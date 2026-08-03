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1С:ЗУП 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и кадры 1С:Кадры

1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры

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03.08.2026 «1С-Рарус» унифицировала кадровый учет и расчет зарплаты 18 предприятий «Первой нерудной компанией»

ктуру справочников и требования к расчету заработной платы. Использование типовой функциональности «1С:ЗУП Корп» с минимальной кастомизацией позволило реализовать проект в сжатые сроки и даже с
25.06.2026 «ИТ-Экспертиза» подтвердила готовность системы «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» к экстремальным нагрузкам

«ИТ-Экспертизы». Уникальность данного проекта заключается в подтверждении масштабируемости системы «1С:ЗУП КОРП», которая является комплексным решением для автоматизации всех HR-процессов: от п
17.12.2025 «1С-Рарус» автоматизировал отчетность и кадровые процессы на заводе «Электроприбор»

ектроприбор»: «Внедренные системы доработаны с учетом особенностей нашего предприятия. Например, в «1С:ЗУП» настроен автоматический расчет оплаты за праздничные дни и сверхурочную деятельность

05.11.2025 «1С:Itilium» 1.0.1.9: RAG-поиск, LLM и интеграция с «1C:ЗУП» 3.1

ктивности работы сервисных служб: обеспечивает поддержку больших языковых моделей, интеграцию с «1C:ЗУП» 3.1, RAG-поиск и улучшенные возможности взаимодействия с пользователями. Об этом CNews с
29.10.2025 БК «Ингосстрах-Инвестиции» построила информационную учетную систему вместе с ГК «Хомнет»

онал для сбора управленческой отчетности в базе «Хомнет:НФО», внедрены продукты «Хомнет:XBRL» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Об этом CNews сообщил представитель ГК «Хомнет». БК «Инг
27.10.2025 «Нью Иммо Сервисиз» сократила трудозатраты на 50% с «1С:Зарплата и управление персоналом»

ть в зарплатную программу — весь процесс был медленным, трудоёмким и подверженным ошибкам. На базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» была создана специализированная система оценки, у
02.09.2025 «1С-Рарус» в пять раз ускорил подготовку кадровой регламентированной отчетности в авиакомпании «Икар»

му кадрового учета и расчета зарплаты в авиакомпании «Икар». В результате перевода на редакцию 3.1 «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» автоматизированы расчеты выплат сотрудникам с особы
29.08.2025 «1С-Рарус» унифицировал расчет зарплаты и кадровый учет для 7 предприятий группы «Готэк»

На базе «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» создана централизованная система кадрового учета и

08.08.2025 «1С:Itilium» 1.0.1.6: интеграция с LLM, синхронизация с «1С:ЗУП» 3.1 и QR-коды для инвентаризации

тивнее благодаря интеграции с большими языковыми моделями (LLM), автоматической синхронизации с «1С:ЗУП» 3.1, поддержке самоподписанных сертификатов в мобильном приложении Itilium+ и учету акти
28.07.2025 «1С-Рарус» создал систему управления производственными проектами в «Юнител Инжиниринг»

енты для выгрузки и консолидации информации из нескольких учетных систем для загрузки в «1С:ERP» и «1С:ЗУП». Спроектирована матрица на 75 ролей, на основании которой разграничены права доступа

24.07.2025 «1С-Рарус» создал систему управления производственными проектами в «Юнител Инжиниринг»

енты для выгрузки и консолидации информации из нескольких учетных систем для загрузки в «1С:ERP» и «1С:ЗУП». Спроектирована матрица на 75 ролей, на основании которой разграничены права доступа

08.04.2025 «1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен»

«1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен». Теперь на подготовку ис
25.03.2025 ГК «Аквилон» совершила переход с «1С:УПП» на «1С:БП» и «1С:ЗУП» с помощью «1С-ИЖТИСИ»

о решение перевести процессы управления финансами и персоналом в актуальные программы «1С:БП» и «1С:ЗУП». Проект был делегирован компании «1С-ИЖТИСИ». Ижевская фирма настроила программы, перене
06.02.2025 «Деснол» ускорил синхронизацию с продуктами «1С»

тивности управления активами, обновили алгоритмы обмена данными при интеграции «1С:ТОИР КОРП» с «1С:ЗУП» и «1С:ERP». Все корректирующие кадровые документы (прием на работу, перевод, увольнение)
03.02.2025 HCM-система «Босс» компании SL Soft интегрирована с «1С:ЗУП»

Компания SL Soft (ГК Softline) реализовала интеграцию HCM-системы «Босс» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Коннектор обеспечивает обмен данными между системами, что позволяет автоматизировать и выстраивать сквозные HR-процессы на базе «Босс» в компаниях, использ
12.12.2024 «Томские мельницы» перешли на «1С:ЗУП» и сократили на 80% затраты на обслуживание

ние мукомольно-крупяным предприятием» («1С:УМКП») в «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» («1С:ЗУП»). Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита». Этот шаг позволил не только сущес
24.10.2024 Продуктовая розничная сеть «Холлифуд» перевела учет с «1С:ЗУП КОРП» 2.5 на «1С:ЗУП КОРП» 3.1 с помощью «1С-ИЖТИСИ»

нской, Новосибирской областях, а также на Урале. Ранее предприятие работало в доработанной системе «1С:ЗУП КОРП» редакции 2.5. После того, как фирма «1С» прекратила поддержку программы, организ
01.07.2024 Импортозамещение в массовой рознице: «1С-Рарус» за 8 месяцев перевел сеть «Дикси» на систему «1С»

«1С-Рарус» завершил проект перевода с иностранной системы на «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» в группе компаний «Дикси». За восемь месяцев создан
22.04.2024 В АО «Трансфингруп» в 1,5 раза ускорили кадровые процессы с помощью системы «1С:Зарплата и управление персоналом».

де внедрения в качестве дополнения к основному программному продукту было использовано ПО «Аксиома: ЗУП НФО. Дополнение к 1С:ЗУП» – решение, обеспечивающее отраслевой стандарт бухгалтерс
28.03.2024 IBS внедрила «1С:ЗУП» и выполнила миграцию данных для группы компаний ITMS

а для группы компаний ITMS корпоративную информационную систему управления персоналом на основе «1С:ЗУП», заменила используемый в ГК программный продукт зарубежного вендора, выполнила миграцию

29.02.2024 Для усиления контроля за персональными данными «Москабель - Фуджикура» внедрила «1С: ЗУП КОРП»

ИT-интегратор «Первый Бит» завершил проект по внедрению «1С: ЗУП 3.1 КОРП» в компании АО «Москабель - Фуджикура», ведущего производителя оптического к
06.02.2024 Ноу-хау: перевод расчета заработной платы с иностранного ПО на «1С:ЗУП» за 2 месяца

ка позволяет оперативно загрузить информацию в «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1. КОРП» («1С:ЗУП») и с минимальными усилиями запустить систему в случае, если у предприятия есть возможнос
25.01.2024 Globus IT интегрировала «1С:ЗУП» в сервис для 2 тыс. сотрудников сети дискаунтеров Smart

ии по рабочим вопросам и облегчить кандидатам на вакансии процесс трудоустройства. Интеграция с «1С:ЗУП» происходила по event-модели. На бэкенде была создана копия контента «1С», доступ к котор
17.01.2024 «1С-Рарус» создал единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес»

о расчету заработной платы и ведению кадрового учета для 350 сотрудников компании в единую систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».
12.01.2024 «1С-Рарус» создал единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес»

о расчету заработной платы и ведению кадрового учета для 350 сотрудников компании в единую систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». Целью проекта стало объединение информационных б
20.12.2023 «КОРУС Консалтинг» перевел «Ленгазспецстрой» на новую версию «1С:ЗУП»

1С:Зарплата и управление персоналом 3.1». В рамках проекта команда перенесла из прежней системы «1С:ЗУП 2.5» процессы по ведению кадрового учета, расчету зарплат и другие бизнес-функции, а такж
26.09.2023 «1С‑рарус» создала систему учета рабочих мест и оценки охраны труда для «ТНГ‑групп»

алом Корп». Основной целью стало сокращение трудозатрат на ведение учета рабочих мест в системе «1С:ЗУП Корп» и внесение информации по специальной оценке условий труда (СОУТ). Процесс специальн
13.09.2023 Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»

d, автоматизацией кадрового учета занималась проектная команда «Юникон бизнес солюшнс». Перевод на «1С:ЗУП КОРП» занял пять месяцев. Разработали функциональную модель расчета заработной платы,

08.06.2023 «Первый бит» помог торговой сети «Командор» перейти на единую систему расчета зарплаты для 11 тыс. сотрудников на базе «1С:ЗУП КОРП»

на единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 11 тыс. сотрудников на базе «1С:ЗУП КОРП». Об этом CNews сообщили представители «Первого бита». Компания «Командор» исполь
27.06.2022 «1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в международной компании «Келлогг рус»

л управление персоналом, расчет зарплаты и формирование отчетности в «Келлогг рус» на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». В результате проекта оптимизированы текущие бизнес
15.06.2022 Единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 3700 сотрудников ГК «Римера»

тизации расчета заработной платы и кадровых процессов на крупных предприятиях. Результаты внедрения 1С:ЗУП КОРП в ГК «Римера» Создана единая информационная система, объединяющая три ранее разро
28.03.2022 CorpSoft24 обновила систему кадрового учета и расчета зарплат для «Улыбки радуги»

этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Основная причина перехода – прекращение поддержки «1С:ЗУП 2.5» со стороны вендора, отсутствие обновлений, в том числе регламентированных форм отчет
17.02.2022 «Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»

иков, создания кадрового резерва и охраны труда. «На наш взгляд, отечественный программный продукт «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» наиболее точно отвечает текущим и перспективным б
10.02.2022 «Самарская сетевая компания» рассчитывает зарплату 2800 сотрудникам с 1С:ЗУП

илиала «1С Рарус» осуществили переход с редакции 2.5 на новую редакцию 3.1 комплексной системы с 1С:ЗУП КОРП в АО «Самарская сетевая компания». Переход на новую версию позволил получить более с
20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С»

«1С:Первый бит» завершила внедрение решений «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» в Московской областной думе. В результате об
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век»

требований действующего законодательства. Для достижения наибольшего эффекта от внедрения решения «1С:ЗУП» была настроена интеграция с действующей системой оперативного учета «1С:Управление пр
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом»

атизировали расчет заработной платы в многопрофильной транспортно-логистической компании «Кастор». «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», интегрированная с решениями «1С: Транспортная логи
27.10.2020 «Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК»

Специалисты компании «Первый Бит» установили единую систему на базе «1С:ЗУП КОРП» в компании АО «ЖТК», дочернее общество ОАО «Российские железные дороги», автомат
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП

Компания «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП, в которой 800 пользователей из 73 филиалов и представительствах компании по всей
03.04.2020 Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП»

руда водителям. Это свело к минимуму ручной перенос данных из программы в программу. Кроме того, в «1С:Зарплата управление персоналом» настроено около 50 контрольных точек для проверки правильн

Публикаций - 702, упоминаний - 1221

1С:ЗУП и организации, системы, технологии, персоны:

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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 189
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 156
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 151
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 145
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 122
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 99
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 75
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 71
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 63
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 59
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 53
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 52
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 51
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 46
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 46
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 44
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 41
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 40
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 40
HRM - Расчет отпуска 873 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 39
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 38
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 33
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 32
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 31
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 30
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 29
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 29
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 28
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 27
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 235
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 218
1С:ERP Управление предприятием 841 132
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 79
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 61
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 53
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 52
Microsoft Office 4170 41
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 37
1С:Документооборот КОРП 90 33
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 31
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 27
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 22
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 22
1С:Корпорация 57 22
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 22
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 18
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
1С:Бухгалтерия КОРП 58 15
Linux OS 11533 14
1С:Розница 110 13
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 76 13
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 13
1С:Аналитика 30 12
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 12
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 36 11
Корус Консалтинг - K-Team HRM 70 11
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 54 10
1С:Торговля и Склад 91 10
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 10
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 10
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 70 9
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 9
1С:Шина 17 9
Microsoft Windows 16882 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
Нуралиев Борис 298 23
Махлин Дмитрий 123 12
Бобров Антон 55 11
Стоянов Алексей 56 6
Слободенюк Дмитрий 27 5
Сибгатуллин Айрат 21 4
Дьяченко Валерий 96 4
Нестеров Алексей 175 4
Галкин Николай 140 3
Нечаев Андрей 27 3
Чурсин Дмитрий 87 3
Добровинский Александр 48 3
Пучков Дмитрий 71 3
Сударкин Евгений 29 3
Тятюшев Максим 215 3
Барсуков Антон 3 3
Морогин Данила 21 3
Натрусов Артем 313 3
Кичко Дмитрий 69 3
Шадаев Максут 1210 3
Чаркин Евгений 317 3
Глазков Александр 151 3
Сотин Денис 216 3
Семенов Александр 166 2
Харитонов Александр 69 2
Леонов Алексей 96 2
Бондарь Дмитрий 37 2
Сварник Павел 37 2
Заржецкий Александр 37 2
Богданова Ольга 6 2
Петрова Татьяна 4 2
Тюрин Евгений 4 2
Ширяев Сергей 3 2
Александров Александр 86 2
Булгаков Кирилл 133 2
Гусев Михаил 27 2
Спиридонов Александр 49 2
Демидов Михаил 134 2
Крыжановский Константин 9 2
Верисов Михаил 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 375
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 104
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 44
Европа 24964 19
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Россия - СФО - Новосибирск 4876 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 12
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
Украина 7928 10
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 5
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Япония 13807 4
Польша - Республика 2031 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 315
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 282
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 201
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 130
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 107
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 80
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 77
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 73
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 65
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 57
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 54
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 46
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 45
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 43
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 40
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 36
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 32
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 30
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 28
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 26
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 392 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 24
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 23
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 21
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 20
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 19
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Экономический эффект 1342 18
Ведомости 1466 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Vogue 25 1
За рулем 2 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Российский рынок ERP 24 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Forrester Research 834 2
Microsoft Research 144 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Market Research Future 10 1
Dimensional Research 16 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
ТвГУ - Тверской государственный университет 14 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 11 1
МИТРО Образовательный холдинг 2 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 8 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
РАН ГЕОХИ - Институт Геохимии и Аналитической Химии имени В.И. Вернадского 6 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
ВНИИРТ - Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники 2 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 8 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
Зерокодер 10 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
1С:ERP Бизнес-форум 19 10
1С:Проект года 28 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CNews FORUM Кейсы 313 6
CNews Баттл 69 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CNews AWARDS - награда 571 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Microsoft Ignite 44 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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