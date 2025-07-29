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Индексная книга (каталог) CNews*
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Петров Артем


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Системы управления базами данных: как перейти на российское 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
Рынок ИТ-услуг 2023 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
31.10.2023 ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Петров Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Русагро Тех - Русагро Технологии 57 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13505 15
8610 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 14
Ланит Интеграция 196 14
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 459 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2198 13
Schneider Electric 582 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 351 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 13
Rimini Street 77 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 242 13
Центр2М - Center2М 67 13
АйТи Бастион - IT Bastion 118 13
Ситилабс 44 13
Hoff Tech - Хофф Тех 44 7
ИРЗ - Ижевский радиозавод 37 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 5
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 4
Yandex - Яндекс 7937 3
Газинформсервис - ГИС 335 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 37 3
SAP SE 5357 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 2
Picvario - Пикварио 15 2
LogistiX - Логистикс-Тех 74 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 2
Microsoft Corporation 24971 1
Ростелеком 10056 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 435 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 1
Oracle Corporation 6783 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 569 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 504 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1718 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 19
РЖД - Российские железные дороги 1954 18
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 87 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 15
Фора Банк 60 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 245 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 14
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 14
ГПБ - Газпромбанк 1126 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 829 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 213 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 13
Ингосстрах СПАО 440 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 494 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 13
OKS Group 51 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 32 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 8
Синара ГК - Sinara Group 109 8
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 8
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 7
Абсолют Банк 236 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12279 16
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2774 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1950 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3465 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2629 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 337 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
Федеральное казначейство России 1831 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5050 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 31 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7029 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16459 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5652 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12565 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7010 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2127 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4560 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5960 14
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 14
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 571 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3035 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2948 13
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1493 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 160 13
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 637 13
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 617 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13090 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21370 6
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1010 5
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 432 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10737 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5656 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1452 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3120 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3557 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1727 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5915 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1106 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4708 2
1С:ERP Управление предприятием 653 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 892 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 13
СалютДевайсы - GigaChat 278 2
OpenAI ChatGPT 437 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 554 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
НКТ - Р7-Офис 429 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 317 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 227 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 1
1С:Аналитика 21 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 133 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 65 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 68 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4847 1
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 9 1
НКТ - Р7-графика 32 1
Натрусов Артем 296 20
Карпунин Алексей 49 19
Тульчинский Станислав 68 19
Чаркин Евгений 300 18
Абакумов Евгений 208 18
Леонов Алексей 93 18
Мураховский Эдуард 38 15
Гребеник Геннадий 38 15
Позднякова Ксения 25 15
Демидов Сергей 127 14
Шадаев Максут 1082 14
Клепиков Алексей 119 14
Нестеров Алексей 146 14
Ульянов Николай 138 14
Щемелинин Вадим 17 14
Бутенко Павел 17 14
Аксенов Олег 47 14
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Дьяченко Валерий 95 13
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
Сотин Денис 216 13
Слышкин Василий 129 13
Егоров Владимир 82 13
Карпов Иван 78 13
Семенихин Игорь 56 13
Степченков Максим 65 13
Сыкулев Андрей 84 13
Соловьев Алексей 91 13
Васильев Владислав 58 13
Мискевич Евгений 50 13
Ямщиков Владимир 51 13
Генкина Екатерина 43 13
Лебедев Антон 52 13
Рубин Адар 47 13
Смык Виталий 46 13
Емелин Александр 45 13
Меденцев Константин 98 13
Россия - РФ - Российская федерация 151389 25
Европа Восточная 3111 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3094 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17682 1
Индия - Bharat 5588 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 1
Канада 4939 1
Израиль 2767 1
Германия - Федеративная Республика 12828 1
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18071 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6026 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 22
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5811 17
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3049 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4130 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 428 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 179 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5108 8
Экономический эффект 1144 8
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 667 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1663 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4576 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16914 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2507 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9465 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7117 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9254 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19587 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2224 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11226 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14434 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2012 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1970 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1379 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1145 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8059 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5654 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 2
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 45 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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