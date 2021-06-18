Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦИПР
Цифровая Индустрия Промышленной России
Конференция
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 91
ЦИПР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
|Чемезов Сергей 121 6
|Бровко Василий 47 5
|Евтушенко Олег 125 5
|Глазков Борис 40 3
|Шадаев Максут 384 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Путин Владимир 1828 3
|Лысенко Эдуард 209 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Никитин Глеб 17 2
|Ожгихин Иван 30 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Якунин Александр 43 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Акимов Максим 167 2
|Свистунов Андрей 3 1
|Тормасов Александр 8 1
|Телков Алексей 21 1
|Тер-Степанов Дмитрий 20 1
|Провоторов Александр 146 1
|Миронов Дмитрий 14 1
|Наквасин Сергей 13 1
|Ивенев Николай 7 1
|Лихачев Алексей 20 1
|Киясов Андрей 1 1
|Фролов Михаил 1 1
|Кусов Дмитрий 1 1
|Канделаки Нина 2 1
|Сунцова Ольга 1 1
|Милюков Денис 12 1
|Бариев Искандер 3 1
|Мурашов Алексей 2 1
|Куринной Павел 1 1
|Смирнов Виктор 7 1
|Писарев Михаил 12 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Носков Константин 201 1
|Белоусов Андрей 53 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|Известия ИД 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766544, в очереди разбора - 670229.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766544, в очереди разбора - 670229.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru