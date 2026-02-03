ИТ-тренды в России 2026
Портал CNews и агентство CNews Analytics представляют результаты ежегодного исследования, по итогам которого удалось выделить актуальные для России ИТ-тренды. Аналитики опросили 152 представителя ИТ-организаций и компаний-заказчиков, чтобы узнать, какие технологии и цифровые решения будут востребованы в 2026 г. и в перспективе 2–7 лет. По мнению лидеров отрасли, российский рынок качественно меняется. При реализации ИТ-проектов акцент сместился с «внедрить быстро» на «заменить грамотно и надолго».
Как будет развиваться отечественный ИТ-рынок, замедлятся ли темпы импортозамещения, как изменится российский рынок труда для ИТ-специалистов разного уровня? Будет ли решена проблема острой нехватки локальных электронных комплектующих для производства вычислительной техники, доверят ли системам на основе искусственного интеллекта принимать решения в организациях без участия человека? Ответы на эти и другие вопросы ищите в обзоре CNews.
Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews
Отечественный ИТ-рынок переходит в фазу зрелости после этапа бурного роста. Компании на фоне увеличения стоимости российских решений, большого количества кибератак, а также нехватки квалифицированных кадров перераспределяют ИТ-бюджеты, отдавая часть задач на аутсорсинг, запуская проекты по внедрению генеративного ИИ и выстраивая системную работу с данными для более эффективного управления бизнес-процессами. CNews Analytics назвал десять трендов ИТ-отрасли на 2026 г.
Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции
Российскую ИТ-индустрию в 2026 г. ждет рост, но он замедлится и частично будет «съеден» инфляцией и ростом зарплат разработчиков. Увеличение объемов рынка будет во многом обеспечено инвестициями в информационную безопасность, возрастет и доля ИТ-услуг в общей структуре затрат на информационные технологии. Кроме того, рынок ждет реализации накопленного спроса и перехода начавшихся пилотов к внедрению. Пик импортозамещения остался позади, а с ним — и «горбик» инвестиций компаний в «цифру». Снижением на это отреагировал индекс CNews — агрегированный показатель, показывающий, как меняются ожидания участников ИТ-рынка по поводу его объема.
Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года
В конце 2025 г. CNews Analytics попросил представителей ИТ-рынка и потребителей цифровых решений оценить, что в ближайшие годы будет происходить на рынке программного и аппаратного обеспечения, и насколько популярными станут те или иные технологии. «Импортозамещение 2.0», переход производственных мощностей ИТ-оборудования под крыло бигтех-компаний, внедрение ИИ-помощников… Какие еще тренды выстрелят в ближайшие 3–5 лет, по мнению участников рынка? Эксперты, опрошенные CNews Analytics, поделились прогнозами, чего может ждать российский ИТ-рынок в долгосрочной перспективе, а от каких надежд лучше пока отказаться.
Алексей Рундасов, Data Sapience: Ключевым фактором для рынка аналитических решений в ближайшие годы станет стоимость владения
Российский рынок аналитических решений сегодня адаптируется к новым технологическим и экономическим условиям. Компании продолжают инвестировать в работу с данными, но все чаще смотрят не на набор технологий, а на практическую отдачу. О том, как меняются требования к аналитическим платформам, какие подходы постепенно уходят в прошлое и на что в ближайшие годы будут ориентироваться заказчики, в интервью CNews рассказал коммерческий директор Data Sapience Алексей Рундасов.Читать полностью
Сергей Педченко, «Яндекс 360»: Ключевой тренд — осмысленное применение ИИ там, где он повышает эффективность работы
Когда бизнес задумывается о переходе на отечественный виртуальный офис, вопрос упирается не только в технологии, но и в масштаб изменений. Насколько сложной окажется миграция? Чем российские платформы сегодня отличаются от зарубежных решений? CNews поговорил с руководителем по технологическому развитию «Яндекс 360» Сергеем Педченко о том, почему выбор виртуального офиса всегда начинается с бизнес-процессов и как экосистемный подход помогает навести порядок в корпоративных коммуникациях.Читать полностью
Станислав Лазуков, TData: Те, кто не научится управлять данными в течение 3–5 лет, безнадёжно отстанут
По данным ЦСР, ежедневно в мире создаётся около 330 млн терабайт данных. Технологии управления данными превратились из точечных экспериментов в критически важную основу для цифровых экосистем. Однако вместе с возможностями растут и риски: локализация ИТ-ландшафта, качество и безопасность данных. Какие ошибки в работе с данными обходятся бизнесу дороже всего? Что нужно сделать уже сегодня, чтобы данные не стали «цифровым болотом»? На эти и другие вопросы в интервью CNews ответил Станислав Лазуков, генеральный директор TData.Читать полностью
От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка
В 2025 г. рынок ИТ смещается от простой продажи «коробочного» программного продукта к профессиональным услугам по его внедрению и адаптации. Главная причина: корпоративные системы становятся сложнее, жизненные циклы решений — длиннее, а требования заказчиков — значительно выше. О том, как такой формат становится стандартом рынка и почему он отвечает запросам бизнеса 2025 г., рассказывают представители ИТ-экосистемы «Лукоморье» из группы «Ростелекома» — директор департамента внедрения Ксения Чапковская и директор департамента технической поддержки Мария Ковалева.Читать полностью