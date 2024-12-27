Сбер СберАвто
СберАвто - сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн, входит в экосистему Сбера. Личный помощник подберет автомобиль, кредит и страховку. Авто доставляют к покупателю по всей России или в центры выдачи в крупных городах.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
|Единая Россия - Политическая партия 293 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Греф Герман 419 3
|Мишустин Михаил 676 3
|Кирьянов Артем 11 3
|Хасис Лев 105 2
|Голубцов Олег 8 2
|Шкипин Виктор 13 2
|Федорченко Илья 2 2
|Крейнин Владислав 10 1
|Попов Дмитрий 31 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Малежин Максим 3 1
|Корицкий Владимир 4 1
|Казарян Карен 74 1
|Горелкин Антон 93 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Щетинин Михаил 3 1
|Гартунг Валерий 2 1
|Сапронов Максим 6 1
|Андреев Станислав 1 1
|Склярова Яна 2 1
|Васев Николай 32 1
|Шубин Иван 7 1
|Опалёва Надежда 4 1
|Волошин Евгений 63 1
|Сивцев Илья 140 1
|Зибарева Евгения 9 1
|Ильин Кирилл 6 1
|Власова Нона 1 1
|Чернов Никита 1 1
|Думикян Арсен 18 1
|Лянгер Ольга 1 1
|Царев Кирилл 28 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Савельев Виталий 51 1
|Баканов Дмитрий 29 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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