HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement

«Яндекс Командировки»: только четверть сотрудников довольны организацией деловых поездок в своей компании опросам поездок — 28%. Какой видят идеальную командировку сотрудники и HR На этом фоне сотрудники и HR-специалисты сходятся в одном: идеальная командировка предполагает минимум личных затрат и

HR-специалисты чаще других чувствуют себя счастливыми на работе, а мнения поваров кардинально разделились а рабочем месте Данные исследования показывают ощутимый разрыв в показателях удовлетворенности своей специальностью как между профессиональными областями, так и внутри отдельных профессий. Сфера HR и управления персоналом. В профобласти «Управление персоналом, тренинги» зафиксирована наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) на рынке — 33%, при этом 28% респондентов оценивают свой уровень с

Uplab внедрила K-Team HRM в PERX Uplab внедрила HRM‑платформу K‑Team от ГК «Корус Консалтинг» в PERX. Компания получила единое цифровое прост

«ЛокоТех» повысит эффективность работы службы управления персоналом за счет применения ИИ ков работе с корпоративными ИИ-сервисами ТМХ. Первый обучающий семинар прошли более 100 сотрудников службы управления персоналом аппарата управления «ЛокоТеха». Об этом CNews сообщили представи

«Корус Консалтинг» расширил функциональные возможности модуля «Обучение» HRM-платформы K-Team Команда K-Team HRM выпустила обновление модуля «Обучение». В новой версии платформы разработчики упростили управление курсами, добавили роль «Преподаватель» и изменили логику загрузки SCORM-пакетов (архивов с

«Сапран» помогла Teploluxe завершить полный переход на новую систему управления персоналом за 10 дней с помощью программных роботов Pix ов из системы «Галактика» на «1С:ЗУП». Более 20 тыс. документов были обработаны и перенесены за 10 дней с помощью роботов Pix. Это позволило производителю полностью завершить переход на новую систему управления персоналом и гарантировать прозрачность всех кадровых процессов в едином цифровом контуре компании. Ключевая задача проекта – обеспечить полный и точный перенос исторических данных и

500 сотрудников группы RBI начали работу в K-Team HRM от «Корус Консалтинг» и и управлением проектами. Команда RBI установила и запустила платформу для всех сотрудников своими силами, однако возможностей стандартного «Битрикс24» не хватало для выстраивания полноценного цикла управления персоналом (адаптации, обучения, мотивации и оценки эффективности). Следующим этапом стала автоматизация HR-процессов с помощью HRM-платформы K-Team, которая дополняет функциональнос

Новые возможности Neon HRM: автоматизация подбора сотрудников В системе Neon HRM появилась интеграция с системами подбора. Вместе с адаптацией, развитием, целями и оценко

«Корус Консалтинг» автоматизировал HR-процессы ИТ-компании Uplab с помощью платформы K-Team HRM ИТ-компания Uplab начала использовать HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24». Это помогло отказаться от разрозненных инструментов

«Профиль должности» в Neon HRM: новый инструмент для прозрачного и предсказуемого управления жизненным циклом сотрудников В Neon HRM, системе полного цикла, появился «Профиль должности». Это цифровой «паспорт» позиции в ко

«Корус Консалтинг» адаптировал HRM-платформу K-Team для работы на PostgreSQL х) MySQL, но и на PostgreSQL. Такое решение делает продукт доступным для компаний, где PostgreSQL является корпоративным стандартом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». K-Team HRM – готовая HRM-платформа для автоматизации всего жизненного цикла сотрудника: от адаптации и обучения до оценки и мотивации. Платформа включает в себя типовые модули для совместной ра

Selecty улучшил наем сотрудников без перегрузки HR-команды благодаря внедрению HRlink и приходилось приезжать в офис для подписания документов, а взаимодействие с региональными специалистами строилось через курьерские службы. Это замедляло работу компании в целом и усложняло контроль: HR-команде было трудно оперативно отслеживать полноту пакета документов и статус их подписания. С ростом штата нагрузка на кадровых специалистов начала существенно увеличиваться, и компания при

«Корус Консалтинг» перевел страховую компанию «Гелиос» на новую версию K-Team HRM и внедрил модуль управления целями и KPI Страховая компания «Гелиос» завершила переход на новую версию HRM-платформы K-Team от ГК «Корус Консалтинг». Более 600 сотрудников организации получили доступ к единому цифровому пространству с высокой степенью персонализации контента, интуитивно понятным

Группа компаний «Нацпроектстрой» автоматизировала обучение на базе Neon HRM льный холдинг Нацпроектстрой запустил программу «Школа мастера» для обучения линейных руководителей — мастеров, старших мастеров и прорабов. Проект реализован на базе модуля «Обучение» платформы Neon HRM. Об этом CNews сообщили представители Neon HRM. В пилотном проекте участвуют все мастера и производители работ компании ООО «Трансстроймеханизация», входящей в группу компаний. Прогр

RM Rail автоматизировал подбор персонала в Saby HRM «РМ Рейл», производитель железнодорожных вагонов и контейнеров, перевел рекрутинг персонала в Saby HRM. Компания объединила в одной системе размещение вакансий, работу с откликами, собеседован

«Корус Консалтинг» и Webrover объединяют усилия для автоматизации HR-процессов с помощью K-Team HRM Webrover смогут автоматизировать полный цикл управления персоналом за счет внедрения отечественной HRM-платформы K-Team, разработанной на базе «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители

«Корус Консалтинг» объединил 1 000 сотрудников «Иви» в едином цифровом пространстве на базе K-Team HRM «Корус Консалтинг» помог «Иви» заменить разрозненные системы на экосистему K-Team HRM. Проект позволил компании отказаться от ИТ-продуктов зарубежного вендора и самописных реш

«Корус Консалтинг» за три месяца перевел более 3500 сотрудников группы «Эталон» на HRM-платформу K-Team Финансово-строительная группа «Эталон» завершила первый этап digital-трансформации HR-процессов, внедрив HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24». Проект, реализованный совместно с ГК «Корус Консалтинг» за три месяца, заложил основу для создания и развития единого цифрового пространства с планируе

MWS AI выпустила «виртуального HR-специалиста» — мультиагентную систему для найма и управления персоналом азбор откликов, уточнение базовых требований, согласование слотов для интервью. По данным SHRM, 69% HR-специалистов в мире уже используют ИИ в процессах найма, а доля ИИ в HR-задачах выросла до

HRM-платформа «ВиВорк» включена в реестр отечественного ПО го обеспечения Минцифры России под регистрационным номером №32338. Об этом CNews сообщил представитель «Айтеко». «ВиВорк» — это не просто HR-система, а единая платформа, которая собирает все процессы управления персоналом в одном интерфейсе и превращает их в целостный механизм, а не набор разрозненных инструментов. Среди ключевых преимуществ решения – гибкость размещения (облако или сервер)

Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн У преподавателей госуниверситета проблемы Внедрение платформы Workday для управления персоналом в университетах и колледжах штата Миннесота (США) привело к ошибкам в расчете заработной платы более тысячи преподавателей и сотрудников, пишет Register. Аудиторская прове

«Корус Консалтинг» и системный интегратор Teamscore объединяют усилия по внедрению K-Team HRM истемный интегратор Teamscore заключили партнерское соглашение о совместном продвижении и внедрении HRM-платформы K-Team на российском рынке для комплексной цифровизации управления персоналом:

Компания «Герофарм» автоматизирует HR-процессы с помощью Neon HRM Биотехнологическая компания «Герофарм» автоматизирует свои HR-процессы на базе комплексного решения для управления талантами Neon HRM. В рамках проекта компания интегрирует следующие модули системы: «Корпоративный портал», «Целеполагание», «ИПР», «Оценка 360», «Обучение», «Адаптация», «Карьера», «Аналитика» и «База знаний

K-Team HRM от «Корус Консалтинг» пополнила портфель HR-Tech продуктов компании «Цифровой Элемент» лемент» заключили партнерское соглашение, в рамках которого будут совместно внедрять решение K-Team HRM на базе «Битрикс24» для комплексной автоматизации HR-процессов в российских компаниях. Об

K-Team HRM от «Корус Консалтинг» пополнила продуктовый портфель ИТ-компании Uplab ючили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Uplab будет предлагать своим клиентам готовую HRM-платформу K-Team, реализованную на базе отечественного решения «Битрикс24», для автоматиз

BGS Group внедрила платформу «Тил Эйчар» как единое окно для управления корпоративной валютой и мотивацией сотрудников томатизация: Сотрудники выполняют задания, и корпоративная валюта начисляется за них автоматически. HR-отдел лишь подтверждает правильность начисления. Актуальность: Магазин мерча и подарков ст

«Корус Консалтинг» перевел российское общество «Знание» на HRM-платформу K-Team «Знание» завершило переход с корпоративного портала, реализованного на «Битрикс24», на современную HRM-платформу K-Team от ГК «Корус Консалтинг». Компания автоматизирует бизнес-процессы, чтобы

Рынок HR Tech 2025 м инструментом работы. В перспективе ближайших нескольких лет простая автоматизация рутинных задач HR-департамента останется в прошлом, в программном обеспечении будет появляться больше аналит

Цифровизация HR 2026 нию с крупными корпорациями? Какие функции или модули HRM-систем наиболее востребованы у российских HR-специалистов? Как меняются ожидания сотрудников от HR Tech решений? Проблемы и ограничения

«1С Про Консалтинг»: у ИТ и HR-специалистов появился инструмент для генерации инструкций из видео временной меткой в видео, чтобы автоматически захватить и встроить соответствующий кадр. «Наши ИТ и HR-специалисты часто сталкиваются с задачей написания инструкций. Каждый новый функционал тре

Как оценить кадровый потенциал: Timetta покажет data-driven подход для HR на конференции CNews евраля. Тематика мероприятия посвящена роли современных IT-решений в повышении эффективности работы HR-служб. В условиях высокой рыночной турбулентности и неопределенных экономических прогнозов

«Корус Консалтинг» и Dogma за 54 дня создали HR-экосистему для 3000 сотрудников елопера Dogma. Решение построено на платформе «Битрикс24» с использованием готового продукта K-Team HRM. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Dogma – федеральный девелопе

«Корус Консалтинг» и Progressive Media объединяют усилия для развития отечественного рынка HR-Tech с помощью K-Team HRM gressive Media заключили партнерское соглашение, в рамках которого Progressive Media будет внедрять HRM-платформу K-Team, разработанную на базе «Битрикс24», для сотрудников, HR-специалистов и р

38% российских HR-профессионалов опасаются неверных кадровых решений из-за ошибок ИИ ледовали уровень внедрения искусственного интеллекта в HR-процессы российских компаний. Большинство HR-специалистов и руководителей используют ИИ-инструменты по собственной инициативе, а не цен

Более половины HR-специалистов назвали неготовность данных главным барьером для внедрения ИИ HR-процессы российских компаний. В опросе приняли участие более 100 топ-менеджеров и руководителей HR-направления, включая HR-директоров (HRD), руководителей департаментов по персоналу, HR-биз

«Корус Консалтинг» и Qsoft будут развивать рынок HR-решений с помощью K-Team HRM «Корус Консалтинг» и digital-интегратор Qsoft объявили о партнерстве. Qsoft становится поставщиком HRM-платформы K-Team — отечественного решения для цифровизации управления персоналом на базе

«Корус Консалтинг» обновил HRM-платформу K-Team для «Топ-Сервис» г» помогла компании «Топ-Сервис» вывести HR‑процессы на новый уровень – запущен обновленный вариант HRM‑платформы K-Team. Теперь все ключевые задачи по работе с персоналом решаются в единой сис

«Корус Консалтинг» и «Пуск» заключили соглашение о партнерстве по внедрению K-Team HRM опытом крупных проектов, официально стали партнерами. В рамках сотрудничества «Пуск» будет внедрять HRM-платформу K-Team, разработанную ГК «Корус Консалтинг» на базе «Битрикс24». Об этом CNews

20% рабочего времени теряют рекрутеры из-за «зоопарка систем» в HR-отделах Т-компаний, где затраты на замену одного специалиста в среднем составляют 700 тыс. руб. Современный HR-специалист сталкивается с вызовами гибридного формата работы, сложностью подбора кадров и