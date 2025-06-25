Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Кибербезопасность Stealer Стилер Infostealer Инфостилер вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей


Стилеры — это тип вредоносного ПО, которое используется для кражи информации, например логинов и паролей. Например, RedLine, который известен экспертам по кибербезопасности с 2020 года, позволяет злоумышленникам красть логины, пароли, cookie, данные банковских карт и криптокошельков, а также скачивать и запускать сторонние программы. RedLine распространяется в том числе с помощью вредоносных спам-рассылок и сторонних загрузчиков.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


25.06.2025 Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные

рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Стилер (от английского stealer – похититель) — это тип вредоносного ПО, разработанный специально для кражи данных с

18.06.2025 Операция Secure: «Лаборатория Касперского» оказала Интерполу содействие в борьбе с программами-стилерами

зала Юлия Шлычкова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами. Стилеры — это вредоносные программы, предназначенные для кражи ценных данных, в том числе фин
05.06.2025 SC SIEM Q1-обновление: сотни индикаторов атак — фишинг, стилеры, бэкдоры

ю обновлений ViPNet и использования платформы Telegra.ph; атакующие действия через RDP и загрузчики/стилеры (Lumma, SnakeKeylogger, PubLoad, Bookworm и пр.). Основные индикаторы, включенные в о
21.02.2025 В новых атаках кибергруппы Angry Likho применяется стилер Lumma

. Что происходит после заражения. Если жертва открывает вложение, на устройстве оказывается троянец-стилер Lumma. Он собирает большие объёмы данных с заражённого устройства — от банковских рекв
29.01.2025 В новый год — с новым стилером: январь начался с масштабной волны атак на российские компании

Злоумышленники использовали новый стилер NOVA — модификацию известного SnakeLogger. Полученные аутентификационные данные другие
05.12.2024 Злоумышленники распространяют стилер под видом пиратского активатора для популярного среди бухгалтеров ПО

аружила вредоносную кампанию, направленную на российские организации. Злоумышленники распространяют стилер под видом пиратского активатора для популярного ПО, в котором можно вести бухгалтерски
22.11.2024 Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями

т-ботов на основе нейросетей: ChatGPT от OpenAI и Claude AI от Anthropic. Они действительно предоставляли доступ к функциональности чат-бота, но одновременно устанавливали на устройства пользователей стилер Jarka. Что может делать зловред. Стилер Jarka, написанный на языке Java, позволяет красть данные из различных браузеров, делать скриншоты, собирать системную информацию, а также п
05.11.2024 Bi.Zone: злоумышленники чаще всего атакуют российские компании с помощью троянов удаленного доступа и стилеров

го доступа (RAT) используются более чем в половине атак. Еще в 29% случаев злоумышленники применяют стилеры для кражи чувствительной информации. Тройку лидеров замыкают загрузчики ВПО, которые

19.08.2024 Найден новый троян, способный похищать данные из Telegram и Discord

В сети новый вирус Специалисты по компьютерной безопасности из компании CPR сообщили о вирусе Styx Stealer, который ворует большое количество пользовательских данных. Об этом в конце августа 2024 г. говорится в выложенном отчете на сайте компании. Styx Stealer использует уязвимость во
29.07.2024 Ошибка во встроенном антивирусе Windows позволяет заражать ПК с минимальными усилиями

возможность распространять ряд вредоносов-инфостилеров (программ для кражи данных), в том числе ACR Stealer, Lumma и Meduza и других программ. Проблема была вызвана некорректным срабатыванием (
11.07.2024 Positive Technologies: тысячи людей стали жертвами атак, выполняемых с использованием SMS-стилеров

Technologies обнаружили более тысячи Telegram-ботов индонезийского происхождения, используемых SMS-стилеры для перехвата одноразовых кодов с целью входа в сервисы и аккаунты пользователей. Суд
20.06.2024 F.A.C.C.T. обнаружила более 1000 ресурсов, заражавших пользователей шпионами и стилерами под видом установки взломанного софта

Coinminer. Другая часть вредоносных экземпляров относится к стилерам, среди которых можно выделить RedLine Stealer, Vidar, CryptBot и другие. «С уходом иностранных вендоров и исчезновением из

27.05.2024 Кто кроме RedLine: «Лаборатория Касперского» назвала наиболее активные стилеры в 2024 году

роз «Лаборатории Касперского» (Global Research and Analysis Team — GReAT) назвали наиболее активные стилеры в 2024 г. Acrid. Этот зловред обнаружен в декабре 2023 г. Он написан на языке C++ для
27.05.2024 Группировка Sapphire Werewolf переписала стилер с открытым исходным кодом, чтобы шпионить за российскими компаниями

igence: «С конца 2023 — начала 2024 гг. группировки, нацеленные на шпионаж, стали активно применять стилеры. При этом атакующим не обязательно разрабатывать такие программы с нуля. Например, ст
02.04.2024 Angara Security: данные из браузеров являются одними из наиболее привлекательных для инфостилеров

доносных программ, которые крадут вводимые и уже сохраненные в браузерах логины и пароли. В 2023 г. инфостилеры взломали почти 10 млн устройств по всему миру и в среднем украли с каждого зараже
14.06.2023 В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты

Компания «Доктор Веб» выявила троянскую программу-стилер в ряде неофициальных сборок ОС Windows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров. Получившее имя Trojan.Clipper.231, это вредоносное приложение подменяет а
17.01.2023 Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года

более 150 тем с бесплатной раздачей этого типа вредоносного ПО на киберпреступных форумах. В целом, стилеры стали второй по значимости киберугрозой 2022 г. после программ-вымогателей. Также рус
05.10.2022 Угнать за секунду: «Лаборатория Касперского» рассказывает о ситуации с троянцами-стилерами в России

В их числе банковские, игровые аккаунты, учетные записи в мессенджерах, социальных сетях, сохраненные пароли в программах и браузерах. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Стилеры ищут необходимую информацию в системных файлах, которые хранят конфиденциальные данные, или в реестре. Затем они отсылают ее злоумышленникам. С такой угрозой сталкиваются в том числе ав
29.07.2022 «Лаборатория Касперского»: новая вредоносная кампания распространяется через заражённые пакеты NPM с открытым исходным кодом

жертв. Атакующие использовали четыре заражённых пакета, распространяющие вредоносные программы Volt Stealer и Lofy Stealer в репозитории с открытым исходным кодом NPM. NPM-репозиторий —

28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS

ружили, что на форумах в даркнете продают троянца, который используется для кражи учётных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin. Зловред под названием BloodyStealer умеет избегать обнаружения, его стоимость в даркнете составляет менее $10 за подписку на месяц и $40 за бессрочную. Внутриигровые товары и аккаунты пользуются особым спросом на те
14.05.2018 «Доктор Веб» выявил автора троянцев-шпионов

Публикаций - 206, упоминаний - 278

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 47
Telegram Group 2576 41
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 35
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1587 24
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1504 20
GitHub 966 19
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 467 19
Google LLC 12261 16
Microsoft Corporation 25238 15
Dr.Web - Доктор Веб 1276 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 10
Apple Inc 12629 8
Dropbox 511 7
X Corp - Twitter 2907 7
CloudEyE 8 6
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 9 5
Check Point Software Technologies 800 5
Roblox Corporation 74 5
Lazy Koala - Хакерская группировка 6 4
ReaverBits - Хакерская группировка 4 4
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 4
Head Mare - Хакерская группировка 15 4
Trend Micro 629 4
Stone Wolf - Хакерская группировка 3 3
PhantomCore - Хакерская группировка 9 3
MVPower 12 3
Gen Digital - Avast Software 176 3
Yandex - Яндекс 8440 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 3
OpenAI 375 3
Proxima 47 3
Цифровые активы 148 3
Scaly Wolf - Хакерская группировка 5 2
DeepSeek - ДипСик 114 2
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 7 2
Cloud Atlas - Clean Ursa - Oxygen - Inception - Red October - Хакерская группировка 14 2
APT31 - Judgment Panda - Zirconium - Хакерская группировка 9 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
Microsoft - LinkedIn 684 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 3
Royal Dutch Shell - Шелл 223 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
eBay Inc 1631 1
Спортмастер - Sportmaster 191 1
Tesla Motors 428 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Walt Disney Company 636 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 1
Lockheed Martin 767 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 1
Boeing 1017 1
Northrop Grumman 204 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1643 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 1
EPIC Telecom Invest 208 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 44 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 64 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2731 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 201
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 192
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3277 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 78
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2343 61
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1760 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 58
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 53
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 49
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7638 47
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 44
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 42
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 40
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 36
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 36
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 35
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7031 33
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 946 33
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2630 33
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 28
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 27
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 26
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 25
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4272 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 24
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 802 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 22
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 439 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16698 20
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 141 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3957 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1164 17
Кибербезопасность - CaaS - Cybercrime-as-a-Service - MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 43 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4352 16
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 677 16
Microsoft Windows 16331 37
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 31
Google Android 14686 23
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 618 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 18
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 63 16
Discord 153 15
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 933 14
Google Chrome - браузер 1649 13
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 13
Google YouTube - Видеохостинг 2887 12
Linux OS 10906 12
FreePik 1437 11
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 11
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 256 11
Kaspersky GReAT 62 11
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 40 10
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 10
Google Gmail 985 10
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 428 9
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 87 9
Microsoft Office 3954 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 8
Microsoft Windows PowerShell 223 8
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 51 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 7
Apple macOS 2249 7
FileZilla - FTP-клиент 24 6
Apple iOS 8243 6
JavaScript - JS - язык программирования 1332 6
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 276 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 6
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 5
Mozilla Firefox - браузер 1918 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 5
Opera Browser - Браузер 1033 5
Positive Technologies - PT Sandbox 102 5
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 118 5
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 149 5
Скулкин Олег 58 14
Мельникова Анастасия 431 11
Баулин Валерий 52 7
Каргалев Ярослав 22 7
Зайцев Михаил 309 6
Галов Дмитрий 57 6
Купреев Олег 16 5
Павлов Никита 114 4
Кувшинов Денис 22 4
Оганесян Ашот 137 4
Шлычкова Юлия 14 3
Дягилев Василий 84 3
Семыкина Екатерина 8 3
Вишняков Алексей 19 3
Шишкова Татьяна 15 3
Новикова Юлия 6 2
Зонов Александр 36 2
Забровский Александр 2 2
Пузан Сергей 4 2
Маричев Дмитрий 7 2
Jetton Neal - Джеттон Нил 4 2
Безвершенко Леонид 12 2
Бедеров Игорь 83 2
Кузеванов Дмитрий 21 2
Калинин Дмитрий 31 2
Власова Виктория 3 1
Огнев Василий 7 1
Gardoň Tomáš - Гардон Томаш 1 1
Гончаров Станислав 29 1
Кирюшкин Дмитрий 36 1
Юшкова Наталия 1 1
Ушков Артем 7 1
Иевлев Виктор 6 1
Котиков Евгений 2 1
Андрух Алина 3 1
Бадаев Александр 4 1
Антипова Лада 5 1
Ахрамеева Ксения 9 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 1
Черенков Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 27
Беларусь - Белоруссия 6030 17
Украина 7796 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 12
Германия - Федеративная Республика 12938 11
Европа 24638 10
Франция - Французская Республика 7977 8
Бразилия - Федеративная Республика 2451 6
Италия - Итальянская Республика 4429 6
Индия - Bharat 5698 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 6
Турция - Турецкая республика 2490 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 5
Казахстан - Республика 5796 5
Азия - Азиатский регион 5749 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 5
Япония 13550 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Южная Корея - Республика 6859 4
Финляндия - Финляндская Республика 3658 4
Нидерланды 3633 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
Африка - Африканский регион 3571 3
Ближний Восток 3031 3
Америка Латинская 1882 3
Сингапур - Республика 1906 3
Польша - Республика 2001 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1355 3
Армения - Республика 2369 3
Малайзия 898 3
Румыния 741 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1150 3
Китай - Тайвань 4136 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 2
Филиппины - Республика 581 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 999 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 37
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 36
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 566 33
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 28
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 22
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 18
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1075 16
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 12
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 226 12
Энергетика - Energy - Energetically 5527 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 9
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3661 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 7
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 6
Английский язык 6878 6
Аренда 2584 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3127 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 6
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1763 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7565 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1716 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 4
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2791 4
BleepingComputer - Издание 412 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
Ведомости 1238 2
Wikipedia - Википедия 585 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 2
Hacker News 76 2
BreachForums 10 1
CyberNews 11 1
AP - Associated Press 2006 1
The Register - The Register Hardware 1697 1
Silicon 490 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Reddit 356 1
Securelist 26 1
TechRadar 95 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Forbes - Форбс 912 1
Wired - Издание 270 1
Известия ИД 706 1
RAIDforums - хакерский форум 13 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 7
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 3
Gartner - Гартнер 3609 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
HFS Research 49 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 6
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 1
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Capture the Flag - CTF 53 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще