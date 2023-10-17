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Браузер Веб-обозреватель Web-browser Веб-навигатор Web-navigator

Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator

Самые популярные интернет браузеры в 2012 году по сравнению с 2022 годом. Самые популярные интернет браузеры в 2012 году по сравнению с 2022 годом.
Самые популярные интернет браузеры в 2012 году по сравнению с 2022 годом.


17.10.2023 Microsoft запугивает пользователей, чтобы те не устанавливали Chrome и Firefox

человека (страх) только сейчас, не установлено. На деле удаление Edge при отсутствии на ПК другого браузера приведет лишь к тому, что выйти в интернет просто так уже не получится – придется дл
06.10.2023 «Яндекс браузер» кратко перескажет видеоролики: пользователи смогут быстро узнать их содержание, а авторы — привлечь новых зрителей

Пользователи «Браузера» и «Поиска» смогут читать пересказы русскоязычных видео. Новая функция позволит быст
21.09.2023 «Яндекс браузер» переведет и озвучит любые YouTube-трансляции с пяти популярных европейских языков

ереводом, — в 100 раз. Возможность справляться с высокой нагрузкой позволила открыть новую функцию «Браузера» для всех YouTube-каналов. Перевод трансляций работает в режиме открытого бета-тести
15.09.2023 «Яндекс браузер» сгенерирует субтитры для любых русскоязычных видео в интернете

сделать технологию доступной на мобильных устройствах», — сказал Илья Шибанов, руководитель «Яндекс браузера». Генерация субтитров дополняет набор технологий «Яндекс браузера» для удобно
11.09.2023 «Тау технологии» помогают группе «Черкизово» перейти на российское ПО для терминалов сбора данных

ного обеспечения для корпоративной мобильности, объявила об успешном внедрении своего промышленного браузера «Тау браузер» в группе «Черкизово». «Тау браузер» полностью замещает промышленные бр
11.09.2023 «Яндекс браузер» для организаций поможет защитить бизнес от утечки данных

сти (SIEM), чтобы получать подробные сведения об инцидентах безопасности. Новые возможности «Яндекс браузера» для организаций позволят администраторам разрешить или запретить определённые дейст
30.08.2023 Microsoft сломалась: Из-за жалоб пользователей Windows перестала показывать назойливую неотключаемую рекламу поисковика Bing

Назойливая реклама Bing в Windows Корпорация Microsoft после жалоб со стороны пользователей браузера Google Chrome отключила назойливую рекламу собственного поискового движка Bing в ОС

16.08.2023 Обновление «Яндекс браузера» для iPad и планшетов на Android

введений. Разработчики добавили группы вкладок, расширили функциональность «Табло», обновили дизайн браузера, а также реализовали подсказки в поисковой строке. А еще в версии для iPad стало удо
09.08.2023 Алексей Лиходзиевский, «Яндекс»: Компания, которая пользуется B2B-браузером, менее уязвима и выигрывает в эффективности

ь трекеры, вредоносные расширения, программы и настраивать многие другие вещи. Также администратору браузера для организаций обязательно нужна возможность интегрировать его в системы информацио
03.08.2023 Google кардинально переделала свою фирменную ОС и вырезала из нее главный компонент

го программный код операционной системы для персональных компьютеров ChromeOS будет отделен от кода браузера Chrome, ключевого компонента этой ОС. По сообщению About Chromebooks, Google начнет

25.07.2023 В мобильном «Яндекс браузере» появились новые функции для iOS и Android

В мобильной версии «Яндекс браузера» для iOS и Android появились новые функции, которые сделают просмотр контента удобне
18.07.2023 Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

Перенос данных в рамках одного браузера Если вы хотите использовать свой привычный браузер на нескольких устройствах или пер
06.07.2023 «Яндекс» добавил в браузер нейросеть YandexGPT — она перескажет статьи коротко и ясно

-60 секунд. Переходить на сторонние сервисы не нужно: тезисы статьи отображаются прямо в интерфейсе браузера поверх открытой страницы, а ссылку на них можно отправить другим людям. Об этом CNew
05.07.2023 Как установить Chrome в Windows без использования другого браузера

жение, введя простую команду. Выполните следующие действия, чтобы использовать Winget для установки браузера. Нажмите Win+R и введите «cmd». В новом окне введите «winget», «install» и название

22.06.2023 Вышел браузер - «убийца» Chrome с мощной защитой от слежки

для этого нужно вручную вписать его адрес в соответствующую строку и перейти по нему. В настройках браузера поменять поисковик тоже нельзя. На что способна новинка Блокировка трекеров и реклам
22.06.2023 «Яндекс браузер» для организаций начинает тестировать режим совместимости с Internet Explorer и запускает новые политики безопасности

исключить любые возможные риски, теперь JIT-компиляцию можно отключить. Очистка данных при закрытии браузера Еще одна новая политика позволяет полностью очищать все данные пользователя при закр
20.06.2023 Российских владельцев iPhone срочно пересаживают на браузер «Луна». В чем его важные особенности?

тификаты Минцифры есть не только в «Луне», разработчики указывают на это как на главную особенность браузера, благодаря которой можно без ограничений пользоваться финансовыми услугами российски
15.06.2023 Обязательное обновление Windows 11 запретило запускать браузер Chrome. Как это исправить

me Установка недавнего пакета обновлений Microsoft Windows 11 может приводить к выходу из строя веб-браузера Chrome на ПК пользователей. По сообщению Bleeping Computer, пользователи и администр
08.06.2023 При попытке найти Chrome через браузер Microsoft пользователям подсовывали рекламу Bing

о вам искать Издание The Verge обратило внимание на то, что браузер Microsoft Edge при поиске в нем браузера Google Chrome выводит пользователям мнимое окно чат-бота Bing AI, рекламирующее функ
05.06.2023 «Яндекс» запускает баннер под поисковой строкой на странице ya.ru и в «Яндекс браузере»

Баннер под поисковой строкой является единственным рекламным форматом на странице ya.ru и сейчас позволяет охватить внимание более 50 млн пользователей страницы и «Яндекс браузера». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Сейчас новый формат показывается на заметной позиции под поисковой строкой как в версии для компьютеров, так и в мобильной версии стра
23.05.2023 В Windows появился новый раздражающий пользователей элемент. Как избавиться

ch. Неудивительно, что Microsoft решила использовать ее в качестве платформы для продвижения своего браузера. Но такой подход вызывает сомнения – пользователи не любят вмешательство в привычный
03.05.2023 Обновление Windows поломало браузер Chrome, чтобы пользователи перешли на Microsoft Edge

х систем семейства Windows, которое затруднило ее пользователям применение Google Chrome в качестве браузера по умолчанию. По сообщению Gizmodo, апдейт KB5025221 от 11 апреля 2023 г., нарушил р
02.05.2023 Работа со скриншотами в «Яндекс браузере» стала доступна на macOS и Linux

работы не требуется дополнительный софт — кнопка создания скриншота расположена на боковой панели «Браузера». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Функция позволяет сделать снимок в
26.04.2023 Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете

од колпаком Корпорацию Microsoft уличили в массовой слежке за пользователями, выбравшими в качестве браузера Edge, пишет The Verge. Microsoft собирает данные обо всех передвижениях пользователе
20.04.2023 Google не станет платить $20 млн изобретателям «песочницы» в браузере Chrome. Один из ее создателей во время процесса умер

ие предметом разбирательства Google с группой частных лиц, описывают метод защиты пользователей веб-браузера от запуска вредоносного программного обеспечения с помощью «песочницы» (sandbox) – п
17.04.2023 «Яндекс браузер» научился переводить видео с китайского языка

Теперь нейросети «Яндекс браузера» могут переводить видео с китайского и автоматически накладывать русскую озвучку. Дл
13.04.2023 Большое обновление политик «Яндекс браузера» для организаций .

сности. В случае, если эта политика включена, пользователь не сможет проигнорировать предупреждение браузера и перейти на вредоносный сайт. Запрет на обмен сообщениями между приложением и внешн
31.03.2023 «Яндекс» добавил группы вкладок в мобильный «Браузер»

уются регулярно. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Каждый третий пользователь «Яндекс браузера» на Android и iOS держит открытыми больше 20 страниц. Группы помогут систематизирова
29.03.2023 Новый зловред-клиппер крадёт криптовалюту через поддельный браузер Tor

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новую кампанию по краже криптовалюты. Под видом браузера Tor на сторонних интернет-ресурсах злоумышленники распространяют троянца CryptoClipper*. При попадании в систему пользователя он регистрируется в автозапуске, маскируясь иконкой какого
10.03.2023 Портал госзакупок прекращает работать в браузере Internet Explorer

т использоваться «Яндекс.Браузер» и Chromium-Gost, отмечается в сообщении. Для корректной настройки браузера и продолжения работы в личных кабинетах пользователей рекомендовано воспользоваться

02.03.2023 «Яндекс» выпустил бронированный «Браузер» для бизнеса и просит за него деньги

ованный» отечественный браузер Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске расширенной версии «Браузера» в его ревизии для бизнеса. Она отличается более высоким уровнем безопасности и вклю
02.03.2023 «Яндекс» представил расширенную версию «Браузера» для организаций

Расширенная версия «Яндекс браузера» для организаций повышает уровень безопасности данных, исключает отправку статистики
22.02.2023 Microsoft втихую «взломала» сайт Google. Теперь на нем красуется реклама браузера Edge

osoft стала использовать сайт интернет-гиганта Google как рекламную площадку для продвижения своего браузера Edge. Портал Neowin пишет, что на странице загрузки Chrome, если открыть ее именно в
21.02.2023 НТЦ ИТ РОСА включил «Яндекс браузер» в свой репозиторий

ентов ОС. Репозиторий содержит более 30 тыс. тысячи различных пакетов, которые обновляются по мере выхода новых версий. На данный момент пользователи операционных систем РОСА могут установить «Яндекс браузер» несколькими способами: консольно, используя команду dnf install yandex-browser и графически через dnf dragora для РОСА «Хром». Для операционной системы РОСА «Кобальт» нужно подключить

08.02.2023 «Яндекс» представил большое обновление мобильного «Браузера»

«Яндекс» обновил дизайн мобильного «Браузера» и добавил новые функции в приложение. Так, поиск и навигационные кнопки теперь расп
06.02.2023 Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari

способности в Chrome и Vivaldi. Сайт Сбербанка в Vivaldi. Российские сертификаты не установлены Оба браузера выдают предупреждение о небезопасности ресурса, но позволяют работать с ним без каки
27.01.2023 Встроенный в Windows браузер Edge стал полностью неудаляемым. Даже с рабочего стола

ионной системы Microsoft Windows 11 столкнулись со сложностями при попытке избавиться от ярлыка веб-браузера Edge на рабочем столе, пишет Windows Central. В ряде случаев спустя некоторое время

24.01.2023 Windows ностальгирует по временам DOS. Новый фирменный браузер получит легендарную «фишку» из Norton Commander. Видео

. На момент публикации материала новая «фишка» Edge была доступна лишь участникам бета-тестирования браузера с каналов Beta, Dev и Canary. По умолчанию она отключена даже в его бета-версиях – д
16.01.2023 «Яндекс браузер» обновил режим энергосбережения

м экономии энергии в «Браузере» может продлить работу ноутбука больше, чем на час. «Под капотом» у «Браузера» много взаимосвязанных процессов. Основной процесс обрабатывает действия пользовател
29.12.2022 Google в одно мгновение сломает каждый 20 сайт интернета. Доступ к десяткам миллионов ресурсов будет закрыт

Глобальной сети, собирается окончательно уничтожить протокол HTTP. В одной из следующих версий его браузера Chrome будет полностью запрещена автоматическая загрузка сайтов, еще не перешедших н

Публикаций - 8527, упоминаний - 12508

Браузер замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23942 1919
Google LLC 11258 1496
Apple Inc 11504 918
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6520 615
Yandex - Яндекс 6210 603
Meta Platforms - Facebook 4359 429
Samsung Electronics 9894 386
X Corp - Twitter 2773 311
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 308
Intel Corporation 11814 294
Opera Software 332 274
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4407 271
VK - Mail.ru Group 3265 260
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3091 256
IBM - International Business Machines Corp 9294 210
Oracle Corporation 6449 207
Netscape Communications Corporation 420 198
Sony 6497 197
Yahoo! 3694 182
Adobe Systems 1525 180
Dr.Web - Доктор Веб 1230 164
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10492 154
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 149
7434 148
Amazon Inc - Amazon.com 2860 145
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 141
Mozilla Foundation 176 140
LG Electronics 3564 134
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10244 125
HP Inc. 5601 124
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8282 121
Telegram Group 1322 120
Lenovo Motorola 3499 117
Huawei 3640 114
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7469 112
Nvidia Corp 3278 111
Cisco Systems 4968 109
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1118 106
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1195 106
AMD - Advanced Micro Devices 3953 102
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6281 147
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5814 140
Открытие ФК - Банк Открытие 520 116
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6765 96
Лента - Сеть розничной торговли 1831 95
Россети Ленэнерго 2259 62
Netflix - онлайн-кинотеатр 458 58
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2553 55
Почта России ПАО 1965 51
eBay Inc 1604 45
Visa International 1899 45
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 40
Май - Майский чай - российская торговая компания 1075 38
РЖД - Российские железные дороги 1719 38
Альфа-Банк 1648 37
LinkedIn 602 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1966 34
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 31
ВсеИнструменты.ру 242 29
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 230 28
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 962 28
Carl Zeiss AG 294 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1033 26
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 183 23
101Hotels.com 649 23
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 453 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 422 22
Резонанс НПП 353 20
ПСБ - Промсвязьбанк 766 20
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 177 17
Qiwi 958 17
Связной ГК 1354 17
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 409 16
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 144 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1344 16
Walt Disney Company 576 16
Совкомбанк Совесть 269 15
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 14
Газпром ПАО 1201 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 711 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9973 239
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2855 99
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 99
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5440 91
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 25
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РосКомСвобода - Общественная организация 86 15
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 11
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 11
Единая Россия - Политическая партия 277 11
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 9
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 9
Linux Foundation 176 9
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 8
ЛДПР 100 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 7
ASF - Apache Software Foundation 106 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 168 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 6
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 238 5
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 5
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 5
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 5
OSI - Open Source Initiative 68 4
Демократическая политическая партия США 115 4
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FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 4
OLPC - One Laptop per Child 81 4
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12014 967
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11572 944
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11865 893
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18441 855
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5339 823
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13574 758
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13774 755
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9678 726
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9438 705
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14099 701
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11395 693
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13097 677
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26215 674
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12051 636
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9523 635
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17587 632
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7104 629
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8670 589
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5781 573
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5308 563
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6862 561
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27389 542
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8951 528
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6334 517
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6762 494
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7795 477
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9124 474
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6735 470
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14194 463
Microsoft Windows 14860 2007
Google Android 13132 1445
Mozilla Firefox - браузер 1826 1341
Microsoft Edge - браузер 1958 1293
Google Chrome - браузер 1454 1079
Linux OS 8791 978
Apple iOS 7168 864
Opera Browser - Браузер 994 811
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 695
Apple Safari - браузер 814 680
Apple iPhone - серия смартфонов 6784 608
JavaScript - JS - язык программирования 1069 489
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3640 487
Apple Mac - Apple Macintosh 2910 458
Apple macOS 1833 446
Microsoft Office 3556 431
Google Play - Google Store - Android Market 3095 416
Apple iPad 3775 401
Google YouTube - Видеохостинг 2527 388
Microsoft Windows 10 1596 343
Apple macOS X - Rhapsody 1508 340
Oracle Java - язык программирования 2835 336
Apple - App Store 2718 289
Apple iPhone 6 6020 288
Microsoft Windows XP 2399 287
Microsoft Windows 2000 12494 276
Microsoft Windows 7 1916 273
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1840 254
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 331 245
Microsoft Skype 2002 241
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4432 240
Microsoft Outlook 1325 229
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1352 201
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2341 201
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 512 197
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 219 194
Google Gmail 866 179
StatCounter 325 175
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 168
Opera Mini - браузер 210 166
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 67
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 66
Gates William Henry - Гейтс Билл 903 57
Путин Владимир 2870 50
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 39
Мельникова Анастасия 284 33
Ксенин Алекс 311 24
Дягилев Василий 84 23
Свириденко Андрей 96 21
Артамонова Анна 183 19
Медведев Дмитрий 1638 18
Baker Mitchell - Митчелл Бейкер 28 18
Волож Аркадий 235 18
Satya Nadella - Сатья Наделла 191 18
Дуров Павел 264 18
Чернышенко Дмитрий 513 17
Демидов Михаил 133 17
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 17
Зайцев Михаил 207 16
Никифоров Николай 1173 16
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 16
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 16
Одинцов Дмитрий 104 15
Готальский Михаил 95 15
Sundar Pichai - Сундар Пичай 63 14
Галушкин Олег 178 14
Белоусов Сергей 236 14
Шадаев Максут 760 14
Corrons Luis - Корронс Луис 106 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 13
Новодворский Алексей 107 13
Комиссаров Дмитрий 209 13
Водясов Алексей 202 13
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 13 12
Гостев Александр 82 12
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 12
Шибанов Илья 12 12
Харитонов Александр 64 12
Brin Sergey - Сергей Брин 186 12
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 39 12
Россия - РФ - Российская федерация 129455 2907
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50919 1195
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40440 457
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15719 422
Европа 21565 404
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13889 303
Германия - Федеративная Республика 12324 300
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13537 291
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13132 277
Япония 13066 231
Франция - Французская Республика 7651 177
Южная Корея - Республика 6391 175
Украина 7419 158
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15861 154
Испания - Королевство 3635 133
Индия - Bharat 5202 131
Азия - Азиатский регион 5227 126
Солнце - звезда Солнечной системы 4976 124
Канада 4758 121
Норвегия - Королевство 1778 120
Финляндия - Финляндская Республика 3513 115
Италия - Итальянская Республика 4263 104
Беларусь - Белоруссия 4798 97
Казахстан - Республика 5167 95
США - Калифорния 4677 86
Китай - Тайвань 3839 78
Америка Северная 3131 75
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Бразилия - Федеративная Республика 2267 73
США - Калифорния - Сан-Франциско 1395 66
Турция - Турецкая республика 2166 61
Швеция - Королевство 3562 59
Нидерланды 3365 59
Израиль 2654 55
Польша - Республика 1899 48
США - Нью-Йорк 3103 48
Африка - Африканский регион 3347 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6642 46
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46578 829
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10275 538
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21739 457
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25556 409
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11660 408
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11551 360
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4885 346
Английский язык 6301 331
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9780 295
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5353 286
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4451 202
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16070 191
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14689 188
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3193 149
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8761 145
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5356 142
Ergonomics - Эргономика 1507 142
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Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3235 108
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2348 106
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2210 103
Страхование - Страховое дело - Insurance 5357 103
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5448 103
CNews - ZOOM.CNews 1801 213
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5813 99
The Register 1470 89
ZDnet 598 70
The Verge - Издание 517 68
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 67
SecurityLab - Секьюрити лаб 235 64
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11061 59
CNET Networks - CNET News 1642 45
Ars Technica 397 44
Reddit 274 44
Wikipedia - Википедия 447 43
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 41
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 38
Коммерсантъ - Издательский дом 1448 38
BleepingComputer - Издание 248 37
NYT - The New York Times 1011 37
AP - Associated Press 1994 35
Bloomberg 1164 34
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 34
Neowin 97 26
Forbes - Форбс 679 21
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 20
InformationWeek 241 18
Inquirer 463 18
Computer Weekly 373 18
FT - Financial Times 1183 18
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 740 18
9to5Google 46 17
Engadget - Блог о технологиях 422 17
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 17
Business Insider - Бизнес инсайдер 231 17
The Washington Post 315 16
Mashable 370 15
heise online - heise security 122 15
SlashGear 134 14
РИА Новости 835 14
Ведомости 688 14
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 14
The Next Web 84 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7635 140
IDC - International Data Corporation 4881 102
Gartner - Гартнер 3512 101
Net Applications 114 73
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2569 45
Forrester Research 815 39
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 19
NetMarketShare Web Analytics 29 16
comScore 394 15
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 553 15
ABI Research 233 12
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 12
Strategy Analytics 283 12
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 11
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 10
Juniper Research 511 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 276 9
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 8
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 8
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 176 8
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 7
CNews Мишень 161 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 168 6
Fortune Global 100 139 6
NPD DisplaySearch 282 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 6
B2B International 50 6
IBM Research 107 6
W3Techs 13 6
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 45 6
Microsoft Research 138 6
Wainhouse Research 40 6
Gartner - Dataquest 348 5
AV-Test Institute 38 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 337 5
IHS Infonetics Research 90 5
Google Threat Analysis Group 11 5
Frost & Sullivan 201 4
Microsoft Security Intelligence Report 14 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 636 21
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 476 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 14
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 264 12
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 714 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 515 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 513 9
РАН - Российская академия наук 1815 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 774 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 291 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 181 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 5
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 62 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 192 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 327 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 208 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 248 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 286 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 4
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 4
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 92 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 99 4
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 20 4
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 43 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 452 4
РГБ - Российская государственная библиотека 88 3
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 34 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 144 3
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 8 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 257 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 51 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 141 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 90 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2196 199
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10976 198
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 898 52
День молодёжи - 27 июня 713 24
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 23
CeBIT 460 20
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 160 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 962 18
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1865 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1138 14
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 332 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 13
Международный женский день - 8 марта 282 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 9
CNews AWARDS - награда 431 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 8
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 8
Docflow 146 8
Microsoft Build - конференция 36 7
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 6
Black Hat - Конференция 78 5
Startup Village - международная стартап-конференция 60 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 4
CNews FORUM Кейсы 158 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 248 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 4
ISE - Integrated Systems Europe 45 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 3
MacWorld Expo 35 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 3
USENIX Security Symposium 4 3
LinuxWorld 53 3
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 3
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 3
Photokina 59 3
Microsoft Ignite 40 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 3
USENIX - техническая конференция 15 3
PC Expo 36 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1254715, в очереди разбора - 828448.
Создано именных указателей - 130413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Наука

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