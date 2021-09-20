ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг

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ЛитРес ГК
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20.09.2021 «Мегафон» запустил мультиподписку «Мегафон плюс» 1
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
28.05.2021 «ЛитРес» первым интегрировал аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустил оплату в навыке 1
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM 1
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза 1
15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс» 1
08.12.2020 «Яндекс» открыл «Алису» для интеграции аудиоконтента и игрушек 3
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов 1
22.09.2020 eBay запустил кэшбэк-сервис для покупателей в России 1
15.09.2020 Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM 1
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 1
10.08.2020 Более 2000 детских аудиокниг из каталога «ЛитРес» стали доступны на интерактивной платформе «Ростелекома» 1
23.07.2020 «ЛитРес» запускает новый продукт на рынке книжных сервисов 2
15.06.2020 Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 1
02.04.2020 Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес» 3
24.03.2020 «Мегафон» обновил бесплатные сервисы для комфортного карантина 1
24.03.2020 «Ростелеком» и «Литрес» открыли бесплатный доступ к 150 тысячам электронных книг 2
20.03.2020 «Яндекс.деньги» поддержат кешбэком тех, кто работает из дома 1
19.03.2020 «Мегафон» открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам 1
07.02.2020 В финал хакатона Moscow Travel Hack вышли 50 команд 1
10.12.2019 ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда 1
09.12.2019 «Ростелеком» и «Литрес» запустили совместный проект «Ростелеком. Книги» 2
05.11.2019 ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии 11
04.10.2019 «Яндекс.деньги» разрешат пользователям выбирать размер кэшбека 1
01.10.2019 «Первый бит» автоматизировал работу компании «Литрес» 7
23.08.2019 «Архив интернета» могут навечно заблокировать в России 1
16.07.2019 В «Сбербанк онлайн» появилась возможность дарить книги из ассортимента сервиса «Литрес» 2
13.06.2019 Huawei начала российские продажи смартфона Honor 20. Цена 1
03.06.2019 Чем отличаются архитектурные подходы при автоматизации и цифровизации 1
29.03.2019 Лучшие смартфоны 2019 года: выбор ZOOM 1
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» 2
11.03.2019 «Мегафон» включает кэшбэк 20% на платежах за мобильную связь 1
01.02.2019 Обзор ноутбука IRBIS NB245 1
11.01.2019 Михаил Нечаев возглавил полносервисное медийное агентство People & Screens 1
06.12.2018 «Яндекс.Телефон» появился в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» 1
19.09.2018 «ВКонтакте» запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей в VK Pay 1
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 1

Публикаций - 107, упоминаний - 152

ЛитРес ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 18
VK - Mail.ru Group 2483 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 12
Google LLC 7148 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
Apple Inc - Эппл Рус 7701 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Samsung Electronics 5666 5
Microsoft Corporation 11077 4
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
EA - Electronic Arts 908 3
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
I-Free 69 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
RetailCRM 21 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Xiaomi 904 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 15 2
3738 2
Telegram Group 702 2
АФК Система ПАО 994 2
Сравни.ру 7 1
Парус 202 1
LeEco - LeTV 46 1
Blizzard Entertainment 213 1
Астерос - Asteros 531 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Robokassa - Робокасса 44 1
Facebook 3765 1
Nvidia Corp 2019 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
Abbyy 793 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
DEVAR 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
AliExpress 275 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 4
Эксмо-АСТ - издательство 50 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
ВТБ Страхование 52 3
Почта России ПАО 1572 3
Утконос 99 3
Barnes & Noble 52 2
Флибуста 27 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 2
Аудиокнига 4 2
iHerb - маркетплейс 12 2
Яндекс.Такси 271 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Почта Банк 289 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Princeville Capital 4 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
eBay Inc 529 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
Политерн 2 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
АДВ ГК - ADV Digital 1 1
О2О Delivery club 153 1
Storytel - Сторител 5 1
Bookmate 19 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
Index Ventures 36 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
Smart Reply - Функция "Умный ответ" для электронной почты 7 2
USB OTG - On-The-Go 93 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
Smart grouping - Smart groups - Умная группировка 3 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Website - Вебсайт 116 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
TOGAF - The Open Group Architecture Framework - Методология для систематического управления архитектурой предприятия 13 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 78 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 212 1
VSS - Virtual Surround Sound - Виртуальный объемный звук 3 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
Суперприложение - Суперапп - Super app - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 1 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
Голограмма - Голография - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 4 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Google Android 10751 28
Apple iOS 5742 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
VK - Mail.ru Одноклассники 857 9
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 6
Microsoft Windows 10 6635 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 4
АТОЛ Онлайн-кассы 54 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Самолит - Сервис самопубликаций 15 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
МТС Мобильная библиотека 32 3
Apple Pay 385 2
VK Pay - платежная платформа 24 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
EA The Sims - компьютерная игра 89 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
ЛитРес Читай! 7 2
WhatsApp Messenger 654 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 2
ЛитРес Livelib 2 2
WeChat - Мессенджер 96 2
ЛитРес Самиздат 7 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Яндекс.Маркет 439 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Ланит Treolan Irbis 67 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 2
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Анурьев Сергей 12 3
Носова Юлия 12 3
Липич Григорий 48 2
Грааф Ирина 3 2
Колесников Олег 13 2
Донцова Дарья 7 2
Глуховский Дмитрий 19 2
Артамонова Анна 127 2
Рябыко Максим 9 2
Зыков Владимир 2 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Абашина Екатерина 1 1
Петровская Екатерина 1 1
Максимов Макс 1 1
Капьев Евгений 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Беляев Илья 1 1
Агамирзян Игорь 55 1
Нечаев Михаил 1 1
Волк Ирина 10 1
Тодд Анна 1 1
Пушкин Александр 11 1
Конева Дарина 1 1
Полякова Татьяна 2 1
Метлицкая Мария 1 1
Степанова Татьяна 5 1
Макс Крайнов 2 1
Черменин Артем 6 1
Тянтов Эдуард 2 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Новиков Олег 2 1
Маринин Александр 4 1
Бобровский Александр 1 1
Витрук Аркадий 1 1
Кретов Илья 11 1
Шадаев Максут 384 1
Мыздриков Иван 12 1
Вольфсон Влад 55 1
Климарев Михаил 46 1
Круглов Алексей 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Украина 3365 6
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Европа 3752 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 3
Франция - Французская Республика 2122 2
Индия - Республика 2169 2
Япония 2780 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Казахстан - Республика 2629 1
США - Калифорния 973 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Донбасс 25 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Иркутская область 543 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
США - Сан-Франциско 692 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Россия - Республика Крым 626 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Эстония - Эстонская Республика 415 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Польша - Республика 829 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Пиратство - Авторское право 206 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 16 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
ТНТ - Телеканал 94 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Врачи РФ 1 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Известия ИД 59 1
LibGen 3 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
РосКомСвобода 75 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
НТВ - Телекомпания 164 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
TED Talks 9 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Библиотека конгресса США - The Library of Congress 4 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761348, в очереди разбора - 665037.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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