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Радар ММС НПП Научно-производственное предприятие
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 79 дел, на cумму 19 825 255 514 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 34
Радар ММС НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпак Василий 279 4
|Путин Владимир 3454 3
|Гордин Дионис 20 2
|Хубежова Зарина 2 2
|Патраков Андрей 4 2
|Ковалев Анатолий 18 1
|Азаров Дмитрий 9 1
|Абрамов Роман 6 1
|Гончар Павел 2 1
|Шубарев Валерий 1 1
|Кутузов Владимир 2 1
|Раков Юрий 2 1
|Козаренко Юрий 13 1
|Горшков Алексей 3 1
|Райкевич Алексей 129 1
|Ряшин Николай 18 1
|Старцев Владимир 3 1
|Stewart John - Стюарт Джон 8 1
|Винников Александр 4 1
|Яковлева Мария 4 1
|Баутин Георгий 3 1
|Никишев Роман 1 1
|Костылева Наталья 1 1
|Александров Никита 1 1
|Меткин Николай 1 1
|Бабюк Владислав 2 1
|Потупчик Кристина 3 1
|Доценко Владимир 1 1
|Анцев Иван 2 1
|Турчак Анатолий 1 1
|Мустафаев Марат 1 1
|Шадрин Алексей 1 1
|Шадрин Валерий 1 1
|Атливанчик Сергей 1 1
|Малышев Вячеслав 1 1
|Сочнев Алексей 1 1
|Сырямкин Владимир 1 1
|Кукарев Сергей 6 1
|Pistorius Boris - Писториус Борис 1 1
|Сажин Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.