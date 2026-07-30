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HRM HR-management Human Resource Management HR-консалтинг Управление персоналом Кадровый учет Штатно-кадровый контур Аутплейсмент Outplacement

HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement

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30.07.2026 «Яндекс Командировки»: только четверть сотрудников довольны организацией деловых поездок в своей компании

опросам поездок — 28%. Какой видят идеальную командировку сотрудники и HR На этом фоне сотрудники и HR-специалисты сходятся в одном: идеальная командировка предполагает минимум личных затрат и

27.07.2026 HR-специалисты чаще других чувствуют себя счастливыми на работе, а мнения поваров кардинально разделились

а рабочем месте Данные исследования показывают ощутимый разрыв в показателях удовлетворенности своей специальностью как между профессиональными областями, так и внутри отдельных профессий. Сфера HR и управления персоналом. В профобласти «Управление персоналом, тренинги» зафиксирована наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) на рынке — 33%, при этом 28% респондентов оценивают свой уровень с
22.07.2026 Uplab внедрила K-Team HRM в PERX

Uplab внедрила HRM‑платформу K‑Team от ГК «Корус Консалтинг» в PERX. Компания получила единое цифровое прост
16.07.2026 «ЛокоТех» повысит эффективность работы службы управления персоналом за счет применения ИИ

ков работе с корпоративными ИИ-сервисами ТМХ. Первый обучающий семинар прошли более 100 сотрудников службы управления персоналом аппарата управления «ЛокоТеха». Об этом CNews сообщили представи
10.07.2026 «Корус Консалтинг» расширил функциональные возможности модуля «Обучение» HRM-платформы K-Team

Команда K-Team HRM выпустила обновление модуля «Обучение». В новой версии платформы разработчики упростили управление курсами, добавили роль «Преподаватель» и изменили логику загрузки SCORM-пакетов (архивов с
07.07.2026 «Сапран» помогла Teploluxe завершить полный переход на новую систему управления персоналом за 10 дней с помощью программных роботов Pix

ов из системы «Галактика» на «1С:ЗУП». Более 20 тыс. документов были обработаны и перенесены за 10 дней с помощью роботов Pix. Это позволило производителю полностью завершить переход на новую систему управления персоналом и гарантировать прозрачность всех кадровых процессов в едином цифровом контуре компании. Ключевая задача проекта – обеспечить полный и точный перенос исторических данных и
03.07.2026 500 сотрудников группы RBI начали работу в K-Team HRM от «Корус Консалтинг»

и и управлением проектами. Команда RBI установила и запустила платформу для всех сотрудников своими силами, однако возможностей стандартного «Битрикс24» не хватало для выстраивания полноценного цикла управления персоналом (адаптации, обучения, мотивации и оценки эффективности). Следующим этапом стала автоматизация HR-процессов с помощью HRM-платформы K-Team, которая дополняет функциональнос
22.06.2026 Новые возможности Neon HRM: автоматизация подбора сотрудников

В системе Neon HRM появилась интеграция с системами подбора. Вместе с адаптацией, развитием, целями и оценко
17.06.2026 «Корус Консалтинг» автоматизировал HR-процессы ИТ-компании Uplab с помощью платформы K-Team HRM

ИТ-компания Uplab начала использовать HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24». Это помогло отказаться от разрозненных инструментов
16.06.2026 «Профиль должности» в Neon HRM: новый инструмент для прозрачного и предсказуемого управления жизненным циклом сотрудников

В Neon HRM, системе полного цикла, появился «Профиль должности». Это цифровой «паспорт» позиции в ко
01.06.2026 «Корус Консалтинг» адаптировал HRM-платформу K-Team для работы на PostgreSQL

х) MySQL, но и на PostgreSQL. Такое решение делает продукт доступным для компаний, где PostgreSQL является корпоративным стандартом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». K-Team HRM – готовая HRM-платформа для автоматизации всего жизненного цикла сотрудника: от адаптации и обучения до оценки и мотивации. Платформа включает в себя типовые модули для совместной ра
25.05.2026 Selecty улучшил наем сотрудников без перегрузки HR-команды благодаря внедрению HRlink

и приходилось приезжать в офис для подписания документов, а взаимодействие с региональными специалистами строилось через курьерские службы. Это замедляло работу компании в целом и усложняло контроль: HR-команде было трудно оперативно отслеживать полноту пакета документов и статус их подписания. С ростом штата нагрузка на кадровых специалистов начала существенно увеличиваться, и компания при
25.05.2026 «Корус Консалтинг» перевел страховую компанию «Гелиос» на новую версию K-Team HRM и внедрил модуль управления целями и KPI

Страховая компания «Гелиос» завершила переход на новую версию HRM-платформы K-Team от ГК «Корус Консалтинг». Более 600 сотрудников организации получили доступ к единому цифровому пространству с высокой степенью персонализации контента, интуитивно понятным
18.05.2026 Группа компаний «Нацпроектстрой» автоматизировала обучение на базе Neon HRM

льный холдинг Нацпроектстрой запустил программу «Школа мастера» для обучения линейных руководителей — мастеров, старших мастеров и прорабов. Проект реализован на базе модуля «Обучение» платформы Neon HRM. Об этом CNews сообщили представители Neon HRM. В пилотном проекте участвуют все мастера и производители работ компании ООО «Трансстроймеханизация», входящей в группу компаний. Прогр
05.05.2026 RM Rail автоматизировал подбор персонала в Saby HRM

«РМ Рейл», производитель железнодорожных вагонов и контейнеров, перевел рекрутинг персонала в Saby HRM. Компания объединила в одной системе размещение вакансий, работу с откликами, собеседован
29.04.2026 «Корус Консалтинг» и Webrover объединяют усилия для автоматизации HR-процессов с помощью K-Team HRM

Webrover смогут автоматизировать полный цикл управления персоналом за счет внедрения отечественной HRM-платформы K-Team, разработанной на базе «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители
22.04.2026 «Корус Консалтинг» объединил 1 000 сотрудников «Иви» в едином цифровом пространстве на базе K-Team HRM

«Корус Консалтинг» помог «Иви» заменить разрозненные системы на экосистему K-Team HRM. Проект позволил компании отказаться от ИТ-продуктов зарубежного вендора и самописных реш
15.04.2026 «Корус Консалтинг» за три месяца перевел более 3500 сотрудников группы «Эталон» на HRM-платформу K-Team

Финансово-строительная группа «Эталон» завершила первый этап digital-трансформации HR-процессов, внедрив HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24». Проект, реализованный совместно с ГК «Корус Консалтинг» за три месяца, заложил основу для создания и развития единого цифрового пространства с планируе
14.04.2026 MWS AI выпустила «виртуального HR-специалиста» — мультиагентную систему для найма и управления персоналом

азбор откликов, уточнение базовых требований, согласование слотов для интервью. По данным SHRM, 69% HR-специалистов в мире уже используют ИИ в процессах найма, а доля ИИ в HR-задачах выросла до
10.04.2026 HRM-платформа «ВиВорк» включена в реестр отечественного ПО

го обеспечения Минцифры России под регистрационным номером №32338. Об этом CNews сообщил представитель «Айтеко». «ВиВорк» — это не просто HR-система, а единая платформа, которая собирает все процессы управления персоналом в одном интерфейсе и превращает их в целостный механизм, а не набор разрозненных инструментов. Среди ключевых преимуществ решения – гибкость размещения (облако или сервер)
09.04.2026 Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн

У преподавателей госуниверситета проблемы Внедрение платформы Workday для управления персоналом в университетах и колледжах штата Миннесота (США) привело к ошибкам в расчете заработной платы более тысячи преподавателей и сотрудников, пишет Register. Аудиторская прове
30.03.2026 «Корус Консалтинг» и системный интегратор Teamscore объединяют усилия по внедрению K-Team HRM

истемный интегратор Teamscore заключили партнерское соглашение о совместном продвижении и внедрении HRM-платформы K-Team на российском рынке для комплексной цифровизации управления персоналом:

27.03.2026 Компания «Герофарм» автоматизирует HR-процессы с помощью Neon HRM

Биотехнологическая компания «Герофарм» автоматизирует свои HR-процессы на базе комплексного решения для управления талантами Neon HRM. В рамках проекта компания интегрирует следующие модули системы: «Корпоративный портал», «Целеполагание», «ИПР», «Оценка 360», «Обучение», «Адаптация», «Карьера», «Аналитика» и «База знаний
10.03.2026 K-Team HRM от «Корус Консалтинг» пополнила портфель HR-Tech продуктов компании «Цифровой Элемент»

лемент» заключили партнерское соглашение, в рамках которого будут совместно внедрять решение K-Team HRM на базе «Битрикс24» для комплексной автоматизации HR-процессов в российских компаниях. Об
27.02.2026 K-Team HRM от «Корус Консалтинг» пополнила продуктовый портфель ИТ-компании Uplab

ючили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Uplab будет предлагать своим клиентам готовую HRM-платформу K-Team, реализованную на базе отечественного решения «Битрикс24», для автоматиз
24.02.2026 BGS Group внедрила платформу «Тил Эйчар» как единое окно для управления корпоративной валютой и мотивацией сотрудников

томатизация: Сотрудники выполняют задания, и корпоративная валюта начисляется за них автоматически. HR-отдел лишь подтверждает правильность начисления. Актуальность: Магазин мерча и подарков ст
18.02.2026 «Корус Консалтинг» перевел российское общество «Знание» на HRM-платформу K-Team

«Знание» завершило переход с корпоративного портала, реализованного на «Битрикс24», на современную HRM-платформу K-Team от ГК «Корус Консалтинг». Компания автоматизирует бизнес-процессы, чтобы
Рынок HR Tech 2025

м инструментом работы.  В перспективе ближайших нескольких лет простая автоматизация рутинных задач HR-департамента останется в прошлом, в программном обеспечении будет появляться больше аналит
17.02.2026 Цифровизация HR 2026

нию с крупными корпорациями? Какие функции или модули HRM-систем наиболее востребованы у российских HR-специалистов? Как меняются ожидания сотрудников от HR Tech решений? Проблемы и ограничения
12.02.2026 «1С Про Консалтинг»: у ИТ и HR-специалистов появился инструмент для генерации инструкций из видео

временной меткой в видео, чтобы автоматически захватить и встроить соответствующий кадр. «Наши ИТ и HR-специалисты часто сталкиваются с задачей написания инструкций. Каждый новый функционал тре
29.01.2026 Как оценить кадровый потенциал: Timetta покажет data-driven подход для HR на конференции CNews

евраля. Тематика мероприятия посвящена роли современных IT-решений в повышении эффективности работы HR-служб. В условиях высокой рыночной турбулентности и неопределенных экономических прогнозов
20.01.2026 «Корус Консалтинг» и Dogma за 54 дня создали HR-экосистему для 3000 сотрудников

елопера Dogma. Решение построено на платформе «Битрикс24» с использованием готового продукта K-Team HRM. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Dogma – федеральный девелопе
14.01.2026 «Корус Консалтинг» и Progressive Media объединяют усилия для развития отечественного рынка HR-Tech с помощью K-Team HRM

gressive Media заключили партнерское соглашение, в рамках которого Progressive Media будет внедрять HRM-платформу K-Team, разработанную на базе «Битрикс24», для сотрудников, HR-специалистов и р
23.12.2025 38% российских HR-профессионалов опасаются неверных кадровых решений из-за ошибок ИИ

ледовали уровень внедрения искусственного интеллекта в HR-процессы российских компаний. Большинство HR-специалистов и руководителей используют ИИ-инструменты по собственной инициативе, а не цен
04.12.2025 Более половины HR-специалистов назвали неготовность данных главным барьером для внедрения ИИ

HR-процессы российских компаний. В опросе приняли участие более 100 топ-менеджеров и руководителей HR-направления, включая HR-директоров (HRD), руководителей департаментов по персоналу, HR-биз
03.12.2025 «Корус Консалтинг» и Qsoft будут развивать рынок HR-решений с помощью K-Team HRM

«Корус Консалтинг» и digital-интегратор Qsoft объявили о партнерстве. Qsoft становится поставщиком HRM-платформы K-Team — отечественного решения для цифровизации управления персоналом на базе

24.11.2025 «Корус Консалтинг» обновил HRM-платформу K-Team для «Топ-Сервис»

г» помогла компании «Топ-Сервис» вывести HR‑процессы на новый уровень – запущен обновленный вариант HRM‑платформы K-Team. Теперь все ключевые задачи по работе с персоналом решаются в единой сис
17.11.2025 «Корус Консалтинг» и «Пуск» заключили соглашение о партнерстве по внедрению K-Team HRM

опытом крупных проектов, официально стали партнерами. В рамках сотрудничества «Пуск» будет внедрять HRM-платформу K-Team, разработанную ГК «Корус Консалтинг» на базе «Битрикс24». Об этом CNews

12.11.2025 20% рабочего времени теряют рекрутеры из-за «зоопарка систем» в HR-отделах

Т-компаний, где затраты на замену одного специалиста в среднем составляют 700 тыс. руб. Современный HR-специалист сталкивается с вызовами гибридного формата работы, сложностью подбора кадров и

30.10.2025 Платформа «МТС Линк» интегрирована с HR-системой Neon HRM

ий, обучения и совместной работы «МТС Линк» была интегрирована с системой для HR-автоматизации Neon HRM. Решение упростило организацию корпоративного обучения внутри компаний. Интеграция создал

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HRM и организации, системы, технологии, персоны:

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МегаФон 10742 61
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Ассоциация менеджеров 107 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
Российский клуб финансовых директоров 32 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
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Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
Союз Агентств Делового туризма - САД 2 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1652
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1258
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1186
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 764
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 722
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 661
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 617
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 579
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 506
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 498
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 470
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 424
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 410
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 366
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 363
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 352
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 316
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 278
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 275
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 270
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 252
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 251
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 240
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 235
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 233
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 230
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 217
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 205
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 203
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 200
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 195
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 189
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 187
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 175
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 175
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 167
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 166
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 165
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 162
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 160
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 315
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 216
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 160
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 134
Microsoft Office 4170 124
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 121
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 116
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 88
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 85
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 80
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 73
Linux OS 11533 63
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 63
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 58
1С:ERP Управление предприятием 841 58
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 57
Microsoft Dynamics 1197 56
Microsoft Windows 16882 53
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 53
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 53
Microsoft Windows 2000 8678 53
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 51
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 51
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 45
Корус Консалтинг - K-Team HRM 70 45
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 44
Google Android 15243 43
Oracle Java - язык программирования 3469 43
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 43
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 41
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 39
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 39
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 37
VK HR Tek 65 36
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 36
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 34
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 32
Apple iOS 8583 32
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 31
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 30
Махлин Дмитрий 123 66
Шадаев Максут 1210 32
Бобров Антон 55 27
Путин Владимир 3454 25
Нуралиев Борис 298 23
Хадина Марина 44 19
Боровская Анастасия 42 19
Игнатова Мария 143 19
Гусев Михаил 27 18
Натрусов Артем 313 17
Никитин Сергей 96 16
Чернышенко Дмитрий 581 15
Глазков Александр 151 15
Чаркин Евгений 317 14
Кучик Евгений 19 14
Ефимов Михаил 19 13
Яппаров Тагир 110 13
Чуканов Сергей 110 13
Ахметов Сергей 15 12
Невинчаный Александр 32 12
Юрьев Михаил 24 11
Прабарщук Анна 11 11
Сотин Денис 216 11
Паршин Максим 323 11
Гонтарев Павел 122 11
Шарак Андрей 67 11
Королёв Дмитрий 70 10
Мишустин Михаил 787 10
Панченко Иван 197 10
Захарян Артур 15 9
Абакумов Евгений 227 9
Сергеев Сергей 179 9
Нестеров Алексей 175 9
Качанов Олег 121 9
Галкин Николай 140 9
Кирьянова Александра 169 9
Воронин Павел 196 9
Булгаков Кирилл 133 9
Котов Олег 49 9
Харитонов Дмитрий 79 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2168
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 535
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 245
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 239
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 202
Европа 24964 137
Украина 7928 98
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 86
Германия - Федеративная Республика 13221 78
Казахстан - Республика 6048 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 67
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 63
Россия - СФО - Новосибирск 4876 54
Индия - Bharat 5869 53
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 52
Беларусь - Белоруссия 6289 50
Европа Восточная 3138 47
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 46
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 41
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 41
Франция - Французская Республика 8177 37
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 35
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 35
Азия - Азиатский регион 5920 35
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 32
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 31
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 30
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 29
Япония 13807 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 28
Земля - планета Солнечной системы 10865 26
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 26
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 25
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 24
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 24
Финляндия - Финляндская Республика 3697 23
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 854
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 792
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 598
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 588
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 532
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 420
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 375
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 347
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 271
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 268
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 254
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 235
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 222
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 221
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 221
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 211
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 205
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 203
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 192
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 165
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 145
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 141
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 140
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 135
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 135
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 134
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 413 130
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 96
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
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Bloomberg 1627 10
The Register - The Register Hardware 1784 9
Forbes - Форбс 1002 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Silicon.com 364 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
23ABC News 183 6
FT - Financial Times 1296 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Wikipedia - Википедия 650 3
NYT - The New York Times 1100 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
Fortune 211 3
The Economist 49 2
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Reddit 398 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
VentureBeat 90 2
Известия ИД 770 2
Harvard Business Review 22 2
TechSpot 188 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Time Magazine 12 1
The Verge - Издание 619 1
ZDnet 663 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 152
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 102
Gartner - Гартнер 3658 60
IDC - International Data Corporation 4975 48
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 44
Forrester Research 834 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 10
CNews Инновация года - награда 155 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
Fortune Global 500 295 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Fortune Business Insights 32 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Gartner - Dataquest 353 3
Gartner - AMR Research 48 3
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Markets&Markets Research 113 2
Future Workplace 4 2
Vanson Bourne 49 2
Fortune Global 100 142 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
CNews Мишень 186 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Top10VPN 6 1
FMI - Future Market Insights 11 1
VIUM - ВИУМ 1 1
Prognosis 4 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 40
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 28
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 22
РШУ - Русская школа управления 46 19
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 18
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 17
РАН - Российская академия наук 2122 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 12
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 9
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 8
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 8
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 8
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 7
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 7
VK - Skillbox - Скилбокс 146 6
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 6
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 6
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 6
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 5
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 5
ТГУ - Томский государственный университет 233 5
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 5
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 4
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