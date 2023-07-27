Индексная книга CNews*
FreePik
Публикаций - 174, упоминаний - 174
FreePik упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2819 14
|Водясов Алексей 190 8
|Мишустин Михаил 534 6
|Чернышенко Дмитрий 482 5
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 319 3
|Шпак Василий 133 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 272 3
|Шейкин Артем 4 3
|Бурмистров Михаил 15 3
|Паршин Максим 298 3
|Зайцев Михаил 200 3
|Собянин Сергей 264 3
|Шадаев Максут 719 3
|Мельникова Анастасия 273 3
|Врацкий Андрей 70 2
|Таврин Иван 108 2
|Заренин Андрей 34 2
|Русских Елизавета 2 2
|Мантуров Денис 88 2
|Касперская Наталья 280 2
|Сиволобов Александр 13 2
|Чаплин Никита 2 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 80 2
|Белоусов Андрей 97 2
|Немкин Антон 8 2
|Липатов Михаил 7 2
|Дроздов Игорь 33 1
|Марков Дмитрий 38 1
|Сычев Артем 60 1
|Бобровников Борис 103 1
|Рензяев Константин 47 1
|Анкудинов Николай 16 1
|Куканов Алексей 14 1
|Лямин Александр 72 1
|Артимович Дмитрий 36 1
|Самойлов Андрей 8 1
|Гордеева Ия 2 1
|Фишер Андрей 65 1
|Макаров Сергей 10 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1241025, в очереди разбора - 849308.
Создано именных указателей - 122607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1241025, в очереди разбора - 849308.
Создано именных указателей - 122607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.