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Гэндальф Gendalf

Гэндальф - Gendalf

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 45 дел, на cумму 244 512 358 ₽*

Судебные дела (45) на сумму 244 512 358 ₽*
в качестве истца (29) на сумму 13 388 172 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 200 826 880 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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10.09.2025 «Гэндальф» помогла «Больше подарков» создать новый дизайн официального сайта

Компания «Гэндальф» помогла интернет-магазину «Больше подарков» создать новый дизайн официального сайта. Интернет-магазин «Больше подарков» (юридическое наименование ИП Абдул Самад Самиуллах) специализир
22.08.2025 Компания «Гэндальф» доработала сайт компании «Пром-текс»

Компания «Гэндальф» доработала и приняла на дальнейшее техническое сопровождение сайт компании «Пром-текс». «Пром-текс» осуществляет импорт продукции от ведущих мировых брендов, охватывая Европу, Азию, С
21.08.2025 «Гэндальф» провела редизайн сайта компании «Бизнес-форум»

Компания «Бизнес-форум», официальный франчайзи «1С» в Республике Хакасия, с помощью компании «Гэндальф» провела редизайн своего официального сайта. У «Бизнес-форума» возник ряд сложностей с корпоративным сайтом. Отсутствие внутренних разработчиков привело к тому, что первоначальный ресу
22.11.2024 ООО «МТК-Логистик» ускорила контакт с клиентами в 3 раза с помощью сайта

еобходимость в создании сайта. Он был нужен не только для удобного взаимодействия с клиентами, но и для поддержания имиджа компании и демонстрации ее надежности. Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф». Интернет-площадка планировалась как информационный и коммуникационный ресурс. Важно было, чтобы сайт соответствовал современным требованиям эффективности и предоставлял возможности д
27.09.2023 Subway автоматизировала учет с помощью «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита»

Компания «Гэндальф» помогла ресторанам сети Subway из Ростова-на-Дону, Краснодара, Липецка и Казани автоматизировать учет, внедрив «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита». Благодаря программе уменьш
18.09.2023 «Гэндальф» помогла «Лидер-фарму» настроить управление организацией

Специалисты «Гэндальф» внедрили «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» редакции 3.0 в компании «Лидер-фарм». «Лидер-фамр» – компания из Ростова-на-Дону, основная ее сфера – услуги в сельскохозяй
18.09.2023 «Гэндальф» внедрила «1С:Управление торговлей 8» в ТДЛ

Специалисты «Гэндальф» помогли компании ТДЛ наладить контроль над организационными моментами с помощью «1С:Управление торговлей 8». ТДЛ – компания в Ростове-на-Дону, занимающаяся оптовой и розничной продаже
22.08.2022 «Гэндальф» внедрил сервис «1С:Кабинет сотрудника» в Департаменте финансов администрации города Шахты

Специалисты «Гэндальф» помогли частично автоматизировать и оптимизировать внутренний документооборот с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника» для Департамента финансов администрации города Шахты. Об этом C
29.06.2022 «Гэндальф» помог автоматизировать 100 рабочих мест в КФХ «Юзефов»

Крупный проект автоматизации внутреннего документооборота выполнили специалисты «Гэндальф» с помощью сервис «1С:Кабинет сотрудника» в КФХ «Юзефов». Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф». Фермерское хозяйство КФХ «Юзефов» зарегистрировано администрацией Семи
02.06.2022 «Гэндальф» внедрила отраслевые решения в «Ломбард южный экспресс»

Специалисты компании «Гэндальф» привели работу филиалов федеральной сети «Союз ломбардов» в соответствие с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. «Ломбард южный экспресс» относится к федеральной сети «Союз ло
27.04.2022 «Гэндальф» упростила процесс инвентаризации в МФЦ Ростова-на-Дону

ии «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» внедрена автоматизированная система учета основных средств. Проект реализован специалистами «Гэндальф». Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» (далее – МФЦ) — организация, оказывающая физ
13.04.2022 «Гэндальф» внедрила CRM-систему в региональном подразделении сети автосервисов Fit Service

«Гэндальф» внедрила CRM-систему в региональном подразделении сети автосервисов Fit Service. Сеть автосалонов Fit Service работает с 2013 г., а география представительств франшизы насчитывает 135
24.01.2022 «Бейо семена Ростов» внедрила «1С:Кабинет сотрудника» с помощью «Гэндальф»

Сервис «1С:Кабинет сотрудника» упростил внутренний документооборот дочернего предприятия международной компании «Бейо» по рекомендации специалистов компании «Гэндальф». Компания «Бейо» – предприятие, которое специализируется на селекции, производстве и продаже семян овощей. Бизнес-процессы компании представляют собой органичные и непрерывные потоки

09.12.2021 «Гэндальф» помогла автоматизировать бизнес-процессы сервиса Getpolis

«Гэндальф» помогла автоматизировать бизнес-процессы сервиса Getpolis.ru. Getpolis.ru — онлайн-площадка для выбора, предварительного просчета и покупки страховых услуг. Сервис является агрегаторо
02.12.2021 «Гэндальф» автоматизировал складской учет компании «Меленский картофель»

ботать с программным продуктом «1С:Управление нашей фирмой». Внедрение и интеграцию с «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» и «1С:Зарплата и управление персоналом» доверили специалистам «Гэндальф». Вся деятельность по организации складского учета и заявок на ремонт связана со справочником «Имущество» и документом «Заказ-Наряд». Чтобы сделать их удобными для использования и упро
09.11.2021 «Агриматко» внедрила программу «Скан-архив» компании «Гэндальф»

Российский филиал производителя сельхозпродукции «Агриматко» внедрил программу «Скан-архив», разработанную компанией «Гэндальф». При большом количестве контрагентов и интенсивном документообороте персоналу «Агриматко» было сложно отслеживать возврат экземпляров первичной документации. Поиск, обработка и переда
11.10.2021 «Гэндальф» помогла «Астэко» перейти на облачную «1С»

«Гэндальф» помогла определить оптимальное решение для торгово-производственного альянса «Астэко». Таковым специалисты сочли облачный сервис «1С:Фреш». «Астэко» – поставщик трубопроводной арматур
17.06.2021 «Гэндальф» автоматизировала работу крупного хлебокомбината на базе «1С»

«Гэндальф» автоматизировала работу транспорта «Хлебоприемного пункта №1» Республики Башкортостан на базе «1С». «XПП №1» Республики Башкортостан является одним из старейших перерабатывающих предп
11.05.2021 «Гэндальф» автоматизировала работу подразделений компании «Ринком»

Компания «Гэндальф» автоматизировала работу подразделений компании «Ринком». «Региональная инструментальная компания» («Ринком») занимаемся продажей металлорежущих, алмазных, слесарно-монтажных инструмен
11.01.2021 Агрофирма «Русь» внедрила электронный архив «Гэндальф»

Агрофирма «Русь» внедрила в работу своей бухгалтерии электронный архив документов от компании «Гэндальф». Основная деятельность агрофирмы «Русь» - птицеводство и производство пищевых куриных яиц. Кроме этого компания производит мясо и субпродукты птицы, яичный порошок, подсолнечное масло
18.12.2020 «Гэндальф» внедрила решения «1С» в «Агропоставки»

«Гэндальф» автоматизировала учет в компании «Агрепоставки» на базе решений «1С». Компания «Агропоставки» является оптовым поставщиком сельскохозяйственных запчастей на территории Ростовской обла
09.12.2020 Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф»

Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф». «Константа» больше 15 лет работает на рынке полиграфических услуг. Она производит продукцию любой сложности: от простых визиток до красочных многотомных изданий в твердом переплете.

01.12.2020 Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф»

Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила в свою работу электронный архив компании «Гэндальф». Структурные подразделения компании «Губернские аптеки» расположены по всему Красноярскому краю и в Республике Хакасия. Это круглосуточные аптеки, небольшие аптечные пункты, ветеринар
08.09.2020 «Квадро РКЦ» упорядочил ведение учета с помощью компании «Гэндальф»

«Квадро РКЦ» упорядочил ведение учета с помощью компании «Гэндальф». «Квадро РКЦ» является крупным рассчетно-кассовым центром и работает с 189 домами Ростова-на-Дону, в которых проживает более 42,4 тыс. человек. Площадь обслуживания составляет более 1
31.07.2020 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» на заводе по производству алкоголя

«Гэндальф» внедрил электронный архив документов на заводе «ИнвестПартнер», который занимается производством алкогольной продукции. «ИнвестПартнер» расположен в Тульской области. С начала 2020 г.
18.03.2020 «Гэндальф» внедрил программу для учета и хранения первичных документов в «Орелмасле»

«Гэндальф» внедрил программу «Скан-архив» для учета и хранения первичных документов в компании «Орелмасло», занимающейся переработкой семян рапса и подсолнечника. Документооборот «Орелмасла» дос
07.02.2020 «Гэндальф» помог перевести «Себряковцемент» на новую систему управления и учета на базе «1С»

тве компании-подрядчика и системного интегратора по внедряемым программам была выбрана ИТ-компания «Гэндальф». Создание единой информационной системы помогло устранить сложности при планировани
13.09.2019 «Гэндальф» установила «Скан-Архив» в «Транзит-Ойл»

«Гэндальф» объявила о внедрении ПО «Скан-Архив»для создания электронного архива документов в «Транзит-Ойл». «Транзит-Ойл» – крупнейший оптово-розничный поставщик автотоваров в Республике Татарст
31.07.2019 «Техмаш» создал электронный архив на основе решения «Гэндальф»

«Гэндальф» установил электронный архив документов в НПК «Технологии машиностроения». Концерн «Техмаш» занимается разработками и серийными поставками боеприпасов для основных ударных группировок

25.06.2019 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в «Мединторге»

«Гэндальф» завершил внедрение электронного архива документов в «Мединторге». «Мединторг» с 1994 г. занимается регистрацией и дистрибуцией фармацевтической продукции и иммунобиологических препара
17.06.2019 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в «Аргос 2003»

«Гэндальф» объявила о завершении внедрения электронного архива документов в «Аргос 2003». Более 18 лет компания «Аргос 2003» продает бакалейные продукты питания по всей России. Продукцию компани
31.05.2019 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Креп-комп»

«Гэндальф» внедрил программу для создания электронного архива документов в компании-поставщике строительного крепежа «Креп-комп». Документооборот «Креп-комп» составляет 70 тыс. документов в год.
07.03.2019 «Гэндальф» внедрил электронный архив в «Кровля и изоляция»

«Гэндальф» объявил о внедрении программы «Скан-архив» для создания архива документов в «1С» в компании-поставщике строительных материалов «Кровля и изоляция». Наличие большого числа клиентов у м
28.11.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» на заводе «Мидель»

«Мидель», российский судостроительный-судоремонтный завод, сократил время на поиск документов с помощью «Скан-архива» компании «Гэндальф». Документооборот ССРЗ «Мидель» за год составляет почти 10 тыс. документов. Компания работает с контрагентами по всей России, которых у нее порядка 100. При таком входящем/исходящем по
16.08.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Калуга астрал»

е, компания регулярно автоматизирует и упрощает свои бизнес-процессы. Так для полного контроля бухгалтерских документов «Калуга-астрал» внедрила программу «Скан-архив», разработанную своим партнером «Гэндальф». Ранее для поиска оригиналов бухгалтерских документов необходимо было отправиться в большой бумажный архив компании, в котором также подшитыми в папках хранились сотни документов клие
16.07.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Белый Медведь»

«Гэндальф» объявил о внедрении «Скан-Архива» в компании «Белый Медведь». «Белый Медведь» - крупный региональный поставщик сертифицированных автозапчастей на коммерческий транспорт. Компания боле
11.04.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Петрокоммерц»

«Гэндальф» объявил о завершении проекта по внедрению «Скан-Архива» в компании «Петрокоммерц».  Компания «Петрокоммерц» была основана в 1994 году, и занимается технической и коммерческой деятельн
30.01.2018 Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро»

«Гэндальф» реализовала проект автоматизации процессов финансового контроля и закупочной деятельности аэропортов «Базэл Аэро». В рамках проекта создана система управления бюджетированием и закупо
10.01.2018 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в компании «Феникс+»

«Гэндальф» объявила о внедрении в компании «Феникс+» электронного архив документов на базе «1С» с помощью «Скан-Архива». Внедрение программы позволило автоматизировать обработку первичных докуме
20.09.2017 «Гэндальф» внедрила электронный архив на МПЗ «Богородский»

ГК «Гэндальф» объявила о завершении проекта по внедрению электронного архива на МПЗ «Богородский»

Публикаций - 95, упоминаний - 122

Гэндальф и организации, системы, технологии, персоны:

9594 77
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 19
SAP SE 5601 4
1С-Рарус 982 4
Microsoft Corporation 25775 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 3
Maykor - GMCS 45 2
Компас 20 2
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
1С-Авиант 3 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Крок - Croc 1964 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Шахты 0 1
Аргос НПФ 8 1
1С - Мегаплан 104 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 1
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 32 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
Epicor Software Corporation 166 1
Ростелеком - Астор ВЦ 113 1
ЦКТ - Цифровые контрольные технологии 1 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 1
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 35 1
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 1
Константа - Константа ИТ 51 1
1С:Франчайзинг 27 1
Импульс Телеком - Атри-Групп 16 1
1С:Сервистренд 5 1
ЭТМ 17 1
Эрикос-ЦСП 5 1
Масан Бизнес-Консалтинг 3 1
SteadyControl - Стедиконтрол 11 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
LEGO 260 2
Белый Медведь 20 2
JTI - Донской табак 8 2
Губернские аптеки - аптечная сеть 13 2
Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 6 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Русский Холод ГК 3 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
SFT Group - СФТ Групп - SFT Packaging - СФТ Пакеджинг 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
УралИнтерьер 1 1
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 7 1
Чистая вода Сибири 1 1
Аргос 2003 3 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Транзит-Ойл 1 1
ТДС-Групп 1 1
Аэропорт Салехард 1 1
РСХБ - Макфа - Makfa 9 1
ОКИЛ-САТО 3 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 1
Орёлмасло 1 1
Motul-Drive 2 1
Кровля и изоляция 1 1
Промэнерго Автоматика 1 1
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 3 1
АСТЭКО Торгово-Производственный Альянс 1 1
Warner 540 1
ИнвестПартнер 2 1
Солнечный круг 2 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Азимут - авиакомпания 7 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
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