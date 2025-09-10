Гэндальф - Gendalf

«Гэндальф» помогла «Больше подарков» создать новый дизайн официального сайта Компания «Гэндальф» помогла интернет-магазину «Больше подарков» создать новый дизайн официального сайта. Интернет-магазин «Больше подарков» (юридическое наименование ИП Абдул Самад Самиуллах) специализир

Компания «Гэндальф» доработала сайт компании «Пром-текс» Компания «Гэндальф» доработала и приняла на дальнейшее техническое сопровождение сайт компании «Пром-текс». «Пром-текс» осуществляет импорт продукции от ведущих мировых брендов, охватывая Европу, Азию, С

«Гэндальф» провела редизайн сайта компании «Бизнес-форум» Компания «Бизнес-форум», официальный франчайзи «1С» в Республике Хакасия, с помощью компании «Гэндальф» провела редизайн своего официального сайта. У «Бизнес-форума» возник ряд сложностей с корпоративным сайтом. Отсутствие внутренних разработчиков привело к тому, что первоначальный ресу

ООО «МТК-Логистик» ускорила контакт с клиентами в 3 раза с помощью сайта еобходимость в создании сайта. Он был нужен не только для удобного взаимодействия с клиентами, но и для поддержания имиджа компании и демонстрации ее надежности. Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф». Интернет-площадка планировалась как информационный и коммуникационный ресурс. Важно было, чтобы сайт соответствовал современным требованиям эффективности и предоставлял возможности д

Subway автоматизировала учет с помощью «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита» Компания «Гэндальф» помогла ресторанам сети Subway из Ростова-на-Дону, Краснодара, Липецка и Казани автоматизировать учет, внедрив «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита». Благодаря программе уменьш

«Гэндальф» помогла «Лидер-фарму» настроить управление организацией Специалисты «Гэндальф» внедрили «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» редакции 3.0 в компании «Лидер-фарм». «Лидер-фамр» – компания из Ростова-на-Дону, основная ее сфера – услуги в сельскохозяй

«Гэндальф» внедрила «1С:Управление торговлей 8» в ТДЛ Специалисты «Гэндальф» помогли компании ТДЛ наладить контроль над организационными моментами с помощью «1С:Управление торговлей 8». ТДЛ – компания в Ростове-на-Дону, занимающаяся оптовой и розничной продаже

«Гэндальф» внедрил сервис «1С:Кабинет сотрудника» в Департаменте финансов администрации города Шахты Специалисты «Гэндальф» помогли частично автоматизировать и оптимизировать внутренний документооборот с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника» для Департамента финансов администрации города Шахты. Об этом C

«Гэндальф» помог автоматизировать 100 рабочих мест в КФХ «Юзефов» Крупный проект автоматизации внутреннего документооборота выполнили специалисты «Гэндальф» с помощью сервис «1С:Кабинет сотрудника» в КФХ «Юзефов». Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф». Фермерское хозяйство КФХ «Юзефов» зарегистрировано администрацией Семи

«Гэндальф» внедрила отраслевые решения в «Ломбард южный экспресс» Специалисты компании «Гэндальф» привели работу филиалов федеральной сети «Союз ломбардов» в соответствие с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. «Ломбард южный экспресс» относится к федеральной сети «Союз ло

«Гэндальф» упростила процесс инвентаризации в МФЦ Ростова-на-Дону ии «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» внедрена автоматизированная система учета основных средств. Проект реализован специалистами «Гэндальф». Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» (далее – МФЦ) — организация, оказывающая физ

«Гэндальф» внедрила CRM-систему в региональном подразделении сети автосервисов Fit Service «Гэндальф» внедрила CRM-систему в региональном подразделении сети автосервисов Fit Service. Сеть автосалонов Fit Service работает с 2013 г., а география представительств франшизы насчитывает 135

«Бейо семена Ростов» внедрила «1С:Кабинет сотрудника» с помощью «Гэндальф» Сервис «1С:Кабинет сотрудника» упростил внутренний документооборот дочернего предприятия международной компании «Бейо» по рекомендации специалистов компании «Гэндальф». Компания «Бейо» – предприятие, которое специализируется на селекции, производстве и продаже семян овощей. Бизнес-процессы компании представляют собой органичные и непрерывные потоки

«Гэндальф» помогла автоматизировать бизнес-процессы сервиса Getpolis «Гэндальф» помогла автоматизировать бизнес-процессы сервиса Getpolis.ru. Getpolis.ru — онлайн-площадка для выбора, предварительного просчета и покупки страховых услуг. Сервис является агрегаторо

«Гэндальф» автоматизировал складской учет компании «Меленский картофель» ботать с программным продуктом «1С:Управление нашей фирмой». Внедрение и интеграцию с «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» и «1С:Зарплата и управление персоналом» доверили специалистам «Гэндальф». Вся деятельность по организации складского учета и заявок на ремонт связана со справочником «Имущество» и документом «Заказ-Наряд». Чтобы сделать их удобными для использования и упро

«Агриматко» внедрила программу «Скан-архив» компании «Гэндальф» Российский филиал производителя сельхозпродукции «Агриматко» внедрил программу «Скан-архив», разработанную компанией «Гэндальф». При большом количестве контрагентов и интенсивном документообороте персоналу «Агриматко» было сложно отслеживать возврат экземпляров первичной документации. Поиск, обработка и переда

«Гэндальф» помогла «Астэко» перейти на облачную «1С» «Гэндальф» помогла определить оптимальное решение для торгово-производственного альянса «Астэко». Таковым специалисты сочли облачный сервис «1С:Фреш». «Астэко» – поставщик трубопроводной арматур

«Гэндальф» автоматизировала работу крупного хлебокомбината на базе «1С» «Гэндальф» автоматизировала работу транспорта «Хлебоприемного пункта №1» Республики Башкортостан на базе «1С». «XПП №1» Республики Башкортостан является одним из старейших перерабатывающих предп

«Гэндальф» автоматизировала работу подразделений компании «Ринком» Компания «Гэндальф» автоматизировала работу подразделений компании «Ринком». «Региональная инструментальная компания» («Ринком») занимаемся продажей металлорежущих, алмазных, слесарно-монтажных инструмен

Агрофирма «Русь» внедрила электронный архив «Гэндальф» Агрофирма «Русь» внедрила в работу своей бухгалтерии электронный архив документов от компании «Гэндальф». Основная деятельность агрофирмы «Русь» - птицеводство и производство пищевых куриных яиц. Кроме этого компания производит мясо и субпродукты птицы, яичный порошок, подсолнечное масло

«Гэндальф» внедрила решения «1С» в «Агропоставки» «Гэндальф» автоматизировала учет в компании «Агрепоставки» на базе решений «1С». Компания «Агропоставки» является оптовым поставщиком сельскохозяйственных запчастей на территории Ростовской обла

Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф». «Константа» больше 15 лет работает на рынке полиграфических услуг. Она производит продукцию любой сложности: от простых визиток до красочных многотомных изданий в твердом переплете.

Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила в свою работу электронный архив компании «Гэндальф». Структурные подразделения компании «Губернские аптеки» расположены по всему Красноярскому краю и в Республике Хакасия. Это круглосуточные аптеки, небольшие аптечные пункты, ветеринар

«Квадро РКЦ» упорядочил ведение учета с помощью компании «Гэндальф» «Квадро РКЦ» упорядочил ведение учета с помощью компании «Гэндальф». «Квадро РКЦ» является крупным рассчетно-кассовым центром и работает с 189 домами Ростова-на-Дону, в которых проживает более 42,4 тыс. человек. Площадь обслуживания составляет более 1

«Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» на заводе по производству алкоголя «Гэндальф» внедрил электронный архив документов на заводе «ИнвестПартнер», который занимается производством алкогольной продукции. «ИнвестПартнер» расположен в Тульской области. С начала 2020 г.

«Гэндальф» внедрил программу для учета и хранения первичных документов в «Орелмасле» «Гэндальф» внедрил программу «Скан-архив» для учета и хранения первичных документов в компании «Орелмасло», занимающейся переработкой семян рапса и подсолнечника. Документооборот «Орелмасла» дос

«Гэндальф» помог перевести «Себряковцемент» на новую систему управления и учета на базе «1С» тве компании-подрядчика и системного интегратора по внедряемым программам была выбрана ИТ-компания «Гэндальф». Создание единой информационной системы помогло устранить сложности при планировани

«Гэндальф» установила «Скан-Архив» в «Транзит-Ойл» «Гэндальф» объявила о внедрении ПО «Скан-Архив»для создания электронного архива документов в «Транзит-Ойл». «Транзит-Ойл» – крупнейший оптово-розничный поставщик автотоваров в Республике Татарст

«Техмаш» создал электронный архив на основе решения «Гэндальф» «Гэндальф» установил электронный архив документов в НПК «Технологии машиностроения». Концерн «Техмаш» занимается разработками и серийными поставками боеприпасов для основных ударных группировок

«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в «Мединторге» «Гэндальф» завершил внедрение электронного архива документов в «Мединторге». «Мединторг» с 1994 г. занимается регистрацией и дистрибуцией фармацевтической продукции и иммунобиологических препара

«Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в «Аргос 2003» «Гэндальф» объявила о завершении внедрения электронного архива документов в «Аргос 2003». Более 18 лет компания «Аргос 2003» продает бакалейные продукты питания по всей России. Продукцию компани

«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Креп-комп» «Гэндальф» внедрил программу для создания электронного архива документов в компании-поставщике строительного крепежа «Креп-комп». Документооборот «Креп-комп» составляет 70 тыс. документов в год.

«Гэндальф» внедрил электронный архив в «Кровля и изоляция» «Гэндальф» объявил о внедрении программы «Скан-архив» для создания архива документов в «1С» в компании-поставщике строительных материалов «Кровля и изоляция». Наличие большого числа клиентов у м

«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» на заводе «Мидель» «Мидель», российский судостроительный-судоремонтный завод, сократил время на поиск документов с помощью «Скан-архива» компании «Гэндальф». Документооборот ССРЗ «Мидель» за год составляет почти 10 тыс. документов. Компания работает с контрагентами по всей России, которых у нее порядка 100. При таком входящем/исходящем по

«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Калуга астрал» е, компания регулярно автоматизирует и упрощает свои бизнес-процессы. Так для полного контроля бухгалтерских документов «Калуга-астрал» внедрила программу «Скан-архив», разработанную своим партнером «Гэндальф». Ранее для поиска оригиналов бухгалтерских документов необходимо было отправиться в большой бумажный архив компании, в котором также подшитыми в папках хранились сотни документов клие

«Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Белый Медведь» «Гэндальф» объявил о внедрении «Скан-Архива» в компании «Белый Медведь». «Белый Медведь» - крупный региональный поставщик сертифицированных автозапчастей на коммерческий транспорт. Компания боле

«Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Петрокоммерц» «Гэндальф» объявил о завершении проекта по внедрению «Скан-Архива» в компании «Петрокоммерц». Компания «Петрокоммерц» была основана в 1994 году, и занимается технической и коммерческой деятельн

Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро» «Гэндальф» реализовала проект автоматизации процессов финансового контроля и закупочной деятельности аэропортов «Базэл Аэро». В рамках проекта создана система управления бюджетированием и закупо

«Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в компании «Феникс+» «Гэндальф» объявила о внедрении в компании «Феникс+» электронного архив документов на базе «1С» с помощью «Скан-Архива». Внедрение программы позволило автоматизировать обработку первичных докуме