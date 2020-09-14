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Наместников Юрий


14.09.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала растущий интерес злоумышленников к Linux-системам 1
27.08.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый Android-имплант от APT-группы Transparent Tribe 1
24.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила масштабную шпионскую кампанию 1
20.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру 1
19.08.2020 Никакого локдауна: «Лаборатория Касперского» о сложных атаках во II квартале 2020 года 1
22.07.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила серию атак Lazarus на устройства Windows, Linux и macOS 1
17.06.2020 «Лаборатория Касперского»: в период самоизоляции число веб-атак на геймеров выросло на 54% 1
04.06.2020 APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств 1
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии 1
31.03.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала о целевой атаке по заражению через сайты 1
02.12.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных кредитных карт из отелей по всему миру 1
07.10.2019 «Касперский» нашел умный троян, умеющий читать защищенные соединения 1
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
20.11.2018 «Лаборатория Касперского»: любители онлайн-шопинга – в зоне риска в преддверии «черной пятницы» 1
24.08.2018 «Лаборатория Касперского»: 22% россиян не могут расстаться со смартфоном даже в душе 1
23.08.2018 Группировка Lazarus атаковала криптовалютную биржу с помощью Mac-зловреда 1
16.04.2018 «Лаборатория Касперского»: Азия и Ближний Восток стали эпицентром целевых атак в 2018 году 1
15.03.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост интереса китайскоговорящих хакеров к здравоохранению 1
30.11.2017 Шифровальщики раздули ИБ-бюджеты 3
07.03.2017 Новая программа-стиратель уничтожает данные на ПК и шпионит за жертвами 1
26.12.2016 «Лаборатория Касперского»: каждый двадцатый пользователь в России рискует потерять деньги 1
11.08.2016 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа финансовых угроз в Сети 1
26.07.2016 Более 100 группировок целенаправленно атакуют государственные и коммерческие компании по всему миру 1
10.06.2016 Как «отфутболить» злоумышленников: советы «Лаборатории Касперского» болельщикам, отправляющимся на Евро-2016 1
07.06.2016 Треть пользователей променяли бы друзей и родителей на смартфон 1
03.02.2015 IoT ставит корпоративную безопасность под удар 4
17.12.2014 Как интернет вещей меняет мир 2
25.11.2014 Хакеры «наживаются» на неактивных IP 1
21.10.2014 Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть 2
30.09.2014 По данным о перемещениях можно установить личность 1
24.09.2014 У Home Depot украли данные банковских карт клиентов 1
08.08.2012 Второй квартал 2012: «нашествие» Android-троянов и появление нового образца кибероружия Flame 1
18.06.2012 Angry Birds атакуют российских пользователей вредоносной рекламой 1
18.06.2012 Треть рекламы в бесплатных версиях Angry Birds ведет на вредоносные файлы 2
22.02.2012 Россия - главная угроза всемирной Сети 1
28.11.2011 Google: антивирусы для смартфонов - это мошенничество 1
20.10.2011 Обнаружен троян, «убивающий» защиту компьютеров Apple 1
02.09.2011 Самые страшные темы Рунета: бесплатный софт, порно и кулинария 1
30.06.2010 «Лаборатория Касперского» запатентовала новый метод борьбы с вирусными эпидемиями 1

Публикаций - 39, упоминаний - 47

Наместников Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 18
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 6
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 3
Turla - Хакерская группировка 19 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 2
Microsoft Corporation 11168 2
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 2
CactusPete - Хакерская группировка 3 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 2
Kimsuky - Хакерская группировка 2 2
GitHub 412 2
Hades - Хакерская группировка 2 1
Cycldek - Хакерская группировка 2 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
DeathStalker - Хакерская группировка 2 1
Hacking Team 12 1
SEC Consult Services 931 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
Google LLC 7177 1
Крок 1221 1
Код Безопасности 365 1
Verisign 59 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 208 1
PayPal 442 1
Telegram Group 702 1
Intel Corporation 4204 1
Yara - Яра 8 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 7
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 6
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 4
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 3
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Website - Вебсайт 118 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Smartphone - Смартфон 774 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
Google Android 10751 8
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 6
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 6
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 5
Microsoft Windows 10 6676 5
Apple macOS 934 4
Kaspersky Security Cloud 27 3
Kaspersky Threat Intelligence Portal 10 3
Linux OS 4276 3
Microsoft Office 1950 2
Kaspersky Threat Intelligence services 6 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 2
Apple iOS 5742 2
AhMyth Android Remote Access Tool (RAT) 1 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 258 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 11 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Adobe Flash 359 1
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 9 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
Google Android RAT - Remote Administration Tool 1 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 83 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Водясов Алексей 97 1
Наместникова Мария 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Индия - Республика 2181 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Германия - Федеративная Республика 3674 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 4
Южная Корея - Республика 1466 3
Азия - Азиатский регион 1525 3
Япония 2811 3
Франция - Французская Республика 2143 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 2
Украина 3398 2
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 2
Южная Азия 46 2
Таиланд - Королевство 363 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 2
Турция - Турецкая республика 956 2
Италия - Итальянская Республика 1401 2
Филиппины - Республика 211 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 1
Польша - Республика 834 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Боливия - Многонациональное Государство 10 1
Коста-Рика - Республика 31 1
Ближний Восток 1479 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Испания - Королевство 1258 1
Монголия 172 1
Чили - Республика 121 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Малайзия 344 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Китай - Тайвань 596 1
Северная Америка 1416 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Securelist 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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