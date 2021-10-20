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20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
19.10.2021 «Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК на СКДПУ версии 5.0 1
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 1
13.10.2021 Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион» 1
11.10.2021 Oxygen совместно с Fudo Security запустила услугу управления привилегированным доступом 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 2
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 2
01.10.2021 IDC: объем российского рынка публичных облачных услуг достиг $1,21 млрд в 2020 году 1
30.09.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software 1
30.09.2021 Исследование Linxdatacenter: лишь 23% облачных провайдеров отправляют КП по запросу в пределах 24 часов 1
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
23.09.2021 Oberon представил обновленную концепцию бизнеса 1
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
17.09.2021 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 3
14.09.2021 «Ростелеком-Солар»: лишь 1 из 10 российских организаций осознает опасность уязвимостей в веб-приложениях 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 2
10.09.2021 Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы 1
09.09.2021 Как создать цифровую витрину для налогового мониторинга 1
08.09.2021 Lenovo запускает глобальную стратегию «все как услуга» 1
08.09.2021 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 1
07.09.2021 Создаем low-code банк: автоматизация продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio в банке Дом.рф 1
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 10
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
31.08.2021 Сбербанк Казахстан рассказал о причинах перехода на контейнерные технологии 1
26.08.2021 «СМП банк» перевел подготовку формы 0409155 на платформу КХД 1
18.08.2021 5 факторов, которые ускорят ваше облако 1
17.08.2021 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири 1
12.08.2021 «Ростелеком» и Почта России подписали договор на услуги связи 1
11.08.2021 Lenovo объявила о рекордной прибыли во втором квартале 2021 1
10.08.2021 BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС 1
02.08.2021 МФУ Konica Minolta прошли проверку на соответствие требованиям кибербезопасности 1
29.07.2021 Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию единый центр обработки данных группы 1
27.07.2021 «Почта России» вступила в войну с бумажными письмами. Она переводит их в цифру и отправляет по e-mail 1
26.07.2021 Китай создал первый в мире 512-ядерный процессор. Intel и AMD далеко позади 1
19.07.2021 «Мегафон» и Mail.ru Cloud Solutions повысили надежность и удобство сервисов «Русэнергосбыт» 1
15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 1
13.07.2021 Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане 1
12.07.2021 Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти 1

Публикаций - 2841, упоминаний - 4298

ИТ-сервис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 305
SAP SE 3207 150
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 119
Крок 1219 93
IBM 3524 83
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 82
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 82
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 76
Ланит ГК 1154 61
Google LLC 7124 58
Cisco Systems 2035 52
iTeco - Ай-Теко 713 42
Инфосистемы Джет 675 39
АйТи 748 35
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 34
3726 29
VK - Mail.ru Group 2482 29
Samsung Electronics 5627 25
VMware 1828 24
Yandex - Яндекс 4098 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 22
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 21
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 20
Астерос - Asteros 531 19
Softline - Софтлайн 1472 19
Oracle Corporation 3331 19
Merlion - Мерлион 273 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 18
Leta IT-company 86 18
Ланит Интеграция 101 18
SAP CIS - САП СНГ 753 17
Selectel - Селектел 137 16
Amazon Inc - Amazon.com 1467 16
Микротест 174 16
Naumen - Наумен 341 15
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 15
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 15
Terrasoft - Террасофт 140 14
Apple Inc - Эппл Рус 7669 14
Компьюлинк ГК - Compulink 209 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 65
РЖД - Российские железные дороги 1081 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 35
Альфа-Банк 1122 29
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 26
Газпромбанк - ГПБ 692 24
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 24
X5 Group 599 24
Ингосстрах СПАО 210 23
X5 Group - Пятерочка 559 22
HeadHunter Group - HH Group 336 18
АльфаСтрахование СГ 207 18
ТНК-ВР Холдинг 147 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 17
ВТБ24 583 16
Русагро Группа Компаний 139 15
Аэрофлот 492 15
Магнит - Сеть магазинов 269 14
Новард Управляющая компания - Novard 67 13
Почта России ПАО 1570 13
Открытие ФК 538 13
Норникель - Норильский никель 177 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 12
ПГК - Первая грузовая компания 98 11
Совкомбанк ПАО 147 11
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
Procter&Gamble - P&G 93 11
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 11
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 10
Черкизово ГК 73 10
Газпром нефть 380 10
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Фармстандарт АО 32 9
ТрансКонтейнер 25 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 62
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 25
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 22
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 17
Счётная палата РФ 459 15
Федеральное казначейство России 766 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 14
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 9
Президент Российской Федерации 1439 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
Администрация города Твери 5 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Арбитражный суд города Москвы 339 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Альянстрансатом 6 5
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
Руссофт - Russoft 250 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Open Data Initiative 1 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 3 1
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 2 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 230
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 120
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 98
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 95
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 87
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 80
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 65
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 50
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 15
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Smart City - Умный город - Цифровой город 580 13
Google Android 10750 57
Microsoft Azure 1171 49
Microsoft Windows 10 6602 48
Linux OS 4236 42
Apple iOS 5741 38
Microsoft Office 365 769 31
AWS - Amazon Web Services 568 31
Microsoft Exchange 677 24
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 24
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 24
Microsoft Windows 7 1662 21
Java - Язык программирования 1166 20
Microsoft Windows 849 19
Microsoft SQL Server 789 18
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 17
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 17
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 15
SQL - Язык программирования 432 14
Microsoft Windows 8 1228 13
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 13
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 10
Intel x86 - Архитектура процессора 990 10
Naumen Service Desk 103 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
МТС Cloud - CloudMTS 125 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
VK - Mail.ru Одноклассники 848 8
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 8
Microsoft Office 1916 7
Microsoft SharePoint Server 103 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 6
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 79 6
Terrasoft Creatio 44 6
Google Cloud Platform - GCP 194 6
WhatsApp Messenger 654 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 6
Четвернин Алексей 651 38
Натрусов Артем 121 19
Клепиков Алексей 77 18
Теличева Наталья 125 13
Урьяс Вадим 76 13
Шеховцов Юрий 33 12
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
Петров Михаил 88 12
Чаркин Евгений 182 12
Нестеров Алексей 79 11
Бобровников Борис 86 11
Дьяченко Валерий 66 11
Алифанов Кирилл 56 11
Ягнятинский Евгений 32 11
Поляков Сергей 60 10
Ямщиков Владимир 32 10
Муравьев Владимир 29 10
Халматов Максим 45 10
Дунаев Сергей 28 9
Кереже Дмитрий 9 9
Тихонравов Андрей 13 9
Сапунов Михаил 9 9
Панферов Алексей 22 9
Погосова Карина 9 9
Степанов Антон 56 9
Лигачев Глеб 60 9
Богданов Кирилл 90 9
Дрейгер Павел 15 9
Путин Владимир 1820 9
Суровец Дмитрий 44 9
Абакумов Евгений 103 9
Савкин Владимир 38 9
Огурцов Юрий 13 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Зырянов Илья 17 9
Холкин Дмитрий 15 9
Медведев Дмитрий 1433 9
Беляев Владислав 65 8
Рубин Дмитрий 39 8
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1394
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 429
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 290
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 271
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 164
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 162
Восточная Европа 1667 100
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 97
Украина 3344 87
Германия - Федеративная Республика 3606 82
Казахстан - Республика 2618 79
Индия - Республика 2156 62
Россия - СФО - Новосибирск 1954 56
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 53
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 47
Беларусь - Белоруссия 2079 46
Япония 2752 42
Франция - Французская Республика 2109 39
Россия - ПФО - Казань 1507 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 19
Европа 3725 17
Бразилия - Федеративная Республика 1120 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 12
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 11
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 10
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 9
Ближний Восток 1466 9
Канада 1290 8
Северная Америка 1402 8
Африка 1480 8
Россия - Сочи 910 8
Италия - Итальянская Республика 1363 7
Сингапур - Республика 808 6
Западная Европа 609 6
Южная Корея - Республика 1448 5
Земля - планета Солнечной системы 854 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 284
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 212
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 151
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 83
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 70
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 39
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 29
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 11
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 8
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 102 3
Аутсорсинг 84 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 9
TAdviser - Центр выбора технологий 214 6
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
Forbes - Форбс 441 4
Thomson Reuters - Рейтер 1708 4
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
CNews TV 461 2
Чудо техники 13 2
N+1 - Издание 93 2
The Wall Street Journal 709 2
NYT - The New York Times 505 2
InformationWeek 101 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
Wikipedia - Википедия 272 1
РБК Инновации 36 1
Apps4All 25 1
СК Пресс 3 1
Mashable 116 1
KrebsOnSecurity 14 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
Известия ИД 59 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
The Washington Post 109 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Reddit 198 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 155
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 58
IDC - International Data Corporation 2708 47
Gartner 2187 32
Forrester Research 385 8
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 7
CNews Fast рейтинг 29 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 5
IDC Russia IT Services Market 5 5
IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 4
Synergy Research Group 13 2
Fortune Global 500 160 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 2
CNews Рынок ИТ-услуг 13 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 3 2
Markets&Markets Research 78 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
CNews Mobile - рейтинг 10 2
Mordor Intelligence 8 2
IDC FinTech Ranking 3 2
Forrester Wave 19 2
Frost & Sullivan 101 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
Forbes Insights 14 1
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comScore 224 1
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Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Cisco CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 1 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
AC&M Consulting 54 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 8 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
451 Research Group 44 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Forrester Consulting 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 13
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 5
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 4
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
НВИ ВВ МВД РФ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
University of Toronto - Университет Торонто 7 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
Академия АйТи 34 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 3 1
НИИАС РЖД - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 1 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 41 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 5 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 83 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 24
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SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 2
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VeeamON Forum 9 2
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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