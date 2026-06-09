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Сельское хозяйство Агропромышленный комплекс АПК Агропромышленного сектор экономики Agricultural industry Сельскохозяйственная техника

Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника

 

Плакат выпущен в 1955 году. Плакат выпущен в 1955 году.
«Наукой опыт умножая, твори громаду урожая!» Советский плакат о необходимости участия в уборке урожая. Сачков В.В, 1986 год. «Наукой опыт умножая, твори громаду урожая!» Советский плакат о необходимости участия в уборке урожая. Сачков В.В, 1986 год.
«День летний год кормит!» Волков А., 1944 год. «День летний год кормит!» Волков А., 1944 год.
«Пашня» 1902 Автор:Рылов Аркадий Александрович «Пашня» 1902 Автор:Рылов Аркадий Александрович
Илья Репин «Пахарь. Лев Толстой на пашне» ( 1887 г.) Картина появилась в самый первый приезд живописца в Ясную Поляну. Пока граф помогал обработать землю одной местной вдовы, Репин ходил за ним в поле. Поймав удачный ракурс, он быстро сделал набросок в своём блокноте, по которому потом написал оригинал. Работа создана в привычной для Репина технике: без тонкой детализации, он умел передать впечатление живого действия. Изобразив знаменитого писателя, занятого простым крестьянским трудом, художник сумел передать спокойствие и будничность происходящего. Илья Репин «Пахарь. Лев Толстой на пашне» ( 1887 г.) Картина появилась в самый первый приезд живописца в Ясную Поляну. Пока граф помогал обработать землю одной местной вдовы, Репин ходил за ним в поле. Поймав удачный ракурс, он быстро сделал набросок в своём блокноте, по которому потом написал оригинал. Работа создана в привычной для Репина технике: без тонкой детализации, он умел передать впечатление живого действия. Изобразив знаменитого писателя, занятого простым крестьянским трудом, художник сумел передать спокойствие и будничность происходящего.
«Земля и люди», 1984 г. Данциг Май Вольфович «Земля и люди», 1984 г. Данциг Май Вольфович
«Полевые работы не ждут!» Говорков В. 1954 год. «Полевые работы не ждут!» Говорков В. 1954 год.
Винсент Ван Гог, «Сеятель», 1888 Старая крестьянская сцена: каждое утро, проснувшись, прежде чем решить, за какую работу приступить, фермер осматривает небо и пытается оценить, предугадать, взвесить ожидающую его погоду, что позволит избежать последствий бури или определить тот благоприятный момент — для вспашки, сева, сбора урожая или сенокоса. Винсент Ван Гог, «Сеятель», 1888 Старая крестьянская сцена: каждое утро, проснувшись, прежде чем решить, за какую работу приступить, фермер осматривает небо и пытается оценить, предугадать, взвесить ожидающую его погоду, что позволит избежать последствий бури или определить тот благоприятный момент — для вспашки, сева, сбора урожая или сенокоса.
«ДОБРОЕ СЕМЯ - ДОБРЫЙ ВСХОД» В. Тишкин 1956 год «ДОБРОЕ СЕМЯ - ДОБРЫЙ ВСХОД» В. Тишкин 1956 год
“Посеем в пору – соберем зерна гору!” Художник Говорков 1948 год “Посеем в пору – соберем зерна гору!” Художник Говорков 1948 год
«ПОСЕЕМ В ПОРУ - СОБЕРЕМ ЗЕРНА ГОРУ!» В. Говорков, 1948 год. «ПОСЕЕМ В ПОРУ - СОБЕРЕМ ЗЕРНА ГОРУ!» В. Говорков, 1948 год.
«Комсомольцы, на ударный сев», 1931 Худ. Г. Клуцис «Комсомольцы, на ударный сев», 1931 Худ. Г. Клуцис
«Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год. «Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год.
1920-е года, СССР плакат «Добролет». Крестьянин!! Самолет «Добролета» спасет твое поле от вредителей. 1920-е года, СССР плакат «Добролет». Крестьянин!! Самолет «Добролета» спасет твое поле от вредителей.
«Хорошо трудиться — хлеб уродится!» Плакат о битве за урожай. Соловьев М., 1947 год. «Хорошо трудиться — хлеб уродится!» Плакат о битве за урожай. Соловьев М., 1947 год.
Плакат, СССР, 1957 год Плакат, СССР, 1957 год
«Колхозник, охраняй свои поля от классовых врагов», 1933 Худ. В. Говорков «Колхозник, охраняй свои поля от классовых врагов», 1933 Худ. В. Говорков
«Зорко охраняй социалистический урожай», 1936 Худ. В. Говорков «Зорко охраняй социалистический урожай», 1936 Худ. В. Говорков
"Уборка картофеля. Совхоз Курсаковский", 1960-1970-е гг. Калинычева Клара Ивановна (1933-1999) бумага, литография, 40x60см. "Уборка картофеля. Совхоз Курсаковский", 1960-1970-е гг. Калинычева Клара Ивановна (1933-1999) бумага, литография, 40x60см.
Лихачев М. И. (1919 - 1997гг) "Свекловичницы" 1959 г. Лихачев М. И. (1919 - 1997гг) "Свекловичницы" 1959 г.
«Себестоимость урожая снижай!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства о необходимости внедрении новых методов, способствующих росту производительности труда. Сурьянинов В., год не определён. «Себестоимость урожая снижай!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства о необходимости внедрении новых методов, способствующих росту производительности труда. Сурьянинов В., год не определён.
Шульга И. М., 1937 год. "Первый трактор на селе" Шульга И. М., 1937 год. "Первый трактор на селе"
«С работы» 1930-е Художник- Григорьев Василий Иванович (1895-1982). Живописец. Член Союза художников СССР. «С работы» 1930-е Художник- Григорьев Василий Иванович (1895-1982). Живописец. Член Союза художников СССР.
"Первый трактор" 1957 Автор:Даньшин Николай Иванович "Первый трактор" 1957 Автор:Даньшин Николай Иванович
Хитрова Тамара Александровна 1913 - 1991 г. "Урожай на урожай" Хитрова Тамара Александровна 1913 - 1991 г. "Урожай на урожай"
"Хлеба созрели", 1952 г. Автор: Фаттахов Л.А. "Хлеба созрели", 1952 г. Автор: Фаттахов Л.А.
"Урожай" 1960 Автор:Киселёв Виктор Васильевич "Урожай" 1960 Автор:Киселёв Виктор Васильевич
«Страдная пора„Косцы”» Г. Г. Мясоедов 1887 Государственный Русский музей Картина рассказывает о красоте крестьян в их нелегком труде и о том, что даже в тяжелой физической работе можно находить удовольствие. Ведь это работа на родной прекрасной земле, под мирным ясным небом. У художника получилось настоящее гармоничное слияние людей с окружающей их природой. «Страдная пора„Косцы”» Г. Г. Мясоедов 1887 Государственный Русский музей Картина рассказывает о красоте крестьян в их нелегком труде и о том, что даже в тяжелой физической работе можно находить удовольствие. Ведь это работа на родной прекрасной земле, под мирным ясным небом. У художника получилось настоящее гармоничное слияние людей с окружающей их природой.
«Горячая пора», 1950 г. Волков Юрий Васильевич «Горячая пора», 1950 г. Волков Юрий Васильевич
«Жница», 1931 г. Сычков Федот Васильевич Холст масло 65 x 48.5 см Мордовский музей изобразительных искусств «Жница», 1931 г. Сычков Федот Васильевич Холст масло 65 x 48.5 см Мордовский музей изобразительных искусств
«Комсомольско-молодежная бригада в колхозе» 1951 Данилин Николай Николаевич «Комсомольско-молодежная бригада в колхозе» 1951 Данилин Николай Николаевич
«Жатва» Борис Кустодиев 1914 Дом-музей Б.М. Кустодиева, Астрахань. До позднего вечера трудятся крестьянки, за их работой художник наблюдал в костромской глубинке, в июле месяце где проводил с семьей каждое лето и работал в своем доме-мастерской «Терем». Закатное солнце отражается в колосьях и создает какое-то удивительно теплое настроение. «Жатва» Борис Кустодиев 1914 Дом-музей Б.М. Кустодиева, Астрахань. До позднего вечера трудятся крестьянки, за их работой художник наблюдал в костромской глубинке, в июле месяце где проводил с семьей каждое лето и работал в своем доме-мастерской «Терем». Закатное солнце отражается в колосьях и создает какое-то удивительно теплое настроение.
Венецианов Алексей «На жатве. Лето» (1820 г.) Картина принадлежит к тем шедеврам, которые имеют непреходящую ценность и по сей день доставляют зрителям подлинное эстетическое наслаждение. Это истинно русский пейзаж, именно в этой картине природа представляется художнику, по выражению поэта, как «приют спокойствия, трудов и вдохновенья». При первом взгляде на картину мы видим только фигуру крестьянки и лишь потом замечаем на дальнем плане фигурки других жниц. Окутанные маревом жаркого воздуха, они как бы растворяются в бескрайнем пространстве. Впечатление от воздушной необъятности, от протяженности полей создается благодаря чередованию планов, которые восходят к холмистым линиям горизонта, поднимаясь один за другим. Венецианов Алексей «На жатве. Лето» (1820 г.) Картина принадлежит к тем шедеврам, которые имеют непреходящую ценность и по сей день доставляют зрителям подлинное эстетическое наслаждение. Это истинно русский пейзаж, именно в этой картине природа представляется художнику, по выражению поэта, как «приют спокойствия, трудов и вдохновенья». При первом взгляде на картину мы видим только фигуру крестьянки и лишь потом замечаем на дальнем плане фигурки других жниц. Окутанные маревом жаркого воздуха, они как бы растворяются в бескрайнем пространстве. Впечатление от воздушной необъятности, от протяженности полей создается благодаря чередованию планов, которые восходят к холмистым линиям горизонта, поднимаясь один за другим.
Хлеб, 1949 г. Автор: Яблонская Татьяна Ниловна Хлеб, 1949 г. Автор: Яблонская Татьяна Ниловна
"Жатва", 1945 Художник: Аркадий Александрович Пластов Холст, масло; 166×219 см Государственная Третьяковская галерея, Москва 1945 год, только что закончилась война. Пластов в своем творчестве возвращается к теме мирного труда колхозников, передавая в своих полотнах чувства радости, душевного подъема и оптимизма. Летняя страда. На краю поля расположились на обед седой белобородый старик и трое ребятишек. Неяркий колорит картины. Основной цвет - спокойные золотистые, медово-желтые, бледно-соломенные оттенки больших стогов и убранного поля. На этом фоне выделяются цветовые пятна, на которых делает акцент художник: жизнерадостный красный, чистый белый и веселый желтый в изображении детей, мудрый синий и спокойный коричневый в одежде старика. "Жатва", 1945 Художник: Аркадий Александрович Пластов Холст, масло; 166×219 см Государственная Третьяковская галерея, Москва 1945 год, только что закончилась война. Пластов в своем творчестве возвращается к теме мирного труда колхозников, передавая в своих полотнах чувства радости, душевного подъема и оптимизма. Летняя страда. На краю поля расположились на обед седой белобородый старик и трое ребятишек. Неяркий колорит картины. Основной цвет - спокойные золотистые, медово-желтые, бледно-соломенные оттенки больших стогов и убранного поля. На этом фоне выделяются цветовые пятна, на которых делает акцент художник: жизнерадостный красный, чистый белый и веселый желтый в изображении детей, мудрый синий и спокойный коричневый в одежде старика.
Уборка урожая. Художник - Василий Михайлович Каратай Уборка урожая. Художник - Василий Михайлович Каратай
"Время сбора урожая" 1978 Автор:Муллашев Камиль "Время сбора урожая" 1978 Автор:Муллашев Камиль
«Хлеб государству», 1953 год Каррус Виктор Александрович «Хлеб государству», 1953 год Каррус Виктор Александрович
«Лейся по селам из области в область!» Плакат о труженниках села. Зотов К., 1937 год. «Лейся по селам из области в область!» Плакат о труженниках села. Зотов К., 1937 год.
«Ночная жатва» Янев Анатолий Никитович «Ночная жатва» Янев Анатолий Никитович
«Хлеборобы» 1973 г. Голюшев Николай Николаевич (1944) «Хлеборобы» 1973 г. Голюшев Николай Николаевич (1944)
"Хотим всё знать" 1953 Автор:Гапоненко Эрна Иоганновна "Хотим всё знать" 1953 Автор:Гапоненко Эрна Иоганновна
"Страда",1979 г. Давыдов Борис Иванович ( 1936 - 2015) "Страда",1979 г. Давыдов Борис Иванович ( 1936 - 2015)
Хлеборобы. 1976 г. Алтухов Виктор Иванович (1943 - 2007) Хлеборобы. 1976 г. Алтухов Виктор Иванович (1943 - 2007)
«К обеду. Целинный хлеб», 1960 год. Художник — Николай Ипполитович Обрыньба (1913-1993). «К обеду. Целинный хлеб», 1960 год. Художник — Николай Ипполитович Обрыньба (1913-1993).
На полевом стане. 1949г. Гринюк Иван Александрович (1915 - 1995) На полевом стане. 1949г. Гринюк Иван Александрович (1915 - 1995)
"Район завтрашнего дня" 1957г. Художник - Пименов Юрий Иванович (1903-1977). Советский, российский художник -живописец, график, сценограф, плакатист, педагог. Академик АХ СССР. Народный художник СССР. Лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий. "Район завтрашнего дня" 1957г. Художник - Пименов Юрий Иванович (1903-1977). Советский, российский художник -живописец, график, сценограф, плакатист, педагог. Академик АХ СССР. Народный художник СССР. Лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий.
«И я стану механизатором!» Советский плакат о труде. Вотрин В., 1978 год. «И я стану механизатором!» Советский плакат о труде. Вотрин В., 1978 год.
Страда. Мать. 1974 г. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004) Страда. Мать. 1974 г. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004)
"Тракторы и ясли - двигатели новой деревни. Не забывайте о родильной помощи и консультациях в колхозах и совхозах." (Неизвестный художник) 1930 год "Тракторы и ясли - двигатели новой деревни. Не забывайте о родильной помощи и консультациях в колхозах и совхозах." (Неизвестный художник) 1930 год
Кутилин Владимир Александрович "Первое поле", 1981 год. Кутилин Владимир Александрович "Первое поле", 1981 год.
«Женщины, идите в кооперацию», 1918 Худ. И. Нивинский «Женщины, идите в кооперацию», 1918 Худ. И. Нивинский
Картина художника Пластова Аркадия Александровича / 1893–1972 Трактористки 1944 год. Картина художника Пластова Аркадия Александровича / 1893–1972 Трактористки 1944 год.
Теплый вечер 1974г. Геннадий Дарьин Теплый вечер 1974г. Геннадий Дарьин
«Купание красного коня» 1964 Рубин Ефим Евсеевич «Купание красного коня» 1964 Рубин Ефим Евсеевич
"Летняя гроза", 1964 г. Захаркин Владимир Семёнович (1923 - 2014) "Летняя гроза", 1964 г. Захаркин Владимир Семёнович (1923 - 2014)
«Мы с чудесным конём все поля обойдём, соберём, и посеем, и вспашем!» В. Тишкин, 1954 год. «Мы с чудесным конём все поля обойдём, соберём, и посеем, и вспашем!» В. Тишкин, 1954 год.
"Механизатор", 1967 год. Художник — Бельтюков Борис Михайлович (1926 - 2014) "Механизатор", 1967 год. Художник — Бельтюков Борис Михайлович (1926 - 2014)
Болота — быль вчерашняя. Сегодня бой идёт, Чтоб завтра стали пашнями Пространства тех болот! "Провести осушение сельскохозяйственных угодий в зонах избыточного увлажнения на площади 5 млн. гектаров, в том числе с закрытым дренажом на площади 3 млн. гектаров". Болота — быль вчерашняя. Сегодня бой идёт, Чтоб завтра стали пашнями Пространства тех болот! "Провести осушение сельскохозяйственных угодий в зонах избыточного увлажнения на площади 5 млн. гектаров, в том числе с закрытым дренажом на площади 3 млн. гектаров".
"Заправка горючим и проверка моторов", 1937 г. Нащокин Демьян Васильевич "Заправка горючим и проверка моторов", 1937 г. Нащокин Демьян Васильевич
«Трактор в деревне», 1925 г. Владимиров Иван Алексеевич «Трактор в деревне», 1925 г. Владимиров Иван Алексеевич
«Батраки и комсомольцы, на трактор», 1931 Худ. В. Сварог «Батраки и комсомольцы, на трактор», 1931 Худ. В. Сварог
«Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства. Анискин Е. Д., 1959 год. «Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства. Анискин Е. Д., 1959 год.
Борунов Геннадий Фёдорович, 1969 г. "Механизаторы. Первый рейс" Борунов Геннадий Фёдорович, 1969 г. "Механизаторы. Первый рейс"
Трактористы, соревнуйтесь за самое быстрое, за самое лучшее проведение весеннего сева! На плакате изображён гусеничный трактор С-60 «Сталинец», который выпускался на Челябинском Тракторном Заводе в 1930-х годах. Сталинец активно применялся в сельском хозяйстве и строительстве, а в годы Второй мировой использовался в качестве артиллерийского тягача. Прототипом для этого трактора стал американский Caterpillar 60, выпускаемый с 1925 года. СССР, вт. пол. 1930-х гг. Караченцов П.Я. Трактористы, соревнуйтесь за самое быстрое, за самое лучшее проведение весеннего сева! На плакате изображён гусеничный трактор С-60 «Сталинец», который выпускался на Челябинском Тракторном Заводе в 1930-х годах. Сталинец активно применялся в сельском хозяйстве и строительстве, а в годы Второй мировой использовался в качестве артиллерийского тягача. Прототипом для этого трактора стал американский Caterpillar 60, выпускаемый с 1925 года. СССР, вт. пол. 1930-х гг. Караченцов П.Я.
"Землепашцы. Меняют лемеха", 1959 г. Автор: Пластов Николай Аркадьевич "Землепашцы. Меняют лемеха", 1959 г. Автор: Пластов Николай Аркадьевич
"После трудового дня", 1951 г. Серов Владимир Александрович (1910 - 1968) "После трудового дня", 1951 г. Серов Владимир Александрович (1910 - 1968)
«Предчувствие любви», 1970 год Художник - Григорий Мацегора «Предчувствие любви», 1970 год Художник - Григорий Мацегора
Евсей Моисеенко "Жатва" 1950 г. Евсей Моисеенко "Жатва" 1950 г.
"Ужин тракториста" 1951 г. Художник Аркадий Пластов "Ужин тракториста" 1951 г. Художник Аркадий Пластов
«Обед комбайнёров», 1960 год. Художник — Белан Василий Никитович. «Обед комбайнёров», 1960 год. Художник — Белан Василий Никитович.
Всеволод Петров-Маслаков Обед в поле, 1927 Всеволод Петров-Маслаков Обед в поле, 1927
«Полдень на целине», 1960 г. Кабанов Виктор Павлович (1924 - 2007) «Полдень на целине», 1960 г. Кабанов Виктор Павлович (1924 - 2007)
"Трудовые ночи" Ф.С.Шурнин "Трудовые ночи" Ф.С.Шурнин
«Ночь-работе не помеха!» "Ночь не помешает нам работать. Б. Решетников и А. Добров" 1956г. «Ночь-работе не помеха!» "Ночь не помешает нам работать. Б. Решетников и А. Добров" 1956г.
«В пору рабочую пашут и ночью!» Советский плакат об ударниках сельского хозяйства. Говорков В., 1947 год. «В пору рабочую пашут и ночью!» Советский плакат об ударниках сельского хозяйства. Говорков В., 1947 год.
"На поле", 1968 г. Артамонов Алексей Михайлович "На поле", 1968 г. Артамонов Алексей Михайлович
«КОЛХОЗНИКИ И ЕДИНОЛИЧНИКИ СДАДИМ ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК!» Говорков В., 1933 год «КОЛХОЗНИКИ И ЕДИНОЛИЧНИКИ СДАДИМ ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК!» Говорков В., 1933 год
«Хлеб первого обмолота — государству!» Советский плакат о достижениях колхозников в нелегкой битве за урожай. Корецкий В. Б., 1949 год. «Хлеб первого обмолота — государству!» Советский плакат о достижениях колхозников в нелегкой битве за урожай. Корецкий В. Б., 1949 год.
"Выполним полностью и в срок план хлебозагатовок." (Лобанов А.) 1930 год "Выполним полностью и в срок план хлебозагатовок." (Лобанов А.) 1930 год
Ни одного колоса не оставим в поле! (М. Соловьев) 1947 год Ни одного колоса не оставим в поле! (М. Соловьев) 1947 год
На току. 1967 г. Решин Евсей Исаакович (1916 –1978) На току. 1967 г. Решин Евсей Исаакович (1916 –1978)
Урожаю - круглосуточную приемку! (Неизвестный художник) 1983 годы Урожаю - круглосуточную приемку! (Неизвестный художник) 1983 годы
Плакат 1980 годов на сельскохозяйственную тематику. Плакат 1980 годов на сельскохозяйственную тематику.
Иван Гринюк "В дни хлебосдачи" (1952) Иван Гринюк "В дни хлебосдачи" (1952)
Людвик Валентин Григорьевич "Праздник урожая", 1966 год. Людвик Валентин Григорьевич "Праздник урожая", 1966 год.
«Еще поработаем!» Советский плакат о планах по перевыполнению плана комбайнерами. Зеленский Б., 1964 год. «Еще поработаем!» Советский плакат о планах по перевыполнению плана комбайнерами. Зеленский Б., 1964 год.
Дорожи хлебом! "Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. В наш век великих научно-технических достижений он составляет первооснову жизни народов.", - так начинается книга Л.И. Брежнева "Целина". Ю. Жаров, 1985г. Дорожи хлебом! "Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. В наш век великих научно-технических достижений он составляет первооснову жизни народов.", - так начинается книга Л.И. Брежнева "Целина". Ю. Жаров, 1985г.
«Колхозники, боритесь за право участия на сельскохозяйственной выставке!» Советский плакат к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Шубина Г. К., 1954 год. «Колхозники, боритесь за право участия на сельскохозяйственной выставке!» Советский плакат к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Шубина Г. К., 1954 год.
"Золото земли" 1975 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017) "Золото земли" 1975 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017)
Василий Дранишников "Хлеб идет" (1978) Василий Дранишников "Хлеб идет" (1978)
Плакат выпущен в 1955 году.

СОБЫТИЯ


09.06.2026 За $10 млн перепродан под ЦОД участок, который фермер отдал бесплатно, чтобы на нем разбили парк

парка В США земельный участок, переданный частным лицом в дар городу под строительство парка, оказался продан девелоперской компанией, которая планирует возвести на нем дата-центр. В 1999 г. пожилой фермер из города Тейлор (штат Техас) за символическую сумму в $10 передал 87 акров (35 гектаров) земли фонду Texas Parks and Recreation Foundation в доверительное управление. По условиям сделки
28.04.2026 Wheelies и «Проксима» заключили технологическое партнерство с целью агро- и экомониторинга

иваемыми на дроны. Ключевым направлением станет аэросъемка: беспилотники обеспечат более оперативный сбор данных и высокую детализацию по сравнению со спутниковыми системами. Решения ориентированы на сельское хозяйство и экологический контроль. Гиперспектральная съемка помогает на ранних стадиях выявлять проблемы в развитии растений, нехватку микроэлементов и заболевания. Технологии также п
17.04.2026 «МегаФон» усилил 4G в сельской местности Тувы

ли надежное покрытие LTE-сети и увеличенную скорость интернет-соединения. Ввод в эксплуатацию нового телеком-оборудования повысил качество мобильных услуг и расширил доступность «цифровых» сервисов в сельской местности Тувы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Более 1000 человек, проживающих в Торгалыге, впервые получили доступ к мобильному интернету МегаФона. Построенная в сел
08.12.2025 Курские аграрии, перевозчики и промышленники переходят на цифровой контроль транспорта

С зафиксировала рост спроса на сервисы транспортной аналитики в Курской области на 80% за первые десять месяцев 2025 г. год к году. Основные сферы применения систем мониторинга транспорта в регионе – сельское хозяйство, грузоперевозки и промышленность. Об этом CNews сообщили представители МТС. Решение МТС, предназначенное для удаленного мониторинга транспорта, включает датчики, трекеры и мо
27.10.2025 Сельское хозяйство уходит в «цифру»

чало октября 2025 г. российские работодатели разместили на hh.ru более 192,3 тыс. вакансий в сфере «Сельское хозяйство». Наибольшее количество размещено в Центральном (более 50 тыс. или 26% вак
15.10.2025 Агрохолдинг «Август-Агро» централизовал управление НСИ и закупками на 12 предприятиях с помощью «1С:MDM» и «1С:Шина»

«1С:Первый Бит» автоматизировал работу «Август-Агро» — крупного российского агрохолдинга. Новая корпоративная информационная система, созданная на основе «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией» охватила 12 предприятий «Август-
10.07.2025 Агрохолдинг «Русское поле» внедряет систему интегрированного бизнес-планирования на базе платформы «Планета.» от IBS

й разработки IBS — платформы «Планета.». Об этом CNews сообщили представители IBS. «Русское поле» — агрохолдинг с замкнутым циклом производства от подготовки сырья до реализации готовой продукц
09.07.2025 Красноярские ученые внедряют спутниковые и беспилотные технологии в сельское хозяйство

х. Внедренная технология дифференцированного внесения удобрений доказала свою эффективность как с точки зрения урожайности, так и экономии ресурсов. «Современные спутниковые и беспилотные данные дают агрономам взгляд сверху. Мы учимся видеть поле не как равномерную плоскость, а как сложную мозаику, где каждый квадратный метр требует индивидуального подхода. Такие подходы дают не только экон
24.04.2025 «Агро-Пак» ускорил выполнение заказов и повысил оборачиваемость склада с помощью «1С:Полиграфия 2»

Полиграфическая компания «Агро-Пак» — производитель маркированной тары и упаковки в Ростовской области — внедрила систему «1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ». Оптимизирован расчет заказов и флексопечати.
24.04.2025 «Корус Консалтинг» помог «Август-Агро» повысить качество финансового планирования

окомлекс», «1С:Бухгалтерия», «1С:ЗУП», нормализовали нормативно-справочную информацию. В результате агрохолдинг добился единообразия форм ввода данных для всех бизнес-направлений: теперь процед
20.03.2025 «МегаФон»: сельские жители Воронежской области увеличили онлайн-активность

аривают по мобильному телефону и одновременно отправляют файлы по электронной почте, пользуются навигатором или продолжают загрузку видео. «Мы фиксируем, что в последние несколько лет объем трафика в сельской местности на одного абонента растет быстрее, чем в городах. Такой тренд связан с растущим интересом к загородной жизни и с тем, что мобильная связь все чаще выступает в роли альтернати
05.03.2025 Агрохолдинги инвестируют в онлайн: B2B-Center фиксирует рост объема закупок отрасли на 63%

рования, закупали сельхозтехнику и выбирали подрядчиков для ремонтно-строительных работ. «В 2024 г. агропромышленный комплекс продолжал адаптироваться к геополитической обстановке, усиливал фок
03.03.2025 «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева перешел на Naumen Service Desk Pro для управления ИТ-сервисами

«Агрокомплекс» им.Н. И. Ткачева внедрил систему управления внутренним ИТ-обслуживанием Naumen Service Desk Pro. Сервисом пользуются 14 тыс. сотрудников. Проект, выполненный в рамках импортозамещ
20.02.2025 Цифровые решения МТС помогают фермерам Татарстана заботиться о коровах и контролировать качество молока

зволило сократить расходы на ветеринарное лечение и добиться снижения заболеваемости коров на 30%. «Сельское хозяйство - одно из важнейших составляющих экономики Татарстана. Мы рады, что технол
24.01.2025 ГК «Прогресс Агро» продолжает внедрение искусственного интеллекта в работу агрономов

и на базе искусственного интеллекта все сильнее проникают во все сферы человеческой деятельности. И сельское хозяйство – не исключение. Оптимизация производственных процессов, сокращение затрат
17.01.2025 Сельские жители Самарской области увеличили онлайн-активность

од к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Исследование, основанное на обезличенных данных клиентов, показало, что в пересчете на одного человека цифровые услуги более востребованы в сельской местности, чем в городах. Горожанам в Самарской области в среднем достаточно 27 ГБ в месяц, что на 16% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населенных пу
29.11.2024 Как удалось изменить подход к данным в крупной российской агрокомпании «Агроном-Сад»

Компания «Агроном-Сад» совместно с командой Conteq успешно внедрили автоматизированную систему отчетности на базе платформы Visiology и экстрактора данных «Денвик». Это решение позволило компании операти
25.07.2024 Искусственный интеллект на страже урожая

культуры, со снижением себестоимости ее возделывания. Для этого была использована программа «Умное сельское хозяйство», которая представляет из себя два модуля. В первый специалистами была заг
16.07.2024 Агрохолдинг «Степь» и «Глория Джинс» перешли на программное обеспечение SUMRA – отечественную альтернативу зарубежным системам автоматизации подготовки отчетности

Благодаря успешной российской разработке, Агрохолдинг «Степь», «Глория Джинс» и другие компании замещают импортные решения: CaseWare, SAP Disclosure Management, IBM CognosDisclosure Management. Об этом CNews сообщили представители комп
14.06.2024 БПЛА ученых Пермского Политеха на 20% повысят урожайность посевов

урожая и выявления проблем, создают карты полей и даже вносят удобрения в почву. Поэтому российские аграрии сегодня обращают особое внимание на разработку новейших технологий в этой области. Уч
29.05.2024 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам

обратилась к вам за предложениями о конфигурации нового дата-центра? Всеволод Воробьев: «Русагро» — агрохолдинг федерального масштаба. Это предприятие полного цикла, начиная от выращивания корм
10.04.2024 Хакеры вымогают полмиллиарда у крупнейшего землевладельца России

Кибератака на агрокомплекс Масштабной кибератаке с использованием вируса-вымогателя подвергся АО «Фирма «

13.10.2023 Apple запрещает российским фермерам использовать изображение яблока

зации интеллектуальной собственности онлайн журнал Wired.com в июне 2023 г. Тогда стало известно о судебном иске Apple к организации производителей фруктов Fruit Union Suisse. Объединение швейцарских фермеров Fruit Union Suisse существует 111 лет. На протяжении большей части его истории символом союза было красное яблоко с белым крестом швейцарского национального флага, наложенным на один и
10.10.2023 МТС поможет донским аграриям контролировать работу транспорта и предотвращать пожары

донского края – СПК «Колхоз имени Шаумяна» в Мясниковском районе. Благодаря умному видеонаблюдению аграрии могут контролировать всю территорию колхоза площадью около 10 тыс. га: выявлять очаги
17.08.2023 Тамбовский свиноводческий агрокомплекс «РАСК» перевел свою ИТ-инфраструктуру в #CloudMTS

ропромышленная компания сможет в течение года снизить расходы на развитие ИТ-инфраструктуры в два раза, а также обеспечить безопасность корпоративных данных. Об этом CNews сообщили представители МТС. Агропромышленный комплекс «Рассказовский свиноводческий комплекс» («РАСК») является одним из ключевых агропромышленных предприятий Тамбовской области. «РАСК» реализует более 100 тыс. голов свин
02.08.2023 Агрохолдинг «АСБ» перешел на ИТ-продукты от ГК «Астра»

ого домена и помощь вендора на этапе внедрения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». После анализа предложений на рынке, сравнения возможностей ОС и поддерживаемой доменной инфраструктуры агрохолдинг выбрал решение для централизованного управления доменом ALD Pro, пакет офисных приложений отечественного производства и платформу Astra Linux, на которую запланировал перевести все

20.07.2023 Разработана цифровая платформа «Агростраховка.рф» для фермеров

Агрохолдинг «Доставка морем» разработал платформу «Агростраховка.рф» для фермеров при поддержке Министерства сельского хозяйства. Программа позволяет застраховать сам
29.05.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников агрохолдинга «Прогресс-агро»

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО) для работников российского агрохолдинга «Прогресс-агро». К сервису КЭДО «Сберкорус» подключено 1000 работников, которые уже оформили более 500 электронных кадровых документов. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса». «Прогресс-агр
21.11.2022 Для фермеров Подмосковья появился онлайн-сервис по подбору земельных участков

авители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Сельхозпроизводители региона теперь могут оформить заявку на получение земли онлайн. Для этого фермеру достаточно авторизоваться на региональном портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет», – сказала

28.10.2022 GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга

Российский вендор GoodsForecast и «Крок» оптимизировали процессы сельскохозяйственного холдинга, специализирующегося на производстве и переработке мясной и молочной продукции. В ИТ-инфраструктуру холдинга была интегрирована автоматизированная система планиро
25.10.2022 Microsoft раскрыла исходные коды ИИ для фермеров

тные устройства. Набор FarmVibes.AI содержит четыре алгоритма ИИ, нацеленные на то, чтобы упростить фермерам сбор данных об урожаях и использовать эту информацию для оптимизации своей повседнев
07.10.2022 Россельхозбанк: консолидация запроса сельхозпроизводителей на ПО даст кратный рост выручки ИТ-сектора в АПК

хнологий в АПК. «Цифровая трансформация и импортозамещение сейчас проникают во все сферы экономики. Сельское хозяйство — отрасль, подтверждающая эффективность и своевременность отечественных ци
13.09.2022 Агрохолдинг «Эконива» согласует договоры в системе Directum RX

«Эконива». *** «Эконива» — российский холдинг по переработке молока с собственных ферм. Компания включает в себя пять заводов в разных регионах страны, на которых работает более 12 тыс. сотрудников. Агрохолдинг сотрудничает с компаниями «Аэрофлот», Ozon. Softline — партнер Directum. Международная компания, ведущий поставщик ИТ-решений и сервисов для бизнеса с опытом внедрения более 3000 пр
12.08.2022 Сельское хозяйство переходит на «цифру»: последние разработки в сфере агро-IT представят на Kazan Digital Week-2022

кспозиции форума в 1000 кв.м займет блок «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства». Сегодня сельское хозяйство стоит на пороге цифровой аграрной трансформации. Передовые информационные

07.06.2022 «Агро-Нова» внедрила комплексную цифровую сервисную платформу на базе Okdesk

ГК «Агро-Нова» в рамках переформатирования процессов послепродажного обслуживания и предоставления первоклассного сервиса клиентам внедрила комплексное решение на базе системы для автоматизации вые
25.04.2022 Фермеры Подмосковья отчитаются за использование грантов онлайн

«В Московской области фермеров и компании агропромышленного комплекса, привлекающие бюджетные средства, впервые про
25.06.2021 В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам

Цифровой госсервис для аграриев В России в 2022 г. заработает цифровой сервис, позволяющий аграриям в каждом регионе получать господдержку в электронном виде, включая подачу заявок на

30.11.2020 IBS стала инвестором компании «Сити-фермер» по совместному созданию и эксплуатации цифровых ферм

ах с затрудненной транспортировкой свежей продукции, так и в производстве экзотических продуктов с длинным логистическим плечом поставок в Россию». Юрий Пересторонин, директор сегментов ТНП, ритейл и агропромышленный комплекс в IBS, сказал: «IBS давно работает с компаниями ритейла и агропромышленного комплекса и обладает глубокими знаниями в экономике и технологических процессах основного п
11.09.2020 Искусственный интеллект Connectome.ai поможет фермерам отследить рождение телят

ником современных цифровых технологий. Наша задача – сделать инновационные решения более доступными аграриям, для которых комплексная цифровизация своих хозяйств является зачастую экономически

04.08.2020 «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО

Решение «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации, «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в единый реестр российских программ. Система была одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена


Публикаций - 2117, упоминаний - 2501

Сельское хозяйство и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 268
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 267
9594 164
Ростелеком 10948 123
Microsoft Corporation 25775 86
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 56
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 52
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 51
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 48
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 46
Schneider Electric 614 45
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 44
Ред Софт - Red Soft 1236 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
Neoflex - Неофлекс 257 43
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 42
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 42
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 42
Такском - Taxcom 256 42
Центр2М - Center2М 67 42
Ситилабс 44 42
Rimini Street 77 41
Schneider Electric Secure Power 65 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 40
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 40
Yandex - Яндекс 9216 39
SAP SE 5601 38
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 32
Huawei 4676 32
Intel Corporation 12811 32
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 30
Oracle Corporation 7074 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 30
Cisco Systems 5372 28
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 26
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 132
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 100
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 97
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 91
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 81
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 77
РЖД - Российские железные дороги 2096 69
Почта России ПАО 2370 68
ГПБ - Газпромбанк 1273 60
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 59
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 59
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 55
Русагро Группа Компаний 379 55
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 53
Ингосстрах СПАО 478 52
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 50
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 50
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 45
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 45
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 44
Силовые машины 166 42
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 42
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 42
OKS Group 51 41
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 40
Шереметьево Хэндлинг 50 40
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 40
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 39
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 37
МКБ - Московский кредитный банк 657 34
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 33
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 33
Агроэко ГК 45 32
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 31
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 30
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 30
Альфа-Банк 1979 29
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 28
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 28
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 281
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 116
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 96
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 94
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 89
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 72
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 70
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 64
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 53
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 45
Федеральное казначейство России 1949 44
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 44
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 44
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 43
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 41
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 39
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 38
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 36
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 30
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 23
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 18
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 17
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 54
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
ГосИнформСистемы 160 8
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
WiMAX Forum 69 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
ЛДПР 116 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Ассоциация менеджеров 107 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Электрокабель 13 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ИнтерАгроТех - Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 3 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 677
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 573
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 378
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 345
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 319
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 314
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 305
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 298
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 297
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 296
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 246
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 232
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 211
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 211
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 200
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 177
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 174
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 172
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 164
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 159
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 157
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 139
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 131
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 130
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 130
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 127
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 126
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 124
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 123
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 123
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 122
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 120
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 120
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 120
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 114
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 113
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 105
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 104
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 98
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 97
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 144
1С:ERP Управление предприятием 841 60
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 57
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 45
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 43
Linux OS 11533 42
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 42
Axiom JDK СЗИ 175 40
БИС - ITQuick - Jumse 52 40
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 38
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 28
Microsoft Windows 2000 8678 28
Microsoft Windows 16882 25
Google Android 15243 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
Cognitive Agro Pilot 39 21
Microsoft Office 4170 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 16
Apple iPhone 6 4861 16
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 16
Apple iOS 8583 15
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 15
Microsoft Azure 1526 14
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 14
FreePik 1841 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 13
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 13
Геомир - АссистАгро 17 12
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 12
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 12
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 12
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 12
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 11
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения - ФГИС СДМЗ - Систему дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назнач 12 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 11
Шадаев Максут 1210 88
Сотин Денис 216 83
Натрусов Артем 313 77
Путин Владимир 3454 76
Бурилов Андрей 117 65
Ульянов Николай 176 60
Чаркин Евгений 317 53
Леонов Алексей 96 53
Абакумов Евгений 227 52
Клепиков Алексей 121 51
Ямщиков Владимир 51 51
Дьяченко Валерий 96 50
Халматов Максим 64 50
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Карпов Иван 79 44
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Тятюшев Максим 215 42
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Чурсин Дмитрий 87 41
Александров Александр 86 41
Горчаков Денис 48 41
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1207
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 382
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 315
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 176
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 148
Европа 24964 144
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 100
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 69
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Африка - Африканский регион 3641 56
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 55
Канада 5081 53
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 53
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Азия - Азиатский регион 5920 49
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
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МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 15
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
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Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 7
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 5
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 16 4
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 12 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 3
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 3
ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова ФБГОУ ВО - Пермский ГАТУ - Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 5 3
СГА - Современная гуманитарная академия 23 3
IPWK - Академия ИТ-менеджмента 4 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
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CNews FORUM Кейсы 313 47
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
День молодёжи - 27 июня 1087 13
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Kazan Digital Week 19 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
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1С:Проект года 28 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 3
1С:ERP Бизнес-форум 19 3
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Связь-Экспокомм 276 2
Неогеография XXI - форум 65 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
Старт Хаб 21 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
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Microsoft Imagine Cup 60 1
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