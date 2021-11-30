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BCG Boston Consulting Group
СОБЫТИЯ
|30.11.2021
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Две трети ИТ-специалистов готовы бежать из России
ИТ-компании без представительства в России. Таковых, согласно исследованию консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), набралось 80%. Опрос проводился при участии глобального альянс
|21.11.2013
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BCG: ИТ играют ключевую роль в росте среднего и малого бизнеса и создании новых рабочих мест
применения информационных технологий и роста от лидеров малого бизнеса», проведенное компанией The Boston Consulting Group (BCG) показало, что на стадиях становления и роста, такие компании в
|29.02.2012
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Исследование: смартфон – самый популярный инструмент у врачей после стетоскопа
Новое исследование The Boston Consulting Group и Telenor Group показало, что технология мобильного здравоохранения (
|19.05.2011
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Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году
оптимистичному сценарию, сообщается в результатах исследования «Россия онлайн», подготовленного The Boston Consulting Group (BCG). По доле интернет-экономики в ВВП Россия в настоящее время нахо
|13.03.2007
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Туберкулез: старые вакцины эффективнее новых
мм микобактерии туберкулёза, созданный двумя годами ранее французский микробиологом А.Кальметтом и ветеринарным врачом К.Герен. По имени изобретателей штамм получил название "бациллы Кальмета-Герена (BCG - Bacilles Calmette - Guerin). На самом деле вакцина представлена не одним, а несколькими штаммами. Все они имеют один источник, но культивирование бактерий происходит в различных лаборатор
|16.11.2001
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Boston Consulting Group: обзор рынка e-commerce Латинской Америки
Компания Boston Consulting Group (BCG) объявила о подведении итогов традиционного ежегодного исследова
|10.07.2001
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Интернет-коммерция: "электронные тигры" Азии
все возрастает. Рост этого рынка, согласно исследованиям, превышает 100% в год. По данным компании Boston Consulting Group, успех виртуальных розничных магазинов в Японии, Австралии, Тайване,
|04.06.2001
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Исследование BCG: для электронных магазинов все только начинается
ывод нового ежегодного исследования Shop.org "Состояние электронной торговли 4.0", проведенного The Boston Consulting Group (BCG). Североамериканский рынок электронной торговли возрастет в 2001
|30.05.2001
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Традиционные компании перехватывают инициативу на европейском рынке B2B
сокращение времени проведения сделок," - отмечает Генри Элкингтон (Henry Elkington), вице-президент BCG и один из авторов отчета. - "Однако то, что мы наблюдаем сейчас - лишь начало. Реальная ц
|18.09.2000
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Оборот американского В2В сектора электронной коммерции в 2004 году составит $4,8 трлн.
Согласно последнему исследованию The Boston Consulting Group (BCG), электронная коммерция в секторе B2B развивается быстрыми темпа
|15.05.2000
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38% электронных магазинов в США приносят прибыль
нию, не все онлайновые магазины приносят убытки, гласит заключение, сделанное компаниями Shop.org и Boston Consulting Group, в обзоре по результатам исследования 412-ти основных электронных маг
|25.11.1998
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Доход от онлайновых продаж за первое полугодие в США составил 4,4 млрд долларов
рговли в США превзойдет 13 млрд долларов. Такие цифры назвала компания The Boston Consulting Group (BCG), подведя итоги исследования, проведенного не так давно по заказу организации онлайновых
BCG и организации, системы, технологии, персоны:
|Черепенников Антон 86 4
|Бутенко Владислав 4 4
|Натрусов Артем 313 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Добродеев Борис 97 3
|Галицкий Александр 123 3
|Кирюшин Сергей 91 3
|Стрешинский Иван 38 3
|Мишустин Михаил 787 2
|Сахненко Сергей 91 2
|Вермишян Геворк 67 2
|Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 2
|Савельев Виталий 55 2
|Сварник Павел 37 2
|Окулов Валерий 7 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Дегтярева Наталия 19 2
|Бетсис Павел 101 2
|Селезнев Денис 31 2
|Ritter Paul - Риттер Пол 5 2
|Butler Steve - Батлер Стив 5 2
|Кичко Дмитрий 69 1
|Каримов Ринат 35 1
|Левин Леонид 134 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Лящ Михаил 49 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Хасис Лев 105 1
|Васильева Татьяна 10 1
|Глазков Александр 151 1
|Белоусов Максим 109 1
|Бойко Елена 152 1
|Паршин Максим 323 1
|Бычков Александр 41 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Кузнецов Станислав 162 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Панченко Иван 197 1
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