Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Startup
Стартап
Компания с короткой историей операционной деятельности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 161, упоминаний - 186
Startup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Путин Владимир 1824 4
|Мишустин Михаил 302 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Волож Аркадий 181 3
|Шмулевич Марк 79 3
|Рейман Леонид 411 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Бобровников Борис 86 2
|Шухов Замир 6 2
|Шевелев Александр 4 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 2
|Хасис Лев 96 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Орловский Виктор 229 1
|Солонин Сергей 82 1
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
|Рафаловский Давид 20 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
|Земцов Дмитрий 10 1
|Галкин Николай 15 1
|Хомков Игорь 40 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Андреев Сергей 39 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Поляков Сергей 60 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Галицкий Александр 82 1
|Носков Константин 201 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Акимов Максим 167 1
|Левин Леонид 83 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Летунов Илья 48 1
|Волин Алексей 113 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Михалев Евгений 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760721, в очереди разбора - 664411.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760721, в очереди разбора - 664411.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru