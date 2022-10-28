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Сельское хозяйство Агропромышленный комплекс АПК Агропромышленного сектор экономики Agricultural industry Сельскохозяйственная техника

Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника


28.10.2022 GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга
12.08.2022 Сельское хозяйство переходит на «цифру»: последние разработки в сфере агро-IT представят на Kazan Digital Week-2022
04.08.2020 «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО
22.04.2020 «Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных
12.02.2020 «Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство»
02.10.2019 SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство
07.03.2019 «Ростелеком» предоставил цифровые услуги аграриям Северной Осетии
02.03.2017 Exactfarming создала платформу для сельскохозяйственного интернета вещей
30.01.2014 «БАРС Груп» провела комплексную автоматизацию ветеринарной службы Тульской области
12.11.2013 Руслан Кива: Новая система мониторинга сельхозземель сделает махинации невозможными
22.01.2009 ООН: сельское хозяйство потребляет 90% пресной воды
17.11.2006 Сельские жители не смогут выбрать тариф на связь
21.07.2006 HELiOS провел интернет в сельские школы Оренбургской области
30.06.2003 Сельское хозяйство переходит на космические рельсы
03.07.2002 В Рунете запущен Большой энциклопедический словарь "Сельское хозяйство"
07.06.2000 "1C" выпустила "1С:Предприятие 7.7" для сельскохозяйственного предприятия и фермерского хозяйства

Публикаций - 616, упоминаний - 634

Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9571 42
Microsoft Corporation 23576 31
1С-ИжТиСи 6375 26
7060 26
Барс груп 519 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7015 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 17
Cisco Systems 4891 17
IBM - International Business Machines Corp 9213 17
АФК Система ПАО 1717 16
Прогноз 1664 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8093 15
Intel Corporation 11692 14
Цифра ГК 2164 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 14
SAP SE 4902 13
Yandex - Яндекс 5754 13
Oracle Corporation 6332 13
Huawei 3530 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1817 11
Google LLC 10994 11
Крок - Croc 1715 9
Совзонд - Sovzond 118 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5597 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 372 8
Dell EMC 4927 8
Корус Консалтинг ГК 1077 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 8
Samsung Electronics 9768 8
Amazon Inc - Amazon.com 2813 7
VK - Mail.ru Group 3213 7
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1031 7
Сбер - Цифровая Платформа 442 7
РТИ 142 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 6
HP - Hewlett-Packard 3600 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 786 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 961 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 28
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 20
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1907 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1202 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 11
John Deere - Джон Дир 24 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива 249 8
Россети Ленэнерго 2359 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 675 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 7
Газпром нефть 502 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 7
Почта России ПАО 2006 6
РЖД - Российские железные дороги 1638 6
Газпром ПАО 1163 5
Charles Schwab 89 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1028 4
ГПБ - Газпромбанк 946 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 386 4
101Hotels.com 707 4
Русагро Группа Компаний 200 4
Datum Group - Датум Групп 11 4
РВК - Российская венчурная компания 538 3
НСПК - Национальная система платежных карт 619 3
Сургутнефтегаз - СНГ 228 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 3
Альфа-Банк 1607 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 121 3
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 225 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 126 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 356 3
X5 Group 826 3
Почта Банк 367 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 902 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 247 3
Татнефть 207 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 147
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 88
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 82
Президент Российской Федерации 3741 38
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 149 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1046 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 16
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2362 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1877 13
Правительство Москвы 2006 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 11
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 10
Федеральное казначейство России 1558 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1564 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 8
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 388 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 7
Администрация Президента РФ 983 7
World Bank Group - Всемирный банк 298 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 826 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2580 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 13
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 253 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 2
Ассоциация менеджеров 97 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Единая Россия - Политическая партия 266 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 25 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
BRASCOM - Бразильская ассоциаци компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 2 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 51 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 241
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 213
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 211
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26165 121
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12190 81
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8301 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17635 71
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10282 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17416 68
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4294 62
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13198 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26035 55
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10123 51
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6517 51
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7844 51
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11011 50
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25270 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10925 49
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8750 46
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5167 46
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15076 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22409 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9585 39
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3203 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9192 36
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4118 35
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11461 34
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4157 34
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15138 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8888 32
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9873 31
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1182 30
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1218 30
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9188 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13625 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20156 29
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2328 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8358 29
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8267 29
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2514 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 42
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6586 27
Microsoft Windows 2000 12709 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4367 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 904 16
Apple iPhone 6 6201 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1064 12
Linux OS 8326 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 10
Age of Kings 3450 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 10
Microsoft Windows 14509 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1979 8
Google Android 12648 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1083 8
Microsoft Azure 1324 7
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 272 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2927 7
Apple iOS 6863 7
1С:Бухгалтерия 852 7
Cognitive Agro Pilot 34 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 470 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 195 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 168 6
Обращения граждан 211 5
НКТ - Р7-Офис 208 5
Microsoft Office 3458 5
NVision Барьер 552 5
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 533 4
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 17 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3304 4
Google YouTube - Видеохостинг 2443 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 806 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 101 4
Stafory - робот Вера 306 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 143 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 223 3
Microsoft Edge - браузер 1940 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 192 3
Docker - Платформа распределённых приложений 218 3
Путин Владимир 2750 27
Никифоров Николай 1172 13
Медведев Дмитрий 1631 10
Рейман Леонид 1032 10
Мишустин Михаил 490 9
Шадаев Максут 650 8
Евтушенков Владимир 200 8
Чернышенко Дмитрий 444 8
Шалманов Сергей 201 7
Ахмеров Тимур 86 7
Лопаткин Герман 104 7
Волин Алексей 116 4
Кисляков Евгений 92 4
Дворкович Аркадий 210 4
Качанов Олег 81 4
Лысенко Эдуард 272 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 4
Осеевский Михаил 275 4
Ершова Элеонора 67 4
Щеголев Игорь 691 4
Шамолин Михаил 124 4
Пак Олег 101 4
Тишков Александр 22 4
Калугин Сергей 168 4
Носков Константин 230 3
Филимончик Михаил 5 3
Белоусов Андрей 89 3
Кругляков Роман 43 3
Соколов Алексей 131 3
Решетников Максим 19 3
Жаров Александр 174 3
Ускова Ольга 155 3
Петров Сергей 58 3
Григорьев Владимир 12 3
Гуральников Сергей 164 3
Соловьев Владимир 104 3
Зарубин Юрий 8 3
Есекеев Куанышбек 36 3
Краснов Александр 51 2
Мордашов Алексей 43 2
Россия - РФ - Российская федерация 123902 366
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 113
Земля - планета Солнечной системы 9718 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 47
Европа 21356 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17179 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 32
Индия - Республика 5094 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2335 27
Германия - Федеративная Республика 12083 27
Африка - Африканский регион 3284 25
Казахстан - Республика 4876 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 20
Россия - ЮФО - Ростовская область 1310 19
Канада 4717 18
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2389 17
Азия - Азиатский регион 4997 17
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2383 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 15
Европа Восточная 3003 14
Беларусь - Белоруссия 4335 14
Южная Корея - Республика 6305 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 1575 13
Бразилия - Федеративная Республика 2243 13
Франция - Французская Республика 7094 13
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1160 13
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1403 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1434 12
Япония 12956 12
Украина 7304 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1002 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 426 11
Америка 2157 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1118 10
Россия - СЗФО - Калининградская область 1021 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 252
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24159 173
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 138
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 135
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8913 93
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14160 82
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8340 66
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3181 61
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3432 60
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3064 57
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10864 49
Ботаника - Растения - Plantae 869 47
Энергетика - Energy - Energetically 4332 44
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9438 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9291 38
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2030 35
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2729 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4196 34
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10504 31
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Ведомости 573 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 676 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 3
NYT - The New York Times 1003 3
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 5
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 126 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 337 4
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РУДН - Российский университет дружбы народов 60 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 2
Cornell University - Корнеллский университет 163 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 2
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 300 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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