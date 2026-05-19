Таиланд - Королевство

Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США рыто поддерживал украинскую сторону в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Арест в Таиланде Тайское Бюро по борьбе с киберпреступностью арестовало Ольгу Обламскую в феврале 202

Российские туристы в Таиланде теперь могут платить через «Сбер» по QR‑коду ром в этом направлении является Вьетнам. Банк запустил оплату по QR-кодам там в IV квартале 2025 г. Таиланд стал уже 11 страной, где клиенты «Сбера» могут не беспокоиться о наличных и пользоват

В Таиланде арестован россиянин. США подозревают его в хакерских атаках ван в Бангкок», — сообщил генеральный консул в островной провинции Егор Иванов. Посольство России в Таиланде выясняет обстоятельства дела и добивается предоставления консульского доступа к росс

МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Таиланде т расширять возможности для комфортной оплаты товаров и услуг в странах, популярных среди туристов. Таиланд – одно из самых популярных направлений, ежегодно его посещает более 1,2 млн россиян.

Университет «Синергия» запустил международные программы двойного диплома в Таиланде Программы двойного диплома запустил университет «Синергия» в партнерстве с Dhurakij Pundit University (DPU) — первым и одним из крупнейших частных вузов Таиланда, расположенным в Бангкоке. Выпускники получат документы российского и международного образца. Абитуриентов будут набирать четыре раза в год. Им доступны направления «Туристический мене

Агентство недвижимости InDreams (Таиланд) перешло на российскую CRM-систему BPMSoft Агентство недвижимости InDreams, работающее на острове Пхукет (Таиланд) с 2010 г., завершило миграцию на российскую CRM-систему на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга LANSOFT). Переход

Неожиданные бенефициары торговой войны США и Китая вступили в схватку за статус полупроводниковой сверхдержавы Таиланд ищет инвесторов Таиланд рассчитывает усилить свои позиции в сфере производства полупроводников и прочей элект

Аналитика МТС: Китай обошел Таиланд и Турцию по популярности у якутян летом 2024 года ествий за границу были в эту страну. Китай возглавил рейтинг популярных направлений по спросу у жителей Якутии – по итогам летнего сезона его доля в турпотоке составила 21%. На третьем месте оказался Таиланд с долей – 11%, четвертую и пятую строчки заняли Абхазия и Казахстан с долей 10% и 8% соответственно. Однако, прошедшим летом якутяне совершили в эти страны на 16% поездок меньше, чем го

В Kalinka Thailand появился брокер, который работает на основе ИИ Подбор недвижимости в Таиланде становится проще — в Kalinka Thailand появился виртуальный брокер, который работает

«МТС Банк» реализовал сервис денежных переводов в Китай и Таиланд ПАО «МТС-Банк» запустил денежные переводы в Китай и Таиланд – одни из самых популярных направлений Дальнего Зарубежья. Сделать перевод можно с лю

Ученые из России, Китая и Таиланда защитили установки квантовой криптографии от атак с вбросом яркого света азе НИТУ МИСиС, в партнерстве с Российским квантовым центром, а также исследователями из Университета ИТМО, Национального университета оборонных технологий (NUDT) в Китае и Фонда квантовых технологий Таиланда (QTFT) защитила установки квантовой криптографии от атак со вбросом света. Эксперимент был описан в международном журнале по квантовой физике PRX Quantum и отдельно отмечен Американски

Российский разработчик «лучшей в мире» системы распознавания лиц открывает офис в Тайланде NtechLab стремится в Азию Российский разработчик технологии распознавания лиц NtechLab планирует до конца 2022 г. открыть офис в Таиланде. Вместе с тем компания хочет усилить свое присутствие на азиатском рынке и наладить экспорт своих продуктов в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и Филиппинах, пишет «Коммерсант» со ссылкой

Robbo поможет развивать образование в Таиланде развитии на рынке Таиланда. В последние годы в стране начала бурно расти ИТ-индустрия. Кроме того, Таиланд привлекает множество людей со всего мира, которые заинтересованы в запуске инновацион

ZTE и True Corporation анонсировали совместное создание коммерческой сети 5G в Таиланде ZTE Corporation сообщила о заключении партнерского соглашения с True Corporation Public Company Limited (True) в целях создания коммерческой сети 5G на территории Таиланда. Лицензированный тайский оператор True, располагающий 30% долей регионального рынка мобильной связи, планирует создать собственную сеть 5G с использованием продуктов и сервисов 5G RAN

Allsoft Ecommerce и «Лаборатория Касперского» запустили онлайн-продажи во Вьетнаме и Таиланде «Лаборатория Касперского» начала онлайн-продажи электронных лицензий во Вьетнаме и Таиланде посредством платформы Allsoft Ecommerce. Через онлайн-платформу можно будет приобрес

«Инфинет» модернизировала сети связи в четырех аэропортах Таиланда и аудио- и видеотрафика.AOT обратилась к системному интегратору Easy Networks, партнеру «Инфинет» в Таиланде, с просьбой разработать решение, которое могло бы заменить устаревшую кабельную сеть

InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда ерства иностранных дел Чехии, в том числе главы МИД Лубомира Заоралека.В результате утечки данных в Таиланде в сеть попала конфиденциальная информация о нескольких тысячах действующих госслужащ

Tele2 расширил роуминг во Франции, Таиланде и Китае Tele2 объявил об открытии роуминга в сетях SFR (Франция) и AIS (Таиланд). Как рассказали CNews в компании, абоненты Tele2, путешествующие в Китай, теперь мог

Таиланд запускает комплексное решение Gemalto по строгой аутентификации мобильного ID и подписи на национальном уровне выбор безопасных услуг для 86 млн абонентов, обеспечив развитие страны в сфере цифровой экономики. Таиланд является быстрорастущим рынком мобильной связи в Юго-Восточной Азии с более чем 40 мл

Система Contact расширяет свое присутствие в странах Азии Платежная система Contact открыла выплату наличными и на счета в Таиланде. Таким образом, теперь отправить денежные средства в Тайланд можно в любом из свыше

Таиланд лидирует по использованию мобильных банковских приложений «ТКС Банка» мы» стали чаще использовать мобильное приложение, находясь за границей. Согласно статистике банка, за пределами России чаще всего мобильным приложением банка «Тинькофф Кредитные Системы» пользуются в Таиланде. На втором месте — США, на третьем — Украина. В десятку входят Вьетнам, Германия, Египет, Австралия, Индия, Беларусь и Финляндия. Как сообщили CNews в банке, эти данные основаны на ста

Как российский сервис изучения английского языка тратит $3 млн инвестиций иматели», - говорит руководитель компании Айнур Абдулнасыров. Бета-версия сервиса разрабатывалась в Таиланде. Пятеро основателей жили там в течение 6 месяцев 2010 г. на $100 тыс., вырученных Аб

Groupon запустил свой сервис в Таиланде влен в Бангкоке, но со временем компания планирует расширить свой охват и на другие тайские города. Таиланд стал 47-ой страной за пределами США, в которой Groupon начал осуществлять свои операц

Nikon понес убыток в $143 млн из-за наводнения в Таиланде Nikon сообщила об убытках в размере 10,9 млрд иен ($143 млн) из-за затопления своих заводов и складских помещений в Таиланде. Данный убыток был учтен в финансовых результатах за III квартал 2011-2012 финансового года, который завершился 31 декабря, говорится в официальном сообщении компании. Выручка Nikon в

Таиланд планирует ввести цензуру записей в Twitter Правительство Таиланда первым в мире начнет официально подвергать цензуре все записи в популярном сервисе микроблогов Twitter. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на слова представителей Министе

WD понесла затраты в размере $199 млн в связи с наводнением в Таиланде рация Western Digital объявила финансовые результаты за II квартал 2011-2012 финансового года, завершившийся 30 декабря 2011 г., а также доложила о ходе восстановления производства после наводнения в Таиланде. В указанный период выручка WD составила $2 млрд, объем поставок жестких дисков достиг 28,5 млн штук, а прибыль составила $145 млн. Во II квартале компания понесла затраты в размере $1

Годовой отчет Intel: $1 млрд смыло наводнением в Таиланде ентов на акцию. В 2012 г. Intel планирует упрочить свои позиции Напомним, что в декабре вендор понизил прогнозируемый по итогам IV квартала объем выручки с $14,7 млрд до $13,7 млрд из-за наводнения в Таиланде, которое оказало негативное влияние на поставки персональных компьютеров на рынок и, соответственно, на спрос процессоров. В 2011 г. Intel выплатила дивиденды на сумму в $1,1 млрд и по

Intel не досчитался $1 млрд из-за наводнения в Таиланде з заставил более низкий спрос на процессоры Intel вследствие произошедшего в этом году наводнения в Таиланде. «Мы ожидаем, что продажи персональных компьютеров в IV квартале вырастут по сравнен

Western Digital рассказал об ужасных последствиях стихии ланированного) WD возобновил производство жестких дисков на заводе в районе Банг Па-Ин, центральный Таиланд. С 15 октября эта фабрика была затоплена на 2 метра. Вода была откачана 17 ноября, по

IDC: Наводнение в Тайланде «смоет» 20% рынка ПК В первой половине 2011 г. в Тайланде было произведено 40-45% всего мирового объема жестких дисков. К началу ноября в результате сильнейшего за многие годы наводнения здесь было остановлено более 12 заводов по выпуску жест

Жесткие диски подорожали на 180% из-за наводнений в Таиланде Наводнения в Таиланде, где сосредоточено более 25% всего мирового производства жестких дисков, привели к дефициту этих компонентов по всему миру и, как следствие, сильному росту цен на них, иногда доходящем

Наводнение в Таиланде «затопило» рынок жестких дисков: Цены на винчестеры резко растут нвесторами глава WD Джон Койн (John Coyne) сказал, что дефицит винчестеров, вызванный наводнением в Таиланде, продлится до следующего года, и что повышение цен на устройства «неизбежно». В комп

Tele2 открывает автоматический роуминг в Таиланде Оператор мобильной связи Tele2 открывает автоматический роуминг по технологии CAMEL в сети DTAC (Таиланд). Теперь российские абоненты Tele2, находящиеся в этой стране, могут пользоваться сво

Космическое зондирование Земли: итоги 2008 7 спутников), Китай (6, в том числе 2 метеоспутника); Индия и Россия (по 2), Израиль, США, Италия и Таиланд (все по 1 спутнику). Как и в 2007 году Китай и страны Европы активнее других стран ра

«Диалог-Сети» строит ВОЛС в Таиланде ической сети связи вдоль железнодорожной линии Бан Таналенг, Лаос (Ban Thanaleng, Laos) – Нонг Хаи, Таиланд (Nong Khai, Thailand). Напомним, что контракт по данному проекту был заключен в январ

Шведский "цифровой" истребитель победил российский в таиландском тендере Как сообщает Associated Press, Таиланд принял решение приобрести 12 шведских истребителей Gripen-JAS 39C/D вместо морально и физически устаревших F-5, стоящих на вооружении ВВС страны уже три десятилетия. Стоимость сделки оц

Таиланд снова заблокирует YouTube Правительство Таиланда планирует закрыть доступ к видеороликам на сервисе YouTube, которые обвиняют главного королевского советника страны в попытке государственного переворота. Об этом заявил представитель

Таиланд и YouTube помирились Правительство Таиланда сегодня, 31 августа, официально подтвердило восстановление доступа к популярному видеосервису YouTube на территории страны, сообщает Reuters. Напомним, что военное правительство заблок

Таиланд ужесточил борьбу с киберпреступностью: новый закон В Таиланде вступил в силу новый закон о борьбе с компьютерной преступностью, предоставляющий властям больше возможностей для борьбы с хакерами, осуществления цензуры, включая запрет доступа к пор