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Бобровников Борис


15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
18.05.2020 «Крок» объявила итоги первого квартала 2020 и 2019 года 1
24.03.2020 «КРОК» предоставила заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
23.03.2020 «Крок» предоставил заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 1
16.01.2019 Российские ИТ-тренды 2019: CNews опросил лидеров 1
29.12.2018 Как изменится объем российского ИТ-рынка в 2019 г.? Опрос CNews 1
04.12.2018 Как повышение НДС скажется на ИТ-отрасли? Мнение поставщиков и заказчиков ИТ 1
17.05.2018 Выручка КРОК по итогам 2017 года составила 22,54 млрд рублей 1
04.04.2018 «КРОК» объявила о структурных изменениях в компании 1
28.09.2017 Рост выручки поставщиков ИТ в госсектор замедлился 1
27.09.2017 Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы 3
27.04.2017 ИТ-поставки достигли дна, далее только рост 1
07.04.2017 «Крок» из интегратора превратился в сервисную компанию 2
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
16.03.2017 «Крок» поддержала творческую экспедицию в Антарктиду 1
09.01.2017 Dell EMC: под флагом трансформации 1
14.12.2016 «Крок» создал виртуальную модель «умной фермы» 2
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
01.12.2016 «КРОК» и VR-Консорциум вместе будут развивать рынок виртуальной реальности в России 1
08.09.2016 Департамент вычислительных систем «Крок» возглавил Валентин Губарев 1
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1
27.05.2016 CNews Infrastructure: кризис – шанс для второго и третьего эшелонов 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
23.05.2016 Круглый стол: Что ждет отечественный ИТ-рынок в 2016 году. Прогнозы лидеров 9
26.04.2016 «Крок» вырос за счет импортозамещения и проектов «1С» 1
07.04.2016 Ключевые тренды: инфраструктура прирастает облаками 2
15.12.2015 Рынок ИТ-услуг: Объем в рублях сохранится, рентабельность снизится 2
10.12.2015 Российский ИТ-рынок рухнул на уровень 10-летней давности 1
06.08.2015 «Крок» стал единственным российским интегратором в Global Presence Alliance 1
22.06.2015 Интеграторам нужен гол 3
09.06.2015 CNews100: Стагнация превратится в падение? 1
01.06.2015 Российский рынок ПО: влияние кризиса и импортозамещения 2
28.05.2015 Рынок ИТ-услуг: главные ожидания связаны с аутсорсингом 2
27.05.2015 Отечественному рынку поможет импортозамещение 3
26.05.2015 Итоги 2014 года: могло быть хуже 1
26.05.2015 Круглый стол: ИТ-рынок восстановится через 4 года, основной спрос – на облака 2
16.04.2015 Объем бизнеса «Крок» по итогам 2014 г. сократился на 2,7% 1
27.03.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн руб. Против «Крока» выступил Сбербанк 3

Публикаций - 86, упоминаний - 143

Бобровников Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1220 49
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
Microsoft Corporation 11095 13
Ланит ГК 1157 12
IBM 3544 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 8
Softline - Софтлайн 1474 7
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 7
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 6
SAP SE 3215 6
Ланит Интеграция 101 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
Oracle Corporation 3350 5
Астерос - Asteros 531 5
Ланит - Норбит - Norbit 203 5
АйТи 752 5
iTeco - Ай-Теко 717 4
3748 4
АФК Система ПАО 995 4
Artezio - Артезио 36 4
Google LLC 7154 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Maykor - Мэйкор 259 3
Custis 73 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
HP Inc. 2914 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 3
Инфосистемы Джет 675 3
Verysell - Верисел 91 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ФОРС - Центр разработки 179 3
AMT Group - АМТ-Груп 167 3
Онланта 75 3
Intel Corporation 4180 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 2
RedSys - РедСис 67 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 5
Серверы и компоненты 6 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ24 583 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Интер РАО ПАО 158 1
Альфа-Банк 1125 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Связь-банк 78 1
Юнистрим - Unistream 167 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Castorama - Касторама 16 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Почта России ПАО 1574 1
Газпром ПАО 521 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Северсталь ПАО 204 1
X5 Group 599 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
ФосАгро 54 1
Росводоканал 44 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Открытие ФК 538 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Роснефть НК 367 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 1
Федеральное казначейство России 766 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Роснано 456 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2205 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Руссофт - Russoft 250 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
ИТ-аутсорсинг 670 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 2
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 2
Умные платформы 499 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 2
Безопасный город 347 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Big Data - Большие данные 1136 2
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Бесконтактный датчик - Сенсорный выключатель - Proximity sensor 6 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
Linux OS 4260 3
Apple macOS 926 3
Google Android 10751 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 3
Superjob 172 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Microsoft Windows 10 6645 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Крок Cyberia СХД 1 1
Intel Solutions for Lustre 24 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Apple iOS 5742 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Крок Backup 1 1
SQL - Язык программирования 434 1
Крок ЦОД 15 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Microsoft Office Online 25 1
Крок Диск 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 1
Huawei IDN - Huawei Intent-Driven Network 4 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
HPE Nimble Storage dHCI - Интеллектуальное самоуправляемое флеш хранилище в ЦОД и облаке 25 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Microsoft Office 365 769 1
Opera - Браузер 635 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Грибов Владимир 25 8
Корнеев Сергей 75 7
Калинин Александр 95 7
Овчаренко Юрий 25 6
Чехонин Антон 60 5
Львов Владимир 9 4
Адылин Павел 16 4
Бастрыкин Александр 11 4
Бортников Александр 19 4
Никифоров Николай 1126 3
Путин Владимир 1826 3
Таран Сергей 38 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Кочаров Григорий 13 3
Farish Robert - Фариш Роберт 21 3
Ланин Александр 6 2
Волож Аркадий 181 2
Ефименко Евгений 7 2
Боровиков Игорь 42 2
Белов Александр 69 2
Широков Александр 18 2
Карпинский Алексей 37 2
Бяков Юрий 34 2
Головачев Михаил 16 2
Богомолов Андрей 19 2
Сяо Хайцзюнь 27 2
Собянин Сергей 211 2
Мутко Виталий 5 1
Кругляков Станислав 3 1
Яблонский Алексей 3 1
Красов Алексей 4 1
Кузьмин Сергей 29 1
Пономарев Александр 2 1
Пауков Сергей 7 1
Сударкин Евгений 11 1
Исаев Дмитрий 11 1
Сорокин Олег 5 1
Буторин Дмитрий 12 1
Шелепов Владимир 16 1
Косилов Михаил 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 6
Россия - ПФО - Казань 1518 6
Украина 3372 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Беларусь - Белоруссия 2090 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Республика Калмыкия 179 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Латинская Америка 724 2
Индия - Республика 2173 2
Европа 3759 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Япония 2788 2
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 1 1
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Сочи 912 1
Восточная Азия 27 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Уфа 642 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Европа Западная 614 1
Россия - Южно-Сахалинск 158 1
Россия - Адлер 43 1
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 1
Россия - Тобольск 70 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
Русский язык 983 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 5 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Образование в России 337 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1990 13
IDC - International Data Corporation 2720 12
Gartner 2192 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
Kelly Services 16 2
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 386 1
451 Research Group 44 1
Сириус - Образовательный центр 85 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Dell EMC Forum 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763633, в очереди разбора - 667320.
Создано именных указателей - 46354.
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