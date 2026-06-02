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Amazon Inc Amazon.com

Amazon Inc - Amazon.com

Amazon Inc представляет собой американскую транснациональную технологическую компанию, базирующуюся в Сиэтле, штат Вашингтон. Компания была основана Джеффом Безосом в 1994 году как онлайн-книжный магазин и со временем трансформировалась в одну из крупнейших компаний в мире, предлагающую  спектр продуктов и услуг. Основным направлением Amazon является электронная коммерция.

Компания управляет несколькими дочерними предприятиями, включая Twitch (платформа для стриминга видеоигр) и Whole Foods Market (сеть супермаркетов здорового питания). Amazon также владеет Audible (аудиокниги), Zappos (обувь и одежда) и IMDb (база данных фильмов).В сфере облачных вычислений Amazon разработала Amazon Web Services (AWS), которая предоставляет клиентам вычислительные мощности и облачные решения. AWS стала одной из основных составляющих бизнеса Amazon, конкурируя с такими компаниями как Microsoft Azure и Google Cloud Platform.Компания также известна своими устройствами, такими как Kindle (электронная книга), Fire TV и Echo с голосовым помощником Alexa. В логистике Amazon внедряет автоматизированные технологии, включая использование дронов для доставки товаров.

Конкурирующие компании на рынке:

 

СОБЫТИЯ

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02.06.2026 Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google

Пересмотр правил Европейский союз (Евросоюз) может ограничить доступ Amazon, Microsoft и Google к облачным тендерам, пишет Reuters. Сама же инициатива является частью стратегии Европы по снижению зависимости от американских технологий в ИТ-сфере. 2 июня 2026 г.

01.06.2026 США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Платформа для военных продаж В США решили создать платформу по типу Amazon для продажи дронов и средств борьбы с ними другим странам, пишет Financial Times. Решение принято после армейского хакатона «Джейлбрейк» в мае 2026 г., где сотни инженеров заставили деся
03.04.2026 Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

Конфликт интересов SpaceX пытается убедить Федеральную комиссию по связи США в том, что Amazon вывела спутники на неправильную высоту, пишет Ars Technica. В Amazon все отрицают и заявляют, что конфликт возник из-за того, что SpaceX снизила высоту спутников. В компании Space
02.04.2026 Amazon покупает компанию с готовой спутниковой группировкой на околоземной орбите

Переговоры о покупке бизнеса В апреле 2026 г. Amazon ведет переговоры о покупке американской компании Globalstar с капитализацией почти $9 млрд, которой принадлежит группа низкоорбитальных спутников, пишет Financial Times. Гигант электронн
26.03.2026 Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера

Тендер с одним участником Налоговая служба Великобритании (HMRC) заключила с Amazon Web Services (AWS) контракт на сумму 472,8 миллиона фунтов стерлингов на семь лет с возможностью продления до десяти лет, пишет Register. Британское отделение люксембургской дочерней ком
24.03.2026 «Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей

ахвате власти над рынком Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных Google, Amazon, Apple и Samsung. В письме на имя главы антимонопольного ведомства ЕС Терезы Рибера (Teresa Ribera) утверждается, что крупные технологические компании контролируют операционные системы с
12.03.2026 Михаил Михалев, Amazon: Инженер должен оценивать последствия решений на уровне всей системы

все исторические прогнозы нерелевантными. Я всегда говорю, что алгоритм оптимизирует гипотетическую реальность, а инженер отвечает за то, что происходит, когда эта гипотеза ломается. Михаил Михалев, Amazon: алгоритмы, которые отлично работают в США, перестают работать в Европе или Японии Инженер следит за поведением системы и последствиями автоматических решений. Это означает, что он долже
04.03.2026 Плохо боролся. Уволен глава комиссии по борьбе с монополией Amazon и Microsoft на рынке облачных сервисов Британии

Увольнение британского чиновника Британский чиновник антимонопольного регулятора, возглавлявший расследование против Microsoft и Amazon по поводу монопольного положения их облачных сервисов, Кип Микс (Kip Meeks) заявил о том, что покинул ведомство, пишет Register. Микс с 2018 г. занимал должность председателя комиссии по
02.03.2026 Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

Пожар в дата-центре В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) остановился один из дата-центров Amazon, пишет Reuters. Электроснабжение было повреждено из-за ракетных ударов, что вызвало пожар на территории и выхода из строя ИТ-инфраструктуры. Вечером 1 марта 2026 г. представители Amaz
20.02.2026 ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Сбой в работе онлайн-сервиса Облачное подразделение корпорации AmazonAmazon Web Services (AWS) не менее двух раз сталкивалось с ИТ-сбоями в работе онлайн-сервиса из-за ошибок, связанных с собственными ИТ-системами с искусственным интеллектом (ИИ)
13.02.2026 В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски

Обыски в Amazon Финансовая гвардия Италии провела обыски в штаб-квартире Amazon в Милане в рамках расследования – американскую корпорацию подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщи
23.12.2025 Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

Кручу-верчу, оперативную память хочу Пользователь американского интернет-магазина Amazon столкнулся с новым видом мошенничества – неизвестные подменили заказанную им современную оперативную память DDR5 на чипы предыдущего поколения DDR4, пишет Tom’s Hardware. Планки DDR4 во-
05.12.2025 Клиенты облаков Amazon бегут из-за нехватки мощностей

Проблемы с ИТ-инфрастуктурой Нехватка мощностей для искусственного интеллекта (ИИ) и проблемы с производительностью вынудили многих клиентов Amazon обратиться к конкурентам, пишет Business Insider. Это привело осенью 2025 г. к потерям десятков миллионов долларов и отложенной выручки, ведь ИТ-сервис Bedrock занимает ключевое место в

21.11.2025 MaxPatrol SIEM контролирует безопасность ресурсов на облачных платформах Amazon и Microsoft

торинга событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM, интегрированная с ключевыми облачными решениями российских вендоров, пополнилась экспертизой для защиты ресурсов, размещенных на платформах Amazon Web Services (AWS) и Microsoft 365. Помимо этого, продукт теперь детектирует угрозы в сервисах «Яндекс 360», контейнерных средах и службе каталогов «Альт Домен», а также обнаруживает ата
27.10.2025 Amazon засекретила реальный расход воды своими ЦОДами

Инструкция по сокрытию информации В Amazon, согласно утечке внутреннего документа, была разработана стратегия сокрытия от общественности истинных объемов потребления воды ее центрами обработки данных (ЦОД), пишет газета Guardian,
27.10.2025 Глобальный передел облачного рынка. Клиенты Amazon стремглав бегут к конкурентам – компания устарела и погрязла в бюрократии

Цель – Amazon Американская корпорация Amazon, лидер на мировом рынке облачных сервисов, рискует скатиться на второе место и ниже благодаря своей медлительности в плане развития. Как пишет Bloom
23.10.2025 Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Не очень умный ИИ Недавний сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services, на долгие часы отключивший значительную часть интернета, может быть связан с неправильной кадровой политикой Amazon, как пишет портал 80LV, она уволила около 40% Dev
21.10.2025 Ошибка в облаке Amazon опрокинула миллионы ресурсов, включая Steam, Signal, McDonald's и миллионы других

Минус весь регион Облачные сервисы Amazon AWS вышли из строя, и работники компании до сих пор пытаются восстановить функционирование её многочисленных сервисов. По состоянию на момент написания этого материала проблемы регистрир
16.10.2025 По Китаю нанесен новый удар. Microsoft, Google и Amazon срочно переносят производство своего «железа» в другие страны

дружное «прощай!» Американские ИТ-гиганты вознамерились в краткосрочной перспективе прекратить производство своей техники в Китае, пишет Nikkei Asian Review. В первую очередь это касается корпораций Amazon, Google и Microsoft. Эти три компании занимают весь топ-3 мирового рынка облачных сервисов – во II квартале 2025 г. (1 апреля – 30 июня) они занимали 63-процентную его долю (данные Stati
30.09.2025 Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

ИТ-гиганты и страх потери доступа к технологиям Nvidia Корпорации Amazon и Google в обязательном порядке уведомляют Nvidia о грядущих анонсах, касающихся разработки их собственных чипов для решения задач в сфере искусственного интеллекта. Эта сложившаяся прак
05.08.2025 Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос

Цифровая казнь Инженер-программист Абделькадер Боудих (Abdelkader Boudih) моментально лишился личной информации, накопленной за 10 лет, вследствие внезапного удаления его профиля на Amazon Web Services, пишет Tom’s Hardware. Известный под псевдонимом Seuros, Боудих заявил, что был платным подписчиком AWS на протяжении всех этих 10 лет, и за эти годы облако Amazon ст
21.07.2025 Админ-недоучка уронил сайт крупнейшей в мире интернет-компании из-за небольшой опечатки. Отвечать пришлось перед мультимиллиардером

Нажми на кнопку, получишь результат Компания Amazon пережила многочасовой выход из строя своего сайта, известнейшего в мире интернет-магаз
21.07.2025 Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные»

Уволить человека, нанять роботов Интернет-гигант Amazon заявил о своих планах по масштабным сокращениям в своем облачном подразделении Amazon Web Services (AWS), пишет The Register. По информации издания, на начальном этапе без работы

09.07.2025 Подвинуть Google, Microsoft, Amazon и Intel. Apple будет строить облако на собственных процессорах

Облако из «яблок» Компания Apple рассматривает возможность выхода на рынок облачных сервисов, где в настоящее время бал правят Amazon, Google и Microsoft, пишет The Information. Официально она об этих планах не объявляла, но основой своего нового сервиса она планирует сделать процессоры собственной разработки – хорошо

06.06.2025 Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle

язвимости в системе Identity Services Engine (платформа идентификационных служб), которые позволяли осуществлять ряд вредоносных действий в уязвимых системах. Под угрозой оказались облачные комплексы Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure (OCI), по крайней мере, те из них, которые используют Cisco ISE. Уязвимость получила оценку 9,9 баллов по шкале угроз CV
13.05.2025 Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары

Роботы пока не готовы заменить людей Американская корпорация Amazon проанализировала результаты тестирования своих складских роботизированных систем под названием Stow и Pick. Робот Stow укладывал посылки медленнее человека и не справился с 15% из 500 ты
12.05.2025 Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft

елем компании останется ее основатель Ольга Маргорская, она также войдет в ее совет директоров. Фото: Kremlin.ru Стартап ИИ-Toloka, основанный Аркадием Воложем, привлек инвестиции jn фонда основателя Amazon Джеффа Безоса и бывшего топ-менеджера Microsoft и «Яндекса» Михаила Парахина В совет директоров Toloka также войдут основатель Nebius и «Яндекс» Аркадий Волож и независимый директор Nebi
12.05.2025 Создан первый в мире робот с чувством осязания. Он уже работает на складах

Новая разработка Американская корпорация Amazon представила первого робота в мире с чувством осязания, сообщает пресс-служба корпорации. Робот Vulcan уже работает в центрах выполнения заказов в Спокане (США) и Гамбурге (Германия), а в
30.04.2025 Цифровая революция: как построить глобальный бизнес на Amazon с нуля

запуску и продвижению товаров. Анна Слицкая, эксперт в области e-commerce и основатель консалтинговой компании Xsellereight Consulting Group LLC из Майами, применяет технологии при запуске брендов на Amazon. Её схема, отточенная на более чем 350 успешных продуктах, позволяет брендам конкурировать на перенасыщенном рынке. «Для успешного запуска на Amazon ключевой момент — быстрое тест
18.04.2025 Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна

ия Microsoft, на практике вынуждены делать выбор в пользу IaaS-сервисов Azure, хотя в теории им доступно множество альтернатив. Именно так The Register интерпретирует заявления, направленные Google и Amazon в адрес Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) в рамках продолжающегося антимонопольного расследования ведомства, касающегося состояния британского рынка облачных услуг.
08.04.2025 Десятибалльный шторм: Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon

ственно, и возможность модифицировать и выводить данные, нарушать работу служб или внедрять вредоносы и шифровальщики. Photo by Markus Spiske on Unsplash Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon Уязвимость получила индекс CVE-2025-30065 и оценку 10 баллов из 10 возможных по шкале CVSS v4. При этом успешная эксплуатация возможна только в случае импорта вредоносного файла Parquet

06.03.2025 Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции

ИТ-ябеды Microsoft продает клиентам облачных сервисов Google и Amazon лицензии на Windows Server по в четыре раза более высокой цене, нежели ее получают пользователи облака Microsoft Azure, пишет The Register. Все три компании являются крупнейшими игроками
21.02.2025 Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения

Минус один магазин Каталог приложений Appstore компании Amazon закроется после 14 лет работы. Он функционирует с марта 2011 г., и поначалу у Amazon был план закрыть его внутри своей экосистемы Fire, сделав его доступным только для одноименных
17.02.2025 Добавление ИИ в Siri на iPhone и Mac откладывается. Проблемы с точностью ответов и с техническими сбоями

Трудности при разработке Компании Amazon и Apple испытывают трудности с внедрением технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в цифровые помощники - Alexa и Siri, пишет The Washington Post. В связи с этим руководст
14.02.2025 Принадлежащая главе Amazon космическая компания Blue Origin уволит каждого десятого сотрудника

воим сотрудникам о массовом сокращении штата, пишет Reuters. Увольнения могут затронуть сотни сотрудников, в некоторых прогнозах их число превышает тысячу. Компания Blue Origin принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos). Американская компания, ведущая в мире по выручке и рыночной капитализации на рынках электронной коммерции и облачных вычислений. В феврале 2021 г. представите
04.02.2025 Антисанкционная торговая площадка на замену eBay и Amazon обманула россиян на десятки миллионов

Российские продавцы, занятые в электронной коммерции, начали массово обвинять американский интернет-магазин Inspire Uplift в обмане. Эту площадку россияне избрали в качестве альтернативы Etsy, eBay и Amazon после того, как все они поддержали антироссийские санкции и стали мешать работать продавцам из России. Как пишет «Фонтанка», Inspire Uplift, с которыми российские предприниматели тесно с
03.02.2025 Турецкий «убийца» Amazon продан постсоветским инвесторам

Доган Ялцндаг (Arzuhan Dogan Yalcindag) и Исил Доган. Unsplash - Luna Zhang Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz приобрел контроль над турецким маркетплейсом Hapsiburada под неофициальным названием «Amazon на Востоке» Акции Hepsibudara состоят из двух классов. Акции класс «А» обладают 15 голосов на одну акции. Все акции данного типа принадлежали семьи Доганов. Акции класса «B» обладают одн
17.12.2024 ИТ-компании просчитались. Работников выдернули с удаленки в офисы, но там не хватило места на всех. Опрос

вынуждающие сотрудников возвращаться в офис с удаленной работы, обнаружили, что в их купленных или арендованных помещениях не хватает места для всего штата. Портал TechSpot приводит в пример компанию Amazon, которая в последние годы преуспела не только в борьбе с удаленкой, но и в массовых сокращениях своего штата. Amazon – это ИТ-гигант мирового уровня, на которого трудятся десятки

11.10.2024 Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon

пнейших игроков рынка вырос сразу более чем в полтора раза (+51%). Дополнительным факторам роста в тот период оказались антироссийские санкции и уход с отечественного рынка западных поставщиков IaaS (Amazon, Google, Microsoft). Однако и по итогам 2023 г. затраты на инфраструктуру-как-сервис растут заметно быстрее других статей ИТ-расходов, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы.

26.09.2024 В дефиците ИТ-специалистов виноваты сами ИТ-компании. Они вынуждают их увольняться, лишая удаленки. Опрос

Руки прочь от удаленной работы ИТ-компания Amazon может вот-вот столкнуться с массовым бегством сотрудников, среди которых значительную часть составляют ИТ-специалисты. Как пишет The Register, 91% опрошенных сотрудников компании выражаю

Публикаций - 3277, упоминаний - 4032

Amazon Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 1010
Microsoft Corporation 25775 991
Apple Inc 13154 580
Yahoo! 3726 341
Meta Platforms - Facebook 4621 323
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 313
Intel Corporation 12811 309
IBM - International Business Machines Corp 9699 277
Cisco Systems 5372 268
Oracle Corporation 7074 249
Samsung Electronics 11064 202
Yandex - Яндекс 9216 163
Dell EMC 5180 156
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 148
X Corp - Twitter 2938 146
Sony 6739 122
Dell Technologies - Dell Computer 2219 117
Nvidia Corp 4002 113
HP - Hewlett-Packard 3662 101
Alibaba Group 473 97
Broadcom - VMware 2610 95
SAP SE 5601 93
AMD - Advanced Micro Devices 4641 92
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 89
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 85
AT&T Inc 1725 84
JDSU - JDS Uniphase 219 84
Huawei 4676 83
AOL Inc - America Online 1883 83
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 82
HP Inc. 5883 81
PayPal 671 78
VK - Mail.ru Group 3602 74
Qualcomm Technologies 1974 72
OpenAI 541 70
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 68
Alphabet 177 62
Lenovo Motorola 3566 61
Commerce One - CMRC 176 61
Check Point Software Technologies 829 60
eBay Inc 1640 367
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 281
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 230
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 117
Walmart - Wal-Mart Stores 405 108
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 92
Barnes & Noble 171 89
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 67
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 64
Merrill Lynch 454 58
Microsoft - LinkedIn 699 52
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 47
Visa International 1993 42
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 42
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 41
Uber 357 40
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 34
Priceline.com - online travel agency 139 34
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 33
Tesla Motors 461 33
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 33
Walt Disney Company 647 32
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 31
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 31
Почта России ПАО 2370 30
Rakuten Shopping - Buy.com 81 29
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 28
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 27
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 25
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 25
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 24
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
Expedia Group 136 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 23
McDonald’s - Макдоналдс 220 23
Airbnb 101 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 89
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 82
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 80
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 73
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 50
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 49
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 47
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 46
Судебная власть - Judicial power 2500 43
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 38
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U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 37
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U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 31
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 31
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 30
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U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 22
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 16
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 13
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 13
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 12
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 11
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 11
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 20
Apache Software Foundation - ASF 231 11
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 10
РосКомСвобода - Общественная организация 86 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 9
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
Ассоциация менеджеров 107 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
Демократическая политическая партия США 122 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 5
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 5
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 4
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 729
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 610
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 576
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 517
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 479
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 425
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 406
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 370
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 338
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 319
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 285
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 251
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 234
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 229
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 215
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 213
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 208
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 208
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 198
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 198
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 185
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 177
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 177
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 177
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 174
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 171
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 166
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 152
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 151
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 147
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 144
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 141
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 140
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 139
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 138
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 138
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 137
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 135
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 130
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 125
Google Android 15243 272
Microsoft Azure 1526 211
Microsoft Windows 16882 195
Linux OS 11533 152
Apple iPad 4011 130
Amazon Kindle 195 129
Google YouTube - Видеохостинг 3002 126
Apple iOS 8583 125
Apple iPhone 6 4861 121
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 120
Microsoft Windows 2000 8678 90
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 78
Google Cloud Platform - GCP 383 78
SAP Ariba 309 72
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 72
Apple - App Store 3109 70
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 69
Apple iTunes Store 1118 69
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 68
Oracle Java - язык программирования 3469 63
Microsoft Office 4170 59
Microsoft Office 365 1042 59
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 54
Google Chrome - браузер 1701 52
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 52
Statista 263 49
Mozilla Firefox - браузер 1951 44
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 44
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 43
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 42
Intel x86 - архитектура процессора 2151 41
FreePik 1841 40
JavaScript - JS - язык программирования 1425 39
Google - Gmail 1021 39
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 38
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 38
Microsoft Teams - MS Teams 670 37
OpenAI - ChatGPT 719 37
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 36
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 160
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 59
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 51
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 50
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 46
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 35
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 25
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 24
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 23
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 23
Путин Владимир 3454 22
Larry Page - Ларри Пейдж 197 20
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 18
Brin Sergey - Сергей Брин 193 17
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 16
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 16
Греф Герман 485 15
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 15
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 15
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 14
Мельникова Анастасия 440 14
Дуров Павел 329 13
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 13
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 13
Allen Paul - Аллен Пол 125 12
Jassy Andy - Джесси Энди 14 12
Белоусов Сергей 254 11
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 11
Smith Patty - Смит Пэтти 11 11
Зайцев Михаил 345 10
Bush George - Буш Джордж 336 10
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 10
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 10
Бочарникова Татьяна 83 9
Усманов Алишер 311 9
Dell Michael - Делл Майкл 193 9
Мильнер Юрий 137 9
Меднов Сергей 124 9
Curry Bill - Керри Билл 9 9
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1450
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1081
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 382
Европа 24964 335
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 294
Германия - Федеративная Республика 13221 211
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 205
Япония 13807 151
Франция - Французская Республика 8177 136
Канада 5081 109
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 106
США - Калифорния 4829 104
Индия - Bharat 5869 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 99
Южная Корея - Республика 7052 98
Азия - Азиатский регион 5920 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 71
США - Нью-Йорк 3180 70
Земля - планета Солнечной системы 10865 67
Италия - Итальянская Республика 4508 60
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 59
Испания - Королевство 3840 58
Нидерланды 3746 58
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 56
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 55
США - Колумбия - Вашингтон 1487 49
Украина 7928 47
Бразилия - Федеративная Республика 2520 46
Китай - Тайвань 4245 45
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 45
Израиль 2856 44
Америка - Американский регион 2206 41
Финляндия - Финляндская Республика 3697 41
Швеция - Королевство 3782 40
Беларусь - Белоруссия 6289 36
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 36
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 35
Ближний Восток 3154 35
США - Техас 1048 35
Казахстан - Республика 6048 34
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 33
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 29
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 22
Fortune Global 500 295 18
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NPD Group 140 14
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Bear Stearns 79 13
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 10
Synergy Research Group 48 10
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NPD DisplaySearch 285 9
eMarketer 206 9
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Frost & Sullivan 207 7
Strategy Analytics 285 7
Harris Interactive 81 7
Needham & Company 36 7
CIBC World Markets 41 6
Markets&Markets Research 113 6
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 16
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 3
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 3
California Crane School 3 3
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 3
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 3
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 91
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 72
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 38
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 29
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 19
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 18
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 16
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 14
День молодёжи - 27 июня 1087 14
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 13
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 11
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 8
CNews AWARDS - награда 571 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
Amazon Prime Day 7 5
CeBIT 614 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Oracle OpenWorld 65 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 4
NetApp Directions 6 4
Black Hat - Конференция 120 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 2
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Microsoft Ignite 44 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Гайдаровский форум 9 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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