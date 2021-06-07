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Урусов Виктор


07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом 1
07.06.2021 Производитель «СКАЛА-Р» выделен в самостоятельный бизнес 1
02.03.2021 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов 1
18.06.2019 «Депо компьютерс» представит российскую программно-аппаратную платформу виртуализации 1
17.04.2017 DEPO Computers модернизировала телекоммуникации «Мекаминефти» 1
26.01.2017 Brain4Net и DEPO Computers объявили о стратегическом технологическом партнерстве 1
08.06.2016 IBS представила серию специализированных ПАК «Скала-СР» для высоконагруженных СУБД и аналитических систем 1
14.09.2015 Spirit и Depo Computers продемонстрируют новый российский ВКС-комплекс 1
28.07.2015 «ДоксВижн» и Depo Computers представили специальные конфигурации серверов Depo Storm для Docsvision 1
22.05.2015 Альянс российских ИТ-компаний создал отечественный аппаратно-программный комплекс стоимостью от $140 тыс. 1
09.10.2014 Depo Computers выпустила защищенный планшетный компьютер Myst R80 для промышленного применения 1
19.09.2014 Depo Computers выпустила линейку промышленных цифровых плееров Depo General Embedded 1
10.04.2014 Depo Computers представил сервер Depo Storm для бизнес-критичных приложений 1
19.02.2014 Depo Computers представила мини-ЦОД для СМБ 1
12.02.2014 Новое решение Depo Computers для проектирования 2D/3D-моделей поддерживает работу с мобильных устройств 1
06.02.2014 Depo Computers анонсировала «кластер в коробке» Depo Storm 5310B7 1
12.07.2013 Depo Computers и СОКБ «Вектор» создали федеральную сеть мониторинга транспортных средств для внутренних войск МВД РФ 1
12.02.2013 Depo Computers построила защищенную VPN-сеть для 40 региональных офисов «РСХБ-Страхования» 1
03.12.2012 Depo Computers построила ЦОД для МИАЦ Орловской области 1
12.11.2012 Depo создала мобильный офис на базе Depo VDI Small Business Suite для «Экономической газеты» 1
09.11.2012 Depo Computers показала 5 инжиниринговых решений для построения защищенной ИТ-инфраструктуры 1
29.10.2012 Depo Computers представила три новых ПК для бизнеса 2
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
10.10.2012 Новое коммутационное устройство Depo сокращает затраты на масштабирование систем в ИТ-инфраструктурах 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
10.07.2012 «Камея» внедрила комплексную систему безопасности с помощью Depo Computers 1
31.05.2012 Depo модернизирует ИТ-инфраструктуру «Британской высшей школы дизайна» 1
15.05.2012 Depo создала для «Микрогена» платформу для построения частного «облака» 1
01.02.2012 Depo предлагает АРМ как готовый защищенный продукт 1
18.01.2012 Depo защитила виртуальную ИТ-инфраструктуру «Актив» с помощью Trend Micro Deep Security 1
20.12.2011 Depo представила готовое решение для построения «облаков» 1
13.12.2011 Depo обеспечила соответствие ИС «Руссколлектора» требованиям ФЗ «О персональных данных» 1
08.12.2011 Виктор Урусов: "Облака" — метод, а не лекарство от всех болезней 8
28.11.2011 IDC: Крупные вендоры оттесняют российских интеграторов 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 7
17.11.2011 Depo Computers анонсировала новые серверы на базе процессора AMD Opteron 6200 1
14.11.2011 Depo Computers продемонстрировала свои новые решения на CNews Forum 2
29.09.2011 Depo совместно с NetApp представит новое решение для построения «облаков» 1
13.04.2011 Intel анонсировала в России новые серверные процессоры Intel Xeon 1

Публикаций - 42, упоминаний - 57

Урусов Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 6
SAP SE 3220 2
3779 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Код Безопасности 365 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 130 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
DEPO Computers - DEPO Storm 22 4
Nvidia GeForce GTX 2081 2
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 10 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Microsoft Lync 272 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Скала-Р - Скала-СР Программно-аппаратные комплексы 6 1
Щапов Олег 24 1
Башлыков Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Европа 3788 2
Россия - Сочи 913 1
Россия - Нижневартовск 111 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Восточная Европа 1691 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
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