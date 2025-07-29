Получите все материалы CNews по ключевому слову
Петров Артем
УПОМИНАНИЯ
Петров Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 296 20
|Карпунин Алексей 49 19
|Тульчинский Станислав 68 19
|Чаркин Евгений 300 18
|Абакумов Евгений 208 18
|Леонов Алексей 93 18
|Мураховский Эдуард 38 15
|Гребеник Геннадий 38 15
|Позднякова Ксения 25 15
|Демидов Сергей 127 14
|Шадаев Максут 1082 14
|Клепиков Алексей 119 14
|Нестеров Алексей 146 14
|Ульянов Николай 138 14
|Щемелинин Вадим 17 14
|Бутенко Павел 17 14
|Аксенов Олег 47 14
|Трофимова Людмила 50 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Прохорова Алла 65 13
|Дьяченко Валерий 95 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Сотин Денис 216 13
|Слышкин Василий 129 13
|Егоров Владимир 82 13
|Карпов Иван 78 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Степченков Максим 65 13
|Сыкулев Андрей 84 13
|Соловьев Алексей 91 13
|Васильев Владислав 58 13
|Мискевич Евгений 50 13
|Ямщиков Владимир 51 13
|Генкина Екатерина 43 13
|Лебедев Антон 52 13
|Рубин Адар 47 13
|Смык Виталий 46 13
|Емелин Александр 45 13
|Меденцев Константин 98 13
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 8
|CNews Инновация года - награда 123 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 168 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 1
|РАН - Российская академия наук 1954 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
|Государственный Русский музей 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.