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ИТ-сервис ИТ-услуга ИТ-обслуживание ИТ-управление
СОБЫТИЯ
|09.07.2026
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«Норбит» и «Инферит» внедряют комплексный подход к управлению ИТ-услугами и активами
ртнерства. Его цель – предложить заказчикам комплексный контур управления, объединяющий оркестрацию ИТ-услуг на базе продукта ITSM box и инвентаризацию активов на основе решения «Инферит ИТМен»
|08.06.2026
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Ассоциация «Руссофт», группа РЭЦ и «Академия ИТ-образования» запустят образовательные программы для экспорта ИТ-услуг
паний, ориентированных на выход на зарубежные рынки. Стороны договорились о запуске нескольких совместных инициатив, в числе которых разработка образовательной (акселерационной) программы по экспорту ИТ-услуг с привлечением экспертов ассоциации «Руссофт», проведение пилотного закрытого вебинара по специфике выхода на рынок Турции с возможностью масштабирования на Индию, Египет и другие стра
|25.05.2026
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ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки
ного движения, предупреждал CNews. «Яндекс Go» К 2029 г. в России разработают механизм, при котором ИТ-сервисы такси будут отключать водителей от заказов за переработки Проработку данных мер пл
|14.05.2026
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«Газпром-Медиа Холдинг» реализовал сервисную модель работы корпоративной ИТ-функции на базе Naumen
«Газпром-Медиа Холдинг» централизовал систему управления корпоративными ИТ-сервисами на базе решения Naumen. Платформа объединила сервисные функции в единое цифровое
|04.05.2026
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SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ
рпорации ITG) заключила партнерское соглашение с eCloudBridge для продвижения решений по управлению ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), корпоративными продажами (B2B CRM), разработкой ПО (S
|28.04.2026
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Бухгалтерский ИТ-сервис «Кнопка» перестроил клиентскую поддержку с помощью алгоритмов
ка» столкнулась сразу с двумя вызовами: взрывной рост клиентской базы — типичная для быстрорастущих ИТ-сервисов нагрузка на поддержку; изменение правил расчета НДС — требовало перепрограммирова
|22.04.2026
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Холдинг «Русклимат» превратил ИТ-функцию в бизнес-партнера с помощью Naumen
ли пересобраны и теперь настраиваются исходя из ожиданий пользователей, а не внутренних ограничений ИТ-подразделения. Naumen Service Desk стал единым цифровым окном для взаимодействия сотрудник
|20.04.2026
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Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области
но-коммуникационных технологий. Основной задачей стало повышение качества и скорости предоставления ИТ-услуг, а также создание единой системы для управления обращениями пользователей и контроля
|23.03.2026
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Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем
осы компаний менялись. К началу 2000-х бизнес стал требовать не просто стабильности, а соответствия ИТ-услуг своим целям. Слишком бюрократизированные и медленные процессы уже не устраивали комп
|06.03.2026
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Softline: российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. смещается от учета к управлению рисками и затратами
Российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. входит в стадию зрелости. Компании все чаще переходят от разрозн
|24.02.2026
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«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»
продавать и который будет востребован покупателем, уточнила она. Тщательная подготовка С 2025 г. в «Лента» изучали возможности развития направления продаж ИТ-продуктов собственной разработки, а также ИТ-услуг. Это следовало из запроса предложений по разработке стратегии продаж ИТ-продуктов на внешний рынок, которая компания разместила 19 августа 2025 г. Из документации следовало, что «Ленте
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Рынок ИТ-услуг 2025
Рынок ИТ-услуг 2025 Российский рынок ИТ-услуг после нескольких лет взрывного роста постепенно замедляется. Этому есть несколько причин: сокращение бюджетов компаний на цифровизацию бизнес-проц
|30.12.2025
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Арсен Благов -
Арсен Благов, «Лукоморье»: В российских реалиях кастомизация будет всегда
CNews: Как формируется и что включает в себя сервисная поддержка ИТ-услуг на российском рынке? Арсен Благов: Все по классике. Интеграторы делают для заказчиков проекты по внедрению различных продуктов. Они же на первой и второй линии поддержки, на третьей —
|30.12.2025
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Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг
Лидеры рейтинга Российские поставщики ИТ-услуг продолжают наращивать выручку от реализации проектов. Об этом говорят результаты еже
|30.12.2025
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Киберустойчивость как сервис: в России увеличился спрос на услугу восстановления ИТ-инфраструктуры после взлома
Как трансформировался российский рынок ИТ-услуг Российский рынок ИТ-услуг, как и другие сегменты, после нескольких лет взрывн
|05.12.2025
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Клиенты облаков Amazon бегут из-за нехватки мощностей
лем Amazon. Ранее в компании уже сталкивалась с нехваткой ресурсов даже для обеспечения собственных ИТ-сервисов, однако в 2025 г. ситуация существенно обострилась. Все идет по плану Топ-менедже
|01.11.2025
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Fork-Tech: рост налоговой нагрузки приведёт к подорожанию ИТ-услуг минимум на 10% уже к концу года
гих собственные расходы также возрастут из-за налоговых изменений. Тем не менее повышение стоимости ИТ-услуг неминуемо — как минимум на 10% уже в ноябре–декабре», — отметила Кристина Коваленко,
|21.10.2025
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Замену документов при браке и разводе упростят россиянам на «Госуслугах»
фракции «Новые люди». «В рамках реализации жизненной ситуации планируется создание функциональности ИТ-сервиса комплексного заявления на замену российского национального водительского удостовер
|30.09.2025
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Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник
лучай с RAKS exchange посылает рынку сигнал от казахстанских властей, ведь масштаб и связь подобных ИТ-сервисов с ИТ-платформами в даркнете становятся основным маркером риска для правоохранител
|25.09.2025
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CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции
Карты рынка: методика создания CNews Analytics впервые опубликовал Атлас «Российский рынок ИТ-услуг и системной интеграции». Он объединил две карты рынка. На первой отечественные игрок
|25.09.2025
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Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке
ологического предложения. При этом, несмотря на волну слияний и поглощений, общая картинка на рынке ИТ-услуг и системной интеграции в последние годы мало изменилась, чего не скажешь, например,
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Рынок ИТ-услуг 2024
Рынок ИТ-услуг 2024 Рынок ИТ-услуг успешно развивается на фоне повышения уровня цифровой зре
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Цифровизация ритейла 2024
этому добавляется продолжающийся процесс импортозамещения и все большая самостоятельность покупателей в офлайн-магазинах. Среди основных трендов — интерес заказчиков к облачным сервисам и аутсорсингу ИТ-услуг, рост спроса на решения по обеспечению информационной безопасности. Одной из наиболее востребованных и перспективных технологий по-прежнему остается ИИ. Он находит свое применения в ра
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Рынок ИТ-услуг 2023
Рынок ИТ-услуг 2023 Мировой рынок ИТ-услуг растет благодаря спросу на облачные и ИБ-сервисы,
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Рынок ИТ-услуг 2021
Рынок ИТ-услуг 2021 Объем мирового рынка ИТ-услуг в 2020 г. превысил $1 трлн. Перспективы ро
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Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему
ие в госсектореКак Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему В ITSM-системе Федерального казначейства обрабатывается более 300 тыс. обращений в месяц от более 1 млн пользователей ИТ-сервисов. Недавно завершился проект миграции решения на отечественную платформу Naumen Service Desk. Реализация проекта заняла 1,5 года. Были перенесены 9 процессов ITIL и все открытые обращ
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Рынок ИТ-услуг 2020
Рынок ИТ-услуг 2020 В 2019 г. мировой рынок ИТ-услуг вырос на 5% до $1,05 трлн. Прогнозы на
|10.09.2025
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Разработчик ПО «Инферит ИТМен» вступил в Ассоциацию itSMF России
дразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) — «Инферит ИТМен» — присоединилось к Ассоциации itSMF России (ИТ Сервис-менеджмент форум), организации в области управления ИТ-услугами (ITSM). Это позволяет разработчику делиться экспертизой и укрепляет позиции ГК Softline как центра компетенций на ИТ-рынке. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Инферит И
|26.08.2025
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На «Госуслугах» можно будет запретить обработку своих персональных данных
резагрузить государственную ИТ-платформу и полностью пересмотреть принцип агрегации государственных ИТ-сервисов. Президент России Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руково
|25.08.2025
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Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, продающего досье на россиян
уп к личным данным россиян. «Они составляют львиную долю информации, которая попадает в такого рода ИТ-сервисы», — отметил он. Кроме того, личные данные могут попадать в подобные ИТ-сервисы<
|07.08.2025
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В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам
диспетчеров и обеспечивает независимость российской авиационной отрасли от иностранных технологий и ИТ-сервисов. «Аэрофлот» В России внедрили отечественный сервис D‑ATIS Проект реализован при у
|23.07.2025
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ГК Softline и ГК «ИТ Эксперт» объединят усилия для продвижения ITSM-решений
недрению экосистемы ITSM box: клиенты группы компаний получат эффективные решения для автоматизации ИТ-услуг и оптимизации затрат. Расширение импортонезависимого портфеля продуктов для заказчик
|30.06.2025
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КРИТ и SimpleOne предоставят российскому бизнесу импортонезависимые решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО
риентируются на надежные отечественные ИТ-продукты для построения устойчивой инфраструктуры. Партнерство КРИТ и SimpleOne поможет предоставить российскому бизнесу отечественные решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО вместо зарубежных продуктов. Компании настроены на долгосрочное сотрудничество. «Сотрудничество с КРИТ открывает для нас новые возможности в
|09.06.2025
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«СберКорус» автоматизировал управление ИТ-сервисами и проектами на базе решений Naumen
ь Jira Service Management. После ухода вендора с российского рынка было принято решение перейти на отечественные технологии с сохранением высокого уровня автоматизации задач для управления поддержкой ИТ-сервисов и проектами по их развитию. Ключевыми задачами стали консолидация поддержки ИТ-сервисов и управления проектами, построение CMDB (базы конфигурационных единиц). Компания выбра
|02.06.2025
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В России раскрывается лишь 2% преступлений, связанных со взломом аккаунтов на ИТ-сервисах
Раскрываемость почти отсутствует Раскрываемость в России преступлений со взломом аккаунтов в ИТ-сервисах составила 2%, пишет «Коммерсант». На долю взлома аккаунтов на «Госуслугах» приходится 90% от общего числа преступлений с неправомерным доступом к данным. По данным Министерства внут
|28.05.2025
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Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами»
ъединенной компании Wildberries & Russ отметили, что постоянно изучают возможности расширения своих ИТ-сервисов, однако пока преждевременно говорить о конкретных сроках запуска проекта. Стоит о
|20.05.2025
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«Комос Групп» внедрил «1С:Itilium» для управления ИТ-услугами агрохолдинга
ить время обработки заявок и автоматизировать рутинные задачи. Для мониторинга ключевых показателей ИТ-услуг в тестовой эксплуатации запущена BI-система «1C:Аналитика». В 2025 г. «Комос Информ»
|13.05.2025
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Эра кода: как вырос спрос на ИТ-услуги в 2025 г. — «Авито Услуги»
Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие ИТ-услуги пользуются популярностью в России весной 2025 г. Активное развитие ИТ-сферы в России стимулирует рост интереса к цифровым услугам. Все больше пользователей обращаются к специали
|03.04.2025
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«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek
25 г. россияне все чаще используют ИИ-сервисы для автоматизации рабочих задач. На рынке отсутствуют ИТ-сервисы, ориентированные на b2b- и b2e-аудиторию, которые сочетали бы работу с большими ма
|31.03.2025
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«Акрон Холдинг» автоматизировал управление ИТ-услугами с помощью Naumen Service Desk Pro
о загрузке команды, смогли более эффективно управлять ресурсами и повысить качество предоставляемых ИТ-услуг. Кроме того, ITSM-система значительно повысила зрелость ИТ-функции, создав прочную о
ИТ-сервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 92
|Путин Владимир 3454 72
|Натрусов Артем 313 65
|Кузовкин Алексей 155 44
|Кирьянова Александра 169 39
|Чуканов Сергей 110 38
|Бобровников Борис 104 38
|Чаркин Евгений 317 36
|Нестеров Алексей 175 36
|Медведев Дмитрий 1665 34
|Мацоцкий Сергей 180 33
|Шилов Сергей 99 31
|Серова Елена 320 31
|Шевченко Владимир 153 30
|Мишустин Михаил 787 29
|Макаров Валентин 251 29
|Лигачев Глеб 120 29
|Карачинский Анатолий 96 29
|Корнеев Сергей 84 29
|Сергеев Сергей 179 28
|Чурсин Дмитрий 87 28
|Попова Мария 141 27
|Аншина Марина 79 27
|Абакумов Евгений 227 27
|Сотин Денис 216 27
|Семенов Александр 166 27
|Аитов Тимур 197 26
|Конусов Андрей 87 26
|Ершова Элеонора 67 25
|Рейман Леонид 1065 24
|Абдрахманов Рустам 41 24
|Расколов Сергей 43 24
|Урусов Виктор 157 23
|Груздев Антон 45 23
|Никифоров Николай 1138 23
|Клепиков Алексей 121 23
|Березин Максим 144 22
|Панченко Иван 197 22
|Козлов Михаил 182 22
|Григоренко Дмитрий 249 22
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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