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Урусов Виктор
СОБЫТИЯ
|21.10.2025
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Виктор Урусов -
Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК
еняется и развивается концепция построения инфраструктурных программных аппаратных комплексов в России и в мире? Как меняются запросы заказчиков на инфраструктуру и как отвечает на нее концепция ПАК? Виктор Урусов: Если вспомнить, как все начиналось, в первую очередь всплывают такие громкие имена, как Exadata от Oracle, Teradata, Netezza и Tanix. В нулевых появились Amazon и Google, которые
|14.11.2024
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Виктор Урусов -
Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения
CNews: Как изменился спрос на российские программно-аппаратные комплексы для построения ИТ-инфраструктуры? Какие тренды вы наблюдаете, как разработчик и производитель ПАК? Виктор Урусов: За последние несколько лет мы наблюдаем кратный рост спроса на программно-аппаратные комплексы «Скала^р» как платформу построения корпоративных ИТ-инфраструктур, прежде всего для
|17.09.2024
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Виктор Урусов: Экономический эффект от работы с данными может составить до 10% ВВП ежегодно
показатели систем под нагрузкой и эффективную эксплуатацию», — отметил генеральный директор Скала^р Виктор Урусов. ПАК рекомендованы для создания доверенной инфраструктуры. Они реализуют не тол
|21.11.2023
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Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети»
траны. Комбинирование технологий с использованием облачных подходов позволяет нашим заказчикам оперативно внедрять решения любой сложности и эффективно осуществлять цифровую трансформацию», – отметил Виктор Урусов. Более того, сочетание различных архитектур и компонентов в рамках модульной платформы Скала^р обеспечивает преодоление ограничений ряда технологий и получение экстремальных показ
|08.12.2011
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Виктор Урусов: "Облака" — метод, а не лекарство от всех болезней
ирующий направления продуктов и системной интеграции. Вам хорошо известно состояние умов коллег — российских ИТ-директоров. Как они воспринимают модные технологии и подходы — "облака", виртуализацию? Виктор Урусов: Технологии и подходы меняются очень быстро. Но у здравомыслящего специалиста эти процессы не вызывают головокружения. Все помнят времена бурного роста доткомов и эпоху мейнфреймо
Урусов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 86
|Врацкий Андрей 175 69
|Натрусов Артем 313 68
|Чаркин Евгений 317 68
|Нестеров Алексей 175 59
|Аникин Дмитрий 68 56
|Ульянов Николай 176 51
|Абакумов Евгений 227 48
|Аксенов Олег 62 43
|Новикова Елена 105 43
|Малышев Сергей 99 42
|Никитин Сергей 96 42
|Теплицкий Дмитрий 88 42
|Воронин Павел 196 42
|Петухов Антон 62 41
|Нальский Максим 53 41
|Соловьев Виталий 52 41
|Каушанский Александр 56 41
|Денисов Анатолий 57 41
|Распопов Алексей 49 41
|Харитонов Вадим 43 41
|Шмаков Антон 72 41
|Шаев Виталий 59 41
|Оберемок Надежда 45 41
|Милованов Андрей 46 41
|Солдатенкова Ксения 41 41
|Белан Иван 41 41
|Желнова Алина 42 41
|Артюхов Сергей 66 41
|Желтухин Вадим 72 39
|Козырев Алексей 328 35
|Калякин Павел 79 34
|Кирьянова Александра 169 33
|Галкин Николай 140 30
|Ушаков Анатолий 47 30
|Цыганков Дмитрий 38 30
|Суровец Дмитрий 115 29
|Глазков Александр 151 29
|Пирогова Ирина 31 28
|Шпак Василий 279 28
|Мобильные системы 118 1
|InfoWorld 56 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Комсомольская правда ИД 83 1
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