«Ростех» представил на ЦИПР комплексную систему противодействия мощным кибератакам

Компания «РТ-Информационная безопасность», входящая в госкорпорацию «Ростех», представляет на форуме ЦИПР-2024 полностью отечественную систему собственной разработки RT Protect EDR для обнаружения кибератак на конечных устройствах и автоматического противодействия. Продукт используется на авиастроительных, двигателестроительных и оборонных предприятиях «Ростеха». Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

RT Protect EDR обеспечивает защиту от кибератак, направленных против организаций. В своей работе система использует анализ поведения объектов в почтовом и интернет-трафике, осуществляет контроль сетевой активности и проводит анализ аномалий на основе собранных данных, позволяя точно выявлять вредоносные изменения. Программа способна заместить на российском рынке аналогичные решения зарубежных вендоров, в том числе Cisco, Microsoft, McAfee и др.

Система генерирует предупреждения для проведения расследований сотрудниками информационной безопасности на основе данных, поступивших от конечных систем (хостов) в защищаемой вычислительной сети. В результате расследования работник, проводящий экспертную оценку события, может определить, несет ли оно угрозу или нет, и предпринять соответствующие действия.

«Защита хостов, например, компьютеров пользователей, в организациях с каждым годом становится все более сложной задачей. Ранее эта функция выполнялась антивирусами. Теперь этого недостаточно. Киберпреступники расширили и усовершенствовали свой арсенал для проникновения в ИТ-инфраструктуры предприятий. При этом сейчас они делают акцент не столько на скорости выполнения вредоносных действий, сколько на минимизации следов присутствия. RT Protect EDR при помощи специальных алгоритмов, искусственного интеллекта и машинного обучения помогает сотрудникам служб безопасности обнаруживать признаки активности злоумышленников и вовремя оказывать противодействие. Мы успешно применяем это решение на наших авиа- и двигателестроительных предприятиях, а также на оборонных заводах», – сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит с 21 мая по 24 мая 2024 г. в одном из крупнейших деловых и торговых центров России – «Нижегородской ярмарке». Стратегическим партнером ЦИПР выступает «Ростех».

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Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.