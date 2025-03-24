В продуктах VeeAm и IBM найдены максимально критические уязвимости

Уязвимости, получившие от 9,5 до 10 баллов по шкале CVSS, выявлены и устранены в разработке Veeam Backup & Replication и операционной системе IBM AIX.



От 9,5 до 10 баллов

Сразу несколько критических уязвимостей исправили в своих продуктах компании Veeam и IBM, причем в обоих случаях степень угрозы оценивается более чем в 9,5 балла по шкале CVSS.

Уязвимость CVE-2025-23120 в Veeam Backup & Replication получила, в частности, оценку 9,9 балла. Она затрагивает все варианты версии 12 до 12.3.0.310 включительно. Проблема вызвана непоследовательностью в механизме десериализации, вследствие чего возникает угроза запуска произвольного кода.

Как установили исследователь компании watchTowr Петр Базыдло (Piotr Bazydlo) и его коллега Сина Хеирха (Sina Kheirkhah), ПО Veeam допускает десериализацию класса, который не должен ее проходить. В результате происходит внутренняя десериализация, результат которой проходит проверку через сопоставление со встроенным черным списком.

А это означает, что потенциальный злоумышленник может воспользоваться т.н. гаджетами десериализации, не попавшими в черный список (Исследователи указали Veeam.Backup.EsxManager.xmlFrameworkDs и Veeam.Backup.Core.BackupSummary в качестве конкретных примеров).

Уязвимостью «может воспользоваться любой пользователь из локальной группы, привязанной к Windows-хосту вашего сервера Veeam. Больше того, если вы привязали свой сервер к домену, любой пользователь того же домена может осуществить атаку», - написали исследователи.

Патч, выпущенный Veeam, однако, лишь добавляет указанные гаджеты к черному списку, не устраняя ключевую проблему.

«Довольно странно для вендора упрямо держаться за слабый защитный механизм», - отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. «Если найдутся другие пригодные для запуска внутренней десериализации гаджеты, угроза возникнет заново. А после публикации watchTowr можно с уверенностью ожидать, что эти поиски получат целенаправленный характер».

Проблема AIX

IBM, в свою очередь, устранила две критические уязвимости в своей старинной операционной системе AIX (которой почти сорок лет). Десятибалльная уязвимость CVE-2024-56346 позволяла удаленным злоумышленникам запускать произвольный код в версиях AIX 7.2 и 7.3 через службу NIM nimesis. Проблема была вызвана ошибками в контроле доступа.

Вторая уязвимость - CVE-2024-56347 - получила оценку в 9,6 балла по шкале CVSS; она также связана с недостаточностью мер контроля. Злоумышленник может осуществить запуск произвольного кода в контексте AIX через механизм защиты SSL/TSL в службе nimsh.

Информации о практической эксплуатации этих уязвимостей пока нет. Но теперь, когда сведения вышли в открытое инфополе, вероятность попыток эксплуатировать их резко возрастет.