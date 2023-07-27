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FreePik



27.07.2023 Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов 1

27.07.2023 Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода 1

25.07.2023 Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ 1

24.07.2023 На «Яндекс.маркете» стала доступна электроника из зарубежных магазинов 1

21.07.2023 «Русские хакеры» собираются раскрыть гигантский массив данных взломанного регулятора связи в Европе 1

21.07.2023 ИТ-удаленщики спасены. Власти передумали вводить грабительские налоги за работу из-за рубежа 1

21.07.2023 Российским школьникам с 1 сентября 2023 г. введут уроки управления беспилотниками 1

21.07.2023 МТС, «Билайн», «Мегафон» и советник главы «Яндекса» попали под санкции 1

20.07.2023 Власти разрешили частным клиникам консультировать пациентов онлайн 1

20.07.2023 Грядет масштабное тестирование российских базовых станций. Их испытает «Билайн» на своих абонентах 1

20.07.2023 Россияне вот-вот получат долгожданный ИТ-сервис жалоб на всех чиновников 1

19.07.2023 Центробанк вчинил 10 персональных исков ИТ-директору «Ингосстраха» 1

19.07.2023 Продажи новых смартфонов рушатся восьмой квартал подряд. Продажи подержанных мобильников бьют исторические рекорды 1

19.07.2023 Власти хотят переключить все ТВ и интернет на российские спутники связи 1

18.07.2023 Армейская переписка США 10 лет утекала в Африку. Пентагон 10 лет не обращал на это внимания 1

18.07.2023 В России появится новая технологичная отрасль экономики. На нее выделено 240 миллиардов 1

18.07.2023 Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ 1

17.07.2023 В России создается ПО для отслеживания «аномальных действий» чиновников на таможне 1

17.07.2023 «Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей 1

17.07.2023 Россиян завалило поддельными смартфонами и ноутбуками. Покупатель почти всегда в проигрыше 1

14.07.2023 Новый драконовский закон заставит внедрить в iPhone важную «фишку» как у древнейших смартфонов на Android 1

13.07.2023 Китайцы взломали электронную почту чиновников Госдепа и Минторга США 1

12.07.2023 Компания уволила 90% работников и заменила искусственным интеллектом. Бизнес пошел в гору, гендиректор в восторге 1

12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года 1

11.07.2023 Сотовые операторы переходят в режим жесткой экономии. Новое оборудование не закупается, цены на услуги растут 1

10.07.2023 Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны 1

10.07.2023 Разработчики игр бегут из особого региона России 1

07.07.2023 Россия и Иран начали сотрудничество в сферах ИБ и телекома 1

06.07.2023 Главный мировой поставщик техники для производства чипов будет поставлять в Китай «бракованные» экземпляры, чтобы обойти санкции США 1

06.07.2023 В России создан спутниковый терминал для надежного доступа в интернет на скорости 300 км/ч 1

06.07.2023 Сотрудницу Amazon, с помощью хитрой схемы укравшую $10 млн, посадили в тюрьму на 16 лет 1

05.07.2023 Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались 1

05.07.2023 «Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз» 1

05.07.2023 Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций 1

05.07.2023 В России открылся магазин матмоделей, предсказывающих цены на сырье и вероятность дефолта 1

04.07.2023 В России взрывной рост спроса на программистов и сисадминов. Берут даже без опыта и образования 1

04.07.2023 Китай вводит запрет на вывоз металлов для полупроводников из-за обиды на США. Почему это выгодно России 1

03.07.2023 Россия готовится начать полный цикл выпуска оптоволокна, устранив зависимость от США и Японии 1

03.07.2023 «Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму 1

03.07.2023 Московские электросамокаты будут принудительно тормозить по сигналам системы «ГЛОНАСС» 1


Публикаций - 174, упоминаний - 174

FreePik упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11411 23
Microsoft Corporation 23788 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7263 15
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1160 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10336 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2590 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9927 14
Yandex - Яндекс 6009 12
Google LLC 11147 12
Samsung Electronics 9844 10
X Corp - Twitter 2759 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8195 9
5nine Software 1844 7
Amazon Inc - Amazon.com 2843 7
Huawei 3591 7
GitHub 607 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4323 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 736 6
AMD - Advanced Micro Devices 3919 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2944 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 411 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2441 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1982 5
OpenAI 88 5
ИКС - Yadro - КНС Групп 316 5
Xiaomi 1386 5
Dell EMC 4956 5
Western Digital Corporation - WDC 521 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6438 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1902 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 631 4
Lenovo Group 2205 4
Seagate Technology 717 4
BackBlaze 26 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1207 4
Telegram Group 1243 4
HP Inc. 5590 4
7282 4
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 75 4
Toshiba Corporation 2903 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 976 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 392 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1912 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6132 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 278 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1067 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6336 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 3
Visa International 1888 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 935 3
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 77 2
Медиа-1 26 2
TMT Investments 111 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 398 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 350 2
Glazer Capital 5 2
Kismet Sponsor 15 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 56 2
UFG Capital Partners 5 2
Почта России ПАО 2053 2
LinkedIn 595 2
Citi - Citigroup 294 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 180 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 39 2
Рустам Курмаев и партнеры 3 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 239 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 161 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 51 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 170 1
Фармстандарт АО 37 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 277 1
Роснефть НК - нефтяная компания 488 1
Газпром нефть 525 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 227 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 80 1
HeadHunter Group - HH Group 300 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 152 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18521 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9651 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2001 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3085 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3905 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2437 13
Президент Российской Федерации 3837 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4695 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5376 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 984 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 7
Судебная власть - Judicial power 2146 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3110 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2476 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1228 4
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 217 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1356 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 509 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2536 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 838 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 217 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1095 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1934 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 295 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 434 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1086 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 221 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 892 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 139 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2911 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 29 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 16 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 546 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 154 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1077 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 556 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 84 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 959 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2611 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 101 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 2
Единая Россия - Политическая партия 270 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 94 2
Электрокабель 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 3 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 252 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 584 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 477 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21066 46
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Россия - ЮФО - Республика Крым 796 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1661 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 93 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2092 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1133 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4956 3
Америка Латинская 1722 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 118 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2707 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1895 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1318 3
Бразилия - Федеративная Республика 2256 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43203 59
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43303 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11247 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11147 27
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2210 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15700 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25126 20
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21354 16
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1636 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6712 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5583 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4098 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14469 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8121 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5229 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3340 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7156 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4386 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5675 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5309 8
Импортозамещение - параллельный импорт 248 8
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5698 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6094 7
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 378 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8618 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5394 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4829 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6999 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4364 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2675 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2508 5
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4698 5
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Энергетика - Energy - Energetically 4557 5
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 1
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Рувики - Интернет — энциклопедия 1 1
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