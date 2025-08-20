ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг

Исследование «Литрес»: больше половины digital-авторов используют искусственный интеллект при написании книг Сервис «Литрес Самиздат» опросил digital-авторов, чтобы узнать, прибегают ли они к помощи искусственного интеллекта, для каких задач используют ИИ чаще всего и как оценивают будущее нейросетей в литера

Доля подписки достигла 50% в выручке группы компаний «Литрес» По результатам II квартала 2025 г. доля подписки («Литрес» и MyBook) в выручке группы компаний «Литрес» впервые достигла 50%, продемонстрировав значимый рост на 20 п.п. с начала 2023 г. Выручка от продажи подписок выросла на 35% по сравн

Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами» ка книжного ИТ-сервиса Руководство Wildberries до конца 2025 г. запустит фирменный книжный сервис, пишет «Ведомости». Такое решение позволит хоть как-то конкурировать с гигантами на российском рынке «Литрес» и «Яндекс Книги». 28 мая 2025 г. в компании Wildberries заняты тестированием собственного книжного ИТ-сервиса. Он будет реализован за пределами основного сайта. Руководство маркетплейса

«Литрес» построил аналитическое хранилище данных в облаке Cloud.ru Сервис лицензионных электронных и аудиокниг «Литрес» создал собственное аналитическое хранилище бизнес-данных в облаке Cloud.ru и сократил время обработки ряда «тяжелых» запросов при обращении к информации с нескольких минут до 5 секунд.

Политехнический музей и «Литрес» выпустили аудиопроект «Нескучные истории библиотеки» К юбилейному году Политехнический музей и книжный сервис «Литрес» выпустили аудиопроект «Нескучные истории библиотеки», который доступен в «Литрес Журнале» с 11 ноября. Он знакомит слушателей с историей и фондами одной из старейших научно-техни

«Литрес» запускает формат вебтунов Книжный сервис «Литрес» адаптирует приложения под категорию вебтунов — цифровых комиксов. В «Литрес» б

«Наносемантика» и «Литрес» озвучили книгу Аркадия Гайдара синтезированным голосом Юрия Левитана Специально к 110-летию со дня рождения Юрия Левитана, «голоса Победы», «Наносемантика» и «Литрес» выпускают аудиокнигу «У переднего края». В ней военные очерки Аркадия Гайдара звучат

Сергей Анисимов стал новым директором по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «ЛитРес» Сергей Анисимов занял пост директора по стратегическому маркетингу и развитию в группе компаний «ЛитРес». В его задачи войдут разработка стратегической повестки развития компании и ее реализация, формирование медиа- и коммуникационной стратегий, актуализация позиционирования и платформы бр

«Литрес» запускает книжный сервис в Турции Книжный сервис «Литрес» запускает для турецкой аудитории сайт litres-tr.com и мобильное приложение для операц

Исследование «Авито Работы» и «Литрес»: ИT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы «Авито Работа» и книжный сервис «Литрес» провели опрос среди работающих россиян и выяснили, что 79% респондентов читают и слуш

Группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2023 года По итогам 2023 г. выручка группы компаний «ЛитРес», в которую входят сервисы «Литрес», MyBook, «Литрес Самиздат», «Литр

«1С-Рарус» создала единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес» «1С-Рарус» создала единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес». ИТ-служба группы компаний «ЛитРес» приняла решение консолидировать информацию

«1С-Рарус» создал единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес» Ассортимент группы компаний «ЛитРес» насчитывает более 1 млн электронных и аудиокниг. Каждый месяц выходит 5 тыс. новых кн

«1С-Рарус» создал единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес» ИТ-служба группы компаний «ЛитРес» приняла решение консолидировать информацию по расчету заработной платы и ведению кадрового учета для 350 сотрудников компании в единую систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОР

«Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену Сделка на «символическую» сумму ГК «Литрес» продала контрольную долю (51%) в платформе Estonian Digital Book Centre (EDRK) ее эстонским акционерам. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на совладелеца «Литрес» и крупнейшей в

«Литрес» запускает книжный сервис в Узбекистане Книжный сервис «Литрес» запускает для узбекской аудитории сайт Litres.uz и мобильное приложение для операцион

«Литрес» и Ozon объединили сервисы продаж цифровых товаров «Литрес» и Ozon объединили сервисы продаж цифровых товаров. Ранее произведения из каталога кни

Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с книжным сервисом «Литрес» представляет новый формат покупки контента: подписки «Читай и слушай» и «Премиум текст». Их можно приобрести в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, а использовать – с л

Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM работает на iOS и Android, также читать и слушать книги можно через браузер. Зарегистрироваться на ЛитРес можно через аккаунт ВК, ОК, Яндекс, Google, Mail.ru или традиционным способом с помощь

«ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги Книжный сервис «ЛитРес» представляет новый формат покупки контента, сообщили CNews представители «ЛитРес

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке Литрес: Читай и Слушай онлайн Некоторое время назад проект Литрес включал в себя отдельные приложения «Литрес.Книги!», где можно было читать электронные книги, и «Литрес:Слушай!», который предоставлял доступ к аудиокнигам и подкастам. Теп

Выручка «ЛитРес» от B2C-продаж выросла на 33%, аудиокниг — на 45%: группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2021 года По итогам 2021 г. выручка группы компаний «ЛитРес», в которую входят сервисы «ЛитРес», MyBook, «ЛитРес: Самиздат», «Лит

«ЛитРес» первым интегрировал аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустил оплату в навыке «ЛитРес» стал первой компанией, которая интегрировала аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «

7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM ЛитРес Одна из самых известных онлайн-библиотек, куда входят такие проекты как «ЛитРес Читай!» с электронными книгами и «ЛитРес Слушай» для прослушивания аудиокниг. Часть контента доступна лишь после оплаты, а для ознакомления с книгами предлагается только небольшой

Более 2000 детских аудиокниг из каталога «ЛитРес» стали доступны на интерактивной платформе «Ростелекома» На интерактивной платформе для детей «Ростелекома» появился обширный каталог аудиокниг от «ЛитРес», крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ. В нем представлено более 2 00 обучающих и развлекательных аудиокниг для детей и их родителей, включая классические произведения, фа

«ЛитРес» запускает новый продукт на рынке книжных сервисов «ЛитРес» представляет новый формат покупки для пользователей. Абонемент за 299 руб. в месяц позволяет получить любую электронную или аудиокнигу стоимостью до 600 руб. из каталога, включая бестсе

Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес» Группа компаний «Литрес» совместно с «Эксмо-АСТ» на время пандемии коронавируса разработали стратегию поддержк

«Ростелеком» и «Литрес» открыли бесплатный доступ к 150 тысячам электронных книг С 26 марта «Ростелеком» и «Литрес» открывают для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком К

«Ростелеком» и «Литрес» запустили совместный проект «Ростелеком. Книги» «Ростелеком» запустил для своих клиентов новую услугу «Ростелеком. Книги» с доступом к российскому сервису электронных и аудиокниг «Литрес». Каталог насчитывает более 150 тыс. электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и «Литрес» дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа. В сервисе представлены книги

ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии Группа компаний «Литрес», в которую входят проекты Литрес, MyBook, Livelib, Литрес: Самиздат,

«Первый бит» автоматизировал работу компании «Литрес» Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» внедрил в работу группы «Литрес» корпоративный портал и CRM-систему «Битрикс24». Автоматизация позволила всем сотрудникам группы «Литрес» быстрее и продуктивнее взаимодействовать между собой, а специалистам отде

В «Сбербанк онлайн» появилась возможность дарить книги из ассортимента сервиса «Литрес» В приложении «Сбербанк онлайн» теперь можно дарить электронные книги из ассортимента крупнейшего сервиса электронных книг «Литрес». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Сбербанка. Подарить электронную книгу можно через «Диалоги» в приложении «Сбербанк онлайн». В чате с пользователем нужно нажать на «плюс» и выбрат

Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» список вошли российские книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «Яуза», «Яуза-Пресс», «Книжный мир» и «Издательский дом Питер». Также в списке оказались интернет-магазины, торгующие книгами: «Озон.ру», «Литрес» и «Лабиринт.ру». Указом Порошенко запрещается ведение с данными лицами торговых операций и выполнение экономических и финансовых обязательств перед ними. В части интернет-магазинов пров

«ЛитРес» присоединился к проекту МТС «Мобильная библиотека» ртфон или планшет. К проекту присоединился один из крупнейших в России магазинов электронных книг, «ЛитРес», в результате чего фонд библиотеки увеличился вдвое. Русская и зарубежная классика, с

Готовится к релизу новая версия приложения «ЛитРес: Слушай!» Готовится к релизу обновленное приложение-каталог аудиокниг «ЛитРес: Слушай!». Оценить новинку смогут все обладатели смартфонов на платформе Android. Чтобы максимально оптимизировать приложение, при создании его новой версии разработчики «ЛитРес»

«ЛитРес» выпустил первое литературное игровое приложение для iOS тв от Apple стало доступно бесплатное игровое приложение «Книгоед». Для нового приложения компания «ЛитРес» выбрала популярный сейчас формат викторины. Обладателям устройств на платформе iOS пр

Ozon приобрел долю в онлайн-магазине электронных книг LitRes.ru владелец крупнейшего российского интернет-магазина Ozon, приобрел долю в магазине электронных книг «Литрес». Согласно договоренности сторон, доля приобретения и размер инвестиции не разглашаютс

Рекомендательный сервис от «ЛитРес» появился в Facebook Компания «ЛитРес» запустила рекомендательный сервис для пользователей соцсети Facebook. За первый день бета-версию приложения установило более 2000 пользователей, сообщили CNews в компании. Построение ре

«ЛитРес» выпустила книжное iOS-приложение для школьников Компания «ЛитРес» запустила книжное приложение для учащихся «ЛитРес: Для Школы», в котором представлены книги школьной литературной программы с 5-го по 11-й класс, рекомендованные к прочтению Мини