Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника

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СОБЫТИЯ
|09.06.2026
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За $10 млн перепродан под ЦОД участок, который фермер отдал бесплатно, чтобы на нем разбили парк
парка В США земельный участок, переданный частным лицом в дар городу под строительство парка, оказался продан девелоперской компанией, которая планирует возвести на нем дата-центр. В 1999 г. пожилой фермер из города Тейлор (штат Техас) за символическую сумму в $10 передал 87 акров (35 гектаров) земли фонду Texas Parks and Recreation Foundation в доверительное управление. По условиям сделки
|28.04.2026
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Wheelies и «Проксима» заключили технологическое партнерство с целью агро- и экомониторинга
иваемыми на дроны. Ключевым направлением станет аэросъемка: беспилотники обеспечат более оперативный сбор данных и высокую детализацию по сравнению со спутниковыми системами. Решения ориентированы на сельское хозяйство и экологический контроль. Гиперспектральная съемка помогает на ранних стадиях выявлять проблемы в развитии растений, нехватку микроэлементов и заболевания. Технологии также п
|17.04.2026
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«МегаФон» усилил 4G в сельской местности Тувы
ли надежное покрытие LTE-сети и увеличенную скорость интернет-соединения. Ввод в эксплуатацию нового телеком-оборудования повысил качество мобильных услуг и расширил доступность «цифровых» сервисов в сельской местности Тувы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Более 1000 человек, проживающих в Торгалыге, впервые получили доступ к мобильному интернету МегаФона. Построенная в сел
|08.12.2025
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Курские аграрии, перевозчики и промышленники переходят на цифровой контроль транспорта
С зафиксировала рост спроса на сервисы транспортной аналитики в Курской области на 80% за первые десять месяцев 2025 г. год к году. Основные сферы применения систем мониторинга транспорта в регионе – сельское хозяйство, грузоперевозки и промышленность. Об этом CNews сообщили представители МТС. Решение МТС, предназначенное для удаленного мониторинга транспорта, включает датчики, трекеры и мо
|27.10.2025
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Сельское хозяйство уходит в «цифру»
чало октября 2025 г. российские работодатели разместили на hh.ru более 192,3 тыс. вакансий в сфере «Сельское хозяйство». Наибольшее количество размещено в Центральном (более 50 тыс. или 26% вак
|15.10.2025
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Агрохолдинг «Август-Агро» централизовал управление НСИ и закупками на 12 предприятиях с помощью «1С:MDM» и «1С:Шина»
«1С:Первый Бит» автоматизировал работу «Август-Агро» — крупного российского агрохолдинга. Новая корпоративная информационная система, созданная на основе «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией» охватила 12 предприятий «Август-
|10.07.2025
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Агрохолдинг «Русское поле» внедряет систему интегрированного бизнес-планирования на базе платформы «Планета.» от IBS
й разработки IBS — платформы «Планета.». Об этом CNews сообщили представители IBS. «Русское поле» — агрохолдинг с замкнутым циклом производства от подготовки сырья до реализации готовой продукц
|09.07.2025
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Красноярские ученые внедряют спутниковые и беспилотные технологии в сельское хозяйство
х. Внедренная технология дифференцированного внесения удобрений доказала свою эффективность как с точки зрения урожайности, так и экономии ресурсов. «Современные спутниковые и беспилотные данные дают агрономам взгляд сверху. Мы учимся видеть поле не как равномерную плоскость, а как сложную мозаику, где каждый квадратный метр требует индивидуального подхода. Такие подходы дают не только экон
|24.04.2025
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«Агро-Пак» ускорил выполнение заказов и повысил оборачиваемость склада с помощью «1С:Полиграфия 2»
Полиграфическая компания «Агро-Пак» — производитель маркированной тары и упаковки в Ростовской области — внедрила систему «1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ». Оптимизирован расчет заказов и флексопечати.
|24.04.2025
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«Корус Консалтинг» помог «Август-Агро» повысить качество финансового планирования
окомлекс», «1С:Бухгалтерия», «1С:ЗУП», нормализовали нормативно-справочную информацию. В результате агрохолдинг добился единообразия форм ввода данных для всех бизнес-направлений: теперь процед
|20.03.2025
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«МегаФон»: сельские жители Воронежской области увеличили онлайн-активность
аривают по мобильному телефону и одновременно отправляют файлы по электронной почте, пользуются навигатором или продолжают загрузку видео. «Мы фиксируем, что в последние несколько лет объем трафика в сельской местности на одного абонента растет быстрее, чем в городах. Такой тренд связан с растущим интересом к загородной жизни и с тем, что мобильная связь все чаще выступает в роли альтернати
|05.03.2025
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Агрохолдинги инвестируют в онлайн: B2B-Center фиксирует рост объема закупок отрасли на 63%
рования, закупали сельхозтехнику и выбирали подрядчиков для ремонтно-строительных работ. «В 2024 г. агропромышленный комплекс продолжал адаптироваться к геополитической обстановке, усиливал фок
|03.03.2025
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«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева перешел на Naumen Service Desk Pro для управления ИТ-сервисами
«Агрокомплекс» им.Н. И. Ткачева внедрил систему управления внутренним ИТ-обслуживанием Naumen Service Desk Pro. Сервисом пользуются 14 тыс. сотрудников. Проект, выполненный в рамках импортозамещ
|20.02.2025
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Цифровые решения МТС помогают фермерам Татарстана заботиться о коровах и контролировать качество молока
зволило сократить расходы на ветеринарное лечение и добиться снижения заболеваемости коров на 30%. «Сельское хозяйство - одно из важнейших составляющих экономики Татарстана. Мы рады, что технол
|24.01.2025
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ГК «Прогресс Агро» продолжает внедрение искусственного интеллекта в работу агрономов
и на базе искусственного интеллекта все сильнее проникают во все сферы человеческой деятельности. И сельское хозяйство – не исключение. Оптимизация производственных процессов, сокращение затрат
|17.01.2025
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Сельские жители Самарской области увеличили онлайн-активность
од к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Исследование, основанное на обезличенных данных клиентов, показало, что в пересчете на одного человека цифровые услуги более востребованы в сельской местности, чем в городах. Горожанам в Самарской области в среднем достаточно 27 ГБ в месяц, что на 16% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населенных пу
|29.11.2024
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Как удалось изменить подход к данным в крупной российской агрокомпании «Агроном-Сад»
Компания «Агроном-Сад» совместно с командой Conteq успешно внедрили автоматизированную систему отчетности на базе платформы Visiology и экстрактора данных «Денвик». Это решение позволило компании операти
|25.07.2024
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Искусственный интеллект на страже урожая
культуры, со снижением себестоимости ее возделывания. Для этого была использована программа «Умное сельское хозяйство», которая представляет из себя два модуля. В первый специалистами была заг
|16.07.2024
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Агрохолдинг «Степь» и «Глория Джинс» перешли на программное обеспечение SUMRA – отечественную альтернативу зарубежным системам автоматизации подготовки отчетности
Благодаря успешной российской разработке, Агрохолдинг «Степь», «Глория Джинс» и другие компании замещают импортные решения: CaseWare, SAP Disclosure Management, IBM CognosDisclosure Management. Об этом CNews сообщили представители комп
|14.06.2024
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БПЛА ученых Пермского Политеха на 20% повысят урожайность посевов
урожая и выявления проблем, создают карты полей и даже вносят удобрения в почву. Поэтому российские аграрии сегодня обращают особое внимание на разработку новейших технологий в этой области. Уч
|29.05.2024
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Всеволод Воробьев -
Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам
обратилась к вам за предложениями о конфигурации нового дата-центра? Всеволод Воробьев: «Русагро» — агрохолдинг федерального масштаба. Это предприятие полного цикла, начиная от выращивания корм
|10.04.2024
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Хакеры вымогают полмиллиарда у крупнейшего землевладельца России
Кибератака на агрокомплекс Масштабной кибератаке с использованием вируса-вымогателя подвергся АО «Фирма «
|13.10.2023
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Apple запрещает российским фермерам использовать изображение яблока
зации интеллектуальной собственности онлайн журнал Wired.com в июне 2023 г. Тогда стало известно о судебном иске Apple к организации производителей фруктов Fruit Union Suisse. Объединение швейцарских фермеров Fruit Union Suisse существует 111 лет. На протяжении большей части его истории символом союза было красное яблоко с белым крестом швейцарского национального флага, наложенным на один и
|10.10.2023
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МТС поможет донским аграриям контролировать работу транспорта и предотвращать пожары
донского края – СПК «Колхоз имени Шаумяна» в Мясниковском районе. Благодаря умному видеонаблюдению аграрии могут контролировать всю территорию колхоза площадью около 10 тыс. га: выявлять очаги
|17.08.2023
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Тамбовский свиноводческий агрокомплекс «РАСК» перевел свою ИТ-инфраструктуру в #CloudMTS
ропромышленная компания сможет в течение года снизить расходы на развитие ИТ-инфраструктуры в два раза, а также обеспечить безопасность корпоративных данных. Об этом CNews сообщили представители МТС. Агропромышленный комплекс «Рассказовский свиноводческий комплекс» («РАСК») является одним из ключевых агропромышленных предприятий Тамбовской области. «РАСК» реализует более 100 тыс. голов свин
|02.08.2023
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Агрохолдинг «АСБ» перешел на ИТ-продукты от ГК «Астра»
ого домена и помощь вендора на этапе внедрения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». После анализа предложений на рынке, сравнения возможностей ОС и поддерживаемой доменной инфраструктуры агрохолдинг выбрал решение для централизованного управления доменом ALD Pro, пакет офисных приложений отечественного производства и платформу Astra Linux, на которую запланировал перевести все
|20.07.2023
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Разработана цифровая платформа «Агростраховка.рф» для фермеров
Агрохолдинг «Доставка морем» разработал платформу «Агростраховка.рф» для фермеров при поддержке Министерства сельского хозяйства. Программа позволяет застраховать сам
|29.05.2023
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«Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников агрохолдинга «Прогресс-агро»
Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО) для работников российского агрохолдинга «Прогресс-агро». К сервису КЭДО «Сберкорус» подключено 1000 работников, которые уже оформили более 500 электронных кадровых документов. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса». «Прогресс-агр
|21.11.2022
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Для фермеров Подмосковья появился онлайн-сервис по подбору земельных участков
авители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Сельхозпроизводители региона теперь могут оформить заявку на получение земли онлайн. Для этого фермеру достаточно авторизоваться на региональном портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет», – сказала
|28.10.2022
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GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга
Российский вендор GoodsForecast и «Крок» оптимизировали процессы сельскохозяйственного холдинга, специализирующегося на производстве и переработке мясной и молочной продукции. В ИТ-инфраструктуру холдинга была интегрирована автоматизированная система планиро
|25.10.2022
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Microsoft раскрыла исходные коды ИИ для фермеров
тные устройства. Набор FarmVibes.AI содержит четыре алгоритма ИИ, нацеленные на то, чтобы упростить фермерам сбор данных об урожаях и использовать эту информацию для оптимизации своей повседнев
|07.10.2022
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Россельхозбанк: консолидация запроса сельхозпроизводителей на ПО даст кратный рост выручки ИТ-сектора в АПК
хнологий в АПК. «Цифровая трансформация и импортозамещение сейчас проникают во все сферы экономики. Сельское хозяйство — отрасль, подтверждающая эффективность и своевременность отечественных ци
|13.09.2022
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Агрохолдинг «Эконива» согласует договоры в системе Directum RX
«Эконива». *** «Эконива» — российский холдинг по переработке молока с собственных ферм. Компания включает в себя пять заводов в разных регионах страны, на которых работает более 12 тыс. сотрудников. Агрохолдинг сотрудничает с компаниями «Аэрофлот», Ozon. Softline — партнер Directum. Международная компания, ведущий поставщик ИТ-решений и сервисов для бизнеса с опытом внедрения более 3000 пр
|12.08.2022
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Сельское хозяйство переходит на «цифру»: последние разработки в сфере агро-IT представят на Kazan Digital Week-2022
кспозиции форума в 1000 кв.м займет блок «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства». Сегодня сельское хозяйство стоит на пороге цифровой аграрной трансформации. Передовые информационные
|07.06.2022
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«Агро-Нова» внедрила комплексную цифровую сервисную платформу на базе Okdesk
ГК «Агро-Нова» в рамках переформатирования процессов послепродажного обслуживания и предоставления первоклассного сервиса клиентам внедрила комплексное решение на базе системы для автоматизации вые
|25.04.2022
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Фермеры Подмосковья отчитаются за использование грантов онлайн
«В Московской области фермеров и компании агропромышленного комплекса, привлекающие бюджетные средства, впервые про
|25.06.2021
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В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам
Цифровой госсервис для аграриев В России в 2022 г. заработает цифровой сервис, позволяющий аграриям в каждом регионе получать господдержку в электронном виде, включая подачу заявок на
|30.11.2020
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IBS стала инвестором компании «Сити-фермер» по совместному созданию и эксплуатации цифровых ферм
ах с затрудненной транспортировкой свежей продукции, так и в производстве экзотических продуктов с длинным логистическим плечом поставок в Россию». Юрий Пересторонин, директор сегментов ТНП, ритейл и агропромышленный комплекс в IBS, сказал: «IBS давно работает с компаниями ритейла и агропромышленного комплекса и обладает глубокими знаниями в экономике и технологических процессах основного п
|11.09.2020
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Искусственный интеллект Connectome.ai поможет фермерам отследить рождение телят
ником современных цифровых технологий. Наша задача – сделать инновационные решения более доступными аграриям, для которых комплексная цифровизация своих хозяйств является зачастую экономически
|04.08.2020
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«Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО
Решение «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации, «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в единый реестр российских программ. Система была одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена
Сельское хозяйство и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 88
|Сотин Денис 216 83
|Натрусов Артем 313 77
|Путин Владимир 3454 76
|Бурилов Андрей 117 65
|Ульянов Николай 176 60
|Чаркин Евгений 317 53
|Леонов Алексей 96 53
|Абакумов Евгений 227 52
|Клепиков Алексей 121 51
|Ямщиков Владимир 51 51
|Дьяченко Валерий 96 50
|Халматов Максим 64 50
|Урьяс Вадим 98 50
|Прохорова Алла 66 44
|Карпов Иван 79 44
|Семенов Александр 166 43
|Тятюшев Максим 215 42
|Каюмов Шамиль 53 42
|Слышкин Василий 129 42
|Нестеров Алексей 175 42
|Степченков Максим 65 42
|Сыкулев Андрей 85 42
|Мискевич Евгений 50 42
|Лебедев Антон 53 42
|Смык Виталий 46 42
|Емелин Александр 45 42
|Портной Михаил 42 42
|Москальков Дмитрий 43 42
|Сороченков Алексей 42 42
|Рустамов Рустам 548 41
|Трофимова Людмила 50 41
|Семенихин Игорь 56 41
|Соловьев Алексей 97 41
|Васильев Владислав 59 41
|Генкина Екатерина 43 41
|Рубин Адар 47 41
|Чурсин Дмитрий 87 41
|Александров Александр 86 41
|Горчаков Денис 48 41
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