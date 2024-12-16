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Баулин Валерий



16.12.2024 Циклон угроз: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные тренды вымогателей, утечек и фишинга в 2024 году 1
02.12.2024 Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы 1
02.12.2024 «Сайберус» создает новую ИБ-компанию на основе технологий и экспертизы F.A.C.C.T. 1
27.11.2024 Еще больше банков Белоруссии присоединилось к F.A.C.C.T. AntiFraud Club 1
15.07.2024 Ozon и F.A.C.C.T. предупредили об основных мошеннических схемах при онлайн-покупках 1
22.05.2024 Усиление команды F.A.C.C.T.: Дмитрий Ермаков возглавил департамент Fraud Protection 1
02.04.2024 Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
21.03.2024 Ведущие банки Беларуси вступили в F.A.C.C.T. AntiFraud Club 1
22.02.2024 Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели 1
Импортозамещение 2023 1
Информационная безопасность 2023 1
22.12.2023 Вымогатели, утечки, фишинг: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные киберугрозы 2023 года 1
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
19.12.2023 Бывшую Group-IB, основателя которой посадили на 14 лет, отлучают от ИТ-инфраструктуры госкомпаний, банков и операторов связи 1
01.12.2023 Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management 1
22.11.2023 F.A.C.C.T. и «Кредо-С» защитили российскую финансовую компанию от 125 тыс. кибератак 1
26.10.2023 F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision 1
24.10.2023 Апелляция не прошла. Суд утвердил 14 лет строгого режима основателю Group-IB за госизмену 1
12.09.2023 Без вредоносных рассылок: «Азбука вкуса» импортозаместила ИБ-решение 1
12.09.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности

 1
31.08.2023 Участие в импортозамещении удваивает скорость роста 1
31.08.2023 Импортозамещение 2023: успехи и неудачи 1
10.08.2023 F.A.C.C.T. и «Азбука вкуса»: опыт импортозамещения решений для защиты электронной почты 1
17.07.2023 Группа кибершпионов RedCurl успешно атаковала российский банк через поставщика 1
06.07.2023 Компания F.A.С.С.T. создала Центр кибербезопасности 1
20.06.2023 Подтверждена совместимость серверов «Инферит техника» с решениями F.A.C.C.T. 1
26.05.2023 ГК «Агропромкомплектация» внедряет технологии защиты от кибератак компании F.A.С.С.T. 1
18.05.2023 Программы-вымогатели LokiLocker и BlackBit атакуют российский бизнес 1
20.04.2023 Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам 1
19.04.2023 Украинские хакеры развернули мощную атаку на российскую промышленность. От пострадавших компаний требуют выкуп в $1-2 млн 1
17.03.2023 Зашифрованные: число кибератак в 2022 г. выросло в три раза 1
23.01.2023 Выручка российских ИБ-компаний резко рванула вверх 2
17.01.2023 Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года 1
18.10.2022 Group-IB открыла первую лабораторию информационной безопасности в ИТ-центре МАИ 1
01.09.2022 В России построят госплатформу - «убийцу» хакеров 1
08.07.2022 Валерий Баулин назначен региональным директором Group-IB в России и СНГ 3
06.07.2022 Group-IB расколется надвое: Бизнес в России будет отделен от международного 1
28.10.2020 Group-IB будет бороться с финансовыми преступлениями 1
03.09.2020 Услуги Group-IB в сфере компьютерной криминалистики и реагирования на инциденты получили признание Gartner 1
19.02.2019 Исследование Group-IB: более 70% банков не готовы противостоять кибератакам 1

Публикаций - 43, упоминаний - 46

Баулин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 43
Telegram Group 1983 5
Conti - Хакерская группировка 37 4
SAP SE 5279 3
Oracle Corporation 6688 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 3
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 3
OldGremlin - Хакерская группировка 11 3
Softline - Софтлайн 2811 3
Cisco Systems 5114 3
Лаборатория компьютерной криминалистики 24 2
Код Безопасности 616 2
8213 2
Информзащита 756 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 2
Microsoft Corporation 24625 2
RedCurl - Хакерская группировка 7 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
CloudEyE 8 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 18 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
Fiserv - First Data Corp 14 1
Citrix Systems 812 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Okta 17 1
Multifactor - Мультифактор 38 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
T.Hunter 36 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 3
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 10 2
ГПБ Белгазпромбанк 18 2
Белагропромбанк 22 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ПИР Банк 4 1
Почта России ПАО 2112 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
БЖФ банк - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 5 1
JBS 10 1
Резонанс НПП 370 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод 4 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 2 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Приорбанк 10 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 17 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 9
F.A.C.C.T. Managed XDR 23 8
F.A.C.C.T. Business Email Protection 8 6
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 3
Microsoft Office Excel 1197 3
Microsoft Surface - Планшет 429 3
Microsoft Windows PowerShell 174 2
F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 41 1
F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 34 1
F.A.C.C.T. Pre-IR Assessment 2 1
PowerShell Empire - фреймворк 4 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 32 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
1С:Отчетность 19 1
1С:ОФД 8 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Linux OS 9937 1
FreePik 981 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Google VirusTotal 80 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
Google Cloud Storage 17 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 26 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Querify Labs - CedrusData 4 1
Сачков Илья 122 6
Волков Дмитрий 63 4
Путин Владимир 3171 3
Мишустин Михаил 676 2
Бедеров Игорь 54 2
Кузеванов Дмитрий 17 2
Огурцов Юрий 13 1
Колосова Ольга 1 1
Ардабьева Лилия 1 1
Коростелев Павел 30 1
Крылов Сергей 12 1
Парфентьев Алексей 128 1
Курашев Дмитрий 54 1
Лямин Александр 74 1
Сова Алексей 6 1
Дбар Федор 35 1
Косова Юлия 5 1
Качуров Евгений 7 1
Сергеев Михаил 108 1
Леонов Алексей 79 1
Каргалев Ярослав 21 1
Паршин Максим 316 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Соколов Кирилл 29 1
Котик Сергей 7 1
Врацкий Андрей 135 1
Шадаев Максут 1009 1
Степченков Максим 65 1
Белясников Александр 3 1
Лебедева Ольга 17 1
Осташов Константин 2 1
Афанасьев Денис 71 1
Насакин Алексей 3 1
Пащенко Денис 3 1
Долголаптева Кристина 1 1
Скакунов Александр 8 1
Мелехин Иван 24 1
Золотов Денис 3 1
Дашков Алексей 2 1
Пуха Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Украина 7608 6
Европа 21768 6
Сингапур - Республика 1849 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 5
Ближний Восток 2943 5
Азия - Азиатский регион 5529 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 4
Беларусь - Белоруссия 5664 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 3
Нидерланды - Амстердам 607 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Европа Восточная 3075 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Индия - Bharat 5446 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Беларусь - Минск 631 2
Африка - Африканский регион 3478 1
Канада 4881 1
Таиланд - Королевство 816 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 1
Индийский океан - Персидский залив 204 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Нидерланды 3517 1
Армения - Республика 2280 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 19
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3465 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 4
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 4
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 186 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 3
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 75 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Bloomberg 1286 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Ведомости 996 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РИА Новости 917 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
Gartner - Гартнер 3556 2
Gartner Market Guide for Digital Forensics and Incident Response Services 1 1
Forrester Research 821 1
Frost & Sullivan 203 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
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ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 11 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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