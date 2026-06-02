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Startup Стартап Компания с короткой историей операционной деятельности

СОБЫТИЯ


02.06.2026 VK Tech инвестирует до 250 млн рублей в предоставление стартапам сервисов для инфраструктуры, коммуникаций и рекламы

масштабировать и продвигать цифровые сервисы практически без затрат на старте. Подать заявку могут стартапы на любой стадии — от MVP (minimum viable product, «минимально жизнеспособный продукт
01.06.2026 Госфонд наказал свой ИТ-стартап на 380 миллионов за крах идеи ингаляторов, совмещенных со смартфонами

онный суд в течение месяца со дня принятия. Фото: © valphoto / Фотобанк Фотодженика Госфонд засудил стартап, в котором у него доля ООО «НП ИВЦ» — это компания, частично принадлежащая госфондам:
26.05.2026 Новичок из Китая создал независимую видеокарту и вызвал дикий ажиотаж. Продано 30 тыс. чипов за два дня

Начались продажи Lisuan Tech LX 7G100 Компания Lisuan Tech, стартап из Китая, выпустила дискретную игровую видеокарту LX 7G100. Несмотря на не самые выда
21.05.2026 Стартап по вживлению чипов в мозг ушел из «Сколково»: резидентство нельзя совмещать с ИТ-льготами

женным тарифом по ИТ. Это сохранило бы экономический смысл реформы и одновременно не выдавливало бы стартапы из «Сколково» именно в тот момент, когда экосистема Фонда для них наиболее ценна», —
29.04.2026 «Яндекс» назвал лучшие проекты акселератора высокотехнологичных стартапов

Startup Lab, руководитель направления Доставки и экспериментов. Помимо грантов и облачных ресурсов, стартапы получат возможность развивать свои проекты в экосистеме «Яндекса» вместе с экспертам
28.04.2026 Китай насмехается над США: Цукербергу не дали купить прибыльный китайский ИИ-стартап

ку по приобретению Manus AI за $2,5 млрд, которая была заключена в конце 2025 г. Приносящий прибыль стартап Основанная китайскими инженерами Manus весной 2025 г. впервые представила своего ИИ-а
23.04.2026 Стартап сотрудников «Сколтеха» и «ВсеИнструменты.ру» создали решение на базе машинного обучения для управления ассортиментом
20.04.2026 CyberStage: 80 пилотов, 50 резидентов, 30 запусков и 2 сделки за 2 года

мы. Диалог перешел в практическую плоскость — компании научились запускать пилоты и инвестировать в стартапы. Сейчас задача — масштабировать этот опыт на всю отрасль. Только так мы сможем сокра
10.04.2026 ИТ-шникам деньги не нужны. Маленькие стартапы им нравятся больше, чем крупные работодатели с большими зарплатами

то, что несмотря на зарплаты выше рыночных, организации среднего масштаба получают оценки ниже, чем стартапы. Это можно объяснить уязвимостью среднего бизнеса — такие компании уже выросли из ст
06.03.2026 Экс-топ менеджер Авито Виталий Туманов запустил зарубежный стартап

о, запускает собственный проект на зарубежных рынках. По словам Туманова, это будет технологический стартап в ИТ-сфере, ориентированный на массового пользователя. Запуск проекта намечен на втор
27.02.2026 Превратить диплом в бизнес-проект: студенты МАИ начнут выполнять ВКР в виде стартапов

рован на проработке бизнес-моделей и станет поддерживающим инструментом для команд, выполняющих ВКР-стартапы. Студенты смогут усилить коммерческий потенциал своих идей и использовать полученные
18.02.2026 Цифровой кластер «X.Технологии» «Ростелекома» запустил сайт для стартапов и инновационных компаний

партнерства или для проведения пилотных проектов. На сайте также опубликованы анонсы демодней «Окно возможностей» для технологических компаний, которые ищут пути масштабирования бизнеса. На демоднях стартапы могут представить свои проекты экспертам корпораций, инвесторами и потенциальными заказчиками. На сайте также публикуются новости и информация о мероприятиях кластера. Дмитрий Рейдман,
27.11.2025 Выручка ИT-стартапов «Сколково» превысила 480 млрд рублей, составив порядка 15% российского рынка информационных технологий

технологий составила 480 млрд руб. Учитывая, что объем ИT-рынка России оценивается в 3,3 трлн руб., стартапы «Сколково» занимают на нем 15%. «Новый фокус Сколково — это формирование корпоративн
12.11.2025 «Яндекс» запускает акселератор для высокотехнологичных стартапов студентов и молодых ученых

ля наукоемких технологических стартапов. Он рассчитан на студентов и молодых ученых, у которых есть стартап или исследовательский проект в области глубоких технологий (DeepTech): искусственного
30.10.2025 Эксперты назвали лучший российский корпоративный акселератор

ации, проектирования и строительства инфраструктуры, добычи и транспортировки углеводородов. Лучшие стартапы получили инвестиции от венчурных фондов и вывели свои продукты на отраслевой рынок.
15.10.2025 МВФ предупреждает: Пузырь из-за инвестиций в ИИ лопнет, как пузырь доткомов

ляется новым рекордом. Это практически в два раза — на 92% — больше по сравнению с 2023 г., когда в стартапы в рассматриваемой области было вложено $29,1 млрд. Такие данные приводятся в исследо
03.10.2025 МТС запускает резидентскую программу для B2C-стартапов

гие годы экспертиза МТС в области “больших данных”, пользовательского поведения и анализа рынков может дать растущим бизнесам миллиарды рублей ценности. Смысл резидентской программы в том, чтобы дать стартапу все преимущества работы с крупной экосистемой без продажи доли в компании. Если мы сможем значимо ускорить рост наших компаний-резидентов, будем считать свою миссию выполненной», – ска
26.09.2025 Петербургские стартапы смогут получить поддержку от международного ИТ-акселератора

туальные системы; программное обеспечение для бизнеса (B2B SaaS). Первый трек подразумевает участие стартапы в области генеративного искусственного интеллекта и технологий будущего: создатели L
25.09.2025 Татарстанские стартапы могут получить до $2 млн инвестиций на акселераторе МТС

интеллектуальные системы; Enterprise SaaS и облачные решения. В первом треке могут принять участие стартапы в области генеративного искусственного интеллекта и технологий будущего: создатели L
23.09.2025 Хабаровские ИТ-специалисты могут получить больше 160 млн руб. на стартап от МТС

интеллектуальные системы; Enterprise SaaS и облачные решения. В первом треке могут принять участие стартапы в области генеративного искусственного интеллекта и технологий будущего: в области у
18.09.2025 76% россиян 12–35 лет интересуются ИТ-стартапами

редседателя правления Сбербанка: «Интерес к ИТ-предпринимательству среди молодежи продолжает расти. ИТ-стартапы позволяют быстро погрузиться в индустрию и начать строить карьеру уже во время уч
11.09.2025 Yandex Cloud Boost учредила спецприз для стартапов на «Бирже ИБ- и IT-стартапов» от «Газинформсервис»

ми от «Газинформсервис» и партнеров. Кроме того, всех финалистов ждет возможность презентовать свои стартапы ключевым игрокам рынка, рассказать о продуктах в ведущих отраслевых СМИ и, возможно,
11.09.2025 Платформа для биллинга BillogicPlatform от «Инферит» поддержит отечественные ИИ-стартапы

Платформа для управления подписками и монетизации услуг BillogicPlatform от российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) поможет российским ИИ-стартапам автоматизировать подписочный бизнес и сделает фокус на развитии моделей биллинга, основанных на фактическом потреблении. Об этом CNews сообщили представители Softline. До конца 2025 г
04.09.2025 Yandex Cloud Boost учредила спецприз для стартапов на «Бирже ИБ- и IT-стартапов» от «Газинформсервис»

ми от «Газинформсервис» и партнеров. Кроме того, всех финалистов ждет возможность презентовать свои стартапы ключевым игрокам рынка, рассказать о продуктах в ведущих отраслевых СМИ и, возможно,
02.09.2025 Сбербанк открыл набор на вторую волну отдельного трека Sber500 с GigaChat

орий успеха. Основной этап программы рассчитан на 50 проектов — в два раза больше, чем годом ранее. Стартапы без использования генеративного ИИ конкурируют слабее, и наша задача — дать как можн
29.08.2025 Новый стартап в портфеле ITG – компания «РобоКорп» по созданию автономных робототехнических комплексов

трий Гачко представил новый проект — компанию «РобоКорп», которая будет заниматься разработкой и производством подводных, надводных и летающих автономных систем для решения сложных технических задач. Стартап запущен в рамках собственной корпоративной студии — «ИТ Гараж». Об этом CNews сообщили представители ITG. «РобоКорп» разрабатывает гражданские автономные комплексы для сельского хозяйст
13.08.2025 Российский стартап Science64 запустил аналитический шахматный сервис

Российский стартап Science64 запустил одноименный аналитический шахматный сервис, способный кардинальным способом изменить сложившуюся систему подготовки шахматистов и частично заменить шахматных тренеров
28.07.2025 ГК X-Com поддержит создание инновационных студенческих стартапов

этой амбициозной стратегии. В частности, мы планируем активно инвестировать и развивать российские стартапы в области высоких технологий. Тем временем, университетская среда – одна из наиболее
25.07.2025 MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы

чинает прием заявок в четвертый сезон акселерационной программы, ориентированной на технологические стартапы. Особый фокус нового сезона — проекты в области искусственного интеллекта, робототех
15.07.2025 ГК «Солар» запустила облачное решение по анализу Open Source для команд ИТ-разработки и стартапов

ориентирован на команды разработки внутри компаний, ИТ-компании, работающие в контуре корпораций, и стартапы, работающие в сфере заказной разработки. Запуск решения отражает растущий интерес ИТ
01.07.2025 «Биржа ИБ- и IT-стартапов»: «Газинформсервис» запускает обновленный акселератор для специалистов по кибербезопасности

е кибербезопасности и IT выйти на рынок и найти первых клиентов. Регистрация и подробности: https://startup.gaz-is.ru/ * дни глобальной информационной безопасности
30.06.2025 Алексей Курасов -

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

ИИ по итогам прошлого года превысил $300 миллиардов. При этом свыше $100 миллиардов было вложено в стартапы на ранней стадии, что говорит о том, что рынок только формируется, он в начале актив
20.06.2025 «Слайдер Презентации» инвестирует 16 млн руб. в стартап «Датаконс» и выводит на рынок новый продукт для анализа данных

Тюменская ИТ-компания «Слайдер Презентации» инвестирует 16 млн руб. в стартап «Датаконс» и выводит на рынок новый продукт для анализа данных. Сделка позволила компании расширить продуктовый портфель и выйти на рынок корпоративной аналитики с решением «Слайдер Дан
11.06.2025 Tomoru и стартап ManagerAI из ИТМО создали ИИ-решение для голосовых роботов, которое снизило затраты в пять раз

ному рынку — LLM адаптируется под разные языки без переобучения. ML-решение для компании Tomoru было реализовано при поддержке гранта Фонда содействия инновациям, предоставленного в рамках программы «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». «Решение от ManagerAI помогло нам существенно улучшить клиентский сервис. Мы рады т
06.06.2025 Доля стартапов на российском рынке информбезопасности выросла в 1,5 раза за два года и достигла 22%

по данным исследовательской группы «Б1», показал рост на 24% и достиг 299 млрд руб. Таким образом, стартапы фактически удваивают выручку каждые два года — благодаря ускоренному росту доля стар
05.06.2025 «Аквариус» заявил о готовности продолжать инвестировать в сложные технологические стартапы в области вычислительной техники

епростое время: в 2023 г. российский венчурный рынок показал рекордное падение — объем инвестиций в стартапы снизился более чем в десять раз. Однако в 2024 году началось восстановление, в чем к
23.05.2025 Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане

Студенческий технологический стартап ВЕТАИ разработал систему искусственного интеллекта для мониторинга здоровья сельскохо
22.05.2025 На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов

ый курс на цифровой платформе МСП.РФ для студентов и аспирантов вузов по управлению технологическим стартапом. Он позволит участникам платформы университетского технологического предприниматель
22.05.2025 Разработчик ChatGPT купит стартап, основанный бывшим главным дизайнером Apple

Покупка бизнеса Руководство OpenAI покупает стартап по разработке гаджетов с искусственным интеллектом (ИИ) за $6,5 млрд, пишет CNBC. Это
21.05.2025 Университетский стартап представил универсальный Bluetooth-модуль нового поколения

LE (Bluetooth Low Energy) и поддержку Wi-Fi. Разработка создана на базе Зеленоградского нанотехнологического центра. Об этом CNews сообщили представители УСС МИЭТ. В 2024 г. разработчиков поддержала «Стартап-студия МИЭТ» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России с привлечением государственного финансирования через Фонд

Публикаций - 5778, упоминаний - 8619

Startup и организации, системы, технологии, персоны:

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Amazon Inc - Amazon.com 3277 189
Intel Corporation 12811 183
X Corp - Twitter 2938 165
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SAP SE 5601 157
9594 157
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 145
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 136
Samsung Electronics 11065 130
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Softline - Софтлайн 3743 129
Nvidia Corp 4002 126
Cisco Systems 5372 119
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МегаФон 10742 112
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 109
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 107
Huawei 4677 94
OpenAI 542 93
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Dell EMC 5180 88
Telegram Group 2940 87
Broadcom - VMware 2610 86
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 86
Yahoo! 3726 84
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 82
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 81
Beorg - Биорг 130 79
HP Inc. 5883 70
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 69
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 69
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 357
РВК - Российская венчурная компания 571 173
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 169
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 126
Рапид Био 102 102
Альфа-Банк 1979 87
РЖД - Российские железные дороги 2096 79
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 76
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 75
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 75
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 75
Uber 357 75
Microsoft - LinkedIn 699 70
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 69
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 67
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 65
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 63
Runa Capital 158 62
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 59
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 55
Газпром нефть 725 55
ГПБ - Газпромбанк 1273 54
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Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 54
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Tesla Motors 461 53
Почта России ПАО 2370 52
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 50
ЯКласс 69 49
Гепатера - Hepatera 46 45
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 44
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 43
NanduQ - Qiwi 1013 42
Visa International 1993 42
Газпром ПАО 1493 40
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 40
Sequoia Capital 115 40
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 38
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 37
Северсталь ПАО - Severstal 629 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 692
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 325
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 198
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 160
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 160
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 154
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 119
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 85
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МИК - Московский инновационный кластер 185 59
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 56
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 55
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 54
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 52
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Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 49
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 44
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Судебная власть - Judicial power 2500 41
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 40
ФРИИ Акселератор 59 40
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 39
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 38
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 35
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 30
Федеральное казначейство России 1949 29
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 28
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 28
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 27
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 60
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 55
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 28
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 27
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 24
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 23
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 22
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
Apache Software Foundation - ASF 231 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 9
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 8
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 8
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 8
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 8
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 5
Национальная квантовая лаборатория 9 5
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 5
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Международная академия связи - МАС 46 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
Демократическая политическая партия США 122 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
OLPC - One Laptop per Child 82 4
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
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Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 9
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
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Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 8
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 23
Microsoft Imagine Cup 60 22
МТС - Телеком Идея 51 21
Старт Хаб 21 17
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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