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ЦИПР Цифровая Индустрия Промышленной России Конференция

ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция

СОБЫТИЯ


17.06.2026 «Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events

Обновление личного кабинета ЦИПР Специалисты «Диасофт» улучшили интерфейс личного кабинета и расширили набор инструментов
21.05.2026 KVADRA представила на ЦИПР новые устройства для корпоративной инфраструктуры рабочих мест

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), представила на ЦИПР новые устройства для корпоративных и государственных заказчиков: защищенный планшет KVADRA R8, ультратонкий ноутбук KVADRA NAU LP14, а также первую линейку мониторов KVADRA M24 и KVADRA M2
20.05.2026 YADRO и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подписали соглашение о сотрудничестве на ЦИПР-2026

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подписали на ЦИПР-2026 соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий, направленное на развитие партнерских отношений, поддержку цифровой трансформации и создание востребованных ИТ-решений

20.05.2026 На ЦИПР обсудили ключевые результаты цифровизации девелопмента

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде состоялась сессия «Цифровизация отрасли жилищного строительства». Уч
20.05.2026 MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали на ЦИПР соглашение о стратегическом сотрудничестве

изаций. Фото: Евгений Мессман/ТАСС (предоставлено пресс-службой MANGO OFFICE) 19 мая на конференции ЦИПР генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и коммерческий директор вертикали «Про
19.05.2026 MANGO OFFICE и Т2 представили на ЦИПР единое цифровое пространство для корпоративных коммуникаций

о пресс-службой MANGO OFFICE) 19 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и заместитель генерального директора

19.05.2026 На ЦИПР-2026 Россельхозбанк и Инфомаксимум подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитики

19 мая в Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР Россельхозбанк и Инфомаксимум подписали соглашение в области аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики бизнес-операций (Task Mining). Документ подписали Заместител
19.05.2026 «Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

Фотодженика Специалисты «Базиса» развернули платформу в собственных ЦОД компании «ТЭК СПб» Премия «ЦИПР Диджитал-2026» — шестая ежегодная деловая премия в области цифровых технологий. Премия н
18.05.2026 «Россети» принимают участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

В Нижнем Новгороде началась конференция ЦИПР – главный форум России по цифровой трансформации. На пленарном заседании первого дня выступил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Обсуждалось внедрение отечественных
18.05.2026 YADRO и Билайн обеспечили связь на ЦИПР 2026

YADRO (входит в ИКС Холдинг) и мобильный оператор Билайн обеспечили мобильную связь на конференции ЦИПР 2026 в Нижнем Новгороде. В коммерческой сети оператора работает отечественное телеком-об
28.04.2026 Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности

я развития ВЭБ.РФ стала генеральным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Группа ВЭБ.РФ — более десятка институтов развития и организаций (включая Фонд «Сколков
05.06.2025 «Норникель» выступил официальным партнером конференции ЦИПР-2025

«Норникель» выступил официальным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), основной площадки для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отрас
04.06.2025 NETVISION получила награду на ЦИПРе за проект по объединению разрозненных систем видеоаналитики в единую платформу

тчика алгоритмов искусственного интеллекта NETVISION победил в номинации «Городские решения» премии CIPR Digital 2025 в рамках X юбилейной конференции ЦИПР, которая проходит в Нижнем Новгороде

31.05.2024 Решения «Программного Продукта» получили высокую оценку участников конференции ЦИПР

сетей, и проектами «Программного Продукта» по цифровизации транспорта и госуслуг. Итоги конференции ЦИПР в цифрах: 3 площадки общей площадью 18000 кв.м около 10000 участников посетили выставку

22.05.2024 Представлен единственный в России планшет, работающий на четырех мобильных ОС
22.05.2024 «Росэлектроника» показала обновленную версию KVM коммутатора для удаленного управления оборудованием
22.05.2024 «Ростех» представил комплексную систему противодействия мощным кибератакам
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений
22.05.2024 «Северсталь» рассказала о новых ИТ-проектах
22.05.2024 ДИТ Москвы представил метавселенную ВДНХ
22.05.2024 «Росатом» представил прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы
08.06.2023 Два решения цифровой экосистемы МТС стали победителями премии CIPR Digital-2023

боток в области цифровой трансформации экономики. Премия традиционно проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Вручение состоялось 31 мая в Нижнем Новгороде, в пер
02.06.2023 «СКБ Контур» анонсировал запуск финтех-направления
07.07.2021 Group-IB представила анализ результатов голосования на CIPR Digital Awards 2021

Group-IB опубликовала отчет, посвященный анализу голосования на CIPR Digital Awards 2021, деловой премии в области цифровых технологий, которая в этом году в
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора»

23-25 июня в Нижем Новгороде состоится конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), на которой эксперты Открытой мобильной платформы представят новую аппаратную платформу
25.09.2020 Tele2, «Ростелеком» и Ericsson показали возможности 5G для защиты здоровья

и пилотную зону сети пятого поколения (5G) на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Компании представили сервис для мониторинга здоровья посетителей и

23.09.2020 «Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G

«Ростелеком» и госкорпорация «Ростех» представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) новые цифровые решения на базе мобильных сетей пятого поколения (5G). «Ростех» впервые продемонстрировал функциональный макет базовой станции 5G отечественного производства. «Ростеле

Публикаций - 227, упоминаний - 373

ЦИПР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 53
Ростелеком 10948 31
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 24
ИКС 538 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 20
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 15
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 12
SAP SE 5601 11
9594 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Microsoft Corporation 25775 8
Intel Corporation 12811 8
Ростех - РТ-Информ 149 7
Ред Софт - Red Soft 1236 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Oracle Corporation 7074 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 6
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 5
Telegram Group 2940 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 4
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Почта России ПАО 2370 6
Газпром ПАО 1493 6
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 6
ФосАгро 176 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Альфа-Банк 1979 4
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 3
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 3
Нижегородская ярмарка 26 3
Газпром нефть 725 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Транснефть 335 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 2
NDF - инвестиционный фонд 7 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 2
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 2
ВБП - Варданян, Бройтман и Партнеры 4 2
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 8
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 2
Россия-страна возможностей АНО 24 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ГосИнформСистемы 160 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 120
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 114
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 92
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 25
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 15
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 11
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 10
Linux OS 11533 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Новые облачные технологии - МойОфис 958 10
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 86 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
Microsoft Windows 16882 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 5
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 5
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