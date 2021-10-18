Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Таиланд
Королевство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 357, упоминаний - 456
Таиланд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
|Фролов Павел 39 4
|Кривозубов Павел 26 3
|Путин Владимир 1820 3
|Экалов Екатерина 4 2
|Решетин Олег 38 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Lirong Liu - Лоранг Лю 5 2
|Волож Аркадий 181 2
|Наместников Юрий 39 2
|Зайцев Михаил 145 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Волков Дмитрий 39 1
|Каргалев Ярослав 11 1
|Кузнецов Андрей 30 1
|Тулаганов Руслан 19 1
|Земцов Дмитрий 10 1
|Lau Pete - Ло Пит 13 1
|Lau Pete - Лау Пит 9 1
|Липич Григорий 48 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 1
|Подольский Олег 15 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Сачков Илья 105 1
|Бусаргин Андрей 23 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Волин Алексей 113 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Касперская Наталья 197 1
|Дягилев Василий 83 1
|Врублевский Павел 75 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Водясов Алексей 97 1
|Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
|Pocket-Lint 68 3
|CNews - ZOOM.CNews 1089 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
|GizmoChina 77 2
|Jiemian 4 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 2
|Android Authority 33 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|All Things Digital 156 1
|The Verge - Издание 448 1
|TENAA 16 1
|Nikkei - Издание 114 1
|The Guardian - Британская газета 189 1
|NYT - The New York Times 505 1
|Business Insider 182 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
|ZDnet 381 1
|Bloomberg 785 1
|Reddit 198 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756113, в очереди разбора - 659803.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756113, в очереди разбора - 659803.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru