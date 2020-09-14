Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Наместников Юрий
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Публикаций - 39, упоминаний - 47
Наместников Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yara - Яра 8 4
|Водясов Алексей 97 1
|Наместникова Мария 20 1
|Securelist 7 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769630, в очереди разбора - 673315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769630, в очереди разбора - 673315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru