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Компания с короткой историей операционной деятельности


07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
16.09.2021 Стартапы-участники технологических конкурсов МИК привлекли более миллиарда рублей инвестиций 1
19.07.2021 Исследование «Руссофт»: в России ежегодно появляется около 100 компаний, которые занимаются разработкой ПО 1
12.07.2021 Международный акселератор Winno Moscow объявил набор на 5 акселерационную программу для стартапов 1
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 2
14.05.2021 ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч 1
12.05.2021 Минцифры России приглашает российские ИТ-стартапы к участию в программе акселерации 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
13.04.2021 «Магнит» и фонд «Сколково» объявили второй отбор стартапов в акселератор MGNTech 1
16.03.2021 «Сколково», Astrazeneca и клиника «Хадасса Москва» поддержат стартапы в области цифровой медицины 1
28.12.2020 Власти раздадут 750 миллионов ИТ-стартапам. Офшоры и иностранцы идут мимо 1
10.12.2020 Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор» 1
01.12.2020 Компания MEL Science привлекла $14 млн в раунде В 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
10.11.2020 «Сколково» и «Сервье» поддержат российских разработчиков в области онкологии и аутоиммунных заболеваний 1
28.10.2020 Microsoft выпустила бесплатный инструмент для обучения ИИ для тех, кто не умеет программировать. Видео 1
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 3
21.09.2020 Минэкономики создаст госреестр ИТ-стартапов, чтобы дать им денег 3
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
08.09.2020 Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines 1
21.08.2020 В России могут появиться технологический мейкерспейс и центр экспорта отечественной ИТ-продукции 1
08.04.2020 Фонд «Сколково» и МТС вошли в состав Ассоциации больших данных 1
02.04.2020 Успешный стартап топ-менеджера Uber за две минуты в чате уволил 400 сотрудников 1
27.03.2020 Райффайзенбанк обновляет программу по работе со стартапами 1
11.03.2020 Accenture и Microsoft помогут социально-ориентированному бизнесу 1
28.01.2020 Microsoft, EY и Startupbootcamp помогут российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок 1
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 1
26.12.2019 Стартапы «Сколково» получили более 11 млн рублей от Mail.ru Cloud Solutions 1
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества 1
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества 1
03.12.2019 Названы победители интенсива Techstars Startup Weekend в Москве 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1
07.08.2019 Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в технологию биометрии и подтверждения результатов прохождения экзаменов 1
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
17.07.2019 ФРИИ вышел из проекта Legionfarm 1
20.05.2019 Российские корпоративные инвестиции в ИТ-стартапы рухнули почти на 20% 1
10.04.2019 Толпа под лупой: как бизнес и государство используют видеонаблюдение 1
02.04.2019 Фабрисио Гранжа, X5 Retail Group, – о будущем ритейла и проблемах ИТ-рынка 1
01.04.2019 Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке 1

Публикаций - 161, упоминаний - 186

Startup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 19
Google LLC 7148 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
VK - Mail.ru Group 2483 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
Yandex - Яндекс 4101 8
Ланит ГК 1156 8
Amazon Inc - Amazon.com 1471 5
АФК Система ПАО 994 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Samsung Electronics 5666 4
Крок 1219 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
InfoWatch - Инфовотч 607 3
Cisco Systems 2040 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
3738 2
Микрон - Micron 365 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Intel Corporation 4175 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Nokia Networks 54 2
Telegram Group 702 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Huawei 2730 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Alibaba Group 298 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
GVA - Global Venture Alliance 9 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
IBM 3539 2
Accenture - Аксенчер 531 2
SAP SE 3212 2
NetApp 485 2
Qualcomm Technologies 1002 1
Dell EMC 2400 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
Uber Technologies 258 6
Uber 257 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Walmart - Wal-Mart Stores 152 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
X5 Group 599 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Северсталь ПАО 204 3
Альфа-Банк 1123 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Открытие ФК 538 3
АльфаСтрахование СГ 208 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Почта Банк 289 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 2
КапиталЪ ИФД 10 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Blackstone Group 13 1
Deutsche Lufthansa AG 43 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Equifax 22 1
Траско - Trasko 27 1
Кредит Европа банк 29 1
Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 8 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
Y Combinator 32 1
CLAAS 4 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
Uber China 7 1
Francisco Partners Management 8 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Правительство РФ 2203 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Фонд Росконгресс 4 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 1 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 4 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России 5 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Президент США 105 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
Правительство Москвы 653 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Big Data - Большие данные 1136 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 2
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
DevOps - Development и Operations 297 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Субтехнологии 8 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 9
Java - Язык программирования 1176 4
Microsoft Azure 1171 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Google Project Ara 43 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
Apple iPad 3263 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Linux OS 4257 2
МИК - Московский акселератор 28 1
Ingres - СУБД 12 1
Pinterest 45 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Apple macOS X 901 1
Microsoft AI - Microsoft Artificial Intelligence Solutions & Services 3 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Postgres95 5 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
LegionFarm 2 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Amazon Honeycode 4 1
VK - Mail.ru Start 1 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 1
Вист Групп VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 1
NtechLab FaceN 3 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
HeadPoint inONE - IoT-платформа 6 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Luxms BI 13 1
Путин Владимир 1824 4
Мишустин Михаил 302 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Волож Аркадий 181 3
Шмулевич Марк 79 3
Рейман Леонид 411 3
Никифоров Николай 1126 3
Бобровников Борис 86 2
Шухов Замир 6 2
Шевелев Александр 4 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 2
Хасис Лев 96 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Орловский Виктор 229 1
Солонин Сергей 82 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
Рафаловский Давид 20 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Земцов Дмитрий 10 1
Галкин Николай 15 1
Хомков Игорь 40 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Андреев Сергей 39 1
Вексельберг Виктор 97 1
Солнцева Екатерина 29 1
Поляков Сергей 60 1
Дворкович Аркадий 169 1
Галицкий Александр 82 1
Носков Константин 201 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Акимов Максим 167 1
Левин Леонид 83 1
Путятинский Сергей 53 1
Воробьев Андрей 125 1
Летунов Илья 48 1
Волин Алексей 113 1
Чаркин Евгений 182 1
Михалев Евгений 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 33
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 13
США - Кремниевая долина 399 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 6
Европа 3752 6
Россия - ПФО - Казань 1515 6
Индия - Республика 2169 6
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Россия - СФО - Новосибирск 1967 5
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Россия - ПФО - Самара 1288 2
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Южная Азия 46 1
США - Лос-Анджелес 291 1
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США - Бостон 98 1
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Южная Африка 159 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Европа Центральная 106 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 12 1
Россия - Заволжье 18 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Япония - Токио 287 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Россия - Курская область 338 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Кодекс этики использования данных 8 1
Бизнес-акселератор 31 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 7 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 4
Прайм - Агентство экономической информации 528 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
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