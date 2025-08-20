Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ЛитРес ГК LitRes Библиотека электронных книг

ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг

Литрес — участник рынка лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. В 2022 году Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 000 новых книг.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 27 дел, на cумму 583 921 388 ₽*

Судебные дела (27) на сумму 583 921 388 ₽*
в качестве истца (10) на сумму 326 282 343 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 2 237 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.08.2025 Исследование «Литрес»: больше половины digital-авторов используют искусственный интеллект при написании книг

Сервис «Литрес Самиздат» опросил digital-авторов, чтобы узнать, прибегают ли они к помощи искусственного интеллекта, для каких задач используют ИИ чаще всего и как оценивают будущее нейросетей в литера
14.08.2025 Доля подписки достигла 50% в выручке группы компаний «Литрес»

По результатам II квартала 2025 г. доля подписки («Литрес» и MyBook) в выручке группы компаний «Литрес» впервые достигла 50%, продемонстрировав значимый рост на 20 п.п. с начала 2023 г. Выручка от продажи подписок выросла на 35% по сравн
28.05.2025 Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами»

ка книжного ИТ-сервиса Руководство Wildberries до конца 2025 г. запустит фирменный книжный сервис, пишет «Ведомости». Такое решение позволит хоть как-то конкурировать с гигантами на российском рынке «Литрес» и «Яндекс Книги». 28 мая 2025 г. в компании Wildberries заняты тестированием собственного книжного ИТ-сервиса. Он будет реализован за пределами основного сайта. Руководство маркетплейса
22.05.2025 «Литрес» построил аналитическое хранилище данных в облаке Cloud.ru

Сервис лицензионных электронных и аудиокниг «Литрес» создал собственное аналитическое хранилище бизнес-данных в облаке Cloud.ru и сократил время обработки ряда «тяжелых» запросов при обращении к информации с нескольких минут до 5 секунд.

11.11.2024 Политехнический музей и «Литрес» выпустили аудиопроект «Нескучные истории библиотеки»

К юбилейному году Политехнический музей и книжный сервис «Литрес» выпустили аудиопроект «Нескучные истории библиотеки», который доступен в «Литрес Журнале» с 11 ноября. Он знакомит слушателей с историей и фондами одной из старейших научно-техни
31.10.2024 «Литрес» запускает формат вебтунов

Книжный сервис «Литрес» адаптирует приложения под категорию вебтунов — цифровых комиксов. В «Литрес» б
02.10.2024 «Наносемантика» и «Литрес» озвучили книгу Аркадия Гайдара синтезированным голосом Юрия Левитана

Специально к 110-летию со дня рождения Юрия Левитана, «голоса Победы», «Наносемантика» и «Литрес» выпускают аудиокнигу «У переднего края». В ней военные очерки Аркадия Гайдара звучат

12.09.2024 Сергей Анисимов стал новым директором по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «ЛитРес»

Сергей Анисимов занял пост директора по стратегическому маркетингу и развитию в группе компаний «ЛитРес». В его задачи войдут разработка стратегической повестки развития компании и ее реализация, формирование медиа- и коммуникационной стратегий, актуализация позиционирования и платформы бр
03.04.2024 «Литрес» запускает книжный сервис в Турции 

Книжный сервис «Литрес» запускает для турецкой аудитории сайт litres-tr.com и мобильное приложение для операц
15.02.2024 Исследование «Авито Работы» и «Литрес»: ИT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы

«Авито Работа» и книжный сервис «Литрес» провели опрос среди работающих россиян и выяснили, что 79% респондентов читают и слуш
14.02.2024 Группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2023 года

По итогам 2023 г. выручка группы компаний «ЛитРес», в которую входят сервисы «Литрес», MyBook, «Литрес Самиздат», «Литр
19.01.2024 «1С-Рарус» создала единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес»

«1С-Рарус» создала единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес». ИТ-служба группы компаний «ЛитРес» приняла решение консолидировать информацию
17.01.2024 «1С-Рарус» создал единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес»

Ассортимент группы компаний «ЛитРес» насчитывает более 1 млн электронных и аудиокниг. Каждый месяц выходит 5 тыс. новых кн
12.01.2024 «1С-Рарус» создал единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес»

ИТ-служба группы компаний «ЛитРес» приняла решение консолидировать информацию по расчету заработной платы и ведению кадрового учета для 350 сотрудников компании в единую систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОР
31.10.2023 «Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену

Сделка на «символическую» сумму ГК «Литрес» продала контрольную долю (51%) в платформе Estonian Digital Book Centre (EDRK) ее эстонским акционерам. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на совладелеца «Литрес» и крупнейшей в
10.07.2023 «Литрес» запускает книжный сервис в Узбекистане

Книжный сервис «Литрес» запускает для узбекской аудитории сайт Litres.uz и мобильное приложение для операцион
07.04.2023 «Литрес» и Ozon объединили сервисы продаж цифровых товаров

«Литрес» и Ozon объединили сервисы продаж цифровых товаров. Ранее произведения из каталога кни
10.01.2023 Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с книжным сервисом «Литрес» представляет новый формат покупки контента: подписки «Читай и слушай» и «Премиум текст». Их можно приобрести в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, а использовать – с л
07.10.2022 Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM

работает на iOS и Android, также читать и слушать книги можно через браузер. Зарегистрироваться на ЛитРес можно через аккаунт ВК, ОК, Яндекс, Google, Mail.ru или традиционным способом с помощь
29.06.2022 «ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги

Книжный сервис «ЛитРес» представляет новый формат покупки контента, сообщили CNews представители «ЛитРес

18.03.2022 Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Литрес: Читай и Слушай онлайн Некоторое время назад проект Литрес включал в себя отдельные приложения «Литрес.Книги!», где можно было читать электронные книги, и «Литрес:Слушай!», который предоставлял доступ к аудиокнигам и подкастам. Теп
01.02.2022 Выручка «ЛитРес» от B2C-продаж выросла на 33%, аудиокниг — на 45%: группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2021 года

По итогам 2021 г. выручка группы компаний «ЛитРес», в которую входят сервисы «ЛитРес», MyBook, «ЛитРес: Самиздат», «Лит
28.05.2021 «ЛитРес» первым интегрировал аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустил оплату в навыке

«ЛитРес» стал первой компанией, которая интегрировала аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM

ЛитРес Одна из самых известных онлайн-библиотек, куда входят такие проекты как «ЛитРес Читай!» с электронными книгами и «ЛитРес Слушай» для прослушивания аудиокниг. Часть контента доступна лишь после оплаты, а для ознакомления с книгами предлагается только небольшой
10.08.2020 Более 2000 детских аудиокниг из каталога «ЛитРес» стали доступны на интерактивной платформе «Ростелекома»

На интерактивной платформе для детей «Ростелекома» появился обширный каталог аудиокниг от «ЛитРес», крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ. В нем представлено более 2 00 обучающих и развлекательных аудиокниг для детей и их родителей, включая классические произведения, фа
23.07.2020 «ЛитРес» запускает новый продукт на рынке книжных сервисов

«ЛитРес» представляет новый формат покупки для пользователей. Абонемент за 299 руб. в месяц позволяет получить любую электронную или аудиокнигу стоимостью до 600 руб. из каталога, включая бестсе
02.04.2020 Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес»

Группа компаний «Литрес» совместно с «Эксмо-АСТ» на время пандемии коронавируса разработали стратегию поддержк
24.03.2020 «Ростелеком» и «Литрес» открыли бесплатный доступ к 150 тысячам электронных книг

С 26 марта «Ростелеком» и «Литрес» открывают для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком К
09.12.2019 «Ростелеком» и «Литрес» запустили совместный проект «Ростелеком. Книги»

«Ростелеком» запустил для своих клиентов новую услугу «Ростелеком. Книги» с доступом к российскому сервису электронных и аудиокниг «Литрес». Каталог насчитывает более 150 тыс. электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и «Литрес» дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа. В сервисе представлены книги

05.11.2019 ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии

Группа компаний «Литрес», в которую входят проекты Литрес, MyBook, Livelib, Литрес: Самиздат,

01.10.2019 «Первый бит» автоматизировал работу компании «Литрес»

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» внедрил в работу группы «Литрес» корпоративный портал и CRM-систему «Битрикс24». Автоматизация позволила всем сотрудникам группы «Литрес» быстрее и продуктивнее взаимодействовать между собой, а специалистам отде
16.07.2019 В «Сбербанк онлайн» появилась возможность дарить книги из ассортимента сервиса «Литрес»

В приложении «Сбербанк онлайн» теперь можно дарить электронные книги из ассортимента крупнейшего сервиса электронных книг «Литрес». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Сбербанка. Подарить электронную книгу можно через «Диалоги» в приложении «Сбербанк онлайн». В чате с пользователем нужно нажать на «плюс» и выбрат
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон»

список вошли российские книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «Яуза», «Яуза-Пресс», «Книжный мир» и «Издательский дом Питер». Также в списке оказались интернет-магазины, торгующие книгами: «Озон.ру», «Литрес» и «Лабиринт.ру». Указом Порошенко запрещается ведение с данными лицами торговых операций и выполнение экономических и финансовых обязательств перед ними. В части интернет-магазинов пров
27.07.2015 «ЛитРес» присоединился к проекту МТС «Мобильная библиотека»

ртфон или планшет. К проекту присоединился один из крупнейших в России магазинов электронных книг, «ЛитРес», в результате чего фонд библиотеки увеличился вдвое. Русская и зарубежная классика, с
05.02.2015 Готовится к релизу новая версия приложения «ЛитРес: Слушай!»

Готовится к релизу обновленное приложение-каталог аудиокниг «ЛитРес: Слушай!». Оценить новинку смогут все обладатели смартфонов на платформе Android. Чтобы максимально оптимизировать приложение, при создании его новой версии разработчики «ЛитРес»

27.01.2015 «ЛитРес» выпустил первое литературное игровое приложение для iOS

тв от Apple стало доступно бесплатное игровое приложение «Книгоед». Для нового приложения компания «ЛитРес» выбрала популярный сейчас формат викторины. Обладателям устройств на платформе iOS пр
15.05.2014 Ozon приобрел долю в онлайн-магазине электронных книг LitRes.ru

владелец крупнейшего российского интернет-магазина Ozon, приобрел долю в магазине электронных книг «Литрес». Согласно договоренности сторон, доля приобретения и размер инвестиции не разглашаютс
15.04.2014 Рекомендательный сервис от «ЛитРес» появился в Facebook

Компания «ЛитРес» запустила рекомендательный сервис для пользователей соцсети Facebook. За первый день бета-версию приложения установило более 2000 пользователей, сообщили CNews в компании. Построение ре
25.12.2013 «ЛитРес» выпустила книжное iOS-приложение для школьников

Компания «ЛитРес» запустила книжное приложение для учащихся «ЛитРес: Для Школы», в котором представлены книги школьной литературной программы с 5-го по 11-й класс, рекомендованные к прочтению Мини
28.11.2013 Онлайн-библиотека «Литреса» MyBook снижает цену на подписку в полтора раза

вного продукта MyBook в полтора раза для всех пользователей. Принадлежащий на 100% онлайн-магазину «Литрес» сервис MyBook позиционируется как онлайн-библиотека с полностью легальным контентом.


Публикаций - 193, упоминаний - 269

ЛитРес ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 43
Google LLC 12690 25
Ростелеком 10948 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
VK - Mail.ru Group 3602 19
Apple Inc 13156 14
МегаФон 10742 13
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Bookmate 28 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
PocketBook International 98 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Huawei 4677 9
9594 8
Samsung Electronics 11065 7
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 7
LeEco - LeTV 61 6
Digma 251 6
ONYX International 158 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Sony 6739 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
Microsoft Corporation 25775 5
Xiaomi - Сяоми 2232 5
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
Robokassa - Робокасса 54 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Fly - Explay - Эксплей 243 3
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 3
Ecatel 6 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 26
Эксмо-АСТ - издательство 80 22
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 10
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 8
Флибуста 34 8
GFG - Lamoda - Купишуз 219 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Storytel - Сторител 9 5
Почта России ПАО 2370 5
Связной ГК 1401 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 4
Barnes & Noble 171 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
Лента - Утконос 180 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 3
ВТБ Страхование 61 3
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 3
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 3
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Visa International 1993 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 3
Президент Украины 128 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Фонд Росконгресс 24 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 14 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 74
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 54
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 45
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 33
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 29
Аудиокнига - Audiobook 259 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 19
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
Наушники - Headphones 4479 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 16
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 14
EPUB - Electronic Publication 150 14
FB2 - FictionBook 129 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 12
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 11
Google Android 15244 51
Apple iOS 8583 33
ЛитРес MyBook 28 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 18
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
Яндекс.Плюс 250 12
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Apple - App Store 3109 10
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 9
ЛитРес Livelib 9 9
ЛитРес Читай! 9 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 8
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 8
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
Microsoft Windows 16882 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 6
LeEco Le - LeEco Y - серия смартфонов 26 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 6
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Amazon Kindle 195 5
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 5
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 34 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 5
Huawei AppGallery 353 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 5
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 5
МТС Мобильная библиотека 41 4
Много приложений - RuStore - Рустор 628 4
Анурьев Сергей 28 26
Колесников Олег 20 7
Рябыко Максим 11 6
Донцова Дарья 18 6
Капьев Евгений 5 5
Носова Юлия 13 4
Новиков Олег 10 4
Лукьяненко Сергей 49 4
Порошенко Петр 27 3
Нечаев Андрей 27 3
Грааф Ирина 3 3
Маринина Александра 8 3
Мошков Максим 14 3
Пелевин Виктор 13 3
Навальный Алексей 63 2
Лисовский Евгений 20 2
Комаров Алексей 15 2
Зеленский Владимир 32 2
King Stephen - Кинг Стивен 51 2
Толстая Фекла 8 2
Липич Григорий 65 2
Воронков Константин 13 2
Макаренков Борис 4 2
Устинова Татьяна 9 2
Никитин-Перенский Андрей 2 2
Панов Вадим 9 2
Рубина Дина 3 2
Путин Владимир 3454 2
Шадаев Максут 1210 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Артамонова Анна 183 2
Казарян Карен 84 1
Соколов Артем 56 1
Николаев Вячеслав 104 1
Колчина Оксана 11 1
Зауэрс Дмитрий 17 1
Кретов Илья 17 1
Петров Кирилл 36 1
Новикова Елена 105 1
Бакальчук Владислав 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 139
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Украина 7928 10
Европа 24964 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Казахстан - Республика 6048 5
Южная Корея - Республика 7052 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Япония 13807 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Нидерланды 3746 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Армения - Республика 2449 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
Испания - Королевство 3840 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 69
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 29
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 18
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Английский язык 7030 14
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 11
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 9
Ведомости 1466 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Известия ИД 770 3
Cosmopolitan 25 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
АиФ - Аргументы и факты 52 2
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 2
Советский спорт 19 2
Популярная механика 10 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Woman.ru 3 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
SmartMarketing 74 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
INFOLine-Аналитика 78 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 5
Библиотека Максима Мошкова 17 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 3
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
TED Talks 36 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Открытое образование 12 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 11 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Международный женский день - 8 марта 418 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День знаний - 1 сентября 42 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще