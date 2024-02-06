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Россия УФО УрФО Уральский федеральный округ Уральский регион

Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион

Осенев Николай Иванович (1909-1983) "Урал социалистический", 1972 год. Осенев Николай Иванович (1909-1983) "Урал социалистический", 1972 год.


06.02.2024 «Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой образовательные учреждения в удаленных районах Южного Урала

ександра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Цифровизация школьной среды является стратегическим направлением развития системы обр
06.02.2024 «Ростелеком» внедряет коммуникационные решения в здравоохранении на Приполярном Урале

ое решение можно масштабировать, что упрощает его реализацию для всех больниц на территории Югры. Александра Исхизова, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Растущие запросы у населения к медицинским учреждениям требуют технологичных и современных решений, которые затрагивают все процессы, начиная с общего управления системой здравоохранени
30.01.2024 ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона

мпортозамещении иностранного софта. В 2022 и 2023 гг. несколько десятков образовательных учреждений Уральского федерального округа выбрали редактор ContentReader PDF для работы с документами фо
22.12.2023 Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал»

Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал». Это первый в стране проект на платформе «1С» по внедрению системы оперативного управления сборочным производством для предприятия, выпускающего тяжелые грузовые автомобили, отмечают в ко
14.12.2023 «Ростелеком» пилотирует решение по мониторингу рабочего персонала на одном из промышленных предприятий Южного Урала

ександра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня много внимания уделяется вопросу цифровизации промышленности. Наша компания п
07.12.2023 «Ростелеком» внедряет новые информационные технологии в медицине на Урале

«Солара» (дочерняя компания «Ростелекома»), за первые шесть месяцев 2023 г. уровень виртуальных нападений на российские компании и госсектор вырос на четверть по сравнению с предыдущим полугодием. На Урал приходится 12% всех случаев заражения вредоносным программным обеспечением. По этому показателю Югра на втором месте среди уральских регионов. Опыт использования защищенных цифровых услуг

06.12.2023 Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL

риканский производитель акустики JBL проиграл дело против своего российского конкурента – компании «Урал», которое сам же и инициировал. Как пишет РБК, разбирательство, которое длилось более дв
21.11.2023 ГК «Солар»: хакеры в III квартале перешли на массовые DDoS-атаки, под ударом – Москва и Урал

рь их цель – атаковать как можно больше российских компаний. Самыми атакуемыми регионами в РФ стали Урал (31,2%) и Москва (23,3%) – среднее количество атак на одну организацию на этих территори
20.11.2023 «Ростелеком» обеспечит доступом в интернет новый туристический центр в уральском поселке Гари

зова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, отметила: «За последние несколько лет на Урале мы наблюдаем активное развитие в
17.11.2023 Промышленность Урала доверяет «Ростелекому» хранение и защиту своих данных

зова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «В рамках реализации комплексных проектов мы предлагаем заказчикам ИТ-инфраструктуру в
15.11.2023 «Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

связь стандартов LTE/4G предоставляется жителям населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Теперь жители 100 населенных пунктов Южного Урала, включая деревню Абдырова, могут пользоваться современными информационными ресурсами и цифровыми сервисами наравне с горожанами. Юбилейная станция связи названа в честь легендарного напад
02.11.2023 «Ростелеком» создает глобальную цифровую телеком-платформу на Урале

получили современную, качественную, надежную систему с возможностью добавления новых абонентов». Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня быстрое развитие высоких технологий затрагивает и сферу IP-телефонии. По мнению экспертов, рынок цифровой связи в ближайшие 10 лет вырастет более чем в два раза. Кроме экономии,
16.10.2023 «Ростелеком» построил оптические линии связи для крупной торговой сети Урала

елеком-сервисов может стать новой возможностью для роста эффективности любого бизнеса», — сказала Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале. * * * ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платн
10.10.2023 «Мегафон» запустил первую на Урале цифровую газовую котельную

Впервые обогревать жилые дома северян в Ханты-Мансийском округе будет цифровая газовая котельная. Проект первого на Урале автоматизированного объекта теплоснабжения реализован «Мегафоном» совместно с администрацией города Нягань. Реконструкция котельной проведена в рамках муниципальной программы «Модернизаци
28.09.2023 «Ростелеком» завершил работы по созданию системы «Интеллектуальное видеонаблюдение» для образовательных учреждений Урала

еме уже существующие устройства. Масштабное цифровое решение объединило более 600 видеоприборов». Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Мы создаем интеллектуальные решения по услуге "Видеонаблюдение и видеоаналитика" фактически во всех городах России, используя только эффективные подходы, основываясь на своем многолетне
23.08.2023 В столице Урала к международному фестивалю студенческого спорта построили новые станции связи

Объекты Международного фестиваля университетского спорта, стартовавшего в столице Урала, обеспечили устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом. Инженеры «Мегафона» построили новые базовые станции на спортивных площадках, что позволит десяткам тысяч спортсменов и зрит
15.08.2023 «Ростелеком» проведет цифровую трансформацию крупнейшей сеть аптек на Урале

зова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Для ритейла 2022 г. стал годом серьезных изменений и новых вызовов, связанных с измен
10.08.2023 «Р7-офис» планирует до конца года обеспечить бесплатным ПО школы Урала и Дальнего Востока

«Р7-офис» планирует безвозмездно передать лицензии на пакет офисных решений «Р7-офис» школам Урала и Дальнего Востока до конца 2023 г. В настоящее время бесплатные лицензии на офисную среду с расширенной функциональностью для совместной работы и коммуникации «Р7-офис» получили школы по
10.08.2023 Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечивает безопасность жителей и их имущества на Урале

ся на нашем сервере в течение пяти суток, при этом доступ к архиву имеет только заказчик услуги». Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Важное преимущество комплексной системы видеонаблюдения и аналитики — возможность решить любую задачу бизнеса и государства. Сегодня персональный подход и глубокое понимание целей заказ
04.08.2023 На Южном Урале создадут научно-технический кластер для цифровизации производства

ские идеи. Одна из наших ближайших целей – участие в создании лаборатории промышленной экологии и обмен опытом по этому направлению», — сказал директор по развитию национальных проектов «Мегафона» на Урале Евгений Иванов. В планы также входит разработка программного и информационного обеспечения для программно-аппаратных комплексов, автоматизация производственных процессов, совершенствовани
26.07.2023 Московские ЦОДы вот-вот останутся без клиентов из-за беспилотников. Данные массово переносятся за Урал для безопасности

чше Крупные операторы ЦОДов подтверждают, что бизнес действительно переносит свою инфраструктуру за Урал. На это, в частности, указывают представители «Ростелекома», одного из основных игроков

12.07.2023 МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал»

МТС сообщила о подписании меморандума о сотрудничестве с компанией «Россети Урал» (дочернее предприятие компании «Россети»). Компании договорились о совместном развитии

12.07.2023 «Россети Урал» и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве

12 июля 2023 г. было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам разработки и внедрения совместных ИТ-решений для бизнеса. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных. Стороны договорились о расширении взаимодействия по вопросам модернизации бизнес-процессов с помощью современных техн
11.07.2023 «Ростелеком» и администрация Екатеринбурга договорились о внедрении умных решений в инфраструктуру города

альным документом поставили глава уральской столицы Алексей Орлов и вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин. Сформированное соглашение призвано закрепить договоренности о сотрудничес
10.07.2023 «Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве

Национальный провайдер «Ростелеком» и автозавод «Урал» договорились внедрять современные цифровые решения и сервисы, а также реализовывать сов
07.07.2023 «Ростех» разработает инфраструктуру для беспилотников на Урале

Холдинг «Росэлектроника» «Ростеха» создаст научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем в Уральском федеральном округе. Он займется разработкой перспективных продуктов в области сопровождения беспилотной авиации, а также выступит «единым окном» по оказанию мер региональной поддержки
23.06.2023 МТС прокачала сеть на трассе М5 «Урал» на участке Рязань-Рыбное

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на трассе «Урал» на участке Рязань-Рыбное. Также МТС модернизировала телеком-оборудование в Московском районе Рязани и в городе Рыбное. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС усилила покрытие скоро
07.06.2023 МТС разогнала мобильный интернет на участках трасс М5 «Урал» и «Шацк-Касимов» в Рязанской области

МТС сообщила об увеличении скорости мобильного интернета на участках федеральной автотрассы М5 «Урал» в городе Шацке, на строящейся развязке на обходе Шацка и на трассе Р124 «Шацк-Касимов», проходящей через Сасово. За счет установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного
05.06.2023 «Ростелеком» на Урале продолжает переводить мощности предприятий в облачный ЦОД

ександра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сервис является простой и безопасной альтернативой собственной ИТ-инфраструктуре для

29.05.2023 На Урале впервые соберутся главные эксперты по кибербезопасности со всей России

14 июля в Екатеринбурге состоится крупнейшая на Урале конференция о трендах в ИТ и ИБ – IT IS conf. Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития и связи Свердловской области. Это не просто конференция, а место, где вс
23.05.2023 Искусственный интеллект и видеонаблюдение «Ростелекома» на Южном Урале помогут провести честное ЕГЭ

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. За ходом экзаменов на Южном Урале будут наблюдать около 2500 IP-видеокамер. Их запустят на 86 объектах: в 85 школах и одном региональном центре обработки информации (РЦОИ). Работы по организации видеонаблюдения проведены

16.05.2023 JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com

JSA Group перенесла критически важные информационные системы «Уральской стали» в облачную инфраструктуру Itglobal.com. Миграция произвелась в рамках работ по формированию собственного ландшафта недавно сформированного металлургического холдинга «Уральс
04.05.2023 В России разработали искусственный интеллект для продажи туров по Уралу

и и ответов на их вопросы на разных сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Один из первых чат-ботов, разработанных на основе этой платформы, стал робот-консультант туров по Уралу. Основные задачи бота включают помощь в поиске маршрутов, выборе дат, бронировании отелей, подборе гидов и многом другом. Важным преимуществом бота является возможность начать общение с п
23.03.2023 Умные фонари «Ростелекома» помогли сэкономить Южному Уралу 22 млн киловатт электроэнергии

интегратором проектов. Современные цифровые решения для уличного освещения повышают безопасность пешеходов и водителей, делают улицы городов ярче и комфортнее. «Челябинская область − абсолютный лидер УрФО по количеству населенных пунктов, где внедрено интеллектуальное освещение. Рекордсменом по количеству модернизированных светильников в регионе является Челябинск. Там городские улицы освещ
16.03.2023 «Мегафон» улучшил качество связи и интернета в столице Урала

росло и в районе Сибирского тракта. Указанные локации попали в список оперативных улучшений как одни из самых «качающих» в регионе. «В Екатеринбурге живут наши самые активные интернет-пользователи на Урале, и около 90% трафика они генерят в сети 4G. С помощью инструментов Big Data мы оперативно определяем список мест, где фиксируется повышенная нагрузка, и проводим расширение ёмкости сети.

13.03.2023 Уральские предприятия втрое увеличили внедрение цифровой системы безопасности от «Ростелекома»

Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» на Урале: «В последние годы проблематика безопасности остается в нашей стране актуальной и широк
27.02.2023 «Ростелеком» организовал выход в Сеть для 400 работников сельских медпунктов Южного Урала

оме того, пациенты могут записаться на прием к фельдшеру или получить консультацию дистанционно». Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «“Ростелеком” назначен Правительством РФ центром компетенций по созданию цифровой инфраструктуры страны в рамках нацпроекта “Цифровая экономика”. Наша компания ─ надежный цифров
02.02.2023 Большинство зараженных вредоносным ПО организаций Урала относятся к госсектору

На организации Уральского федерального округа приходится 12% всех случаев заражения российских инфраструктур
26.12.2022 «Ростелеком» на Южном Урале подготовил инфраструктуру связи к новогодним нагрузкам

внения: в феврале отметка потребления трафика остановилась на показателе в 33 тыс. терабайт. Также в топ самых качающих месяцев вошли декабрь 2021-го и январь 2022 г. Всего же клиенты «Ростелекома» в УрФО и Пермском крае просмотрели и прослушали за год почти три миллиона терабайт интернет-контента.
06.12.2022 Softline провела обследование АРМ Уральского федерального университета и предложила дорожную карту перехода на отечественное ПО

ния отечественного ПО для университета. К 2025 г. запланирован переход образовательных учреждений на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. В связи с этим руководство Уральского федерального университета решило изучить рынок российского ПО и понять, какими продуктами отечественных вендоров можно закрыть все потребности сотрудников и учащихся при полном сохра

Публикаций - 2733, упоминаний - 3743

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10705 394
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 359
МегаФон 7807 283
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 251
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1972 148
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 121
7642 102
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 229 98
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2700 91
Microsoft Corporation 24053 88
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 74
Ростелеком - Связьинвест 1705 70
SAP SE 5108 68
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 68
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 66
Softline - Софтлайн 2382 58
Samsung Electronics 9975 47
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 46
Oracle Corporation 6508 46
Huawei 3696 45
Yandex - Яндекс 6463 44
Cisco Systems 5007 44
Siemens AG - Siemens Group 2557 43
IBM - International Business Machines Corp 9346 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3044 41
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 40
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 543 38
Intel Corporation 11904 37
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 37
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2041 37
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком 47 37
HP Inc. 5625 35
МегаФон - Мобиком 225 34
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 241 33
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 32
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 838 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4518 32
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 520 32
Цифра ГК 2274 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 72
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 162 48
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 47
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 41
Открытие ФК - Банк Открытие 524 38
Газпром ПАО 1242 34
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 31
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 45 31
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 406 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 29
РЖД - Российские железные дороги 1782 28
Евросеть 1402 26
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 54 25
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 494 24
Почта России ПАО 1997 23
Связной ГК 1358 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2028 20
Россети Ленэнерго 1699 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 749 20
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1049 18
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 246 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1445 17
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 28 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 401 15
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 49 14
Visa International 1921 14
ГПБ - Газпромбанк 1017 14
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 134 13
Альфа-Банк 1677 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 932 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 450 12
Техносила - СервисТрейд 241 12
Qiwi 973 12
ВТБ - ВТБ24 662 12
Лента - Сеть розничной торговли 1906 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 629 11
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 190 11
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 218 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 883 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1852 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10459 131
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4697 81
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2560 64
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4045 60
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5456 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4263 42
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 36
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5092 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1778 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3154 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2776 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2586 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3429 28
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1301 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2919 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2842 24
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 655 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2645 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 18
Федеральное казначейство России 1647 18
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1262 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2290 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1295 18
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1016 16
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 49 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1769 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 233 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1776 14
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1016 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1739 12
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 63 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 784 11
Правительство Челябинской области 59 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 867 11
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 577 10
Судебная власть - Judicial power 2213 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 740 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 186
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 270 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
Ассоциация Российских Производителей пищевой продукции 3 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 34 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 551 3
Единая Россия - Политическая партия 286 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2658 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 2
ЛДПР 100 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 96 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 2
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 9 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 103 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
Федерация фигурного катания на коньках России 2 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 741
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 520
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 467
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 404
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 346
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 319
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14361 279
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 231
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 213
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10323 200
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 177
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 166
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6483 165
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11729 162
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7024 158
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7812 157
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 156
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11460 155
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9071 153
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 148
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10296 148
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4444 148
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 133
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10987 126
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9011 125
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11665 125
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10844 123
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6738 118
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6112 117
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6289 113
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22781 113
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14616 112
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8078 106
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7045 104
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9886 95
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10970 94
Телевидение кабельное - CATV - Cable Television 1306 89
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3709 88
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12196 85
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22701 84
Microsoft Windows 2000 8660 79
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4603 41
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2177 37
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 36
Microsoft Windows 15013 34
Google Android 13393 33
Apple iPhone 6 4861 33
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3017 31
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 319 31
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 23
Apple iOS 7344 21
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 838 19
Linux OS 9085 19
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 18
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 18
Microsoft Office 3557 17
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 17
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3822 16
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 206 15
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 282 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1664 14
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 904 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6873 14
Microsoft Exchange 1373 13
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 13
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 235 13
ВГТРК - Смотрим 577 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 12
Microsoft Dynamics 1167 12
Directum СЭД - ECM-система 287 12
Google YouTube - Видеохостинг 2576 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1061 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1186 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 11
Космодром Байконур 1056 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1314 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 892 11
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 493 11
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 11
Исхизова Александра 44 44
Коваль Валерий 38 34
Путин Владимир 2948 26
Ковалев Дмитрий 34 22
Медведев Дмитрий 1642 18
Пичугин Иван 23 17
Ельцин Борис. 81 17
Кудрявцев Сергей 23 16
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Сергеев Михаил 103 15
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Иванов Евгений 41 14
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Сродных Михаил 27 7
Солонин Виталий 89 7
Морошкин Александр 118 7
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 592 27
Коммерсантъ - Издательский дом 1554 17
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 16
CNews RND - R&D.CNews 2273 10
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 277 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 908 9
ComNews - Медиа-бизнес 102 7
Стрим-ТВ - телекомпания 157 7
CNews - ZOOM.CNews 1816 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 6
Ведомости 760 4
TAdviser - Центр выбора технологий 352 4
N+1 - Издание 146 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 4
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 4
Юность - радиостанция 38 3
Мобильные системы 114 3
Известия ИД 553 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 3
FT - Financial Times 1188 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 3
CNews TV 747 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 3
Компьютерное обозрение 3 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 2
Рен ТВ - телеканал 68 2
Радио России - радиостанция 49 2
Казахстан Сегодня 308 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
Триколор - СуперКино HD 5 2
УралПолит.Ru 8 2
ВГТРК РТР-Планета 10 2
Росбалт ИА 60 2
Открытые системы ИД 173 2
CMS Magazine 19 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7764 89
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2819 35
IDC - International Data Corporation 4883 28
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 22
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 12
Gartner - Гартнер 3508 11
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 199 11
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 104 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 557 10
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 7
Juniper Research 515 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
Gartner - Dataquest 347 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 109 4
Fortune Global 500 285 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 287 3
Forrester Research 819 3
IHS Infonetics Research 101 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 109 3
CNews Инновация года - награда 107 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 101 3
In-Stat/MDR 70 2
Synergy Research Group 41 2
BCG - Boston Consulting Group 103 2
comScore 379 2
Frost & Sullivan 200 2
MForum Analytics 20 2
GfK Rus - ГФК-Русь 205 2
INFOLine-Аналитика 44 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 5 1
Markets&Markets Research 109 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
eMarketer 203 1
B2B International 50 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 23 1
GSMA Intelligence 10 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 127 70
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 28
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1389 26
РАН - Российская академия наук 1766 25
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 769 23
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 356 22
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 27 19
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 20 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 837 18
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 473 18
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 87 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 324 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 532 13
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 115 10
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 712 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 481 10
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 121 9
ТГУ - Томский государственный университет 150 9
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 46 9
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 68 8
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 11 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 301 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 149 7
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 67 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 150 7
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 7
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 6
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 6
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 211 6
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 40 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 189 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 176 6
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 91 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 152 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 141 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 142 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 5
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