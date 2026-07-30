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HRM HR-management Human Resource Management HR-консалтинг Управление персоналом Кадровый учет Штатно-кадровый контур Аутплейсмент Outplacement
- HRM (HRMS, Human Resource Management System) — решения для автоматизации управления человеческими ресурсами, работы отдела кадров и связанной с кадрами бухгалтерии, а также информационного обеспечения сотрудников
- HRM - Coaching - Коучинг
- HRM - HRTech
- HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени
- HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management
- HRM - Расчет заработной платы
- HRM - СЗП - Система зарплатных проектов
- Подбор персонала - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг
- Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент
СОБЫТИЯ
|30.07.2026
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«Яндекс Командировки»: только четверть сотрудников довольны организацией деловых поездок в своей компании
опросам поездок — 28%. Какой видят идеальную командировку сотрудники и HR На этом фоне сотрудники и HR-специалисты сходятся в одном: идеальная командировка предполагает минимум личных затрат и
|27.07.2026
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HR-специалисты чаще других чувствуют себя счастливыми на работе, а мнения поваров кардинально разделились
а рабочем месте Данные исследования показывают ощутимый разрыв в показателях удовлетворенности своей специальностью как между профессиональными областями, так и внутри отдельных профессий. Сфера HR и управления персоналом. В профобласти «Управление персоналом, тренинги» зафиксирована наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) на рынке — 33%, при этом 28% респондентов оценивают свой уровень с
|22.07.2026
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Uplab внедрила K-Team HRM в PERX
Uplab внедрила HRM‑платформу K‑Team от ГК «Корус Консалтинг» в PERX. Компания получила единое цифровое прост
|16.07.2026
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«ЛокоТех» повысит эффективность работы службы управления персоналом за счет применения ИИ
ков работе с корпоративными ИИ-сервисами ТМХ. Первый обучающий семинар прошли более 100 сотрудников службы управления персоналом аппарата управления «ЛокоТеха». Об этом CNews сообщили представи
|10.07.2026
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«Корус Консалтинг» расширил функциональные возможности модуля «Обучение» HRM-платформы K-Team
Команда K-Team HRM выпустила обновление модуля «Обучение». В новой версии платформы разработчики упростили управление курсами, добавили роль «Преподаватель» и изменили логику загрузки SCORM-пакетов (архивов с
|07.07.2026
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«Сапран» помогла Teploluxe завершить полный переход на новую систему управления персоналом за 10 дней с помощью программных роботов Pix
ов из системы «Галактика» на «1С:ЗУП». Более 20 тыс. документов были обработаны и перенесены за 10 дней с помощью роботов Pix. Это позволило производителю полностью завершить переход на новую систему управления персоналом и гарантировать прозрачность всех кадровых процессов в едином цифровом контуре компании. Ключевая задача проекта – обеспечить полный и точный перенос исторических данных и
|03.07.2026
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500 сотрудников группы RBI начали работу в K-Team HRM от «Корус Консалтинг»
и и управлением проектами. Команда RBI установила и запустила платформу для всех сотрудников своими силами, однако возможностей стандартного «Битрикс24» не хватало для выстраивания полноценного цикла управления персоналом (адаптации, обучения, мотивации и оценки эффективности). Следующим этапом стала автоматизация HR-процессов с помощью HRM-платформы K-Team, которая дополняет функциональнос
|22.06.2026
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Новые возможности Neon HRM: автоматизация подбора сотрудников
В системе Neon HRM появилась интеграция с системами подбора. Вместе с адаптацией, развитием, целями и оценко
|17.06.2026
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«Корус Консалтинг» автоматизировал HR-процессы ИТ-компании Uplab с помощью платформы K-Team HRM
ИТ-компания Uplab начала использовать HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24». Это помогло отказаться от разрозненных инструментов
|16.06.2026
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«Профиль должности» в Neon HRM: новый инструмент для прозрачного и предсказуемого управления жизненным циклом сотрудников
В Neon HRM, системе полного цикла, появился «Профиль должности». Это цифровой «паспорт» позиции в ко
|01.06.2026
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«Корус Консалтинг» адаптировал HRM-платформу K-Team для работы на PostgreSQL
х) MySQL, но и на PostgreSQL. Такое решение делает продукт доступным для компаний, где PostgreSQL является корпоративным стандартом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». K-Team HRM – готовая HRM-платформа для автоматизации всего жизненного цикла сотрудника: от адаптации и обучения до оценки и мотивации. Платформа включает в себя типовые модули для совместной ра
|25.05.2026
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Selecty улучшил наем сотрудников без перегрузки HR-команды благодаря внедрению HRlink
и приходилось приезжать в офис для подписания документов, а взаимодействие с региональными специалистами строилось через курьерские службы. Это замедляло работу компании в целом и усложняло контроль: HR-команде было трудно оперативно отслеживать полноту пакета документов и статус их подписания. С ростом штата нагрузка на кадровых специалистов начала существенно увеличиваться, и компания при
|25.05.2026
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«Корус Консалтинг» перевел страховую компанию «Гелиос» на новую версию K-Team HRM и внедрил модуль управления целями и KPI
Страховая компания «Гелиос» завершила переход на новую версию HRM-платформы K-Team от ГК «Корус Консалтинг». Более 600 сотрудников организации получили доступ к единому цифровому пространству с высокой степенью персонализации контента, интуитивно понятным
|18.05.2026
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Группа компаний «Нацпроектстрой» автоматизировала обучение на базе Neon HRM
льный холдинг Нацпроектстрой запустил программу «Школа мастера» для обучения линейных руководителей — мастеров, старших мастеров и прорабов. Проект реализован на базе модуля «Обучение» платформы Neon HRM. Об этом CNews сообщили представители Neon HRM. В пилотном проекте участвуют все мастера и производители работ компании ООО «Трансстроймеханизация», входящей в группу компаний. Прогр
|05.05.2026
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RM Rail автоматизировал подбор персонала в Saby HRM
«РМ Рейл», производитель железнодорожных вагонов и контейнеров, перевел рекрутинг персонала в Saby HRM. Компания объединила в одной системе размещение вакансий, работу с откликами, собеседован
|29.04.2026
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«Корус Консалтинг» и Webrover объединяют усилия для автоматизации HR-процессов с помощью K-Team HRM
Webrover смогут автоматизировать полный цикл управления персоналом за счет внедрения отечественной HRM-платформы K-Team, разработанной на базе «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители
|22.04.2026
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«Корус Консалтинг» объединил 1 000 сотрудников «Иви» в едином цифровом пространстве на базе K-Team HRM
«Корус Консалтинг» помог «Иви» заменить разрозненные системы на экосистему K-Team HRM. Проект позволил компании отказаться от ИТ-продуктов зарубежного вендора и самописных реш
|15.04.2026
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«Корус Консалтинг» за три месяца перевел более 3500 сотрудников группы «Эталон» на HRM-платформу K-Team
Финансово-строительная группа «Эталон» завершила первый этап digital-трансформации HR-процессов, внедрив HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24». Проект, реализованный совместно с ГК «Корус Консалтинг» за три месяца, заложил основу для создания и развития единого цифрового пространства с планируе
|14.04.2026
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MWS AI выпустила «виртуального HR-специалиста» — мультиагентную систему для найма и управления персоналом
азбор откликов, уточнение базовых требований, согласование слотов для интервью. По данным SHRM, 69% HR-специалистов в мире уже используют ИИ в процессах найма, а доля ИИ в HR-задачах выросла до
|10.04.2026
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HRM-платформа «ВиВорк» включена в реестр отечественного ПО
го обеспечения Минцифры России под регистрационным номером №32338. Об этом CNews сообщил представитель «Айтеко». «ВиВорк» — это не просто HR-система, а единая платформа, которая собирает все процессы управления персоналом в одном интерфейсе и превращает их в целостный механизм, а не набор разрозненных инструментов. Среди ключевых преимуществ решения – гибкость размещения (облако или сервер)
|09.04.2026
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Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн
У преподавателей госуниверситета проблемы Внедрение платформы Workday для управления персоналом в университетах и колледжах штата Миннесота (США) привело к ошибкам в расчете заработной платы более тысячи преподавателей и сотрудников, пишет Register. Аудиторская прове
|30.03.2026
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«Корус Консалтинг» и системный интегратор Teamscore объединяют усилия по внедрению K-Team HRM
истемный интегратор Teamscore заключили партнерское соглашение о совместном продвижении и внедрении HRM-платформы K-Team на российском рынке для комплексной цифровизации управления персоналом:
|27.03.2026
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Компания «Герофарм» автоматизирует HR-процессы с помощью Neon HRM
Биотехнологическая компания «Герофарм» автоматизирует свои HR-процессы на базе комплексного решения для управления талантами Neon HRM. В рамках проекта компания интегрирует следующие модули системы: «Корпоративный портал», «Целеполагание», «ИПР», «Оценка 360», «Обучение», «Адаптация», «Карьера», «Аналитика» и «База знаний
|10.03.2026
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K-Team HRM от «Корус Консалтинг» пополнила портфель HR-Tech продуктов компании «Цифровой Элемент»
лемент» заключили партнерское соглашение, в рамках которого будут совместно внедрять решение K-Team HRM на базе «Битрикс24» для комплексной автоматизации HR-процессов в российских компаниях. Об
|27.02.2026
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K-Team HRM от «Корус Консалтинг» пополнила продуктовый портфель ИТ-компании Uplab
ючили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Uplab будет предлагать своим клиентам готовую HRM-платформу K-Team, реализованную на базе отечественного решения «Битрикс24», для автоматиз
|24.02.2026
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BGS Group внедрила платформу «Тил Эйчар» как единое окно для управления корпоративной валютой и мотивацией сотрудников
томатизация: Сотрудники выполняют задания, и корпоративная валюта начисляется за них автоматически. HR-отдел лишь подтверждает правильность начисления. Актуальность: Магазин мерча и подарков ст
|18.02.2026
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«Корус Консалтинг» перевел российское общество «Знание» на HRM-платформу K-Team
«Знание» завершило переход с корпоративного портала, реализованного на «Битрикс24», на современную HRM-платформу K-Team от ГК «Корус Консалтинг». Компания автоматизирует бизнес-процессы, чтобы
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Рынок HR Tech 2025
м инструментом работы. В перспективе ближайших нескольких лет простая автоматизация рутинных задач HR-департамента останется в прошлом, в программном обеспечении будет появляться больше аналит
|17.02.2026
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Цифровизация HR 2026
нию с крупными корпорациями? Какие функции или модули HRM-систем наиболее востребованы у российских HR-специалистов? Как меняются ожидания сотрудников от HR Tech решений? Проблемы и ограничения
|12.02.2026
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«1С Про Консалтинг»: у ИТ и HR-специалистов появился инструмент для генерации инструкций из видео
временной меткой в видео, чтобы автоматически захватить и встроить соответствующий кадр. «Наши ИТ и HR-специалисты часто сталкиваются с задачей написания инструкций. Каждый новый функционал тре
|29.01.2026
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Как оценить кадровый потенциал: Timetta покажет data-driven подход для HR на конференции CNews
евраля. Тематика мероприятия посвящена роли современных IT-решений в повышении эффективности работы HR-служб. В условиях высокой рыночной турбулентности и неопределенных экономических прогнозов
|20.01.2026
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«Корус Консалтинг» и Dogma за 54 дня создали HR-экосистему для 3000 сотрудников
елопера Dogma. Решение построено на платформе «Битрикс24» с использованием готового продукта K-Team HRM. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Dogma – федеральный девелопе
|14.01.2026
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«Корус Консалтинг» и Progressive Media объединяют усилия для развития отечественного рынка HR-Tech с помощью K-Team HRM
gressive Media заключили партнерское соглашение, в рамках которого Progressive Media будет внедрять HRM-платформу K-Team, разработанную на базе «Битрикс24», для сотрудников, HR-специалистов и р
|23.12.2025
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38% российских HR-профессионалов опасаются неверных кадровых решений из-за ошибок ИИ
ледовали уровень внедрения искусственного интеллекта в HR-процессы российских компаний. Большинство HR-специалистов и руководителей используют ИИ-инструменты по собственной инициативе, а не цен
|04.12.2025
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Более половины HR-специалистов назвали неготовность данных главным барьером для внедрения ИИ
HR-процессы российских компаний. В опросе приняли участие более 100 топ-менеджеров и руководителей HR-направления, включая HR-директоров (HRD), руководителей департаментов по персоналу, HR-биз
|03.12.2025
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«Корус Консалтинг» и Qsoft будут развивать рынок HR-решений с помощью K-Team HRM
«Корус Консалтинг» и digital-интегратор Qsoft объявили о партнерстве. Qsoft становится поставщиком HRM-платформы K-Team — отечественного решения для цифровизации управления персоналом на базе
|24.11.2025
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«Корус Консалтинг» обновил HRM-платформу K-Team для «Топ-Сервис»
г» помогла компании «Топ-Сервис» вывести HR‑процессы на новый уровень – запущен обновленный вариант HRM‑платформы K-Team. Теперь все ключевые задачи по работе с персоналом решаются в единой сис
|17.11.2025
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«Корус Консалтинг» и «Пуск» заключили соглашение о партнерстве по внедрению K-Team HRM
опытом крупных проектов, официально стали партнерами. В рамках сотрудничества «Пуск» будет внедрять HRM-платформу K-Team, разработанную ГК «Корус Консалтинг» на базе «Битрикс24». Об этом CNews
|12.11.2025
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20% рабочего времени теряют рекрутеры из-за «зоопарка систем» в HR-отделах
Т-компаний, где затраты на замену одного специалиста в среднем составляют 700 тыс. руб. Современный HR-специалист сталкивается с вызовами гибридного формата работы, сложностью подбора кадров и
|30.10.2025
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Платформа «МТС Линк» интегрирована с HR-системой Neon HRM
ий, обучения и совместной работы «МТС Линк» была интегрирована с системой для HR-автоматизации Neon HRM. Решение упростило организацию корпоративного обучения внутри компаний. Интеграция создал
HRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Махлин Дмитрий 123 66
|Шадаев Максут 1210 32
|Бобров Антон 55 27
|Путин Владимир 3454 25
|Нуралиев Борис 298 23
|Хадина Марина 44 19
|Боровская Анастасия 42 19
|Игнатова Мария 143 19
|Гусев Михаил 27 18
|Натрусов Артем 313 17
|Никитин Сергей 96 16
|Чернышенко Дмитрий 581 15
|Глазков Александр 151 15
|Чаркин Евгений 317 14
|Кучик Евгений 19 14
|Ефимов Михаил 19 13
|Яппаров Тагир 110 13
|Чуканов Сергей 110 13
|Ахметов Сергей 15 12
|Невинчаный Александр 32 12
|Юрьев Михаил 24 11
|Прабарщук Анна 11 11
|Сотин Денис 216 11
|Паршин Максим 323 11
|Гонтарев Павел 122 11
|Шарак Андрей 67 11
|Королёв Дмитрий 70 10
|Мишустин Михаил 787 10
|Панченко Иван 197 10
|Захарян Артур 15 9
|Абакумов Евгений 227 9
|Сергеев Сергей 179 9
|Нестеров Алексей 175 9
|Качанов Олег 121 9
|Галкин Николай 140 9
|Кирьянова Александра 169 9
|Воронин Павел 196 9
|Булгаков Кирилл 133 9
|Котов Олег 49 9
|Харитонов Дмитрий 79 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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