СевГУ Севастопольский государственный университет

СОБЫТИЯ


08.12.2025 «Гамма Тех» создаст учебные лаборатории для подготовки инженеров в России 2
23.09.2025 «Гамма Тех» расширяет сотрудничество с университетами для подготовки инженеров будущего 2
28.05.2025 В ТПУ наладили опытное производство отечественных дуговых реакторов 2
22.05.2025 В Севастополе разработали СВЧ-микросхему для систем с АФАР 4
29.04.2025 Минцифры: более 20 российских вузов будут готовить топ-специалистов в сфере ИИ к 2030 году 1
14.02.2025 Более 150 студентов воспользовались бесплатной версией САПР «Гамма» за полгода 1
27.12.2023 Севастопольская стартап-студия «ИТ Гараж» разрабатывает линейку микрочипов широкого спектра применения 1
04.09.2023 «PIX просвещение»: вместе умнее: PIX Robotics анонсировала расширение программы сотрудничества с российскими вузами  1
02.06.2023 «Моделирование и цифровые двойники» стала дистрибьютором российского программного комплекса САПР «Гамма» 3
04.03.2022 «Росинтеграция» обеспечит потребности Крыма и Севастополя в ИТ-оборудовании 1
22.12.2021 «Аэродиск» и «Севинтеграция» будут вместе развивать ИТ-рынок Крыма 1
24.11.2021 «Аэродиск» помогла создать суперкомпьютер «Афалина» в СевГУ 2
31.05.2021 «Ростех» создаст кафедру мобильной связи в СевГУ 2
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 2
01.07.2019 В СевГУ создадут кафедру для реализации проекта «Умный город» 1
17.04.2018 Ascreen оборудовала университет Крыма интерактивным центром проектного обучения 2
09.10.2014 У ИТ-компаний Севастополя появилось лобби 1
22.05.2014 В Крыму образован новый российский разработчик ПО 1

Публикаций - 18, упоминаний - 30

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

