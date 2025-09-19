Разделы

Россия ЮФО Республика Крым Крымский регион Крымский полуостров

Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров

Открытка из Крыма, 1950-е Открытка из Крыма, 1950-е
«В Крыму», 1956 г. Дейнека Александр Александрович Холст, масло 192 x 128 см Государственный музей искусств Республики Казахстан им. Абылхана Кастеева, Алма-Ата «В Крыму», 1956 г. Дейнека Александр Александрович Холст, масло 192 x 128 см Государственный музей искусств Республики Казахстан им. Абылхана Кастеева, Алма-Ата
"Летний день, Крым", 1917 Художник: Сергей Виноградов Холст, масло; 82×102 см Частная коллекция "Летний день, Крым", 1917 Художник: Сергей Виноградов Холст, масло; 82×102 см Частная коллекция
Летнее утро в Крыму 1981г. Сергей Исаев Летнее утро в Крыму 1981г. Сергей Исаев
«Крымский пейзаж», 1912 год. Крачковский Иосиф. Холст, масло. Томский областной художественный музей. «Крымский пейзаж», 1912 год. Крачковский Иосиф. Холст, масло. Томский областной художественный музей.
«Кипарисы. Крым», 1924-1925 г. Васнецов Аполлинарий Михайлович Холст, масло 61 x 79.5 см Государственная Третьяковская галерея, Москва «Кипарисы. Крым», 1924-1925 г. Васнецов Аполлинарий Михайлович Холст, масло 61 x 79.5 см Государственная Третьяковская галерея, Москва
Иван Айвазовский. «Крымский пейзаж», 1859 год Феодосийская галерея имени И. К. Айвазовского Иван Айвазовский не представлял своей жизни без Крыма, родной Феодосии и в 1848 году, вскоре после женитьбы на Ю. Я. Гревс, решил покинуть Петербург, навсегда поселиться в Феодосии и посвятить свое творчество изображению крымской природы. Он создал множество ярких и глубоких живописных образов родной земли. Историки искусства отмечают, что, даже изображая итальянское побережье, Айвазовский придавал ему черты черноморского. Об этом же вспоминал художник Илья Остроухов, которому довелось побывать у мастера в последние годы его жизни: «Я с большим вниманием рассматривал эти три картины знаменитого художника, и мне всё‐таки казалось, что при всей верности береговых очертаний Биаррица, прибой волн был не биаррицкий – океанский, а наш, крымский, черноморский». Айвазовский не раз утверждал, что в Крыму «роскошная природа, величественное море и живописные горы представляют художнику столько высокой поэзии…» и к крымской теме возвращался на протяжении всего творческого пути. Он изображал море то бушующим, то зеркально спокойным, писал живописные заливы у берегов Евпатории, Ялты, Гурзуфа, Коктебеля, Судака, Феодосии, лунные ночи, волшебные закаты и рассветы. Многие произведения Айвазовского, посвященные Крыму, проникнуты лирическим настроением. В том же поэтическом духе исполнен и «Крымский пейзаж». В центре композиции художник поместил: стройные пирамидальные тополя, рядом – весело струящую воду, работающую мельницу, плантацию, где «янтарь висит на лозах винограда», а в глубине – уголок ласкового уютного залива со стоящим на рейде кораблем. Мягкий свет освещает картину и создает атмосферу неторопливого жаркого дня. Иван Айвазовский. «Крымский пейзаж», 1859 год Феодосийская галерея имени И. К. Айвазовского Иван Айвазовский не представлял своей жизни без Крыма, родной Феодосии и в 1848 году, вскоре после женитьбы на Ю. Я. Гревс, решил покинуть Петербург, навсегда поселиться в Феодосии и посвятить свое творчество изображению крымской природы. Он создал множество ярких и глубоких живописных образов родной земли. Историки искусства отмечают, что, даже изображая итальянское побережье, Айвазовский придавал ему черты черноморского. Об этом же вспоминал художник Илья Остроухов, которому довелось побывать у мастера в последние годы его жизни: «Я с большим вниманием рассматривал эти три картины знаменитого художника, и мне всё‐таки казалось, что при всей верности береговых очертаний Биаррица, прибой волн был не биаррицкий – океанский, а наш, крымский, черноморский». Айвазовский не раз утверждал, что в Крыму «роскошная природа, величественное море и живописные горы представляют художнику столько высокой поэзии…» и к крымской теме возвращался на протяжении всего творческого пути. Он изображал море то бушующим, то зеркально спокойным, писал живописные заливы у берегов Евпатории, Ялты, Гурзуфа, Коктебеля, Судака, Феодосии, лунные ночи, волшебные закаты и рассветы. Многие произведения Айвазовского, посвященные Крыму, проникнуты лирическим настроением. В том же поэтическом духе исполнен и «Крымский пейзаж». В центре композиции художник поместил: стройные пирамидальные тополя, рядом – весело струящую воду, работающую мельницу, плантацию, где «янтарь висит на лозах винограда», а в глубине – уголок ласкового уютного залива со стоящим на рейде кораблем. Мягкий свет освещает картину и создает атмосферу неторопливого жаркого дня.
«Осенний вид в Крыму», 1884 год. Мясоедов Григорий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Произведение проникнуто ощущением одиночества, спокойствия, умиротворения и печали. Со склона холма открывается чарующая панорама далеких гор, погруженных в дымку. Тени низких сиреневатых облаков уходят к горизонту. Неяркие лучи солнца, пробивающиеся сквозь тучи, ласково греют каменистую почву и пожелтевшую, сухую траву. «Осенний вид в Крыму», 1884 год. Мясоедов Григорий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Произведение проникнуто ощущением одиночества, спокойствия, умиротворения и печали. Со склона холма открывается чарующая панорама далеких гор, погруженных в дымку. Тени низких сиреневатых облаков уходят к горизонту. Неяркие лучи солнца, пробивающиеся сквозь тучи, ласково греют каменистую почву и пожелтевшую, сухую траву.
«Горная долина. Крым», 1890-е годы. Куинджи Архип. Бумага на картоне, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. «Горная долина. Крым», 1890-е годы. Куинджи Архип. Бумага на картоне, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
«Крым. Вид Гаспры», 1840 год. Чернецов Никанор. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Крым. Вид Гаспры», 1840 год. Чернецов Никанор. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Крым на картинах Аполлинария Васнецова Крым на картинах Аполлинария Васнецова
Крым на картинах Аполлинария Васнецова Крым на картинах Аполлинария Васнецова
Крым на картинах Аполлинария Васнецова Крым на картинах Аполлинария Васнецова
Крым на картинах Аполлинария Васнецова Крым на картинах Аполлинария Васнецова
"Крым", 1890 г. Художник Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933) Холст, масло. Частное собрание "Крым", 1890 г. Художник Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933) Холст, масло. Частное собрание
«Крымский пейзаж», 1873 год. Васильев Федор. Картон, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Крымский пейзаж», 1873 год. Васильев Федор. Картон, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Татарки у реки. Крым Валентин Серов, 1893 Третьяковская галерея, Москва 54 x 71 Татарки у реки. Крым Валентин Серов, 1893 Третьяковская галерея, Москва 54 x 71
«Татарская деревня Крыму», 1893 г. Серов Валентин Александрович Государственная Третьяковская галерея, Москва «Татарская деревня Крыму», 1893 г. Серов Валентин Александрович Государственная Третьяковская галерея, Москва
"Зима в Крыму. Дорога на Учан-Су", 1890-е Художник: Крачковский Иосиф Евстафьевич Холст, масло; 160×93 см Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А.Врубеля "Зима в Крыму. Дорога на Учан-Су", 1890-е Художник: Крачковский Иосиф Евстафьевич Холст, масло; 160×93 см Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А.Врубеля
«В Крымских горах» Васильев Федор Александрович, 1873 год. Холст, масло. 116 x 90 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва На картине мастерски передан ландшафт скалистых склонов – самых туманных и дождливых мест в Крыму. Окутывающая горную долину утренняя дымка сливается с плывущими облаками. Стройные сосны на переднем плане уводят взгляд от земли к необъятному небу. «В Крымских горах» Васильев Федор Александрович, 1873 год. Холст, масло. 116 x 90 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва На картине мастерски передан ландшафт скалистых склонов – самых туманных и дождливых мест в Крыму. Окутывающая горную долину утренняя дымка сливается с плывущими облаками. Стройные сосны на переднем плане уводят взгляд от земли к необъятному небу.
«Полуденное солнце, Крым», 1910-е годы. Вещилов Константин. Холст на доске, масло. «Полуденное солнце, Крым», 1910-е годы. Вещилов Константин. Холст на доске, масло.
«Крым. Мост в Кореизе», 1924 г. Васнецов Аполлинарий Михайлович Холст на картоне, масло 41 x 33 см Третьяковская галерея, Москва «Крым. Мост в Кореизе», 1924 г. Васнецов Аполлинарий Михайлович Холст на картоне, масло 41 x 33 см Третьяковская галерея, Москва
Иосиф Крачковский "Весна в Крыму" (1904) Иосиф Крачковский "Весна в Крыму" (1904)
Крымский пейзаж, 1970 г. Автор: Гранди В.И. Холст, масло Крымский пейзаж, 1970 г. Автор: Гранди В.И. Холст, масло
«Вспашка поля. Крым», 1865 год. Художник — Айвазовский Иван Константинович (1817-1900). «Вспашка поля. Крым», 1865 год. Художник — Айвазовский Иван Константинович (1817-1900).
«В Крыму. После дождя», 1872 год. Васильев Федор. Холст на картоне, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «В Крыму. После дождя», 1872 год. Васильев Федор. Холст на картоне, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
"Пионеры в Крыму", 1960-е. Яроцкий Николай Яроцкий Николай Леонидович (1915–1967) — советский художник, график, член Союза художников СССР. С 1940-х годов — постоянный участник всесоюзных, областных и городских выставок. "Пионеры в Крыму", 1960-е. Яроцкий Николай Яроцкий Николай Леонидович (1915–1967) — советский художник, график, член Союза художников СССР. С 1940-х годов — постоянный участник всесоюзных, областных и городских выставок.
«В Крымских горах», 1886 год. Левитан Исаак. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «В Крымских горах», 1886 год. Левитан Исаак. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Крым» — Николай Жуков (1935) «Крым» — Николай Жуков (1935)
"Морской пейзаж в Крыму", 1866 г. Художник Иван Константинович Айвазовский (1817-1900) Холст, масло "Морской пейзаж в Крыму", 1866 г. Художник Иван Константинович Айвазовский (1817-1900) Холст, масло
«У крымских берегов», 1890-е годы. Айвазовский Иван. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «У крымских берегов», 1890-е годы. Айвазовский Иван. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Пушкин, смотрящий на Аю-Даг, Крым» Художник — Айвазовский Иван Константинович (1817-1900). «Пушкин, смотрящий на Аю-Даг, Крым» Художник — Айвазовский Иван Константинович (1817-1900).
Иван Айвазовский « Закат солнца у крымских берегов», (1856г.) Иван Айвазовский « Закат солнца у крымских берегов», (1856г.)
«Рассвет. Крым», 1865 год. Художник — Айвазовский Иван Константинович (1817-1900). «Рассвет. Крым», 1865 год. Художник — Айвазовский Иван Константинович (1817-1900).
Лунная ночь на море. Крым (1876-1890) А. И. Куинджи Лунная ночь на море. Крым (1876-1890) А. И. Куинджи
«Лунная ночь на Крымском побережье» Айвазовский И. К. 1875 Частное собрание. «Лунная ночь на Крымском побережье» Айвазовский И. К. 1875 Частное собрание.
Айвазовский Иван Константинович «Лунная ночь в Крыму», 1859 Айвазовский Иван Константинович «Лунная ночь в Крыму», 1859
"Море. Крым", 1898-1908 гг. Художник Архип Иванович Куинджи (1842-1910) Холст, масло. 40 x 54 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. "Море. Крым", 1898-1908 гг. Художник Архип Иванович Куинджи (1842-1910) Холст, масло. 40 x 54 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
«У крымских берегов», 1893 год. Лев Лагорио. Холст, масло. «У крымских берегов», 1893 год. Лев Лагорио. Холст, масло.
"Штиль у крымских берегов", 1899 год. Художник — Айвазовский Иван Константинович. "Штиль у крымских берегов", 1899 год. Художник — Айвазовский Иван Константинович.
"Купание в Крыму. Судак", 1891 Художник: Лев Лагорио Холст, масло; 55×66 см Частная коллекция "Купание в Крыму. Судак", 1891 Художник: Лев Лагорио Холст, масло; 55×66 см Частная коллекция
Рыжих Виктор Восточный Крым. 1974 Рыжих Виктор Восточный Крым. 1974
«Горная дорожка. Крым», 1879 год. Шишкин Иван. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Горная дорожка. Крым», 1879 год. Шишкин Иван. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Крым. В горах», 1886 год. Левитан Исаак. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Интересовали живописца не «открыточные виды», к которым обращались его предшественники, а выразительные мотивы, раскрывающие естественную красоту величественных горных массивов древней Тавриды. Каменистая, выжженная солнцем почва, яркая зелень сосен и кипарисов, извилистые тропы в скалах – таким предстает Крым в этюдах пейзажиста. «Крым. В горах», 1886 год. Левитан Исаак. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Интересовали живописца не «открыточные виды», к которым обращались его предшественники, а выразительные мотивы, раскрывающие естественную красоту величественных горных массивов древней Тавриды. Каменистая, выжженная солнцем почва, яркая зелень сосен и кипарисов, извилистые тропы в скалах – таким предстает Крым в этюдах пейзажиста.
«Крым. Весна», Гавриил Павлович Кондратенко, 1924 «Крым. Весна», Гавриил Павлович Кондратенко, 1924
«Весна в Крыму (Ялта. Иудино дерево в цвету)», 1902 год. Иосиф Крачковский. Холст, масло. Государственный Русский музей. «Весна в Крыму (Ялта. Иудино дерево в цвету)», 1902 год. Иосиф Крачковский. Холст, масло. Государственный Русский музей.
«Крымский вид». Алексей Писемский. Бумага, акварель. Симферопольский художественный музей. «Крымский вид». Алексей Писемский. Бумага, акварель. Симферопольский художественный музей.
Открытка из Крыма, 1950-е

СОБЫТИЯ


19.09.2025 В Крыму запустился первый сервис доставки продуктов в срок от 15 минут - «АйСи Доставка»

В Крыму начал работу первый сервис доставки продуктов в срок от 15 минут из дарсксторов - «АйСи Доставка». Симферополь стал пилотным городом для запуска сервиса, в дальнейшем «АйСи Доставка» буде
22.08.2025 ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

ентрами с Украины, об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Крым и городу Севастополю. Были установлены и другие лица, задачей которых было наблюдение за
23.07.2025 Крым и Херсонская область под мощной DDoS-атакой

я», — говорится в сообщении на Telegram-канале Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. DDoS-атака — это отправка большого количества запросов на ресурс, в результа
22.07.2025 В Крыму появится новый сотовый оператор

стотам (ГКРЧ) приняла решение о перераспределении частот для сотовой связи на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, расположенных на полуострове Крым. Ча
21.07.2025 Министерство образования Крыма и ГК Applite подписали соглашение о внедрении российского программного обеспечения в образовательные учреждения.

изация, апробация и внедрение отечественного программного обеспечения в образовательных учреждениях Крыма. Об этом CNews сообщили представители ГК Applite. В рамках федеральной программы поддер
28.05.2025 В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка

рнуть деньги в случае кражи. Вклад в развитие инфраструктуры «Расширение функционала на полуострове Крым и в городе Севастополе для «Сбермобайл» является вкладом в развитие телекоммуникационной
28.05.2025 Теперь и в Крыму: «СберМобайл» расширяет покрытие 

обайл» станет первым из федеральных мобильных операторов, полноценно функционирующих на полуострове Крым и в Севастополе. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайл». «СберМобайл» с 29 ма
03.03.2025 В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА

ЭБ) для защиты полуострова от вражеских дронов, об этом пишет «СМИ2». По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова группа талантливых инженеров за несколько месяцев разработали «СуперРЭБ»
18.12.2024 В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА

а и новых регионов. В Министерстве внутренней политики, информации и связи (Минсвязи) по Республики Крым предупредили о возможных отключениях мобильного интернета на российском полуострове. «Дл
16.12.2024 «СберМобайл» отменил наценку за услуги в Крыму

й оператор связи «СберМобайл» отменил дополнительную плату за услуги связи на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом CNews сообщили представители ООО «Сбербанк-Телеком». Во время пое
11.12.2024 Минцифры: связь в Крыму становится доступнее

В Крыму продолжается работа по обеспечению комфортной и доступной связи для жителей региона. Минцифры рассчитывает, что к «домашним тарифам» присоединится большинство операторов и будут добросове
09.10.2024 «Элар» перевела в электронный вид массив документов для Государственного архива Республики Крым

Корпорация «Элар» перевела в электронный вид массив документов для Государственного архива Республики Крым. Проект включал в себя не только оцифровку, но и подготовку ветхих, разноформатных материалов к работе. ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» и корпорация «Элар»
08.10.2024 T2 отменил роуминг в Крыму

ильной связи, упразднил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в южных регионах минуты и гигабайты теперь

24.09.2024 Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца

вшим для своих абонентов наценку за роуминг в Крыму. Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке Крыма напоминает, что первоначально «Миранда-Медиа» создавалась «Ростелекомом», но затем была
20.09.2024 B2Bмаркетплейс «на_полке» вышел в на юг России, отметив высокий потенциал рынка традиционной торговли в этих регионах

алитиками «на_полке», показали высокий потенциал рынков традиционной торговли Краснодарского края и Крыма. Причин тут несколько. Во-первых, исторически сегмент традиционной торговли и мелкой се
17.09.2024 Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним

елеком». «Миранда-Медиа», создана «Ростелекомом» в 2014 г. для оказания услуг фиксированной связи в Крыму. Впоследствии доля «Ростелекома» была снижена до 19,99%. В 2019 г. «Миранда-Медиа» прио
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора

ормироваться. На территории полуострова полуострова расположена два субъекта федерации – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Власти Республики Крым создали собстве
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают

дписания ведомства об отмене дополнительной платы (роуминговой наценки) при нахождении в Республике Крым. Как говорится в сообщении ФАС, в случае установления вины по итогам рассмотрения дела к
29.07.2024 В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор

Новый мобильный оператор После «Сбермобайл» в Крым зайдет новый оператор «Т-Мобайл», который уже ведет переговоры о запуске работы своей ин
18.07.2024 «СберМобайл» в Крыму: оператор расширит зону покрытия сотовой связи до конца года

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал сотрудничать с инфраструктурным оператором связи «К-телеком» (работает под брендом «Вин мобайл»). Это позволит компании расширить зону покрытия на Республику Крым и Севастополь до конца 2024 г. Таким образом, «СберМобайл» станет первым виртуальным оператором в России, который работает на инфраструктуре связи сразу трёх сторонних компаний:
11.07.2024 «Контур.Недвижимость» провела первую в России дистанционную сделку с недвижимостью в Крыму

«Контур.Недвижимость» помогла пользователям из города Джанкой Республики Крым провести сделку с недвижимостью дистанционно. 24 июня стороны заключили элект
01.07.2024 В Крыму массовые проблемы с переносом номеров к местным операторам

2 г. Наличие проблемы в Крыму не отрицают в Роскомнадзоре. Ведомство получило семь жалоб от жителей Крыма на проблемы с портацией номеров к «Миранде». С момента воссоединения Крыма с Рос
27.06.2024 Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки

ов, предоставляющих услуги на полуострове совершаются DDoS-атаки, пишет «Коммерсант». «В Республике Крым продолжаются массированные DDoS-атаки на крымских интернет-провайдеров. Проводятся работ
18.06.2024 Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму

инял решение упразднить дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты и гигабайты будут та
04.06.2024 Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность

ки обманули бывшего замгубернатора Смоленской области на 6,5 млн руб., пока он отдыхал в Республике Крым. На прошлом посту чиновник отвечал в регионе за цифровизацию и ИТ-безопасность. Телефонн
02.05.2024 Rutube провел стратегические встречи в новых регионах и Республике Крым

Цель поездки — интеграция и поддержка Рабочая поездка команды национального видеохостинга Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») по городам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и Республике Крым успешно завершилась. Делегация побывала в Донецке, Луганске, Симферополе, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и Геническе, где состоялись стратегические сессии с журналистами и бло
18.01.2024 Сбербанк открыл головное отделение банка в Крыму

а с видом на Симферополь. Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка: «Мы очень любим Крым и по-особому относимся к этой земле. Здесь Сбер не просто банк, а инвестор, который разв
17.01.2024 Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА

тниками. Установки могли быть использованы для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. На заводе Волкова предупреждали, что закупаемые комплексы беспилотников имеют усеченный
12.09.2023 Цифровые решения «Ростеха» помогут повысить безопасность и комфорт в Крыму

«Ростех» будет активно участвовать в проектах экономического развития Республики Крым. Госкорпорация презентовала местным властям современные ИТ-продукты для повышения безопа
03.07.2023 «Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму

нальный центр информатизации» (НЦИ) сумел убедить российских служителей Фемиды в том, что чиновники Крыма должны рассчитаться с ним по завершенному ИТ-проекту в сфере здравоохранения, выплатив

15.05.2023 «Сберсервис» начал обслуживать клиентов в Крыму

оборудования. Наше присутствие на полуострове позволит действующим и только начинающим организациям Крыма получить лучшее сервисное обслуживание удаленно или с выездом специалиста на место», –

21.03.2023 «Лаборатория Касперского» выявила целевую атаку на организации в регионах Донецка, Луганска, Крыма

В конце 2022 г. эксперты «Лаборатории Касперского» выявили атаку на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации, расположенные в регионах Донецка, Луганска и Крыма. Кампания кибершпионажа длится как минимум с сентября 2021 г. В ней используется ранее неизвестное специалистам по кибербезопасности вредоносное ПО — сложный модульный фреймворк, который

21.03.2023 Хакеры начали атаки на Крым с помощью «магии»

Магическая атака полуострова Хакеры совершают атаки на Крым и Донбасс при помощи ранее неизвестных специалистам по кибербезопасности программ, получ
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек

ктор «Миранды-медиа» стал главой «Крымтелекома» «Крымтелеком» — крупнейший на территории Республики Крым оператор фиксированной связи — сообщил о назначении нового гендиректора. Им стал Иван Зи
22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины

оператор, использующий номерную емкость в коде «+7». Соответствующий анонс делали власти Республики Крым (помогающие восстановливать жизнедеятельность на этих территориях), а также представител
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов

овская компания «АйСи Инвест» приобрела два сотовых оператора, работающих на территории полуострова Крым – «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) и «КТК Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»
27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор

одят на российский телефонный код. Об этом агентству «РИА Новости» заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков. По его информации, на обозначенных территориях уже начали работать новые о
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет

ервый этап реализации проекта предполагает развертывание инфраструктурной сети в столице Республики Крым Симферополе, а также в других городах – Керчи, Евпатории, Ялте и близлежащих к ним посел
05.05.2022 Россия восстановила интернет на юге Украины

контролем России, от интернета и мобильной связи. Об этом сообщил советник руководителя Республики Крым по информационной политике Олег Крючков. Такая же участь постигла и подконтрольные Росси
13.04.2022 В Крыму создали тестовую зону эксплуатации отечественного оборудования мобильной связи

Инфраструктурный мобильный оператор Крыма «К-телеком» (бренд Win Mobile) начал применять в строительстве сети оборудование отечественного производства. Первую тестовую зону построили в Ленинском районе. Об этом CNews сообщили пре

