Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google Пересмотр правил Европейский союз (Евросоюз) может ограничить доступ Amazon, Microsoft и Google к облачным тендерам, пишет Reuters. Сама же инициатива является частью стратегии Европы по снижению зависимости от американских технологий в ИТ-сфере. 2 июня 2026 г.

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам Платформа для военных продаж В США решили создать платформу по типу Amazon для продажи дронов и средств борьбы с ними другим странам, пишет Financial Times. Решение принято после армейского хакатона «Джейлбрейк» в мае 2026 г., где сотни инженеров заставили деся

Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите Конфликт интересов SpaceX пытается убедить Федеральную комиссию по связи США в том, что Amazon вывела спутники на неправильную высоту, пишет Ars Technica. В Amazon все отрицают и заявляют, что конфликт возник из-за того, что SpaceX снизила высоту спутников. В компании Space

Amazon покупает компанию с готовой спутниковой группировкой на околоземной орбите Переговоры о покупке бизнеса В апреле 2026 г. Amazon ведет переговоры о покупке американской компании Globalstar с капитализацией почти $9 млрд, которой принадлежит группа низкоорбитальных спутников, пишет Financial Times. Гигант электронн

Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера Тендер с одним участником Налоговая служба Великобритании (HMRC) заключила с Amazon Web Services (AWS) контракт на сумму 472,8 миллиона фунтов стерлингов на семь лет с возможностью продления до десяти лет, пишет Register. Британское отделение люксембургской дочерней ком

«Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей ахвате власти над рынком Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных Google, Amazon, Apple и Samsung. В письме на имя главы антимонопольного ведомства ЕС Терезы Рибера (Teresa Ribera) утверждается, что крупные технологические компании контролируют операционные системы с

Михаил Михалев, Amazon: Инженер должен оценивать последствия решений на уровне всей системы все исторические прогнозы нерелевантными. Я всегда говорю, что алгоритм оптимизирует гипотетическую реальность, а инженер отвечает за то, что происходит, когда эта гипотеза ломается. Михаил Михалев, Amazon: алгоритмы, которые отлично работают в США, перестают работать в Европе или Японии Инженер следит за поведением системы и последствиями автоматических решений. Это означает, что он долже

Плохо боролся. Уволен глава комиссии по борьбе с монополией Amazon и Microsoft на рынке облачных сервисов Британии Увольнение британского чиновника Британский чиновник антимонопольного регулятора, возглавлявший расследование против Microsoft и Amazon по поводу монопольного положения их облачных сервисов, Кип Микс (Kip Meeks) заявил о том, что покинул ведомство, пишет Register. Микс с 2018 г. занимал должность председателя комиссии по

Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями Пожар в дата-центре В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) остановился один из дата-центров Amazon, пишет Reuters. Электроснабжение было повреждено из-за ракетных ударов, что вызвало пожар на территории и выхода из строя ИТ-инфраструктуры. Вечером 1 марта 2026 г. представители Amaz

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля Сбой в работе онлайн-сервиса Облачное подразделение корпорации Amazon — Amazon Web Services (AWS) не менее двух раз сталкивалось с ИТ-сбоями в работе онлайн-сервиса из-за ошибок, связанных с собственными ИТ-системами с искусственным интеллектом (ИИ)

В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски Обыски в Amazon Финансовая гвардия Италии провела обыски в штаб-квартире Amazon в Милане в рамках расследования – американскую корпорацию подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщи

Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого Кручу-верчу, оперативную память хочу Пользователь американского интернет-магазина Amazon столкнулся с новым видом мошенничества – неизвестные подменили заказанную им современную оперативную память DDR5 на чипы предыдущего поколения DDR4, пишет Tom’s Hardware. Планки DDR4 во-

Клиенты облаков Amazon бегут из-за нехватки мощностей Проблемы с ИТ-инфрастуктурой Нехватка мощностей для искусственного интеллекта (ИИ) и проблемы с производительностью вынудили многих клиентов Amazon обратиться к конкурентам, пишет Business Insider. Это привело осенью 2025 г. к потерям десятков миллионов долларов и отложенной выручки, ведь ИТ-сервис Bedrock занимает ключевое место в

MaxPatrol SIEM контролирует безопасность ресурсов на облачных платформах Amazon и Microsoft торинга событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM, интегрированная с ключевыми облачными решениями российских вендоров, пополнилась экспертизой для защиты ресурсов, размещенных на платформах Amazon Web Services (AWS) и Microsoft 365. Помимо этого, продукт теперь детектирует угрозы в сервисах «Яндекс 360», контейнерных средах и службе каталогов «Альт Домен», а также обнаруживает ата

Amazon засекретила реальный расход воды своими ЦОДами Инструкция по сокрытию информации В Amazon, согласно утечке внутреннего документа, была разработана стратегия сокрытия от общественности истинных объемов потребления воды ее центрами обработки данных (ЦОД), пишет газета Guardian,

Глобальный передел облачного рынка. Клиенты Amazon стремглав бегут к конкурентам – компания устарела и погрязла в бюрократии Цель – Amazon Американская корпорация Amazon, лидер на мировом рынке облачных сервисов, рискует скатиться на второе место и ниже благодаря своей медлительности в плане развития. Как пишет Bloom

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников Не очень умный ИИ Недавний сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services, на долгие часы отключивший значительную часть интернета, может быть связан с неправильной кадровой политикой Amazon, как пишет портал 80LV, она уволила около 40% Dev

Ошибка в облаке Amazon опрокинула миллионы ресурсов, включая Steam, Signal, McDonald's и миллионы других Минус весь регион Облачные сервисы Amazon AWS вышли из строя, и работники компании до сих пор пытаются восстановить функционирование её многочисленных сервисов. По состоянию на момент написания этого материала проблемы регистрир

По Китаю нанесен новый удар. Microsoft, Google и Amazon срочно переносят производство своего «железа» в другие страны дружное «прощай!» Американские ИТ-гиганты вознамерились в краткосрочной перспективе прекратить производство своей техники в Китае, пишет Nikkei Asian Review. В первую очередь это касается корпораций Amazon, Google и Microsoft. Эти три компании занимают весь топ-3 мирового рынка облачных сервисов – во II квартале 2025 г. (1 апреля – 30 июня) они занимали 63-процентную его долю (данные Stati

Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU ИТ-гиганты и страх потери доступа к технологиям Nvidia Корпорации Amazon и Google в обязательном порядке уведомляют Nvidia о грядущих анонсах, касающихся разработки их собственных чипов для решения задач в сфере искусственного интеллекта. Эта сложившаяся прак

Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос Цифровая казнь Инженер-программист Абделькадер Боудих (Abdelkader Boudih) моментально лишился личной информации, накопленной за 10 лет, вследствие внезапного удаления его профиля на Amazon Web Services, пишет Tom’s Hardware. Известный под псевдонимом Seuros, Боудих заявил, что был платным подписчиком AWS на протяжении всех этих 10 лет, и за эти годы облако Amazon ст

Админ-недоучка уронил сайт крупнейшей в мире интернет-компании из-за небольшой опечатки. Отвечать пришлось перед мультимиллиардером Нажми на кнопку, получишь результат Компания Amazon пережила многочасовой выход из строя своего сайта, известнейшего в мире интернет-магаз

Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные» Уволить человека, нанять роботов Интернет-гигант Amazon заявил о своих планах по масштабным сокращениям в своем облачном подразделении Amazon Web Services (AWS), пишет The Register. По информации издания, на начальном этапе без работы

Подвинуть Google, Microsoft, Amazon и Intel. Apple будет строить облако на собственных процессорах Облако из «яблок» Компания Apple рассматривает возможность выхода на рынок облачных сервисов, где в настоящее время бал правят Amazon, Google и Microsoft, пишет The Information. Официально она об этих планах не объявляла, но основой своего нового сервиса она планирует сделать процессоры собственной разработки – хорошо

Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle язвимости в системе Identity Services Engine (платформа идентификационных служб), которые позволяли осуществлять ряд вредоносных действий в уязвимых системах. Под угрозой оказались облачные комплексы Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure (OCI), по крайней мере, те из них, которые используют Cisco ISE. Уязвимость получила оценку 9,9 баллов по шкале угроз CV

Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары Роботы пока не готовы заменить людей Американская корпорация Amazon проанализировала результаты тестирования своих складских роботизированных систем под названием Stow и Pick. Робот Stow укладывал посылки медленнее человека и не справился с 15% из 500 ты

Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft елем компании останется ее основатель Ольга Маргорская, она также войдет в ее совет директоров. Фото: Kremlin.ru Стартап ИИ-Toloka, основанный Аркадием Воложем, привлек инвестиции jn фонда основателя Amazon Джеффа Безоса и бывшего топ-менеджера Microsoft и «Яндекса» Михаила Парахина В совет директоров Toloka также войдут основатель Nebius и «Яндекс» Аркадий Волож и независимый директор Nebi

Создан первый в мире робот с чувством осязания. Он уже работает на складах Новая разработка Американская корпорация Amazon представила первого робота в мире с чувством осязания, сообщает пресс-служба корпорации. Робот Vulcan уже работает в центрах выполнения заказов в Спокане (США) и Гамбурге (Германия), а в

Цифровая революция: как построить глобальный бизнес на Amazon с нуля запуску и продвижению товаров. Анна Слицкая, эксперт в области e-commerce и основатель консалтинговой компании Xsellereight Consulting Group LLC из Майами, применяет технологии при запуске брендов на Amazon. Её схема, отточенная на более чем 350 успешных продуктах, позволяет брендам конкурировать на перенасыщенном рынке. «Для успешного запуска на Amazon ключевой момент — быстрое тест

Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна ия Microsoft, на практике вынуждены делать выбор в пользу IaaS-сервисов Azure, хотя в теории им доступно множество альтернатив. Именно так The Register интерпретирует заявления, направленные Google и Amazon в адрес Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) в рамках продолжающегося антимонопольного расследования ведомства, касающегося состояния британского рынка облачных услуг.

Десятибалльный шторм: Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon ственно, и возможность модифицировать и выводить данные, нарушать работу служб или внедрять вредоносы и шифровальщики. Photo by Markus Spiske on Unsplash Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon Уязвимость получила индекс CVE-2025-30065 и оценку 10 баллов из 10 возможных по шкале CVSS v4. При этом успешная эксплуатация возможна только в случае импорта вредоносного файла Parquet

Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции ИТ-ябеды Microsoft продает клиентам облачных сервисов Google и Amazon лицензии на Windows Server по в четыре раза более высокой цене, нежели ее получают пользователи облака Microsoft Azure, пишет The Register. Все три компании являются крупнейшими игроками

Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения Минус один магазин Каталог приложений Appstore компании Amazon закроется после 14 лет работы. Он функционирует с марта 2011 г., и поначалу у Amazon был план закрыть его внутри своей экосистемы Fire, сделав его доступным только для одноименных

Добавление ИИ в Siri на iPhone и Mac откладывается. Проблемы с точностью ответов и с техническими сбоями Трудности при разработке Компании Amazon и Apple испытывают трудности с внедрением технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в цифровые помощники - Alexa и Siri, пишет The Washington Post. В связи с этим руководст

Принадлежащая главе Amazon космическая компания Blue Origin уволит каждого десятого сотрудника воим сотрудникам о массовом сокращении штата, пишет Reuters. Увольнения могут затронуть сотни сотрудников, в некоторых прогнозах их число превышает тысячу. Компания Blue Origin принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos). Американская компания, ведущая в мире по выручке и рыночной капитализации на рынках электронной коммерции и облачных вычислений. В феврале 2021 г. представите

Антисанкционная торговая площадка на замену eBay и Amazon обманула россиян на десятки миллионов Российские продавцы, занятые в электронной коммерции, начали массово обвинять американский интернет-магазин Inspire Uplift в обмане. Эту площадку россияне избрали в качестве альтернативы Etsy, eBay и Amazon после того, как все они поддержали антироссийские санкции и стали мешать работать продавцам из России. Как пишет «Фонтанка», Inspire Uplift, с которыми российские предприниматели тесно с

Турецкий «убийца» Amazon продан постсоветским инвесторам Доган Ялцндаг (Arzuhan Dogan Yalcindag) и Исил Доган. Unsplash - Luna Zhang Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz приобрел контроль над турецким маркетплейсом Hapsiburada под неофициальным названием «Amazon на Востоке» Акции Hepsibudara состоят из двух классов. Акции класс «А» обладают 15 голосов на одну акции. Все акции данного типа принадлежали семьи Доганов. Акции класса «B» обладают одн

ИТ-компании просчитались. Работников выдернули с удаленки в офисы, но там не хватило места на всех. Опрос вынуждающие сотрудников возвращаться в офис с удаленной работы, обнаружили, что в их купленных или арендованных помещениях не хватает места для всего штата. Портал TechSpot приводит в пример компанию Amazon, которая в последние годы преуспела не только в борьбе с удаленкой, но и в массовых сокращениях своего штата. Amazon – это ИТ-гигант мирового уровня, на которого трудятся десятки

Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon пнейших игроков рынка вырос сразу более чем в полтора раза (+51%). Дополнительным факторам роста в тот период оказались антироссийские санкции и уход с отечественного рынка западных поставщиков IaaS (Amazon, Google, Microsoft). Однако и по итогам 2023 г. затраты на инфраструктуру-как-сервис растут заметно быстрее других статей ИТ-расходов, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы.