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ELMA BPM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.10.2026 Банк «Агророс» запустил пилот на ELMA365 КЭДО: переход без остановки бизнеса 1
12.09.2025 Fast Bank ускорил кредитование и внутренние процессы с помощью BPM-системы Elma 2
30.05.2025 Как микросервисы в low-code позволяют создавать системы с высокой нагрузкой и множеством бизнес-направлений 1
06.09.2024 «Хатбер-М» автоматизировала продажи и маркетинг с помощью Elma365 CRM 1
08.08.2024 МТС улучшила обслуживание бизнес-клиентов за счет ИИ и low-code-платформы 1
25.10.2023 BIA Technologies подготовила комплексное исследование ведущих российских BPM-систем 1
30.11.2022 Выручка поставщиков BPM-систем увеличилась более, чем на треть 1
17.05.2022 TEGRUS и ELMA реализуют проекты по импортозамещению 1
12.05.2022 Tegrus и Elma реализуют проекты по импортозамещению 1
28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
22.12.2020 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем 1
03.11.2020 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем 1
23.10.2020 Андрей Чепакин, ELMA: Справедливая цена именной лицензии BPM — 10 тыс. рублей 2
22.10.2020 Андрей Чепакин, ELMA -

Бизнес стремится менять сотрудников на RPA и искусственный интеллект

 1
29.07.2020 GS Nanotech автоматизировала бизнес-процессы в BPM-системе ELMA 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
30.01.2019 Банк «Агророс» автоматизировал финансового мониторинга на платформе ELMA BPM 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 2
22.11.2017 «Апс Энергия Рус» автоматизирует сопровождение заказов в BPM-системе ELMA 1
24.10.2017 Как управлять бизнес-процессами при цифровой трансформации? 1
14.07.2017 Инжиниринговая компания «АСЭ» автоматизирует бизнес-процессы с помощью BPM-системы ELMA 1
15.06.2017 ELMA представила новую версию BPM-системы для управления бизнес-процессами 2
29.09.2016 Какого эффекта ждет бизнес от BPM? 2
27.09.2016 Sercons автоматизирует деятельность на базе Elma BPM 1
05.07.2016 «ЦМД-софт» пополнила свой продуктовый портфель решениями Elma 2
01.07.2016 Обновлена система управления бизнес-процессами Elma 1
11.05.2016 «Третий Трест» автоматизировал согласование форм капитального строительства на базе Elma BPM 2
26.02.2016 BPM: в России все еще описывают процессы, а не меняют 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
30.06.2014 Российские системы для управления бизнес-процессами набирают популярность 2
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
30.10.2013 ELMA = бизнес-процессы + эффективность 3
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
27.04.2009 ELMA - новое быстрое и легкое решение на рынке СЭД 1

Публикаций - 37, упоминаний - 47

ELMA BPM и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 307 35
9790 6
Comindware - Колловэар 210 5
K2 - К2РУ - SourceCode 159 4
Microsoft Corporation 25919 4
Terrasoft - Террасофт 206 4
ЦМД-Софт 47 3
SAP SE 5635 3
IBM - International Business Machines Corp 9723 3
Oracle Corporation 7127 3
Directum - Директум 1297 3
Docsvision - ДоксВижн 1063 3
Системы документооборота 524 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 182 2
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 2
КСК Технологии 48 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 251 2
Rondem - Рондем 6 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 158 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 19 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
Открытые технологии 733 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
BPMteam 2 1
Логика BPM 49 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 1
Alfresco Software 156 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 62 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
ПитерСофт 15 1
Metasonic AG 23 1
Парадигма 172 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9167 3
СБ Банк - Судостроительный банк 59 2
Почта России ПАО 2407 2
Газпром ПАО 1499 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 637 2
Газпром нефть 752 2
Uber 366 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 510 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 1
Веста 52 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Агророс Банк 7 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Meta Group 54 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 102 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 19 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 124 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 9 1
ТОР Холдинг - ПКРВ НПО - Научно-производственного объединение программных комплексов реального времени 2 1
Sercons - Серконс - Инновация ЛО - Инновация Лаборатория оборудования 3 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Платонов и Партнеры 1 1
Хатбер-М 1 1
Biocodex - Биокодекс 12 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
Третий Трест ГК 1 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 1
ГПБ - Газпромбанк 1302 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1922 1
Федеральное казначейство России 1966 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14151 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2909 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5817 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5923 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 249 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6743 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 370 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 95 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 85 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12582 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37123 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14193 22
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8479 21
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4563 5
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13417 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4418 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10420 4
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 215 6
ELMA CRM 4 4
ELMA KPI 5 4
Microsoft Office 4261 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 824 4
ELMA RPA 8 3
Software AG - ARIS Platform 181 3
ELMA ECM 8 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 3
БИАТЕХ - Sunrise BPMS 12 2
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 2
СТУ - Business Studio 22 2
ELMA Проекты+ 2 2
Microsoft Outlook 1511 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1743 2
Microsoft Visio - MS Visio 196 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 85 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 279 2
Примо РПА - Primo RPA 53 1
CSBI - ROOMY bots RPA - Руми 23 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
UiPath Studio - Uipath StudioX 3 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
ЕМИАС Электронный рецепт 91 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 34 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Terrasoft Creatio Studio 3 1
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 1
ELMA Framework 3 1
ELMA Intelligent Automation 2 1
FIS Platform - no-code платформа 23 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 6 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 315 1
Чепакин Андрей 27 7
Трефилов Алексей 49 5
Будин Алексей 22 4
Макаров Станислав 118 3
Коптелов Андрей 147 3
Холинов Андрей 18 3
Вагнер Юлия 12 2
Погодаев Александр 8 2
Елиферов Виталий 10 2
Долженкова Наталья 48 2
Бочкарев Владимир 15 2
Копаев Геннадий 16 2
Волков Максим 34 2
Борисов Алексей 33 2
Бутыркин Вячеслав 14 2
Костерева Катерина 15 1
Попов Геннадий 21 1
Черепанова Ольга 2 1
Каменнова Мария 45 1
Алешин Александр 4 1
Рубцов Юрий 7 1
Гуральников Сергей 164 1
Аншина Марина 79 1
Моренко Игорь 2 1
Херсонцев Алексей 93 1
Бетсис Павел 101 1
Литвинов Павел 23 1
Тихонов Андрей 43 1
Силкина Елена 15 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
Бабинцев Василий 24 1
Панова Мария 1 1
Ильина Мария 9 1
Сапон Алексей 2 1
Кудинов Алексей 7 1
Котиков Александр 5 1
Давыдкина Мария 2 1
Лосев Сергей 46 1
Строкович Антон 53 1
Драчев Никита 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 169631 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48360 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14899 4
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Европа 25064 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8734 2
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Казахстан - Республика 6160 1
Земля - планета Солнечной системы 10937 1
Азия - Азиатский регион 5970 1
Армения - Республика 2485 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19895 1
Индия - Bharat 5931 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3540 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3404 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3261 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 851 1
Украина 7985 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1864 1
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1324 1
Европа Западная 1499 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 776 1
Россия - Крайний Север 362 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 952 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 762 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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