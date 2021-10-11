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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гэндальф
Gendalf
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 83
Гэндальф упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С 3761 44
|Галактика - Корпорация 249 2
|AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
|Компас 91 2
|Maykor-GMCS 44 2
|AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 2
|Крок 1221 2
|SAP SE 3216 2
|Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 2
|1С-Рарус 538 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Dr.Web - Доктор Веб 977 1
|Калуга Астрал 41 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
|Парус 204 1
|АФК Система ПАО 996 1
|Ростех Азимут 16 1
|Прогноз 197 1
|Сергеева Татьяна 1 1
|Тыщенко Александр 1 1
|Доронина Елена 1 1
|Фитилева Екатерина 1 1
|Бутенева Екатерина 1 1
|Андреев Максим 29 1
|Базнамин Артем 1 1
|Вахрушева Надежда 1 1
|Соколова Лариса 1 1
|Мелентьева Олеся 1 1
|Леонтьева Алла 1 1
|Борисова Светлана 5 1
|Малкова Светлана 2 1
|Никульшина Наталья 1 1
|Иванцова Вера 1 1
|Орловский Виктор 229 1
|Протопопов Сергей 1 1
|Алексеев Сергей 5 1
|Голышева Елена 1 1
|Куценко Ольга 1 1
|Сорокова Ольга 1 1
|Синицын Семен 1 1
|Крылова Екатерина 1 1
|Домнышев Максим 1 1
|Юханов Максим 1 1
|Гейценредер Андрей 1 1
|Дамм Эдуард 1 1
|Скрипник Дмитрий 1 1
|Ханипов Александр 1 1
|Коновалов Роман 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765633, в очереди разбора - 669319.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765633, в очереди разбора - 669319.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru