Российскую ИТ-индустрию в 2026 г. ждет рост, но он замедлится и частично будет «съеден» инфляцией и ростом зарплат разработчиков. Увеличение объемов рынка будет во многом обеспечено инвестициями в информационную безопасность, возрастет и доля ИТ-услуг в общей структуре затрат на информационные технологии. Кроме того, рынок ждет реализации накопленного спроса и перехода начавшихся пилотов к внедрению. Пик импортозамещения остался позади, а с ним — и «горбик» инвестиций компаний в «цифру». Снижением на это отреагировал индекс CNews — агрегированный показатель, показывающий, как меняются ожидания участников ИТ-рынка по поводу его объема.