1С-Битрикс - Bitrix

«1С-Битрикс» — одна из ИТ-компаний в России, разработчик решения Битрикс24.

Компания предлагает несколько продуктов, включая популярную платформу Битрикс24, предназначенную для управления бизнес-процессами, коммуникациями и персоналом. Битрикс24 представляет собой многофункциональную цифровую платформу, объединяющую в себе инструменты для работы с клиентами (CRM), внутренние коммуникации (чаты, видеозвонки), управление проектами, документооборот (включая КЭДО), HR-процессы и систему оценки персонала. Платформа поддерживает интеграцию с различными внешними системами, включая "1С", Excel и другие корпоративные приложения.

Компания развивает направление информационной безопасности, создавая реестр решений сторонних разработчиков с выявленными уязвимостями и участвуя в программах Bug Bounty через платформу Standoff365.

1С-Битрикс является частью экосистемы решений "1С" и поддерживает совместимость с различными российскими СУБД, включая Postgres Pro. Компания участвует в процессах импортозамещения программного обеспечения и адаптации бизнеса к новым экономическим условиям. В сфере HR-технологий 1С-Битрикс предлагает специализированные решения, включая Enterprise HRM, которые помогают автоматизировать процессы управления персоналом, от найма до адаптации и развития сотрудников. Платформа поддерживает различные форматы работы, включая удаленную и гибридную модели.

На рынке 1С-Битрикс конкурирует с рядом других компаний, предлагающих схожие решения: