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ИКС Yadro Группа компаний Ядро КНС Групп

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп

YADRO – группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-производство микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, ЕкатеринбургеНижнем Новгороде. YADRO входит в многопрофильную ИТ-группу "ИКС Холдинг".


15.03.2024 Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС

ртамент Москвы по конкурентной политике. 22 марта 2024 г. будет определен победитель торгов. В соответствии с техническим заданием, будут закуплены сервера VEGMAN S220 от отечественного производителя Yadro. Фото: Yadro ДИТ Москвы закупит десять серверов на 162 млн рублей для обеспечения работы ЕМИАС Москвы Однако, не смотря на то, что заказчиком является ДИТ Москвы, оборудование пред
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro

На стенде «Ассоциации ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, компания-разработчик российской микросервисной АБС «АРТ-Финтех» протестировала возможность использования российских инфраструктурных решений в типичной финансовой организации. «АРТ-Финте
19.02.2024 Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков

стал Алексей Шелобков, который также возглавляет входящего в холдинг производителя ИT-оборудования Yadro, сообщил «Интерфакс». Шелобков возглавил «ИКС Холдинг» 16 февраля 2024 г. согласно данн
16.02.2024 МИЭМ ВШЭ и Yadro открыли мастерскую в сфере телеком-технологий

муникациях» — это совместный проект Московского института электроники и математики имени А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ) и компании Yadro. Студенты, успешно прошедшие отбор , под руководством преподавателей МИЭМ НИУ ВШЭ и экспертов компании Yadro будут работать над решением практических задач по разработке, оптимизац
05.02.2024 На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro

На стенде ассоциации «ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, страховой дом ВСК провел испытания комплексного решения. Основной целью испытаний было обучение и тестирование нейросетей и ML-моделей, требующих высоких процессорных мощностей. На перво
28.12.2023 Экс-глава департамента Минцифры с коллекцией дорогих автомобилей стал топ-менеджером Yadro

Из Минцифры в Yadro Как стало известно CNews, экс-директор департамента стимулирования спроса на радиоэлект
27.12.2023 От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы

н это — российские вендоры ИТ-оборудования, которые занимаются производством серверов, систем хранения данных (СХД), персональных устройств и т.д. Крупнейшим дебютантом стал лидер рейтинга — компания Yadro, которая с выручкой в ₽66 млрд значительно опережает конкурентов. В пятерку лидеров вошли четыре системных интегратора: Rubytech ₽(18,3 млрд), «Айтеко» (₽13 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽12
20.12.2023 Замгендиректора Yadro превратился в генерального директора сразу в нескольких дочерних компаниях

директором ряда дочерних компаний российского разработчика серверов и систем хранения данных (СХД) Yadro стал заместитель директора «КНС групп» Артем Икоев. Он возглавил «Ядро Микропроцессоры»
16.11.2023 Yadro разрабатывает ИИ-приложения для процессоров ARM и RISC-V. За этим могут стоять экс-программисты Intel

Приложения Yadro Как выяснил CNews, Yadro начала разрабатывать приложения под Android с применени
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Yadro стали стратегическими партнерами

Холдинг «Т1» подписал меморандум о стратегическом партнерстве с российской технологической компанией Yadro. «Т1» и Yadro договорились о создании совместной технологической лаборатории, а также разработке и выводе на рынок новых предложений на основе облачного провайдера «Т1 Cloud». Об э
08.09.2023 Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете»

На периферии Как стало известно CNews, российский производитель вычислительной техники Yadro начал производить клавиатуры и компьютерные мыши под принадлежащем ему брендом Kvadra.

07.08.2023 Таможня на 700 миллионов купила серверов «Аквариус» и Yadro

Крупная закупка серверов Как выяснил CNews, Центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ) на 700,2 млн руб. закупило российские сервера компаний «Аквариус» и Yadro. Согласно порталу госзакупок, ЦИТТУ приобрело четыре сервера «Аквариус» на сумму 98,3 млн руб. и вычислительную технику Yadro (40 серверов) — на 593,5 млн руб. Всего получилось 44

22.07.2023 Умер Антон Черепенников, ИТ-бизнесмен, владелец российского «железного» бренда Yadro

» и «Форпоста», в состав «ИКС холдинга» вошел субхолдинг «Криптонит», занимающийся разработками в области квантовых вычислений, криптографии и машинного обучения, производитель вычислительной техники Yadro и разработчик решений в области информационной безопасности «Гарда технологии». Антон Черепенников и Алишер Усманов В 2020 г. USM приобрел «ИКС холдинг». Для этого было создано совместное
07.07.2023 Xiaomi и iPhone больше не нужны. В России создается полностью отечественный смартфон на процессоре RISC-V

Полностью отечественный смартфон Российская компания Yadro, крупный производитель серверов и систем хранения данных, собирается начать выпуск смар
23.06.2023 Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V

Yadro больше не рады Российская компания Yadro, производитель серверов и систем хранения данных, вышла из числа участников консорциума
31.05.2023 Дом.рф ускорит импортозамещение в ИТ-инфраструктуре с помощью компаний Yadro и F+tech

ом.рф сможет ускорить процесс импортозамещения ПО и оборудования благодаря соглашениям с компаниями Yadro и F+tech. «Партнерства с ключевыми отечественными производителями софта, так и «железа»
31.05.2023 Yadro выпустила российский заменитель iPad по той же цене. Он работает на хитрой версии Android

Отечественный аналог iPad Российская компания Yadro, производитель серверов и систем хранения данных, сообщила CNews о выходе на рынок план
25.04.2023 Российский разработчик вычислительной техники Yadro расширяет образовательные программы

Образовательные инициативы Yadro Инженерная компания Yadro объявила о расширении сотрудничества с ведущими россий
21.04.2023 Екатерина Алясова, Yadro: В нашей отрасли все знают друг друга по именам

CNews: Вы отвечаете за направление производства печатных плат в Yadro. Расскажите подробнее, что из себя представляет современное производство, из каких этап
31.03.2023 Росреестр закупил серверы Yadro

выяснил CNews, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) почти на 200 млн руб. закупила российское вычислительное оборудование. Росреестр закупил 16 серверов Yadro X2-205 и одну систему хранения данных (СХД) «Татлин-Ю» на общую сумму 194,3 млн руб., согласно порталу госзакупок. Тендер на закупку в формате аукциона был опубликован 7 марта 2023 г. Его
29.03.2023 Российский разработчик «железа» вдвое увеличивает штат. Будут наняты 2000 ИТ-специалистов

Yadro наращивает штат Российский разработчик и производитель вычислительной техники под брендом Yadro (ООО «КНС групп») намерен в два раза увеличить штат. К 2024 г. компания наймет 2 тыс. И
17.03.2023 Российский разработчик «железа» Yadro впервые открыл центр разработки зарубежом

Как стало известно CNews, российский разработчик и производитель вычислительной техники под брендом Yadro (юрлицо ООО «КНС групп») открывает новый центр разработок в столице Белоруссии Минске.

30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G

нт был подготовлен госкорпорацией «Ростех» совместно с «Ростелекомом» и «КНС Групп» (торговая марка Yadro, входит в состав «ИКС Холдинга») по соглашению с правительством. Дорожная карта, рассчи
26.01.2023 ХФИЦ ДВО РАН и Yadro подписали соглашение о стратегическом научном и научно-техническом сотрудничестве

Вычислительный центр ДВО РАН и Yadro договорились о возможности реализации совместных инициатив в области высокопроизводительных вычислений, основанных на открытых стандартах и технологиях. Взаимодействие организаций позволи
15.12.2022 «Ростелеком» и «Мегафон» договорились о закупке российского «железа» для 4G «на десятки миллиардов»

нного телеком-оборудования «Ростелеком» заключил форвардный контракт с компанией «КНС Групп» (бренд Yadro) на разработку и производство базовых станций сотовой связи стандартов GSM (второе поко
17.11.2022 Владельцы российского разработчика серверов и СХД включили маскировку

ков и производителей вычислительной техники (серверов, СХД и пр.), действующий на рынке под брендом Yadro (ООО «КНС групп»), скрыл данные о своих учредителях в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ).

10.11.2022 Yadro вступила в ассоциацию «Финтех»

Технологическая компания Yadro и ассоциация «Финтех» (АФТ) подписали соглашение о сотрудничестве, по условиям которого
07.11.2022 DCLogic и Yadro заключили партнерское соглашение

В результате достигнутых соглашений между группой российских технологических компаний Yadro и системным интегратором для крупных компаний DCLogic партнёры договорились поставлять для российских компаний высокопроизводительные серверы, инфраструктурные решения, системы хранения д
06.09.2022 Yadro купила российского разработчика ПО, оцененного в полмиллиарда

Сделка Yadro Российский разработчик и производитель вычислительной техники под брендом Yadro

05.09.2022 Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro вырастет во всероссийскую сеть образовательных кластеров

Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro расширяет географию присутствия и выходит на федеральный уровень. Крупнейшие профильные вузы присоединятся к проекту и станут кластерами для проведения занятий: НГТУ, МИЭМ НИУ ВШЭ, МИЭТ,

19.05.2022 Yadro провела хакатон по проектированию процессоров

Три дисциплины — три победителя 14-15 мая компания Yadro совместно с МИЭТ провела первый инженерный хакатон Yadro SoC Design Challenge для студентов старших курсов. На протяжении двух дней в решении практических задач соревновались учащи
18.05.2022 Российский разработчик «железа» начинает выпускать объектные СХД

ка Российская компания, занимающаяся разработкой и производством вычислительной техники под брендом Yadro (юрлицо ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг»), запускает производство объектной сист
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26%

Развитие продуктового портфеля По итогам прошлого года группа компаний Yadro увеличила свою выручку, продемонстрировала рост ключевых показателей по отношению к прошлому году и укрепила свои позиции на российском рынке серверов и систем хранения данных. Ключевой ф
15.02.2022 Производитель отечественного железа строит второй завод за три года

01.02.2022 «Дом.рф» увеличил мощности ЦОДов за счет внедрения серверов Yadro

«Дом.рф» значительно увеличил вычислительные мощности ЦОДов и начал процесс перехода на российское радиоэлектронное оборудование. В сентябре 2021 г. компания Yadro поставила серверы Vegman S220, которые используются в гиперконвергентной инфраструктуре института развития. «Качество и функциональность серверов Yadro Vegman соответствует междуна
29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro

омбанка и ИТ-предпринимателя Сергея Мацоцкого «ГС-инвест» получил долю в созданной «Ростелекомом» и Yadro(входит в «ИКС холдинг») «Облачной платформе». Согласно сделке, доля «ГС-инвест» в «Обла
28.12.2021 «ГС-Инвест» присоединится к «Облачной платформе», созданной «Ростелекомом» и Yadro

астников ООО «Облачная платформа» путем внесения 100% ООО «Скала софтвер». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ростелекома». В результате доля «ГС-Инвест» в «Облачной платформе» составит 20%, доля Yadro (входит в «ИКС Холдинг») – 29,697%, а «Ростелеком» получит 50,303% долей, сохранив за собой контроль и управление. Технологической основой «Облачной платформы» является продуктовый портфе
16.12.2021 Отечественная компания Syntacore вошла в состав правления глобального консорциума RISC-V International

Компания Syntacore (входит в группу компаний Yadro), разработчик и поставщик решений на базе микропроцессорной архитектуры RISC-V, повысил
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство

Завод Yadro в Дубне Российская группа компаний, занимающаяся разработкой и выпуском вычислительной

15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project

Open Compute Project (OCP) объявил о присоединении к альянсу в статусе Gold российской технологической компании Yadro — разработчика и производителя вычислительной техники. OCP — быстрорастущее глобальное сообщество, ориентированное на обмен передовым опытом в области разработки решений для центров обраб

Публикаций - 390, упоминаний - 546

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 718 101
ИКС 277 101
Ростелеком 10761 92
МегаФон 7887 89
Huawei 3706 72
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3058 57
Intel Corporation 11921 54
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 397 51
HPE - Hewlett Packard Enterprise 599 51
IBM - International Business Machines Corp 9351 46
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1417 45
Dell EMC 4980 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10930 41
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 385 39
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 354 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1342 38
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 569 37
DEPO Computers - Депо Электроникс 605 35
Dell Technologies - Dell Computer 2119 32
Microsoft Corporation 24103 32
Газинформсервис - ГИС 162 31
Скала^р - ранее InterLab IBS 136 31
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 29
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 355 28
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 41 26
Syntacore 27 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 62 26
UIPath 92 26
Lenovo Group 2238 25
Yandex - Яндекс 6521 25
ИКС - Цитадель ГК 87 25
Базальт СПО - BaseALT 517 25
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1075 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5639 24
Cisco Systems 5013 24
Samsung Electronics 9990 24
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 50 23
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 260 22
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 65 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6602 60
РЖД - Российские железные дороги 1797 49
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 365 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2631 41
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 403 33
ПГК - Первая грузовая компания 179 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 243 27
ТМХ - Трансмашхолдинг 115 26
Транснефть 285 26
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 171 20
Абсолют Банк 214 18
ГПБ - Газпромбанк 1024 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1466 17
Ингосстрах СПАО 399 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 379 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 575 16
МКБ - Московский кредитный банк 540 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 15
Сургутнефтегаз - СНГ 256 14
ПСБ - Промсвязьбанк 799 13
Лента - Сеть розничной торговли 1915 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1049 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 461 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 941 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 201 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 11
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 163 10
Интеррос - Росбанк АКБ 607 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 327 10
Почта России ПАО 2007 10
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Cersanit - Церсанит Трейд 20 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 190 9
ESforce 29 9
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 107 8
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 415 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2322 117
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10550 108
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5480 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1752 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2597 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1797 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4720 27
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 259 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3480 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2812 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3126 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2934 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4318 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2661 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2853 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3168 13
Правительство Москвы 2220 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 295 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1398 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4168 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 113 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 742 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 869 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2110 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1795 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 658 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 33 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5111 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 935 8
Федеральное казначейство России 1656 8
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 276 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 935 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 378 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1308 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 257 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1304 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 578 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1130 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 19
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 108 18
Linux Foundation 178 12
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 11
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 11
OpenCAPI Consortium 13 11
Gen-Z Consortium 11 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 9
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 9
АФТ - Ассоциация Финтех 111 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6184 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 564 6
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 17 5
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 6 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 105 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 48 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 653 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 185 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 278 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 84 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 111 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 9 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 175 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 271 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 274 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 35 1
OSI - Open Source Initiative 70 1
OIN - Open Invention Network 22 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15791 233
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59404 220
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27785 201
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8764 148
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44860 132
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19430 113
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19982 106
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23997 77
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10348 77
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14753 74
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20164 66
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11553 59
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RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 396 52
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11713 52
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6692 52
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5502 46
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13820 45
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5345 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15604 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11749 43
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4556 43
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2780 41
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1765 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22873 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10908 37
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1371 36
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3880 36
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5782 36
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4112 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26888 33
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7365 33
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4142 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9134 31
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2017 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22794 30
5G - пятое поколение мобильной связи 2040 29
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14507 27
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1119 75
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 858 52
Intel x86 - архитектура процессора 1743 42
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3027 39
СКБ Контур - Контур.Фокус 899 36
Linux OS 9148 35
НКТ - Р7-Офис 283 34
ИКС - Yadro Tatlin - платформа хранения данных (СХД) 37 33
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 112 28
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 176 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 26
Microsoft Windows 15061 25
Новые облачные технологии - МойОфис 655 21
FreePik 588 19
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 17 17
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 338 17
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 17 17
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 254 17
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 713 14
Google Android 13432 14
Ред ОС - RedOS 669 12
ИКС - Yadro - Kvadra OS 16 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 194 12
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 122 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 202 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 489 10
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 86 9
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 167 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4638 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1019 8
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 162 8
Apple iOS 7377 8
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 351 7
3Logic - Гравитон 45 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 142 7
Huawei Kunpeng ARM-процессор 63 6
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 215 6
IBM Power8 30 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 449 6
Шадаев Максут 821 47
Шпак Василий 156 40
Черепенников Антон 81 40
Козак Николай 115 31
Натрусов Артем 252 31
Паршин Максим 314 30
Чаркин Евгений 275 29
Урусов Виктор 89 28
Врацкий Андрей 94 28
Агапкин Алексей 39 27
Касаев Сергей 27 27
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Ушаков Анатолий 41 26
Гваришвили Владимир 26 26
Соловьев Сергей 69 26
Смирнова Татьяна 32 26
Барилкин Виктор 29 26
Носенко Артем 30 26
Тавадзе Марина 28 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 31 26
Лазарев Илья 27 26
Мацыгин Юрий 41 26
Спиридонов Иван 26 26
Виноградов Артём 28 26
Романов Кирилл 30 26
Тутаев Михаил 36 26
Данилов Михаил 31 26
Казарин Станислав 151 26
Матвиенко Нина 27 26
Бадалов Андрей 62 26
Шелобков Алексей 29 24
Усманов Алишер 299 22
Легостаева Светлана 49 22
Покровский Иван 103 19
Мишустин Михаил 587 18
Копосов Максим 48 18
Лебедев Михаил 49 18
Икоев Артем 14 13
Россия - РФ - Российская федерация 133833 372
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40903 95
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51014 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16315 77
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16097 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13773 64
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6897 27
Украина 7448 24
Китай - Тайвань 3859 21
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 388 20
Европа 21413 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2815 18
Азия - Азиатский регион 5299 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3643 17
Казахстан - Республика 5282 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13923 14
Швеция - Королевство 3580 13
Финляндия - Финляндская Республика 3546 13
Россия - СФО - Новосибирск 3991 13
Беларусь - Белоруссия 5240 12
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 647 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 842 9
Беларусь - Минск 599 8
Армения - Республика 2213 8
Япония 13125 8
Германия - Федеративная Республика 12405 7
Индия - Bharat 5266 6
Россия - УФО - Челябинская область 1092 6
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 94 6
Россия - ЦФО - Ивановская область 481 6
Ближний Восток 2849 6
Земля - планета Солнечной системы 10150 6
Израиль 2675 6
Южная Корея - Республика 6473 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 763 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1189 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1056 5
Европа Восточная 3040 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2759 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47622 212
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12525 123
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45361 115
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6409 85
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5582 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26612 57
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2674 55
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15413 47
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5293 43
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6194 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10293 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12166 38
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4437 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3520 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5244 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22380 32
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4744 30
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7198 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16916 29
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 298 29
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1838 27
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 673 27
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 986 26
Импортозамещение - параллельный импорт 374 25
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 220 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2736 23
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1251 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7041 17
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1818 17
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 756 16
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 531 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5080 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7048 16
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3540 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9058 13
Коммерсантъ - Издательский дом 1576 65
Ведомости 781 16
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 914 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 788 5
Forbes - Форбс 715 3
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Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
НИУ ВШЭ Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований 2 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 6 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 93 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 995 33
CNews AWARDS - награда 451 32
CNews FORUM Кейсы 168 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2270 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 266 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 520 4
Формула Русь - Чемпионат 3 3
Red Dot Design Award 55 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1161 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 2
Effie Awards 3 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1907 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
CNews Баттл 64 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 3 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
iF Design Awards 25 1
Международный женский день - 8 марта 312 1
Единый день голосования 106 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 77 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
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