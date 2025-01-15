ITG ITglobal.com Гамма Тех Gamma tech
«ГАММА Тех» – разработчик одноименной CAE-платформы и системы автоматизированного проектирования САПР «ГАММА», которая предназначена для проектирования радиоэлектронных устройств и систем СВЧ.
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
|Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 13 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 7 1
|Тихонов Роман 11 7
|Рубцов Юрий 6 1
|Александров Виталий 10 1
|Гачко Дмитрий 9 1
|Винников Александр 3 1
|Никитин Роман 5 1
|Локтев Роман 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 8
|Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
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