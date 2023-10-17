Браузер Веб-обозреватель Web-browser Веб-навигатор Web-navigator

Microsoft запугивает пользователей, чтобы те не устанавливали Chrome и Firefox человека (страх) только сейчас, не установлено. На деле удаление Edge при отсутствии на ПК другого браузера приведет лишь к тому, что выйти в интернет просто так уже не получится – придется дл

«Яндекс браузер» кратко перескажет видеоролики: пользователи смогут быстро узнать их содержание, а авторы — привлечь новых зрителей Пользователи «Браузера» и «Поиска» смогут читать пересказы русскоязычных видео. Новая функция позволит быст

«Яндекс браузер» переведет и озвучит любые YouTube-трансляции с пяти популярных европейских языков ереводом, — в 100 раз. Возможность справляться с высокой нагрузкой позволила открыть новую функцию «Браузера» для всех YouTube-каналов. Перевод трансляций работает в режиме открытого бета-тести

«Яндекс браузер» сгенерирует субтитры для любых русскоязычных видео в интернете сделать технологию доступной на мобильных устройствах», — сказал Илья Шибанов, руководитель «Яндекс браузера». Генерация субтитров дополняет набор технологий «Яндекс браузера» для удобно

«Тау технологии» помогают группе «Черкизово» перейти на российское ПО для терминалов сбора данных ного обеспечения для корпоративной мобильности, объявила об успешном внедрении своего промышленного браузера «Тау браузер» в группе «Черкизово». «Тау браузер» полностью замещает промышленные бр

«Яндекс браузер» для организаций поможет защитить бизнес от утечки данных сти (SIEM), чтобы получать подробные сведения об инцидентах безопасности. Новые возможности «Яндекс браузера» для организаций позволят администраторам разрешить или запретить определённые дейст

Microsoft сломалась: Из-за жалоб пользователей Windows перестала показывать назойливую неотключаемую рекламу поисковика Bing Назойливая реклама Bing в Windows Корпорация Microsoft после жалоб со стороны пользователей браузера Google Chrome отключила назойливую рекламу собственного поискового движка Bing в ОС

Обновление «Яндекс браузера» для iPad и планшетов на Android введений. Разработчики добавили группы вкладок, расширили функциональность «Табло», обновили дизайн браузера, а также реализовали подсказки в поисковой строке. А еще в версии для iPad стало удо

Алексей Лиходзиевский, «Яндекс»: Компания, которая пользуется B2B-браузером, менее уязвима и выигрывает в эффективности ь трекеры, вредоносные расширения, программы и настраивать многие другие вещи. Также администратору браузера для организаций обязательно нужна возможность интегрировать его в системы информацио

Google кардинально переделала свою фирменную ОС и вырезала из нее главный компонент го программный код операционной системы для персональных компьютеров ChromeOS будет отделен от кода браузера Chrome, ключевого компонента этой ОС. По сообщению About Chromebooks, Google начнет

В мобильном «Яндекс браузере» появились новые функции для iOS и Android В мобильной версии «Яндекс браузера» для iOS и Android появились новые функции, которые сделают просмотр контента удобне

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю Перенос данных в рамках одного браузера Если вы хотите использовать свой привычный браузер на нескольких устройствах или пер

«Яндекс» добавил в браузер нейросеть YandexGPT — она перескажет статьи коротко и ясно -60 секунд. Переходить на сторонние сервисы не нужно: тезисы статьи отображаются прямо в интерфейсе браузера поверх открытой страницы, а ссылку на них можно отправить другим людям. Об этом CNew

Как установить Chrome в Windows без использования другого браузера жение, введя простую команду. Выполните следующие действия, чтобы использовать Winget для установки браузера. Нажмите Win+R и введите «cmd». В новом окне введите «winget», «install» и название

Вышел браузер - «убийца» Chrome с мощной защитой от слежки для этого нужно вручную вписать его адрес в соответствующую строку и перейти по нему. В настройках браузера поменять поисковик тоже нельзя. На что способна новинка Блокировка трекеров и реклам

«Яндекс браузер» для организаций начинает тестировать режим совместимости с Internet Explorer и запускает новые политики безопасности исключить любые возможные риски, теперь JIT-компиляцию можно отключить. Очистка данных при закрытии браузера Еще одна новая политика позволяет полностью очищать все данные пользователя при закр

Российских владельцев iPhone срочно пересаживают на браузер «Луна». В чем его важные особенности? тификаты Минцифры есть не только в «Луне», разработчики указывают на это как на главную особенность браузера, благодаря которой можно без ограничений пользоваться финансовыми услугами российски

Обязательное обновление Windows 11 запретило запускать браузер Chrome. Как это исправить me Установка недавнего пакета обновлений Microsoft Windows 11 может приводить к выходу из строя веб-браузера Chrome на ПК пользователей. По сообщению Bleeping Computer, пользователи и администр

При попытке найти Chrome через браузер Microsoft пользователям подсовывали рекламу Bing о вам искать Издание The Verge обратило внимание на то, что браузер Microsoft Edge при поиске в нем браузера Google Chrome выводит пользователям мнимое окно чат-бота Bing AI, рекламирующее функ

«Яндекс» запускает баннер под поисковой строкой на странице ya.ru и в «Яндекс браузере» Баннер под поисковой строкой является единственным рекламным форматом на странице ya.ru и сейчас позволяет охватить внимание более 50 млн пользователей страницы и «Яндекс браузера». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Сейчас новый формат показывается на заметной позиции под поисковой строкой как в версии для компьютеров, так и в мобильной версии стра

В Windows появился новый раздражающий пользователей элемент. Как избавиться ch. Неудивительно, что Microsoft решила использовать ее в качестве платформы для продвижения своего браузера. Но такой подход вызывает сомнения – пользователи не любят вмешательство в привычный

Обновление Windows поломало браузер Chrome, чтобы пользователи перешли на Microsoft Edge х систем семейства Windows, которое затруднило ее пользователям применение Google Chrome в качестве браузера по умолчанию. По сообщению Gizmodo, апдейт KB5025221 от 11 апреля 2023 г., нарушил р

Работа со скриншотами в «Яндекс браузере» стала доступна на macOS и Linux работы не требуется дополнительный софт — кнопка создания скриншота расположена на боковой панели «Браузера». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Функция позволяет сделать снимок в

Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете од колпаком Корпорацию Microsoft уличили в массовой слежке за пользователями, выбравшими в качестве браузера Edge, пишет The Verge. Microsoft собирает данные обо всех передвижениях пользователе

Google не станет платить $20 млн изобретателям «песочницы» в браузере Chrome. Один из ее создателей во время процесса умер ие предметом разбирательства Google с группой частных лиц, описывают метод защиты пользователей веб-браузера от запуска вредоносного программного обеспечения с помощью «песочницы» (sandbox) – п

«Яндекс браузер» научился переводить видео с китайского языка Теперь нейросети «Яндекс браузера» могут переводить видео с китайского и автоматически накладывать русскую озвучку. Дл

Большое обновление политик «Яндекс браузера» для организаций . сности. В случае, если эта политика включена, пользователь не сможет проигнорировать предупреждение браузера и перейти на вредоносный сайт. Запрет на обмен сообщениями между приложением и внешн

«Яндекс» добавил группы вкладок в мобильный «Браузер» уются регулярно. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Каждый третий пользователь «Яндекс браузера» на Android и iOS держит открытыми больше 20 страниц. Группы помогут систематизирова

Новый зловред-клиппер крадёт криптовалюту через поддельный браузер Tor Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новую кампанию по краже криптовалюты. Под видом браузера Tor на сторонних интернет-ресурсах злоумышленники распространяют троянца CryptoClipper*. При попадании в систему пользователя он регистрируется в автозапуске, маскируясь иконкой какого

Портал госзакупок прекращает работать в браузере Internet Explorer т использоваться «Яндекс.Браузер» и Chromium-Gost, отмечается в сообщении. Для корректной настройки браузера и продолжения работы в личных кабинетах пользователей рекомендовано воспользоваться

«Яндекс» выпустил бронированный «Браузер» для бизнеса и просит за него деньги ованный» отечественный браузер Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске расширенной версии «Браузера» в его ревизии для бизнеса. Она отличается более высоким уровнем безопасности и вклю

«Яндекс» представил расширенную версию «Браузера» для организаций Расширенная версия «Яндекс браузера» для организаций повышает уровень безопасности данных, исключает отправку статистики

Microsoft втихую «взломала» сайт Google. Теперь на нем красуется реклама браузера Edge osoft стала использовать сайт интернет-гиганта Google как рекламную площадку для продвижения своего браузера Edge. Портал Neowin пишет, что на странице загрузки Chrome, если открыть ее именно в

НТЦ ИТ РОСА включил «Яндекс браузер» в свой репозиторий ентов ОС. Репозиторий содержит более 30 тыс. тысячи различных пакетов, которые обновляются по мере выхода новых версий. На данный момент пользователи операционных систем РОСА могут установить «Яндекс браузер» несколькими способами: консольно, используя команду dnf install yandex-browser и графически через dnf dragora для РОСА «Хром». Для операционной системы РОСА «Кобальт» нужно подключить

«Яндекс» представил большое обновление мобильного «Браузера» «Яндекс» обновил дизайн мобильного «Браузера» и добавил новые функции в приложение. Так, поиск и навигационные кнопки теперь расп

Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari способности в Chrome и Vivaldi. Сайт Сбербанка в Vivaldi. Российские сертификаты не установлены Оба браузера выдают предупреждение о небезопасности ресурса, но позволяют работать с ним без каки

Встроенный в Windows браузер Edge стал полностью неудаляемым. Даже с рабочего стола ионной системы Microsoft Windows 11 столкнулись со сложностями при попытке избавиться от ярлыка веб-браузера Edge на рабочем столе, пишет Windows Central. В ряде случаев спустя некоторое время

Windows ностальгирует по временам DOS. Новый фирменный браузер получит легендарную «фишку» из Norton Commander. Видео . На момент публикации материала новая «фишка» Edge была доступна лишь участникам бета-тестирования браузера с каналов Beta, Dev и Canary. По умолчанию она отключена даже в его бета-версиях – д

«Яндекс браузер» обновил режим энергосбережения м экономии энергии в «Браузере» может продлить работу ноутбука больше, чем на час. «Под капотом» у «Браузера» много взаимосвязанных процессов. Основной процесс обрабатывает действия пользовател