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Россия ЮФО Ростовская область
СОБЫТИЯ
|05.08.2026
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«МегаФон» улучшил связь в Семикаракорском районе Ростовской области
«МегаФон» ускорил интернет и улучшил голосовую связь в Семикаракорском районе Ростовской области. Запуск новых базовых станций и модернизация существующих помогли нарастит
|28.07.2026
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Число заказов на Ozon в Ростовской области выросло в 2 раза в первом полугодии 2026 года
Количество онлайн-заказов в Ростовской области выросло в два раза в I полугодии 2026 г., а число активных покупателей уве
|24.06.2026
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В «маленьком Париже» Дона провели апгрейд сотовой сети
центральных районов: проспекты и улицы здесь выстроены по лучевой системе и отличаются строгой геометрией — именно поэтому город нередко называют ’’маленьким Парижем’’» — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов. По обезличенным данным «МегаФона», среднемесячное потребление интернет‑трафика жителями и туристами Новочеркасска составляет 21 Гбайт. Что сопоставимо с 7 тыс
|19.06.2026
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T2 улучшил покрытие в коттеджных поселках Ростовской области
оператор мобильной связи, усилил сеть на территории коттеджных поселков и садоводческих товариществ Ростовской области. Модернизация охватила семь муниципалитетов региона. Об этом CNews сообщил
|10.06.2026
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T2 улучшил покрытие в популярных туристических местах Ростовской области
T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных туристических локациях Ростовской области. Компания провела технические работы вблизи востребованных мест отдыха и н
|04.06.2026
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T2 инвестирует 3 млрд рублей в цифровое развитие Ростовской области
T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Ростовской области подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились
|12.02.2026
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T2 усилила сеть на 29 трассах юга России
й юга России и Северного Кавказа. Проект охватил участки на 29 федеральных и региональных трассах в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Оператор установил новые базовые ст
|12.02.2026
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T2 усилила покрытие на 14 трассах, проходящих через Ростовскую область
ильной связи, в 2025 г. улучшил качество связи на 45 участках 14 федеральных и региональных трасс в Ростовской области. Оператор установил новые базовые станции и модернизировал сеть на ключевы
|04.02.2026
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Юго‑запад Ростовской области получил обновленную сеть «МегаФона»
ктах достигла 80 Мбит/с, что позволяет абонентам комфортно пользоваться любыми онлайн-ресурсами — от видеозвонков до загрузки ресурсоемких приложений», — отметил Алексей Иванов, директор «МегаФона» в Ростовской области.
|30.01.2026
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T2 расширила зону покрытия в 80 малых населенных пунктах Ростовской области
T2, российский оператор мобильной связи, в 2025 г. расширил зону покрытия в 80 малых населенных пунктах Ростовской области. Более 100 тыс. жителей региона получили возможность пользоваться качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом. T2 непрерывно развивает сеть в Ростовской об
|20.11.2025
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Усилили левый берег Дона: «МегаФон» улучшил связь в воронежских городах
№7. Теперь и пациенты, и медперсонал смогут оперативно решать возникающие вопросы, связываться с родными, вызывать такси. Специалисты оператора также запустили новые базовые станции и на левом берегу Дона: для жителей многоэтажных домов в ЖК «Лазурный» и любителей спорта около стадиона «Буран». В Семилуках покрытие стало уверенным в жилом комплексе «Славяноград», который расположен в непоср
|29.10.2025
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«МегаФон» улучшил качество связи на левом берегу Дона
Жители Багаевского района Ростовской области получили доступ к более быстрому мобильному интернету и улучшенной голосов
|22.09.2025
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Телеком-оператор «Миранда-медиа» сменил гендиректора на топ-менеджера «Ростелекома»
«Умный город» в большинстве крупных муниципалитетов области. Благодаря инициативе Сергея Мордасова Ростовская область в 2022 г. вошла в число пяти пилотных регионов, где проводится эксперимент
|22.09.2025
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Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома»
опыт и компетенции Андрея Прищемихина помогут команде филиала сохранить высокий темп цифровизации в Ростовской области и продолжить уверенное развитие в статусе лидера регионального рынка». Рос
|12.09.2025
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В одном из городов шахтерской славы Дона повысили качество мобильной связи
трафика в сети оператора. С начала года гости и жители прокачали свыше 2,2 тысяч Тбайт данных — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Алексей Иванов, директор «МегаФона» в Ростовской области.
|11.09.2025
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«ГПБ Мобайл» запускается в Ростовской области
Виртуальный мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Ростовской области. С 10 сентября жители региона могут оформить SIM-карту в любом отделении Г
|29.08.2025
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Каждый второй житель Ростовской области выбирает онлайн-покупки
Ozon подвел итоги первого полугодия 2025 г. в Ростовской области. Регион удерживает позицию в топ-5 по объему покупок. Несмотря на высокую
|20.06.2025
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В Ростове-на-Дону откроют «Школу 21» для подготовки цифровых инженеров
Сбербанк и правительство Ростовской области договорились о партнерстве. Соглашение о сотрудничестве по вопросам разраб
|30.05.2025
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T2 усилила сеть в Ростовской области
атор мобильной связи, значительно расширил покрытие сети и увеличил скорость мобильного интернета в Ростовской области. Компания модернизировала более 15% сетевого оборудования в регионе, разве
|19.05.2025
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«МегаФон»: в Ростовской области выросло внимание к футболу
с. минут. Если этот голосовой трафик объединить в один разговор, он продлится 1 год и 5 месяцев. «В Ростовской области футбол является неотъемлемой частью местной культуры. Мы как оператор подд
|07.05.2025
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В казачьем районе Дона удвоили скорость мобильного интернета
можным благодаря модернизации сети «МегаФона» и запуску новых базовых станций в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Инженеры «МегаФона» пров
|29.04.2025
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Т2 внедрила технологию VoWiFi в Ростовской области
, российский оператор мобильной связи, сообщает о запуске технологии Voice over Wi‑Fi на территории Ростовской области. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать голосовые звонки по сет
|29.04.2025
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Студенты Ростовской области смогут изучать разработку на программах «Яндекс Образования»
В Ростовской области учиться на программах «Яндекса» смогут студенты Южного федерального универ
|27.03.2025
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«МегаФон» в Ростовской области возглавил новый топ‑менеджер
ым шагом в карьере Алексея: до этого он руководил направлением по развитию корпоративного бизнеса в Ростовской области. Под его управлением выручка в B2B-сегменте выросла более чем на 30% год к
|21.03.2025
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Интеллектуальная собственность по ростовским лекалам
Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом стороны
|12.03.2025
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«МегаФон» раскинул 4G для 15 тыс. жителей Азовского района Ростовской области
льная связь часто заменяет стационарный доступ в интернет. «Мы продолжаем расширять зону покрытия в Ростовской области, применяя разнообразные подходы. Специалисты регулярно отслеживают нагрузк
|19.02.2025
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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Шахтах Ростовской области
е и запускаем новое для сохранения надежности сети на фоне возрастающей абонентской базы и активности использования цифровых сервисов», — отметил Василий Темнов, технический руководитель «МегаФона» в Ростовской области.
|17.02.2025
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ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота
Задержание министра цифрового развития Ростовской области Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ростовской обл
|13.02.2025
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T2 усилил сеть во всех городах Ростовской области в 2024 году
ехнического развития сети в 2024 г. Компания модернизировала сетевую инфраструктуру во всех городах Ростовской области, развернула технологию Voice over LTE (VoLTE), обеспечила связью платный у
|26.12.2024
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Искусственный интеллект в едином контакт-центре сети МФЦ повышает качество и доступность услуг для жителей Ростовской области
МФЦ Ростовской области, включающий 55 подразделений в разных городах, внедрил систему Smart IVR н
|12.12.2024
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на популярном туристическом маршруте Ростовской области
зом, ещё больше клиентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без задержек даже в местах с высоким трафиком и концентрацией пользователей», — сказал Артём Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.
|28.11.2024
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Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина»
ральный уровень. Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина». В систему здравоохранения Ростовской области входят более 160 бюджетных медицинских организаций и 1,01 тыс. фельдшерско
|21.11.2024
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«МегаФон»: в Ростовской области старшее поколение сельчан стало активнее в Сети
ли и модернизировали телеком-объекты в 37 районах региона, среди которых Азовский, Волгодонской, Зерноградский, Егорлыкский, Семикаракорский, Цимлянский и Шолоховский», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин. В частности, осенью оператор впервые запустил базовые станции с поддержкой LTE в малых населенных пунктах Октябрьского района. Теперь жители хуторов Киреевка, по
|13.11.2024
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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области. Улучшения связи почувствовали жители города Ростовской области. Сп
|24.10.2024
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В Волгодонске Ростовской области связисты улучшили мобильный сигнал
тво покрытия на тех территориях, где это необходимо. Уже проведены работы в спальных районах, а также в локациях, где находятся промышленные предприятия», — отметил Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области. Новое оборудование обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону и делиться фото в мессенджерах. В В
|22.10.2024
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Т2 запустила VoLTE в Ростовской области
T2, российский оператор мобильной связи, запустил в Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую совершать звонки в сети 4G.
|07.08.2024
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Аналитика «МегаФона»: турпоток в древний город Ростовской области увеличился на 26%
ту без задержек в местах с высокой онлайн-активностью», — сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области. Помимо улучшений на действующих объектах связи, оператор установил новое
|08.07.2024
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В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год
икросхем, предназначенных для управления электронными устройствами), указано на сайте правительства Ростовской области. Его будет развивать российская ГК «Бештау», известная в первую очередь ка
|27.03.2024
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Ростовский-на-Дону автодорожный колледж и Comindware объявляют о сотрудничестве
иков BPMS от CNews Analytics. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (ГБПОУ РО «РАДК») является образ
|15.03.2024
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В гимназии Ростовской области детей в школе будет учить робот
В гимназии поселка Каменоломни, Ростовской области, детей в школе будет учить робот. Promobot станет учителем и будет выполня
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лопаткин Герман 104 104
|Шадаев Максут 1210 43
|Ермолаев Артем 379 43
|Орловский Виктор 408 41
|Голубев Василий 40 40
|Власов Сергей 101 35
|Барков Алексей 37 34
|Звягина Наталья 64 34
|Фомичев Олег 139 32
|Петрушин Андрей 110 32
|Гуральников Сергей 164 31
|Матвеева Татьяна 110 30
|Бойко Елена 152 30
|Филин Артем 32 29
|Евраев Михаил 266 29
|Козырев Алексей 328 29
|Стрельцов Андрей 62 29
|Марьясов Игорь 35 29
|Бутенко Юрий 65 28
|Путин Владимир 3454 26
|Авербах Владимир 127 25
|Громов Иван 102 24
|Иванов Алексей 163 24
|Елистратов Николай 90 24
|Казарин Станислав 175 24
|Дюбанов Анатолий 95 23
|Лысов Денис 32 23
|Нечепоренко Юрий 27 21
|Никуличев Андрей 43 21
|Опенышева Светлана 64 21
|Алхасов Сергей 21 21
|Лысенко Эдуард 317 20
|Медведев Дмитрий 1665 20
|Соколов Олег 51 19
|Прозоров Дмитрий 59 18
|Абызов Михаил 69 18
|Нестеренко Татьяна 42 18
|Шайхутдинов Роман 116 18
|Мотлях Константин 29 17
|Калина Роман 62 17
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