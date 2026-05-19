Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Таиланд Королевство

Таиланд - Королевство

СОБЫТИЯ


19.05.2026 Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США

рыто поддерживал украинскую сторону в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Арест в Таиланде Тайское Бюро по борьбе с киберпреступностью арестовало Ольгу Обламскую в феврале 202
22.04.2026 Российские туристы в Таиланде теперь могут платить через «Сбер» по QR‑коду

ром в этом направлении является Вьетнам. Банк запустил оплату по QR-кодам там в IV квартале 2025 г. Таиланд стал уже 11 страной, где клиенты «Сбера» могут не беспокоиться о наличных и пользоват
13.11.2025 В Таиланде арестован россиянин. США подозревают его в хакерских атаках

ван в Бангкок», — сообщил генеральный консул в островной провинции Егор Иванов. Посольство России в Таиланде выясняет обстоятельства дела и добивается предоставления консульского доступа к росс
31.10.2025 МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Таиланде

т расширять возможности для комфортной оплаты товаров и услуг в странах, популярных среди туристов. Таиланд – одно из самых популярных направлений, ежегодно его посещает более 1,2 млн россиян.

15.07.2025 Университет «Синергия» запустил международные программы двойного диплома в Таиланде

Программы двойного диплома запустил университет «Синергия» в партнерстве с Dhurakij Pundit University (DPU) — первым и одним из крупнейших частных вузов Таиланда, расположенным в Бангкоке. Выпускники получат документы российского и международного образца. Абитуриентов будут набирать четыре раза в год. Им доступны направления «Туристический мене
11.02.2025 Агентство недвижимости InDreams (Таиланд) перешло на российскую CRM-систему BPMSoft

Агентство недвижимости InDreams, работающее на острове Пхукет (Таиланд) с 2010 г., завершило миграцию на российскую CRM-систему на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга LANSOFT). Переход
07.02.2025 Неожиданные бенефициары торговой войны США и Китая вступили в схватку за статус полупроводниковой сверхдержавы

Таиланд ищет инвесторов Таиланд рассчитывает усилить свои позиции в сфере производства полупроводников и прочей элект
10.09.2024 Аналитика МТС: Китай обошел Таиланд и Турцию по популярности у якутян летом 2024 года

ествий за границу были в эту страну. Китай возглавил рейтинг популярных направлений по спросу у жителей Якутии – по итогам летнего сезона его доля в турпотоке составила 21%. На третьем месте оказался Таиланд с долей – 11%, четвертую и пятую строчки заняли Абхазия и Казахстан с долей 10% и 8% соответственно. Однако, прошедшим летом якутяне совершили в эти страны на 16% поездок меньше, чем го
17.07.2024 В Kalinka Thailand появился брокер, который работает на основе ИИ

Подбор недвижимости в Таиланде становится проще — в Kalinka Thailand появился виртуальный брокер, который работает

13.03.2024 «МТС Банк» реализовал сервис денежных переводов в Китай и Таиланд

ПАО «МТС-Банк» запустил денежные переводы в Китай и Таиланд – одни из самых популярных направлений Дальнего Зарубежья. Сделать перевод можно с лю
10.10.2022 Ученые из России, Китая и Таиланда защитили установки квантовой криптографии от атак с вбросом яркого света

азе НИТУ МИСиС, в партнерстве с Российским квантовым центром, а также исследователями из Университета ИТМО, Национального университета оборонных технологий (NUDT) в Китае и Фонда квантовых технологий Таиланда (QTFT) защитила установки квантовой криптографии от атак со вбросом света. Эксперимент был описан в международном журнале по квантовой физике PRX Quantum и отдельно отмечен Американски
19.09.2022 Российский разработчик «лучшей в мире» системы распознавания лиц открывает офис в Тайланде

NtechLab стремится в Азию Российский разработчик технологии распознавания лиц NtechLab планирует до конца 2022 г. открыть офис в Таиланде. Вместе с тем компания хочет усилить свое присутствие на азиатском рынке и наладить экспорт своих продуктов в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и Филиппинах, пишет «Коммерсант» со ссылкой

05.07.2022 Robbo поможет развивать образование в Таиланде

развитии на рынке Таиланда. В последние годы в стране начала бурно расти ИТ-индустрия. Кроме того, Таиланд привлекает множество людей со всего мира, которые заинтересованы в запуске инновацион
30.07.2020 ZTE и True Corporation анонсировали совместное создание коммерческой сети 5G в Таиланде

ZTE Corporation сообщила о заключении партнерского соглашения с True Corporation Public Company Limited (True) в целях создания коммерческой сети 5G на территории Таиланда. Лицензированный тайский оператор True, располагающий 30% долей регионального рынка мобильной связи, планирует создать собственную сеть 5G с использованием продуктов и сервисов 5G RAN

27.09.2019 Allsoft Ecommerce и «Лаборатория Касперского» запустили онлайн-продажи во Вьетнаме и Таиланде

«Лаборатория Касперского» начала онлайн-продажи электронных лицензий во Вьетнаме и Таиланде посредством платформы Allsoft Ecommerce. Через онлайн-платформу можно будет приобрес
21.06.2017 «Инфинет» модернизировала сети связи в четырех аэропортах Таиланда

и аудио- и видеотрафика.AOT обратилась к системному интегратору Easy Networks, партнеру «Инфинет» в Таиланде, с просьбой разработать решение, которое могло бы заменить устаревшую кабельную сеть
09.02.2017 InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда

ерства иностранных дел Чехии, в том числе главы МИД Лубомира Заоралека.В результате утечки данных в Таиланде в сеть попала конфиденциальная информация о нескольких тысячах действующих госслужащ
29.12.2016 Tele2 расширил роуминг во Франции, Таиланде и Китае

Tele2 объявил об открытии роуминга в сетях SFR (Франция) и AIS (Таиланд). Как рассказали CNews в компании, абоненты Tele2, путешествующие в Китай, теперь мог
17.05.2016 Таиланд запускает комплексное решение Gemalto по строгой аутентификации мобильного ID и подписи на национальном уровне

выбор безопасных услуг для 86 млн абонентов, обеспечив развитие страны в сфере цифровой экономики. Таиланд является быстрорастущим рынком мобильной связи в Юго-Восточной Азии с более чем 40 мл
27.02.2014 Система Contact расширяет свое присутствие в странах Азии

Платежная система Contact открыла выплату наличными и на счета в Таиланде. Таким образом, теперь отправить денежные средства в Тайланд можно в любом из свыше

18.01.2013 Таиланд лидирует по использованию мобильных банковских приложений «ТКС Банка»

мы» стали чаще использовать мобильное приложение, находясь за границей. Согласно статистике банка, за пределами России чаще всего мобильным приложением банка «Тинькофф Кредитные Системы» пользуются в Таиланде. На втором месте — США, на третьем — Украина. В десятку входят Вьетнам, Германия, Египет, Австралия, Индия, Беларусь и Финляндия. Как сообщили CNews в банке, эти данные основаны на ста
20.08.2012 Как российский сервис изучения английского языка тратит $3 млн инвестиций

иматели», - говорит руководитель компании Айнур Абдулнасыров. Бета-версия сервиса разрабатывалась в Таиланде. Пятеро основателей жили там в течение 6 месяцев 2010 г. на $100 тыс., вырученных Аб
02.03.2012 Groupon запустил свой сервис в Таиланде

влен в Бангкоке, но со временем компания планирует расширить свой охват и на другие тайские города. Таиланд стал 47-ой страной за пределами США, в которой Groupon начал осуществлять свои операц
03.02.2012 Nikon понес убыток в $143 млн из-за наводнения в Таиланде

Nikon сообщила об убытках в размере 10,9 млрд иен ($143 млн) из-за затопления своих заводов и складских помещений в Таиланде. Данный убыток был учтен в финансовых результатах за III квартал 2011-2012 финансового года, который завершился 31 декабря, говорится в официальном сообщении компании. Выручка Nikon в

30.01.2012 Таиланд планирует ввести цензуру записей в Twitter

Правительство Таиланда первым в мире начнет официально подвергать цензуре все записи в популярном сервисе микроблогов Twitter. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на слова представителей Министе
26.01.2012 WD понесла затраты в размере $199 млн в связи с наводнением в Таиланде

рация Western Digital объявила финансовые результаты за II квартал 2011-2012 финансового года, завершившийся 30 декабря 2011 г., а также доложила о ходе восстановления производства после наводнения в Таиланде. В указанный период выручка WD составила $2 млрд, объем поставок жестких дисков достиг 28,5 млн штук, а прибыль составила $145 млн. Во II квартале компания понесла затраты в размере $1
20.01.2012 Годовой отчет Intel: $1 млрд смыло наводнением в Таиланде

ентов на акцию. В 2012 г. Intel планирует упрочить свои позиции Напомним, что в декабре вендор понизил прогнозируемый по итогам IV квартала объем выручки с $14,7 млрд до $13,7 млрд из-за наводнения в Таиланде, которое оказало негативное влияние на поставки персональных компьютеров на рынок и, соответственно, на спрос процессоров. В 2011 г. Intel выплатила дивиденды на сумму в $1,1 млрд и по
13.12.2011 Intel не досчитался $1 млрд из-за наводнения в Таиланде

з заставил более низкий спрос на процессоры Intel вследствие произошедшего в этом году наводнения в Таиланде. «Мы ожидаем, что продажи персональных компьютеров в IV квартале вырастут по сравнен
07.12.2011 Western Digital рассказал об ужасных последствиях стихии

ланированного) WD возобновил производство жестких дисков на заводе в районе Банг Па-Ин, центральный Таиланд. С 15 октября эта фабрика была затоплена на 2 метра. Вода была откачана 17 ноября, по
11.11.2011 IDC: Наводнение в Тайланде «смоет» 20% рынка ПК

В первой половине 2011 г. в Тайланде было произведено 40-45% всего мирового объема жестких дисков. К началу ноября в результате сильнейшего за многие годы наводнения здесь было остановлено более 12 заводов по выпуску жест
07.11.2011 Жесткие диски подорожали на 180% из-за наводнений в Таиланде

Наводнения в Таиланде, где сосредоточено более 25% всего мирового производства жестких дисков, привели к дефициту этих компонентов по всему миру и, как следствие, сильному росту цен на них, иногда доходящем
31.10.2011 Наводнение в Таиланде «затопило» рынок жестких дисков: Цены на винчестеры резко растут

нвесторами глава WD Джон Койн (John Coyne) сказал, что дефицит винчестеров, вызванный наводнением в Таиланде, продлится до следующего года, и что повышение цен на устройства «неизбежно». В комп
06.09.2011 Tele2 открывает автоматический роуминг в Таиланде

Оператор мобильной связи Tele2 открывает автоматический роуминг по технологии CAMEL в сети DTAC (Таиланд). Теперь российские абоненты Tele2, находящиеся в этой стране, могут пользоваться сво
13.01.2009 Космическое зондирование Земли: итоги 2008

7 спутников), Китай (6, в том числе 2 метеоспутника); Индия и Россия (по 2), Израиль, США, Италия и Таиланд (все по 1 спутнику). Как и в 2007 году Китай и страны Европы активнее других стран ра
07.04.2008 «Диалог-Сети» строит ВОЛС в Таиланде

ической сети связи вдоль железнодорожной линии Бан Таналенг, Лаос (Ban Thanaleng, Laos) – Нонг Хаи, Таиланд (Nong Khai, Thailand). Напомним, что контракт по данному проекту был заключен в январ
17.10.2007 Шведский "цифровой" истребитель победил российский в таиландском тендере

Как сообщает Associated Press, Таиланд принял решение приобрести 12 шведских истребителей Gripen-JAS 39C/D вместо морально и физически устаревших F-5, стоящих на вооружении ВВС страны уже три десятилетия. Стоимость сделки оц
21.09.2007 Таиланд снова заблокирует YouTube

Правительство Таиланда планирует закрыть доступ к видеороликам на сервисе YouTube, которые обвиняют главного королевского советника страны в попытке государственного переворота. Об этом заявил представитель

31.08.2007 Таиланд и YouTube помирились

Правительство Таиланда сегодня, 31 августа, официально подтвердило восстановление доступа к популярному видеосервису YouTube на территории страны, сообщает Reuters. Напомним, что военное правительство заблок
19.07.2007 Таиланд ужесточил борьбу с киберпреступностью: новый закон

В Таиланде вступил в силу новый закон о борьбе с компьютерной преступностью, предоставляющий властям больше возможностей для борьбы с хакерами, осуществления цензуры, включая запрет доступа к пор
12.07.2007 Правительство Таиланда разблокировало YouTube

Сегодня, 12-го июля, было обнаружено, что Таиланд разблокировал доступ к популярному социальному видео сервису YouTube, после нескольки

Публикаций - 926, упоминаний - 1073

Таиланд и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 64
Microsoft Corporation 25775 61
Apple Inc 13154 47
МегаФон 10742 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
Google LLC 12688 41
Samsung Electronics 11064 39
Yandex - Яндекс 9216 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 28
Intel Corporation 12811 28
Huawei 4676 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 21
Sony 6739 21
Western Digital Corporation - WDC 589 20
Toshiba Corporation 2980 20
Seagate Technology 766 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 18
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 17
Cisco Systems 5372 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
HP Inc. 5883 16
Fujitsu 2105 16
Lenovo Motorola 3566 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 14
Ростелеком 10948 14
Hitachi - Хитачи 1501 14
Nikon 646 13
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 12
X Corp - Twitter 2938 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
Dell EMC 5180 11
Lenovo Group 2446 11
Xiaomi - Сяоми 2231 11
LG Electronics 3735 11
Oracle Corporation 7074 11
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
Visa International 1993 18
МТС Трэвел - MTS Travel 292 15
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Россети Ленэнерго 1699 7
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Альфа-Банк 1979 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Superjob - Суперджоб 858 5
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 5
Суточно АО - Суточно.ру 19 5
eBay Inc 1640 5
BMW Group 482 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Assist - Ассист 218 4
Airbnb 101 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
Bank of America - Банк Америки 271 3
Ford 434 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 19
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 12
Судебная власть - Judicial power 2500 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 4
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 43
OLPC - One Laptop per Child 82 14
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 129
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 125
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 94
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 91
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 90
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 87
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 79
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 78
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 71
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 66
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 60
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 54
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 48
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 48
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 47
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 41
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 40
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 39
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 38
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 35
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 35
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 35
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 33
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 31
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 30
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 29
Google Android 15243 49
Microsoft Windows 16882 35
Apple iOS 8583 32
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 30
Linux OS 11533 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 21
Microsoft Windows 2000 8678 19
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
Apple iPhone 6 4861 14
Apple iPad 4011 13
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Rakuten Viber 665 11
FreePik 1841 10
Microsoft Windows XP 2431 10
МТС Big Data 324 9
МТС - Мой МТС 165 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Apple - App Store 3109 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 6
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 6
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 5
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 5
Epic Games - Unreal Engine 337 5
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 11
Путин Владимир 3454 9
Фролов Павел 86 8
Козлова Ирина 29 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Мишустин Михаил 787 6
Сачков Илья 126 5
Пальчун Кирилл 84 5
Shinawatra Thaksin - Шинаватра Таксин 6 5
Мельникова Анастасия 440 5
Сергунина Наталья 375 5
Чернышенко Дмитрий 581 5
Зайцев Михаил 345 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Шадаев Максут 1210 4
Врублевский Павел 105 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Макаров Валентин 251 3
Кривозубов Павел 27 3
Артимович Дмитрий 45 3
Волков Дмитрий 69 3
Наместников Юрий 40 3
Экалов Екатерина 8 3
Шутемов Владимир 4 3
Гусев Игорь 19 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Артимович Игорь 31 3
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 3
Морозова Тамара 19 3
Пермяков Максим 31 3
Яковлев Антон 33 3
Дадинский Сергей 11 3
Артимовичи (братья) 23 3
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 3
Ковальчук Максим 3 3
Coyne John - Койн Джон 6 3
Conway Rob - Конвей Роб 12 3
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
Паршин Максим 323 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 515
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 383
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 330
Индия - Bharat 5869 227
Турция - Турецкая республика 2620 197
Япония 13807 187
Малайзия 922 184
Европа 24964 183
Индонезия - Республика 1058 174
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 169
Германия - Федеративная Республика 13221 157
Азия - Азиатский регион 5920 154
Сингапур - Республика 1953 149
Италия - Итальянская Республика 4508 142
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 139
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 137
Филиппины - Республика 599 135
Франция - Французская Республика 8177 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 134
Южная Корея - Республика 7052 133
Египет - Арабская Республика 1100 124
Бразилия - Федеративная Республика 2520 124
Испания - Королевство 3840 119
Казахстан - Республика 6048 113
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 113
Китай - Тайвань 4245 106
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 101
Беларусь - Белоруссия 6289 88
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 87
Украина 7928 85
Канада 5081 83
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 80
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 77
Израиль 2856 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 72
Финляндия - Финляндская Республика 3697 70
Польша - Республика 2031 66
Африка - Африканский регион 3641 65
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 63
Грузия 1332 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 165
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 162
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 134
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 90
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 89
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 68
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 51
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 42
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 39
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 35
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 31
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 30
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 30
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 29
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 29
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 28
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 27
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 25
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 24
Английский язык 7030 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 18
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 18
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 18
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 29
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 13
Bloomberg 1627 12
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
AP - Associated Press 2007 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 8
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 8
DigiTimes - Издание 1331 6
Newsbytes News Network 379 6
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
Известия ИД 770 5
Total Telecom 613 5
BleepingComputer - Издание 458 5
NE Asia Online 313 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Forbes - Форбс 1002 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Ведомости 1466 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
The Guardian - Британская газета 406 3
GizmoChina 171 3
Pocket-Lint 71 3
Silicon.com 364 3
FT - Financial Times 1296 3
Tom’s Hardware 600 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
РИА Новости 1033 3
NYT - The New York Times 1100 3
GSM Arena 78 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Nature 832 2
Android Authority 62 2
Jiemian 4 2
Telecom.paper 194 2
Nikon Rumors 5 2
IDC - International Data Corporation 4975 30
Gartner - Гартнер 3658 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 3
Vanson Bourne 49 3
Frost & Sullivan 207 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Datamonitor 83 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
Forrester Research 834 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Counterpoint Research 110 1
Confiant 3 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
Директ Инфо 9 1
Global Market Insights 16 1
Orbis Research 4 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
Global Web Index 2 1
GSMA Intelligence 11 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Market Research Future 10 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
IndustryArc 1 1
Reports and Data 4 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
AdIndex 13 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
comScore 379 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 4
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
Fudan University - Фуданьский университет 12 2
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 1
Samsung Исследовательский центр 8 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 26
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
Связь-Экспокомм 276 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
Electrolux Design Lab 6 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
CeBIT 614 1
Defcon 45 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Innovation of Things Awards 1 1
RIBA International Prize - международная архитектурная премия 1 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
Высокие технологии XXI века 78 1
GeoВласть 45 1
Неогеография XXI - форум 65 1
MEDICA 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще