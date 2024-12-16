Баулин Валерий
Баулин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
|Сачков Илья 122 6
|Волков Дмитрий 63 4
|Путин Владимир 3171 3
|Мишустин Михаил 676 2
|Бедеров Игорь 54 2
|Кузеванов Дмитрий 17 2
|Огурцов Юрий 13 1
|Колосова Ольга 1 1
|Ардабьева Лилия 1 1
|Коростелев Павел 30 1
|Крылов Сергей 12 1
|Парфентьев Алексей 128 1
|Курашев Дмитрий 54 1
|Лямин Александр 74 1
|Сова Алексей 6 1
|Дбар Федор 35 1
|Косова Юлия 5 1
|Качуров Евгений 7 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Леонов Алексей 79 1
|Каргалев Ярослав 21 1
|Паршин Максим 316 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Котик Сергей 7 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Степченков Максим 65 1
|Белясников Александр 3 1
|Лебедева Ольга 17 1
|Осташов Константин 2 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Насакин Алексей 3 1
|Пащенко Денис 3 1
|Долголаптева Кристина 1 1
|Скакунов Александр 8 1
|Мелехин Иван 24 1
|Золотов Денис 3 1
|Дашков Алексей 2 1
|Пуха Александр 3 1
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