«Норбит» и «Инферит» внедряют комплексный подход к управлению ИТ-услугами и активами ртнерства. Его цель – предложить заказчикам комплексный контур управления, объединяющий оркестрацию ИТ-услуг на базе продукта ITSM box и инвентаризацию активов на основе решения «Инферит ИТМен»

Ассоциация «Руссофт», группа РЭЦ и «Академия ИТ-образования» запустят образовательные программы для экспорта ИТ-услуг паний, ориентированных на выход на зарубежные рынки. Стороны договорились о запуске нескольких совместных инициатив, в числе которых разработка образовательной (акселерационной) программы по экспорту ИТ-услуг с привлечением экспертов ассоциации «Руссофт», проведение пилотного закрытого вебинара по специфике выхода на рынок Турции с возможностью масштабирования на Индию, Египет и другие стра

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки ного движения, предупреждал CNews. «Яндекс Go» К 2029 г. в России разработают механизм, при котором ИТ-сервисы такси будут отключать водителей от заказов за переработки Проработку данных мер пл

«Газпром-Медиа Холдинг» реализовал сервисную модель работы корпоративной ИТ-функции на базе Naumen «Газпром-Медиа Холдинг» централизовал систему управления корпоративными ИТ-сервисами на базе решения Naumen. Платформа объединила сервисные функции в единое цифровое

SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ рпорации ITG) заключила партнерское соглашение с eCloudBridge для продвижения решений по управлению ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), корпоративными продажами (B2B CRM), разработкой ПО (S

Бухгалтерский ИТ-сервис «Кнопка» перестроил клиентскую поддержку с помощью алгоритмов ка» столкнулась сразу с двумя вызовами: взрывной рост клиентской базы — типичная для быстрорастущих ИТ-сервисов нагрузка на поддержку; изменение правил расчета НДС — требовало перепрограммирова

Холдинг «Русклимат» превратил ИТ-функцию в бизнес-партнера с помощью Naumen ли пересобраны и теперь настраиваются исходя из ожиданий пользователей, а не внутренних ограничений ИТ-подразделения. Naumen Service Desk стал единым цифровым окном для взаимодействия сотрудник

Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области но-коммуникационных технологий. Основной задачей стало повышение качества и скорости предоставления ИТ-услуг, а также создание единой системы для управления обращениями пользователей и контроля

Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем осы компаний менялись. К началу 2000-х бизнес стал требовать не просто стабильности, а соответствия ИТ-услуг своим целям. Слишком бюрократизированные и медленные процессы уже не устраивали комп

Softline: российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. смещается от учета к управлению рисками и затратами Российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. входит в стадию зрелости. Компании все чаще переходят от разрозн

«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку» продавать и который будет востребован покупателем, уточнила она. Тщательная подготовка С 2025 г. в «Лента» изучали возможности развития направления продаж ИТ-продуктов собственной разработки, а также ИТ-услуг. Это следовало из запроса предложений по разработке стратегии продаж ИТ-продуктов на внешний рынок, которая компания разместила 19 августа 2025 г. Из документации следовало, что «Ленте

Рынок ИТ-услуг 2025 Рынок ИТ-услуг 2025 Российский рынок ИТ-услуг после нескольких лет взрывного роста постепенно замедляется. Этому есть несколько причин: сокращение бюджетов компаний на цифровизацию бизнес-проц

Арсен Благов - Арсен Благов, «Лукоморье»: В российских реалиях кастомизация будет всегда CNews: Как формируется и что включает в себя сервисная поддержка ИТ-услуг на российском рынке? Арсен Благов: Все по классике. Интеграторы делают для заказчиков проекты по внедрению различных продуктов. Они же на первой и второй линии поддержки, на третьей —

Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг Лидеры рейтинга Российские поставщики ИТ-услуг продолжают наращивать выручку от реализации проектов. Об этом говорят результаты еже

Киберустойчивость как сервис: в России увеличился спрос на услугу восстановления ИТ-инфраструктуры после взлома Как трансформировался российский рынок ИТ-услуг Российский рынок ИТ-услуг, как и другие сегменты, после нескольких лет взрывн

Клиенты облаков Amazon бегут из-за нехватки мощностей лем Amazon. Ранее в компании уже сталкивалась с нехваткой ресурсов даже для обеспечения собственных ИТ-сервисов, однако в 2025 г. ситуация существенно обострилась. Все идет по плану Топ-менедже

Fork-Tech: рост налоговой нагрузки приведёт к подорожанию ИТ-услуг минимум на 10% уже к концу года гих собственные расходы также возрастут из-за налоговых изменений. Тем не менее повышение стоимости ИТ-услуг неминуемо — как минимум на 10% уже в ноябре–декабре», — отметила Кристина Коваленко,

Замену документов при браке и разводе упростят россиянам на «Госуслугах» фракции «Новые люди». «В рамках реализации жизненной ситуации планируется создание функциональности ИТ-сервиса комплексного заявления на замену российского национального водительского удостовер

Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник лучай с RAKS exchange посылает рынку сигнал от казахстанских властей, ведь масштаб и связь подобных ИТ-сервисов с ИТ-платформами в даркнете становятся основным маркером риска для правоохранител

CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции Карты рынка: методика создания CNews Analytics впервые опубликовал Атлас «Российский рынок ИТ-услуг и системной интеграции». Он объединил две карты рынка. На первой отечественные игрок

Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке ологического предложения. При этом, несмотря на волну слияний и поглощений, общая картинка на рынке ИТ-услуг и системной интеграции в последние годы мало изменилась, чего не скажешь, например,

Рынок ИТ-услуг 2024 Рынок ИТ-услуг 2024 Рынок ИТ-услуг успешно развивается на фоне повышения уровня цифровой зре

Цифровизация ритейла 2024 этому добавляется продолжающийся процесс импортозамещения и все большая самостоятельность покупателей в офлайн-магазинах. Среди основных трендов — интерес заказчиков к облачным сервисам и аутсорсингу ИТ-услуг, рост спроса на решения по обеспечению информационной безопасности. Одной из наиболее востребованных и перспективных технологий по-прежнему остается ИИ. Он находит свое применения в ра

Рынок ИТ-услуг 2023 Рынок ИТ-услуг 2023 Мировой рынок ИТ-услуг растет благодаря спросу на облачные и ИБ-сервисы,

Рынок ИТ-услуг 2021 Рынок ИТ-услуг 2021 Объем мирового рынка ИТ-услуг в 2020 г. превысил $1 трлн. Перспективы ро

Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему ие в госсектореКак Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему В ITSM-системе Федерального казначейства обрабатывается более 300 тыс. обращений в месяц от более 1 млн пользователей ИТ-сервисов. Недавно завершился проект миграции решения на отечественную платформу Naumen Service Desk. Реализация проекта заняла 1,5 года. Были перенесены 9 процессов ITIL и все открытые обращ

Рынок ИТ-услуг 2020 Рынок ИТ-услуг 2020 В 2019 г. мировой рынок ИТ-услуг вырос на 5% до $1,05 трлн. Прогнозы на

Разработчик ПО «Инферит ИТМен» вступил в Ассоциацию itSMF России дразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) — «Инферит ИТМен» — присоединилось к Ассоциации itSMF России (ИТ Сервис-менеджмент форум), организации в области управления ИТ-услугами (ITSM). Это позволяет разработчику делиться экспертизой и укрепляет позиции ГК Softline как центра компетенций на ИТ-рынке. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Инферит И

На «Госуслугах» можно будет запретить обработку своих персональных данных резагрузить государственную ИТ-платформу и полностью пересмотреть принцип агрегации государственных ИТ-сервисов. Президент России Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руково

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, продающего досье на россиян уп к личным данным россиян. «Они составляют львиную долю информации, которая попадает в такого рода ИТ-сервисы», — отметил он. Кроме того, личные данные могут попадать в подобные ИТ-сервисы<

В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам диспетчеров и обеспечивает независимость российской авиационной отрасли от иностранных технологий и ИТ-сервисов. «Аэрофлот» В России внедрили отечественный сервис D‑ATIS Проект реализован при у

ГК Softline и ГК «ИТ Эксперт» объединят усилия для продвижения ITSM-решений недрению экосистемы ITSM box: клиенты группы компаний получат эффективные решения для автоматизации ИТ-услуг и оптимизации затрат. Расширение импортонезависимого портфеля продуктов для заказчик

КРИТ и SimpleOne предоставят российскому бизнесу импортонезависимые решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО риентируются на надежные отечественные ИТ-продукты для построения устойчивой инфраструктуры. Партнерство КРИТ и SimpleOne поможет предоставить российскому бизнесу отечественные решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО вместо зарубежных продуктов. Компании настроены на долгосрочное сотрудничество. «Сотрудничество с КРИТ открывает для нас новые возможности в

«СберКорус» автоматизировал управление ИТ-сервисами и проектами на базе решений Naumen ь Jira Service Management. После ухода вендора с российского рынка было принято решение перейти на отечественные технологии с сохранением высокого уровня автоматизации задач для управления поддержкой ИТ-сервисов и проектами по их развитию. Ключевыми задачами стали консолидация поддержки ИТ-сервисов и управления проектами, построение CMDB (базы конфигурационных единиц). Компания выбра

В России раскрывается лишь 2% преступлений, связанных со взломом аккаунтов на ИТ-сервисах Раскрываемость почти отсутствует Раскрываемость в России преступлений со взломом аккаунтов в ИТ-сервисах составила 2%, пишет «Коммерсант». На долю взлома аккаунтов на «Госуслугах» приходится 90% от общего числа преступлений с неправомерным доступом к данным. По данным Министерства внут

Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами» ъединенной компании Wildberries & Russ отметили, что постоянно изучают возможности расширения своих ИТ-сервисов, однако пока преждевременно говорить о конкретных сроках запуска проекта. Стоит о

«Комос Групп» внедрил «1С:Itilium» для управления ИТ-услугами агрохолдинга ить время обработки заявок и автоматизировать рутинные задачи. Для мониторинга ключевых показателей ИТ-услуг в тестовой эксплуатации запущена BI-система «1C:Аналитика». В 2025 г. «Комос Информ»

Эра кода: как вырос спрос на ИТ-услуги в 2025 г. — «Авито Услуги» Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие ИТ-услуги пользуются популярностью в России весной 2025 г. Активное развитие ИТ-сферы в России стимулирует рост интереса к цифровым услугам. Все больше пользователей обращаются к специали

«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek 25 г. россияне все чаще используют ИИ-сервисы для автоматизации рабочих задач. На рынке отсутствуют ИТ-сервисы, ориентированные на b2b- и b2e-аудиторию, которые сочетали бы работу с большими ма