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1С-Битрикс Bitrix
«1С-Битрикс» — одна из ИТ-компаний в России, разработчик решения Битрикс24.
Компания предлагает несколько продуктов, включая популярную платформу Битрикс24, предназначенную для управления бизнес-процессами, коммуникациями и персоналом. Битрикс24 представляет собой многофункциональную цифровую платформу, объединяющую в себе инструменты для работы с клиентами (CRM), внутренние коммуникации (чаты, видеозвонки), управление проектами, документооборот (включая КЭДО), HR-процессы и систему оценки персонала. Платформа поддерживает интеграцию с различными внешними системами, включая "1С", Excel и другие корпоративные приложения.
Компания развивает направление информационной безопасности, создавая реестр решений сторонних разработчиков с выявленными уязвимостями и участвуя в программах Bug Bounty через платформу Standoff365.
1С-Битрикс является частью экосистемы решений "1С" и поддерживает совместимость с различными российскими СУБД, включая Postgres Pro. Компания участвует в процессах импортозамещения программного обеспечения и адаптации бизнеса к новым экономическим условиям. В сфере HR-технологий 1С-Битрикс предлагает специализированные решения, включая Enterprise HRM, которые помогают автоматизировать процессы управления персоналом, от найма до адаптации и развития сотрудников. Платформа поддерживает различные форматы работы, включая удаленную и гибридную модели.
На рынке 1С-Битрикс конкурирует с рядом других компаний, предлагающих схожие решения:
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 28 дел, на cумму 941 298 168 ₽*
СОБЫТИЯ
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|16.06.2026
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«1С-Битрикс» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость продуктов для создания защищенных ИТ-контуров
Компания «1С-Битрикс» подтвердила корректность и безопасность работы своих ключевых продуктов с российс
|11.06.2026
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«1С-Битрикс» и «Ред Софт» обеспечили централизованное управление и безопасность корпоративных ИТ-инфраструктур
Компания «1С-Битрикс» объявила о завершении комплексных технологических испытаний совместно с разработч
|02.06.2026
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«1С-Битрикс» добавил ИИ в тестирование
Центр информационной безопасности и мониторинга инцидентов «1С-Битрикс» добавил в программу «Безопасные интеграции» новый слой проверки подключаемых реше
|21.05.2026
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Postgres Professional и «1С-Битрикс» создают бесшовную среду для перехода бизнеса на отечественное ПО
пнейший российский разработчик систем управления базами данных Postgres Professional и ИТ-компания «1С-Битрикс» подписали стратегический меморандум. Задача альянса – гарантировать полную совмес
|20.05.2026
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«1С-Битрикс» и «Солар» расширяют контур безопасности партнерских внедрений на платформе «1С-Битрикс»
Компания «1С-Битрикс» и группа компаний «Солар», ведущий провайдер комплексной кибербезопасности в Росс
|20.05.2026
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ГК Softline и «1С-Битрикс» объединяют компетенции для цифровизации промышленности и госсектора
авщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и компания «1С-Битрикс» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены расширять партнерство для
|14.05.2026
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Сбербанк хочет подружить корпоративный ИИ с «1С» и «Битрикс»
рбанка, собственные решения от корпорации, решения от сторонних корпораций и т.д. Сбербанк Сбербанк создает «коннекторы» для подключения своей корпоративной ИИ-платформы GigaChat Enterprise к «1С» и «Битрикс». Ключевой особенностью продукта является возможность работы внутри защищенного контура компании. Платформа становится единым рабочим пространством, где сотрудник взаимодействует с ИИ-а
|12.03.2026
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ActiveCloud и веб-студия CSF стабилизировали и ускорили работу интернет-магазина на «1С-Битрикс»
изации интернет-магазина Ups-mag.ru группы компаний «Спектр». В рамках проекта веб-система на базе «1С-Битрикс» была переведена в облачную инфраструктуру ActiveCloud, проведен глубокий техничес
|16.12.2025
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Клиенты «Битрикс» смогут создавать ботов в Мах
Клиенты «Битрикс» смогут создавать ботов в Мах. Обновление сервиса позволяет усилить интеграцию с CRM. Новая опция доступна всем юридическим лицам в облачной версии продукта. Об этом CNews сообщил предс
|12.12.2025
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«1С-Битрикс» и НАУЗ подписали соглашение о сотрудничестве
Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) и разработчик систем для управления веб-проектами и цифровой платформы для управления бизнесом «1С-Битрикс» заключили соглашение о сотрудничестве. От имени «1С-Битрикс» документ о партнерстве подписал директор по работе с ключевыми клиентами Александр Воеводин. НАУЗ представил пред
|27.11.2025
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Компания «1С-Битрикс» запустила публичную программу для поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty
«1С-Битрикс» открыла публичную багбаунти-программу на площадке Standoff Bug Bounty. Исследоват
|28.10.2025
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«1С-Битрикс» переписали документацию по Bitrix Framework
Bitrix Framework — это основа для «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «Битрикс24». Фреймворк включает готовый набор РНР-инструмент
|12.08.2025
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Эксперты Positive Technologies помогли усилить безопасность в системах «1С-Битрикс»
Эксперты Positive Technologies и «1С-Битрикс» с 2023 г. сотрудничают для выявления потенциальных уязвимостей и усиления безопас
|18.06.2025
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«1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов
Официальные контейнеры от вендора ускоряют внедрение любых редакций «1С-Битрикс Управление сайтом» и «Битрикс24» (коробочная версия), снижая риски и уменьшая нагр
|09.06.2025
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«1С-Битрикс» и «Астра Облако» договорились развивать ИИ в облаках
Разработчик систем управления веб-проектами и корпоративных порталов «1С-Битрикс» и компания «Астра Облако» (входит в «Группу Астра») объявляют о подписании мемора
|05.06.2025
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«Ред Софт» и «1С-Битрикс» подписали соглашение о сотрудничестве
фт» и разработчик систем для управления веб-проектами и цифровой платформы для управления бизнесом «1С-Битрикс» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «1
|12.05.2025
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«1С-Битрикс» предупреждает об угрозе потери корпоративных данных из-за целевых фишинговых атак на работников организаций
Центр информационной безопасности и мониторинга инцидентов «1С-Битрикс» предупреждает пользователей о новом тренде целевого фишинга, направленного на мал
|21.03.2025
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Компания «1С-Битрикс» создала реестр решений сторонних разработчиков с выявленными уязвимостями
По инициативе Центра информационной безопасности и мониторинга инцидентов «1С-Битрикс» на сайте компании появился реестр решений сторонних разработчиков, в которых были
|07.11.2024
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«1С-Битрикс» подтвердил совместимость своих продуктов с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «1С-Битрикс» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professi
|05.02.2024
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Обновленный PT BlackBox: скорость сканирования веб-ресурсов на «1С-Битрикс» выросла на 90%
нной сети компании. Также среди важных улучшений – на 90% повышена скорость сканирования сайтов на «1С-Битрикс», самой популярной коммерческой CMS в России. PT BlackBox теперь можно установить
|22.01.2024
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«Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» получили сертификаты ФСТЭК
«Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» получили сертификаты ФСТЭК. ИT-решения соответствуют четвертом
|06.12.2023
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Positive Technologies помогла исправить критическую уязвимость в продуктах «1С-Битрикс»
3.0 была обнаружена экспертом Positive Technologies Сергеем Близнюком в системе управления сайтом «1С-Битрикс: Управление сайтом». Та же уязвимость была выявлена в CRM-системе «Битрикс24». Вен
|11.10.2023
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Bi.Zone WAF защищает от критической уязвимости в «1С-Битрикс»
естно в сентябре 2023 г. Она затрагивает модуль landing системы управления содержимым сайтов (CMS) «1С-Битрикс», который используется в конструкторе «Сайты 24». Эксплуатация уязвимости позволяе
|03.11.2022
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«Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24»
тчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, завершила перевод работы отдела разработки ПО с системы управления проектами JIRA на систему управления бизнесом «Битрикс 24». Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск». Проект стартовал летом 2022 г. в рамках более масштабной инициативы компании по внедрению систем учета и автоматизации биз
|17.06.2022
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Softline и «1С-Битрикс» расширяют партнерство
Softline и «1С-Битрикс» усилят стратегические направления по разработке корпоративных порталов, CRM и web
|14.03.2022
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«1С-Битрикс» подняла цены на лицензии в четыре раза
«Битрикс24» стал дороже Российский разработчик «1С-Битрикс» отказывается от коробочных версий продуктов и переходит на подписную модель. Тепе
|25.02.2022
|1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация, ред. 3.1 получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
|24.02.2022
|В 2021 г. «Эдит про» значительно укрепила позиции в сфере энергетики
|24.02.2022
|«Корус консалтинг» подготовила «Джилекс» к переходу на «1С:WMS»
|24.02.2022
|Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С»
|24.02.2022
|Выпуск электронной поставки «1С:УНФ» 8. Управление предприятием общепита для обучения в ВУЗах и средних учебных заведениях
|21.02.2022
|«1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
|17.02.2022
|«Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»
|16.02.2022
|Новая редакция 3.0 «1С:Документооборот КОРП»
|10.02.2022
|«Самарская сетевая компания» рассчитывает зарплату 2800 сотрудникам с 1С:ЗУП
|07.02.2022
|АО «Ижевский радиозавод» повышает конкурентоспособность на рынке приборостроения с помощью «1С:Корпорация»
|07.02.2022
|Пользователи «1С» могут принимать платежи от покупателей через СБП на счет в любом банке
|02.02.2022
|Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп»
|26.01.2022
|Хакеры встроили в ПО «1С» вредоносный код, который ворует клиентские базы и данные о платежах компаний
|24.01.2022
|«Бейо семена Ростов» внедрила «1С:Кабинет сотрудника» с помощью «Гэндальф»
1С-Битрикс и организации, системы, технологии, персоны:
|Рыжиков Сергей 112 102
|Курьянов Сергей 162 21
|Рябинков Артем 19 18
|Якимчук Сергей 30 11
|Ипатов Вадим 84 10
|Кулешов Сергей 36 8
|Демидов Александр 20 8
|Потапенко Михаил 45 7
|Воеводин Александр 40 7
|Демидов Михаил 134 7
|Житнюк Павел 34 6
|Сидоренко Алексей 7 6
|Стрельников Роман 7 6
|Кузнецов Сергей 163 5
|Бобров Антон 55 5
|Иванова Елена 83 5
|Романов Дмитрий 69 5
|Мучник Феликс 68 5
|Носова Юлия 13 5
|Серго Антон 41 5
|Галимов Максим 33 5
|Твердынин Марк 19 5
|Плетнев Леонид 10 5
|Донченко Денис 5 5
|Нуралиев Борис 298 5
|Королюк Алексей 87 5
|Воробьев Андрей 199 4
|Семенов Александр 166 4
|Плуготаренко Сергей 89 4
|Лазаренко Дмитрий 108 4
|Невинчаный Александр 32 4
|Васильев Дмитрий 76 4
|Сенкевич Виктор 30 4
|Лесников Алексей 25 4
|Суслов Дмитрий 4 4
|Путин Владимир 3454 4
|Панченко Иван 197 3
|Калина Роман 62 3
|Бар-Бирюкова Мария 105 3
|Рахманов Александр 23 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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