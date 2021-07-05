Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BCG
Boston Consulting Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 53
BCG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черепенников Антон 52 4
|Стрешинский Иван 33 3
|Добродеев Борис 83 3
|Галицкий Александр 82 3
|Сахненко Сергей 71 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Бутенко Владислав 4 2
|Бакланов Михаил 2 1
|Есекеев Куанышбек 33 1
|Уваров Алексей 11 1
|Савельев Виталий 36 1
|Кириенко Сергей 26 1
|Вировиц Юрий 6 1
|Фролкин Михаил 7 1
|Андрющенко Светлана 7 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Сидорюк Алексей 5 1
|Вакурин Максим 1 1
|Катлер Александр 2 1
|Сидоренко Валерий 8 1
|Окулов Валерий 5 1
|Лобов Сергей 15 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Дегтярева Наталия 8 1
|Yoshida Hubert - Йошида Хьюберт 3 1
|Натрусов Артем 121 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Каримов Ринат 28 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Левин Леонид 83 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Васильева Татьяна 5 1
|Кирюшин Сергей 52 1
|Глазков Александр 57 1
|Бычков Александр 39 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Сабынин Андрей 23 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Вагизов Руслан 13 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|РИА Новости 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770318, в очереди разбора - 674000.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770318, в очереди разбора - 674000.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru