Индексная книга CNews*
Сельское хозяйство Агропромышленный комплекс АПК Агропромышленного сектор экономики Agricultural industry Сельскохозяйственная техника
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- Сельское хозяйство - Птицеводство
Публикаций - 616, упоминаний - 634
Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2750 27
|Никифоров Николай 1172 13
|Медведев Дмитрий 1631 10
|Рейман Леонид 1032 10
|Мишустин Михаил 490 9
|Шадаев Максут 650 8
|Евтушенков Владимир 200 8
|Чернышенко Дмитрий 444 8
|Шалманов Сергей 201 7
|Ахмеров Тимур 86 7
|Лопаткин Герман 104 7
|Волин Алексей 116 4
|Кисляков Евгений 92 4
|Дворкович Аркадий 210 4
|Качанов Олег 81 4
|Лысенко Эдуард 272 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 4
|Осеевский Михаил 275 4
|Ершова Элеонора 67 4
|Щеголев Игорь 691 4
|Шамолин Михаил 124 4
|Пак Олег 101 4
|Тишков Александр 22 4
|Калугин Сергей 168 4
|Носков Константин 230 3
|Филимончик Михаил 5 3
|Белоусов Андрей 89 3
|Кругляков Роман 43 3
|Соколов Алексей 131 3
|Решетников Максим 19 3
|Жаров Александр 174 3
|Ускова Ольга 155 3
|Петров Сергей 58 3
|Григорьев Владимир 12 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Соловьев Владимир 104 3
|Зарубин Юрий 8 3
|Есекеев Куанышбек 36 3
|Краснов Александр 51 2
|Мордашов Алексей 43 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.