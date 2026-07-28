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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мельникова Анастасия

СОБЫТИЯ


28.07.2026 «Кросстех»: заказчики начали формировать запрос на анализ защищенности ИИ-моделей 1
01.07.2026 «Кросстех»: в 9 из 10 сделок по слиянию и поглощению не проводят поиск следов компрометации 1
15.06.2026 60% сотрудников используют ИИ с собственных аккаунтов для работы 1
29.05.2026 «Кросстех»: каждый третий инцидент в российских компаниях связан с действиями легитимных пользователей 1
13.05.2026 «Кросстех»: около 70% компаний не имеют точного представления о количестве API в инфраструктуре 1
26.03.2026 «Кросс технолоджис»: российский бизнес нарастил спрос на киберучения на 50% 1
13.03.2026 «Кросс технолоджис»: около четверти киберинцидентов в облаках происходят из-за ошибок конфигурации 1
22.01.2026 Более половины российских компаний сталкивались с ИБ-инцидентами по вине сотрудников. 1
20.01.2026 Хакеры будут чаще прибегать к комбинированным атакам в 2026 году 1
20.10.2025 Госхакеры КНДР задействовали вредоносы на языке Nim 1
25.09.2025 Контрабандный промпт делал Microsoft Copilot излишне болтливым 1
03.09.2025 ИИ Google смог предотвратить кибератаку 1
12.08.2025 60 вредоносных библиотек Ruby скачаys 275 тыс. раз. Они охотятся на реквизиты доступа 1
06.08.2025 Более года опасный вредонос Plague заражал Linux, будучи полностью незамеченным 1
31.07.2025 Губернатор Миннесоты вызвал нацгвардию после кибератаки на столицу штата 1
29.07.2025 Хакеры активно атакуют гипервизоры VMware. Четверо подозреваемых арестованы 1
25.07.2025 Создателя одного из крупнейших пиратских сайтов посадили на семь лет 1
23.07.2025 Хакеры из Китая атаковали ядерное агентство США 1
22.07.2025 Microsoft предупредила заявила о массовых атаках на серверное ПО SharePoint. Экстренно выходят патчи 1
14.07.2025 Нехитрый прием позволяет использовать нейросеть Google для фишинговых атак 1
08.07.2025 В Linux найдены две «дыры» в Sudo, которые делают сисадмином всех желающих. Под ударом Ubuntu, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE 1
02.07.2025 Европейские страны требуют у Apple и Google удалить DeepSeek из магазинов приложений 1
30.06.2025 Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат 1
24.06.2025 Мощная хакерская группировка Qilin нанимает юристов для дополнительного давления на жертв 1
23.06.2025 Сотни новообнаруженных репозиториев GitHub содержат вредоносное ПО 1
18.06.2025 TikTok нацелился заменить живых блогеров искусственным интеллектом 1
10.06.2025 Уязвимость в SAP NetWeaver уже использует киберкриминал 1
06.06.2025 Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle 1
30.05.2025 Хакеры раскинули широкий невод из поддельных сайтов, чтобы ловить пользователей криптовалют 1
27.05.2025 Хакерская группировка превратила 5300 устройств Cisco в ботнет для слежки за другими хакерами 1
20.05.2025 Найден хитрый трюк, заставляющий Windows отключить встроенный антивирус Defender 1
13.05.2025 В Chrome вставили защитную функцию для выявления и блокировки мошеннических «служб поддержки» 1
06.05.2025 Невинно выглядящие пакеты на языке Go скачивают и запускают троян, который выносит основные диски Linux 1
05.05.2025 Плагин к WordPress, выдающий себя за инструмент безопасности, устанавливает в систему бэкдор 1
25.04.2025 Пользователей по всему миру терзают мошенники, притворяясь силовиками 1
15.04.2025 Фишеры и пошлины: мошенники пытаются взимать сборы за платные дороги 1
11.04.2025 Китайские хакеры научились взламывать компьютеры через «дыру» в антивирусном сканере ESET 1
08.04.2025 Десятибалльный шторм: Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon 1
02.04.2025 Кибершпионская группировка Volt Typhoon восстанавливает свой ботнет 1
01.04.2025 Три слабых места: Найдены способы обойти авторизацию в Ubuntu Linux 1

Публикаций - 440, упоминаний - 440

Мельникова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 422
Microsoft Corporation 25775 64
Google LLC 12688 62
Apple Inc 13154 35
Microsoft Corporation - GitHub 1075 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 23
Cisco Systems 5372 20
Telegram Group 2940 18
Trend Micro 651 18
X Corp - Twitter 2938 17
Meta Platforms - Facebook 4621 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
Intel Corporation 12811 14
Check Point Software Technologies 829 11
NSO Group 33 10
Sophos - SophosLabs 436 10
Conti - Хакерская группировка 44 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 9
Fortinet 452 9
Palo Alto Networks 209 8
SolarWinds 60 8
Samsung Electronics 11064 8
Broadcom - VMware 2610 8
ESET - ESET Software 1161 7
Dropbox 527 7
The Citizen Lab 25 7
REvil - Хакерская группировка 51 7
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 48 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Red Hat 1378 6
D-Link - Д-Линк Трейд 395 6
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 6
OpenAI 541 6
Bitdefender 171 5
Qualys 73 5
Nvidia Corp 4002 5
SonicWall 59 5
Darkside - Хакерская группировка 27 5
BlackMatter - Хакерская группировка 12 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 18
Microsoft - LinkedIn 699 11
Colonial Pipeline 34 5
Amnesty International 21 5
Tesla Motors 461 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
American Express - Amex 338 2
IKEA - ИКЕА 171 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber 357 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Forbidden Stories 5 2
The Home Depot Inc 66 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Netshoes 4 1
Zalora Group 3 1
Alibaba Group - Lazada Group 8 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
UPS 216 1
Visa International 1993 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Boeing 1031 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
Walt Disney Company 647 1
Акрон ГК - Acron 66 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 53
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 32
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 23
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 10
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 5
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
США - Техас - правительство органы государственной власти - государственные службы 5 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Apache Software Foundation - ASF 231 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
AISIC - AI Safety Institute Consortium - Консорциум Института безопасности искусственного интеллекта США 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 398
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 217
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 206
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 120
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 113
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 78
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2842 62
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 59
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 58
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 52
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 50
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 47
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 46
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 923 45
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 43
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 43
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 38
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 37
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 36
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 34
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 33
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 30
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 28
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 28
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 28
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 26
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 25
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 25
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 217 23
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 621 23
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 22
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 22
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 157
Microsoft Windows 16882 86
Linux OS 11533 50
Google Android 15243 41
FreePik 1841 33
Google Chrome - браузер 1701 30
Apple macOS 2419 27
Apple iOS 8583 26
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 19
JavaScript - JS - язык программирования 1425 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 16
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 15
Microsoft Windows PowerShell 250 15
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
Microsoft Office 4170 13
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 12
Microsoft Azure 1526 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 11
Mozilla Firefox - браузер 1951 11
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 11
Microsoft Windows 10 1938 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
Google - Gmail 1021 9
C/C++ - Язык программирования 894 9
NSO Group - Pegasus 98 9
Apple iPad 4011 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
Discord 181 8
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 8
Linux - Debian GNU 567 8
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 7
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
Google Project Zero 39 7
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Lecigne Clement - Лесинь Клеман 5 3
Кремец Виталий 6 2
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 2
Roth Florian - Рот Флориан 4 2
Marlinspike Moxie - Марлинспайк Мокси 6 2
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 7 2
Beaumont Kevin - Бомонт Кевин 10 2
IntelBroker 8 2
Curry Sam - Карри Сэм 10 2
Головин Игорь 7 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 1
Бакунов Григорий 22 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Лютиков Виталий 25 1
Terpin Michael - Терпин Майкл 2 1
Попов Александр 55 1
Сафонов Александр 9 1
Коноваленко Юрий 4 1
Сергеев Михаил 115 1
Truglia Nicholas - Трулья Николас 3 1
Федоров Дмитрий 25 1
Сильванович Натали 1 1
Woodward Alan - Вудвард Алан 5 1
Wong Jane - Вонг Джейн 1 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 1
Лисицин Евгений 21 1
Shalev Hulio - Шалев Хулио 4 1
Harold Thomas Martin III - Гарольд Томас Мартин III 3 1
Rypáček Lukáš - Рыпачек Лукаш 1 1
Wosar Fabian - Восар Фабиан 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 142
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 51
Россия - РФ - Российская федерация 166164 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 31
Германия - Федеративная Республика 13221 27
Европа 24963 24
Израиль 2856 22
Канада 5081 20
Франция - Французская Республика 8177 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 16
Испания - Королевство 3839 15
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Индия - Bharat 5869 14
Украина 7928 13
Иран - Исламская Республика Иран 1155 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
Япония 13807 13
Китай - Тайвань 4245 12
Нидерланды 3745 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 10
Южная Корея - Республика 7051 9
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 7
Кипр - Республика 636 7
Казахстан - Республика 6047 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Польша - Республика 2030 7
Ближний Восток 3154 6
Саудовская Аравия - Королевство 666 6
Нигерия - Федеративная Республика 339 6
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