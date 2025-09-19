Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров

В Крыму запустился первый сервис доставки продуктов в срок от 15 минут - «АйСи Доставка» В Крыму начал работу первый сервис доставки продуктов в срок от 15 минут из дарсксторов - «АйСи Доставка». Симферополь стал пилотным городом для запуска сервиса, в дальнейшем «АйСи Доставка» буде

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров ентрами с Украины, об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Крым и городу Севастополю. Были установлены и другие лица, задачей которых было наблюдение за

Крым и Херсонская область под мощной DDoS-атакой я», — говорится в сообщении на Telegram-канале Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. DDoS-атака — это отправка большого количества запросов на ресурс, в результа

В Крыму появится новый сотовый оператор стотам (ГКРЧ) приняла решение о перераспределении частот для сотовой связи на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, расположенных на полуострове Крым. Ча

Министерство образования Крыма и ГК Applite подписали соглашение о внедрении российского программного обеспечения в образовательные учреждения. изация, апробация и внедрение отечественного программного обеспечения в образовательных учреждениях Крыма. Об этом CNews сообщили представители ГК Applite. В рамках федеральной программы поддер

В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка рнуть деньги в случае кражи. Вклад в развитие инфраструктуры «Расширение функционала на полуострове Крым и в городе Севастополе для «Сбермобайл» является вкладом в развитие телекоммуникационной

Теперь и в Крыму: «СберМобайл» расширяет покрытие обайл» станет первым из федеральных мобильных операторов, полноценно функционирующих на полуострове Крым и в Севастополе. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайл». «СберМобайл» с 29 ма

В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА ЭБ) для защиты полуострова от вражеских дронов, об этом пишет «СМИ2». По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова группа талантливых инженеров за несколько месяцев разработали «СуперРЭБ»

В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА а и новых регионов. В Министерстве внутренней политики, информации и связи (Минсвязи) по Республики Крым предупредили о возможных отключениях мобильного интернета на российском полуострове. «Дл

«СберМобайл» отменил наценку за услуги в Крыму й оператор связи «СберМобайл» отменил дополнительную плату за услуги связи на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом CNews сообщили представители ООО «Сбербанк-Телеком». Во время пое

Минцифры: связь в Крыму становится доступнее В Крыму продолжается работа по обеспечению комфортной и доступной связи для жителей региона. Минцифры рассчитывает, что к «домашним тарифам» присоединится большинство операторов и будут добросове

«Элар» перевела в электронный вид массив документов для Государственного архива Республики Крым Корпорация «Элар» перевела в электронный вид массив документов для Государственного архива Республики Крым. Проект включал в себя не только оцифровку, но и подготовку ветхих, разноформатных материалов к работе. ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» и корпорация «Элар»

T2 отменил роуминг в Крыму ильной связи, упразднил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в южных регионах минуты и гигабайты теперь

Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца вшим для своих абонентов наценку за роуминг в Крыму. Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке Крыма напоминает, что первоначально «Миранда-Медиа» создавалась «Ростелекомом», но затем была

B2Bмаркетплейс «на_полке» вышел в на юг России, отметив высокий потенциал рынка традиционной торговли в этих регионах алитиками «на_полке», показали высокий потенциал рынков традиционной торговли Краснодарского края и Крыма. Причин тут несколько. Во-первых, исторически сегмент традиционной торговли и мелкой се

Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним елеком». «Миранда-Медиа», создана «Ростелекомом» в 2014 г. для оказания услуг фиксированной связи в Крыму. Впоследствии доля «Ростелекома» была снижена до 19,99%. В 2019 г. «Миранда-Медиа» прио

Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора ормироваться. На территории полуострова полуострова расположена два субъекта федерации – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Власти Республики Крым создали собстве

Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают дписания ведомства об отмене дополнительной платы (роуминговой наценки) при нахождении в Республике Крым. Как говорится в сообщении ФАС, в случае установления вины по итогам рассмотрения дела к

В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор Новый мобильный оператор После «Сбермобайл» в Крым зайдет новый оператор «Т-Мобайл», который уже ведет переговоры о запуске работы своей ин

«СберМобайл» в Крыму: оператор расширит зону покрытия сотовой связи до конца года Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал сотрудничать с инфраструктурным оператором связи «К-телеком» (работает под брендом «Вин мобайл»). Это позволит компании расширить зону покрытия на Республику Крым и Севастополь до конца 2024 г. Таким образом, «СберМобайл» станет первым виртуальным оператором в России, который работает на инфраструктуре связи сразу трёх сторонних компаний:

«Контур.Недвижимость» провела первую в России дистанционную сделку с недвижимостью в Крыму «Контур.Недвижимость» помогла пользователям из города Джанкой Республики Крым провести сделку с недвижимостью дистанционно. 24 июня стороны заключили элект

В Крыму массовые проблемы с переносом номеров к местным операторам 2 г. Наличие проблемы в Крыму не отрицают в Роскомнадзоре. Ведомство получило семь жалоб от жителей Крыма на проблемы с портацией номеров к «Миранде». С момента воссоединения Крыма с Рос

Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки ов, предоставляющих услуги на полуострове совершаются DDoS-атаки, пишет «Коммерсант». «В Республике Крым продолжаются массированные DDoS-атаки на крымских интернет-провайдеров. Проводятся работ

Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму инял решение упразднить дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты и гигабайты будут та

Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность ки обманули бывшего замгубернатора Смоленской области на 6,5 млн руб., пока он отдыхал в Республике Крым. На прошлом посту чиновник отвечал в регионе за цифровизацию и ИТ-безопасность. Телефонн

Rutube провел стратегические встречи в новых регионах и Республике Крым Цель поездки — интеграция и поддержка Рабочая поездка команды национального видеохостинга Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») по городам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и Республике Крым успешно завершилась. Делегация побывала в Донецке, Луганске, Симферополе, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и Геническе, где состоялись стратегические сессии с журналистами и бло

Сбербанк открыл головное отделение банка в Крыму а с видом на Симферополь. Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка: «Мы очень любим Крым и по-особому относимся к этой земле. Здесь Сбер не просто банк, а инвестор, который разв

Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА тниками. Установки могли быть использованы для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. На заводе Волкова предупреждали, что закупаемые комплексы беспилотников имеют усеченный

Цифровые решения «Ростеха» помогут повысить безопасность и комфорт в Крыму «Ростех» будет активно участвовать в проектах экономического развития Республики Крым. Госкорпорация презентовала местным властям современные ИТ-продукты для повышения безопа

«Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму нальный центр информатизации» (НЦИ) сумел убедить российских служителей Фемиды в том, что чиновники Крыма должны рассчитаться с ним по завершенному ИТ-проекту в сфере здравоохранения, выплатив

«Сберсервис» начал обслуживать клиентов в Крыму оборудования. Наше присутствие на полуострове позволит действующим и только начинающим организациям Крыма получить лучшее сервисное обслуживание удаленно или с выездом специалиста на место», –

«Лаборатория Касперского» выявила целевую атаку на организации в регионах Донецка, Луганска, Крыма В конце 2022 г. эксперты «Лаборатории Касперского» выявили атаку на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации, расположенные в регионах Донецка, Луганска и Крыма. Кампания кибершпионажа длится как минимум с сентября 2021 г. В ней используется ранее неизвестное специалистам по кибербезопасности вредоносное ПО — сложный модульный фреймворк, который

Хакеры начали атаки на Крым с помощью «магии» Магическая атака полуострова Хакеры совершают атаки на Крым и Донбасс при помощи ранее неизвестных специалистам по кибербезопасности программ, получ

Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек ктор «Миранды-медиа» стал главой «Крымтелекома» «Крымтелеком» — крупнейший на территории Республики Крым оператор фиксированной связи — сообщил о назначении нового гендиректора. Им стал Иван Зи

Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины оператор, использующий номерную емкость в коде «+7». Соответствующий анонс делали власти Республики Крым (помогающие восстановливать жизнедеятельность на этих территориях), а также представител

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов овская компания «АйСи Инвест» приобрела два сотовых оператора, работающих на территории полуострова Крым – «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) и «КТК Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»

На юге Украины начал работать российский сотовый оператор одят на российский телефонный код. Об этом агентству «РИА Новости» заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков. По его информации, на обозначенных территориях уже начали работать новые о

Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет ервый этап реализации проекта предполагает развертывание инфраструктурной сети в столице Республики Крым Симферополе, а также в других городах – Керчи, Евпатории, Ялте и близлежащих к ним посел

Россия восстановила интернет на юге Украины контролем России, от интернета и мобильной связи. Об этом сообщил советник руководителя Республики Крым по информационной политике Олег Крючков. Такая же участь постигла и подконтрольные Росси