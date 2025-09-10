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Гэндальф Gendalf
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 45 дел, на cумму 244 512 358 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.09.2025
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«Гэндальф» помогла «Больше подарков» создать новый дизайн официального сайта
Компания «Гэндальф» помогла интернет-магазину «Больше подарков» создать новый дизайн официального сайта. Интернет-магазин «Больше подарков» (юридическое наименование ИП Абдул Самад Самиуллах) специализир
|22.08.2025
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Компания «Гэндальф» доработала сайт компании «Пром-текс»
Компания «Гэндальф» доработала и приняла на дальнейшее техническое сопровождение сайт компании «Пром-текс». «Пром-текс» осуществляет импорт продукции от ведущих мировых брендов, охватывая Европу, Азию, С
|21.08.2025
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«Гэндальф» провела редизайн сайта компании «Бизнес-форум»
Компания «Бизнес-форум», официальный франчайзи «1С» в Республике Хакасия, с помощью компании «Гэндальф» провела редизайн своего официального сайта. У «Бизнес-форума» возник ряд сложностей с корпоративным сайтом. Отсутствие внутренних разработчиков привело к тому, что первоначальный ресу
|22.11.2024
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ООО «МТК-Логистик» ускорила контакт с клиентами в 3 раза с помощью сайта
еобходимость в создании сайта. Он был нужен не только для удобного взаимодействия с клиентами, но и для поддержания имиджа компании и демонстрации ее надежности. Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф». Интернет-площадка планировалась как информационный и коммуникационный ресурс. Важно было, чтобы сайт соответствовал современным требованиям эффективности и предоставлял возможности д
|27.09.2023
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Subway автоматизировала учет с помощью «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита»
Компания «Гэндальф» помогла ресторанам сети Subway из Ростова-на-Дону, Краснодара, Липецка и Казани автоматизировать учет, внедрив «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита». Благодаря программе уменьш
|18.09.2023
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«Гэндальф» помогла «Лидер-фарму» настроить управление организацией
Специалисты «Гэндальф» внедрили «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» редакции 3.0 в компании «Лидер-фарм». «Лидер-фамр» – компания из Ростова-на-Дону, основная ее сфера – услуги в сельскохозяй
|18.09.2023
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«Гэндальф» внедрила «1С:Управление торговлей 8» в ТДЛ
Специалисты «Гэндальф» помогли компании ТДЛ наладить контроль над организационными моментами с помощью «1С:Управление торговлей 8». ТДЛ – компания в Ростове-на-Дону, занимающаяся оптовой и розничной продаже
|22.08.2022
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«Гэндальф» внедрил сервис «1С:Кабинет сотрудника» в Департаменте финансов администрации города Шахты
Специалисты «Гэндальф» помогли частично автоматизировать и оптимизировать внутренний документооборот с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника» для Департамента финансов администрации города Шахты. Об этом C
|29.06.2022
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«Гэндальф» помог автоматизировать 100 рабочих мест в КФХ «Юзефов»
Крупный проект автоматизации внутреннего документооборота выполнили специалисты «Гэндальф» с помощью сервис «1С:Кабинет сотрудника» в КФХ «Юзефов». Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф». Фермерское хозяйство КФХ «Юзефов» зарегистрировано администрацией Семи
|02.06.2022
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«Гэндальф» внедрила отраслевые решения в «Ломбард южный экспресс»
Специалисты компании «Гэндальф» привели работу филиалов федеральной сети «Союз ломбардов» в соответствие с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. «Ломбард южный экспресс» относится к федеральной сети «Союз ло
|27.04.2022
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«Гэндальф» упростила процесс инвентаризации в МФЦ Ростова-на-Дону
ии «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» внедрена автоматизированная система учета основных средств. Проект реализован специалистами «Гэндальф». Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» (далее – МФЦ) — организация, оказывающая физ
|13.04.2022
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«Гэндальф» внедрила CRM-систему в региональном подразделении сети автосервисов Fit Service
«Гэндальф» внедрила CRM-систему в региональном подразделении сети автосервисов Fit Service. Сеть автосалонов Fit Service работает с 2013 г., а география представительств франшизы насчитывает 135
|24.01.2022
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«Бейо семена Ростов» внедрила «1С:Кабинет сотрудника» с помощью «Гэндальф»
Сервис «1С:Кабинет сотрудника» упростил внутренний документооборот дочернего предприятия международной компании «Бейо» по рекомендации специалистов компании «Гэндальф». Компания «Бейо» – предприятие, которое специализируется на селекции, производстве и продаже семян овощей. Бизнес-процессы компании представляют собой органичные и непрерывные потоки
|09.12.2021
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«Гэндальф» помогла автоматизировать бизнес-процессы сервиса Getpolis
«Гэндальф» помогла автоматизировать бизнес-процессы сервиса Getpolis.ru. Getpolis.ru — онлайн-площадка для выбора, предварительного просчета и покупки страховых услуг. Сервис является агрегаторо
|02.12.2021
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«Гэндальф» автоматизировал складской учет компании «Меленский картофель»
ботать с программным продуктом «1С:Управление нашей фирмой». Внедрение и интеграцию с «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» и «1С:Зарплата и управление персоналом» доверили специалистам «Гэндальф». Вся деятельность по организации складского учета и заявок на ремонт связана со справочником «Имущество» и документом «Заказ-Наряд». Чтобы сделать их удобными для использования и упро
|09.11.2021
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«Агриматко» внедрила программу «Скан-архив» компании «Гэндальф»
Российский филиал производителя сельхозпродукции «Агриматко» внедрил программу «Скан-архив», разработанную компанией «Гэндальф». При большом количестве контрагентов и интенсивном документообороте персоналу «Агриматко» было сложно отслеживать возврат экземпляров первичной документации. Поиск, обработка и переда
|11.10.2021
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«Гэндальф» помогла «Астэко» перейти на облачную «1С»
«Гэндальф» помогла определить оптимальное решение для торгово-производственного альянса «Астэко». Таковым специалисты сочли облачный сервис «1С:Фреш». «Астэко» – поставщик трубопроводной арматур
|17.06.2021
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«Гэндальф» автоматизировала работу крупного хлебокомбината на базе «1С»
«Гэндальф» автоматизировала работу транспорта «Хлебоприемного пункта №1» Республики Башкортостан на базе «1С». «XПП №1» Республики Башкортостан является одним из старейших перерабатывающих предп
|11.05.2021
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«Гэндальф» автоматизировала работу подразделений компании «Ринком»
Компания «Гэндальф» автоматизировала работу подразделений компании «Ринком». «Региональная инструментальная компания» («Ринком») занимаемся продажей металлорежущих, алмазных, слесарно-монтажных инструмен
|11.01.2021
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Агрофирма «Русь» внедрила электронный архив «Гэндальф»
Агрофирма «Русь» внедрила в работу своей бухгалтерии электронный архив документов от компании «Гэндальф». Основная деятельность агрофирмы «Русь» - птицеводство и производство пищевых куриных яиц. Кроме этого компания производит мясо и субпродукты птицы, яичный порошок, подсолнечное масло
|18.12.2020
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«Гэндальф» внедрила решения «1С» в «Агропоставки»
«Гэндальф» автоматизировала учет в компании «Агрепоставки» на базе решений «1С». Компания «Агропоставки» является оптовым поставщиком сельскохозяйственных запчастей на территории Ростовской обла
|09.12.2020
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Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф»
Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф». «Константа» больше 15 лет работает на рынке полиграфических услуг. Она производит продукцию любой сложности: от простых визиток до красочных многотомных изданий в твердом переплете.
|01.12.2020
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Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф»
Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила в свою работу электронный архив компании «Гэндальф». Структурные подразделения компании «Губернские аптеки» расположены по всему Красноярскому краю и в Республике Хакасия. Это круглосуточные аптеки, небольшие аптечные пункты, ветеринар
|08.09.2020
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«Квадро РКЦ» упорядочил ведение учета с помощью компании «Гэндальф»
«Квадро РКЦ» упорядочил ведение учета с помощью компании «Гэндальф». «Квадро РКЦ» является крупным рассчетно-кассовым центром и работает с 189 домами Ростова-на-Дону, в которых проживает более 42,4 тыс. человек. Площадь обслуживания составляет более 1
|31.07.2020
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«Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» на заводе по производству алкоголя
«Гэндальф» внедрил электронный архив документов на заводе «ИнвестПартнер», который занимается производством алкогольной продукции. «ИнвестПартнер» расположен в Тульской области. С начала 2020 г.
|18.03.2020
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«Гэндальф» внедрил программу для учета и хранения первичных документов в «Орелмасле»
«Гэндальф» внедрил программу «Скан-архив» для учета и хранения первичных документов в компании «Орелмасло», занимающейся переработкой семян рапса и подсолнечника. Документооборот «Орелмасла» дос
|07.02.2020
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«Гэндальф» помог перевести «Себряковцемент» на новую систему управления и учета на базе «1С»
тве компании-подрядчика и системного интегратора по внедряемым программам была выбрана ИТ-компания «Гэндальф». Создание единой информационной системы помогло устранить сложности при планировани
|13.09.2019
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«Гэндальф» установила «Скан-Архив» в «Транзит-Ойл»
«Гэндальф» объявила о внедрении ПО «Скан-Архив»для создания электронного архива документов в «Транзит-Ойл». «Транзит-Ойл» – крупнейший оптово-розничный поставщик автотоваров в Республике Татарст
|31.07.2019
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«Техмаш» создал электронный архив на основе решения «Гэндальф»
«Гэндальф» установил электронный архив документов в НПК «Технологии машиностроения». Концерн «Техмаш» занимается разработками и серийными поставками боеприпасов для основных ударных группировок
|25.06.2019
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«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в «Мединторге»
«Гэндальф» завершил внедрение электронного архива документов в «Мединторге». «Мединторг» с 1994 г. занимается регистрацией и дистрибуцией фармацевтической продукции и иммунобиологических препара
|17.06.2019
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«Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в «Аргос 2003»
«Гэндальф» объявила о завершении внедрения электронного архива документов в «Аргос 2003». Более 18 лет компания «Аргос 2003» продает бакалейные продукты питания по всей России. Продукцию компани
|31.05.2019
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«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Креп-комп»
«Гэндальф» внедрил программу для создания электронного архива документов в компании-поставщике строительного крепежа «Креп-комп». Документооборот «Креп-комп» составляет 70 тыс. документов в год.
|07.03.2019
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«Гэндальф» внедрил электронный архив в «Кровля и изоляция»
«Гэндальф» объявил о внедрении программы «Скан-архив» для создания архива документов в «1С» в компании-поставщике строительных материалов «Кровля и изоляция». Наличие большого числа клиентов у м
|28.11.2018
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«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» на заводе «Мидель»
«Мидель», российский судостроительный-судоремонтный завод, сократил время на поиск документов с помощью «Скан-архива» компании «Гэндальф». Документооборот ССРЗ «Мидель» за год составляет почти 10 тыс. документов. Компания работает с контрагентами по всей России, которых у нее порядка 100. При таком входящем/исходящем по
|16.08.2018
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«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Калуга астрал»
е, компания регулярно автоматизирует и упрощает свои бизнес-процессы. Так для полного контроля бухгалтерских документов «Калуга-астрал» внедрила программу «Скан-архив», разработанную своим партнером «Гэндальф». Ранее для поиска оригиналов бухгалтерских документов необходимо было отправиться в большой бумажный архив компании, в котором также подшитыми в папках хранились сотни документов клие
|16.07.2018
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«Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Белый Медведь»
«Гэндальф» объявил о внедрении «Скан-Архива» в компании «Белый Медведь». «Белый Медведь» - крупный региональный поставщик сертифицированных автозапчастей на коммерческий транспорт. Компания боле
|11.04.2018
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«Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Петрокоммерц»
«Гэндальф» объявил о завершении проекта по внедрению «Скан-Архива» в компании «Петрокоммерц». Компания «Петрокоммерц» была основана в 1994 году, и занимается технической и коммерческой деятельн
|30.01.2018
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Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро»
«Гэндальф» реализовала проект автоматизации процессов финансового контроля и закупочной деятельности аэропортов «Базэл Аэро». В рамках проекта создана система управления бюджетированием и закупо
|10.01.2018
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«Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в компании «Феникс+»
«Гэндальф» объявила о внедрении в компании «Феникс+» электронного архив документов на базе «1С» с помощью «Скан-Архива». Внедрение программы позволило автоматизировать обработку первичных докуме
|20.09.2017
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«Гэндальф» внедрила электронный архив на МПЗ «Богородский»
ГК «Гэндальф» объявила о завершении проекта по внедрению электронного архива на МПЗ «Богородский»
Гэндальф и организации, системы, технологии, персоны:
|Jackson Peter - Джексон Питер 31 2
|Пушкарева Ольга 2 2
|Терентьев Вадим 2 2
|Титов Борис 64 1
|Земков Сергей 159 1
|Ханипов Александр 1 1
|Скрипник Дмитрий 1 1
|Дамм Эдуард 2 1
|Гейценредер Андрей 1 1
|Юханов Максим 1 1
|Домнышев Максим 1 1
|Крылова Екатерина 1 1
|Синицын Семен 1 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Сорокова Ольга 1 1
|Куценко Ольга 1 1
|Голышева Елена 1 1
|Алексеев Сергей 11 1
|Протопопов Сергей 7 1
|Сергеева Татьяна 3 1
|Титов Руслан 3 1
|Иванцова Вера 1 1
|Никульшина Наталья 1 1
|Малкова Светлана 2 1
|Борисова Светлана 6 1
|Леонтьева Алла 1 1
|Мелентьева Олеся 1 1
|Соколова Лариса 1 1
|Вахрушева Надежда 1 1
|Базнамин Артем 1 1
|Андреев Максим 41 1
|Бутенева Екатерина 1 1
|Фитилева Екатерина 1 1
|Доронина Елена 1 1
|Тыщенко Александр 1 1
|Филатова Елена 2 1
|Попов Олег 57 1
|Ткачев Сергей 3 1
|Черепанов Андрей 6 1
|Быкова Наталья 2 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Финансовая газета 24 1
|Ведомости 1466 1
|Российский рынок ERP 24 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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