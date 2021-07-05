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BCG
Boston Consulting Group


05.07.2021 Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании 1
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
15.10.2020 Исследование: 95% европейских руководителей считают трансформацию рабочих процессов главным вопросом бизнеса 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 3
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам 1
27.01.2020 В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов 1
20.01.2020 Роботизация (робототехника) как услуга 1
20.01.2020 «Яндекс.Деньги» добавили Google Pay в свои сервисы для сбора средств 1
18.12.2019 Центробанк собирается запустить «убийцу» Apple Pay и Google Pay 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
22.11.2019 Аналитика «МТС банка»: популярность бесконтактных платежей со смартфонов в России удвоилась в 2019 году 1
19.06.2019 Россия вошла в топ стран, наиболее привлекательных для ИТ-шников 1
20.05.2019 В финале «Криптонит Startup Challenge» лучшими стали московские стартапы ИБРиС и Iris Devices 1
15.03.2019 Россияне поставят в США ТВ-приставку с распознаванием лиц 1
13.03.2019 Россия ворвалась в топ-3 по росту любви граждан к электронным госуслугам 2
04.02.2019 Главы крупнейших корпораций России отберут технологические проекты в рамках «Криптонит startup challenge» 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
19.06.2017 «Корус Консалтинг» предоставила решение Loymax для автоматизации программ лояльности ритейла 1
09.02.2017 «Микрон» поставит RFID-маркировку российскому производителю керамических изделий 1
20.01.2017 В России создан язык для «общения» промышленных роботов 1
25.12.2015 ИТ для бизнес-анализа: почему не все проекты взлетают 1
20.07.2015 Крейг Арнольд назначен на пост президента и главного операционного директора Eaton 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 2
13.11.2014 Технологические тренды нового времени: видение Microsoft 1
27.05.2014 Китай отказывается от серверов IBM из-за подозрений в шпионаже 1
25.03.2014 Глобальная экономия от использования е-паспортов к 2020 г. составит $50 млрд. 1
21.11.2013 BCG: ИТ играют ключевую роль в росте среднего и малого бизнеса и создании новых рабочих мест 3
29.07.2013 Решат ли госуслуги «цифровое неравенство» в России? 1
28.03.2013 Из «Почты России» увольняется ИТ-директор 1
25.03.2013 Оборот e-commerce России в 4,5 раза ниже оборота Amazon 1
14.02.2013 В Москве пройдет брифинг глав компаний топ-200 потребрынка России 1
07.11.2012 У «Почты России» появилась ИТ-стратегия 3
06.03.2012 CEO Yahoo проведет крупнейшее в истории сокращение, уволит тысячи человек 1
31.01.2012 В Apple назначен новый вице-президент по ритейлу 1
06.12.2011 Бизнес-форум IBM 2011 в Сколково: прямая трансляция 7 декабря 1
16.06.2011 Облачный ЭДО: Россия стоит перед прорывом 1
19.05.2011 Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году 2
19.04.2011 Ozon.ru возглавила молодая француженка 2

Публикаций - 43, упоминаний - 53

BCG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 10
SAP SE 3220 9
VK - Mail.ru Group 2487 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
Google LLC 7177 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
Samsung Electronics 5730 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 4
IBM 3557 3
Криптонит ГК - Kryptonite 30 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
USM Management 7 2
Cisco Systems 2056 2
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
IBM Европа 7 1
Brocade Communications Systems 143 1
Pegasystems 29 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Астерос - Asteros 531 1
Zoom TV 1 1
Ramax - Рамакс 62 1
Белый Ветер Цифровой 117 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Iris Devices 1 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Transas - Транзас ГК 60 1
Chatme.ai - Чатми Аи 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Sugar Help 1 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима 50 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Dell EMC 2419 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Almaz Capital Partners 118 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
BCG Digital Ventures 2 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
DST Global 165 1
Геобанк КБ 30 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 4 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 5 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
Распадская угольная компания 5 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
Visa International 1346 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1579 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Аэрофлот 493 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Tesla Motors 241 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Яндекс.Еда 93 1
МТС банк 254 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Nestle - Нестле 64 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство РФ 2208 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
4CIO 12 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
Big Data - Большие данные 1136 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Умные очки - смарт очки - Smart glasses 10 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Google Android 10751 4
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Apple Pay 385 3
Apple iOS 5742 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
Samsung Pay 238 2
Hitachi UCP Advisor - Hitachi Unified Compute Platform Advisor 18 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
SAP Business Suite 65 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
IBM WebSphere 80 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
Jooble.org 3 1
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 1
Apple CarPlay 28 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Azure 1171 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Google Android TV 173 1
Microsoft Skype 1477 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Teams 214 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Черепенников Антон 52 4
Стрешинский Иван 33 3
Добродеев Борис 83 3
Галицкий Александр 82 3
Сахненко Сергей 71 2
Вермишян Геворк 61 2
Бутенко Владислав 4 2
Бакланов Михаил 2 1
Есекеев Куанышбек 33 1
Уваров Алексей 11 1
Савельев Виталий 36 1
Кириенко Сергей 26 1
Вировиц Юрий 6 1
Фролкин Михаил 7 1
Андрющенко Светлана 7 1
Шевченко Игорь 10 1
Сидорюк Алексей 5 1
Вакурин Максим 1 1
Катлер Александр 2 1
Сидоренко Валерий 8 1
Окулов Валерий 5 1
Лобов Сергей 15 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Дегтярева Наталия 8 1
Yoshida Hubert - Йошида Хьюберт 3 1
Натрусов Артем 121 1
Сыкулев Андрей 57 1
Каримов Ринат 28 1
Мишустин Михаил 302 1
Левин Леонид 83 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Васильева Татьяна 5 1
Кирюшин Сергей 52 1
Глазков Александр 57 1
Бычков Александр 39 1
Дворкович Аркадий 169 1
Кириченко Игорь 41 1
Сабынин Андрей 23 1
Кириенко Владимир 38 1
Вагизов Руслан 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Индия - Республика 2181 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 6
Европа 3788 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Франция - Французская Республика 2143 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Казахстан - Республика 2650 3
Россия - Томск 452 2
Германия - Берлин 360 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Европа Западная 618 2
Украина 3398 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Ангола 21 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Литва - Литовская Республика 332 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Казахстан - Алматы 265 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Сербия - Республика 129 1
Перу - Республика 96 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Персидский залив 45 1
Никарагуа - Республика 31 1
Япония 2811 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
РИА Новости 654 1
Gartner 2197 2
The Network 3 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Research and Markets 17 1
Forrester Research 388 1
Frost & Sullivan 101 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
eMarketer 77 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
Академгородок Новосибирск 29 1
Криптонит Startup Challenge 13 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770318, в очереди разбора - 674000.
Создано именных указателей - 46354.
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