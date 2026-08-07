Индексная книга (каталог) CNews*
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FreePik
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 1841, упоминаний - 2002
FreePik и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 96
|Шадаев Максут 1210 55
|Мишустин Михаил 787 41
|Зайцев Михаил 345 39
|Мельникова Анастасия 440 33
|Павлов Никита 146 32
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 27
|Бойко Алексей 138 27
|Григоренко Дмитрий 249 26
|Шпак Василий 279 21
|Водясов Алексей 222 19
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 19
|Чернышенко Дмитрий 581 17
|Бедеров Игорь 103 17
|Покровский Иван 136 16
|Квашенкина Ольга 56 13
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 12
|Немкин Антон 52 12
|Шейкин Артем 44 12
|Мантуров Денис 126 11
|Аверьянов Антон 22 10
|Гвоздев Дмитрий 145 10
|Копосов Максим 74 10
|Смирнов Алексей 269 9
|Кулин Филипп 53 9
|Горелкин Антон 118 9
|Колокольцев Владимир 44 9
|Мельников Алексей 74 9
|Комлев Николай 113 9
|Гуськов Антон 44 9
|Легостаева Светлана 96 9
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 9
|Биджелова Анастасия 14 8
|Греф Герман 485 8
|Цаплин Никита 87 8
|Перов Евгений 97 8
|Зонов Александр 55 7
|Ряшин Николай 18 7
|Оганесян Ашот 152 7
|Белоусов Андрей 149 7
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.