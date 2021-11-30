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BCG Boston Consulting Group

BCG - Boston Consulting Group

СОБЫТИЯ


30.11.2021 Две трети ИТ-специалистов готовы бежать из России

ИТ-компании без представительства в России. Таковых, согласно исследованию консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), набралось 80%. Опрос проводился при участии глобального альянс
21.11.2013 BCG: ИТ играют ключевую роль в росте среднего и малого бизнеса и создании новых рабочих мест

применения информационных технологий и роста от лидеров малого бизнеса», проведенное компанией The Boston Consulting Group (BCG) показало, что на стадиях становления и роста, такие компании в

29.02.2012 Исследование: смартфон – самый популярный инструмент у врачей после стетоскопа

Новое исследование The Boston Consulting Group и Telenor Group показало, что технология мобильного здравоохранения (
19.05.2011 Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году

оптимистичному сценарию, сообщается в результатах исследования «Россия онлайн», подготовленного The Boston Consulting Group (BCG). По доле интернет-экономики в ВВП Россия в настоящее время нахо
13.03.2007 Туберкулез: старые вакцины эффективнее новых

мм микобактерии туберкулёза, созданный двумя годами ранее французский микробиологом А.Кальметтом и ветеринарным врачом К.Герен. По имени изобретателей штамм получил название "бациллы Кальмета-Герена (BCG - Bacilles Calmette - Guerin). На самом деле вакцина представлена не одним, а несколькими штаммами. Все они имеют один источник, но культивирование бактерий происходит в различных лаборатор
16.11.2001 Boston Consulting Group: обзор рынка e-commerce Латинской Америки

Компания Boston Consulting Group (BCG) объявила о подведении итогов традиционного ежегодного исследова
10.07.2001 Интернет-коммерция: "электронные тигры" Азии

все возрастает. Рост этого рынка, согласно исследованиям, превышает 100% в год. По данным компании Boston Consulting Group, успех виртуальных розничных магазинов в Японии, Австралии, Тайване,

04.06.2001 Исследование BCG: для электронных магазинов все только начинается

ывод нового ежегодного исследования Shop.org "Состояние электронной торговли 4.0", проведенного The Boston Consulting Group (BCG). Североамериканский рынок электронной торговли возрастет в 2001
30.05.2001 Традиционные компании перехватывают инициативу на европейском рынке B2B

сокращение времени проведения сделок," - отмечает Генри Элкингтон (Henry Elkington), вице-президент BCG и один из авторов отчета. - "Однако то, что мы наблюдаем сейчас - лишь начало. Реальная ц
18.09.2000 Оборот американского В2В сектора электронной коммерции в 2004 году составит $4,8 трлн.

Согласно последнему исследованию The Boston Consulting Group (BCG), электронная коммерция в секторе B2B развивается быстрыми темпа
15.05.2000 38% электронных магазинов в США приносят прибыль

нию, не все онлайновые магазины приносят убытки, гласит заключение, сделанное компаниями Shop.org и Boston Consulting Group, в обзоре по результатам исследования 412-ти основных электронных маг
25.11.1998 Доход от онлайновых продаж за первое полугодие в США составил 4,4 млрд долларов

рговли в США превзойдет 13 млрд долларов. Такие цифры назвала компания The Boston Consulting Group (BCG), подведя итоги исследования, проведенного не так давно по заказу организации онлайновых


Публикаций - 117, упоминаний - 159

BCG и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 15
SAP SE 5601 14
McKinsey & Company Int 293 11
Google LLC 12688 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 8
МегаФон 10742 8
Oracle Corporation 7074 8
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 6
Ростелеком 10948 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
9594 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Apple Inc 13154 5
Accenture plc 719 5
ИКС 538 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Samsung Electronics 11064 4
Cisco Systems 5372 4
Intel Corporation 12811 4
Softline - Софтлайн 3743 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Крок - Croc 1964 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
KPMG 278 3
Галактика - Корпорация 1545 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
Открытые технологии 732 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Directum - Директум 1268 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Альфа-Банк 1979 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Почта России ПАО 2370 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Русагро Группа Компаний 379 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Газпром нефть 725 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
NanduQ - Qiwi 1013 2
Visa International 1993 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Альфа-Капитал УК 155 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Yves Rocher - Ив Роше 35 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
ИКС - Криптонит ИК - инвестиционная компания 6 2
Расчетная палата РТС НКО 6 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
4CIO 20 1
Ассоциация менеджеров 107 1
ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 27
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 7
Microsoft Windows 2000 8678 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 4
Apple Pay 519 4
Google Android 15243 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Apache Hadoop 470 2
Samsung Pay 296 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
Apple iPhone 6 4861 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
Microsoft Security Essentials - MSE 146 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Office 365 1042 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Terrasoft Creatio 109 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Google Android TV 381 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Черепенников Антон 86 4
Бутенко Владислав 4 4
Натрусов Артем 313 3
Шадаев Максут 1210 3
Добродеев Борис 97 3
Галицкий Александр 123 3
Кирюшин Сергей 91 3
Стрешинский Иван 38 3
Мишустин Михаил 787 2
Сахненко Сергей 91 2
Вермишян Геворк 67 2
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 2
Савельев Виталий 55 2
Сварник Павел 37 2
Окулов Валерий 7 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Дегтярева Наталия 19 2
Бетсис Павел 101 2
Селезнев Денис 31 2
Ritter Paul - Риттер Пол 5 2
Butler Steve - Батлер Стив 5 2
Кичко Дмитрий 69 1
Каримов Ринат 35 1
Левин Леонид 134 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Чаркин Евгений 317 1
Лящ Михаил 49 1
Никифоров Николай 1138 1
Хасис Лев 105 1
Васильева Татьяна 10 1
Глазков Александр 151 1
Белоусов Максим 109 1
Бойко Елена 152 1
Паршин Максим 323 1
Бычков Александр 41 1
Серебряникова Анна 77 1
Халин Дмитрий 56 1
Кузнецов Станислав 162 1
Нестеров Алексей 175 1
Панченко Иван 197 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Европа 24964 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Индия - Bharat 5869 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Франция - Французская Республика 8177 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Украина 7928 6
Испания - Королевство 3840 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Казахстан - Республика 6048 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Япония 13807 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Канада 5081 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Нидерланды 3746 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Швеция - Королевство 3782 4
Америка - Американский регион 2206 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
США - Калифорния 4829 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 3
Европа Западная 1496 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 20
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 9
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 9
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 7
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Образование в России 2893 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 5
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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