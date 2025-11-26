Разделы

Кибербезопасность Вредоносное ПО ВПО Зловред malware

Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware

 

 

"Как защититься от зловредного ПО, соблюдая рекомендации по защите, поиску и восстановлению данных"  Николай Починок, Технический директор по региону Россия, Турция, Польша и страны СНГ, Veritas на CNews FORUM 2021.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


26.11.2025 В России появились вредоносные приложения-«антирадары», ворующие деньги пользователей

вредоносов В России появилась новая схема мошенничества, при которой злоумышленники распространяют вредоносные приложения под видом сервисов-антирадаров, об этом сообщила пресс-служба управлен
25.11.2025 «Солар»: в преддверии «Черной пятницы» растет количество DDoS-атак и вредоносных ботов

В преддверии и во время крупнейшего сезона распродаж — «Черной пятницы» — эксперты Solar Space фиксируют рост DDoS-атак и вредоносной активности ботов, направленных на онлайн-ритейл, платежные системы и сервисы доставки. Об этом CNews сообщили представители «Солар». По данным отраслевых исследований и собственной

25.11.2025 Злоумышленники создают поддельные сайты с применением ИИ и добавляют в них вредоносные сборки легитимного ПО

идеть экран, просматривать файлы и выполнять команды. Решения «Лаборатории Касперского» детектируют вредоносные сборки Syncro как HEUR:Backdoor.OLE2.RA-Based.gen. «Эта кампания наглядно демонст
25.11.2025 «Софтлайн Решения» внедрила у ритейлера систему защиты корпоративной почты от F6

m Решение защищает корпоративную почту, серверы, рабочие станции сотрудников, предотвращая загрузку вредоносного ПО: стилеров, кейлоггеров, вирусов и шифровальщиков, минимизирует риски утечек.

20.11.2025 F6 Malware Detonation Platform интегрирована c «Гарда NDR»

действия реального пользователя, заставляя вредоносную программу обнаружить себя. Если файл признан вредоносным, он блокируется, а ИБ-команда получает подробный отчет. Синергия продуктов позвол
20.11.2025 В III квартале 2025 г. Россия стала основным источником бот-трафика, направленного на отечественные организации

ов на кибербезопасность, репутационные проблемы и потеря клиентов. «В России продолжает расти число вредоносных ботов. Они уже проникли во все ключевые отрасли, успев навредить многим ведущим р
17.11.2025 Упорный злоумышленник проталкивает вредоносы в реестры VSCode, Добился десятков тысяч скачиваний

запускать произвольный код без обновления самого расширения. По мнению исследователей, этот третий вредонос опаснее двух предыдущих, поскольку обеспечивает возможность подгрузки любого вредоно
13.11.2025 F6 зафиксировала вредоносные рассылки кибергруппы CapFIX

бэкдор CapDoor. CapDoor — бэкдор, обнаруженный в 2025 г. в ходе исследования атаки с использованием вредоносной капчи (ClickFIX). Как происходила атака? Злоумышленники направляли письма под вид
06.11.2025 Оборонные предприятия России и Белоруссии стали целью кибератаки. Хакеры используют как приманку фальшивые военные документы

по информационной безопасности (ИБ) компаний Cyble и Seqrite Labs зафиксировали новую волну целевой вредоносной активности, получившую название Skyсloak, отчет был опубликован на Cyble. Исходя

05.11.2025 В Solar 4Rays выявили новую фишинговую атаку на госсектор

При этом загрузчик имел механизмы для многоступенчатой проверки на запуск в виртуальной среде. Если вредонос обнаруживает, что запущен в «песочнице», он прекращает работу. Это сделано, чтобы ск
01.11.2025 Взрывной рост приложений, паразитирующих на NFC. Сотни вредоносов атакуют Россию

вливают себя как основное средство обработки платежей в среде Android. Приложения, распространяющие вредоносное ПО, часто выдают себя за клиент Google Pay и клиентские приложения ВТБ, «Тинькофф
30.10.2025 Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

активно применяется в кампаниях слежения. География кибератак По данным «Лаборатории Касперского», вредоносное ПО, связанное с Dante, обнаружено не только в операции ForumTroll. Анализ прошлых
30.10.2025 Обнаружена новая разновидность хакерских атак, обманывающая антивирусы. Она обречена на широкое распространение

о подразделение 42, атаки с использованием социальной инженерии применялись для заражения устройств вредоносным ПО для кражи информации DeerStealer (Windows) и Odyssey (Mac), а также другой неи
29.10.2025 Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью

ые учреждения Индии. В тех случаях, когда атаки завершались успехом, в системы жертв устанавливался вредонос DeskRAT - как явствует из названия, это инструмент для удалённого доступа. Атаки нач
29.10.2025 Positive Technologies: фишинг — ключевой вектор атак APT-группировок на российские компании в 2025 году

онских группировок Goffee и IAmTheKing, а также у финансово мотивированной группировки Fluffy Wolf. Вредоносная активность рассматриваемых APT-группировок начиналась с фишинговых писем. Преимущ
29.10.2025 Исследование «МегаФона» и «Лаборатории Касперского»: в сезон распродаж мошенники атакуют и покупателей, и бизнес

обмана как рядовых покупателей, так и бизнеса. Фишинг уходит в точечные атаки: взлом инфлюенсеров, вредоносные ссылки в профилях и использование массовых атак в конкретные дни распродаж. Таков
27.10.2025 Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

кибератак, и для обеспечения кибербезопасности. Атакующие не только создают качественные фишинговые рассылки и дипфейки с помощью ИИ, но и интегрируют ВПО с LLM-моделями, а также разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ — это получило название «vibe hacking», по аналогии с «vibe coding» (разработка ПО с помощью ИИ). Поиск уязвимостей, разработка эксплойтов, первичное пр
27.10.2025 Впервые обнаружено использование шпионского ПО от бывшей HackingTeam в реальных кибератаках

ны Memento Labs. «Создатели шпионского ПО хорошо известны специалистам по кибербезопасности. Однако вредоносные программы бывает сложно идентифицировать и отнести конкретной группе, особенно в

20.10.2025 Госхакеры КНДР задействовали вредоносы на языке Nim

кие силы» Северной Кореи начали атаковать предприятия, связанные с Web3 и криптовалютами, используя вредоносы, написанные на сравнительно недавнем языке Nim. Что характерно, вредоносы на
16.10.2025 «Лаборатория Касперского» назвала основные киберугрозы для энергетической отрасли в России

и ОТ-инженеров, чтобы улучшать качество реагирования на различные, в том числе новые и продвинутые, вредоносные техники; использовать современные средства аналитики киберугроз. Решение ICS Thre
15.10.2025 Positive Technologies: 85% компаний используют незащищенные протоколы передачи данных

трафике российских компаний. Следы ВПО обнаружены в трафике 46% организаций. Чаще всего встречаются вредоносы для майнинга криптовалюты (82%), которые попадают на устройства вместе с бесплатным
15.10.2025 Librarian Likho начала использовать ИИ для разработки собственной вредоносной программы

сентября 2025 г., злоумышленники впервые начали использовать для кражи конфиденциальной информации вредоносное ПО собственной разработки. Анализ указывает на то, что оно написано с использован
07.10.2025 «Гарда» обнаружила кибератаку с использованием техник группировки APT41

и ГК «Гарда». Winos 4.0 ‒ инструмент для шпионажа, удаленного контроля и атак на пользователей. Это вредоносное ПО (ВПО) распространяется через целевые фишинговые рассылки: поддельные счета, пи
07.10.2025 Более 350 приложений из Google Play донимали пользователей мошеннической рекламой

Миллиарды накруток В экосистеме Android нейтрализована - полностью или частично - масштабная вредоносная кампания, связанная с мошенничеством. В общей сложности экспертам компании HUMAN

02.10.2025 Россия под атакой. Ботнеты захватывают российские сервера, в 39% случаев вредоносный трафик идет с территории страны

енно. Ботнеты применяются для проведения сложных кибератак, таких как DDoS-атаки, массовая рассылка вредоносного программного обеспечения (ПО) или спама, а также для подбора паролей и майнинга

01.10.2025 Угрозы, векторы и тактики 2024-2025: специалисты ЦК F6 назвали актуальные киберугрозы для российских компаний

тствие в инфраструктуре и минимизировать вероятность обнаружения, а часть функций реализуется через вредоносные программы. Следующими по распространенности в исследуемых инцидентах оказались та
29.09.2025 Хакеры нацелились на школьников и студентов: в топ-3 входят фишинг, онлайн-мошенничество и ресурсы для «посева» ВПО

действиями самих учащихся, но и работой вредоносных программ на их гаджетах. Чаще всего шпионское и вредоносное ПО (ВПО) и вирусы, элементы онлайн-мошенничества и фишинга, хакинга и крэкинга ма
29.09.2025 США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

ой UAT4356/STORM-1849. Те так же использовали в своих атаках самописный инструментарий, в том числе вредоносы Line Dancer и Line Runner. Line Viper, по-видимому, является их продвинутым дериват
24.09.2025 В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике киберугроз для российской промышленности во II квартале 2025 года

в России доля компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ), на которых были заблокированы вредоносные объекты, составила 18%. Данный показатель уменьшился на 5 п.п. за год и остаётся

24.09.2025 Пользователям макбуков под видом популярных программ загружают троян

льзователям продвигается вредонос Atomic/AMOS, которое крадёт данные. Помимо, собственно, LastPass, вредоносы могут выдавать себя за другие менеджеры паролей и не относящиеся к ним популярные п
22.09.2025 ChatGPT крал данные из Gmail по вредоносным подсказкам

сутствие видимости — главный аспект, отличающий её от других подобных уязвимостей, связанных с непрямыми инъекциями промптов. «Атаки подобного рода, с использованием очень простых трюков для сокрытия вредоносных инструкций, — одна из самых обсуждаемых, но далеко не самых острых проблем с безопасностью LLM-решений, — считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ.
18.09.2025 «Солар»: хакеры активнее заражают компании вредоносным ПО, среди жертв – здравоохранение, госсектор и ТЭК

ражений вредоносным ПО – это на 20% больше, чем в предыдущем квартале. При этом хакеры использовали вредоносы не только для шпионажа, но и для заработка на украденных данных, по большей части –
18.09.2025 Назван самый опасный троян для российских пользователей Android. Он крадет деньги через SMS

2024 г., достигнув сотен тысяч. Этот всплеск обусловлен выпуском новой версии Triada. Бэкдор — это вредоносное ПО или недекларированная возможность в софту, с их помощью киберпреступники получ
17.09.2025 ComicForm, начало: аналитики F6 изучили фишинговые кампании новой киберпреступной группы

лорусские и казахстанские организации. Через фишинговые письма злоумышленники распространяли стилер FormBook для кражи данных, а во вложениях прячут ссылки на картинки с героями комиксов, в час
17.09.2025 Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали самую массовую угрозу для Android-пользователей в России

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали наиболее распространенные вредоносные программы, нацеленные на пользователей Android-устройств в России в 2025 г. По да
15.09.2025 Прямой наследник вируса-вымогателя Petya научился обходить безопасную загрузку UEFI

2025 г. ИТ-уязвимость CVE-2024-7344 для обхода функции защиты безопасной загрузки UEFI в Microsoft. Вредоносное ПО шифрует кластеры в базе данных «Главной файловой таблицы» и требует выкуп в ра
Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

действий складывается общая картина и выносится вердикт: «Судя по последовательности действий, это вредоносный файл. Пометим красным и на рабочей станции запускать не будем».  «Любой злоумышле
Импортозамещение в кибербезопасности: чего хотят компании и что предлагают вендоры?

женного в корпоративных сетях, поступает через почтовый трафик (исследование Positive Technologies «Вредоносное ПО в корпоративной сети) До ухода зарубежных производителей СЗИ их доля на россий
11.09.2025 F6 и RuStore заблокировали более 600 доменов, распространявших Аndroid-троян DeliveryRAT

инговые ресурсы и поддельные приложения, которые маскируются под легальный софт, но могут содержать вредоносное ПО. «Злоумышленники регулярно меняют свой подход — корректируют ключевые слова и

11.09.2025 Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

без влияния на защищаемую инфраструктуру. Отдел сетевой экспертизы занимается артефактами, которые вредоносное ПО оставляет в сетевом трафике. И четвертый отдел работает в тесном контакте с ви

Публикаций - 13633, упоминаний - 30894

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2540
Microsoft Corporation 25236 1811
Google LLC 12255 918
Dr.Web - Доктор Веб 1276 879
ESET - ESET Software 1147 755
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 753
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 602
Apple Inc 12628 510
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 494
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 419
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 383
Trend Micro 629 363
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 355
Meta Platforms - Facebook 4531 329
Yandex - Яндекс 8434 311
Intel Corporation 12541 296
Telegram Group 2571 293
Sophos - SophosLabs 424 293
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 287
Check Point Software Technologies 800 283
IBM - International Business Machines Corp 9551 255
X Corp - Twitter 2907 249
Cisco Systems 5222 239
Ростелеком 10306 213
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 210
GitHub 963 194
Softline - Софтлайн 3261 187
Broadcom - VMware 2490 176
VK - Mail.ru Group 3532 166
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 165
Yahoo! 3707 157
Samsung Electronics 10625 155
Fortinet 405 152
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 151
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 144
Информзащита 852 141
Oracle Corporation 6867 135
F-Secure 211 135
Amazon Inc - Amazon.com 3132 132
Adobe Systems 1571 128
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 201
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 152
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 110
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 92
eBay Inc 1631 77
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 65
Microsoft - LinkedIn 684 54
Альфа-Банк 1868 51
Россети Ленэнерго 1699 50
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 48
Лента - Сеть розничной торговли 2267 48
РЖД - Российские железные дороги 2001 47
Резонанс НПП 389 44
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 44
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 44
Visa International 1972 44
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 39
Почта России ПАО 2245 38
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 36
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 35
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 171 35
Royal Dutch Shell - Шелл 223 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 30
Bank of America - Банк Америки 268 28
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 27
Assist - Ассист 215 26
Tesla Motors 427 26
НСПК - Национальная система платежных карт 900 26
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 26
Газпром ПАО 1416 25
ГПБ - Газпромбанк 1174 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 24
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 20
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 20
Связной ГК 1384 19
101Hotels.com 456 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 586
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 377
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 321
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 297
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 265
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 230
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 229
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 146
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 140
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 130
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 128
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 126
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 124
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 121
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 118
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 103
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 100
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 89
Судебная власть - Judicial power 2412 81
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 73
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 71
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 65
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 64
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 63
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 58
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 57
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 57
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 54
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 54
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 52
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 49
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 44
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 43
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 39
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 38
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 38
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 38
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 35
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 34
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 62
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 45
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 35
OWASP - Open Web Application Security Project 118 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 21
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 21
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 15
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 15
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 14
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 13
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 13
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 12
Демократическая политическая партия США 119 12
Apache Software Foundation - ASF 221 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 10
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 10
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 10
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 9
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 9
Аль-Каида - террористическая организация 67 9
ЛДПР 110 8
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 7
Linux Foundation 189 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 7
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 6
Единая Россия - Политическая партия 316 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 6
Альянс по защите детей в цифровой среде 21 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 8600
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 4841
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3305
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3187
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 2781
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 2724
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 2460
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 2417
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 2041
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1854
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1852
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 1526
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 1382
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 1382
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 1300
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 1293
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 1275
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 1273
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1242
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1230
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 1222
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 1181
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 1051
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 1015
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1349 996
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 991
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 877
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 859
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 856
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 821
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 819
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 755
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 750
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 747
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 724
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 713
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 700
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 694
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 693
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 679
Microsoft Windows 16327 2286
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1930
Google Android 14679 1079
Linux OS 10896 867
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 435
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 418
Apple iOS 8242 413
Microsoft Office 3952 374
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 320
Apple macOS 2248 319
JavaScript - JS - язык программирования 1329 315
Google Chrome - браузер 1648 309
Microsoft Windows 2000 8662 307
Microsoft Windows XP 2419 304
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 299
Mozilla Firefox - браузер 1918 289
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 282
Kaspersky Internet Security 472 281
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 280
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 278
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 618 257
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 241
Microsoft Outlook 1421 235
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 231
Apple iPhone 6 4862 221
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 218
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 206
Oracle Java - язык программирования 3328 198
Microsoft Windows 10 1874 185
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 185
Google YouTube - Видеохостинг 2885 179
Microsoft Windows 7 1993 168
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 167
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 157
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 155
FreePik 1435 154
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 151
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 150
Apple - App Store 3008 146
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 143
Мельникова Анастасия 431 216
Зайцев Михаил 308 162
Касперский Евгений 330 126
Земков Сергей 159 98
Corrons Luis - Корронс Луис 106 96
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 85
Водясов Алексей 222 74
Путин Владимир 3349 69
Гостев Александр 83 69
Павлов Никита 114 66
Дягилев Василий 84 63
Галушкин Олег 182 61
Зенкин Денис 263 58
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 53
Шаров Борис 73 49
Скулкин Олег 57 49
Гвоздев Дмитрий 137 46
Сачков Илья 125 45
Матросов Александр 45 44
Кирюхин Дмитрий 86 42
Голованов Сергей 67 40
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 38
Галов Дмитрий 57 38
Касперская Наталья 303 37
Шабанов Илья 60 37
Наместников Юрий 40 35
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 34
Лукацкий Алексей 131 33
Врублевский Павел 103 31
Иванов Антон 89 31
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 30
Баулин Валерий 52 29
Ляпунов Игорь 130 29
Дрюков Владимир 49 28
Камлюк Виталий 30 28
Stefanko Lukas - Стефанко Лукаш 29 27
Гинятуллин Роман 61 26
Волков Дмитрий 66 25
Васильев Григорий 44 25
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 24
Россия - РФ - Российская федерация 156831 5601
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2305
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 934
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 799
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 709
Европа 24634 686
Германия - Федеративная Республика 12936 632
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 614
Украина 7793 460
Япония 13547 417
Индия - Bharat 5697 353
Франция - Французская Республика 7975 332
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 280
Азия - Азиатский регион 5748 276
Южная Корея - Республика 6858 274
Беларусь - Белоруссия 6023 266
Испания - Королевство 3760 257
Бразилия - Федеративная Республика 2450 247
Канада 4985 237
Италия - Итальянская Республика 4429 231
Нидерланды 3631 211
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 205
Казахстан - Республика 5792 197
Израиль 2784 191
Турция - Турецкая республика 2486 172
Европа Восточная 3121 159
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 158
США - Калифорния 4775 148
Польша - Республика 2001 143
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 143
Африка - Африканский регион 3570 141
Земля - планета Солнечной системы 10658 141
Ближний Восток 3030 139
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 139
Иран - Исламская Республика Иран 1115 138
Китай - Тайвань 4136 135
США - Нью-Йорк 3151 118
Сингапур - Республика 1906 116
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 115
Индонезия - Республика 1007 112
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2526
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2132
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1236
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 936
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 855
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 829
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 697
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 637
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 628
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 518
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 506
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 505
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 483
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 456
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 456
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 446
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 433
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 413
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 402
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 398
Английский язык 6876 367
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 364
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 357
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 335
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 307
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 307
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 303
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 298
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 285
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 283
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 283
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 279
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 268
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 266
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 252
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 245
Энергетика - Energy - Energetically 5524 244
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 240
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 231
Аудит - аудиторский услуги 3111 222
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 196
BleepingComputer - Издание 410 188
The Register - The Register Hardware 1696 178
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 138
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 106
AP - Associated Press 2006 84
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 73
NYT - The New York Times 1086 62
ZDnet 662 60
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 55
Reddit 356 52
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 50
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 48
Nature 821 45
heise online - heise security 122 45
The Verge - Издание 591 43
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 43
РИА Новости 984 42
CNews - ZOOM.CNews 1854 41
Ars Technica 435 40
New Scientist 1448 38
Wikipedia - Википедия 585 36
Hacker News 76 34
Известия ИД 704 34
Forbes - Форбс 910 33
WikiLeaks 120 33
Bloomberg 1417 33
Silicon.com 364 33
The Washington Post 342 30
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 29
Ведомости 1233 29
Computer Weekly 376 29
DarkReading.com 105 29
Virus Bulletin 33 26
CNews RND - R&D.CNews 2274 26
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 26
CNET Networks - CNET News 1643 25
Securelist 26 24
Silicon 490 23
InformationWeek 241 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 255
Gartner - Гартнер 3608 202
IDC - International Data Corporation 4943 197
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 98
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 83
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 44
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 43
CNews Мишень 172 42
Juniper Research 551 40
Forrester Research 828 39
Fortune Global 500 287 33
AV-Test Institute 40 32
B2B International 50 28
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 22
Computer Economics 32 20
AV-Comparatives 26 20
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 17
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 17
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 16
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 16
MalwareHunterTeam 14 14
Google Threat Analysis Group 16 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 12
Microsoft Security Intelligence Report 14 11
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 10
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 9
Net Applications 127 9
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 9
RiskIQ 9 8
Fortune Global 100 142 8
Frost & Sullivan 203 8
Informa - Ovum - Omdia 138 7
Radicati Group 26 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 7
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 7
Gartner - Dataquest 353 7
Harris Interactive 81 7
Vanson Bourne 49 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 129
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 96
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 39
РАН - Российская академия наук 2014 34
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 30
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 27
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 24
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 21
University of Oxford - Оксфордский университет 206 20
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 17
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 16
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 15
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 15
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 15
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 13
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 12
Columbia University - Колумбийский университет 158 12
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 11
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 10
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 10
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 9
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 9
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 8
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 8
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 8
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 7
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 7
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 7
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 224
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 174
Black Hat - Конференция 117 44
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 44
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 39
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 36
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 28
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 26
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 26
День молодёжи - 27 июня 998 25
Международный женский день - 8 марта 371 22
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 22
CeBIT 612 20
Infosecurity - выставка 63 16
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 14
CNews AWARDS - награда 549 14
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 13
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 12
Defcon 45 11
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 11
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 9
Capture the Flag - CTF 53 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 7
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 7
Fortinet Security Day 9 6
Intel Developer Forum - IDF 278 6
CyberCrimeCon 7 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 6
CNews FORUM Кейсы 280 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 5
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 5
Docflow 147 5
ISE - Integrated Systems Europe 50 4
Startup Village - международная стартап-конференция 62 4
iF Design Awards 26 4
МТС - Телеком Идея 52 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
