Виктор Урусов - Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК еняется и развивается концепция построения инфраструктурных программных аппаратных комплексов в России и в мире? Как меняются запросы заказчиков на инфраструктуру и как отвечает на нее концепция ПАК? Виктор Урусов: Если вспомнить, как все начиналось, в первую очередь всплывают такие громкие имена, как Exadata от Oracle, Teradata, Netezza и Tanix. В нулевых появились Amazon и Google, которые