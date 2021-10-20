Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-сервис
ИТ-услуга
ИТ-обслуживание
ИТ-управление
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2841, упоминаний - 4298
ИТ-сервис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 38
|Натрусов Артем 121 19
|Клепиков Алексей 77 18
|Теличева Наталья 125 13
|Урьяс Вадим 76 13
|Шеховцов Юрий 33 12
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
|Петров Михаил 88 12
|Чаркин Евгений 182 12
|Нестеров Алексей 79 11
|Бобровников Борис 86 11
|Дьяченко Валерий 66 11
|Алифанов Кирилл 56 11
|Ягнятинский Евгений 32 11
|Поляков Сергей 60 10
|Ямщиков Владимир 32 10
|Муравьев Владимир 29 10
|Халматов Максим 45 10
|Дунаев Сергей 28 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Панферов Алексей 22 9
|Погосова Карина 9 9
|Степанов Антон 56 9
|Лигачев Глеб 60 9
|Богданов Кирилл 90 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Путин Владимир 1820 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Абакумов Евгений 103 9
|Савкин Владимир 38 9
|Огурцов Юрий 13 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Зырянов Илья 17 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Медведев Дмитрий 1433 9
|Беляев Владислав 65 8
|Рубин Дмитрий 39 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754555, в очереди разбора - 658256.
Создано именных указателей - 46340.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754555, в очереди разбора - 658256.
Создано именных указателей - 46340.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru