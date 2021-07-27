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1С-Битрикс
Bitrix

1С-Битрикс - Bitrix


27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс»
11.12.2020 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна автоустановка 1C-Битрикс
27.07.2020 Продавцы AliExpress Россия смогут работать через «1С-Битрикс»
14.04.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 7 млн зарегистрированных компаний
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным
28.11.2019 «1С-Битрикс» представила роботизированную ecommerce-плафторму
24.10.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 6 млн зарегистрированных компаний
04.09.2019 Партнерская сеть «1С-Битрикс» выросла до 21 тысячи компаний
25.01.2019 «Ростех» строит базу данных радиоэлектроники на «1С-Битрикс» и PostgreSQL
16.01.2019 Как «1С-Битрикс» вернула в Россию миллиард файлов
26.11.2018 «СвиссФарм» запустила интернет-магазин на «1С-Битрикс»
10.10.2018 «Первый БИТ» обновил интернет-магазин компании «ТД Тинко»
28.08.2018 «Норбит» и «1С-Битрикс» стали стратегическими бизнес-партнерами
09.02.2018 Рухнувший «Битрикс 24» парализовал работу своих пользователей
01.02.2018 «1С-Битрикс» обновила сертификаты от ФСТЭК России
15.08.2017 Data Insight назвала «1С-Битрикс» самой популярной CMS среди российских интернет-магазинов
09.08.2017 В продукты «1С-Битрикс» интегрируют B2B-облако Mail.Ru Group
09.08.2017 В продукты «1С-Битрикс» интегрируют B2B-облако Mail.Ru Group
16.06.2017 Чтобы выжить, «дочка» «1С-Битрикс» сменила имя и национальность
13.04.2017 «1С-Битрикс» обновила свою облачную CRM-систему
23.03.2017 «Битрикс24» поможет мексиканскому правительству проводить опросы населения
10.02.2017 «1С-Битрикс» выпустила приложение для работы с онлайн-кассами нового образца
28.12.2016 DPD представила модуль под «1С Битрикс» для российских онлайн-ритейлеров
08.12.2016 «1С-Битрикс» поможет интернет-магазинам избежать штрафов
16.11.2016 Новый «Битрикс24» научился распознавать лица клиентов в CRM
06.07.2016 «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка
09.06.2016 «Битрикс24» обзавелся онлайн-чатом и омниканальной CRM
12.05.2016 Cloud4Y предложила услугу «Хостинг “1С-Битрикс: Управление сайтом” в облаке»
02.03.2016 «Битрикс24» стал бесплатным и неограниченным для пользователей
27.01.2016 Интернет-магазины на платформе «1С-Битрикс» могут бесплатно подключиться к eBay
22.01.2016 «1С-Битрикс» предоставит 50% скидку на облачный сервис «Битрикс24» в «Киберпонедельник»
07.12.2015 Клиенты «Альфа-Банка» смогут бесплатно использовать сервис «Битрикс24» в течение 6 месяцев
25.11.2015 «1С-Битрикс» запустила новую платформу для e-commerce
23.10.2015 «МаксиПост» упростила интеграцию ИТ-систем для заказчиков
22.10.2015 «1С-Битрикс» поможет школам и вузам соответствовать требованиям Рособрнадзора к созданию сайтов
04.09.2015 «Битрикс24» перевез персональные данные российских пользователей в Россию
08.07.2015 Проведено нагрузочное тестирование платформы «1С-Битрикс: Энтерпрайз»
08.06.2015 «Аккорсис» обновила модуль «Локализация» для сайтов на «1С-Битрикс: Управление сайтом»
29.05.2015 Free-Kassa подключила модуль «1С-Битрикс»

Публикаций - 415, упоминаний - 742

1С-Битрикс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5018 63
Microsoft Corporation 20988 52
Google LLC 9415 34
Yandex - Яндекс 4554 32
Корус Консалтинг ГК 945 26
Docsvision - ДоксВижн 945 24
Oracle Corporation 5807 22
VK - Mail.ru Group 2809 21
IBM 8669 19
NetCAT - НетКэт 38 18
TerraLink - ТерраЛинк 248 18
Softline - Софтлайн 1737 16
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1818 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3743 16
Abbyy 1056 15
Meta - Facebook 4120 14
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 14
InterTrust - ИнтерТраст 291 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7772 13
Amazon Inc - Amazon.com 2521 12
Directum - Директум 809 12
Telegram Group 737 11
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 385 11
АТОЛ ГК 179 11
Рексофт - Reksoft 312 10
Rambler Group - Рамблер ГК 757 10
SAP SE 4371 10
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 227 9
Softkey - Софткей 143 9
VMware 1969 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7502 8
1С-Рарус 704 8
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 182 8
Robokassa - Робокасса 44 8
АйТи 1066 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 7
Apple Inc - Эппл Рус 10101 6
Webmoney 476 6
Intel Corporation 10785 6
Twitter 2283 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4829 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 557 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 697 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 6
Visa International 1640 6
HeadHunter Group - HH Group 382 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 250 6
Роснефть НК 418 5
Почта России ПАО 1774 5
Вертолеты России 124 4
Татнефть 169 4
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 33 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 4
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 60 4
Евросеть 1342 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 767 3
ВТБ Страхование 55 3
eBay Inc 1560 3
Белый Ветер 213 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 3
Альфа-Банк 1328 3
Avito - Авито 189 3
Модульбанк - Modulbank 99 2
Auchan Holding - Ашан 168 2
X5 Group 649 2
Утконос 109 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 270 2
Lamoda 87 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1903 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 287 2
Qiwi 789 2
DHL Express 109 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 2
Еврохим МХК 67 2
Assist - Ассист 159 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 91 2
РАО ЕЭС России ПАО 186 2
Русский стандарт Банк 344 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2012 12
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7332 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2026 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1984 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2746 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1240 3
Правительство РФ 2647 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 2
World Bank Group - Всемирный банк 237 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 269 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 2
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 191 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 2
Президент Российской Федерации 1718 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 2
Счётная палата РФ 554 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1967 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1138 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 55 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 124 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1159 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
СБУ - Служба безопасности Украины 65 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 3
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
Linux Foundation 163 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Сообщество производителей молока Калифорнии - Совет производителей молока Калифорнии 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12120 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12285 35
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1635 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1917 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2437 20
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 101 19
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 15
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 630 14
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 13
e-Commerce - Электронная коммерция 379 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1887 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 10
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 9
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 686 9
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 452 9
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 32 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1584 7
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 148 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 144 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1093 7
Wiki - Вики - режим Википедии 52 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 131 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 799 5
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 125 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 917 5
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 663 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 5
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 123 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 4
WCM - Web Content Management System 30 4
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 61 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 4
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 139 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 232 84
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Корпоративный портал 35 28
WordPress 187 26
Google Android 11647 25
Joomla CMS 76 24
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 21
Apple iOS 6212 21
Microsoft Windows 10 10101 20
UMI.CMS 54 16
Microsoft Office 2998 14
PHP - Язык программирования 402 13
Drupal - CMS-система 71 13
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 13 10
1С-Битрикс Маркетплейс - Bitrix Marketplace 11 10
Microsoft Skype 1880 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 10
Apple - App Store 2353 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 469 9
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 215 8
Linux OS 7181 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 672 8
JavaScript - Язык программирования 934 8
Microsoft SharePoint Server 518 8
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 64 7
Simtech CS-Cart 13 7
ЮKassa - Яндекс.Касса 98 7
Java - Язык программирования 2394 7
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1669 7
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 7
Rakuten Viber 461 7
АТОЛ Онлайн-кассы 54 7
Python - Высокоуровневый язык программирования 448 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 569 6
Microsoft SQL Server 1240 6
AWS - Amazon Web Services 602 6
HCL WebSphere 518 6
Google YouTube - Видеохостинг 2172 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 276 5
Google Chrome - браузер 1165 5
Рыжиков Сергей 108 99
Курьянов Сергей 161 20
Рябинков Артем 17 17
Якимчук Сергей 28 11
Ипатов Вадим 81 10
Кулешов Сергей 35 8
Демидов Александр 20 8
Потапенко Михаил 43 7
Демидов Михаил 132 7
Сидоренко Алексей 6 6
Житнюк Павел 31 6
Кузнецов Сергей 137 5
Носова Юлия 12 5
Иванова Елена 77 5
Романов Дмитрий 58 5
Бобров Антон 10 5
Королюк Алексей 86 5
Серго Антон 41 4
Плуготаренко Сергей 53 4
Мучник Феликс 67 4
Путин Владимир 2437 4
Сенкевич Виктор 29 4
Васильев Дмитрий 43 4
Нуралиев Борис 242 4
Семенов Александр 86 4
Долгов Владимир 56 3
Воробьев Андрей 148 3
Корюкин Юрий 27 3
Бейдер Александр 75 3
Галимов Максим 31 3
Котырев Сергей 8 3
Калина Роман 61 3
Наумов Виктор 124 3
Самойленко Максим 65 3
Трещук Андрей 22 3
Афанасьев Алексей 25 3
Рубанов Владимир 62 2
Смирнов Алексей 157 2
Подобайло Николай 12 2
Басов Алексей 114 2
Россия - Российская федерация - РФ 82270 174
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26629 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12048 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33972 25
Украина 5526 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11548 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9505 13
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11597 10
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Беларусь - Белоруссия 3201 9
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10869 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 7
Европа 7254 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 962 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2888 5
Франция - Французская Республика 4923 5
Россия - СФО - Новосибирск 2913 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 5
Эстония - Эстонская Республика 654 5
Индонезия - Республика 771 5
Беларусь - Минск 533 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 802 4
Австралия - Австралийский Союз 2652 4
Португалия - Португальская Республика 638 4
Испания - Королевство 2516 4
Турция - Турецкая республика 1475 4
Италия - Итальянская Республика 2817 4
Япония 7892 4
Турция - Стамбул 87 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 3
Нигерия - Федеративная Республика 232 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 3
Индия - Республика 4076 3
Латвия - Латвийская Республика 651 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1056 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 676 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1162 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5032 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4086 11
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 9
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Русский язык 1654 7
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 60 6
Английский язык 374 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1208 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 4
ИТ-аналитика 38 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 3
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 62 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 181 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 2
Доменный брокер 4 1
Пиратство - Авторское право 262 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 16 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 20 1
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