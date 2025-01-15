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ITG ITglobal.com Гамма Тех Gamma tech

ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech

«ГАММА Тех» – разработчик одноименной CAE-платформы и системы автоматизированного проектирования САПР «ГАММА», которая предназначена для проектирования радиоэлектронных устройств и систем СВЧ.


15.01.2025 70 российских компаний протестировали САПР «Гамма» в 2024 г. 1
13.01.2025 «Гамма Тех» и Itglobal.com заключили партнерство по внедрению САПР 1
28.12.2024 «Гамма Тех» и «ПТС» объединяют усилия для совершенствования проектирования СВЧ-устройств в России 1
19.12.2024 ГК Softline включила в свой портфель САПР для СВЧ-электроники 1
28.11.2024 Вышло обновление САПР «Гамма» версии 2024.2 1
25.11.2024 «Гамма Тех» и «ИскраТех» заключили соглашение о партнерстве в поддержку российской электроники 1
11.11.2024 «ГАММА Тех» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
11.10.2024 Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
Цифра ГК 2426 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 47 1
AMD Xilinx 95 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Keysight Technologies 7 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 1
Прогноз 1650 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж 4 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 34 1
ANSYS 75 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 7 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
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ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 1
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ANSYS HFSS 4 1
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Гачко Дмитрий 9 1
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Никитин Роман 5 1
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