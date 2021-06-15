Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бобровников Борис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 143
Бобровников Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 2
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|GPA - Global Presence Alliance 1 1
|Грибов Владимир 25 8
|Корнеев Сергей 75 7
|Калинин Александр 95 7
|Овчаренко Юрий 25 6
|Чехонин Антон 60 5
|Львов Владимир 9 4
|Адылин Павел 16 4
|Бастрыкин Александр 11 4
|Бортников Александр 19 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Путин Владимир 1826 3
|Таран Сергей 38 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Кочаров Григорий 13 3
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 3
|Ланин Александр 6 2
|Волож Аркадий 181 2
|Ефименко Евгений 7 2
|Боровиков Игорь 42 2
|Белов Александр 69 2
|Широков Александр 18 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Бяков Юрий 34 2
|Головачев Михаил 16 2
|Богомолов Андрей 19 2
|Сяо Хайцзюнь 27 2
|Собянин Сергей 211 2
|Мутко Виталий 5 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Яблонский Алексей 3 1
|Красов Алексей 4 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Пономарев Александр 2 1
|Пауков Сергей 7 1
|Сударкин Евгений 11 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Сорокин Олег 5 1
|Буторин Дмитрий 12 1
|Шелепов Владимир 16 1
|Косилов Михаил 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763633, в очереди разбора - 667320.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763633, в очереди разбора - 667320.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru