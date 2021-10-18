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Amazon Inc
Amazon.com


18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний 1
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 1
08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 2
08.10.2021 Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна 1
07.10.2021 Применение ИИ в рекрутинге может привести к большим проблемам 2
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
20.09.2021 Intel перевербовала двух ценных сотрудников AMD, чтобы изгнать ее с рынка видеокарт 1
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 1
10.09.2021 Amazon выпустила дешевые смарт-ТВ 11
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
08.09.2021 СДЭК перешел на бесконтактное обслуживание с помощью OMNIC 1
06.09.2021 Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе 2
31.08.2021 Windows 11 будет официально доступна с 5 октября 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
27.07.2021 Дорогущие видеокарты сгорают из-за глупейшего инженерного просчета. Решить эту проблему нельзя 2
23.07.2021 Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 4
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 4
22.07.2021 Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей 4
20.07.2021 Власти потратят 70 миллионов чтобы узнать, каким российским разработчикам ИИ нужна господдержка 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
16.07.2021 Infowatch: почти 73% утечек пользовательской информации в мире совершены умышленно 1
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
08.07.2021 Обзор основных услуг солидных облачных провайдеров 2
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов 13
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java 2
02.07.2021 Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта 1
01.07.2021 Android откажется от фундаментальной особенности, которая была в нем всегда. И это ударит по Windows 11 1
01.07.2021 Microsoft и Google на пороге войны. Шестилетнее перемирие между ними закончилось 1
30.06.2021 Создан помощник программистов, который будет писать за них код. Видео 3
30.06.2021 Цены на сверхновую оперативную память рухнули на четверть еще до начала продаж. Процессоров с ее поддержкой не существует 1
29.06.2021 В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 2

Публикаций - 1467, упоминаний - 2479

Amazon Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7128 408
Microsoft Corporation 11017 386
Apple Inc - Эппл Рус 7680 190
Samsung Electronics 5633 144
IBM 3527 93
Facebook 3765 91
Yandex - Яндекс 4099 69
VK - Mail.ru Group 2482 60
SAP SE 3207 54
Cisco Systems 2037 40
Alibaba Group 298 37
Intel Corporation 4152 37
Nvidia Corp 2011 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 34
Twitter 2204 28
Oracle Corporation 3331 27
Alphabet 74 26
Lenovo Group 1636 25
Крок 1219 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 22
Xiaomi 904 21
Huawei 2726 20
GitHub 412 18
Telegram Group 702 17
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 16
SEC Consult Services 929 16
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 13
Dell EMC 2387 13
VMware 1829 13
Accenture - Аксенчер 531 12
Qualcomm Technologies 1001 11
Nokia Corporation 2416 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 11
Red Hat 664 11
LG Electronics 1832 11
Ланит ГК 1155 11
PayPal 438 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 42
Walmart - Wal-Mart Stores 151 37
Uber 257 28
Uber Technologies 258 28
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 26
Barnes & Noble 52 22
eBay Inc 528 18
Tesla Motors 241 17
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 14
Почта России ПАО 1570 11
LinkedIn 520 10
X5 Group 599 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 10
X5 Group - Пятерочка 559 9
AliExpress 275 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Airbnb 62 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
SoftBank Group 101 5
Square 38 5
Альфа-Банк 1123 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 5
Volvo Cars 155 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 5
CarPrice - Карпрайс 31 5
Ford 173 5
Связной ГК 877 5
Visa International 1344 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 4
Berkshire Hathaway 12 4
Capital One 15 4
Открытие ФК 538 4
Avito - Авито 171 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
Северсталь ПАО 204 4
РесурсТранс 16 4
JD.com - Jingdong Mall 45 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 4
Газпром ПАО 518 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 14
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 10
Пентагон - Министерство обороны США 277 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 7
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Президент США 105 6
Таганский районный суд города Москвы 44 6
Президент Российской Федерации 1439 5
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 5
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 4
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 3
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 3
Президент США - The White House - Белый дом 50 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
OIN - Open Invention Network 17 2
Демократическая политическая партия США 36 2
Verdi 2 2
Руссофт - Russoft 250 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 3 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
ASF - Apache Software Foundation 60 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
LOT Network 2 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 3 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Linux Foundation 157 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 101
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 66
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 64
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 62
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 62
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 60
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 38
Kubernetes 307 31
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 30
OpenStack 347 29
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 23
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 23
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 20
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 18
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 17
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 14
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 14
ARM64 - Архитектура процессора 1017 13
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 13
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 13
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 12
Flash 472 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 10
Google Android 10750 204
AWS - Amazon Web Services 568 111
Microsoft Azure 1171 82
Apple iOS 5741 76
Microsoft Windows 10 6612 62
Nvidia GeForce GTX 2054 48
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 47
Google Play - Google Store - Android Market 2515 45
Linux OS 4243 44
Amazon Kindle Fire - планшет 85 43
Google YouTube - Видеохостинг 1706 30
Java - Язык программирования 1167 27
Apple iPad 3263 26
Microsoft Office 365 769 26
WhatsApp Messenger 654 24
JavaScript - Язык программирования 626 23
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 21
Microsoft Windows Phone OS 1472 19
Amazon Alexa 138 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 18
VK - Mail.ru Одноклассники 853 18
Microsoft Windows 8 1228 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 17
Apple macOS 922 17
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 16
Google Nexus - Серия смартфонов 398 16
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 14
Google Cloud Platform - GCP 194 14
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 14
Google Chrome - браузер 1117 14
Яндекс.Маркет 439 13
Samsung Galaxy Note 558 13
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 13
Apple - App Store 2198 13
Microsoft Office 1921 12
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 12
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 12
Baidu 178 11
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 11
Facebook Instagram - Инстаграм 569 11
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 20
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 16
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 13
Путин Владимир 1820 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 10
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 9
Friedman Nat - Фридман Нэт 13 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 8
Греф Герман 205 8
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 7
Бочарникова Татьяна 78 7
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 7
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 7
Дуров Павел 216 6
Жаров Александр 165 5
Гришаков Максим 27 5
Буйлов Юрий 13 5
Кулин Филипп 39 5
Иванов Олег 124 4
Главчев Владимир 17 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 4
Теличева Наталья 125 4
Зайцев Михаил 145 4
Greene Diane - Грин Диана 18 4
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 22 4
Галицкий Александр 82 4
Кушнир Леонид 16 4
Быстров Константин 19 4
Гришин Дмитрий 148 4
Ганин Егор 50 3
Березин Максим 60 3
Мегрелишвили Георгий 16 3
Timothy William Bray - Тим Брэй 8 3
Определенов Владимир 19 3
Демидов Александр 14 3
Larry Page - Ларри Пейдж 125 3
Brin Sergey - Сергей Брин 120 3
Галушкин Олег 168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 475
Россия - Российская федерация - РФ 57180 473
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 147
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 137
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 99
Германия - Федеративная Республика 3614 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 75
Европа 3730 72
Япония 2760 53
Франция - Французская Республика 2112 44
Индия - Республика 2161 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 29
Украина 3347 18
Беларусь - Белоруссия 2081 17
Казахстан - Республика 2621 16
Европа Западная 610 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 16
Восточная Европа 1669 13
США - Калифорния 969 13
США - Сан-Франциско 689 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 12
Бразилия - Федеративная Республика 1121 11
Италия - Итальянская Республика 1371 11
Земля - планета Солнечной системы 857 11
США - Кремниевая долина 398 10
Канада 1294 10
Испания - Королевство 1248 10
Южная Корея - Республика 1450 10
Латинская Америка 721 9
Турция - Турецкая республика 950 9
Швеция - Королевство 748 8
Польша - Республика 824 8
Израиль 716 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
США - Вашингтон 334 7
Испания - Барселона 529 7
США - Нью-Йорк 1087 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 47
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 45
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 44
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 12
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 8
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 7
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
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