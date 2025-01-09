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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аксенов Олег



09.01.2025 Минпромторг требует вернуть 1,8 млрд из-за срыва строительства дизайн-центра. Строители: «Мы столкнулись с ожесточенным противодействием» 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
17.07.2024 Демолаборатории для тестирования российских продуктов стали новым сегментом ИТ-рынка 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
26.03.2024 Компания «Ланит-Интеграция» стала доверенным системным интегратором «Группы Астра» 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
23.10.2023 «Ланит» – стратегический партнер «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра» 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

Аксенов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит Интеграция 190 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 40
8213 40
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 39
Газинформсервис - ГИС 272 27
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 27
R-Vision - Р-Вижн 153 26
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 26
Сбер - СберБизнес Софт 56 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 26
Polymedia - Полимедиа 138 25
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 24
ФинГрад - FinGrad 33 24
Аусферр ИТЦ 28 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 22
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 16
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 15
АйТи Бастион - IT Bastion 100 14
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 14
Diasoft - Диасофт 870 14
Schneider Electric 575 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 13
Rimini Street 58 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 240 13
Центр2М - Center2М 66 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 13
Hoff Tech - Хофф Тех 39 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Picvario - Пикварио 15 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 40
РЖД - Российские железные дороги 1903 39
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 39
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 38
ВТБ - Почта Банк 466 26
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 24
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 24
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 23
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 22
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 22
Ингосстрах СПАО 421 21
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 19
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 18
ГПБ - Газпромбанк 1084 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 14
Абсолют Банк 230 14
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 14
36,6 - аптечная сеть 90 14
Фора Банк 55 14
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 14
Кофемания 51 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 13
Альфа-Капитал УК 102 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 13
OKS Group 51 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 41
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 39
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 31
Федеральное казначейство России 1772 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ФРИИ Акселератор 50 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 42
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 39
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 16
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Новые облачные технологии - МойОфис 778 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 26
НКТ - Р7-Офис 380 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 26
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Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 24
НКТ - Р7-графика 31 24
1С:ERP Управление предприятием 550 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 13
Протек - Здравсити 26 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 6
СалютДевайсы - GigaChat 190 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 3
Linux OS 9936 3
Microsoft Windows 15656 3
OpenAI ChatGPT 338 3
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Atlassian - Confluence 113 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Microsoft Visio - MS Visio 149 1
Adobe Photoshop 764 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Шадаев Максут 1008 40
Абакумов Евгений 205 39
Натрусов Артем 284 38
Нестеров Алексей 143 38
Чаркин Евгений 296 37
Ульянов Николай 112 37
Воронин Павел 136 30
Урусов Виктор 127 27
Солдатенкова Ксения 26 26
Новикова Елена 88 25
Врацкий Андрей 135 25
Каушанский Александр 33 24
Соловьев Виталий 36 24
Малышев Сергей 83 24
Никитин Сергей 72 24
Теплицкий Дмитрий 73 24
Петухов Антон 44 24
Нальский Максим 36 24
Калякин Павел 66 24
Денисов Анатолий 35 24
Распопов Алексей 34 24
Харитонов Вадим 28 24
Шмаков Антон 45 24
Шаев Виталий 43 24
Оберемок Надежда 30 24
Аникин Дмитрий 44 24
Милованов Андрей 31 24
Белан Иван 26 24
Желнова Алина 27 24
Артюхов Сергей 42 24
Карпунин Алексей 49 23
Клепиков Алексей 117 20
Батай Илья 55 17
Егоров Владимир 82 15
Замаруев Владимир 40 15
Демидов Сергей 127 14
Меденцев Константин 97 14
Козак Николай 161 14
Щемелинин Вадим 17 14
Пшиченко Дмитрий 46 14
Россия - РФ - Российская федерация 144197 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 24
Европа Восточная 3075 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Ближний Восток 2943 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 29 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 43
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 40
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 28
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 27
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 26
Экономический эффект 1067 24
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 16
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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