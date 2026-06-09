Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника

Плакат выпущен в 1955 году. Плакат выпущен в 1955 году. «Наукой опыт умножая, твори громаду урожая!» Советский плакат о необходимости участия в уборке урожая. Сачков В.В, 1986 год. «Наукой опыт умножая, твори громаду урожая!» Советский плакат о необходимости участия в уборке урожая. Сачков В.В, 1986 год. «День летний год кормит!» Волков А., 1944 год. «День летний год кормит!» Волков А., 1944 год. «Пашня» 1902 Автор:Рылов Аркадий Александрович «Пашня» 1902 Автор:Рылов Аркадий Александрович Илья Репин «Пахарь. Лев Толстой на пашне» ( 1887 г.) Картина появилась в самый первый приезд живописца в Ясную Поляну. Пока граф помогал обработать землю одной местной вдовы, Репин ходил за ним в поле. Поймав удачный ракурс, он быстро сделал набросок в своём блокноте, по которому потом написал оригинал. Работа создана в привычной для Репина технике: без тонкой детализации, он умел передать впечатление живого действия. Изобразив знаменитого писателя, занятого простым крестьянским трудом, художник сумел передать спокойствие и будничность происходящего. Илья Репин «Пахарь. Лев Толстой на пашне» ( 1887 г.) Картина появилась в самый первый приезд живописца в Ясную Поляну. Пока граф помогал обработать землю одной местной вдовы, Репин ходил за ним в поле. Поймав удачный ракурс, он быстро сделал набросок в своём блокноте, по которому потом написал оригинал. Работа создана в привычной для Репина технике: без тонкой детализации, он умел передать впечатление живого действия. Изобразив знаменитого писателя, занятого простым крестьянским трудом, художник сумел передать спокойствие и будничность происходящего. «Земля и люди», 1984 г. Данциг Май Вольфович «Земля и люди», 1984 г. Данциг Май Вольфович «Полевые работы не ждут!» Говорков В. 1954 год. «Полевые работы не ждут!» Говорков В. 1954 год. Винсент Ван Гог, «Сеятель», 1888 Старая крестьянская сцена: каждое утро, проснувшись, прежде чем решить, за какую работу приступить, фермер осматривает небо и пытается оценить, предугадать, взвесить ожидающую его погоду, что позволит избежать последствий бури или определить тот благоприятный момент — для вспашки, сева, сбора урожая или сенокоса. Винсент Ван Гог, «Сеятель», 1888 Старая крестьянская сцена: каждое утро, проснувшись, прежде чем решить, за какую работу приступить, фермер осматривает небо и пытается оценить, предугадать, взвесить ожидающую его погоду, что позволит избежать последствий бури или определить тот благоприятный момент — для вспашки, сева, сбора урожая или сенокоса. «ДОБРОЕ СЕМЯ - ДОБРЫЙ ВСХОД» В. Тишкин 1956 год «ДОБРОЕ СЕМЯ - ДОБРЫЙ ВСХОД» В. Тишкин 1956 год “Посеем в пору – соберем зерна гору!” Художник Говорков 1948 год “Посеем в пору – соберем зерна гору!” Художник Говорков 1948 год «ПОСЕЕМ В ПОРУ - СОБЕРЕМ ЗЕРНА ГОРУ!» В. Говорков, 1948 год. «ПОСЕЕМ В ПОРУ - СОБЕРЕМ ЗЕРНА ГОРУ!» В. Говорков, 1948 год. «Комсомольцы, на ударный сев», 1931 Худ. Г. Клуцис «Комсомольцы, на ударный сев», 1931 Худ. Г. Клуцис «Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год. «Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год. 1920-е года, СССР плакат «Добролет». Крестьянин!! Самолет «Добролета» спасет твое поле от вредителей. 1920-е года, СССР плакат «Добролет». Крестьянин!! Самолет «Добролета» спасет твое поле от вредителей. «Хорошо трудиться — хлеб уродится!» Плакат о битве за урожай. Соловьев М., 1947 год. «Хорошо трудиться — хлеб уродится!» Плакат о битве за урожай. Соловьев М., 1947 год. Плакат, СССР, 1957 год Плакат, СССР, 1957 год «Колхозник, охраняй свои поля от классовых врагов», 1933 Худ. В. Говорков «Колхозник, охраняй свои поля от классовых врагов», 1933 Худ. В. Говорков «Зорко охраняй социалистический урожай», 1936 Худ. В. Говорков «Зорко охраняй социалистический урожай», 1936 Худ. В. Говорков "Уборка картофеля. Совхоз Курсаковский", 1960-1970-е гг. Калинычева Клара Ивановна (1933-1999) бумага, литография, 40x60см. "Уборка картофеля. Совхоз Курсаковский", 1960-1970-е гг. Калинычева Клара Ивановна (1933-1999) бумага, литография, 40x60см. Лихачев М. И. (1919 - 1997гг) "Свекловичницы" 1959 г. Лихачев М. И. (1919 - 1997гг) "Свекловичницы" 1959 г. «Себестоимость урожая снижай!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства о необходимости внедрении новых методов, способствующих росту производительности труда. Сурьянинов В., год не определён. «Себестоимость урожая снижай!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства о необходимости внедрении новых методов, способствующих росту производительности труда. Сурьянинов В., год не определён. Шульга И. М., 1937 год. "Первый трактор на селе" Шульга И. М., 1937 год. "Первый трактор на селе" «С работы» 1930-е Художник- Григорьев Василий Иванович (1895-1982). Живописец. Член Союза художников СССР. «С работы» 1930-е Художник- Григорьев Василий Иванович (1895-1982). Живописец. Член Союза художников СССР. "Первый трактор" 1957 Автор:Даньшин Николай Иванович "Первый трактор" 1957 Автор:Даньшин Николай Иванович Хитрова Тамара Александровна 1913 - 1991 г. "Урожай на урожай" Хитрова Тамара Александровна 1913 - 1991 г. "Урожай на урожай" "Хлеба созрели", 1952 г. Автор: Фаттахов Л.А. "Хлеба созрели", 1952 г. Автор: Фаттахов Л.А. "Урожай" 1960 Автор:Киселёв Виктор Васильевич "Урожай" 1960 Автор:Киселёв Виктор Васильевич «Страдная пора„Косцы”» Г. Г. Мясоедов 1887 Государственный Русский музей Картина рассказывает о красоте крестьян в их нелегком труде и о том, что даже в тяжелой физической работе можно находить удовольствие. Ведь это работа на родной прекрасной земле, под мирным ясным небом. У художника получилось настоящее гармоничное слияние людей с окружающей их природой. «Страдная пора„Косцы”» Г. Г. Мясоедов 1887 Государственный Русский музей Картина рассказывает о красоте крестьян в их нелегком труде и о том, что даже в тяжелой физической работе можно находить удовольствие. Ведь это работа на родной прекрасной земле, под мирным ясным небом. У художника получилось настоящее гармоничное слияние людей с окружающей их природой. «Горячая пора», 1950 г. Волков Юрий Васильевич «Горячая пора», 1950 г. Волков Юрий Васильевич «Жница», 1931 г. Сычков Федот Васильевич Холст масло 65 x 48.5 см Мордовский музей изобразительных искусств «Жница», 1931 г. Сычков Федот Васильевич Холст масло 65 x 48.5 см Мордовский музей изобразительных искусств «Комсомольско-молодежная бригада в колхозе» 1951 Данилин Николай Николаевич «Комсомольско-молодежная бригада в колхозе» 1951 Данилин Николай Николаевич «Жатва» Борис Кустодиев 1914 Дом-музей Б.М. Кустодиева, Астрахань. До позднего вечера трудятся крестьянки, за их работой художник наблюдал в костромской глубинке, в июле месяце где проводил с семьей каждое лето и работал в своем доме-мастерской «Терем». Закатное солнце отражается в колосьях и создает какое-то удивительно теплое настроение. «Жатва» Борис Кустодиев 1914 Дом-музей Б.М. Кустодиева, Астрахань. До позднего вечера трудятся крестьянки, за их работой художник наблюдал в костромской глубинке, в июле месяце где проводил с семьей каждое лето и работал в своем доме-мастерской «Терем». Закатное солнце отражается в колосьях и создает какое-то удивительно теплое настроение. Венецианов Алексей «На жатве. Лето» (1820 г.) Картина принадлежит к тем шедеврам, которые имеют непреходящую ценность и по сей день доставляют зрителям подлинное эстетическое наслаждение. Это истинно русский пейзаж, именно в этой картине природа представляется художнику, по выражению поэта, как «приют спокойствия, трудов и вдохновенья». При первом взгляде на картину мы видим только фигуру крестьянки и лишь потом замечаем на дальнем плане фигурки других жниц. Окутанные маревом жаркого воздуха, они как бы растворяются в бескрайнем пространстве. Впечатление от воздушной необъятности, от протяженности полей создается благодаря чередованию планов, которые восходят к холмистым линиям горизонта, поднимаясь один за другим. Венецианов Алексей «На жатве. Лето» (1820 г.) Картина принадлежит к тем шедеврам, которые имеют непреходящую ценность и по сей день доставляют зрителям подлинное эстетическое наслаждение. Это истинно русский пейзаж, именно в этой картине природа представляется художнику, по выражению поэта, как «приют спокойствия, трудов и вдохновенья». При первом взгляде на картину мы видим только фигуру крестьянки и лишь потом замечаем на дальнем плане фигурки других жниц. Окутанные маревом жаркого воздуха, они как бы растворяются в бескрайнем пространстве. Впечатление от воздушной необъятности, от протяженности полей создается благодаря чередованию планов, которые восходят к холмистым линиям горизонта, поднимаясь один за другим. Хлеб, 1949 г. Автор: Яблонская Татьяна Ниловна Хлеб, 1949 г. Автор: Яблонская Татьяна Ниловна "Жатва", 1945 Художник: Аркадий Александрович Пластов Холст, масло; 166×219 см Государственная Третьяковская галерея, Москва 1945 год, только что закончилась война. Пластов в своем творчестве возвращается к теме мирного труда колхозников, передавая в своих полотнах чувства радости, душевного подъема и оптимизма. Летняя страда. На краю поля расположились на обед седой белобородый старик и трое ребятишек. Неяркий колорит картины. Основной цвет - спокойные золотистые, медово-желтые, бледно-соломенные оттенки больших стогов и убранного поля. На этом фоне выделяются цветовые пятна, на которых делает акцент художник: жизнерадостный красный, чистый белый и веселый желтый в изображении детей, мудрый синий и спокойный коричневый в одежде старика. "Жатва", 1945 Художник: Аркадий Александрович Пластов Холст, масло; 166×219 см Государственная Третьяковская галерея, Москва 1945 год, только что закончилась война. Пластов в своем творчестве возвращается к теме мирного труда колхозников, передавая в своих полотнах чувства радости, душевного подъема и оптимизма. Летняя страда. На краю поля расположились на обед седой белобородый старик и трое ребятишек. Неяркий колорит картины. Основной цвет - спокойные золотистые, медово-желтые, бледно-соломенные оттенки больших стогов и убранного поля. На этом фоне выделяются цветовые пятна, на которых делает акцент художник: жизнерадостный красный, чистый белый и веселый желтый в изображении детей, мудрый синий и спокойный коричневый в одежде старика. Уборка урожая. Художник - Василий Михайлович Каратай Уборка урожая. Художник - Василий Михайлович Каратай "Время сбора урожая" 1978 Автор:Муллашев Камиль "Время сбора урожая" 1978 Автор:Муллашев Камиль «Хлеб государству», 1953 год Каррус Виктор Александрович «Хлеб государству», 1953 год Каррус Виктор Александрович «Лейся по селам из области в область!» Плакат о труженниках села. Зотов К., 1937 год. «Лейся по селам из области в область!» Плакат о труженниках села. Зотов К., 1937 год. «Ночная жатва» Янев Анатолий Никитович «Ночная жатва» Янев Анатолий Никитович «Хлеборобы» 1973 г. Голюшев Николай Николаевич (1944) «Хлеборобы» 1973 г. Голюшев Николай Николаевич (1944) "Хотим всё знать" 1953 Автор:Гапоненко Эрна Иоганновна "Хотим всё знать" 1953 Автор:Гапоненко Эрна Иоганновна "Страда",1979 г. Давыдов Борис Иванович ( 1936 - 2015) "Страда",1979 г. Давыдов Борис Иванович ( 1936 - 2015) Хлеборобы. 1976 г. Алтухов Виктор Иванович (1943 - 2007) Хлеборобы. 1976 г. Алтухов Виктор Иванович (1943 - 2007) «К обеду. Целинный хлеб», 1960 год. Художник — Николай Ипполитович Обрыньба (1913-1993). «К обеду. Целинный хлеб», 1960 год. Художник — Николай Ипполитович Обрыньба (1913-1993). На полевом стане. 1949г. Гринюк Иван Александрович (1915 - 1995) На полевом стане. 1949г. Гринюк Иван Александрович (1915 - 1995) "Район завтрашнего дня" 1957г. Художник - Пименов Юрий Иванович (1903-1977). Советский, российский художник -живописец, график, сценограф, плакатист, педагог. Академик АХ СССР. Народный художник СССР. Лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий. "Район завтрашнего дня" 1957г. Художник - Пименов Юрий Иванович (1903-1977). Советский, российский художник -живописец, график, сценограф, плакатист, педагог. Академик АХ СССР. Народный художник СССР. Лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий. «И я стану механизатором!» Советский плакат о труде. Вотрин В., 1978 год. «И я стану механизатором!» Советский плакат о труде. Вотрин В., 1978 год. Страда. Мать. 1974 г. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004) Страда. Мать. 1974 г. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004) "Тракторы и ясли - двигатели новой деревни. Не забывайте о родильной помощи и консультациях в колхозах и совхозах." (Неизвестный художник) 1930 год "Тракторы и ясли - двигатели новой деревни. Не забывайте о родильной помощи и консультациях в колхозах и совхозах." (Неизвестный художник) 1930 год Кутилин Владимир Александрович "Первое поле", 1981 год. Кутилин Владимир Александрович "Первое поле", 1981 год. «Женщины, идите в кооперацию», 1918 Худ. И. Нивинский «Женщины, идите в кооперацию», 1918 Худ. И. Нивинский Картина художника Пластова Аркадия Александровича / 1893–1972 Трактористки 1944 год. Картина художника Пластова Аркадия Александровича / 1893–1972 Трактористки 1944 год. Теплый вечер 1974г. Геннадий Дарьин Теплый вечер 1974г. Геннадий Дарьин «Купание красного коня» 1964 Рубин Ефим Евсеевич «Купание красного коня» 1964 Рубин Ефим Евсеевич "Летняя гроза", 1964 г. Захаркин Владимир Семёнович (1923 - 2014) "Летняя гроза", 1964 г. Захаркин Владимир Семёнович (1923 - 2014) «Мы с чудесным конём все поля обойдём, соберём, и посеем, и вспашем!» В. Тишкин, 1954 год. «Мы с чудесным конём все поля обойдём, соберём, и посеем, и вспашем!» В. Тишкин, 1954 год. "Механизатор", 1967 год. Художник — Бельтюков Борис Михайлович (1926 - 2014) "Механизатор", 1967 год. Художник — Бельтюков Борис Михайлович (1926 - 2014) Болота — быль вчерашняя. Сегодня бой идёт, Чтоб завтра стали пашнями Пространства тех болот! "Провести осушение сельскохозяйственных угодий в зонах избыточного увлажнения на площади 5 млн. гектаров, в том числе с закрытым дренажом на площади 3 млн. гектаров". Болота — быль вчерашняя. Сегодня бой идёт, Чтоб завтра стали пашнями Пространства тех болот! "Провести осушение сельскохозяйственных угодий в зонах избыточного увлажнения на площади 5 млн. гектаров, в том числе с закрытым дренажом на площади 3 млн. гектаров". "Заправка горючим и проверка моторов", 1937 г. Нащокин Демьян Васильевич "Заправка горючим и проверка моторов", 1937 г. Нащокин Демьян Васильевич «Трактор в деревне», 1925 г. Владимиров Иван Алексеевич «Трактор в деревне», 1925 г. Владимиров Иван Алексеевич «Батраки и комсомольцы, на трактор», 1931 Худ. В. Сварог «Батраки и комсомольцы, на трактор», 1931 Худ. В. Сварог «Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства. Анискин Е. Д., 1959 год. «Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства. Анискин Е. Д., 1959 год. Борунов Геннадий Фёдорович, 1969 г. "Механизаторы. Первый рейс" Борунов Геннадий Фёдорович, 1969 г. "Механизаторы. Первый рейс" Трактористы, соревнуйтесь за самое быстрое, за самое лучшее проведение весеннего сева! На плакате изображён гусеничный трактор С-60 «Сталинец», который выпускался на Челябинском Тракторном Заводе в 1930-х годах. Сталинец активно применялся в сельском хозяйстве и строительстве, а в годы Второй мировой использовался в качестве артиллерийского тягача. Прототипом для этого трактора стал американский Caterpillar 60, выпускаемый с 1925 года. СССР, вт. пол. 1930-х гг. Караченцов П.Я. Трактористы, соревнуйтесь за самое быстрое, за самое лучшее проведение весеннего сева! На плакате изображён гусеничный трактор С-60 «Сталинец», который выпускался на Челябинском Тракторном Заводе в 1930-х годах. Сталинец активно применялся в сельском хозяйстве и строительстве, а в годы Второй мировой использовался в качестве артиллерийского тягача. Прототипом для этого трактора стал американский Caterpillar 60, выпускаемый с 1925 года. СССР, вт. пол. 1930-х гг. Караченцов П.Я. "Землепашцы. Меняют лемеха", 1959 г. Автор: Пластов Николай Аркадьевич "Землепашцы. Меняют лемеха", 1959 г. Автор: Пластов Николай Аркадьевич "После трудового дня", 1951 г. Серов Владимир Александрович (1910 - 1968) "После трудового дня", 1951 г. Серов Владимир Александрович (1910 - 1968) «Предчувствие любви», 1970 год Художник - Григорий Мацегора «Предчувствие любви», 1970 год Художник - Григорий Мацегора Евсей Моисеенко "Жатва" 1950 г. Евсей Моисеенко "Жатва" 1950 г. "Ужин тракториста" 1951 г. Художник Аркадий Пластов "Ужин тракториста" 1951 г. Художник Аркадий Пластов «Обед комбайнёров», 1960 год. Художник — Белан Василий Никитович. «Обед комбайнёров», 1960 год. Художник — Белан Василий Никитович. Всеволод Петров-Маслаков Обед в поле, 1927 Всеволод Петров-Маслаков Обед в поле, 1927 «Полдень на целине», 1960 г. Кабанов Виктор Павлович (1924 - 2007) «Полдень на целине», 1960 г. Кабанов Виктор Павлович (1924 - 2007) "Трудовые ночи" Ф.С.Шурнин "Трудовые ночи" Ф.С.Шурнин «Ночь-работе не помеха!» "Ночь не помешает нам работать. Б. Решетников и А. Добров" 1956г. «Ночь-работе не помеха!» "Ночь не помешает нам работать. Б. Решетников и А. Добров" 1956г. «В пору рабочую пашут и ночью!» Советский плакат об ударниках сельского хозяйства. Говорков В., 1947 год. «В пору рабочую пашут и ночью!» Советский плакат об ударниках сельского хозяйства. Говорков В., 1947 год. "На поле", 1968 г. Артамонов Алексей Михайлович "На поле", 1968 г. Артамонов Алексей Михайлович «КОЛХОЗНИКИ И ЕДИНОЛИЧНИКИ СДАДИМ ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК!» Говорков В., 1933 год «КОЛХОЗНИКИ И ЕДИНОЛИЧНИКИ СДАДИМ ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК!» Говорков В., 1933 год «Хлеб первого обмолота — государству!» Советский плакат о достижениях колхозников в нелегкой битве за урожай. Корецкий В. Б., 1949 год. «Хлеб первого обмолота — государству!» Советский плакат о достижениях колхозников в нелегкой битве за урожай. Корецкий В. Б., 1949 год. "Выполним полностью и в срок план хлебозагатовок." (Лобанов А.) 1930 год "Выполним полностью и в срок план хлебозагатовок." (Лобанов А.) 1930 год Ни одного колоса не оставим в поле! (М. Соловьев) 1947 год Ни одного колоса не оставим в поле! (М. Соловьев) 1947 год На току. 1967 г. Решин Евсей Исаакович (1916 –1978) На току. 1967 г. Решин Евсей Исаакович (1916 –1978) Урожаю - круглосуточную приемку! (Неизвестный художник) 1983 годы Урожаю - круглосуточную приемку! (Неизвестный художник) 1983 годы Плакат 1980 годов на сельскохозяйственную тематику. Плакат 1980 годов на сельскохозяйственную тематику. Иван Гринюк "В дни хлебосдачи" (1952) Иван Гринюк "В дни хлебосдачи" (1952) Людвик Валентин Григорьевич "Праздник урожая", 1966 год. Людвик Валентин Григорьевич "Праздник урожая", 1966 год. «Еще поработаем!» Советский плакат о планах по перевыполнению плана комбайнерами. Зеленский Б., 1964 год. «Еще поработаем!» Советский плакат о планах по перевыполнению плана комбайнерами. Зеленский Б., 1964 год. Дорожи хлебом! "Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. В наш век великих научно-технических достижений он составляет первооснову жизни народов.", - так начинается книга Л.И. Брежнева "Целина". Ю. Жаров, 1985г. Дорожи хлебом! "Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. В наш век великих научно-технических достижений он составляет первооснову жизни народов.", - так начинается книга Л.И. Брежнева "Целина". Ю. Жаров, 1985г. «Колхозники, боритесь за право участия на сельскохозяйственной выставке!» Советский плакат к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Шубина Г. К., 1954 год. «Колхозники, боритесь за право участия на сельскохозяйственной выставке!» Советский плакат к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Шубина Г. К., 1954 год. "Золото земли" 1975 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017) "Золото земли" 1975 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017) Василий Дранишников "Хлеб идет" (1978) Василий Дранишников "Хлеб идет" (1978) Плакат выпущен в 1955 году.