1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры

«1С-Рарус» унифицировала кадровый учет и расчет зарплаты 18 предприятий «Первой нерудной компанией» ктуру справочников и требования к расчету заработной платы. Использование типовой функциональности «1С:ЗУП Корп» с минимальной кастомизацией позволило реализовать проект в сжатые сроки и даже с

«ИТ-Экспертиза» подтвердила готовность системы «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» к экстремальным нагрузкам «ИТ-Экспертизы». Уникальность данного проекта заключается в подтверждении масштабируемости системы «1С:ЗУП КОРП», которая является комплексным решением для автоматизации всех HR-процессов: от п

«1С-Рарус» автоматизировал отчетность и кадровые процессы на заводе «Электроприбор» ектроприбор»: «Внедренные системы доработаны с учетом особенностей нашего предприятия. Например, в «1С:ЗУП» настроен автоматический расчет оплаты за праздничные дни и сверхурочную деятельность

«1С:Itilium» 1.0.1.9: RAG-поиск, LLM и интеграция с «1C:ЗУП» 3.1 ктивности работы сервисных служб: обеспечивает поддержку больших языковых моделей, интеграцию с «1C:ЗУП» 3.1, RAG-поиск и улучшенные возможности взаимодействия с пользователями. Об этом CNews с

БК «Ингосстрах-Инвестиции» построила информационную учетную систему вместе с ГК «Хомнет» онал для сбора управленческой отчетности в базе «Хомнет:НФО», внедрены продукты «Хомнет:XBRL» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Об этом CNews сообщил представитель ГК «Хомнет». БК «Инг

«Нью Иммо Сервисиз» сократила трудозатраты на 50% с «1С:Зарплата и управление персоналом» ть в зарплатную программу — весь процесс был медленным, трудоёмким и подверженным ошибкам. На базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» была создана специализированная система оценки, у

«1С-Рарус» в пять раз ускорил подготовку кадровой регламентированной отчетности в авиакомпании «Икар» му кадрового учета и расчета зарплаты в авиакомпании «Икар». В результате перевода на редакцию 3.1 «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» автоматизированы расчеты выплат сотрудникам с особы

«1С-Рарус» унифицировал расчет зарплаты и кадровый учет для 7 предприятий группы «Готэк» На базе «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» создана централизованная система кадрового учета и

«1С:Itilium» 1.0.1.6: интеграция с LLM, синхронизация с «1С:ЗУП» 3.1 и QR-коды для инвентаризации тивнее благодаря интеграции с большими языковыми моделями (LLM), автоматической синхронизации с «1С:ЗУП» 3.1, поддержке самоподписанных сертификатов в мобильном приложении Itilium+ и учету акти

«1С-Рарус» создал систему управления производственными проектами в «Юнител Инжиниринг» енты для выгрузки и консолидации информации из нескольких учетных систем для загрузки в «1С:ERP» и «1С:ЗУП». Спроектирована матрица на 75 ролей, на основании которой разграничены права доступа

«1С-Рарус» создал систему управления производственными проектами в «Юнител Инжиниринг» енты для выгрузки и консолидации информации из нескольких учетных систем для загрузки в «1С:ERP» и «1С:ЗУП». Спроектирована матрица на 75 ролей, на основании которой разграничены права доступа

«1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен» «1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен». Теперь на подготовку ис

ГК «Аквилон» совершила переход с «1С:УПП» на «1С:БП» и «1С:ЗУП» с помощью «1С-ИЖТИСИ» о решение перевести процессы управления финансами и персоналом в актуальные программы «1С:БП» и «1С:ЗУП». Проект был делегирован компании «1С-ИЖТИСИ». Ижевская фирма настроила программы, перене

«Деснол» ускорил синхронизацию с продуктами «1С» тивности управления активами, обновили алгоритмы обмена данными при интеграции «1С:ТОИР КОРП» с «1С:ЗУП» и «1С:ERP». Все корректирующие кадровые документы (прием на работу, перевод, увольнение)

HCM-система «Босс» компании SL Soft интегрирована с «1С:ЗУП» Компания SL Soft (ГК Softline) реализовала интеграцию HCM-системы «Босс» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Коннектор обеспечивает обмен данными между системами, что позволяет автоматизировать и выстраивать сквозные HR-процессы на базе «Босс» в компаниях, использ

«Томские мельницы» перешли на «1С:ЗУП» и сократили на 80% затраты на обслуживание ние мукомольно-крупяным предприятием» («1С:УМКП») в «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» («1С:ЗУП»). Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита». Этот шаг позволил не только сущес

Продуктовая розничная сеть «Холлифуд» перевела учет с «1С:ЗУП КОРП» 2.5 на «1С:ЗУП КОРП» 3.1 с помощью «1С-ИЖТИСИ» нской, Новосибирской областях, а также на Урале. Ранее предприятие работало в доработанной системе «1С:ЗУП КОРП» редакции 2.5. После того, как фирма «1С» прекратила поддержку программы, организ

Импортозамещение в массовой рознице: «1С-Рарус» за 8 месяцев перевел сеть «Дикси» на систему «1С» «1С-Рарус» завершил проект перевода с иностранной системы на «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» в группе компаний «Дикси». За восемь месяцев создан

В АО «Трансфингруп» в 1,5 раза ускорили кадровые процессы с помощью системы «1С:Зарплата и управление персоналом». де внедрения в качестве дополнения к основному программному продукту было использовано ПО «Аксиома: ЗУП НФО. Дополнение к 1С:ЗУП» – решение, обеспечивающее отраслевой стандарт бухгалтерс

IBS внедрила «1С:ЗУП» и выполнила миграцию данных для группы компаний ITMS а для группы компаний ITMS корпоративную информационную систему управления персоналом на основе «1С:ЗУП», заменила используемый в ГК программный продукт зарубежного вендора, выполнила миграцию

Для усиления контроля за персональными данными «Москабель - Фуджикура» внедрила «1С: ЗУП КОРП» ИT-интегратор «Первый Бит» завершил проект по внедрению «1С: ЗУП 3.1 КОРП» в компании АО «Москабель - Фуджикура», ведущего производителя оптического к

Ноу-хау: перевод расчета заработной платы с иностранного ПО на «1С:ЗУП» за 2 месяца ка позволяет оперативно загрузить информацию в «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1. КОРП» («1С:ЗУП») и с минимальными усилиями запустить систему в случае, если у предприятия есть возможнос

Globus IT интегрировала «1С:ЗУП» в сервис для 2 тыс. сотрудников сети дискаунтеров Smart ии по рабочим вопросам и облегчить кандидатам на вакансии процесс трудоустройства. Интеграция с «1С:ЗУП» происходила по event-модели. На бэкенде была создана копия контента «1С», доступ к котор

«1С-Рарус» создал единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес» о расчету заработной платы и ведению кадрового учета для 350 сотрудников компании в единую систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«1С-Рарус» создал единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес» о расчету заработной платы и ведению кадрового учета для 350 сотрудников компании в единую систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». Целью проекта стало объединение информационных б

«КОРУС Консалтинг» перевел «Ленгазспецстрой» на новую версию «1С:ЗУП» 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1». В рамках проекта команда перенесла из прежней системы «1С:ЗУП 2.5» процессы по ведению кадрового учета, расчету зарплат и другие бизнес-функции, а такж

«1С‑рарус» создала систему учета рабочих мест и оценки охраны труда для «ТНГ‑групп» алом Корп». Основной целью стало сокращение трудозатрат на ведение учета рабочих мест в системе «1С:ЗУП Корп» и внесение информации по специальной оценке условий труда (СОУТ). Процесс специальн

Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» d, автоматизацией кадрового учета занималась проектная команда «Юникон бизнес солюшнс». Перевод на «1С:ЗУП КОРП» занял пять месяцев. Разработали функциональную модель расчета заработной платы,

«Первый бит» помог торговой сети «Командор» перейти на единую систему расчета зарплаты для 11 тыс. сотрудников на базе «1С:ЗУП КОРП» на единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 11 тыс. сотрудников на базе «1С:ЗУП КОРП». Об этом CNews сообщили представители «Первого бита». Компания «Командор» исполь

«1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в международной компании «Келлогг рус» л управление персоналом, расчет зарплаты и формирование отчетности в «Келлогг рус» на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». В результате проекта оптимизированы текущие бизнес

Единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 3700 сотрудников ГК «Римера» тизации расчета заработной платы и кадровых процессов на крупных предприятиях. Результаты внедрения 1С:ЗУП КОРП в ГК «Римера» Создана единая информационная система, объединяющая три ранее разро

CorpSoft24 обновила систему кадрового учета и расчета зарплат для «Улыбки радуги» этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Основная причина перехода – прекращение поддержки «1С:ЗУП 2.5» со стороны вендора, отсутствие обновлений, в том числе регламентированных форм отчет

«Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции» иков, создания кадрового резерва и охраны труда. «На наш взгляд, отечественный программный продукт «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» наиболее точно отвечает текущим и перспективным б

«Самарская сетевая компания» рассчитывает зарплату 2800 сотрудникам с 1С:ЗУП илиала «1С Рарус» осуществили переход с редакции 2.5 на новую редакцию 3.1 комплексной системы с 1С:ЗУП КОРП в АО «Самарская сетевая компания». Переход на новую версию позволил получить более с

Мособлдума внедрила решения «1С» «1С:Первый бит» завершила внедрение решений «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» в Московской областной думе. В результате об

«Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век» требований действующего законодательства. Для достижения наибольшего эффекта от внедрения решения «1С:ЗУП» была настроена интеграция с действующей системой оперативного учета «1С:Управление пр

«Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» атизировали расчет заработной платы в многопрофильной транспортно-логистической компании «Кастор». «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», интегрированная с решениями «1С: Транспортная логи

«Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК» Специалисты компании «Первый Бит» установили единую систему на базе «1С:ЗУП КОРП» в компании АО «ЖТК», дочернее общество ОАО «Российские железные дороги», автомат

«1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП Компания «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП, в которой 800 пользователей из 73 филиалов и представительствах компании по всей