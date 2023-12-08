В Алтайском ГАУ открылся специализированный класс по освоению цифровых технологий

Получать высшее и дополнительное образование в сфере цифровых технологий в агропромышленном комплексе в Алтайском ГАУ можно будет в специализированном классе. Современные компьютеры, доступ к полным версиям автоматизированной системы управления сельхозпредприятием и рекомендательного агрономического сервиса, а также голосовое управление оборудованием класса призваны повысить привлекательность аграрных профессий среди населения региона.

Открытие специализированного класса по освоению цифровых технологий в АПК было приурочено к 80-летнему юбилею Алтайского государственного аграрного университета и состоялось 5 декабря 2023 г. Новая высокотехнологичная аудитория была организована совместно с индустриальными партнерами вуза — компаниями «Геомир» и «Мустанг-Сибирь». Об этом CNews сообщили представители компании «Геомир».

Помещение стилизовано под космический корабль. Сюда партнерами были поставлены компьютеры, установлено программное обеспечение, которое используется в производственной практике – полные версии АСУ «История поля» и рекомендательного агрономического сервиса «Ассистагро». Дополняет атмосферу высоких технологий голосовое управление компьютерами, светом, а также шторами. В новом классе будет организовано обучение не только студентов, но и уже работающих специалистов, повышающих квалификацию.

В Алтайском ГАУ открылся специализированный класс по освоению цифровых технологий

Открытие аудитории — лишь часть сотрудничества между «Геомир» и Алтайским ГАУ, соглашение о котором было подписано в конце 2022 г. Следующим этапом станет совместное формирование программ получения высшего и дополнительного образования в области цифровых технологий. Партнеры также планируют привлекать к образовательному процессу региональные сельхозпредприятия, чтобы обучающиеся могли осваивать программу на реальных практических данных, а у хозяйств была возможность пополнять собственный кадровый резерв.

Для Алтайского края, который по темпам цифровизации АПК пока отстает от регионов центральной части и юга России, наиболее актуальны решения для автоматизации сбора данных с полей и контроля за производственными процессами. Объясняется это достаточно большим средним размером местных хозяйств и большой удалённостью пашен друг от друга. В компании «Геомир» оценивают, что внедрение комплексных цифровых решений способно повысить рентабельность бизнеса местных сельхозпредприятий на 10-15% уже после первого сезона использования за счет более оперативной обработки и интерпретации данных, точного планирования, выявления и устранения «тонких» мест в производстве. При этом именно формирование кадрового резерва в сфере цифровых агротехнологий поможет местному АПК в ближайшие годы совершить значительный рост в повышении автоматизации сельхозпроизводства.

«Если не будет кадров, молодых специалистов, будет сложно внедрять цифровые технологии для производственных процессов. Наша цель – сделать эту аудиторию центром компетенций цифровых технологий в Алтайском крае, чтобы и молодые, и более опытные специалисты смогли получать здесь знания и практический опыт в области цифровизации в сельском хозяйстве», – отметил Илья Воронков, генеральный директор «Геомир».

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С учетом вновь открытых в Алтайском ГАУ стало уже 14 специализированных аудиторий, созданных совместно с индустриальными партнерами. По этому показателю АГАУ является абсолютным лидером среди вузов региона.

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Группа компаний «Геомир» – российский разработчик программного обеспечения и поставщик оборудования для цифрового земледелия, а также производитель БПЛА. В портфеле разработчика облачный сервис «История поля», позволяющий вести автоматический сбор и анализ данных о производственных процессах с целью повышения эффективности управления сельхозпредприятиями, а также программное обеспечение для работы с агродронами «Ассистагро». Компания основана в 2002 г. К 2023 г. услугами «Геомир» пользуются более 500 предприятий АПК России с общим земельным банком свыше 10 млн га. Компания также ведет деятельность за пределами России, поставляя свое программное обеспечение сельхозпроизводителям Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также странам Африки.