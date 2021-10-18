Таиланд - Королевство

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Таиланд
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18.10.2021 Recfaces повысила уровень безопасности станции метро в Бангкоке с помощью технологии распознавания лиц 2
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
04.08.2021 Qrator Labs опубликовала статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 года 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
09.06.2021 Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз 1
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография 1
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
05.04.2021 Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать? 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
19.03.2021 Olympus открыла в Москве учебный центр для медицинских специалистов 1
02.03.2021 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 2
26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 1
20.02.2021 В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео 1
09.02.2021 «Неофлекс» получила членство в Ассоциации поставщиков кредитной информации (ACCIS) 1
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
11.12.2020 Возможности Москвы презентовали на цифровом роуд-шоу для туркомпаний Юго-Восточной Азии 1
23.11.2020 Intel почти разрушила бизнес одного из крупнейших производителей фотокамер 1
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки 1
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы» 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
24.09.2020 S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
18.08.2020 Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото 1
14.08.2020 В России заработала платежная система Facebook Pay 1
30.07.2020 ZTE и True Corporation анонсировали совместное создание коммерческой сети 5G в Таиланде 1
23.07.2020 Group-IB раскрыла теневые инвесторов интернет-пиратства 1
02.07.2020 Юный хакер из Украины украл персональные данные миллионов людей со всего мира 1
30.06.2020 Лучшие сплит-системы до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
04.06.2020 APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств 1
22.05.2020 Какой подход к коммуникациям помогает побеждать конкурентов 1
08.05.2020 Check Point: китайские хакеры пять лет вели слежку за правительственными организациями 1
30.04.2020 Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1
16.04.2020 Сеть Robboclub.Ru запускает франшизу онлайн-школ 1
16.04.2020 Древнее хакерское ПО пробудилось и напало на VPN-серверы по всему миру 1
06.04.2020 Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1

Публикаций - 357, упоминаний - 456

Таиланд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 22
Samsung Electronics 5633 20
Microsoft Corporation 11017 16
Apple Inc - Эппл Рус 7680 13
Google LLC 7128 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 9
Xiaomi 904 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 6
Huawei 2726 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 5
Cisco Systems 2037 5
Yandex - Яндекс 4099 5
InfoWatch - Инфовотч 603 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Vivo 125 4
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 4
SEC Consult Services 929 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
ORVIBO Technology 3 3
Facebook 3765 3
Oracle Corporation 3331 3
IBM 3527 3
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 3
Gionee 15 2
Sony 2319 2
Panasonic 1115 2
BT Group - British Telecommunications 82 2
Yota - Скартел 623 2
PayPal 438 2
ZTE Corporation 549 2
OPPO Electronics 222 2
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 2
Intel Corporation 4152 2
LG Electronics 1832 2
Siemens AG - Сименс Россия 644 2
VPNMentor 6 2
Lenovo Group 1636 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 5
РусславБанк - РСБ 147 2
ВТБ24 583 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Рольф 39 2
Visa International 1344 2
Технопарк Санкт-Петербурга 8 2
Полярные авиалинии 3 2
SBI Group 13 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
NEA - New Enterprise Associates 18 1
Юнистрим - Unistream 167 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Uber 257 1
Silver Lake Partners 51 1
Foster + Partners 3 1
Index Ventures 36 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 1
Virgin Hyperloop 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Pine Tree Capital Markets 1 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
JIP - Japan Industrial Partners 4 1
IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация 5 1
John Deere - Джон Дир 16 1
Uber China 7 1
S7 Airlines 79 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Уралсиб Банк 389 1
Связной ГК 877 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Аэрофлот 492 1
Tesla Motors 241 1
Nissan - Японский автопроизводитель 136 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
RCMP - Royal Canadian Mounted Police - КККП - Королевская канадская конная полиция 2 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Министерство цифровой трансформации Украины 2 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
Роснано 456 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Китай - Министерство общественной безопасности КНР 3 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Правительство РФ 2200 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
Smartphone - Смартфон 773 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
3D-печать 135 3
3G - Стандарт мобильной связи 3709 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 2
Google Android 10750 29
Apple iOS 5741 15
WhatsApp Messenger 654 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 9
Microsoft Windows 10 6612 7
VK - Mail.ru Одноклассники 853 5
Linux OS 4243 5
Epic Games Unreal Engine 172 5
Rakuten Viber 429 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 4
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 4
Samsung Galaxy 345 4
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 97 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Apple macOS 922 3
Symbian OS 764 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 3
Google Android 8 Oreo 139 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Java - Язык программирования 1167 3
Google YouTube - Видеохостинг 1706 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 2
Apple iPad 3263 2
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
JavaScript - Язык программирования 626 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
Фролов Павел 39 4
Кривозубов Павел 26 3
Путин Владимир 1820 3
Экалов Екатерина 4 2
Решетин Олег 38 2
Дворкович Аркадий 169 2
Песков Дмитрий 65 2
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 2
Волож Аркадий 181 2
Наместников Юрий 39 2
Зайцев Михаил 145 2
Николаев Вячеслав 56 2
Волков Дмитрий 39 1
Каргалев Ярослав 11 1
Кузнецов Андрей 30 1
Тулаганов Руслан 19 1
Земцов Дмитрий 10 1
Lau Pete - Ло Пит 13 1
Lau Pete - Лау Пит 9 1
Липич Григорий 48 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 1
Подольский Олег 15 1
Вольфсон Влад 55 1
Артимович Дмитрий 19 1
Михайлов Сергей 37 1
Голикова Татьяна 39 1
Сачков Илья 105 1
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Кулешов Сергей 35 1
Волин Алексей 113 1
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Мишустин Михаил 302 1
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Водясов Алексей 97 1
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Россия - Российская федерация - РФ 57180 176
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 129
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Казахстан - Республика 2621 33
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Бразилия - Федеративная Республика 1121 31
Беларусь - Белоруссия 2081 25
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 23
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Италия - Итальянская Республика 1371 19
Сингапур - Республика 808 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 18
Индонезия - Республика 384 18
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Эстония - Эстонская Республика 413 16
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Филиппины - Республика 211 13
Южная Корея - Республика 1450 12
Израиль 716 12
Канада 1294 11
Россия - СФО - Новосибирск 1956 11
Австрия - Австрийская Республика 524 11
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ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Samsung IT Школа 3 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
RIBA International Prize - международная архитектурная премия 1 1
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