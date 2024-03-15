ИКС Yadro Группа компаний Ядро КНС Групп

Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС ртамент Москвы по конкурентной политике. 22 марта 2024 г. будет определен победитель торгов. В соответствии с техническим заданием, будут закуплены сервера VEGMAN S220 от отечественного производителя Yadro. Фото: Yadro ДИТ Москвы закупит десять серверов на 162 млн рублей для обеспечения работы ЕМИАС Москвы Однако, не смотря на то, что заказчиком является ДИТ Москвы, оборудование пред

В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro На стенде «Ассоциации ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, компания-разработчик российской микросервисной АБС «АРТ-Финтех» протестировала возможность использования российских инфраструктурных решений в типичной финансовой организации. «АРТ-Финте

Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков стал Алексей Шелобков, который также возглавляет входящего в холдинг производителя ИT-оборудования Yadro, сообщил «Интерфакс». Шелобков возглавил «ИКС Холдинг» 16 февраля 2024 г. согласно данн

МИЭМ ВШЭ и Yadro открыли мастерскую в сфере телеком-технологий муникациях» — это совместный проект Московского института электроники и математики имени А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ) и компании Yadro. Студенты, успешно прошедшие отбор , под руководством преподавателей МИЭМ НИУ ВШЭ и экспертов компании Yadro будут работать над решением практических задач по разработке, оптимизац

На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro На стенде ассоциации «ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, страховой дом ВСК провел испытания комплексного решения. Основной целью испытаний было обучение и тестирование нейросетей и ML-моделей, требующих высоких процессорных мощностей. На перво

Экс-глава департамента Минцифры с коллекцией дорогих автомобилей стал топ-менеджером Yadro Из Минцифры в Yadro Как стало известно CNews, экс-директор департамента стимулирования спроса на радиоэлект

От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы н это — российские вендоры ИТ-оборудования, которые занимаются производством серверов, систем хранения данных (СХД), персональных устройств и т.д. Крупнейшим дебютантом стал лидер рейтинга — компания Yadro, которая с выручкой в ₽66 млрд значительно опережает конкурентов. В пятерку лидеров вошли четыре системных интегратора: Rubytech ₽(18,3 млрд), «Айтеко» (₽13 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽12

Замгендиректора Yadro превратился в генерального директора сразу в нескольких дочерних компаниях директором ряда дочерних компаний российского разработчика серверов и систем хранения данных (СХД) Yadro стал заместитель директора «КНС групп» Артем Икоев. Он возглавил «Ядро Микропроцессоры»

Yadro разрабатывает ИИ-приложения для процессоров ARM и RISC-V. За этим могут стоять экс-программисты Intel Приложения Yadro Как выяснил CNews, Yadro начала разрабатывать приложения под Android с применени

Холдинг «Т1» и Yadro стали стратегическими партнерами Холдинг «Т1» подписал меморандум о стратегическом партнерстве с российской технологической компанией Yadro. «Т1» и Yadro договорились о создании совместной технологической лаборатории, а также разработке и выводе на рынок новых предложений на основе облачного провайдера «Т1 Cloud». Об э

Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете» На периферии Как стало известно CNews, российский производитель вычислительной техники Yadro начал производить клавиатуры и компьютерные мыши под принадлежащем ему брендом Kvadra.

Таможня на 700 миллионов купила серверов «Аквариус» и Yadro Крупная закупка серверов Как выяснил CNews, Центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ) на 700,2 млн руб. закупило российские сервера компаний «Аквариус» и Yadro. Согласно порталу госзакупок, ЦИТТУ приобрело четыре сервера «Аквариус» на сумму 98,3 млн руб. и вычислительную технику Yadro (40 серверов) — на 593,5 млн руб. Всего получилось 44

Умер Антон Черепенников, ИТ-бизнесмен, владелец российского «железного» бренда Yadro » и «Форпоста», в состав «ИКС холдинга» вошел субхолдинг «Криптонит», занимающийся разработками в области квантовых вычислений, криптографии и машинного обучения, производитель вычислительной техники Yadro и разработчик решений в области информационной безопасности «Гарда технологии». Антон Черепенников и Алишер Усманов В 2020 г. USM приобрел «ИКС холдинг». Для этого было создано совместное

Xiaomi и iPhone больше не нужны. В России создается полностью отечественный смартфон на процессоре RISC-V Полностью отечественный смартфон Российская компания Yadro, крупный производитель серверов и систем хранения данных, собирается начать выпуск смар

Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V Yadro больше не рады Российская компания Yadro, производитель серверов и систем хранения данных, вышла из числа участников консорциума

Дом.рф ускорит импортозамещение в ИТ-инфраструктуре с помощью компаний Yadro и F+tech ом.рф сможет ускорить процесс импортозамещения ПО и оборудования благодаря соглашениям с компаниями Yadro и F+tech. «Партнерства с ключевыми отечественными производителями софта, так и «железа»

Yadro выпустила российский заменитель iPad по той же цене. Он работает на хитрой версии Android Отечественный аналог iPad Российская компания Yadro, производитель серверов и систем хранения данных, сообщила CNews о выходе на рынок план

Российский разработчик вычислительной техники Yadro расширяет образовательные программы Образовательные инициативы Yadro Инженерная компания Yadro объявила о расширении сотрудничества с ведущими россий

Екатерина Алясова, Yadro: В нашей отрасли все знают друг друга по именам CNews: Вы отвечаете за направление производства печатных плат в Yadro. Расскажите подробнее, что из себя представляет современное производство, из каких этап

Росреестр закупил серверы Yadro выяснил CNews, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) почти на 200 млн руб. закупила российское вычислительное оборудование. Росреестр закупил 16 серверов Yadro X2-205 и одну систему хранения данных (СХД) «Татлин-Ю» на общую сумму 194,3 млн руб., согласно порталу госзакупок. Тендер на закупку в формате аукциона был опубликован 7 марта 2023 г. Его

Российский разработчик «железа» вдвое увеличивает штат. Будут наняты 2000 ИТ-специалистов Yadro наращивает штат Российский разработчик и производитель вычислительной техники под брендом Yadro (ООО «КНС групп») намерен в два раза увеличить штат. К 2024 г. компания наймет 2 тыс. И

Российский разработчик «железа» Yadro впервые открыл центр разработки зарубежом Как стало известно CNews, российский разработчик и производитель вычислительной техники под брендом Yadro (юрлицо ООО «КНС групп») открывает новый центр разработок в столице Белоруссии Минске.

Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G нт был подготовлен госкорпорацией «Ростех» совместно с «Ростелекомом» и «КНС Групп» (торговая марка Yadro, входит в состав «ИКС Холдинга») по соглашению с правительством. Дорожная карта, рассчи

ХФИЦ ДВО РАН и Yadro подписали соглашение о стратегическом научном и научно-техническом сотрудничестве Вычислительный центр ДВО РАН и Yadro договорились о возможности реализации совместных инициатив в области высокопроизводительных вычислений, основанных на открытых стандартах и технологиях. Взаимодействие организаций позволи

«Ростелеком» и «Мегафон» договорились о закупке российского «железа» для 4G «на десятки миллиардов» нного телеком-оборудования «Ростелеком» заключил форвардный контракт с компанией «КНС Групп» (бренд Yadro) на разработку и производство базовых станций сотовой связи стандартов GSM (второе поко

Владельцы российского разработчика серверов и СХД включили маскировку ков и производителей вычислительной техники (серверов, СХД и пр.), действующий на рынке под брендом Yadro (ООО «КНС групп»), скрыл данные о своих учредителях в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ).

Yadro вступила в ассоциацию «Финтех» Технологическая компания Yadro и ассоциация «Финтех» (АФТ) подписали соглашение о сотрудничестве, по условиям которого

DCLogic и Yadro заключили партнерское соглашение В результате достигнутых соглашений между группой российских технологических компаний Yadro и системным интегратором для крупных компаний DCLogic партнёры договорились поставлять для российских компаний высокопроизводительные серверы, инфраструктурные решения, системы хранения д

Yadro купила российского разработчика ПО, оцененного в полмиллиарда Сделка Yadro Российский разработчик и производитель вычислительной техники под брендом Yadro

Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro вырастет во всероссийскую сеть образовательных кластеров Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro расширяет географию присутствия и выходит на федеральный уровень. Крупнейшие профильные вузы присоединятся к проекту и станут кластерами для проведения занятий: НГТУ, МИЭМ НИУ ВШЭ, МИЭТ,

Yadro провела хакатон по проектированию процессоров Три дисциплины — три победителя 14-15 мая компания Yadro совместно с МИЭТ провела первый инженерный хакатон Yadro SoC Design Challenge для студентов старших курсов. На протяжении двух дней в решении практических задач соревновались учащи

Российский разработчик «железа» начинает выпускать объектные СХД ка Российская компания, занимающаяся разработкой и производством вычислительной техники под брендом Yadro (юрлицо ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг»), запускает производство объектной сист

Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% Развитие продуктового портфеля По итогам прошлого года группа компаний Yadro увеличила свою выручку, продемонстрировала рост ключевых показателей по отношению к прошлому году и укрепила свои позиции на российском рынке серверов и систем хранения данных. Ключевой ф

«Дом.рф» увеличил мощности ЦОДов за счет внедрения серверов Yadro «Дом.рф» значительно увеличил вычислительные мощности ЦОДов и начал процесс перехода на российское радиоэлектронное оборудование. В сентябре 2021 г. компания Yadro поставила серверы Vegman S220, которые используются в гиперконвергентной инфраструктуре института развития. «Качество и функциональность серверов Yadro Vegman соответствует междуна

Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro омбанка и ИТ-предпринимателя Сергея Мацоцкого «ГС-инвест» получил долю в созданной «Ростелекомом» и Yadro(входит в «ИКС холдинг») «Облачной платформе». Согласно сделке, доля «ГС-инвест» в «Обла

«ГС-Инвест» присоединится к «Облачной платформе», созданной «Ростелекомом» и Yadro астников ООО «Облачная платформа» путем внесения 100% ООО «Скала софтвер». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ростелекома». В результате доля «ГС-Инвест» в «Облачной платформе» составит 20%, доля Yadro (входит в «ИКС Холдинг») – 29,697%, а «Ростелеком» получит 50,303% долей, сохранив за собой контроль и управление. Технологической основой «Облачной платформы» является продуктовый портфе

Отечественная компания Syntacore вошла в состав правления глобального консорциума RISC-V International Компания Syntacore (входит в группу компаний Yadro), разработчик и поставщик решений на базе микропроцессорной архитектуры RISC-V, повысил

Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство Завод Yadro в Дубне Российская группа компаний, занимающаяся разработкой и выпуском вычислительной