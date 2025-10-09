Разделы

Геомир АссистАгро


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 «Балтика» и «ГеомирАгро» объединяют усилия для цифровизации хмелеводства в Чувашии 1
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
21.11.2024 Группа «Русагро» внедрила систему автоматического распознавания сорных растений с помощью дронов при поддержке «Сколково» 3
08.04.2024 Искусственный интеллект повышает эффективность борьбы с сорняками 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
06.02.2024 ИИ-решение для агрономии компании «Геомир» включено в реестр российского ПО 2
29.01.2024 20% отечественных разработчиков цифровых технологий для АПК уже работают на внешних рынках 1
23.01.2024 Рост темпов цифровизации АПК может достичь 40-50% в 2024 году 1
08.12.2023 В Алтайском ГАУ открылся специализированный класс по освоению цифровых технологий 1
29.11.2023 Компания «Геомир» представила обновленную версию дрона-агроскаута 1
31.10.2023 ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков 1
18.10.2023 «Геомир» выступит партнером проекта по внедрению отечественной автоматизированной системы управления в «Русагро» 1
27.09.2023 Цифровизация АПК поможет решить вопрос нехватки кадров 1
22.09.2023 Более 20% российских сельхозпредприятий проводят анализ собираемых данных вручную 1
26.07.2023 «Сколково» одобрил пять проектов по внедрению ИИ на сумму более 300 млн рублей 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Геомир и организации, системы, технологии, персоны:

Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 11
Ростелеком 10223 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13870 2
8818 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 2
SAP SE 5410 1
Amazon Inc - Amazon.com 3100 1
Yandex - Яндекс 8211 1
Hitachi - Хитачи 1480 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4408 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 230 1
Addreality - Эддреалити 45 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 102 1
LogistiX - Логистикс-Тех 74 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 65 1
ИИ-Технологии 184 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 33 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 16 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
ТН Цифровая логистика 2 1
Вестлинк - Westlink 23 1
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 102 1
МегаФон 9705 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 165 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 32 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 44 1
NL Group - Next Level Group - Некст Левел Групп 4 1
Русагро Группа Компаний 332 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 987 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1115 2
Русагро Инвест 7 2
РЖД - Российские железные дороги 1983 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7968 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 490 1
Северсталь ПАО - Severstal 549 1
Газпром нефть 660 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 533 1
Komatsu - Комацу 18 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 350 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 49 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
Цифровая логистика 17 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Земельный банк 17 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2960 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1201 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 546 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 167 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 359 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4742 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 786 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5164 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4733 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 89 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 248 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3318 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2673 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1974 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 17 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 373 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 31 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 311 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 127 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3242 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16962 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22632 11
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2366 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33343 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22393 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3679 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1783 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6722 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7278 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3457 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30852 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9198 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16849 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11190 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1495 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5733 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3820 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2358 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5770 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 595 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 543 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12808 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4362 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 575 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9989 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4827 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1126 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6092 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11795 1
Оцифровка - Digitization 4848 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1400 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1127 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1056 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16585 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 718 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13297 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13196 1
СалютДевайсы - GigaChat 319 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 165 1
1С:ERP Управление предприятием 679 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 10 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 8 1
Минсельхоз РФ - Зерно ФГИС - ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна 4 1
Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС 3 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 66 1
Python PyTorch 56 1
Google TensorFlow 93 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 75 1
МТС Big Data 304 1
MIT - Haystack 6 1
Дом.РФ - DOM.IDP - сервис автоматизации работы с документами 4 1
Воронков Илья 11 8
Путин Владимир 3312 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Дроздов Игорь 45 1
Решетников Максим 37 1
Блинов Дмитрий 44 1
Гулевич Руслан 32 1
Каримов Руслан 37 1
Корнеева Анжелика 10 1
Сологуб Денис 75 1
Забродин Алексей 17 1
Пчелин Юрий 38 1
Борисов Станислав 9 1
Гудков Павел 18 1
Тульчинский Станислав 79 1
Колесников Максим 26 1
Захарян Артур 11 1
Богомолов Денис 17 1
Гольцов Дмитрий 7 1
Петров Артем 25 1
Комлев Александр 1 1
Гарбера Владимир 3 1
Горохов Владимир 6 1
Пинигин Сергей 1 1
Безбогов Сергей 60 1
Зелинский Никита 2 1
Голицын Сергей 38 1
Исаченко Константин 1 1
Чуракова Ольга 1 1
Шишмарев Владислав 7 1
Лысенко Эдуард 311 1
Серебряникова Анна 77 1
Кулик Вадим 190 1
Плуготаренко Сергей 87 1
Шпак Василий 254 1
Кирьянова Александра 142 1
Фетисов Алексей 62 1
Райгородский Андрей 43 1
Рыбинцев Андрей 32 1
Воронцов Константин 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 14
Казахстан - Республика 5754 8
Беларусь - Белоруссия 5978 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1339 8
Африка - Африканский регион 3551 8
Узбекистан - Республика 1853 8
Бразилия - Федеративная Республика 2432 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1389 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17940 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53177 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1285 1
Индия - Bharat 5633 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3133 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3583 1
Америка Южная 866 1
Канада 4966 1
Израиль 2778 1
Германия - Федеративная Республика 12890 1
Ближний Восток 3016 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14419 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2635 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1389 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 582 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 679 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1315 1
Нигерия - Федеративная Республика 326 1
Аргентина - Аргентинская Республика 597 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 90 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3314 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45219 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31345 5
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 46 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9923 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1885 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4192 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14796 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1690 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 451 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2963 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20001 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25558 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2232 2
Экономический эффект 1177 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1643 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17179 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7926 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2039 2
Ботаника - Растения - Plantae 1107 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1025 1
Образование в России 2506 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5210 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6141 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7235 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4690 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3655 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5421 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5185 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5821 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2693 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2439 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 245 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6252 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1369 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2701 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1155 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10402 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 973 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1614 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 948 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1225 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 385 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1060 1
РАН - Российская академия наук 1982 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 143 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 27 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 88 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2123 1
День молодёжи - 27 июня 975 1
