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ЦИПР Цифровая Индустрия Промышленной России Конференция
СОБЫТИЯ
|17.06.2026
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«Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events
Обновление личного кабинета ЦИПР Специалисты «Диасофт» улучшили интерфейс личного кабинета и расширили набор инструментов
|21.05.2026
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KVADRA представила на ЦИПР новые устройства для корпоративной инфраструктуры рабочих мест
KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), представила на ЦИПР новые устройства для корпоративных и государственных заказчиков: защищенный планшет KVADRA R8, ультратонкий ноутбук KVADRA NAU LP14, а также первую линейку мониторов KVADRA M24 и KVADRA M2
|20.05.2026
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YADRO и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подписали соглашение о сотрудничестве на ЦИПР-2026
Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подписали на ЦИПР-2026 соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий, направленное на развитие партнерских отношений, поддержку цифровой трансформации и создание востребованных ИТ-решений
|20.05.2026
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На ЦИПР обсудили ключевые результаты цифровизации девелопмента
В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде состоялась сессия «Цифровизация отрасли жилищного строительства». Уч
|20.05.2026
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MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали на ЦИПР соглашение о стратегическом сотрудничестве
изаций. Фото: Евгений Мессман/ТАСС (предоставлено пресс-службой MANGO OFFICE) 19 мая на конференции ЦИПР генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и коммерческий директор вертикали «Про
|19.05.2026
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MANGO OFFICE и Т2 представили на ЦИПР единое цифровое пространство для корпоративных коммуникаций
о пресс-службой MANGO OFFICE) 19 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и заместитель генерального директора
|19.05.2026
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На ЦИПР-2026 Россельхозбанк и Инфомаксимум подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитики
19 мая в Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР Россельхозбанк и Инфомаксимум подписали соглашение в области аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики бизнес-операций (Task Mining). Документ подписали Заместител
|19.05.2026
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«Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике
Фотодженика Специалисты «Базиса» развернули платформу в собственных ЦОД компании «ТЭК СПб» Премия «ЦИПР Диджитал-2026» — шестая ежегодная деловая премия в области цифровых технологий. Премия н
|18.05.2026
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«Россети» принимают участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России»
В Нижнем Новгороде началась конференция ЦИПР – главный форум России по цифровой трансформации. На пленарном заседании первого дня выступил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Обсуждалось внедрение отечественных
|18.05.2026
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YADRO и Билайн обеспечили связь на ЦИПР 2026
YADRO (входит в ИКС Холдинг) и мобильный оператор Билайн обеспечили мобильную связь на конференции ЦИПР 2026 в Нижнем Новгороде. В коммерческой сети оператора работает отечественное телеком-об
|28.04.2026
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Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности
я развития ВЭБ.РФ стала генеральным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Группа ВЭБ.РФ — более десятка институтов развития и организаций (включая Фонд «Сколков
|05.06.2025
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«Норникель» выступил официальным партнером конференции ЦИПР-2025
«Норникель» выступил официальным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), основной площадки для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отрас
|04.06.2025
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NETVISION получила награду на ЦИПРе за проект по объединению разрозненных систем видеоаналитики в единую платформу
тчика алгоритмов искусственного интеллекта NETVISION победил в номинации «Городские решения» премии CIPR Digital 2025 в рамках X юбилейной конференции ЦИПР, которая проходит в Нижнем Новгороде
|31.05.2024
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Решения «Программного Продукта» получили высокую оценку участников конференции ЦИПР
сетей, и проектами «Программного Продукта» по цифровизации транспорта и госуслуг. Итоги конференции ЦИПР в цифрах: 3 площадки общей площадью 18000 кв.м около 10000 участников посетили выставку
|22.05.2024
|Представлен единственный в России планшет, работающий на четырех мобильных ОС
|22.05.2024
|«Росэлектроника» показала обновленную версию KVM коммутатора для удаленного управления оборудованием
|22.05.2024
|«Ростех» представил комплексную систему противодействия мощным кибератакам
|22.05.2024
|Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений
|22.05.2024
|«Северсталь» рассказала о новых ИТ-проектах
|22.05.2024
|ДИТ Москвы представил метавселенную ВДНХ
|22.05.2024
|«Росатом» представил прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы
|08.06.2023
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Два решения цифровой экосистемы МТС стали победителями премии CIPR Digital-2023
боток в области цифровой трансформации экономики. Премия традиционно проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Вручение состоялось 31 мая в Нижнем Новгороде, в пер
|02.06.2023
|«СКБ Контур» анонсировал запуск финтех-направления
|07.07.2021
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Group-IB представила анализ результатов голосования на CIPR Digital Awards 2021
Group-IB опубликовала отчет, посвященный анализу голосования на CIPR Digital Awards 2021, деловой премии в области цифровых технологий, которая в этом году в
|18.06.2021
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ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора»
23-25 июня в Нижем Новгороде состоится конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), на которой эксперты Открытой мобильной платформы представят новую аппаратную платформу
|25.09.2020
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Tele2, «Ростелеком» и Ericsson показали возможности 5G для защиты здоровья
и пилотную зону сети пятого поколения (5G) на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Компании представили сервис для мониторинга здоровья посетителей и
|23.09.2020
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«Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G
«Ростелеком» и госкорпорация «Ростех» представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) новые цифровые решения на базе мобильных сетей пятого поколения (5G). «Ростех» впервые продемонстрировал функциональный макет базовой станции 5G отечественного производства. «Ростеле
ЦИПР и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 787 24
|Шадаев Максут 1210 15
|Путин Владимир 3454 9
|Никитин Глеб 52 8
|Чернышенко Дмитрий 581 8
|Чемезов Сергей 147 7
|Паршин Максим 323 6
|Бровко Василий 60 6
|Черкасов Дмитрий 43 6
|Козак Николай 209 6
|Солодухин Константин 119 5
|Лихачев Алексей 44 5
|Сивцев Илья 174 5
|Газизов Камиль 68 5
|Осеевский Михаил 350 5
|Евтушенко Олег 145 5
|Мордашов Алексей 64 4
|Бакулин Александр 29 4
|Лукьянов Александр 80 4
|Рустамов Рустам 548 4
|Макаров Валентин 251 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
|Безбогов Сергей 69 3
|Булгаков Кирилл 133 3
|Урусов Виктор 157 3
|Мартиросов Давид 123 3
|Пивень Ольга 3 3
|Глазков Борис 48 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Кабанов Владимир 178 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Белоусов Андрей 149 3
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Ожгихин Иван 31 2
|Ахмеров Тимур 91 2
|Гонтарев Павел 122 2
|Солнцева Екатерина 62 2
|Шоржин Валерий 67 2
|Фролов Павел 86 2
|Морозов Сергей 61 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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