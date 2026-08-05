Россия - ЮФО - Ростовская область

«МегаФон» улучшил связь в Семикаракорском районе Ростовской области «МегаФон» ускорил интернет и улучшил голосовую связь в Семикаракорском районе Ростовской области. Запуск новых базовых станций и модернизация существующих помогли нарастит

Число заказов на Ozon в Ростовской области выросло в 2 раза в первом полугодии 2026 года Количество онлайн-заказов в Ростовской области выросло в два раза в I полугодии 2026 г., а число активных покупателей уве

В «маленьком Париже» Дона провели апгрейд сотовой сети центральных районов: проспекты и улицы здесь выстроены по лучевой системе и отличаются строгой геометрией — именно поэтому город нередко называют ’’маленьким Парижем’’» — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов. По обезличенным данным «МегаФона», среднемесячное потребление интернет‑трафика жителями и туристами Новочеркасска составляет 21 Гбайт. Что сопоставимо с 7 тыс

T2 улучшил покрытие в коттеджных поселках Ростовской области оператор мобильной связи, усилил сеть на территории коттеджных поселков и садоводческих товариществ Ростовской области. Модернизация охватила семь муниципалитетов региона. Об этом CNews сообщил

T2 улучшил покрытие в популярных туристических местах Ростовской области T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных туристических локациях Ростовской области. Компания провела технические работы вблизи востребованных мест отдыха и н

T2 инвестирует 3 млрд рублей в цифровое развитие Ростовской области T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Ростовской области подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились

T2 усилила сеть на 29 трассах юга России й юга России и Северного Кавказа. Проект охватил участки на 29 федеральных и региональных трассах в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Оператор установил новые базовые ст

T2 усилила покрытие на 14 трассах, проходящих через Ростовскую область ильной связи, в 2025 г. улучшил качество связи на 45 участках 14 федеральных и региональных трасс в Ростовской области. Оператор установил новые базовые станции и модернизировал сеть на ключевы

Юго‑запад Ростовской области получил обновленную сеть «МегаФона» ктах достигла 80 Мбит/с, что позволяет абонентам комфортно пользоваться любыми онлайн-ресурсами — от видеозвонков до загрузки ресурсоемких приложений», — отметил Алексей Иванов, директор «МегаФона» в Ростовской области.

T2 расширила зону покрытия в 80 малых населенных пунктах Ростовской области T2, российский оператор мобильной связи, в 2025 г. расширил зону покрытия в 80 малых населенных пунктах Ростовской области. Более 100 тыс. жителей региона получили возможность пользоваться качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом. T2 непрерывно развивает сеть в Ростовской об

Усилили левый берег Дона: «МегаФон» улучшил связь в воронежских городах №7. Теперь и пациенты, и медперсонал смогут оперативно решать возникающие вопросы, связываться с родными, вызывать такси. Специалисты оператора также запустили новые базовые станции и на левом берегу Дона: для жителей многоэтажных домов в ЖК «Лазурный» и любителей спорта около стадиона «Буран». В Семилуках покрытие стало уверенным в жилом комплексе «Славяноград», который расположен в непоср

«МегаФон» улучшил качество связи на левом берегу Дона Жители Багаевского района Ростовской области получили доступ к более быстрому мобильному интернету и улучшенной голосов

Телеком-оператор «Миранда-медиа» сменил гендиректора на топ-менеджера «Ростелекома» «Умный город» в большинстве крупных муниципалитетов области. Благодаря инициативе Сергея Мордасова Ростовская область в 2022 г. вошла в число пяти пилотных регионов, где проводится эксперимент

Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома» опыт и компетенции Андрея Прищемихина помогут команде филиала сохранить высокий темп цифровизации в Ростовской области и продолжить уверенное развитие в статусе лидера регионального рынка». Рос

В одном из городов шахтерской славы Дона повысили качество мобильной связи трафика в сети оператора. С начала года гости и жители прокачали свыше 2,2 тысяч Тбайт данных — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Алексей Иванов, директор «МегаФона» в Ростовской области.

«ГПБ Мобайл» запускается в Ростовской области Виртуальный мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Ростовской области. С 10 сентября жители региона могут оформить SIM-карту в любом отделении Г

Каждый второй житель Ростовской области выбирает онлайн-покупки Ozon подвел итоги первого полугодия 2025 г. в Ростовской области. Регион удерживает позицию в топ-5 по объему покупок. Несмотря на высокую

В Ростове-на-Дону откроют «Школу 21» для подготовки цифровых инженеров Сбербанк и правительство Ростовской области договорились о партнерстве. Соглашение о сотрудничестве по вопросам разраб

T2 усилила сеть в Ростовской области атор мобильной связи, значительно расширил покрытие сети и увеличил скорость мобильного интернета в Ростовской области. Компания модернизировала более 15% сетевого оборудования в регионе, разве

«МегаФон»: в Ростовской области выросло внимание к футболу с. минут. Если этот голосовой трафик объединить в один разговор, он продлится 1 год и 5 месяцев. «В Ростовской области футбол является неотъемлемой частью местной культуры. Мы как оператор подд

В казачьем районе Дона удвоили скорость мобильного интернета можным благодаря модернизации сети «МегаФона» и запуску новых базовых станций в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Инженеры «МегаФона» пров

Т2 внедрила технологию VoWiFi в Ростовской области , российский оператор мобильной связи, сообщает о запуске технологии Voice over Wi‑Fi на территории Ростовской области. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать голосовые звонки по сет

Студенты Ростовской области смогут изучать разработку на программах «Яндекс Образования» В Ростовской области учиться на программах «Яндекса» смогут студенты Южного федерального универ

«МегаФон» в Ростовской области возглавил новый топ‑менеджер ым шагом в карьере Алексея: до этого он руководил направлением по развитию корпоративного бизнеса в Ростовской области. Под его управлением выручка в B2B-сегменте выросла более чем на 30% год к

Интеллектуальная собственность по ростовским лекалам Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом стороны

«МегаФон» раскинул 4G для 15 тыс. жителей Азовского района Ростовской области льная связь часто заменяет стационарный доступ в интернет. «Мы продолжаем расширять зону покрытия в Ростовской области, применяя разнообразные подходы. Специалисты регулярно отслеживают нагрузк

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Шахтах Ростовской области е и запускаем новое для сохранения надежности сети на фоне возрастающей абонентской базы и активности использования цифровых сервисов», — отметил Василий Темнов, технический руководитель «МегаФона» в Ростовской области.

ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота Задержание министра цифрового развития Ростовской области Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ростовской обл

T2 усилил сеть во всех городах Ростовской области в 2024 году ехнического развития сети в 2024 г. Компания модернизировала сетевую инфраструктуру во всех городах Ростовской области, развернула технологию Voice over LTE (VoLTE), обеспечила связью платный у

Искусственный интеллект в едином контакт-центре сети МФЦ повышает качество и доступность услуг для жителей Ростовской области МФЦ Ростовской области, включающий 55 подразделений в разных городах, внедрил систему Smart IVR н

«МегаФон» разогнал мобильный интернет на популярном туристическом маршруте Ростовской области зом, ещё больше клиентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без задержек даже в местах с высоким трафиком и концентрацией пользователей», — сказал Артём Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина» ральный уровень. Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина». В систему здравоохранения Ростовской области входят более 160 бюджетных медицинских организаций и 1,01 тыс. фельдшерско

«МегаФон»: в Ростовской области старшее поколение сельчан стало активнее в Сети ли и модернизировали телеком-объекты в 37 районах региона, среди которых Азовский, Волгодонской, Зерноградский, Егорлыкский, Семикаракорский, Цимлянский и Шолоховский», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин. В частности, осенью оператор впервые запустил базовые станции с поддержкой LTE в малых населенных пунктах Октябрьского района. Теперь жители хуторов Киреевка, по

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области. Улучшения связи почувствовали жители города Ростовской области. Сп

В Волгодонске Ростовской области связисты улучшили мобильный сигнал тво покрытия на тех территориях, где это необходимо. Уже проведены работы в спальных районах, а также в локациях, где находятся промышленные предприятия», — отметил Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области. Новое оборудование обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону и делиться фото в мессенджерах. В В

Т2 запустила VoLTE в Ростовской области T2, российский оператор мобильной связи, запустил в Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую совершать звонки в сети 4G.

Аналитика «МегаФона»: турпоток в древний город Ростовской области увеличился на 26% ту без задержек в местах с высокой онлайн-активностью», — сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области. Помимо улучшений на действующих объектах связи, оператор установил новое

В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год икросхем, предназначенных для управления электронными устройствами), указано на сайте правительства Ростовской области. Его будет развивать российская ГК «Бештау», известная в первую очередь ка

Ростовский-на-Дону автодорожный колледж и Comindware объявляют о сотрудничестве иков BPMS от CNews Analytics. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (ГБПОУ РО «РАДК») является образ