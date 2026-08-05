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Россия - ЮФО - Ростовская область

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «МегаФон» улучшил связь в Семикаракорском районе Ростовской области

«МегаФон» ускорил интернет и улучшил голосовую связь в Семикаракорском районе Ростовской области. Запуск новых базовых станций и модернизация существующих помогли нарастит
28.07.2026 Число заказов на Ozon в Ростовской области выросло в 2 раза в первом полугодии 2026 года

Количество онлайн-заказов в Ростовской области выросло в два раза в I полугодии 2026 г., а число активных покупателей уве
24.06.2026 В «маленьком Париже» Дона провели апгрейд сотовой сети

центральных районов: проспекты и улицы здесь выстроены по лучевой системе и отличаются строгой геометрией — именно поэтому город нередко называют ’’маленьким Парижем’’» — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов. По обезличенным данным «МегаФона», среднемесячное потребление интернет‑трафика жителями и туристами Новочеркасска составляет 21 Гбайт. Что сопоставимо с 7 тыс
19.06.2026 T2 улучшил покрытие в коттеджных поселках Ростовской области

оператор мобильной связи, усилил сеть на территории коттеджных поселков и садоводческих товариществ Ростовской области. Модернизация охватила семь муниципалитетов региона. Об этом CNews сообщил
10.06.2026 T2 улучшил покрытие в популярных туристических местах Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных туристических локациях Ростовской области. Компания провела технические работы вблизи востребованных мест отдыха и н
04.06.2026 T2 инвестирует 3 млрд рублей в цифровое развитие Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Ростовской области подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились
12.02.2026 T2 усилила сеть на 29 трассах юга России

й юга России и Северного Кавказа. Проект охватил участки на 29 федеральных и региональных трассах в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Оператор установил новые базовые ст
12.02.2026 T2 усилила покрытие на 14 трассах, проходящих через Ростовскую область

ильной связи, в 2025 г. улучшил качество связи на 45 участках 14 федеральных и региональных трасс в Ростовской области. Оператор установил новые базовые станции и модернизировал сеть на ключевы
04.02.2026 Юго‑запад Ростовской области получил обновленную сеть «МегаФона»

ктах достигла 80 Мбит/с, что позволяет абонентам комфортно пользоваться любыми онлайн-ресурсами — от видеозвонков до загрузки ресурсоемких приложений», — отметил Алексей Иванов, директор «МегаФона» в Ростовской области.
30.01.2026 T2 расширила зону покрытия в 80 малых населенных пунктах Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, в 2025 г. расширил зону покрытия в 80 малых населенных пунктах Ростовской области. Более 100 тыс. жителей региона получили возможность пользоваться качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом. T2 непрерывно развивает сеть в Ростовской об
20.11.2025 Усилили левый берег Дона: «МегаФон» улучшил связь в воронежских городах

№7. Теперь и пациенты, и медперсонал смогут оперативно решать возникающие вопросы, связываться с родными, вызывать такси. Специалисты оператора также запустили новые базовые станции и на левом берегу Дона: для жителей многоэтажных домов в ЖК «Лазурный» и любителей спорта около стадиона «Буран». В Семилуках покрытие стало уверенным в жилом комплексе «Славяноград», который расположен в непоср
29.10.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на левом берегу Дона

Жители Багаевского района Ростовской области получили доступ к более быстрому мобильному интернету и улучшенной голосов
22.09.2025 Телеком-оператор «Миранда-медиа» сменил гендиректора на топ-менеджера «Ростелекома»

«Умный город» в большинстве крупных муниципалитетов области. Благодаря инициативе Сергея Мордасова Ростовская область в 2022 г. вошла в число пяти пилотных регионов, где проводится эксперимент
22.09.2025 Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома»

опыт и компетенции Андрея Прищемихина помогут команде филиала сохранить высокий темп цифровизации в Ростовской области и продолжить уверенное развитие в статусе лидера регионального рынка». Рос
12.09.2025 В одном из городов шахтерской славы Дона повысили качество мобильной связи

трафика в сети оператора. С начала года гости и жители прокачали свыше 2,2 тысяч Тбайт данных — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Алексей Иванов, директор «МегаФона» в Ростовской области.
11.09.2025 «ГПБ Мобайл» запускается в Ростовской области

Виртуальный мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Ростовской области. С 10 сентября жители региона могут оформить SIM-карту в любом отделении Г
29.08.2025 Каждый второй житель Ростовской области выбирает онлайн-покупки

Ozon подвел итоги первого полугодия 2025 г. в Ростовской области. Регион удерживает позицию в топ-5 по объему покупок. Несмотря на высокую

20.06.2025 В Ростове-на-Дону откроют «Школу 21» для подготовки цифровых инженеров

Сбербанк и правительство Ростовской области договорились о партнерстве. Соглашение о сотрудничестве по вопросам разраб
30.05.2025 T2 усилила сеть в Ростовской области

атор мобильной связи, значительно расширил покрытие сети и увеличил скорость мобильного интернета в Ростовской области. Компания модернизировала более 15% сетевого оборудования в регионе, разве
19.05.2025 «МегаФон»: в Ростовской области выросло внимание к футболу

с. минут. Если этот голосовой трафик объединить в один разговор, он продлится 1 год и 5 месяцев. «В Ростовской области футбол является неотъемлемой частью местной культуры. Мы как оператор подд
07.05.2025 В казачьем районе Дона удвоили скорость мобильного интернета

можным благодаря модернизации сети «МегаФона» и запуску новых базовых станций в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Инженеры «МегаФона» пров
29.04.2025 Т2 внедрила технологию VoWiFi в Ростовской области

, российский оператор мобильной связи, сообщает о запуске технологии Voice over Wi‑Fi на территории Ростовской области. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать голосовые звонки по сет
29.04.2025 Студенты Ростовской области смогут изучать разработку на программах «Яндекс Образования»

В Ростовской области учиться на программах «Яндекса» смогут студенты Южного федерального универ
27.03.2025 «МегаФон» в Ростовской области возглавил новый топ‑менеджер

ым шагом в карьере Алексея: до этого он руководил направлением по развитию корпоративного бизнеса в Ростовской области. Под его управлением выручка в B2B-сегменте выросла более чем на 30% год к
21.03.2025 Интеллектуальная собственность по ростовским лекалам

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом стороны
12.03.2025 «МегаФон» раскинул 4G для 15 тыс. жителей Азовского района Ростовской области

льная связь часто заменяет стационарный доступ в интернет. «Мы продолжаем расширять зону покрытия в Ростовской области, применяя разнообразные подходы. Специалисты регулярно отслеживают нагрузк
19.02.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Шахтах Ростовской области

е и запускаем новое для сохранения надежности сети на фоне возрастающей абонентской базы и активности использования цифровых сервисов», — отметил Василий Темнов, технический руководитель «МегаФона» в Ростовской области.
17.02.2025 ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота

Задержание министра цифрового развития Ростовской области Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ростовской обл
13.02.2025 T2 усилил сеть во всех городах Ростовской области в 2024 году

ехнического развития сети в 2024 г. Компания модернизировала сетевую инфраструктуру во всех городах Ростовской области, развернула технологию Voice over LTE (VoLTE), обеспечила связью платный у
26.12.2024 Искусственный интеллект в едином контакт-центре сети МФЦ повышает качество и доступность услуг для жителей Ростовской области

МФЦ Ростовской области, включающий 55 подразделений в разных городах, внедрил систему Smart IVR н
12.12.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на популярном туристическом маршруте Ростовской области

зом, ещё больше клиентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без задержек даже в местах с высоким трафиком и концентрацией пользователей», — сказал Артём Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.
28.11.2024 Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина»

ральный уровень. Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина». В систему здравоохранения Ростовской области входят более 160 бюджетных медицинских организаций и 1,01 тыс. фельдшерско
21.11.2024 «МегаФон»: в Ростовской области старшее поколение сельчан стало активнее в Сети

ли и модернизировали телеком-объекты в 37 районах региона, среди которых Азовский, Волгодонской, Зерноградский, Егорлыкский, Семикаракорский, Цимлянский и Шолоховский», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин. В частности, осенью оператор впервые запустил базовые станции с поддержкой LTE в малых населенных пунктах Октябрьского района. Теперь жители хуторов Киреевка, по
13.11.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области. Улучшения связи почувствовали жители города Ростовской области. Сп
24.10.2024 В Волгодонске Ростовской области связисты улучшили мобильный сигнал

тво покрытия на тех территориях, где это необходимо. Уже проведены работы в спальных районах, а также в локациях, где находятся промышленные предприятия», — отметил Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области. Новое оборудование обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону и делиться фото в мессенджерах. В В
22.10.2024 Т2 запустила VoLTE в Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, запустил в Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую совершать звонки в сети 4G.
07.08.2024 Аналитика «МегаФона»: турпоток в древний город Ростовской области увеличился на 26%

ту без задержек в местах с высокой онлайн-активностью», — сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области. Помимо улучшений на действующих объектах связи, оператор установил новое

08.07.2024 В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год

икросхем, предназначенных для управления электронными устройствами), указано на сайте правительства Ростовской области. Его будет развивать российская ГК «Бештау», известная в первую очередь ка
27.03.2024 Ростовский-на-Дону автодорожный колледж и Comindware объявляют о сотрудничестве

иков BPMS от CNews Analytics. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (ГБПОУ РО «РАДК») является образ
15.03.2024 В гимназии Ростовской области детей в школе будет учить робот

В гимназии поселка Каменоломни, Ростовской области, детей в школе будет учить робот. Promobot станет учителем и будет выполня

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 226
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 211
Ростелеком 10948 189
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 93
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 85
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 52
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 52
Microsoft Corporation 25775 48
Yandex - Яндекс 9216 47
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 46
Шахты 0 45
9594 44
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 42
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 40
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 26
Samsung Electronics 11064 23
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 21
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
Softline - Софтлайн 3743 20
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 19
АйТи 1519 19
Cisco Systems 5372 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
Huawei 4676 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 17
Apple Inc 13154 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 16
Гэндальф - Gendalf 95 16
Космос-2 НПЦ 31 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Telegram Group 2940 15
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 14
Intel Corporation 12811 14
Oracle Corporation 7074 14
БАРС Груп 579 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 66
Почта России ПАО 2370 42
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 34
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 30
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
МТС Трэвел - MTS Travel 292 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
Газпром ПАО 1493 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Альфа-Банк 1979 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Visa International 1993 11
Центр-инвест КБ 65 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 10
Россети Ленэнерго 1699 10
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 9
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 8
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 7
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 7
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 7
Пробизнесбанк АКБ 135 6
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 227
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 125
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 98
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 91
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 80
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 76
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 75
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 65
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 62
Федеральное казначейство России 1949 58
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 57
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 55
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 54
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 47
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 47
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 46
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 44
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 42
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 41
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 36
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Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 33
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 30
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 28
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 25
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 25
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 23
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 23
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 22
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 56
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
Федерация плавания Ростовской области 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Союз пенсионеров России 9 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Знание - Российское общество 10 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
Российский социально-экологический союз 3 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Международная академия связи - МАС 46 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
Глобальные университеты 4 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
Медиаком - Росмедиаком НП 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 359
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 286
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 251
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 232
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 227
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 209
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 200
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 192
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 167
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 159
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 152
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 132
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 126
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 123
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 112
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 106
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 105
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 101
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 97
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 97
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 95
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 93
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 92
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 85
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 84
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 84
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 79
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 78
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 77
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 75
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 69
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 67
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 66
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 62
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 61
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 61
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 60
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 57
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 54
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 53
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 164
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 41
Microsoft Windows 2000 8678 33
Google Android 15243 32
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 32
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 25
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 22
Apple iOS 8583 18
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 18
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Linux OS 11533 15
Apple iPhone 6 4861 15
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 14
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 14
Новые облачные технологии - МойОфис 958 13
Microsoft Windows 16882 13
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 13
МТС Big Data 324 13
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 12
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 12
ЭОС Дело-web 209 12
Cognitive Agro Pilot 39 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Microsoft Office 4170 10
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 10
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 9
FreePik 1841 9
Avito - Авито Путешествия 60 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Лопаткин Герман 104 104
Шадаев Максут 1210 43
Ермолаев Артем 379 43
Орловский Виктор 408 41
Голубев Василий 40 40
Власов Сергей 101 35
Барков Алексей 37 34
Звягина Наталья 64 34
Фомичев Олег 139 32
Петрушин Андрей 110 32
Гуральников Сергей 164 31
Матвеева Татьяна 110 30
Бойко Елена 152 30
Филин Артем 32 29
Евраев Михаил 266 29
Козырев Алексей 328 29
Стрельцов Андрей 62 29
Марьясов Игорь 35 29
Бутенко Юрий 65 28
Путин Владимир 3454 26
Авербах Владимир 127 25
Громов Иван 102 24
Иванов Алексей 163 24
Елистратов Николай 90 24
Казарин Станислав 175 24
Дюбанов Анатолий 95 23
Лысов Денис 32 23
Нечепоренко Юрий 27 21
Никуличев Андрей 43 21
Опенышева Светлана 64 21
Алхасов Сергей 21 21
Лысенко Эдуард 317 20
Медведев Дмитрий 1665 20
Соколов Олег 51 19
Прозоров Дмитрий 59 18
Абызов Михаил 69 18
Нестеренко Татьяна 42 18
Шайхутдинов Роман 116 18
Мотлях Константин 29 17
Калина Роман 62 17
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1192
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 692
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 516
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 487
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 374
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 301
Россия - УФО - Свердловская область 1951 292
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 279
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 264
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 233
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 228
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 228
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 226
Россия - УФО - Челябинская область 1512 225
Россия - ПФО - Самарская область 1577 208
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 197
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 190
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 184
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 138
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 137
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 137
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 133
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 130
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 129
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 127
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 126
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 126
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 125
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 121
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 120
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 118
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 117
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 115
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 114
Россия - УФО - Тюменская область 1365 111
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 110
Россия - ЦФО - Курская область 751 108
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 107
Россия - СФО - Омская область 789 105
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 102
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 564
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 247
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 230
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 217
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 214
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 165
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 129
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 119
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 101
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 100
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 89
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 78
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 78
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 77
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 70
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 70
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 68
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 68
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 67
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 67
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 64
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 64
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 63
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 63
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 60
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 54
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 50
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 50
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
Ведомости 1466 12
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
РИА Новости 1033 7
Госрасходы - портал 70 7
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
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РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
URA.RU - информагентство 12 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Лига.нет 12 1
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Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
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Viasat Premium HD 22 1
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Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Первый Ярославский областной телеканал 1 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
Intelligent Enterprise 27 1
Times 661 1
Русский роман - телеканал 15 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 14
IDC - International Data Corporation 4975 12
Gartner - Гартнер 3658 11
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Автостат 55 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 3
НМГ - Медиалогия 37 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
INFOLine-Аналитика 78 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Forrester Research 834 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
SimilarWeb 62 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Директ Инфо 9 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 23
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 19
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 10
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 7
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 5
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 4
Минздрав РФ - РостГМУ ВО ФГБОУ - Ростовский ГМУ - Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения HA 4 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 4
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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