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1С:ЗУП 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и кадры 1С:Кадры
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.08.2026
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«1С-Рарус» унифицировала кадровый учет и расчет зарплаты 18 предприятий «Первой нерудной компанией»
ктуру справочников и требования к расчету заработной платы. Использование типовой функциональности «1С:ЗУП Корп» с минимальной кастомизацией позволило реализовать проект в сжатые сроки и даже с
|25.06.2026
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«ИТ-Экспертиза» подтвердила готовность системы «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» к экстремальным нагрузкам
«ИТ-Экспертизы». Уникальность данного проекта заключается в подтверждении масштабируемости системы «1С:ЗУП КОРП», которая является комплексным решением для автоматизации всех HR-процессов: от п
|17.12.2025
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«1С-Рарус» автоматизировал отчетность и кадровые процессы на заводе «Электроприбор»
ектроприбор»: «Внедренные системы доработаны с учетом особенностей нашего предприятия. Например, в «1С:ЗУП» настроен автоматический расчет оплаты за праздничные дни и сверхурочную деятельность
|05.11.2025
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«1С:Itilium» 1.0.1.9: RAG-поиск, LLM и интеграция с «1C:ЗУП» 3.1
ктивности работы сервисных служб: обеспечивает поддержку больших языковых моделей, интеграцию с «1C:ЗУП» 3.1, RAG-поиск и улучшенные возможности взаимодействия с пользователями. Об этом CNews с
|29.10.2025
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БК «Ингосстрах-Инвестиции» построила информационную учетную систему вместе с ГК «Хомнет»
онал для сбора управленческой отчетности в базе «Хомнет:НФО», внедрены продукты «Хомнет:XBRL» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Об этом CNews сообщил представитель ГК «Хомнет». БК «Инг
|27.10.2025
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«Нью Иммо Сервисиз» сократила трудозатраты на 50% с «1С:Зарплата и управление персоналом»
ть в зарплатную программу — весь процесс был медленным, трудоёмким и подверженным ошибкам. На базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» была создана специализированная система оценки, у
|02.09.2025
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«1С-Рарус» в пять раз ускорил подготовку кадровой регламентированной отчетности в авиакомпании «Икар»
му кадрового учета и расчета зарплаты в авиакомпании «Икар». В результате перевода на редакцию 3.1 «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» автоматизированы расчеты выплат сотрудникам с особы
|29.08.2025
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«1С-Рарус» унифицировал расчет зарплаты и кадровый учет для 7 предприятий группы «Готэк»
На базе «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» создана централизованная система кадрового учета и
|08.08.2025
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«1С:Itilium» 1.0.1.6: интеграция с LLM, синхронизация с «1С:ЗУП» 3.1 и QR-коды для инвентаризации
тивнее благодаря интеграции с большими языковыми моделями (LLM), автоматической синхронизации с «1С:ЗУП» 3.1, поддержке самоподписанных сертификатов в мобильном приложении Itilium+ и учету акти
|28.07.2025
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«1С-Рарус» создал систему управления производственными проектами в «Юнител Инжиниринг»
енты для выгрузки и консолидации информации из нескольких учетных систем для загрузки в «1С:ERP» и «1С:ЗУП». Спроектирована матрица на 75 ролей, на основании которой разграничены права доступа
|24.07.2025
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«1С-Рарус» создал систему управления производственными проектами в «Юнител Инжиниринг»
енты для выгрузки и консолидации информации из нескольких учетных систем для загрузки в «1С:ERP» и «1С:ЗУП». Спроектирована матрица на 75 ролей, на основании которой разграничены права доступа
|08.04.2025
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«1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен»
«1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен». Теперь на подготовку ис
|25.03.2025
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ГК «Аквилон» совершила переход с «1С:УПП» на «1С:БП» и «1С:ЗУП» с помощью «1С-ИЖТИСИ»
о решение перевести процессы управления финансами и персоналом в актуальные программы «1С:БП» и «1С:ЗУП». Проект был делегирован компании «1С-ИЖТИСИ». Ижевская фирма настроила программы, перене
|06.02.2025
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«Деснол» ускорил синхронизацию с продуктами «1С»
тивности управления активами, обновили алгоритмы обмена данными при интеграции «1С:ТОИР КОРП» с «1С:ЗУП» и «1С:ERP». Все корректирующие кадровые документы (прием на работу, перевод, увольнение)
|03.02.2025
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HCM-система «Босс» компании SL Soft интегрирована с «1С:ЗУП»
Компания SL Soft (ГК Softline) реализовала интеграцию HCM-системы «Босс» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Коннектор обеспечивает обмен данными между системами, что позволяет автоматизировать и выстраивать сквозные HR-процессы на базе «Босс» в компаниях, использ
|12.12.2024
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«Томские мельницы» перешли на «1С:ЗУП» и сократили на 80% затраты на обслуживание
ние мукомольно-крупяным предприятием» («1С:УМКП») в «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» («1С:ЗУП»). Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита». Этот шаг позволил не только сущес
|24.10.2024
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Продуктовая розничная сеть «Холлифуд» перевела учет с «1С:ЗУП КОРП» 2.5 на «1С:ЗУП КОРП» 3.1 с помощью «1С-ИЖТИСИ»
нской, Новосибирской областях, а также на Урале. Ранее предприятие работало в доработанной системе «1С:ЗУП КОРП» редакции 2.5. После того, как фирма «1С» прекратила поддержку программы, организ
|01.07.2024
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Импортозамещение в массовой рознице: «1С-Рарус» за 8 месяцев перевел сеть «Дикси» на систему «1С»
«1С-Рарус» завершил проект перевода с иностранной системы на «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» в группе компаний «Дикси». За восемь месяцев создан
|22.04.2024
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В АО «Трансфингруп» в 1,5 раза ускорили кадровые процессы с помощью системы «1С:Зарплата и управление персоналом».
де внедрения в качестве дополнения к основному программному продукту было использовано ПО «Аксиома: ЗУП НФО. Дополнение к 1С:ЗУП» – решение, обеспечивающее отраслевой стандарт бухгалтерс
|28.03.2024
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IBS внедрила «1С:ЗУП» и выполнила миграцию данных для группы компаний ITMS
а для группы компаний ITMS корпоративную информационную систему управления персоналом на основе «1С:ЗУП», заменила используемый в ГК программный продукт зарубежного вендора, выполнила миграцию
|29.02.2024
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Для усиления контроля за персональными данными «Москабель - Фуджикура» внедрила «1С: ЗУП КОРП»
ИT-интегратор «Первый Бит» завершил проект по внедрению «1С: ЗУП 3.1 КОРП» в компании АО «Москабель - Фуджикура», ведущего производителя оптического к
|06.02.2024
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Ноу-хау: перевод расчета заработной платы с иностранного ПО на «1С:ЗУП» за 2 месяца
ка позволяет оперативно загрузить информацию в «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1. КОРП» («1С:ЗУП») и с минимальными усилиями запустить систему в случае, если у предприятия есть возможнос
|25.01.2024
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Globus IT интегрировала «1С:ЗУП» в сервис для 2 тыс. сотрудников сети дискаунтеров Smart
ии по рабочим вопросам и облегчить кандидатам на вакансии процесс трудоустройства. Интеграция с «1С:ЗУП» происходила по event-модели. На бэкенде была создана копия контента «1С», доступ к котор
|17.01.2024
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«1С-Рарус» создал единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес»
о расчету заработной платы и ведению кадрового учета для 350 сотрудников компании в единую систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».
|12.01.2024
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«1С-Рарус» создал единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес»
о расчету заработной платы и ведению кадрового учета для 350 сотрудников компании в единую систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». Целью проекта стало объединение информационных б
|20.12.2023
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«КОРУС Консалтинг» перевел «Ленгазспецстрой» на новую версию «1С:ЗУП»
1С:Зарплата и управление персоналом 3.1». В рамках проекта команда перенесла из прежней системы «1С:ЗУП 2.5» процессы по ведению кадрового учета, расчету зарплат и другие бизнес-функции, а такж
|26.09.2023
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«1С‑рарус» создала систему учета рабочих мест и оценки охраны труда для «ТНГ‑групп»
алом Корп». Основной целью стало сокращение трудозатрат на ведение учета рабочих мест в системе «1С:ЗУП Корп» и внесение информации по специальной оценке условий труда (СОУТ). Процесс специальн
|13.09.2023
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Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»
d, автоматизацией кадрового учета занималась проектная команда «Юникон бизнес солюшнс». Перевод на «1С:ЗУП КОРП» занял пять месяцев. Разработали функциональную модель расчета заработной платы,
|08.06.2023
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«Первый бит» помог торговой сети «Командор» перейти на единую систему расчета зарплаты для 11 тыс. сотрудников на базе «1С:ЗУП КОРП»
на единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 11 тыс. сотрудников на базе «1С:ЗУП КОРП». Об этом CNews сообщили представители «Первого бита». Компания «Командор» исполь
|27.06.2022
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«1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в международной компании «Келлогг рус»
л управление персоналом, расчет зарплаты и формирование отчетности в «Келлогг рус» на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». В результате проекта оптимизированы текущие бизнес
|15.06.2022
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Единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 3700 сотрудников ГК «Римера»
тизации расчета заработной платы и кадровых процессов на крупных предприятиях. Результаты внедрения 1С:ЗУП КОРП в ГК «Римера» Создана единая информационная система, объединяющая три ранее разро
|28.03.2022
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CorpSoft24 обновила систему кадрового учета и расчета зарплат для «Улыбки радуги»
этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Основная причина перехода – прекращение поддержки «1С:ЗУП 2.5» со стороны вендора, отсутствие обновлений, в том числе регламентированных форм отчет
|17.02.2022
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«Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»
иков, создания кадрового резерва и охраны труда. «На наш взгляд, отечественный программный продукт «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» наиболее точно отвечает текущим и перспективным б
|10.02.2022
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«Самарская сетевая компания» рассчитывает зарплату 2800 сотрудникам с 1С:ЗУП
илиала «1С Рарус» осуществили переход с редакции 2.5 на новую редакцию 3.1 комплексной системы с 1С:ЗУП КОРП в АО «Самарская сетевая компания». Переход на новую версию позволил получить более с
|20.10.2021
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Мособлдума внедрила решения «1С»
«1С:Первый бит» завершила внедрение решений «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» в Московской областной думе. В результате об
|27.08.2021
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«Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век»
требований действующего законодательства. Для достижения наибольшего эффекта от внедрения решения «1С:ЗУП» была настроена интеграция с действующей системой оперативного учета «1С:Управление пр
|30.12.2020
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«Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом»
атизировали расчет заработной платы в многопрофильной транспортно-логистической компании «Кастор». «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», интегрированная с решениями «1С: Транспортная логи
|27.10.2020
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«Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК»
Специалисты компании «Первый Бит» установили единую систему на базе «1С:ЗУП КОРП» в компании АО «ЖТК», дочернее общество ОАО «Российские железные дороги», автомат
|10.07.2020
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«1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП
Компания «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП, в которой 800 пользователей из 73 филиалов и представительствах компании по всей
|03.04.2020
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Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП»
руда водителям. Это свело к минимуму ручной перенос данных из программы в программу. Кроме того, в «1С:Зарплата управление персоналом» настроено около 50 контрольных точек для проверки правильн
1С:ЗУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 23
|Махлин Дмитрий 123 12
|Бобров Антон 55 11
|Стоянов Алексей 56 6
|Слободенюк Дмитрий 27 5
|Сибгатуллин Айрат 21 4
|Дьяченко Валерий 96 4
|Нестеров Алексей 175 4
|Галкин Николай 140 3
|Нечаев Андрей 27 3
|Чурсин Дмитрий 87 3
|Добровинский Александр 48 3
|Пучков Дмитрий 71 3
|Сударкин Евгений 29 3
|Тятюшев Максим 215 3
|Барсуков Антон 3 3
|Морогин Данила 21 3
|Натрусов Артем 313 3
|Кичко Дмитрий 69 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Чаркин Евгений 317 3
|Глазков Александр 151 3
|Сотин Денис 216 3
|Семенов Александр 166 2
|Харитонов Александр 69 2
|Леонов Алексей 96 2
|Бондарь Дмитрий 37 2
|Сварник Павел 37 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Богданова Ольга 6 2
|Петрова Татьяна 4 2
|Тюрин Евгений 4 2
|Ширяев Сергей 3 2
|Александров Александр 86 2
|Булгаков Кирилл 133 2
|Гусев Михаил 27 2
|Спиридонов Александр 49 2
|Демидов Михаил 134 2
|Крыжановский Константин 9 2
|Верисов Михаил 25 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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