ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг

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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЛитРес ГК
LitRes
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 107, упоминаний - 152
ЛитРес ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Анурьев Сергей 12 3
|Носова Юлия 12 3
|Липич Григорий 48 2
|Грааф Ирина 3 2
|Колесников Олег 13 2
|Донцова Дарья 7 2
|Глуховский Дмитрий 19 2
|Артамонова Анна 127 2
|Рябыко Максим 9 2
|Зыков Владимир 2 1
|Олюнин Дмитрий 7 1
|Абашина Екатерина 1 1
|Петровская Екатерина 1 1
|Максимов Макс 1 1
|Капьев Евгений 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Беляев Илья 1 1
|Агамирзян Игорь 55 1
|Нечаев Михаил 1 1
|Волк Ирина 10 1
|Тодд Анна 1 1
|Пушкин Александр 11 1
|Конева Дарина 1 1
|Полякова Татьяна 2 1
|Метлицкая Мария 1 1
|Степанова Татьяна 5 1
|Макс Крайнов 2 1
|Черменин Артем 6 1
|Тянтов Эдуард 2 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
|Новиков Олег 2 1
|Маринин Александр 4 1
|Бобровский Александр 1 1
|Витрук Аркадий 1 1
|Кретов Илья 11 1
|Шадаев Максут 384 1
|Мыздриков Иван 12 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Климарев Михаил 46 1
|Круглов Алексей 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761348, в очереди разбора - 665037.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761348, в очереди разбора - 665037.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru