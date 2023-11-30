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HRM HR-management Human Resource Management HR-консалтинг Управление персоналом Кадровый учет Штатно-кадровый контур Аутплейсмент Outplacement

HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement


30.11.2023 HR-менеджмент в эпоху цифровых технологий: разработчик специализированного ПО смотрит в будущее

ветов на часто задаваемые вопросы сотрудников. CNews: Как вы видите будущее вашей компании на рынке HRM-систем, и какие стратегии используете для достижения успеха? Михаил Гусев: Наша учетная с
07.11.2023 IT_ONE и «Сколково» запускают конкурс в области ИИ для решения HR-задач

выявят победителей, которые получат возможность принять участие в коммерческих контрактах IT_ONE. «HR-службы крупных компаний активно развивают цифровые инструменты на базе искусственного инте
01.11.2023 HRM-система «Босс» включена в реестр российского ПО

RM-система линейки «Босс» от компании SL Soft (ГК Softline) внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровая запись №19436, наименование «Босс-HRM»). «У нас есть большой опыт автоматизации HR-процессов: в ритейле, страховом, фармацевтическом и банковском секторах, на производственных и оборонных предприятиях. Основное назначение нашей
12.10.2023 Цифровизация HR

Грамотное управление персоналом имеет огромное значение на фоне растущего дефицита квалифицированных ка
03.10.2023 «Россети» представили программный комплекс для автоматизации бизнес-процессов управления персоналом в сетевом комплексе

Продукт «Цифровая энергетика: Управление персоналом» разработала дочерняя компания «Россети Цифра» в рамках программы импор
28.09.2023 Nexign выпустила обновленное решение Neon HRM

могут легко интегрироваться с «1С:ЗУП» и другими системами кадрового учета через типовой API. Neon HRM от Nexign — это полностью российская разработка, способная заменить зарубежные HR-системы
13.09.2023 Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»

евела кадровый учет и расчет заработной платы сотрудников группы «Юникон» на «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». Новая система встроена в ИТ-ландшафт компании и адаптирована под особенности управления персоналом в аудиторско-консалтинговой сфере. В результате ускорен расчет зарплаты по сложным правилам, сокращено время подготовки приказов и других кадровых документов, отчетность п
31.08.2023 Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа

оды управления персоналом становятся недостаточно гибкими. В этой ситуации на передний план выходят HRM-системы (Human Resource Management), представляющие собой совокупность инструментов и мет
30.08.2023 Сеть оптики «Счастливый взгляд» внедрила систему контроля и управления персоналом SteadyControl

В сети оптик «Счастливый взгляд» внедрена российская система контроля и управления персоналом SteadyControl. Она совмещает в себе технологии аудио и видеоаналитики с прогрессивными практиками менеджмента. Ежедневно нейросети обрабатывают данные с аудиобейджей и вид
21.08.2023 Ижевский завод тепловой техники внедрил цифровые решения для управления персоналом: на одной платформе объединены 46 HR-сервисов

итейла. Кроме того, автоматизацией B2B-дистрибуции, заказной разработкой и внедрением корпоративных HRM-систем, CRM-систем. «Факт» является одним из ведущих в России интеграторов продуктов «1С-
11.08.2023 Голосовой робот «Мегафона» поможет РЖД в подборе персонала

акансия ему интересна и подходят условия, голосовой робот «Мегафона» переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД, который назначает дату и время очного собеседования. После звонка робот
13.07.2023 HeadHunter запустил образовательную HR-среду для обучения и проверки навыков работы с сервисом

: «Последние два года мы активно обучаем наших клиентов – работодателей. Для нас очень важно, чтобы HR-специалисты максимально эффективно использовали наши сервисы, решали с их помощью свои биз
03.07.2023 Турецкая сеть Yotto Sushi внедрила российскую ИТ-систему контроля и управления персоналом

ранов быстрого обслуживания с российскими корнями, которая насчитывает 10 точек в трех городах Турции. Чтобы усилить сервис в ресторанах, она оцифровала работу персонала при помощи системы контроля и управления персоналом SteadyControl. За месяц соблюдение стандартов работы увеличилось на 12%, а средний чек в заведениях вырос на 33%. На протяжении многих лет Cemal Kural — операционный дирек
15.06.2023 CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила отечественную HRM-систему в «Русгидро»

CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила систему управления персоналом (HRM) на базе отечественной платформы «1С:Предприятие» в «Русгидро» в рамках программы импорто
12.04.2023 Переход с западной на отечественную НСМ-систему: чем заменить SAP и Oracle

кие же требования к выбираемому решению для миграции с западных платформ SAP и Oracle на российские HRM-решения чаще всего отмечают заказчики? Прежде всего — это поддержка масштаба и производит
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода

долговременные цели. Идеальный шторм – время идти в трансформацию Источник: Аквариус, 2023 Сегодня HR-департамент является одним из драйверов цифровой трансформации. В «Аквариус» около 2000 со
07.02.2023 Интеграция сервисов «Телфин» и E-Staff повышает эффективность работы рекрутинговых компаний и HR-специалистов

я, история коммуникаций, аналитические отчеты по обращениям претендентов на разные должности – теперь это уже не редкость, а рядовые помощники как для специализированных рекрутинговых агентств, так и HR-менеджеров в компаниях», – сказал Виталий Белобородов, руководитель отдела технической поддержки E-Staff. Связка АТС «Телфин.офис» и E-Staff помогает компаниям существенно снизить затраты на
21.12.2022 Сеть DNS автоматизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok

чат-бот сам проводит с каждым соискателем интервью в WhatsApp и сохраняет все результаты в системе; HR-специалист общается с отобранными кандидатами из ATS, используя мессенджеры, сайты по поис
09.12.2022 Артем Пермяков -

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации

иалистам? Как меняются их задачи? Как автоматизация влияет на численность персонала?Артем Пермяков: HR-специалист становится агентом цифровизации, помогает сотрудникам включиться в обновленные

29.11.2022 VK помогла сети «Гемотест» перейти на кадровый электронный документооборот

ы легко интегрируются с основными кадровыми решениями компании и упрощают ключевые процессы. Теперь HR-специалисты «Гемотеста» могут управлять всеми документами работников на одном портале, а с
28.10.2022 «1С» создает ПО для управления персоналом на замену софту SAP

вление персоналом КОРП» («1С:ЗУП КОРП»). Они также решают множество задач комплексной автоматизации HR-службы — от набора персонала до публикации расчетных листов. Также к «смежной» функциональ
26.10.2022 Webinar Group рассказала, как решать HR-задачи с помощью сервисов для онлайн-коммуникаций

ngs, а также поделился кейсами компаний, которые с его помощью успешно решают задачи онбординга, адаптации и обучения персонала — Тинькофф, OBI и Аскон. «Webinar Meetings отлично подходит для решения HR-задач, — рассказывает Евгений Смирнов. — Наши клиенты проводят первичное обучение кандидатов и тренинги для сотрудников, разбирают кейсы, презентуют продукты и устраивают общие информационны
01.09.2022 «1С рарус» автоматизировала расчет зарплаты и управление персоналом в «ТНГ-групп»

дрению стал казанский офис «1С рарус», обладающий необходимым опытом и компетенциями для реализации HRM проектов подобного масштаба. За 18 месяцев проекта система была развернута на 200 рабочих
22.07.2022 «Татспиртпром» внедрил чат-бот для HR-подразделения

АО «Татспиртпром», российская алкогольная компания, совместно с компанией PRO100ROBOT внедрила систему чат-бота для HR-подразделения. Об этом CNews сообщили представители PRO100ROBOT. Целями и задачами чат-бота является упрощение адаптации новых сотрудников, повышение эффективности адаптации с первого рабоче
27.06.2022 «1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в международной компании «Келлогг рус»

«1С-Рарус» автоматизировал управление персоналом, расчет зарплаты и формирование отчетности в «Келлогг рус» на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». В результате проекта оптимизированы текущие б
24.06.2022 Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt

дит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве с перспективой создания центра компетенций. Клиенты партнеров получат возможность использовать широкий портфель инструментов для цифровизации процессов управления персоналом. Об этом CNews сообщили представители Ramax Group. Платформа Goodt удовлетворяет потребности руководителей, рядовых сотрудников, ИТ- и HR-директоров в части автоматизации

21.06.2022 Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt

дит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве с перспективой создания центра компетенций. Клиенты партнеров получат возможность использовать широкий портфель инструментов для цифровизации процессов управления персоналом. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Платформа Goodt удовлетворяет потребности руководителей, рядовых сотрудников, ИТ- и HR-директоров в части автоматизации проц
15.06.2022 Единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 3700 сотрудников ГК «Римера»

расчет заработной платы, внедрить единые корпоративные стандарты мотивации и развития сотрудников внутри группы компаний. Для решения поставленных задач выбрана информационная система «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП», ред. 3.1. Партнером по внедрению стала компания «1С-Рарус» в Самаре, которая имеет успешный опыт автоматизации расчета заработной платы и кадровых процессов на кр
21.04.2022 HRlink начала сотрудничество с российскими вузами в области подготовки HR-специалистов

HRlink, поставщик решений в сфере кадрового электронного документооборота (КЭДО), начала сотрудничество с российскими вузами в области подготовки HR-специалистов. Партнерами компании стали крупные образовательные учреждения России. Обучение с HRlink прошли уже около 200 студентов российских вузов. Сейчас компания ведет лекции в рамках пр
10.03.2022 Цифровизация HR 2022

точно автоматизированы? • Какие HR-функции еще нуждаются в автоматизации? • Как начать цифровизацию HR-подразделения? • Как оценить эффективность цифровизации HR-службы? Технологии и инструмент
17.02.2022 «Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»

ицированную нормативную базу с методиками расчета заработной платы, исключающую ручной ввод данных. HR-специалисты «Т1 интеграции» получили возможность отслеживать движение кадров на предприяти
30.09.2021 HR технологии 2021

Как оценить эффективность цифровизации HR-службы Технологии и инструменты • Какие технологии нужны HR-подразделениям • Как оценить кандидатов по голосу, мимике и жестикуляции • Как организоват
30.08.2021 HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл»

ои документы, но и сводит к нулю риск их потери. В результате проекта заметно снизилась нагрузка на HR-специалистов «Вкусвилл». Например, срок оформления нового регионального сотрудника уменьши
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век»

Специалисты «Первого бита» внедрили в медицинском центре «XXI век» систему «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 Корп», систематизировав кадровый учет, обеспечив контроль затрат, с
20.05.2021 HR-команда приложения «Кошелек» изучила настроения сотрудников с помощью решения Talenttech

овень вовлеченности сотрудников, чтобы сохранить командность при активных темпах роста. «Раньше наш HR-отдел проводил исследования eNPS вручную, но вскоре мы поняли, что гораздо удобнее и быстр
18.05.2021 «Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников

инятия решений. Основная задача холдинга заключалась в том, чтобы в рамках масштабной трансформации HR-функции создать единую облачную платформу по управлению персоналом со сквозными, понятными
29.04.2021 «Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP

й компании успешно автоматизировать основные процессы, связанные с управлением персоналом и сделать HR-отдел партнером для решения бизнес-задач других подразделений. Будем рады помочь нашим кли
19.04.2021 Corpsoft24 перенесла HRM-систему «Салым петролеум девелопмент» на новую платформу

Corpsoft24 обеспечила переход нефтедобывающей компании «Салым петролеум девелопмент» на новую систему управления персоналом и расчета заработной платы «1С: ЗУП 8 Корп» версии 3.1. Компания «Салым петролеум девелопмент» — совместное предприятие, созданное в 1996 г. для освоения Салымской группы

25.03.2021 «Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors

фективность компании за счет автоматизации, повышения скорости и качества управления HR-процессами. HR-специалисты будут экономить время благодаря сокращению объема ручных операций. Маргарита К
19.03.2021 Accenture вывела на российский рынок решение по автоматизации HR-служб

ия облачных решений. Такой комплексный подход позволяет в минимальные сроки автоматизировать работу HR-служб в компании. В части подбора персонала решение позволяет вести единую базу кандидатов

Публикаций - 2423, упоминаний - 3179

HRM замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

7522 495
SAP SE 5071 391
Oracle Corporation 6471 219
Microsoft Corporation 23955 196
IBM - International Business Machines Corp 9313 93
SAP CIS - САП СНГ 841 90
1С-Рарус 839 88
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1565 71
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10590 67
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 724 63
АйТи 1327 61
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 87 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10452 57
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 458 56
Корус Консалтинг ГК 1136 50
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7596 49
Галактика - Корпорация 1433 48
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1988 47
Максима ГК - GMCS 355 47
Directum - Директум 987 44
Google LLC 11308 44
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 57 43
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3178 41
HRlink - Инновации в управлении кадрами 81 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8352 39
ЭОС - Электронные офисные системы 1163 39
Компас 19 39
Cisco Systems 4986 36
Softline - Софтлайн 2316 36
Севергрупп ТТ - TalentTech 67 34
Парус Корпорация 539 29
VK - Mail.ru Group 3268 29
Крок - Croc 1761 28
Yandex - Яндекс 6330 27
BioLink Solutions 124 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1402 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4458 24
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1154 24
Telegram Group 1370 24
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 976 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6379 81
РЖД - Российские железные дороги 1753 45
Лента - Сеть розничной торговли 1868 42
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 917 41
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 370 40
HeadHunter Group - HH Group 343 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2585 38
Газпром ПАО 1211 38
Северсталь ПАО - Severstal 404 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1989 36
Газпром нефть 541 31
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 420 26
НСПК - Национальная система платежных карт 700 26
Открытие ФК - Банк Открытие 523 23
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 215 22
Магнит - Тандер - сеть магазинов 721 22
Почта России ПАО 1979 20
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 389 20
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 388 19
Альфа-Банк 1649 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
Русагро Группа Компаний 240 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 234 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6733 17
Интеррос - Росбанк АКБ 577 17
X5 Group - Перекрёсток 482 16
РусГидро ПАО - ГидроОГК 272 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 332 16
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 475 16
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 159 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 453 15
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 411 15
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 14
ВкусВилл - Избёнка 117 14
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 194 14
ФосАгро 96 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10181 64
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1740 50
Федеральное казначейство России 1636 50
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2681 41
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 36
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4643 29
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 292 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4118 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3289 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 740 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5030 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2201 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 14
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 13
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 230 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 12
Президент Российской Федерации 3970 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1284 11
Правительство Москвы 2137 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1706 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 920 8
Судебная власть - Judicial power 2196 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1377 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 7
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 98 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 748 7
Петербургский метрополитен ГУП 126 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2523 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 300 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 701 6
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1107 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 633 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 527 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 266 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 8
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
Ассоциация менеджеров 84 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 2
Linux Foundation 177 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 92 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 11 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
НАИКС - Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве 2 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27655 1158
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57600 940
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1891 625
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43128 530
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11575 485
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5942 471
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8808 444
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10675 375
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 806 318
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18787 314
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6009 267
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14342 250
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14889 246
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11524 245
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4398 241
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22458 239
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27274 204
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10010 203
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9608 199
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 370 166
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4055 166
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10780 164
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8898 151
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 521 145
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23190 145
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1586 145
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 2172 133
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4038 131
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6376 130
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12087 130
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4563 126
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2092 123
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9504 122
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19593 120
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11153 115
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5591 114
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3091 111
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9548 110
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1360 110
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 915 110
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 480 252
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2154 196
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 238 148
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 204 121
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 833 111
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 891 109
Microsoft Office 3567 93
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 78
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 71
SAP SuccessFactors - SAP SF 147 65
Microsoft Dynamics 1166 53
Microsoft Windows 2000 8661 51
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 49
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 432 49
Microsoft SQL Server 1518 48
Microsoft Windows 14912 41
Linux OS 8930 39
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 423 37
Superjob 351 37
1С:ERP Управление предприятием 422 35
Google Android 13254 34
Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - HCM-платформа 46 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4516 32
Microsoft SharePoint Server 693 31
Oracle Java - язык программирования 2857 29
Microsoft Office Excel 1124 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1159 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 28
1С:Документооборот - 1С:ДО 212 27
BioLink BioTime 64 26
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 26
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management 44 26
Apple iOS 7246 25
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 118 25
1С:УХ - 1С:Управление Холдингом 134 24
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1862 24
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 376 22
Apple iPhone 6 4862 22
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 471 22
Oracle PeopleSoft 418 21
Махлин Дмитрий 63 35
Нуралиев Борис 278 19
Натрусов Артем 246 16
Шадаев Максут 797 16
Чаркин Евгений 270 13
Кучик Евгений 17 12
Никитин Сергей 51 11
Сотин Денис 189 10
Гонтарев Павел 83 10
Яппаров Тагир 96 10
Котов Олег 49 9
Глазков Александр 81 9
Никифоров Николай 1173 9
Шарак Андрей 44 8
Данилова Елена 13 8
Ершова Элеонора 67 8
Толкачева Екатерина 43 8
Гусев Михаил 15 8
Абакумов Евгений 173 8
Путин Владимир 2899 8
Бобров Антон 24 7
Мартынов Владислав 113 7
Молчанов Сергей 19 7
Меденцев Константин 88 7
Ли Владимир 9 7
Красюков Дмитрий 43 7
Муллахметова Гузель 11 7
Ананьин Алексей 77 7
Истомин Константин 52 7
Муромец Юлия 28 7
Панченко Михаил 8 7
Ананьева Татьяна 10 7
Богачев Игорь 178 7
Филатов Андрей 112 7
Заржецкий Александр 35 6
Нестеров Алексей 112 6
Пермяков Артем 15 6
Леонов Алексей 51 6
Васильев Евгений 117 6
Нагорнов Иван 7 6
Россия - РФ - Российская федерация 130647 1407
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40103 395
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13609 217
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50726 159
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15884 155
Европа 21275 108
Украина 7414 92
Казахстан - Республика 5193 61
Германия - Федеративная Республика 12338 58
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13801 57
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13081 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15822 54
Россия - УФО - Екатеринбург 3538 43
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2694 41
Европа Восточная 3017 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 39
Россия - СФО - Новосибирск 3891 38
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2698 34
Франция - Французская Республика 7662 33
Беларусь - Белоруссия 4934 32
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2918 30
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2545 30
Индия - Bharat 5214 27
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2445 27
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1966 26
Россия - Сибирь 2188 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 25
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1342 24
Япония 13075 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1671 21
Азия - Азиатский регион 5229 21
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1307 19
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1424 19
Финляндия - Финляндская Республика 3519 19
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2136 18
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1023 18
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1484 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2508 17
Швеция - Королевство 3568 17
Италия - Итальянская Республика 4251 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44447 663
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5506 492
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11802 439
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46505 404
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7346 326
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21924 289
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25815 283
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11971 225
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5621 188
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16433 180
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5956 167
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9963 159
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1725 158
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14972 147
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4953 145
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5111 142
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1556 119
Человеческие ресурсы - Подбор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутмент - Рекрутинг 549 116
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 973 114
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6911 108
Страхование - Страховое дело - Insurance 5324 106
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5743 103
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2513 100
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6382 99
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1220 99
Командировки - Системы управления командировками 1080 95
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8820 90
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1219 86
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3444 84
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5207 83
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1978 82
Логистика сбытовая - Сбыт 2287 79
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 699 78
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4659 77
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2882 76
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4459 74
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2684 73
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 197 65
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7653 64
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3733 64
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11070 22
TAdviser - Центр выбора технологий 345 20
Ведомости 720 14
Forbes - Форбс 696 8
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 6
Silicon.com 364 6
23ABC News 169 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1501 5
Bloomberg 1171 5
FT - Financial Times 1184 4
The Register 1480 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 884 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 3
Fortune 203 3
Wikipedia - Википедия 449 3
VentureBeat 90 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 2
CNews - ZOOM.CNews 1815 2
Harvard Business Review 15 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
Из рук в руки - irr.ru 63 2
Прайм - Агентство экономической информации 868 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 2
The Economist 44 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 755 2
За рулем 1 1
ComputerWorld 144 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Мобильные системы 113 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 155 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
SAP Community Network 4 1
АиФ - Аргументы и факты 44 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
InformationWeek 241 1
VNUNet.com 214 1
Открытые системы ИД 172 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7695 105
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2657 62
Gartner - Гартнер 3503 51
IDC - International Data Corporation 4878 45
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 25
Forrester Research 819 16
CNews Инновация года - награда 107 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 6
Fortune Global 500 284 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 4
Gartner - AMR Research 48 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 104 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 3
Gartner - Dataquest 347 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 67 2
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
Fortune Business Insights 12 2
Fortune Global 100 139 2
Vanson Bourne 48 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
BCG - Boston Consulting Group 102 2
Future Workplace 4 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 55 2
Markets&Markets Research 107 2
Gartner Market Share Analysis IaaS and IUS 5 1
Datamonitor 83 1
Wainhouse Research 40 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
Fortune Global 1000 50 1
ABI Research 233 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Fortune Global 50 7 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 112 1
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 1
Gartner Magic Quadrant WMS - Data Warehouse and Data Management Solutions for Analytics 2 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
Data Insight - Исследовательское агентство 107 1
Redshift Research 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1375 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 798 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 14
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 466 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 311 8
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 743 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 210 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 6
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 62 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 109 6
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 73 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 171 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 270 5
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 92 5
VK Skillbox - Скилбокс 79 5
MACS - Школа новой экономики 7 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 4
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 59 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 186 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 83 4
РАН - Российская академия наук 1741 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 297 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 94 3
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 12 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 337 3
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 3
Lerna - Лерна - КорпСкилз 8 3
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 3
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 123 3
КубГУ - Кубанский государственный университет 23 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2220 62
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 41
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 31
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 24
CNews AWARDS - награда 449 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1145 11
День молодёжи - 27 июня 716 9
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 42 8
CNews FORUM Кейсы 166 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 8
Oracle AppsForum 23 6
Docflow 146 4
1С:ERP Бизнес-форум 16 3
Oracle OpenWorld 65 3
Infosecurity - выставка 63 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 54 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 252 2
CCWF - Call Center World Forum 17 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 18 2
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