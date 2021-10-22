Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс

Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа льства были арестованы экс-замминистра Минэнерго, сотрудники Российского энергетического агентства (РЭА) при министерстве и топ-менеджеры «Ланита», который занимался созданием ГИС. Как рассказа

«Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой Банкротство подрядчика РЭА «Минэнерго» Как выяснил CNews, Российское энергетическое агентство при Минэнерго (РЭА<

Проблемный госзаказчик обвинил ИТ-компанию в двукратном завышении цены «железа», которую сам же и установил бычные претензии госзаказчика Как выяснил CNews, Российское энергетическое агентство при Минэнерго (РЭА) не сумело доказать в суде, что компания «Софтлайн» поставила ей железо по цене, которая

Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита» е-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Анатолий Тихонов возглавлял ФГБУ РЭА Минэнерго в 2014-2019 гг., и был назначен заместителем министра энергетики в июле 2019 г.

Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела гетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) Минэнерго Игоря Кожуховского и ряда других чиновников прошли обыски в рамках уголовного

Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД в затягивать судебную тяжбу с непосредственным заказчиком госинформсистемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК), которым выступает ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго (РЭА). Это заморозило для проекта порядка 47 млн руб., выделенных государством на СХД для резервирующего контура ГИС. Была ли в итоге собрана эта СХД, CNews выяснить не удалось. Теоретически у <

Власти обвинили РЭА Минэнерго в срыве миллиардного проекта ГИС ТЭК ы. Обязанность по ее созданию возложена государством на ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) при Минэнерго. Исполнителем главного 607-миллионного контракта в конце 2014 г. по итогам

Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов юченным в октябре 2014 г. между ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики (РЭА) и «Ланитом», работы должны были быть приняты заказчиком до 1 октября 2015 г., однако по

Запуск 600-миллионной ГИС ТЭК задержан на неопределенный срок азчику — Федеральному государственному бюджетному учреждению «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики — до сих пор. Напомним, речь идет о системе, предназначенной для

«Ланит» разработал рабочую модель ГИС ТЭК для РЭА Российское энергетическое агентство (ФГБУ РЭА) Минэнерго России завершило работу по созданию рабочей модели ГИС ТЭК (государственная ин

Контракт на создание ГИС ТЭК заключен, но битва продолжается (ФАС) была рассмотрена жалоба компании R-Style на действия «Российского энергетического агентства» (РЭА) Минэнерго при проведении им конкурса на создание государственной информационной системы

Два участника тендера по созданию ГИС ТЭК подали жалобы в ФАС конкурса Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики РФ на создание государственной информационной системы топливно-э

В битве за ГИС ТЭК определен победитель Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики РФ подвело итоги конкурса на выполнение научно-исследовательских

Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики РФ объявило конкурс на выполнение научно-исследовательских и опы

IT Energy обеспечит ИТ-сопровождение деятельности «Российского энергетического агентства» и Минэнерго о заключении контракта на аутсорсинговое ИТ-обслуживание с «Российским энергетическим агентством» (РЭА), подведомственной организацией Министерства энергетики РФ. В рамках контракта IT Energy

IBS Platformix создает ИТ-инфраструктуру для РЭА им. Г.В. Плеханова Компания IBS Platformix развернет информационно-технологическую инфраструктуру в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (РЭА). На ее основе в вузе будет реализован инновационный образовательный проект – создана «Сетевая учебная корпорация», разработанная совместно специалистами РЭА и IBS. Проект призван вы

РЭА им. Г.В.Плеханова объявила конкурс по выбору ИТ-подрядчика сбюджета, выделяется до 55 342 000 руб. Выполнить все работы необходимо в период с момента заключения государственного контракта по сентябрь 2008 г. Выдавать конкурсную документацию в письменном виде РЭА им. Г.В.Плеханова планирует по 29 мая, завершить прием заявок - 30 числа. Приступить к рассмотрению предложений участников размещения заказа собирается 12 июня. Ключевую роль при этом сыгра

IBS создает «Сетевую учебную корпорацию» для РЭА им. Плеханова емы «Сетевая учебная корпорация», призванной стать основной для новой формы практико-ориентированного обучения (виртуальных тренажеров) студентов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (РЭА). Благодаря этой системе РЭА станет первым вузом, где обеспечат полноценное обучение работе с бизнес-приложениями студентов-экономистов. «Внедряемые в РЭА технологии особенно

РЭА им. Г.В.Плеханова ищет поставщика оборудования и ПО Российская экономическая академия (РЭА) им. Г.В.Плеханова объявила о проведении открытого конкурса №286к-2996 по выбору поставщика оборудования и программного обеспечения в рамках реализации приоритетного национального проекта «

РЭА им. Г.В. Плеханова закупает оборудование и ПО: открытый конкурс Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (РЭА) объявила открытый конкурс № 271к-770, по итогам которого выберет ИТ-поставщика. Победителю, в частности, будет необходимо выполнить поставку и установку оборудования и ПО для развития сист

РЭА им. Г.В. Плеханова создает ИС «Сетевая учебная корпорация» Российская экономическая академия (РЭА) им. Г.В. Плеханова объявила открытый конкурс № 265к-393, по итогам которого определит ИТ-подрядчика. В частности, победителю конкурса предстоит выполнить работы по созданию информационной

РЭА им. Г.В. Плеханова проводит конкурс: выбор ИТ-подрядчиков Российская экономическая академия (РЭА) им. Г.В. Плеханова объявила о проведении открытого конкурса № 265к-1486, в рамках которого выберет ИТ-подрядчиков. Конкурс разыгрывает 5 лотов, каждый из которых связан с поставкой и устан