Индексная книга (каталог) CNews*
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УГТУ-УПИ Уральский государственный технический университет УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина УПИ имени С.М. Кирова
СОБЫТИЯ
Публикаций - 40, упоминаний - 52
УГТУ-УПИ и организации, системы, технологии, персоны:
|АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
|Ельцин Борис. 99 3
|Плесконос Дмитрий 33 2
|Путин Владимир 3452 2
|Филатов Андрей 117 2
|Крайнов Алексей 10 2
|Корнильев Кирилл 65 1
|Воробьев Дмитрий 11 1
|Ерин Андрей 22 1
|Яковлев Михаил 21 1
|Курданов Андрей 16 1
|Зайцев Вячеслав 13 1
|Бутаков Алексей 10 1
|Михайлова Татьяна 6 1
|Таратухин Виктор 1 1
|Бабайлова Елена 1 1
|Шерстобитов Михаил 3 1
|Емелин Сергей 1 1
|Pavel Thomas - Павел Томас 1 1
|Еременко Юрий 3 1
|Шилин Владимир 4 1
|Молчанов Владимир 4 1
|Россель Эдуард 6 1
|Зейников Александр 2 1
|Нигматуллин Фарид 6 1
|Шадаев Максут 1209 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Слышкин Василий 129 1
|Гонтарев Павел 122 1
|Богачев Игорь 183 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
|Урнышев Роман 34 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Буяджи Павел 21 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Михайлов Сергей 58 1
|Тебеньков Яков 11 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Парменова Наталия 63 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460491, в очереди разбора - 728530.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460491, в очереди разбора - 728530.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.