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Индексная книга (каталог) CNews*
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FreePik

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.08.2026 Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве 1
07.08.2026 Рунет пережил тотальный сбой. Причиной были неполадки в «Ростелекоме» 1
05.08.2026 У российских ИТ-шников исчезли конкуренты с высокими зарплатами. В России резкий обвал спроса на курьеров 1
05.08.2026 Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы 1
04.08.2026 Российский разработчик получил патент США на распознавание документов в браузере 1
04.08.2026 Россиян не пускают к собственным деньгам. Сайты банков перестали открываться в Chrome, Opera, Safari и Firefox 1
03.08.2026 Российские Java-программисты расслабились. Они пишут с помощью нейросетей и требуют зарплату в полмиллиона. На открытое ПО они «забили» 1
03.08.2026 В России началась массовая блокировка спам-звонков. Прикрываются законом, который действует уже год 1
03.08.2026 Россияне не готовы к 5G. Десяткам миллионов абонентов понадобится купить новые смартфоны 1
31.07.2026 Работодатель выдернул ИТ-специалиста с пенсии за баснословный гонорар. Он один знает хитрости древнего ПО, без него ничего не работает 1
31.07.2026 Власти описали порядок получения российских электронных подписей иностранными организациями 1
30.07.2026 Начато серийное производство первого российского рентгеновского оборудования для выявления брака в электронике 1
30.07.2026 Россия теряет рынок интернет-коммерции. Продавать в интернете желающих все меньше – боятся комиссий и БПЛА 2
29.07.2026 Швейцарский миллиардер требует с МТС 147 миллионов 1
28.07.2026 Курьерам осталось недолго? Россияне массово бойкотируют их и сами ходят за заказами 1
28.07.2026 Невиновного пользователя анонимного мессенджера бросили в тюрьму из-за опечатки 1
27.07.2026 Режим экономии активирован. Россияне массово несут в ремонт древнейшие iPhone и iPad, чтобы не тратиться на новые 1
27.07.2026 Россия возвращается во времена AliExpress. В стране бешено выросли заказы техники из-за рубежа 1
24.07.2026 Мрачное цифровое будущее. Молодые россияне массово боятся, что их заменят роботами и нейросетями 1
24.07.2026 Все не заблокируют. Россияне стремительно перебираются в экзотические мессенджеры, о которых никто не слышал 1
23.07.2026 Бум ИИ оживил падающий спрос на жесткие диски. Вендоры резко наращивают производство 1
22.07.2026 Россияне нашли опасную замену заблокированному мобильному и дорогому домашнему интернету. Платить за нее не надо 1
21.07.2026 11 байт вредоносного кода ломают протокол, на котором держится интернет 1
21.07.2026 Больше никаких электронных кошельков. Подросткам в России запретят покупать игры и оплачивать подписки без разрешения родителей 1
20.07.2026 Госсектору добавят иностранного «железа». Власти резко снизили планку импортозамещения электроники 1
17.07.2026 Студенческая ОС для БПЛА рвется в реестр российского ПО. Она заточена под китайское «железо», ищет цели без GPS и понимает обычный язык 1
15.07.2026 Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства 1
15.07.2026 Домашний интернет в России превращается в роскошь. В стране ускорился рост тарифов 1
14.07.2026 Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам 1
14.07.2026 Европа мстит российскому бизнесу «за шпионаж». Введены масштабные санкции против производителей «железа» для слежки в интернете 1
13.07.2026 В России гибнет отрасль, мешающая россиянам спокойно жить. Помогли зумеры и мошенники 1
10.07.2026 Российским разработчикам дали шанс: «Норникель» отказывается от санкционного американского ПО 1
10.07.2026 В российских ИТ крупные проблемы. Рост зарплат не покрывает инфляцию, новых людей не нанимают, старых увольняют 1
10.07.2026 В России исчез один из последних способов доступа в полноценный интернет 1
10.07.2026 ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют 1
09.07.2026 В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты 1
08.07.2026 В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС 1
08.07.2026 Назад в 2000-е. Windows бомбардирует пользователей хитрой рекламой древнего антивируса 1
07.07.2026 В России в 2025 году появилось вдвое больше интернет-магазинов, чем за два предыдущих года вместе взятых 1
06.07.2026 Нейтрализована одна из крупнейших в мире сетей домашних прокси, применяемая для криминала и шпионажа 2

Публикаций - 1841, упоминаний - 2002

FreePik и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 134
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 133
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 131
Apple Inc 13154 124
Ростелеком 10948 121
Google LLC 12688 120
МегаФон 10742 113
Yandex - Яндекс 9216 111
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 100
Samsung Electronics 11064 95
Telegram Group 2940 90
Intel Corporation 12811 84
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 76
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 71
Huawei 4676 67
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 58
AMD - Advanced Micro Devices 4641 54
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 50
Nvidia Corp 4002 49
Softline - Софтлайн 3743 46
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 46
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 45
OpenAI 541 43
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 42
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 41
Amazon Inc - Amazon.com 3277 40
Xiaomi - Сяоми 2231 40
HP Inc. 5883 39
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
Microsoft Corporation - GitHub 1075 36
Cisco Systems 5372 34
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 33
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 32
Oracle Corporation 7074 31
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 31
9594 30
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 30
Dell EMC 5180 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 123
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 68
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 57
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 54
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 51
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 37
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 36
Альфа-Банк 1979 28
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 26
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 21
Почта России ПАО 2370 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 19
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 18
ПСБ - Промсвязьбанк 963 18
Superjob - Суперджоб 858 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
НСПК - Национальная система платежных карт 948 14
Visa International 1993 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 11
Microsoft - LinkedIn 699 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Совкомбанк ПАО 316 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 8
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 8
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Royal Dutch Shell - Шелл 233 7
Газпром нефть 725 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 295
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 188
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 166
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 144
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 126
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 122
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 113
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 105
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 79
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 73
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 60
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 57
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 51
Судебная власть - Judicial power 2500 47
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 46
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 45
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 37
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 31
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 28
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 27
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 26
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 25
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 24
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 21
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 18
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 15
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 14
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 31
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 12
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 12
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 12
Единая Россия - Политическая партия 321 10
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 6
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
ЛДПР 116 5
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 4
ГосИнформСистемы 160 3
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 3
Электрокабель 13 3
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 2
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 2
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 2
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 2
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 545
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 435
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 401
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 368
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 291
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 229
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 194
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 182
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 174
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 153
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 152
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 149
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 140
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 139
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 138
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 137
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 135
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 133
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 131
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 128
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 127
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 118
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 117
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 116
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 111
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 111
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 110
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 103
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 100
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 100
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 98
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 97
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 92
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 90
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 88
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 86
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 85
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 79
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 79
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 78
Microsoft Windows 16882 119
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 112
Linux OS 11533 99
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 99
Google Android 15243 84
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 68
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 66
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 64
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 60
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 47
Apple iOS 8583 46
OpenAI - ChatGPT 719 41
Google YouTube - Видеохостинг 3002 38
Apple macOS 2419 35
Oracle Java - язык программирования 3469 34
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 33
Apple - App Store 3109 33
Intel x86 - архитектура процессора 2151 30
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 28
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 25
C/C++ - Язык программирования 894 24
JavaScript - JS - язык программирования 1425 23
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 23
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 21
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 19
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 19
Apple iPad 4011 18
Google Chrome - браузер 1701 17
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 17
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 17
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 16
Microsoft Windows PowerShell 250 16
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 15
Microsoft Teams - MS Teams 670 15
Много приложений - RuStore - Рустор 628 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Microsoft Windows 11 827 14
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 116 13
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 13
Путин Владимир 3454 96
Шадаев Максут 1210 55
Мишустин Михаил 787 41
Зайцев Михаил 345 39
Мельникова Анастасия 440 33
Павлов Никита 146 32
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 27
Бойко Алексей 138 27
Григоренко Дмитрий 249 26
Шпак Василий 279 21
Водясов Алексей 222 19
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 19
Чернышенко Дмитрий 581 17
Бедеров Игорь 103 17
Покровский Иван 136 16
Квашенкина Ольга 56 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 12
Немкин Антон 52 12
Шейкин Артем 44 12
Мантуров Денис 126 11
Аверьянов Антон 22 10
Гвоздев Дмитрий 145 10
Копосов Максим 74 10
Смирнов Алексей 269 9
Кулин Филипп 53 9
Горелкин Антон 118 9
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Мельников Алексей 74 9
Комлев Николай 113 9
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Легостаева Светлана 96 9
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Биджелова Анастасия 14 8
Греф Герман 485 8
Цаплин Никита 87 8
Перов Евгений 97 8
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Ряшин Николай 18 7
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Азия - Азиатский регион 5920 43
Нидерланды 3746 43
Беларусь - Белоруссия 6289 42
Франция - Французская Республика 8177 40
Канада 5081 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Турция - Турецкая республика 2620 33
Казахстан - Республика 6048 31
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
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Российская креативная неделя 6 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Чемпионат Италии по футболу 14 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
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Defcon 45 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
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NeurIPS 13 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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