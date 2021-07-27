Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С-Битрикс
Bitrix
Публикаций - 415, упоминаний - 742
1С-Битрикс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыжиков Сергей 108 99
|Курьянов Сергей 161 20
|Рябинков Артем 17 17
|Якимчук Сергей 28 11
|Ипатов Вадим 81 10
|Кулешов Сергей 35 8
|Демидов Александр 20 8
|Потапенко Михаил 43 7
|Демидов Михаил 132 7
|Сидоренко Алексей 6 6
|Житнюк Павел 31 6
|Кузнецов Сергей 137 5
|Носова Юлия 12 5
|Иванова Елена 77 5
|Романов Дмитрий 58 5
|Бобров Антон 10 5
|Королюк Алексей 86 5
|Серго Антон 41 4
|Плуготаренко Сергей 53 4
|Мучник Феликс 67 4
|Путин Владимир 2437 4
|Сенкевич Виктор 29 4
|Васильев Дмитрий 43 4
|Нуралиев Борис 242 4
|Семенов Александр 86 4
|Долгов Владимир 56 3
|Воробьев Андрей 148 3
|Корюкин Юрий 27 3
|Бейдер Александр 75 3
|Галимов Максим 31 3
|Котырев Сергей 8 3
|Калина Роман 61 3
|Наумов Виктор 124 3
|Самойленко Максим 65 3
|Трещук Андрей 22 3
|Афанасьев Алексей 25 3
|Рубанов Владимир 62 2
|Смирнов Алексей 157 2
|Подобайло Николай 12 2
|Басов Алексей 114 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru