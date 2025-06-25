Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность Stealer Стилер Infostealer Инфостилер вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей
Стилеры — это тип вредоносного ПО, которое используется для кражи информации, например логинов и паролей. Например, RedLine, который известен экспертам по кибербезопасности с 2020 года, позволяет злоумышленникам красть логины, пароли, cookie, данные банковских карт и криптокошельков, а также скачивать и запускать сторонние программы. RedLine распространяется в том числе с помощью вредоносных спам-рассылок и сторонних загрузчиков.
СОБЫТИЯ
|25.06.2025
|
Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные
рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Стилер (от английского stealer – похититель) — это тип вредоносного ПО, разработанный специально для кражи данных с
|18.06.2025
|
Операция Secure: «Лаборатория Касперского» оказала Интерполу содействие в борьбе с программами-стилерами
зала Юлия Шлычкова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами. Стилеры — это вредоносные программы, предназначенные для кражи ценных данных, в том числе фин
|05.06.2025
|
SC SIEM Q1-обновление: сотни индикаторов атак — фишинг, стилеры, бэкдоры
ю обновлений ViPNet и использования платформы Telegra.ph; атакующие действия через RDP и загрузчики/стилеры (Lumma, SnakeKeylogger, PubLoad, Bookworm и пр.). Основные индикаторы, включенные в о
|21.02.2025
|
В новых атаках кибергруппы Angry Likho применяется стилер Lumma
. Что происходит после заражения. Если жертва открывает вложение, на устройстве оказывается троянец-стилер Lumma. Он собирает большие объёмы данных с заражённого устройства — от банковских рекв
|29.01.2025
|
В новый год — с новым стилером: январь начался с масштабной волны атак на российские компании
Злоумышленники использовали новый стилер NOVA — модификацию известного SnakeLogger. Полученные аутентификационные данные другие
|05.12.2024
|
Злоумышленники распространяют стилер под видом пиратского активатора для популярного среди бухгалтеров ПО
аружила вредоносную кампанию, направленную на российские организации. Злоумышленники распространяют стилер под видом пиратского активатора для популярного ПО, в котором можно вести бухгалтерски
|22.11.2024
|
Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями
т-ботов на основе нейросетей: ChatGPT от OpenAI и Claude AI от Anthropic. Они действительно предоставляли доступ к функциональности чат-бота, но одновременно устанавливали на устройства пользователей стилер Jarka. Что может делать зловред. Стилер Jarka, написанный на языке Java, позволяет красть данные из различных браузеров, делать скриншоты, собирать системную информацию, а также п
|05.11.2024
|
Bi.Zone: злоумышленники чаще всего атакуют российские компании с помощью троянов удаленного доступа и стилеров
го доступа (RAT) используются более чем в половине атак. Еще в 29% случаев злоумышленники применяют стилеры для кражи чувствительной информации. Тройку лидеров замыкают загрузчики ВПО, которые
|19.08.2024
|
Найден новый троян, способный похищать данные из Telegram и Discord
В сети новый вирус Специалисты по компьютерной безопасности из компании CPR сообщили о вирусе Styx Stealer, который ворует большое количество пользовательских данных. Об этом в конце августа 2024 г. говорится в выложенном отчете на сайте компании. Styx Stealer использует уязвимость во
|29.07.2024
|
Ошибка во встроенном антивирусе Windows позволяет заражать ПК с минимальными усилиями
возможность распространять ряд вредоносов-инфостилеров (программ для кражи данных), в том числе ACR Stealer, Lumma и Meduza и других программ. Проблема была вызвана некорректным срабатыванием (
|11.07.2024
|
Positive Technologies: тысячи людей стали жертвами атак, выполняемых с использованием SMS-стилеров
Technologies обнаружили более тысячи Telegram-ботов индонезийского происхождения, используемых SMS-стилеры для перехвата одноразовых кодов с целью входа в сервисы и аккаунты пользователей. Суд
|20.06.2024
|
F.A.C.C.T. обнаружила более 1000 ресурсов, заражавших пользователей шпионами и стилерами под видом установки взломанного софта
Coinminer. Другая часть вредоносных экземпляров относится к стилерам, среди которых можно выделить RedLine Stealer, Vidar, CryptBot и другие. «С уходом иностранных вендоров и исчезновением из
|27.05.2024
|
Кто кроме RedLine: «Лаборатория Касперского» назвала наиболее активные стилеры в 2024 году
роз «Лаборатории Касперского» (Global Research and Analysis Team — GReAT) назвали наиболее активные стилеры в 2024 г. Acrid. Этот зловред обнаружен в декабре 2023 г. Он написан на языке C++ для
|27.05.2024
|
Группировка Sapphire Werewolf переписала стилер с открытым исходным кодом, чтобы шпионить за российскими компаниями
igence: «С конца 2023 — начала 2024 гг. группировки, нацеленные на шпионаж, стали активно применять стилеры. При этом атакующим не обязательно разрабатывать такие программы с нуля. Например, ст
|02.04.2024
|
Angara Security: данные из браузеров являются одними из наиболее привлекательных для инфостилеров
доносных программ, которые крадут вводимые и уже сохраненные в браузерах логины и пароли. В 2023 г. инфостилеры взломали почти 10 млн устройств по всему миру и в среднем украли с каждого зараже
|14.06.2023
|
В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты
Компания «Доктор Веб» выявила троянскую программу-стилер в ряде неофициальных сборок ОС Windows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров. Получившее имя Trojan.Clipper.231, это вредоносное приложение подменяет а
|17.01.2023
|
Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года
более 150 тем с бесплатной раздачей этого типа вредоносного ПО на киберпреступных форумах. В целом, стилеры стали второй по значимости киберугрозой 2022 г. после программ-вымогателей. Также рус
|05.10.2022
|
Угнать за секунду: «Лаборатория Касперского» рассказывает о ситуации с троянцами-стилерами в России
В их числе банковские, игровые аккаунты, учетные записи в мессенджерах, социальных сетях, сохраненные пароли в программах и браузерах. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Стилеры ищут необходимую информацию в системных файлах, которые хранят конфиденциальные данные, или в реестре. Затем они отсылают ее злоумышленникам. С такой угрозой сталкиваются в том числе ав
|29.07.2022
|
«Лаборатория Касперского»: новая вредоносная кампания распространяется через заражённые пакеты NPM с открытым исходным кодом
жертв. Атакующие использовали четыре заражённых пакета, распространяющие вредоносные программы Volt Stealer и Lofy Stealer в репозитории с открытым исходным кодом NPM. NPM-репозиторий —
|28.09.2021
|
«Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS
ружили, что на форумах в даркнете продают троянца, который используется для кражи учётных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin. Зловред под названием BloodyStealer умеет избегать обнаружения, его стоимость в даркнете составляет менее $10 за подписку на месяц и $40 за бессрочную. Внутриигровые товары и аккаунты пользуются особым спросом на те
|14.05.2018
|«Доктор Веб» выявил автора троянцев-шпионов
