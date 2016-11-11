Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 107552
ИКТ 8783
Организации 6819
Ведомства 1342
Ассоциации 705
Технологии 3042
Системы 18973
Персоны 42402
География 1706
Статьи 1284
Пресса 915
ИАА 596
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1722
Мероприятия 824

Thomson Reuters Yankee Group Yankee Research Group



11.11.2016 В Virtuozzo назначен новый CEO компании 1
13.08.2013 Знающие источники рассказали подробности о будущих iPad 5 и iPad mini 1
15.05.2013 LG приступает к распространению смартфонов с поддержкой LTE TDD на целевых рынках 1
13.02.2013 Аналитики объяснили CIO, чего ждать от мобильности 1
23.01.2013 К 2016 г. более миллиарда людей будут пользоваться LTE 1
16.12.2011 Club.CNews: Война за мобильность 1
18.11.2011 Мобильные решения IBA: свобода, скорость, независимость 1
14.10.2011 Новый iPhone вышел в продажу 1
28.03.2011 Google превратит Android-смартфоны в кредитные карты 1
22.03.2011 Вышла новая версия ПО для контроллеров доставки приложений Brocade ServerIron ADX 1
11.06.2010 Новые технологии Brocade упрощают переход к виртуализированным инфраструктурам 1
18.12.2009 Riverbed анонсировала новые продукты для ускорения работы «облачных» окружений 1
08.07.2009 Google анонсировала Chrome OS 1
04.08.2008 Google запустит AdSense для видеоигр 1
21.03.2008 Унифицированные коммуникации: что дают реальные проекты? 1
29.01.2008 Cisco Nexus: платформа нового поколения для критически важных ЦОД 1
21.01.2008 США: объем рынка онлайн-рекламы составит $50,3 млрд. в 2011 г. 1
30.10.2007 Eset: новый NOD32 и интегрированный пакет защиты Smart Security 1
05.10.2007 «Пузырь» Second Life сдувается 1
04.10.2007 Популярность Second Life сильно преувеличена? 1
13.09.2007 Trend Micro оснастит OfficeScan новыми технологиями 1
17.07.2007 Утечка в США: хакеры похитили данные Минтранспорта и крупных корпораций 1
09.07.2007 Рынок внутриигровой рекламы будет удваиваться ежегодно 1
07.06.2007 Sprite: социальная сеть от Coca-Cola 1
21.05.2007 Новая услуга от Clear Channel: SMS-общение с радиостанциями 1
22.02.2007 iPhone поделили на двоих 1
24.01.2007 Nokia обрела 750 партнеров по бизнес-мобильности 1
09.01.2007 Google сформировал альянс с China Mobile 1
14.11.2006 "Интрус – 2006": Вся наша связь - игра 1
23.10.2006 "ТрансТелеКом" получит выход в Азию 1
18.09.2006 Italtel и Cisco разрабатывают новые конвергентные решения 1
31.08.2006 Electronic Arts займется рекламой в играх 1
02.08.2006 Социальные сети запретят в школах США? 1
27.07.2006 Avaya сменила исполнительного директора 1
22.06.2006 Call-центры: сравниваем решения лидеров 1
14.06.2006 Microsoft готовит корпоративный пакет ИТ-безопасности 1
09.06.2006 Siemens воспользуется открытыми серверами связи ATCA Motorola 1
05.06.2006 Cisco IP RAN Optimization сокращает объем мобильного транспорта на 50% 1
22.05.2006 Microsoft приобрела поставщика SSL VPN 1
27.04.2006 Microsoft приглашает бета-тестеров Windows Live OneCare 1

Публикаций - 169, упоминаний - 172

Thomson Reuters упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Red Hat 1227 2
Cable & Wireless - C&W 231 1
TI - Texas Instruments Incorporated 814 1
Ciena 202 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 1
Orange France Télécom 654 1
Nortel Networks 1295 1
Sonera 312 1
ПроСофт - ProSoft 70 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Sony Ericsson 1123 1
Samsung SDI 81 1
МегаФон ПетерСтар 325 1
Verizon - WorldCom 486 1
Seiko Epson Corporation 885 1
Pantech Curitel 121 1
Earthlink 155 1
Mobilcom 91 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
KDDI Corporation 263 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 807 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 709 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Siemens AG - Siemens Group 2540 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
TCL Corporation - TCL Electronics 168 1
Samsung Electronics 9696 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10026 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6897 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9382 1
Intel Corporation 11640 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5581 1
Toshiba Corporation 2884 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1919 1
Fujitsu 2033 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8015 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 1
Lenovo Motorola 3502 1
Philips 2048 1
Orange S.A. - Orange Group 1026 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1886 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 201 1
Платежный Центр РНКО 44 1
Prudential Financial 52 1
Менатеп - Menatep 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8999 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10338 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21257 15
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 85 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6063 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8991 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5262 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4253 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9983 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 2976 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8621 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 987 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6009 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13170 1
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5202 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38577 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3262 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1731 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78969 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2559 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2021 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52888 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11602 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1842 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1307 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5826 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17375 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22079 1
Мобильная связь - Короткий номер 304 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12577 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11752 1
Картография и навигация - картографический сервис - навигационный сервис 1340 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2529 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6141 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6696 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9304 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5626 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3104 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 559 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14573 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7342 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1522 1
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4349 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform 5 1
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 62 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 211 1
Microsoft Skype 1969 1
Кузьмин Андрей 10 1
Uckelmann Dieter - Укельман Дитер 1 1
Европа 21270 39
Россия - РФ - Российская федерация 122125 21
Индия - Республика 5057 9
США - Калифорния 4663 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50054 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 362 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 236 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 274 1
Перу - Республика 258 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 241 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 274 1
Великобритания - Шотландия 333 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 1
Китай - Шанхай 738 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 103 1
Португалия - Португальская Республика 874 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 638 1
Судан - Республика 91 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 173 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 974 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 83 1
Сингапур - Республика 1621 1
Земля - планета Солнечной системы 9683 1
Нидерланды 3296 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6248 1
Франция - Французская Республика 7075 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1195 1
Великобритания - Лондон 2363 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 101 1
Канада 4703 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15005 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17021 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39154 1
Южная Корея - Республика 6270 1
Япония 12858 1
Дания - Королевство 909 1
Швеция - Королевство 3453 1
Финляндия - Финляндская Республика 3465 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14882 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5198 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4391 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4897 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6834 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19835 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1712 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41468 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10145 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3546 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8841 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41631 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5218 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4434 1
Финансовые показатели 2066 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3282 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1204 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
IDC - International Data Corporation 4843 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 64 1
S&P - Standard and Poor’s 481 1
NPD DisplaySearch 282 1
Gartner - Dataquest 348 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1213472, в очереди разбора - 889853.
Создано именных указателей - 107552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще