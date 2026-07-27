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Индексная книга (каталог) CNews*
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УГТУ-УПИ Уральский государственный технический университет УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина УПИ имени С.М. Кирова

УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Андрей Филатов назначен генеральным директором ЛАБ СП 1
09.04.2024 Фарид Нигматуллин, «ВидеоМатрикс»: У видеоаналитики в промышленности большие возможности 1
06.12.2021 Антон Тимошенко -

BIM-технологи — это основа для цифровизации металлургических предприятий

 1
09.04.2020 Скандальную структуру Минкомсвязи, координирующую ИТ в госорганах, возглавил выходец из «Ростелекома» 2
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
30.05.2017 «Техносерв» открывает филиал в Тюмени 1
24.08.2016 МТС назначила директора филиала в Свердловской области 1
02.07.2015 IBM назначила нового генерального директора в России 1
11.03.2014 Валерий Коваль назначен на должность генерального директора «ТТК-Урал» 2
04.12.2013 Владимир Шилин назначен директором Уральского региона «Вымпелкома» 1
06.03.2013 Путин объявил о создании фонда для интернет-стартапов на 6 млрд рублей 2
22.02.2011 Leta наращивает мощности по внедрению стандарта СТО БР ИБСС в российских банках 1
08.02.2011 Алексей Крайнов назначен директором Центрального региона «ВымпелКома» 1
13.10.2010 Павел Зайцев назначен вице-президентом – коммерческим директором «Ростелекома» 1
19.05.2010 В LSI назначен региональный менеджер по продажам в России 1
09.04.2010 Владимир Путин образовал университеты нового облика 1
01.04.2010 «Астерос» открыла практику бизнес-приложений Oracle 1
29.03.2010 Алексей Крайнов назначен директором по развитию ШПД «ВымпелКома» 1
28.05.2009 РТС открыла центр компетенций в СПбГПУ 1
16.02.2009 18 февраля состоится визит делегации РОСНАНО в Екатеринбург 1
29.08.2008 SAP будет готовить молодых специалистов с квалификацией Associate Consultant 1
28.04.2008 УГТУ выбирает ИТ-подрядчика 2
25.04.2008 УГТУ заказывает разработку ПО портала 2
04.04.2008 УГТУ купит ИТ-оборудование для учебной лаборатории 2
31.03.2008 УГТУ требуются услуги по обновлению баз данных 2
20.03.2008 УГТУ проводит аукцион по выбору ИТ-поставщика 2
22.02.2008 В «Урал-ТрансТелеКоме» назначен новый директор по развитию 1
14.02.2008 Назначен генеральный директор розничной сети «Техносила» 1
11.02.2008 Российские инновации: создана электромагнитная модель нейрона 1
27.11.2007 NXP инвестирует в будущих российских технических специалистов 1
30.10.2007 Mail.ru сбежал из Москвы от голода 1
10.09.2007 30 октября откроется выставка «Приборостроение. Электроника. Электротехника» 2
14.06.2007 Готовится план территории Большого Евразийского университета 1
12.04.2007 УГТУ купит компьютерную и оргтехнику 1
04.12.2006 "ИКТ-Консалт" определилась с выбором директора ДКИСУ 1
06.09.2006 УГТУ нужна информационная система 1
01.03.2006 SAP объявила результаты деятельности в 2005 г. 2
07.11.2005 SAP расширяет сотрудничество с высшей школой 2
19.08.2004 SoftLine открыла представительство в Екатеринбурге 1
04.11.2003 Расчет стипендий в УГТУ-УПИ теперь автоматизирован 2

Публикаций - 40, упоминаний - 52

УГТУ-УПИ и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5595 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 3
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 3
Ростелеком 10923 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Microsoft Corporation 25753 2
IBM - International Business Machines Corp 9695 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
SAP Ukraine - САП Украина 6 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
РБК - Медиамир 53 1
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 1
1С:Франчайзинг 27 1
ВымпелКом - Билайн - Форатек - Форатек Технологии - Форатек Коммуникейшн - Форатек Коммуникейшенс - Форатек Системс - ИнформКом 17 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Тольяттинский трансформатор - Ставропольский завод ртутных выпрямителей - Тольяттинский электротехнический завод 4 1
СБСистем - Стратегические Бизнес-Системы 5 1
MathWorks 12 1
Анкей Холдинг - Анкей Смарттехнологии - Анкей КС - Анкей Компьютерные Системы - Анкей Обучение 20 1
ТТК - Магинфо 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5638 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15691 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Accenture plc 719 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
Softline - Софтлайн 3726 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1758 1
9571 1
Check Point Software Technologies 829 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Oracle Corporation 7070 1
Autodesk 639 1
Adidas - Адидас 170 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
СПК - Сталепромышленная компания 13 2
УГМК Уралэлектромедь 9 1
Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз - ГПН ННГ 3 1
Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт 12 1
ЗМС - Завод МетроСтандарт 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
ЛИВИЗ 6 1
Ростех - БелЗАН - Белебеевский завод Автонормаль 5 1
Ростех - РТ-капитал - АвтоВАЗагрегат - АвтоВАЗагрегатТранс - ПошивАвтоВАЗагрегат - АвтоВАЗагрегатПласт - Эберспехер - Автовазагрегат Выхлопные системы» 2 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
РэйлТрансХолдинг УК - Уралмаш-Горное Оборудование - ОРМЕТО-ЮУМЗ МК - ОРМЕТО-ЮУМЗ Машиностроительный концерн - Южуралмаш - Южно-уральский машиностроительный завод 5 1
ЕЭС-Гарант 1 1
ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 2 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 1
Газпром ПАО 1490 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2936 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
Татнефть 242 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 542 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Русский стандарт Банк 508 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 130 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3429 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13754 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3581 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5634 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3874 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6529 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2061 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
Федеральное казначейство России 1947 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Мосгортранс ГУП 138 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22875 6
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Linux OS 11506 1
Microsoft Office 4156 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 619 1
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Ерин Андрей 22 1
Яковлев Михаил 21 1
Курданов Андрей 16 1
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Таратухин Виктор 1 1
Бабайлова Елена 1 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21570 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27210 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5453 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9099 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6152 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6564 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15997 2
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6032 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6650 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8924 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7397 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1834 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2873 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 723 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 840 1
Зоология - наука о животных 2882 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1088 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3467 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 995 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1257 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 221 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1470 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 254 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 646 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 141 2
Черниговская политехника - ЧГТУ - Черниговский Государственный Технологический Университет 1 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
УГТУ - Ухтинский государственный технический университет - Ухтинский индустриальный институт 4 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 9 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 9 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
БЕГУ - Большой Евразийский Государственный Университет 1 1
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 1
МИМ ЛИНК - Международный институт менеджмента ЛИНК 10 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 309 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 182 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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