Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Урусов Виктор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 57
Урусов Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 6
|SAP SE 3220 2
|1С 3779 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 352 1
|Polymatica - Полиматика 41 1
|Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
|БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
|Docsvision - ДоксВижн 780 1
|Код Безопасности 365 1
|SAP CIS - САП СНГ 757 1
|VideoMost - ВидеоМост 191 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
|Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 130 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Щапов Олег 24 1
|Башлыков Александр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru