Минэнерго РФ РЭА ФГБУ Российское энергетическое агентство Росинформресурс

Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс

СОБЫТИЯ


22.10.2021 Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа

льства были арестованы экс-замминистра Минэнерго, сотрудники Российского энергетического агентства (РЭА) при министерстве и топ-менеджеры «Ланита», который занимался созданием ГИС. Как рассказа
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой

Банкротство подрядчика РЭА «Минэнерго» Как выяснил CNews, Российское энергетическое агентство при Минэнерго (РЭА<
18.06.2021 Проблемный госзаказчик обвинил ИТ-компанию в двукратном завышении цены «железа», которую сам же и установил

бычные претензии госзаказчика Как выяснил CNews, Российское энергетическое агентство при Минэнерго (РЭА) не сумело доказать в суде, что компания «Софтлайн» поставила ей железо по цене, которая

09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита»

е-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Анатолий Тихонов возглавлял ФГБУ РЭА Минэнерго в 2014-2019 гг., и был назначен заместителем министра энергетики в июле 2019 г.
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела

гетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) Минэнерго Игоря Кожуховского и ряда других чиновников прошли обыски в рамках уголовного

01.09.2017 Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД

в затягивать судебную тяжбу с непосредственным заказчиком госинформсистемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК), которым выступает ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго (РЭА). Это заморозило для проекта порядка 47 млн руб., выделенных государством на СХД для резервирующего контура ГИС. Была ли в итоге собрана эта СХД, CNews выяснить не удалось. Теоретически у <
16.05.2017 Власти обвинили РЭА Минэнерго в срыве миллиардного проекта ГИС ТЭК

ы. Обязанность по ее созданию возложена государством на ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) при Минэнерго. Исполнителем главного 607-миллионного контракта в конце 2014 г. по итогам
29.03.2017 Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов

юченным в октябре 2014 г. между ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики (РЭА) и «Ланитом», работы должны были быть приняты заказчиком до 1 октября 2015 г., однако по

23.11.2015 Запуск 600-миллионной ГИС ТЭК задержан на неопределенный срок

азчику — Федеральному государственному бюджетному учреждению «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики — до сих пор. Напомним, речь идет о системе, предназначенной для
22.12.2014 «Ланит» разработал рабочую модель ГИС ТЭК для РЭА

Российское энергетическое агентство (ФГБУ РЭА) Минэнерго России завершило работу по созданию рабочей модели ГИС ТЭК (государственная ин
30.10.2014 Контракт на создание ГИС ТЭК заключен, но битва продолжается

(ФАС) была рассмотрена жалоба компании R-Style на действия «Российского энергетического агентства» (РЭА) Минэнерго при проведении им конкурса на создание государственной информационной системы

29.10.2014 Два участника тендера по созданию ГИС ТЭК подали жалобы в ФАС

конкурса Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики РФ на создание государственной информационной системы топливно-э
17.10.2014 В битве за ГИС ТЭК определен победитель

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики РФ подвело итоги конкурса на выполнение научно-исследовательских
08.10.2014 Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики РФ объявило конкурс на выполнение научно-исследовательских и опы
29.07.2010 IT Energy обеспечит ИТ-сопровождение деятельности «Российского энергетического агентства» и Минэнерго

о заключении контракта на аутсорсинговое ИТ-обслуживание с «Российским энергетическим агентством» (РЭА), подведомственной организацией Министерства энергетики РФ. В рамках контракта IT Energy

28.11.2008 IBS Platformix создает ИТ-инфраструктуру для РЭА им. Г.В. Плеханова

Компания IBS Platformix развернет информационно-технологическую инфраструктуру в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (РЭА). На ее основе в вузе будет реализован инновационный образовательный проект – создана «Сетевая учебная корпорация», разработанная совместно специалистами РЭА и IBS. Проект призван вы
30.04.2008 РЭА им. Г.В.Плеханова объявила конкурс по выбору ИТ-подрядчика

сбюджета, выделяется до 55 342 000 руб. Выполнить все работы необходимо в период с момента заключения государственного контракта по сентябрь 2008 г. Выдавать конкурсную документацию в письменном виде РЭА им. Г.В.Плеханова планирует по 29 мая, завершить прием заявок - 30 числа. Приступить к рассмотрению предложений участников размещения заказа собирается 12 июня. Ключевую роль при этом сыгра
25.03.2008 IBS создает «Сетевую учебную корпорацию» для РЭА им. Плеханова

емы «Сетевая учебная корпорация», призванной стать основной для новой формы практико-ориентированного обучения (виртуальных тренажеров) студентов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (РЭА). Благодаря этой системе РЭА станет первым вузом, где обеспечат полноценное обучение работе с бизнес-приложениями студентов-экономистов. «Внедряемые в РЭА технологии особенно

30.10.2007 РЭА им. Г.В.Плеханова ищет поставщика оборудования и ПО

Российская экономическая академия (РЭА) им. Г.В.Плеханова объявила о проведении открытого конкурса №286к-2996 по выбору поставщика оборудования и программного обеспечения в рамках реализации приоритетного национального проекта «
17.07.2007 РЭА им. Г.В. Плеханова закупает оборудование и ПО: открытый конкурс

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (РЭА) объявила открытый конкурс № 271к-770, по итогам которого выберет ИТ-поставщика. Победителю, в частности, будет необходимо выполнить поставку и установку оборудования и ПО для развития сист
29.06.2007 РЭА им. Г.В. Плеханова создает ИС «Сетевая учебная корпорация»

Российская экономическая академия (РЭА) им. Г.В. Плеханова объявила открытый конкурс № 265к-393, по итогам которого определит ИТ-подрядчика. В частности, победителю конкурса предстоит выполнить работы по созданию информационной

27.06.2007 РЭА им. Г.В. Плеханова проводит конкурс: выбор ИТ-подрядчиков

Российская экономическая академия (РЭА) им. Г.В. Плеханова объявила о проведении открытого конкурса № 265к-1486, в рамках которого выберет ИТ-подрядчиков. Конкурс разыгрывает 5 лотов, каждый из которых связан с поставкой и устан
24.07.2001 "Пилот" и РЭА им. Г.В. Плеханова будут знакомить студентов с современными ИТ для розничной торговли

я российский системный интегратор и дистрибьютор в области розничной торговли, корпорация "Пилот", назвала имена трех выпускников Института товароведения и торговли Российской Экономической Академии (РЭА) им. Г.В. Плеханова - лауреатов поощрительных премий "Пилота" за лучшие дипломные работы 2001 года по направлению "Актуальные вопросы менеджмента в торговле". Кроме того, "Пилот" и РЭА


Минэнерго РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 23
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 6
Телеком-защита 53 5
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 5
Информзащита 856 5
Крок - Croc 1815 5
9014 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1585 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 3
ИССБ - Информационные системы связи и безопасности 3 3
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 22 3
Артекс Технолоджи - Артекс Консалтинг - Артекс Нефтегаз 6 3
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 3
Ростелеком 10320 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 214 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 2
Esri 171 2
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 2
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
Бест Софт ПКФ 8 2
Ростех - Контур ТПО - Контур Томское производственное объединение 4 2
UIPath 108 2
Pentaho 62 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Газинформсервис - ГИС 414 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 2
Восход ФГБУ НИИ 685 2
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 157 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 157 1
Nikon 635 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 6
Газпром нефть 670 5
Газпром ПАО 1418 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1483 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 4
Роснефть НК - нефтяная компания 529 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 4
Энергоэффективность Фонд НКО 3 3
Транснефть 323 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 3
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 2
Держава АКБ 41 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 2
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 2
Русэнергосбыт 10 2
Энергосетьпроект Институт 4 2
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 2
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 8 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 2
Татнефть 238 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 2
Сургутнефтегаз - СНГ 278 2
Газпром трансгаз 154 2
Деловые Линии ГК 79 2
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 64 2
РесурсТранс 16 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 2
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 24 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 354 41
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3450 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1081 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3531 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 2
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
Администрация Рязани 13 1
РСЭЭ - Российский союз энергоэффективности 3 3
Единая Россия - Политическая партия 316 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 2
ГосИнформСистемы 155 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 30
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2475 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4833 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18260 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 5
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 4
Стандартизация - Standardization 2243 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5934 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 4
IBS - Сетевая учебная корпорация ИС 3 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 2
Intersoft Lab - Референт 156 2
1С Энергетика 9 2
Linux OS 10924 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 545 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 1
ELMA BPM 36 1
ANSYS Fluent 5 1
BIA Technologies - Sunrise BPMS 9 1
ELMA RPA 8 1
Datadvance pSeven 13 1
Top Systems - T-Flex PLM 25 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
K2 REST API 1 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 23 1
UiPath Studio - Uipath StudioX 3 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 1
ТЕСИС FlowVision 10 1
ANSYS CFX 6 1
Mandriva Linux 85 1
Honeywell Metrologic 52 1
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 19 1
IBM Smarter Commerce 12 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Щербов Роман 15 13
Тихонов Анатолий 19 10
Кожуховский Игорь 10 7
Текслер Алексей 30 7
Серебряков Виктор 56 6
Инюцын Антон 17 6
Медведев Дмитрий 1662 6
Бартенева Мария 32 5
Подольская Екатерина 9 5
Цветков Юрий 9 4
Шпак Василий 263 4
Кравченко Константин 98 4
Макаров Владимир 76 4
Каримов Руслан 42 3
Пшыченко Дмитрий 20 3
Кукшев Вячеслав 13 3
Егоркин Дмитрий 3 3
Рыжков Роман 5 3
Удинцев Игорь 3 3
Новак Александр 32 3
Овчинников Сергей 49 3
Козлов Михаил 175 3
Полещук Александр 8 2
Зубков Александр 7 2
Калюжный Игорь 27 2
Суханов Алексей 6 2
Сапон Алексей 2 2
Савин Алексей 2 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 5 2
Щеканов Александр 8 2
Строкович Антон 53 2
Гревцев Владимир 22 2
Горемульта Андрей 8 2
Чернов Дмитрий 18 2
Петров Владимир 19 2
Бандурин Гаральд 15 2
Кудрявцев Андрей 13 2
Смоляров Дмитрий 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 157147 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 785 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18243 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 3
Европа 24649 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 2
Беларусь - Белоруссия 6038 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2110 2
Бельгия - Королевство 1169 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1672 1
Румыния - Бухарест 54 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 66 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1597 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 1
Германия - Федеративная Республика 12943 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1335 1
Европа Восточная 3122 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Ближний Восток 3033 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 861 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 892 1
Россия - ЦФО - Курская область 699 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 50
Энергетика - Energy - Energetically 5531 40
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1354 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 19
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 15
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 10
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3736 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 5
Образование в России 2562 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 4
Аудит - аудиторский услуги 3115 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
ОКР - Опытно-конструкторские работы 211 4
НКО - Некоммерческая организация 591 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Ведомости 1244 1
Известия ИД 708 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
ARC Advisory Group 20 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 9
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 8
РАН - Российская академия наук 2015 7
ТГУ - Томский государственный университет 210 4
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 3 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 22 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 2
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 16 1
Государственный Русский музей 51 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Минюст РФ - РПА - Российская правовая академия 6 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 13 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1265 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 669 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Рубин НИИ 9 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 6
Ярославский энергетический форум 3 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Евразийский аэрокосмический конгресс 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
