургического холдинга «Уральс

В России разработали искусственный интеллект для продажи туров по Уралу и и ответов на их вопросы на разных сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Один из первых чат-ботов, разработанных на основе этой платформы, стал робот-консультант туров по Уралу. Основные задачи бота включают помощь в поиске маршрутов, выборе дат, бронировании отелей, подборе гидов и многом другом. Важным преимуществом бота является возможность начать общение с п

Умные фонари «Ростелекома» помогли сэкономить Южному Уралу 22 млн киловатт электроэнергии интегратором проектов. Современные цифровые решения для уличного освещения повышают безопасность пешеходов и водителей, делают улицы городов ярче и комфортнее. «Челябинская область − абсолютный лидер УрФО по количеству населенных пунктов, где внедрено интеллектуальное освещение. Рекордсменом по количеству модернизированных светильников в регионе является Челябинск. Там городские улицы освещ

«Мегафон» улучшил качество связи и интернета в столице Урала росло и в районе Сибирского тракта. Указанные локации попали в список оперативных улучшений как одни из самых «качающих» в регионе. «В Екатеринбурге живут наши самые активные интернет-пользователи на Урале, и около 90% трафика они генерят в сети 4G. С помощью инструментов Big Data мы оперативно определяем список мест, где фиксируется повышенная нагрузка, и проводим расширение ёмкости сети.

Уральские предприятия втрое увеличили внедрение цифровой системы безопасности от «Ростелекома» Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» на Урале: «В последние годы проблематика безопасности остается в нашей стране актуальной и широк

«Ростелеком» организовал выход в Сеть для 400 работников сельских медпунктов Южного Урала оме того, пациенты могут записаться на прием к фельдшеру или получить консультацию дистанционно». Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «“Ростелеком” назначен Правительством РФ центром компетенций по созданию цифровой инфраструктуры страны в рамках нацпроекта “Цифровая экономика”. Наша компания ─ надежный цифров

Большинство зараженных вредоносным ПО организаций Урала относятся к госсектору На организации Уральского федерального округа приходится 12% всех случаев заражения российских инфраструктур

«Ростелеком» на Южном Урале подготовил инфраструктуру связи к новогодним нагрузкам внения: в феврале отметка потребления трафика остановилась на показателе в 33 тыс. терабайт. Также в топ самых качающих месяцев вошли декабрь 2021-го и январь 2022 г. Всего же клиенты «Ростелекома» в УрФО и Пермском крае просмотрели и прослушали за год почти три миллиона терабайт интернет-контента.