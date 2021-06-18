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ЦИПР
Цифровая Индустрия Промышленной России
Конференция


18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» 4
02.12.2020 Ростех и правительство Ярославской области займутся цифровой трансформацией региона 1
05.11.2020 ICT.Moscow представил прообраз единого онлайн-портала об искусственном интеллекте 1
28.09.2020 «Росатом» предложил создать национальную промышленную цифровую платформу 1
28.09.2020 Ростех разрабатывает циклотронный ускоритель для пастеризации продуктов питания 1
28.09.2020 В России на базе чипов Nvidia создали сервер для улучшения видео на лету 1
25.09.2020 «Росэлектроника» представила технологию для управления сетью постаматов 2
25.09.2020 Tele2, «Ростелеком» и Ericsson показали возможности 5G для защиты здоровья 3
24.09.2020 «Ростех» спроектировал межсетевой экран нового поколения 1
24.09.2020 Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям 1
23.09.2020 «Ростех» и Правительство Москвы будут совместно развивать 5G 2
23.09.2020 Показана первая российская базовая станция 5G 2
23.09.2020 «Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G 3
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
23.09.2020 «Ростех» представил макет российской базовой станции 5G 1
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 4
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео 2
21.06.2019 Бизнес одобрил две дорожные карты по цифровым сквозным технологиям 1
07.06.2019 В России появился блокчейн-конструктор для бизнеса 1
30.05.2019 Набсовет «Цифровой экономики» рассмотрел приоритеты по сквозным цифровым технологиям 1
24.05.2019 Две структуры «Ростеха» создали конкурирующие устройства для охоты на квадрокоптеры 2
24.05.2019 Топ-менеджер «дочки» «Ростеха» вложил $1 млн в компанию выходцев из «Прогноза» 1
23.05.2019 Создан первый суперкомпьютер на процессорах «Эльбрус» 3
23.05.2019 Ростех представил на технологии для развития сетей 5G 1
23.05.2019 Концерн «Автоматика» представил новую версию корпоративной облачной платформы ECP Veil 1
23.05.2019 Ростех разработал первый суперкомпьютер на базе процессоров «Эльбрус» 1
23.05.2019 Ростех представил новую модель тахографа для контроля движения автотранспорта 2
22.05.2019 «Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах 1
22.05.2019 «Швабе» будет развивать системы ранней диагностики онкозаболеваний 1
22.05.2019 Ростех будет продвигать «умные» устройства для борьбы с болезнями сердца 2
22.05.2019 Российский планшет заработал на отечественной ОС «Аврора» 2
17.04.2019 Ростех будет сотрудничать с ГК «Форпост» в области больших данных 3
09.04.2019 Операторы дорожных карт по сквозным технологиям приглашают к работе экспертов 3
02.04.2019 Ростех готовит дорожные карты по цифровым технологиям «Цифровой экономики» 1
15.06.2018 В России создали сервер, поддерживающий Intel, «Эльбрус» и «Байкал» 2
14.06.2018 В российской IP-АТС по просьбе военных заменили Intel на «Эльбрусы» 1
09.06.2018 Эксперты «Цифровой экономики» одобрили 16 законопроектов с начала 2018 года 1
08.06.2018 «Ростех» и «Хайтэк» будут совместно разрабатывать новые ИТ-системы 3
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 1
07.06.2018 «БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение» 1

Публикаций - 60, упоминаний - 91

ЦИПР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 32
Ростех - Концерн Автоматика 397 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 11
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Intel Corporation 4192 4
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Microsoft Corporation 11127 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Барс груп 402 2
SAP SE 3216 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
Криптонит ГК - Kryptonite 30 2
РТЛабс 145 2
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Google LLC 7161 2
ХайТэк - Hi-Tech 65 2
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
РТ-Информ 112 1
3DiVi - Тридиви 10 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
RDC Group - Mobilidi 16 1
Jinga 11 1
Прогноз 197 1
Ростех Технодинамика 23 1
Ростех ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 2 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Академия Ростеха 5 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
VMware 1829 1
Nvidia Corp 2030 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
Erlyvideo - Эрливидео 1 1
Тривиум - Trivium 4 1
Samtech InfoNet 6 1
TongYi Transportation Technology 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
NDF - инвестиционный фонд 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром ПАО 524 1
Аэрофлот 493 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
Татнефть 112 1
Вертолеты России 114 1
Вотрон 16 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Юсар+ 2 1
Развитие Иннополиса 3 1
Impulse VC 12 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Президент Российской Федерации 1441 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Администрация Президента РФ 269 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Правительство Нижегородской области 28 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Правительство Москвы 653 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Правительство РФ 2207 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Сервер - Серверные платформы 169 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
5G SA - 5G Standalone 13 1
НКМ - Навигационно-криптографический модуль тахографа 6 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 490 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 10 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 11 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата 13 1
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 20 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 33 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
Экология 18 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 3
Linux OS 4267 3
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 2
Электронное здравоохранение - Программа 19 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Intel x86 - Архитектура процессора 993 2
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 1
Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
КОТМИ-Росэл 5 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Национальные Технологии - СХД Купол 32 1
Автоматике Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Nvidia Jetson 4 1
Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
НПП Исток им. Шокина - IIoT.ISTOK 2 1
Erlyvideo Flussonic Coder 1 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Nvidia Jetson TX - платформа искусственного интеллекта 3 1
Google FaceNet 5 1
Автоматика Атлант-КА - Тахограф 2 1
Erlyvideo Flussonic Watcher 2 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Чемезов Сергей 121 6
Бровко Василий 47 5
Евтушенко Олег 125 5
Глазков Борис 40 3
Шадаев Максут 384 3
Кабанов Владимир 174 3
Путин Владимир 1828 3
Лысенко Эдуард 209 2
Ахмеров Тимур 73 2
Никитин Глеб 17 2
Ожгихин Иван 30 2
Осеевский Михаил 221 2
Якунин Александр 43 2
Никифоров Николай 1126 2
Акимов Максим 167 2
Свистунов Андрей 3 1
Тормасов Александр 8 1
Телков Алексей 21 1
Тер-Степанов Дмитрий 20 1
Провоторов Александр 146 1
Миронов Дмитрий 14 1
Наквасин Сергей 13 1
Ивенев Николай 7 1
Лихачев Алексей 20 1
Киясов Андрей 1 1
Фролов Михаил 1 1
Кусов Дмитрий 1 1
Канделаки Нина 2 1
Сунцова Ольга 1 1
Милюков Денис 12 1
Бариев Искандер 3 1
Мурашов Алексей 2 1
Куринной Павел 1 1
Смирнов Виктор 7 1
Писарев Михаил 12 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Ковнир Евгений 71 1
Семенихин Кирилл 11 1
Носков Константин 201 1
Белоусов Андрей 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 44
Россия - Иннополис 292 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - Нижегородская область 741 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - Красноярский край 667 3
Россия - Ярославская область 333 3
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Индия - Республика 2175 2
Россия - Самарская область 564 2
Россия - Новосибирская область 817 2
Россия - Оренбургская область 293 2
Сингапур - Республика 808 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - Республика Дагестан 265 2
Латинская Америка 725 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Перу - Республика 96 1
Россия - Смоленская область 229 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Воронежская область 398 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Альметьевск 60 1
Россия - Севастополь 420 1
Европа 3774 1
Россия - Тульская область 753 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Япония 2802 1
Дания - Королевство 371 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
ОМС - Обязательное медицинское страхование 2 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Образование в России 341 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Известия ИД 59 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
SAP Forum 28 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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