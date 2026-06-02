VK Tech инвестирует до 250 млн рублей в предоставление стартапам сервисов для инфраструктуры, коммуникаций и рекламы масштабировать и продвигать цифровые сервисы практически без затрат на старте. Подать заявку могут стартапы на любой стадии — от MVP (minimum viable product, «минимально жизнеспособный продукт

Госфонд наказал свой ИТ-стартап на 380 миллионов за крах идеи ингаляторов, совмещенных со смартфонами онный суд в течение месяца со дня принятия. Фото: © valphoto / Фотобанк Фотодженика Госфонд засудил стартап, в котором у него доля ООО «НП ИВЦ» — это компания, частично принадлежащая госфондам:

Новичок из Китая создал независимую видеокарту и вызвал дикий ажиотаж. Продано 30 тыс. чипов за два дня Начались продажи Lisuan Tech LX 7G100 Компания Lisuan Tech, стартап из Китая, выпустила дискретную игровую видеокарту LX 7G100. Несмотря на не самые выда

Стартап по вживлению чипов в мозг ушел из «Сколково»: резидентство нельзя совмещать с ИТ-льготами женным тарифом по ИТ. Это сохранило бы экономический смысл реформы и одновременно не выдавливало бы стартапы из «Сколково» именно в тот момент, когда экосистема Фонда для них наиболее ценна», —

«Яндекс» назвал лучшие проекты акселератора высокотехнологичных стартапов Startup Lab, руководитель направления Доставки и экспериментов. Помимо грантов и облачных ресурсов, стартапы получат возможность развивать свои проекты в экосистеме «Яндекса» вместе с экспертам

Китай насмехается над США: Цукербергу не дали купить прибыльный китайский ИИ-стартап ку по приобретению Manus AI за $2,5 млрд, которая была заключена в конце 2025 г. Приносящий прибыль стартап Основанная китайскими инженерами Manus весной 2025 г. впервые представила своего ИИ-а

CyberStage: 80 пилотов, 50 резидентов, 30 запусков и 2 сделки за 2 года мы. Диалог перешел в практическую плоскость — компании научились запускать пилоты и инвестировать в стартапы. Сейчас задача — масштабировать этот опыт на всю отрасль. Только так мы сможем сокра

ИТ-шникам деньги не нужны. Маленькие стартапы им нравятся больше, чем крупные работодатели с большими зарплатами то, что несмотря на зарплаты выше рыночных, организации среднего масштаба получают оценки ниже, чем стартапы. Это можно объяснить уязвимостью среднего бизнеса — такие компании уже выросли из ст

Экс-топ менеджер Авито Виталий Туманов запустил зарубежный стартап о, запускает собственный проект на зарубежных рынках. По словам Туманова, это будет технологический стартап в ИТ-сфере, ориентированный на массового пользователя. Запуск проекта намечен на втор

Превратить диплом в бизнес-проект: студенты МАИ начнут выполнять ВКР в виде стартапов рован на проработке бизнес-моделей и станет поддерживающим инструментом для команд, выполняющих ВКР-стартапы. Студенты смогут усилить коммерческий потенциал своих идей и использовать полученные

Цифровой кластер «X.Технологии» «Ростелекома» запустил сайт для стартапов и инновационных компаний партнерства или для проведения пилотных проектов. На сайте также опубликованы анонсы демодней «Окно возможностей» для технологических компаний, которые ищут пути масштабирования бизнеса. На демоднях стартапы могут представить свои проекты экспертам корпораций, инвесторами и потенциальными заказчиками. На сайте также публикуются новости и информация о мероприятиях кластера. Дмитрий Рейдман,

Выручка ИT-стартапов «Сколково» превысила 480 млрд рублей, составив порядка 15% российского рынка информационных технологий технологий составила 480 млрд руб. Учитывая, что объем ИT-рынка России оценивается в 3,3 трлн руб., стартапы «Сколково» занимают на нем 15%. «Новый фокус Сколково — это формирование корпоративн

«Яндекс» запускает акселератор для высокотехнологичных стартапов студентов и молодых ученых ля наукоемких технологических стартапов. Он рассчитан на студентов и молодых ученых, у которых есть стартап или исследовательский проект в области глубоких технологий (DeepTech): искусственного

Эксперты назвали лучший российский корпоративный акселератор ации, проектирования и строительства инфраструктуры, добычи и транспортировки углеводородов. Лучшие стартапы получили инвестиции от венчурных фондов и вывели свои продукты на отраслевой рынок.

МВФ предупреждает: Пузырь из-за инвестиций в ИИ лопнет, как пузырь доткомов ляется новым рекордом. Это практически в два раза — на 92% — больше по сравнению с 2023 г., когда в стартапы в рассматриваемой области было вложено $29,1 млрд. Такие данные приводятся в исследо

МТС запускает резидентскую программу для B2C-стартапов гие годы экспертиза МТС в области “больших данных”, пользовательского поведения и анализа рынков может дать растущим бизнесам миллиарды рублей ценности. Смысл резидентской программы в том, чтобы дать стартапу все преимущества работы с крупной экосистемой без продажи доли в компании. Если мы сможем значимо ускорить рост наших компаний-резидентов, будем считать свою миссию выполненной», – ска

Петербургские стартапы смогут получить поддержку от международного ИТ-акселератора туальные системы; программное обеспечение для бизнеса (B2B SaaS). Первый трек подразумевает участие стартапы в области генеративного искусственного интеллекта и технологий будущего: создатели L

Татарстанские стартапы могут получить до $2 млн инвестиций на акселераторе МТС интеллектуальные системы; Enterprise SaaS и облачные решения. В первом треке могут принять участие стартапы в области генеративного искусственного интеллекта и технологий будущего: создатели L

Хабаровские ИТ-специалисты могут получить больше 160 млн руб. на стартап от МТС интеллектуальные системы; Enterprise SaaS и облачные решения. В первом треке могут принять участие стартапы в области генеративного искусственного интеллекта и технологий будущего: в области у

76% россиян 12–35 лет интересуются ИТ-стартапами редседателя правления Сбербанка: «Интерес к ИТ-предпринимательству среди молодежи продолжает расти. ИТ-стартапы позволяют быстро погрузиться в индустрию и начать строить карьеру уже во время уч

Yandex Cloud Boost учредила спецприз для стартапов на «Бирже ИБ- и IT-стартапов» от «Газинформсервис» ми от «Газинформсервис» и партнеров. Кроме того, всех финалистов ждет возможность презентовать свои стартапы ключевым игрокам рынка, рассказать о продуктах в ведущих отраслевых СМИ и, возможно,

Платформа для биллинга BillogicPlatform от «Инферит» поддержит отечественные ИИ-стартапы Платформа для управления подписками и монетизации услуг BillogicPlatform от российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) поможет российским ИИ-стартапам автоматизировать подписочный бизнес и сделает фокус на развитии моделей биллинга, основанных на фактическом потреблении. Об этом CNews сообщили представители Softline. До конца 2025 г

Yandex Cloud Boost учредила спецприз для стартапов на «Бирже ИБ- и IT-стартапов» от «Газинформсервис» ми от «Газинформсервис» и партнеров. Кроме того, всех финалистов ждет возможность презентовать свои стартапы ключевым игрокам рынка, рассказать о продуктах в ведущих отраслевых СМИ и, возможно,

Сбербанк открыл набор на вторую волну отдельного трека Sber500 с GigaChat орий успеха. Основной этап программы рассчитан на 50 проектов — в два раза больше, чем годом ранее. Стартапы без использования генеративного ИИ конкурируют слабее, и наша задача — дать как можн

Новый стартап в портфеле ITG – компания «РобоКорп» по созданию автономных робототехнических комплексов трий Гачко представил новый проект — компанию «РобоКорп», которая будет заниматься разработкой и производством подводных, надводных и летающих автономных систем для решения сложных технических задач. Стартап запущен в рамках собственной корпоративной студии — «ИТ Гараж». Об этом CNews сообщили представители ITG. «РобоКорп» разрабатывает гражданские автономные комплексы для сельского хозяйст

Российский стартап Science64 запустил аналитический шахматный сервис Российский стартап Science64 запустил одноименный аналитический шахматный сервис, способный кардинальным способом изменить сложившуюся систему подготовки шахматистов и частично заменить шахматных тренеров

ГК X-Com поддержит создание инновационных студенческих стартапов этой амбициозной стратегии. В частности, мы планируем активно инвестировать и развивать российские стартапы в области высоких технологий. Тем временем, университетская среда – одна из наиболее

MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы чинает прием заявок в четвертый сезон акселерационной программы, ориентированной на технологические стартапы. Особый фокус нового сезона — проекты в области искусственного интеллекта, робототех

ГК «Солар» запустила облачное решение по анализу Open Source для команд ИТ-разработки и стартапов ориентирован на команды разработки внутри компаний, ИТ-компании, работающие в контуре корпораций, и стартапы, работающие в сфере заказной разработки. Запуск решения отражает растущий интерес ИТ

«Биржа ИБ- и IT-стартапов»: «Газинформсервис» запускает обновленный акселератор для специалистов по кибербезопасности е кибербезопасности и IT выйти на рынок и найти первых клиентов. Регистрация и подробности: https://startup.gaz-is.ru/ * дни глобальной информационной безопасности

Алексей Курасов - Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне ИИ по итогам прошлого года превысил $300 миллиардов. При этом свыше $100 миллиардов было вложено в стартапы на ранней стадии, что говорит о том, что рынок только формируется, он в начале актив

«Слайдер Презентации» инвестирует 16 млн руб. в стартап «Датаконс» и выводит на рынок новый продукт для анализа данных Тюменская ИТ-компания «Слайдер Презентации» инвестирует 16 млн руб. в стартап «Датаконс» и выводит на рынок новый продукт для анализа данных. Сделка позволила компании расширить продуктовый портфель и выйти на рынок корпоративной аналитики с решением «Слайдер Дан

Tomoru и стартап ManagerAI из ИТМО создали ИИ-решение для голосовых роботов, которое снизило затраты в пять раз ному рынку — LLM адаптируется под разные языки без переобучения. ML-решение для компании Tomoru было реализовано при поддержке гранта Фонда содействия инновациям, предоставленного в рамках программы «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». «Решение от ManagerAI помогло нам существенно улучшить клиентский сервис. Мы рады т

Доля стартапов на российском рынке информбезопасности выросла в 1,5 раза за два года и достигла 22% по данным исследовательской группы «Б1», показал рост на 24% и достиг 299 млрд руб. Таким образом, стартапы фактически удваивают выручку каждые два года — благодаря ускоренному росту доля стар

«Аквариус» заявил о готовности продолжать инвестировать в сложные технологические стартапы в области вычислительной техники епростое время: в 2023 г. российский венчурный рынок показал рекордное падение — объем инвестиций в стартапы снизился более чем в десять раз. Однако в 2024 году началось восстановление, в чем к

Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане Студенческий технологический стартап ВЕТАИ разработал систему искусственного интеллекта для мониторинга здоровья сельскохо

На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов ый курс на цифровой платформе МСП.РФ для студентов и аспирантов вузов по управлению технологическим стартапом. Он позволит участникам платформы университетского технологического предприниматель

Разработчик ChatGPT купит стартап, основанный бывшим главным дизайнером Apple Покупка бизнеса Руководство OpenAI покупает стартап по разработке гаджетов с искусственным интеллектом (ИИ) за $6,5 млрд, пишет CNBC. Это