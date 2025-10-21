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Индексная книга (каталог) CNews*
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Урусов Виктор

СОБЫТИЯ


21.10.2025 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

еняется и развивается концепция построения инфраструктурных программных аппаратных комплексов в России и в мире? Как меняются запросы заказчиков на инфраструктуру и как отвечает на нее концепция ПАК? Виктор Урусов: Если вспомнить, как все начиналось, в первую очередь всплывают такие громкие имена, как Exadata от Oracle, Teradata, Netezza и Tanix. В нулевых появились Amazon и Google, которые
14.11.2024 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

CNews: Как изменился спрос на российские программно-аппаратные комплексы для построения ИТ-инфраструктуры? Какие тренды вы наблюдаете, как разработчик и производитель ПАК? Виктор Урусов: За последние несколько лет мы наблюдаем кратный рост спроса на программно-аппаратные комплексы «Скала^р» как платформу построения корпоративных ИТ-инфраструктур, прежде всего для
17.09.2024 Виктор Урусов: Экономический эффект от работы с данными может составить до 10% ВВП ежегодно

показатели систем под нагрузкой и эффективную эксплуатацию», — отметил генеральный директор Скала^р Виктор Урусов. ПАК рекомендованы для создания доверенной инфраструктуры. Они реализуют не тол
21.11.2023 Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети»

траны. Комбинирование технологий с использованием облачных подходов позволяет нашим заказчикам оперативно внедрять решения любой сложности и эффективно осуществлять цифровую трансформацию», – отметил Виктор Урусов. Более того, сочетание различных архитектур и компонентов в рамках модульной платформы Скала^р обеспечивает преодоление ограничений ряда технологий и получение экстремальных показ
08.12.2011 Виктор Урусов: "Облака" — метод, а не лекарство от всех болезней

ирующий направления продуктов и системной интеграции. Вам хорошо известно состояние умов коллег — российских ИТ-директоров. Как они воспринимают модные технологии и подходы — "облака", виртуализацию? Виктор Урусов: Технологии и подходы меняются очень быстро. Но у здравомыслящего специалиста эти процессы не вызывают головокружения. Все помнят времена бурного роста доткомов и эпоху мейнфреймо

Публикаций - 157, упоминаний - 165

Урусов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 290 118
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 68
Газинформсервис - ГИС 496 68
9594 64
R-Vision - Р-Вижн 267 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 45
Polymedia - Полимедиа 158 43
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 42
Ланит Интеграция 219 42
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 41
Аусферр ИТЦ 44 41
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 41
МегаФон 10742 34
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 32
Diasoft - Диасофт 1144 30
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 28
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
UIPath 119 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 23
Ростелеком 10948 22
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 21
Microsoft Corporation 25775 20
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 17
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 17
Ростелеком - TData - ТДата 71 17
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 16
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 15
CoWork - Коворкинг Платформ 21 15
SAP SE 5601 15
Oracle Corporation 7074 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 84
РЖД - Российские железные дороги 2096 68
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 67
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 52
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 41
ВТБ - Почта Банк 514 41
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 40
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 32
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 30
Кофемания 85 30
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 30
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 30
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 29
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 26
Транснефть 335 26
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 25
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 23
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 20
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 20
Ингосстрах СПАО 478 20
Сургутнефтегаз - СНГ 288 20
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 20
Русагро Группа Компаний 379 19
Абсолют Банк 249 19
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 18
Альфа-Банк 1979 17
Северсталь ПАО - Severstal 629 17
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 16
ФосАгро 176 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 16
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 85
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 79
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 51
Федеральное казначейство России 1949 42
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 35
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 3
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 144
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 100
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 99
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 90
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 72
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 70
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 59
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 58
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 56
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 55
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 52
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 51
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 50
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 50
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 49
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 46
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 45
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 43
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 43
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 43
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 41
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 40
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 38
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 37
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 36
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 34
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 32
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 28
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 28
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 26
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 26
НКТ - Р7-Офис 543 68
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 60
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 56
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 56
Новые облачные технологии - МойОфис 958 51
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 50
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 43
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 42
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 42
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
НКТ - Р7-графика 47 40
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 27
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 26
1С:ERP Управление предприятием 841 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 20
DEPO Computers - Depo Storm 79 18
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 17
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 16
Протек - Здравсити 32 13
Microsoft Windows 16882 11
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 10
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 42 9
Linux OS 11533 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Скала^р МВ - машина виртуализации 14 7
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 7
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 32 7
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 6
Скала^р МБД - машина базы данных - Машина Скала^р МБД.ИИ - Машина динамической инфраструктуры Скала^р МДИ.К 26 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
Google Android 15244 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
OpenAI - ChatGPT 720 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Шадаев Максут 1210 86
Врацкий Андрей 175 69
Натрусов Артем 313 68
Чаркин Евгений 317 68
Нестеров Алексей 175 59
Аникин Дмитрий 68 56
Ульянов Николай 176 51
Абакумов Евгений 227 48
Аксенов Олег 62 43
Новикова Елена 105 43
Малышев Сергей 99 42
Никитин Сергей 96 42
Теплицкий Дмитрий 88 42
Воронин Павел 196 42
Петухов Антон 62 41
Нальский Максим 53 41
Соловьев Виталий 52 41
Каушанский Александр 56 41
Денисов Анатолий 57 41
Распопов Алексей 49 41
Харитонов Вадим 43 41
Шмаков Антон 72 41
Шаев Виталий 59 41
Оберемок Надежда 45 41
Милованов Андрей 46 41
Солдатенкова Ксения 41 41
Белан Иван 41 41
Желнова Алина 42 41
Артюхов Сергей 66 41
Желтухин Вадим 72 39
Козырев Алексей 328 35
Калякин Павел 79 34
Кирьянова Александра 169 33
Галкин Николай 140 30
Ушаков Анатолий 47 30
Цыганков Дмитрий 38 30
Суровец Дмитрий 115 29
Глазков Александр 151 29
Пирогова Ирина 31 28
Шпак Василий 279 28
Россия - РФ - Российская федерация 166168 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Европа 24964 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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