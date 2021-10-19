Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Ростовская область
Публикаций - 884, упоминаний - 1686
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лопаткин Герман 102 101
|Ермолаев Артем 340 43
|Четвернин Алексей 652 40
|Власов Сергей 76 35
|Звягина Наталья 64 34
|Петрушин Андрей 64 32
|Фомичев Олег 107 32
|Шадаев Максут 384 31
|Гуральников Сергей 161 31
|Бойко Елена 151 30
|Голубев Василий 32 30
|Матвеева Татьяна 83 29
|Орловский Виктор 229 29
|Стрельцов Андрей 53 29
|Барков Алексей 32 29
|Козырев Алексей 270 29
|Евраев Михаил 222 29
|Бутенко Юрий 64 28
|Авербах Владимир 121 25
|Громов Иван 96 24
|Елистратов Николай 90 24
|Казарин Станислав 100 24
|Дюбанов Анатолий 86 23
|Опенышева Светлана 54 21
|Никуличев Андрей 43 21
|Нечепоренко Юрий 25 21
|Лысенко Эдуард 209 20
|Лысов Денис 26 19
|Соколов Олег 51 19
|Нестеренко Татьяна 36 18
|Прозоров Дмитрий 58 18
|Шайхутдинов Роман 107 18
|Абызов Михаил 64 18
|Калина Роман 60 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Медведев Дмитрий 1437 17
|Цариковский Федор 31 16
|Козлов Александр 54 16
|Селиванов Дмитрий 49 15
|Алхасов Сергей 19 15
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786473, в очереди разбора - 690149.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786473, в очереди разбора - 690149.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru