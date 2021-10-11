Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Гэндальф
Gendalf


11.10.2021 «Гэндальф» помогла «Астэко» перейти на облачную «1С» 3
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
01.09.2021 «Скан-архив» помог «Атри-групп» улучшить контроль документооборота 1
25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов 1
17.06.2021 «Гэндальф» автоматизировала работу крупного хлебокомбината на базе «1С» 1
11.05.2021 «Гэндальф» автоматизировала работу подразделений компании «Ринком» 1
01.03.2021 «Павлово-Посадский гофрокомбинат внедрил «Скан-Архив» 1
11.01.2021 Агрофирма «Русь» внедрила электронный архив «Гэндальф» 1
18.12.2020 «Гэндальф» внедрила решения «1С» в «Агропоставки» 1
09.12.2020 Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
01.12.2020 Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
03.11.2020 Авиакомпания «Азимут» ускорила работу в программе «1С» 1
08.09.2020 «Квадро РКЦ» упорядочил ведение учета с помощью компании «Гэндальф» 1
31.07.2020 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» на заводе по производству алкоголя 2
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» 1
18.03.2020 «Гэндальф» внедрил программу для учета и хранения первичных документов в «Орелмасле» 1
07.02.2020 «Гэндальф» помог перевести «Себряковцемент» на новую систему управления и учета на базе «1С» 1
31.12.2019 «Болт.ру» внедрил программу «Скан-архив» 1
06.11.2019 «Уралинтерьер» внедрил программу для учета и хранения документов «Скан-архив» 2
13.09.2019 «Гэндальф» установила «Скан-Архив» в «Транзит-Ойл» 2
02.09.2019 «Энергия» внедрила «Скан-архив» 2
27.08.2019 «Промэнерго автоматика» внедрила «Скан-архив» 1
31.07.2019 «Техмаш» создал электронный архив на основе решения «Гэндальф» 1
25.06.2019 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в «Мединторге» 3
17.06.2019 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в «Аргос 2003» 2
31.05.2019 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Креп-комп» 2
07.03.2019 «Гэндальф» внедрил электронный архив в «Кровля и изоляция» 1
04.12.2018 «Чистая вода Сибири» сократила время на сверку с контрагентами с помощью «Скан-архива» 1
28.11.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» на заводе «Мидель» 1
16.08.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Калуга астрал» 1
16.07.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Белый Медведь» 1
21.06.2018 Внедрение «Скан-Архива» снизило время подготовки к проверкам в «Стэм» на 50% 1
16.05.2018 «Скан-Архив» снизил время подготовки к проверкам в «Агробизнес» на 30% 1
11.04.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Петрокоммерц» 2
03.04.2018 ТД «Энерго» организовал электронный архив на базе «Скан-Архива» 1
07.03.2018 «Скан-Архив» автоматизировал поиск документов в КФК «ТАМП» 1
30.01.2018 Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро» 1
25.01.2018 «ТДС-Групп» автоматизировала обработку документов с помощью «Скан-Архива» 1
10.01.2018 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в компании «Феникс+» 2
27.10.2017 ГК «Пивзавоз Group» создал электронный архив документов на базе «Скан-Архива» 1

Публикаций - 59, упоминаний - 83

Гэндальф упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3761 44
Галактика - Корпорация 249 2
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
Компас 91 2
Maykor-GMCS 44 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 2
Крок 1221 2
SAP SE 3216 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 2
1С-Рарус 538 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Калуга Астрал 41 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Парус 204 1
АФК Система ПАО 996 1
Ростех Азимут 16 1
Прогноз 197 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 2
Белый Медведь 2 2
Аргос 2003 2 1
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 1 1
Промэнерго Автоматика 1 1
Кровля и изоляция 1 1
Motul-Drive 2 1
Орёлмасло 1 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 2 1
ОКИЛ-САТО 3 1
Аэропорт Салехард 1 1
ТДС-Групп 1 1
Транзит-Ойл 1 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Чистая вода Сибири 1 1
УралИнтерьер 1 1
Петрокоммерц 29 1
SFT Group 2 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Аргос 4 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
X5 Group - Перекресток 203 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 9
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 16 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
Проверка контрагентов 53 1
Гэндальф - Скан-Архив 36 35
1С:ERP Управление предприятием 203 4
Microsoft Excel 436 4
1С:Документооборот 78 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 2
Microsoft Office 1946 2
1С:Бухгалтерия 398 2
Microsoft Dynamics NAV 175 2
1С:CRM 32 1
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
1С:Управление торговлей 28 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Галактика ERP 63 1
1С:Медицина 17 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Сергеева Татьяна 1 1
Тыщенко Александр 1 1
Доронина Елена 1 1
Фитилева Екатерина 1 1
Бутенева Екатерина 1 1
Андреев Максим 29 1
Базнамин Артем 1 1
Вахрушева Надежда 1 1
Соколова Лариса 1 1
Мелентьева Олеся 1 1
Леонтьева Алла 1 1
Борисова Светлана 5 1
Малкова Светлана 2 1
Никульшина Наталья 1 1
Иванцова Вера 1 1
Орловский Виктор 229 1
Протопопов Сергей 1 1
Алексеев Сергей 5 1
Голышева Елена 1 1
Куценко Ольга 1 1
Сорокова Ольга 1 1
Синицын Семен 1 1
Крылова Екатерина 1 1
Домнышев Максим 1 1
Юханов Максим 1 1
Гейценредер Андрей 1 1
Дамм Эдуард 1 1
Скрипник Дмитрий 1 1
Ханипов Александр 1 1
Коновалов Роман 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 5
Россия - Курская область 340 3
Россия - Белгородская область 369 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 3
Россия - Краснодарский край 915 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Воронежская область 398 2
Франция - Французская Республика 2136 1
Украина 3378 1
Южная Америка 313 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Арктика 141 1
Африка 1491 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Пензенская область 347 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - Тамбовская область 323 1
Россия - Республика Дагестан 265 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - Калуга 297 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - Тамбов 208 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Чебоксары 157 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - Анапа 84 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Сибирь 878 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
TAdviser Report 6 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765633, в очереди разбора - 669319.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще