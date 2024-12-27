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Сбер СберАвто

Сбер - СберАвто

СберАвто - сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн, входит в экосистему Сбера. Личный помощник подберет автомобиль, кредит и страховку. Авто доставляют к покупателю по всей России или в центры выдачи в крупных городах.


27.12.2024 «Нет» рутине, «да» удовольствию от вождения: свыше 650 тысяч человек уже воспользовались удобной экосистемой для автолюбителей 1
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург 1
11.03.2024 Автокредит «Сбера» теперь можно оформить онлайн 1
29.02.2024 «СберАвто» запускает новый сервис онлайн-организации ТО 1
15.09.2023 Российские автомобилисты смогут узнать стоимость своей машины «Вконтакте» 1
24.08.2023 Astra Linux хорошо заплатит за свой успешный взлом. Это первая в России программа Bug Bounty для операционных систем 1
08.08.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников «Истринской сыроварни» 1
04.07.2023 «Сберавто» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
26.04.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в «Сберавто»   1
19.08.2022 Ozon открыл «убийцу» «Авито». Но может его закрыть из-за скандальных законов против интернет-сервисов 1
02.08.2022 Правительство Москвы выступило против закона, который убьет «Авито» 1
29.07.2022 «Авито» и сервис Сбербанка призвали Мишустина спасти их от убийственного закона 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 1
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 1
12.11.2020 «Сберавто» запустил веб-версию приложения 1
22.10.2020 Сервис «Сберавто» запустил чат-бота для оформления полиса ОСАГО 1
08.10.2020 Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 1
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
29.04.2020 Сбербанк запустит маркетплейс «Сберавто» 1
28.04.2020 Сбербанк запустит маркетплейс «Сберавто» 1
15.01.2020 Сбербанк займется производством компьютеров 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 579 8
Yandex - Яндекс 7340 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
ParaType - ПараТайп 9 3
Superdesigners 3 3
Media.Work 3 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
Microsoft Corporation 24625 3
8213 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
Google LLC 11775 2
GitHub 814 2
Mindbox - Майндбокс 19 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Цифровые активы 118 1
Irdeto Access B.V. 38 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
GlobalDots 4 1
Saber Interactive 32 1
Ventra - Вентра 31 1
JetBrains 66 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
Behavox 5 1
Outside Digital 3 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 1
Roblox Corporation 39 1
Adobe Figma 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 7
Superjob - Суперджоб 503 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 3
Сбер - СберЛогистика 63 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 3
Щука - дизайн-студия 23 3
Landor&Fitch 3 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
YouDo Web Technologies Limited 46 2
ЦИАН - CIAN 131 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Альфа-Банк 1769 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
О2О Холдинг 56 1
Walt Disney Company 622 1
Coca-Cola Company 254 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 1
Сбер - Сбербанк ДМиК - Департамент Маркетинга и Коммуникаций 2 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 13 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Кофемания 51 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 5 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
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Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
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