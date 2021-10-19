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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Ростовская область


19.10.2021 Москва будет мыть дороги моющим средством Компании ОЗ 1
13.10.2021 В Ростовской области планируют запустить проект киберателье для удаленного производства одежды 1
13.10.2021 Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона 7
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 2
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 3
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 14
14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0 3
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
08.09.2021 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Ростовской области 5
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
27.07.2021 «Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город» 2
19.07.2021 «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции 3
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 4
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
29.06.2021 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер 8
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 1
04.06.2021 ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции 5
03.06.2021 МТС вложит в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей 7
24.05.2021 «Ростелеком» в ЦФО возглавит Денис Лысов 1
24.05.2021 Softline и ДГТУ займутся разработкой новых технологий для развития интеллектуальных транспортных систем 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
13.05.2021 Accenture заключила соглашение о сотрудничестве с ДГТУ 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
21.04.2021 В тамбовском филиале МТС назначен новый директор 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
20.04.2021 Число самозанятых на Aliexpress утроилось в 2021 году 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1

Публикаций - 884, упоминаний - 1686

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 122
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 100
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 94
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 45
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 42
МегаФон Кавказский филиал 192 38
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 35
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 31
Шахты 41 29
Ростелеком - Ростовский филиал 35 24
Microsoft Corporation 11628 21
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 20
3934 18
Ростех - Ростехнологии 2230 16
Samsung Electronics 5878 14
Yandex - Яндекс 4129 14
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 14
Ланит ГК 1185 13
Ericsson 899 12
Huawei 2750 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 10
IBM 3677 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 10
АйТи 771 10
Cognitive Pilot 35 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 10
Барс груп 402 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 10
Cisco Systems 2158 9
Apple Inc - Эппл Рус 7861 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 8
Гэндальф - Gendalf 59 8
Nokia Corporation 2546 8
Softline - Софтлайн 1507 8
РТЛабс 145 7
АФК Система ПАО 1057 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 7
Sony 2588 7
Скай Линк - Skylink 548 7
LG Electronics 1942 7
Почта России ПАО 1586 31
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 28
УЭК - Универсальная электронная карта 512 19
РЖД - Российские железные дороги 1093 10
ПСБ - Промсвязьбанк 613 9
Уралсиб Банк 391 8
Visa International 1358 8
Газпромбанк - ГПБ 696 7
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 7
ВкусВилл 48 6
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 6
Бинбанк 184 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
ВТБ Банк Москвы 379 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 6
Сетелем Банк 25 6
МДМ Банк 150 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 118 6
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 6
Bayer AG - Байер 37 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 6
Спортмастер 118 6
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 6
Национальный банк Траст 98 6
Пробизнесбанк АКБ 109 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 5
Jones Day 15 5
En+ Group 17 5
Центр-инвест КБ 29 5
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 113
Правительство РФ 2226 74
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 60
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 50
Федеральное казначейство России 766 48
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 43
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 41
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 39
Президент Российской Федерации 1447 34
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 34
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 33
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 32
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 32
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 31
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 30
Правительство и губернатор Ростовской области 27 26
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 24
Правительство Москвы 660 24
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 23
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 23
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 22
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 18
Правительство Самарской области 48 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 18
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 18
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 13
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 12
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 12
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Федерация плавания Ростовской области 1 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
Руссофт - Russoft 269 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 107
3G - Стандарт мобильной связи 3835 83
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 72
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 27
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 23
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 23
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 21
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 19
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 19
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 15
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 12
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 11
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Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 10
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 42
ЭОС Дело СЭД 649 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 28
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 22
Google Android 10752 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 18
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 17
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 13
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 11
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 11
Cognitive Agro Pilot 30 11
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 9
Apple iOS 5744 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 8
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ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 7
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 7
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 7
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 6
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 6
СПАРК-Интерфакс 106 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
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ЭОС Архивное дело 88 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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