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Индексная книга (каталог) CNews*
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Радар ММС НПП Научно-производственное предприятие

Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 79 дел, на cумму 19 825 255 514 ₽*

Судебные дела (79) на сумму 19 825 255 514 ₽*
в качестве истца (54) на сумму 58 024 307 ₽*
в качестве ответчика (21) на сумму 34 534 597 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.09.2025 Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине 2
04.07.2025 Китай выпустил тяжелый транспортный дрон с мощными характеристиками и скоростной зарядкой батарей 1
07.05.2025 В России созданы роботы с ИИ, способные проверять качество выпускаемых чипов 1
10.03.2025 В России создали нейросеть для контроля качества электроники. Она точнее зарубежных аналогов 1
06.03.2025 Россия хочет построить в Белоруссии завод по производству БПЛА 2
26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
23.10.2024 В России создают аналоги иностранного софта для проверки микроэлектроники 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 2
15.08.2024 Производители БПЛА не могут получить деньги в рамках госзаказа 2
07.06.2024 В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 1
25.12.2023 В России запущено мощное производство БПЛА 1
20.12.2023 В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских 1
28.09.2023 Власти передадут на производство БПЛА 200 миллионов из нацпроекта «Экология» 1
21.04.2023 Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно 1
03.03.2023 Россия готовится запустить в серию беспилотники на 50 миллиардов 1
04.07.2017 Доля женщин среди топ-менеджеров в российской радиоэлектронике доросла до 3% 2
23.09.2011 «Ирисофт» автоматизирует «Радар ММС» с помощью PDM-системы Windchill 2
21.02.2011 «Ирисофт» и ЛЭТИ открывают Центр компетенций по решениям PTC 1
22.08.2008 «Радар-ММС» автоматизирует производственное планирование на базе Global-Manufacturing 2
29.08.2007 В России начата разработка двигателя для БПЛА "Скат" 2
02.08.2007 Российская электроника нашла путь к госзаказу 2
05.03.2007 В Петербурге пройдёт конференция для старшеклассников, посвящённая высоким технологиям 2

Публикаций - 23, упоминаний - 34

Радар ММС НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 8
Беспилотные системы - Финко - Суперкам - Supercam 15 6
Птеро - Ptero 7 5
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 4
Беспилотные авиационные системы 93 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 2
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 44 2
Флай дрон - Fly Drone 26 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 14 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
ГЛОНАСС АО 278 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 2
DJI 96 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Ракурс НПФ 176 1
Диалог АНО 16 1
Морион 17 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 1
Бизнес Технологии 45 1
Русдронопорт 13 1
Заслон АО - Инженерный холдинг 4 1
Cadence Design Systems - cādence 71 1
Завод имени Козицкого 5 1
Защитатрансинформ 1 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 66 1
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech 34 1
Крафтек 3 1
Элемент ГК - Элемент-технологии 9 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 5
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 10 5
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Ростех - Калашников ГК - Тихие Крылья ГК 3 2
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 2
Ростех - ОДК Климова 8 1
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Яковлев и партнеры - Яковлев Легалтех 7 1
ИБС - Инновационные беспилотные системы - Транспорт будущего 14 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 5 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Газпром трансгаз 157 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
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PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
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FreePik 1841 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 2
Renesas Electronics - Altium P-CAD 2 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
PTC Inc - MathCAD 26 1
Apple Power Mac 123 1
PTC Inc - Arbortext 11 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 22 1
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SR Space - SR Drones - Богомол 4 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
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Cadence Tempus 1 1
Cadence Genus Platform 1 1
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Apple iPhone 6 4861 1
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Dassault Systemes - SolidWorks 133 1
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 19 1
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Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 5
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 137 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Национальный проект 393 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Ведомости 1466 4
Известия ИД 770 3
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Российская газета 290 1
Sky News - Телеканал 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 1
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Рубин НИИ 9 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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