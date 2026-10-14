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ELMA BPM
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 37, упоминаний - 47
ELMA BPM и организации, системы, технологии, персоны:
|Чепакин Андрей 27 7
|Трефилов Алексей 49 5
|Будин Алексей 22 4
|Макаров Станислав 118 3
|Коптелов Андрей 147 3
|Холинов Андрей 18 3
|Вагнер Юлия 12 2
|Погодаев Александр 8 2
|Елиферов Виталий 10 2
|Долженкова Наталья 48 2
|Бочкарев Владимир 15 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Волков Максим 34 2
|Борисов Алексей 33 2
|Бутыркин Вячеслав 14 2
|Костерева Катерина 15 1
|Попов Геннадий 21 1
|Черепанова Ольга 2 1
|Каменнова Мария 45 1
|Алешин Александр 4 1
|Рубцов Юрий 7 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Аншина Марина 79 1
|Моренко Игорь 2 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Бетсис Павел 101 1
|Литвинов Павел 23 1
|Тихонов Андрей 43 1
|Силкина Елена 15 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Панова Мария 1 1
|Ильина Мария 9 1
|Сапон Алексей 2 1
|Кудинов Алексей 7 1
|Котиков Александр 5 1
|Давыдкина Мария 2 1
|Лосев Сергей 46 1
|Строкович Антон 53 1
|Драчев Никита 10 1
|ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
|Открытые системы ИД 178 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484244, в очереди разбора - 722455.
Создано именных указателей - 203943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484244, в очереди разбора - 722455.
Создано именных указателей - 203943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.