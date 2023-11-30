HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement

HR-менеджмент в эпоху цифровых технологий: разработчик специализированного ПО смотрит в будущее ветов на часто задаваемые вопросы сотрудников. CNews: Как вы видите будущее вашей компании на рынке HRM-систем, и какие стратегии используете для достижения успеха? Михаил Гусев: Наша учетная с

IT_ONE и «Сколково» запускают конкурс в области ИИ для решения HR-задач выявят победителей, которые получат возможность принять участие в коммерческих контрактах IT_ONE. «HR-службы крупных компаний активно развивают цифровые инструменты на базе искусственного инте

HRM-система «Босс» включена в реестр российского ПО RM-система линейки «Босс» от компании SL Soft (ГК Softline) внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровая запись №19436, наименование «Босс-HRM»). «У нас есть большой опыт автоматизации HR-процессов: в ритейле, страховом, фармацевтическом и банковском секторах, на производственных и оборонных предприятиях. Основное назначение нашей

Цифровизация HR Грамотное управление персоналом имеет огромное значение на фоне растущего дефицита квалифицированных ка

«Россети» представили программный комплекс для автоматизации бизнес-процессов управления персоналом в сетевом комплексе Продукт «Цифровая энергетика: Управление персоналом» разработала дочерняя компания «Россети Цифра» в рамках программы импор

Nexign выпустила обновленное решение Neon HRM могут легко интегрироваться с «1С:ЗУП» и другими системами кадрового учета через типовой API. Neon HRM от Nexign — это полностью российская разработка, способная заменить зарубежные HR-системы

Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» евела кадровый учет и расчет заработной платы сотрудников группы «Юникон» на «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». Новая система встроена в ИТ-ландшафт компании и адаптирована под особенности управления персоналом в аудиторско-консалтинговой сфере. В результате ускорен расчет зарплаты по сложным правилам, сокращено время подготовки приказов и других кадровых документов, отчетность п

Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа оды управления персоналом становятся недостаточно гибкими. В этой ситуации на передний план выходят HRM-системы (Human Resource Management), представляющие собой совокупность инструментов и мет

Сеть оптики «Счастливый взгляд» внедрила систему контроля и управления персоналом SteadyControl В сети оптик «Счастливый взгляд» внедрена российская система контроля и управления персоналом SteadyControl. Она совмещает в себе технологии аудио и видеоаналитики с прогрессивными практиками менеджмента. Ежедневно нейросети обрабатывают данные с аудиобейджей и вид

Ижевский завод тепловой техники внедрил цифровые решения для управления персоналом: на одной платформе объединены 46 HR-сервисов итейла. Кроме того, автоматизацией B2B-дистрибуции, заказной разработкой и внедрением корпоративных HRM-систем, CRM-систем. «Факт» является одним из ведущих в России интеграторов продуктов «1С-

Голосовой робот «Мегафона» поможет РЖД в подборе персонала акансия ему интересна и подходят условия, голосовой робот «Мегафона» переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД, который назначает дату и время очного собеседования. После звонка робот

HeadHunter запустил образовательную HR-среду для обучения и проверки навыков работы с сервисом : «Последние два года мы активно обучаем наших клиентов – работодателей. Для нас очень важно, чтобы HR-специалисты максимально эффективно использовали наши сервисы, решали с их помощью свои биз

Турецкая сеть Yotto Sushi внедрила российскую ИТ-систему контроля и управления персоналом ранов быстрого обслуживания с российскими корнями, которая насчитывает 10 точек в трех городах Турции. Чтобы усилить сервис в ресторанах, она оцифровала работу персонала при помощи системы контроля и управления персоналом SteadyControl. За месяц соблюдение стандартов работы увеличилось на 12%, а средний чек в заведениях вырос на 33%. На протяжении многих лет Cemal Kural — операционный дирек

CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила отечественную HRM-систему в «Русгидро» CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила систему управления персоналом (HRM) на базе отечественной платформы «1С:Предприятие» в «Русгидро» в рамках программы импорто

Переход с западной на отечественную НСМ-систему: чем заменить SAP и Oracle кие же требования к выбираемому решению для миграции с западных платформ SAP и Oracle на российские HRM-решения чаще всего отмечают заказчики? Прежде всего — это поддержка масштаба и производит

Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода долговременные цели. Идеальный шторм – время идти в трансформацию Источник: Аквариус, 2023 Сегодня HR-департамент является одним из драйверов цифровой трансформации. В «Аквариус» около 2000 со

Интеграция сервисов «Телфин» и E-Staff повышает эффективность работы рекрутинговых компаний и HR-специалистов я, история коммуникаций, аналитические отчеты по обращениям претендентов на разные должности – теперь это уже не редкость, а рядовые помощники как для специализированных рекрутинговых агентств, так и HR-менеджеров в компаниях», – сказал Виталий Белобородов, руководитель отдела технической поддержки E-Staff. Связка АТС «Телфин.офис» и E-Staff помогает компаниям существенно снизить затраты на

Сеть DNS автоматизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok чат-бот сам проводит с каждым соискателем интервью в WhatsApp и сохраняет все результаты в системе; HR-специалист общается с отобранными кандидатами из ATS, используя мессенджеры, сайты по поис

Артем Пермяков - Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации иалистам? Как меняются их задачи? Как автоматизация влияет на численность персонала?Артем Пермяков: HR-специалист становится агентом цифровизации, помогает сотрудникам включиться в обновленные

VK помогла сети «Гемотест» перейти на кадровый электронный документооборот ы легко интегрируются с основными кадровыми решениями компании и упрощают ключевые процессы. Теперь HR-специалисты «Гемотеста» могут управлять всеми документами работников на одном портале, а с

«1С» создает ПО для управления персоналом на замену софту SAP вление персоналом КОРП» («1С:ЗУП КОРП»). Они также решают множество задач комплексной автоматизации HR-службы — от набора персонала до публикации расчетных листов. Также к «смежной» функциональ

Webinar Group рассказала, как решать HR-задачи с помощью сервисов для онлайн-коммуникаций ngs, а также поделился кейсами компаний, которые с его помощью успешно решают задачи онбординга, адаптации и обучения персонала — Тинькофф, OBI и Аскон. «Webinar Meetings отлично подходит для решения HR-задач, — рассказывает Евгений Смирнов. — Наши клиенты проводят первичное обучение кандидатов и тренинги для сотрудников, разбирают кейсы, презентуют продукты и устраивают общие информационны

«1С рарус» автоматизировала расчет зарплаты и управление персоналом в «ТНГ-групп» дрению стал казанский офис «1С рарус», обладающий необходимым опытом и компетенциями для реализации HRM проектов подобного масштаба. За 18 месяцев проекта система была развернута на 200 рабочих

«Татспиртпром» внедрил чат-бот для HR-подразделения АО «Татспиртпром», российская алкогольная компания, совместно с компанией PRO100ROBOT внедрила систему чат-бота для HR-подразделения. Об этом CNews сообщили представители PRO100ROBOT. Целями и задачами чат-бота является упрощение адаптации новых сотрудников, повышение эффективности адаптации с первого рабоче

«1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в международной компании «Келлогг рус» «1С-Рарус» автоматизировал управление персоналом, расчет зарплаты и формирование отчетности в «Келлогг рус» на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». В результате проекта оптимизированы текущие б

Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt дит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве с перспективой создания центра компетенций. Клиенты партнеров получат возможность использовать широкий портфель инструментов для цифровизации процессов управления персоналом. Об этом CNews сообщили представители Ramax Group. Платформа Goodt удовлетворяет потребности руководителей, рядовых сотрудников, ИТ- и HR-директоров в части автоматизации

Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt дит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве с перспективой создания центра компетенций. Клиенты партнеров получат возможность использовать широкий портфель инструментов для цифровизации процессов управления персоналом. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Платформа Goodt удовлетворяет потребности руководителей, рядовых сотрудников, ИТ- и HR-директоров в части автоматизации проц

Единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 3700 сотрудников ГК «Римера» расчет заработной платы, внедрить единые корпоративные стандарты мотивации и развития сотрудников внутри группы компаний. Для решения поставленных задач выбрана информационная система «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП», ред. 3.1. Партнером по внедрению стала компания «1С-Рарус» в Самаре, которая имеет успешный опыт автоматизации расчета заработной платы и кадровых процессов на кр

HRlink начала сотрудничество с российскими вузами в области подготовки HR-специалистов HRlink, поставщик решений в сфере кадрового электронного документооборота (КЭДО), начала сотрудничество с российскими вузами в области подготовки HR-специалистов. Партнерами компании стали крупные образовательные учреждения России. Обучение с HRlink прошли уже около 200 студентов российских вузов. Сейчас компания ведет лекции в рамках пр

Цифровизация HR 2022 точно автоматизированы? • Какие HR-функции еще нуждаются в автоматизации? • Как начать цифровизацию HR-подразделения? • Как оценить эффективность цифровизации HR-службы? Технологии и инструмент

«Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции» ицированную нормативную базу с методиками расчета заработной платы, исключающую ручной ввод данных. HR-специалисты «Т1 интеграции» получили возможность отслеживать движение кадров на предприяти

HR технологии 2021 Как оценить эффективность цифровизации HR-службы Технологии и инструменты • Какие технологии нужны HR-подразделениям • Как оценить кандидатов по голосу, мимике и жестикуляции • Как организоват

HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл» ои документы, но и сводит к нулю риск их потери. В результате проекта заметно снизилась нагрузка на HR-специалистов «Вкусвилл». Например, срок оформления нового регионального сотрудника уменьши

«Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век» Специалисты «Первого бита» внедрили в медицинском центре «XXI век» систему «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 Корп», систематизировав кадровый учет, обеспечив контроль затрат, с

HR-команда приложения «Кошелек» изучила настроения сотрудников с помощью решения Talenttech овень вовлеченности сотрудников, чтобы сохранить командность при активных темпах роста. «Раньше наш HR-отдел проводил исследования eNPS вручную, но вскоре мы поняли, что гораздо удобнее и быстр

«Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников инятия решений. Основная задача холдинга заключалась в том, чтобы в рамках масштабной трансформации HR-функции создать единую облачную платформу по управлению персоналом со сквозными, понятными

«Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP й компании успешно автоматизировать основные процессы, связанные с управлением персоналом и сделать HR-отдел партнером для решения бизнес-задач других подразделений. Будем рады помочь нашим кли

Corpsoft24 перенесла HRM-систему «Салым петролеум девелопмент» на новую платформу Corpsoft24 обеспечила переход нефтедобывающей компании «Салым петролеум девелопмент» на новую систему управления персоналом и расчета заработной платы «1С: ЗУП 8 Корп» версии 3.1. Компания «Салым петролеум девелопмент» — совместное предприятие, созданное в 1996 г. для освоения Салымской группы

«Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors фективность компании за счет автоматизации, повышения скорости и качества управления HR-процессами. HR-специалисты будут экономить время благодаря сокращению объема ручных операций. Маргарита К