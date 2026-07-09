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ИТ-сервис ИТ-услуга ИТ-обслуживание ИТ-управление

СОБЫТИЯ


09.07.2026 «Норбит» и «Инферит» внедряют комплексный подход к управлению ИТ-услугами и активами

ртнерства. Его цель – предложить заказчикам комплексный контур управления, объединяющий оркестрацию ИТ-услуг на базе продукта ITSM box и инвентаризацию активов на основе решения «Инферит ИТМен»
08.06.2026 Ассоциация «Руссофт», группа РЭЦ и «Академия ИТ-образования» запустят образовательные программы для экспорта ИТ-услуг

паний, ориентированных на выход на зарубежные рынки. Стороны договорились о запуске нескольких совместных инициатив, в числе которых разработка образовательной (акселерационной) программы по экспорту ИТ-услуг с привлечением экспертов ассоциации «Руссофт», проведение пилотного закрытого вебинара по специфике выхода на рынок Турции с возможностью масштабирования на Индию, Египет и другие стра
25.05.2026 ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

ного движения, предупреждал CNews. «Яндекс Go» К 2029 г. в России разработают механизм, при котором ИТ-сервисы такси будут отключать водителей от заказов за переработки Проработку данных мер пл
14.05.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» реализовал сервисную модель работы корпоративной ИТ-функции на базе Naumen

«Газпром-Медиа Холдинг» централизовал систему управления корпоративными ИТ-сервисами на базе решения Naumen. Платформа объединила сервисные функции в единое цифровое
04.05.2026 SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ

рпорации ITG) заключила партнерское соглашение с eCloudBridge для продвижения решений по управлению ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), корпоративными продажами (B2B CRM), разработкой ПО (S
28.04.2026 Бухгалтерский ИТ-сервис «Кнопка» перестроил клиентскую поддержку с помощью алгоритмов

ка» столкнулась сразу с двумя вызовами: взрывной рост клиентской базы — типичная для быстрорастущих ИТ-сервисов нагрузка на поддержку; изменение правил расчета НДС — требовало перепрограммирова
22.04.2026 Холдинг «Русклимат» превратил ИТ-функцию в бизнес-партнера с помощью Naumen

ли пересобраны и теперь настраиваются исходя из ожиданий пользователей, а не внутренних ограничений ИТ-подразделения. Naumen Service Desk стал единым цифровым окном для взаимодействия сотрудник
20.04.2026 Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области

но-коммуникационных технологий. Основной задачей стало повышение качества и скорости предоставления ИТ-услуг, а также создание единой системы для управления обращениями пользователей и контроля
23.03.2026 Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем

осы компаний менялись. К началу 2000-х бизнес стал требовать не просто стабильности, а соответствия ИТ-услуг своим целям. Слишком бюрократизированные и медленные процессы уже не устраивали комп
06.03.2026 Softline: российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. смещается от учета к управлению рисками и затратами

Российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. входит в стадию зрелости. Компании все чаще переходят от разрозн
24.02.2026 «Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»

продавать и который будет востребован покупателем, уточнила она. Тщательная подготовка С 2025 г. в «Лента» изучали возможности развития направления продаж ИТ-продуктов собственной разработки, а также ИТ-услуг. Это следовало из запроса предложений по разработке стратегии продаж ИТ-продуктов на внешний рынок, которая компания разместила 19 августа 2025 г. Из документации следовало, что «Ленте
Рынок ИТ-услуг 2025

Рынок ИТ-услуг 2025 Российский рынок ИТ-услуг после нескольких лет взрывного роста постепенно замедляется. Этому есть несколько причин: сокращение бюджетов компаний на цифровизацию бизнес-проц
30.12.2025 Арсен Благов -

Арсен Благов, «Лукоморье»: В российских реалиях кастомизация будет всегда

CNews: Как формируется и что включает в себя сервисная поддержка ИТ-услуг на российском рынке? Арсен Благов: Все по классике. Интеграторы делают для заказчиков проекты по внедрению различных продуктов. Они же на первой и второй линии поддержки, на третьей —

30.12.2025 Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг

Лидеры рейтинга Российские поставщики ИТ-услуг продолжают наращивать выручку от реализации проектов. Об этом говорят результаты еже
30.12.2025 Киберустойчивость как сервис: в России увеличился спрос на услугу восстановления ИТ-инфраструктуры после взлома

Как трансформировался российский рынок ИТ-услуг Российский рынок ИТ-услуг, как и другие сегменты, после нескольких лет взрывн
05.12.2025 Клиенты облаков Amazon бегут из-за нехватки мощностей

лем Amazon. Ранее в компании уже сталкивалась с нехваткой ресурсов даже для обеспечения собственных ИТ-сервисов, однако в 2025 г. ситуация существенно обострилась. Все идет по плану Топ-менедже
01.11.2025 Fork-Tech: рост налоговой нагрузки приведёт к подорожанию ИТ-услуг минимум на 10% уже к концу года

гих собственные расходы также возрастут из-за налоговых изменений. Тем не менее повышение стоимости ИТ-услуг неминуемо — как минимум на 10% уже в ноябре–декабре», — отметила Кристина Коваленко,
21.10.2025 Замену документов при браке и разводе упростят россиянам на «Госуслугах»

фракции «Новые люди». «В рамках реализации жизненной ситуации планируется создание функциональности ИТ-сервиса комплексного заявления на замену российского национального водительского удостовер
30.09.2025 Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник

лучай с RAKS exchange посылает рынку сигнал от казахстанских властей, ведь масштаб и связь подобных ИТ-сервисов с ИТ-платформами в даркнете становятся основным маркером риска для правоохранител
25.09.2025 CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции

Карты рынка: методика создания CNews Analytics впервые опубликовал Атлас «Российский рынок ИТ-услуг и системной интеграции». Он объединил две карты рынка. На первой отечественные игрок
25.09.2025 Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке

ологического предложения. При этом, несмотря на волну слияний и поглощений, общая картинка на рынке ИТ-услуг и системной интеграции в последние годы мало изменилась, чего не скажешь, например,

Рынок ИТ-услуг 2024

Рынок ИТ-услуг 2024 Рынок ИТ-услуг успешно развивается на фоне повышения уровня цифровой зре
Цифровизация ритейла 2024

этому добавляется продолжающийся процесс импортозамещения и все большая самостоятельность покупателей в офлайн-магазинах. Среди основных трендов — интерес заказчиков к облачным сервисам и аутсорсингу ИТ-услуг, рост спроса на решения по обеспечению информационной безопасности. Одной из наиболее востребованных и перспективных технологий по-прежнему остается ИИ. Он находит свое применения в ра
Рынок ИТ-услуг 2023

Рынок ИТ-услуг 2023 Мировой рынок ИТ-услуг растет благодаря спросу на облачные и ИБ-сервисы,
Рынок ИТ-услуг 2021

Рынок ИТ-услуг 2021 Объем мирового рынка ИТ-услуг в 2020 г. превысил $1 трлн. Перспективы ро
Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему

ие в госсектореКак Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему В ITSM-системе Федерального казначейства обрабатывается более 300 тыс. обращений в месяц от более 1 млн пользователей ИТ-сервисов. Недавно завершился проект миграции решения на отечественную платформу Naumen Service Desk. Реализация проекта заняла 1,5 года. Были перенесены 9 процессов ITIL и все открытые обращ
Рынок ИТ-услуг 2020

Рынок ИТ-услуг 2020 В 2019 г. мировой рынок ИТ-услуг вырос на 5% до $1,05 трлн. Прогнозы на

10.09.2025 Разработчик ПО «Инферит ИТМен» вступил в Ассоциацию itSMF России

дразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) — «Инферит ИТМен» — присоединилось к Ассоциации itSMF России (ИТ Сервис-менеджмент форум), организации в области управления ИТ-услугами (ITSM). Это позволяет разработчику делиться экспертизой и укрепляет позиции ГК Softline как центра компетенций на ИТ-рынке. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Инферит И
26.08.2025 На «Госуслугах» можно будет запретить обработку своих персональных данных

резагрузить государственную ИТ-платформу и полностью пересмотреть принцип агрегации государственных ИТ-сервисов. Президент России Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руково
25.08.2025 Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, продающего досье на россиян

уп к личным данным россиян. «Они составляют львиную долю информации, которая попадает в такого рода ИТ-сервисы», — отметил он. Кроме того, личные данные могут попадать в подобные ИТ-сервисы<
07.08.2025 В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам

диспетчеров и обеспечивает независимость российской авиационной отрасли от иностранных технологий и ИТ-сервисов. «Аэрофлот» В России внедрили отечественный сервис D‑ATIS Проект реализован при у
23.07.2025 ГК Softline и ГК «ИТ Эксперт» объединят усилия для продвижения ITSM-решений

недрению экосистемы ITSM box: клиенты группы компаний получат эффективные решения для автоматизации ИТ-услуг и оптимизации затрат. Расширение импортонезависимого портфеля продуктов для заказчик
30.06.2025 КРИТ и SimpleOne предоставят российскому бизнесу импортонезависимые решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО

риентируются на надежные отечественные ИТ-продукты для построения устойчивой инфраструктуры. Партнерство КРИТ и SimpleOne поможет предоставить российскому бизнесу отечественные решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО вместо зарубежных продуктов. Компании настроены на долгосрочное сотрудничество. «Сотрудничество с КРИТ открывает для нас новые возможности в

09.06.2025 «СберКорус» автоматизировал управление ИТ-сервисами и проектами на базе решений Naumen

ь Jira Service Management. После ухода вендора с российского рынка было принято решение перейти на отечественные технологии с сохранением высокого уровня автоматизации задач для управления поддержкой ИТ-сервисов и проектами по их развитию. Ключевыми задачами стали консолидация поддержки ИТ-сервисов и управления проектами, построение CMDB (базы конфигурационных единиц). Компания выбра
02.06.2025 В России раскрывается лишь 2% преступлений, связанных со взломом аккаунтов на ИТ-сервисах

Раскрываемость почти отсутствует Раскрываемость в России преступлений со взломом аккаунтов в ИТ-сервисах составила 2%, пишет «Коммерсант». На долю взлома аккаунтов на «Госуслугах» приходится 90% от общего числа преступлений с неправомерным доступом к данным. По данным Министерства внут
28.05.2025 Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами»

ъединенной компании Wildberries & Russ отметили, что постоянно изучают возможности расширения своих ИТ-сервисов, однако пока преждевременно говорить о конкретных сроках запуска проекта. Стоит о
20.05.2025 «Комос Групп» внедрил «1С:Itilium» для управления ИТ-услугами агрохолдинга

ить время обработки заявок и автоматизировать рутинные задачи. Для мониторинга ключевых показателей ИТ-услуг в тестовой эксплуатации запущена BI-система «1C:Аналитика». В 2025 г. «Комос Информ»
13.05.2025 Эра кода: как вырос спрос на ИТ-услуги в 2025 г. — «Авито Услуги»

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие ИТ-услуги пользуются популярностью в России весной 2025 г. Активное развитие ИТ-сферы в России стимулирует рост интереса к цифровым услугам. Все больше пользователей обращаются к специали
03.04.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek

25 г. россияне все чаще используют ИИ-сервисы для автоматизации рабочих задач. На рынке отсутствуют ИТ-сервисы, ориентированные на b2b- и b2e-аудиторию, которые сочетали бы работу с большими ма
31.03.2025 «Акрон Холдинг» автоматизировал управление ИТ-услугами с помощью Naumen Service Desk Pro

о загрузке команды, смогли более эффективно управлять ресурсами и повысить качество предоставляемых ИТ-услуг. Кроме того, ITSM-система значительно повысила зрелость ИТ-функции, создав прочную о

Публикаций - 6168, упоминаний - 7795

ИТ-сервис и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 674
9594 472
IBM - International Business Machines Corp 9699 439
Softline - Софтлайн 3743 414
SAP SE 5601 397
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 389
Oracle Corporation 7074 357
HP Inc. 5883 329
Крок - Croc 1964 326
Broadcom - VMware 2610 291
Ростелеком 10948 287
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 278
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 254
Cisco Systems 5372 226
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 225
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 218
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 212
Dell EMC 5180 191
Google LLC 12687 184
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 184
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 179
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 163
Yandex - Яндекс 9215 133
МегаФон 10742 128
Intel Corporation 12811 128
Naumen - Наумен 752 127
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 125
АйТи 1519 121
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 115
Amazon Inc - Amazon.com 3277 114
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 105
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 101
Citrix Systems 868 97
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 92
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 92
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 89
Apple Inc 13154 88
HP - Hewlett-Packard 3662 88
Huawei 4675 86
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 84
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 333
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 207
РЖД - Российские железные дороги 2096 136
Альфа-Банк 1979 99
Газпром ПАО 1493 97
Почта России ПАО 2370 89
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 87
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 87
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 84
ГПБ - Газпромбанк 1273 81
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 80
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 73
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 71
Газпром нефть 725 68
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 65
Роснефть НК - нефтяная компания 562 63
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 62
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 62
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 62
Русагро Группа Компаний 379 58
ВТБ - ВТБ24 671 57
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 56
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 54
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 51
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 51
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 50
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 49
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 49
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 47
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 46
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 44
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 43
ПСБ - Промсвязьбанк 963 43
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 42
Ингосстрах СПАО 478 42
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 40
Северсталь ПАО - Severstal 629 40
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 39
НСПК - Национальная система платежных карт 948 39
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 440
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 214
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 194
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 193
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 187
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 128
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 123
Федеральное казначейство России 1949 113
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 108
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 107
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 104
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 100
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 97
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 94
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 92
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 90
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 89
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 77
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 69
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 67
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 65
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 65
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 65
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 52
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 51
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 39
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 38
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 37
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 35
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 34
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 33
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 32
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 31
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 31
Судебная власть - Judicial power 2500 31
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 28
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 28
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 24
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 24
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 90
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 60
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 41
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 41
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 28
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 28
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 16
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 11
TIA - Telecommunications Industry Association 90 9
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 8
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 8
Единая Россия - Политическая партия 321 8
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 7
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 6
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 5
OSI - Open Source Initiative 80 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 3739
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1880
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 1705
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1517
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 1450
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 1403
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1328
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 1305
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 1294
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 911
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 888
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 850
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 728
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 719
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 692
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 672
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 665
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 649
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 643
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 642
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 564
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 547
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 521
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 521
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 515
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 477
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 472
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 469
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 468
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 452
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 434
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 429
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 425
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 419
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 412
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 387
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 369
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 359
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 355
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 349
Microsoft Windows 16882 264
Linux OS 11533 250
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 184
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 162
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 141
Google Android 15243 138
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 138
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 126
Microsoft Azure 1526 124
Microsoft Office 4170 119
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 118
Microsoft Windows 2000 8678 108
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 104
Apple iPhone 6 4861 96
Apple iOS 8583 93
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 93
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 92
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 91
Microsoft Office 365 1042 91
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 88
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 84
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 84
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 83
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 77
Oracle Java - язык программирования 3469 71
Broadcom - VMware vSphere 614 71
Intel x86 - архитектура процессора 2151 70
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 61
Новые облачные технологии - МойОфис 958 58
1С:ERP Управление предприятием 841 54
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 54
FreePik 1841 52
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 49
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 48
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 47
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 47
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 47
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 47
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 46
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 45
Шадаев Максут 1210 92
Путин Владимир 3454 72
Натрусов Артем 313 65
Кузовкин Алексей 155 44
Кирьянова Александра 169 39
Чуканов Сергей 110 38
Бобровников Борис 104 38
Чаркин Евгений 317 36
Нестеров Алексей 175 36
Медведев Дмитрий 1665 34
Мацоцкий Сергей 180 33
Шилов Сергей 99 31
Серова Елена 320 31
Шевченко Владимир 153 30
Мишустин Михаил 787 29
Макаров Валентин 251 29
Лигачев Глеб 120 29
Карачинский Анатолий 96 29
Корнеев Сергей 84 29
Сергеев Сергей 179 28
Чурсин Дмитрий 87 28
Попова Мария 141 27
Аншина Марина 79 27
Абакумов Евгений 227 27
Сотин Денис 216 27
Семенов Александр 166 27
Аитов Тимур 197 26
Конусов Андрей 87 26
Ершова Элеонора 67 25
Рейман Леонид 1065 24
Абдрахманов Рустам 41 24
Расколов Сергей 43 24
Урусов Виктор 157 23
Груздев Антон 45 23
Никифоров Николай 1138 23
Клепиков Алексей 121 23
Березин Максим 144 22
Панченко Иван 197 22
Козлов Михаил 182 22
Григоренко Дмитрий 249 22
Россия - РФ - Российская федерация 166163 4545
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1266
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 839
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 662
Европа 24962 594
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 470
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 331
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 245
Германия - Федеративная Республика 13220 244
Украина 7928 224
Индия - Bharat 5869 199
Европа Восточная 3138 196
Казахстан - Республика 6047 190
Беларусь - Белоруссия 6289 174
Россия - СФО - Новосибирск 4875 174
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 165
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 155
Азия - Азиатский регион 5920 148
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 132
Япония 13807 124
Земля - планета Солнечной системы 10865 122
Франция - Французская Республика 8176 118
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 102
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 99
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 97
Африка - Африканский регион 3640 95
Европа Западная 1496 95
Ближний Восток 3154 88
Нидерланды 3745 86
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 83
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 79
Канада 5081 77
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 77
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 76
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 72
Бразилия - Федеративная Республика 2520 70
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 67
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 66
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 65
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 1986
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 8
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 7
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 7
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 6
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 6
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
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