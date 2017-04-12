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Microsoft Windows Vista Longhorn

Microsoft Windows Vista Longhorn

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.04.2017 Microsoft убила Windows Vista

Прощание с Vista В минувший вторник, 11 апреля 2017 г. компания Microsoftофициально прекратила поддержку операционной системы Windows Vista. Как сообщила служба поддержки в блоге, пользователи этой ОС перестали получать обновления системы безопасности, исправления, бесплатную и платную техподдержку. «Microsoftподдержи
10.02.2017 Microsoft назвала дату окончательной смерти Windows Vista

dows VistaС 11 апреля 2017 г. компания Microsoft полностью прекратит поддержку операционной системы Windows Vista, выпустив напоследок последние патчи к ней. По состоянию на январь 2017 г. эта

02.07.2013 Windows 8 впервые обогнала Windows Vista

В июне 2013 г. доля Windows 8 впервые достигла и преодолела рыночную долю операционной системы Windows Vista, выпущенной 6 лет назад. Согласно Net Applications, доля Windows 8 составила 5,1%, тогда как Vista - 4,62%. По сравнению с маем доля Windows 8 возросла на 0,83 процентных пункта.

18.04.2013 Metro: Last Light. Системные требования

GHz Dual Core Память: 2GB Direct X: 9.0c Видеокарта: DirectX 9, Shader Model 3 (NVIDIA GTS 250, AMD HD Radeon 4000) или лучшеДля 3D Vision: NVIDIA GTX 275 или лучше Монитор 120Hz NVIDIA 3D Vision для Windows Vista, 7 или 8Рекомендуемые системные требования: Windows Vista, 7 или 8 Процессор: 2.6 GHz Quad Core Память: 4GB Direct X 11 Видеокарта: NVIDIA GTX 580/660 Ti, Radeon 7870Для 3D
12.03.2013 Топ-менеджер Samsung назвал Windows 8 новой «Windows Vista»

Президент подразделения Samsung по производству полупроводников Жун Дон-со (Jun Dong-soo) заявил, что «Windows 8 является не лучше Windows Vista». Он сделал это в ходе своего выступления на конференции, прошедшей в Сеуле и посвященной развитию индустрии персональных компьютеров. Топ-менеджер добавил, что Windows 8 не смогл
10.01.2012 Kingdoms of Amalur: Reckoning. Системные требования

о ждет игроков, пожелавших окунуться в мир Amalur.Минимальные системные требования: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1 Intel Core2 Duo 2.2GHz, AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6GHz или лу
08.12.2011 Paragon Software предлагает новую утилиту для миграции Windows Vista/7 на платформу UEFI

сообщении Paragon Software. Paragon Migrate to UEFI создана специально для устранения проблем, связанных с переходом на новый механизм загрузки UEFI. Так при попытках перенести 64-битные версии сред Windows Vista или Windows 7 c конфигурации MBR/BIOS на современную платформу GPT/UEFI пользователи обнаруживают, что не существует простого способа изменения конфигурации и настройки загрузки б
22.10.2010 World of Warcraft: Cataclysm. Системные требования

екабря этого года.Минимальные системные требования: Windows XP 32bit (SP3), Windows XP 64bit (SP2), Windows Vista 32bit (SP1), Windows Vista 64bit (SP1) Intel Pentium 4 1.3 GHz или AMD A
26.08.2010 Обзор Parallels Desktop Upgrade to Windows 7: апгрейд за 4 клика

ут хорошо. Эту систему уже привычно ставят на все новые компьютеры и ноутбуки - и мизерный процент покупателей после этого берётся самостоятельно менять её на ту же Windows XP. Хотя, как мы помним, с Windows Vista подобная история была в порядке вещей. В это трудно поверить без тестов на руках, но Windows 7 оказывается более производительной и более энергосберегающей, чем её предшественница
17.08.2010 Lost Planet 2. Бенчмарк и системные требования

ебования: Windows XP Процессор: Intel Core 2 Duo Processor; AMD Athlon x2 Память: Windows XP - 1GB; Windows Vista - 2GB Свободное место: 13.0GB Минимальное разрешение: 640x480 Видеокарта: Direc
04.08.2010 Windows 7 обошла Windows Vista. Доли всех ОС

В июле 2010 г. число компьютеров в мире, на которых установлена операционная система Windows 7, впервые превысило число компьютеров с ее предшественницей. Доля первой достигла 14,46%, тогда как доля Windows Vista в июле составила 14,34%. Месяцем ранее системам принадлежало 13,70% и 14,68% инсталлированной базы, а в начале года - 7,57% и 17,47% соответственно. Таким образом, налицо постепен
16.07.2010 StarCraft II. Системные требования

вать игру до этого времени будет невозможно.Минимальные системные требования:PC: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 (с последними сервис-паками) Процессор 2.6 GHz Pentium IV или эквивалент AMD

28.05.2010 Русские могут заработать миллиарды долларов на миграции до Windows 7

провайдеров) и корпорация Microsoft объявили о начале продаж продукта Parallels Desktop Upgrade to Windows 7. Разработчики заявляют, что решение призвано обеспечить пользователям легкую миграцию с ОС Windows Vista и Windows XP (32 и 64-bit) на платформу Windows 7, а также в целом ускорить переход на эту ОС. Продажи решения через интернет уже стартовали в США, а теперь продукт доступен и в Р
29.04.2010 Windows 7 и Windows Vista признаны самыми защищенными клиентскими ОС Microsoft

ционной безопасности (Microsoft Security Intelligence Report (SIRv8)) отмечено, что Windows 7 RTM и Windows Vista SP2 являются самыми защищенными из клиентских версий ОС Microsoft Windows. По о
16.04.2010 Microsoft прекратила поддержку RTM-версии Windows Vista

В прошедший вторник, 13 апреля, Microsoft завершила поддержку операционной системы Windows Vista без установленных пакетов обновлений (RTM-версию системы). В соответствии со старой версией политики, когда поддержка завершалась, заказчики больше не могли получать помощь в реше
27.02.2010 Россия: Windows 7 продается в 4 раза лучше Vista и в 30 раз лучше XP

В период с 22 июля 2009 г. (день выхода RTM-версии) по 22 января 2010 г. в России было продано рекордное количество лицензий на Windows 7. В сравнении с аналогичным периодом для Windows Vista (ноябрь 2006 г. – май 2007 г.) лицензий на новую операционную систему было продано на 318,5% больше, а сравнении с Windows XP объем продаж увеличился более чем в 30 раз. Об этом C
24.02.2010 Just Cause 2 без поддержки Windows XP

23 марта. Русскую версию выпустит компания "Новый Диск".Минимальные системные требования: Microsoft Windows Vista (Windows XP не поддерживается) Процессор: Dual-core CPU SSE3 (Athlon 64 X2 4200
18.02.2010 Supreme Commander 2. Системные требования

го года. Русскую версию выпустит компания "Новый Диск".Минимальные системные требования: Windows XP/Vista/Windows 7 Процессор: 2.6 GHz Память: 1GB дл XP, 1.5GB для Vista/Windows 7 Видеок
16.02.2010 Москвича приговорили к 3 годам колонии строгого режима за распространение пиратского ПО

аммное обеспечение Windows XP Professional (Russian), Microsoft Visio Pro 2007, Microsoft Outlook 2007, Access 2007, Excel 2007, Word 2007, Power Point 2007, Microsoft Office Professional (Russian) и Microsoft Windows Vista Ultimate Russian, Microsoft Office Standard 2007. Стоимость лицензионных экземпляров этих программ составляет 94 926 руб. Цыпленков сбыл его в торговой точке, в которой

11.02.2010 Как выгодно купить Windows 7

мента начала продаж доля Windows 7 на мировом рынке операционных систем достигла 4%. В то время как Windows Vista для достижения такого же результата потребовалось 7 месяцев. Сравнение продаж <
09.12.2009 Как выгодно купить Windows 7

мента начала продаж доля Windows 7 на мировом рынке операционных систем достигла 4%. В то время как Windows Vista для достижения такого же результата потребовалось 7 месяцев. Сравнение продаж <
03.12.2009 Переход с Windows XP и Vista на Windows 7. Практикум

становка Windows 7 параллельно старой операционной системе – по аналогии, как можно было установить Windows Vista, не удаляя Windows XP, однако данный подход сопряжен с определенного рода трудн
25.11.2009 Mass Effect 2. Системные требования

а в Северной Америке и 29 января в Европе для РС и Xbox 360.Минимальные требования: Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7 Процессор: 1.8GHz Intel Core 2 Duo или эквивалентный AMD Память:
24.11.2009 Windows 7 для бизнеса: что получат ИТ-службы

Операционная система Windows Vista - основа архитектуры Windows 7. В результате практически все компьютеры, приложения и драйверы устройств, совместимые с Windows Vista, будут совместимы и с новой операционн
16.11.2009 The Saboteur. Системные требования

ит в продажу во всех регионах 8 декабря 2009 года.Минимальные системные требования: Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7 Процессор: Core 2 Dual Core 2.4GHz или эквивалентный AMD Память:
05.11.2009 Microsoft "починила" обновление Windows Vista до Windows 7

Корпорация Microsoft выпустила хотфикс KB975253 для Windows Vista/7, исправляющий ошибку работы приложения для обновления Windows Vista до
29.10.2009 Безопасность в Windows 7: а есть ли прогресс?

В основе Windows 7 лежит такая же, как и в Windows Vista, система безопасности, включающая все процедуры и технологии безопасной разработки ПО (Security Development Lifecycle). Три года назад она сделала предыдущую версию Windows самой

19.10.2009 Windows 7: как вдохнуть новую жизнь в старое "железо"?

Предшественница Windows 7 - операционная система Windows Vista - подвергалась серьезной критике со стороны пользователей в аспекте быстродейст
29.09.2009 Microsoft меняет домашнюю Vista на XP бесплатно

crosoft объявила сегодня (29 сентября) о введении процедуры бесплатного обмена операционной системы Windows Vista Home Basic и Windows Vista Home Premium на Windows XP Home. Сейчас похож
24.06.2009 FUEL: Системные требования

сии FUEL появились на полках магазинов еще 5 июня.Минимальные требования к компьютеру: Windows XP / Windows Vista SP1 Процессор: Pentium D 3.0 GHz или Athlon 64 X2 Память: 1 Гб Видео: Geforce 7
23.06.2009 Aflex software предложит новый пакет ПО: Parallels Desktop для Mac + Windows Vista/XP

software, Parallels и Microsoft. Пользователям компьютеров Apple будет представлен новый пакет программного обеспечения, включающий в себя решение Parallels Desktop для Mac 4.0, а также ОС Microsoft Windows Vista Home Basic или Microsoft Windows XP на выбор пользователя. Начало продаж запланировано на конец июня. Поставки будут осуществляться через дистрибьютора DiHouse, говорится в сообще
25.05.2009 Армия США перейдет на Windows Vista

Правительство Соединенных Штатов Америки приняло решение о переводе всех армейских персональных компьютеров на Windows Vista. Речь идет только о тех компьютерах, на которых уже используется операционная система от Microsoft, но более старой версии. Помимо обновления операционной системы, будет обновлена
29.04.2009 Windows Vista и MS Office 2007 обновились

Корпорация Microsoft объявила о выпуске финальной версии Service Pack 2 для Windows Vista. Сервисный пакет включает все обновления, выпущенные после выхода SP1 до настоящего момента, и новые драйверы. Несмотря на то, что основные надежды пользователей по исправлению ош
10.04.2009 RIM наняла создателя интерфейсов Mac OS X и Windows Vista

Канадский производитель смартфонов BlackBerry компания Research In Motion наняла Дона Линдсея (Don Lindsay), внесшего значительный вклад в создание интерфейсов Mac OS X и Windows Vista, сообщает MocoNews. Как сообщает источник, в 1994 г. Линдсей покинул производителя телекоммуникационного оборудования Nortel и присоединился к компании Apple. Здесь его первоначал
30.03.2009 На Acer подали в суд за то, что Vista тормозит

апреле 2008 г. за $570, сообщает Reg Hardware. На компьютере была установлена операционная система Windows Vista Home Premium, а объем его оперативной памяти составлял 1 ГБ. Эта же память испо
30.03.2009 Оперативная память и Windows Vista стали предметом судебного иска

58 в магазине Wal-Mart в апреле 2008 г. за $570. На компьютер была установлена операционная система Windows Vista Home Premium, объем оперативной памяти составлял 1 ГБ. Эта же память использова
24.03.2009 Windows Vista заняла треть рынка США

Компания Microsoft на прошлой недели совершила в США достаточно серьезный прорыв, считает компания StatCounter: операционной системе Windows Vista впервые удалось удержать более 30% рынка в течение семи дней. Windows Vista добиралась до этого значения и раньше, однако не могла удержать 30-процентную планку более 3 дне
06.03.2009 Microsoft повторно латает Windows Vista и Server 2008

Корпорация Microsoft выложила пакет обновлений и исправлений Service Pack 2 Release Candidate для Windows Vista и Windows Server 2008 в свободный доступ. Ранее, с 25 февраля 2009 г., он был д
19.01.2009 Warhammer 40k Dawn of War 2 на "золоте"

склюзивно для РС. Русскую версию выпустит компания "Бука".Минимальные требования:- Windows XP SP2 / Windows Vista SP1- P4 3.2 GHz или любые Dual Core процессоры- Память: 1 GB (XP), 1.5 GB (Vist
08.01.2009 Warhammer 40k Dawn of War 2: Системные требования

wn of War 2. Русскую версию игры выпустит компания "Бука".Минимальные требования:- Windows XP SP2 / Windows Vista SP1- P4 3.2 GHz или любые Dual Core процессоры- Память: 1 GB (XP), 1.5 GB (Vist

Публикаций - 1787, упоминаний - 2286

Microsoft Windows Vista Longhorn и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 950
Intel Corporation 12811 201
Nvidia Corp 4002 185
AMD Graphics Product Group - ATI 973 112
Apple Inc 13156 106
AMD - Advanced Micro Devices 4641 93
Sony 6739 79
Dell EMC 5180 78
Samsung Electronics 11065 77
HP Inc. 5883 76
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 71
Acer Group - Acer Inc 2776 71
Google LLC 12690 64
Toshiba Corporation 2980 57
VAIO 475 50
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 47
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 39
Lenovo Group 2447 38
Adobe Systems 1597 34
Dell Technologies - Dell Computer 2219 33
HP - Hewlett-Packard 3662 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 30
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
9594 25
Fujitsu 2105 25
EA - Electronic Arts 1317 24
LG Electronics 3735 23
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 21
Yahoo! 3726 21
Oracle Corporation 7074 20
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 19
Dr.Web - Доктор Веб 1294 18
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 17
Broadcom - VMware 2610 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 16
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 15
Trend Micro 651 15
Rover - RoverComputers 423 14
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 25
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 17
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 8
Резонанс НПП 407 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Белый Ветер 365 7
Россети Ленэнерго 1699 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
Связной ГК 1401 5
Royal Dutch Shell - Шелл 233 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 4
Ferrari NV 159 4
Почта России ПАО 2370 4
Евросеть 1421 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Верный - торговая сеть 326 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 3
Swarovski AG 74 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 3
eBay Inc 1640 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
EPIC Telecom Invest 212 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Цифроград 171 2
Родник 91 2
Scuderia Ferrari Formula 1 21 2
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 2
101Hotels.com 456 2
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 2
BMW Group 482 2
Boeing 1031 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Coca-Cola Company 261 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
OIN - Open Invention Network 24 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
WiMAX Forum 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
IPTC - International Press Telecommunications Council - Международный Совет по Прессе и Телекоммуникациям 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 950
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 404
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 337
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 320
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 272
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 222
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 203
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 187
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 185
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 184
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 171
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 160
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 155
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 155
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 150
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 138
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 131
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 121
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 120
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 117
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 109
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 101
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 97
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 92
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 91
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 79
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 75
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 73
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 73
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 73
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 70
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Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 65
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 64
DDR - Double data rate 3083 64
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 62
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 62
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 62
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 61
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 61
Microsoft Windows 16882 986
Microsoft Windows XP 2431 557
Microsoft Windows 7 2007 395
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 231
Microsoft DirectX 723 145
Linux OS 11533 142
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 128
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 121
Microsoft Windows 2000 8678 111
Microsoft Windows Server 2008 483 110
Microsoft Office 4170 104
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 104
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 98
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 96
Microsoft Windows Server 2003 571 96
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 84
Microsoft Office 2007 265 82
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 77
Nvidia GeForce GT 337 71
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 70
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 70
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 65
Microsoft Windows 10 1938 64
Apple macOS 2419 57
Nvidia GeForce GTX 525 56
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 50
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 49
Mozilla Firefox - браузер 1951 48
AMD Radeon HD 282 46
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 43
Microsoft Outlook 1506 43
Apple iPhone 6 4861 43
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 42
Microsoft Windows XP Professional 235 40
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 39
Intel Core - Семейство процессоров 1251 38
Microsoft Windows BitLocker 942 35
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 34
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 32
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 43
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 42
Ксенин Алекс 311 27
Прянишников Николай 316 11
Демидов Михаил 134 11
Кузьменко Павел 40 11
Silver Michael - Сильвер Майкл 22 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Алкснис Виктор 70 10
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 8
Путин Владимир 3454 8
Татаринов Кирилл 43 7
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 7
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 7
Allchin Jim - Олчин Джим 23 7
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 6
Бровкин Дмитрий 55 6
Поносов Александр 69 6
Charney Scott - Чарни Скотт 13 6
Kennedy Will - Кеннеди Уил 6 6
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 5
Шаров Борис 73 5
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 5
Cherry Michael - Черри Майкл 9 5
Swenson Chris - Свенсон Крис 10 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
Медведев Дмитрий 1665 4
Шабанов Илья 60 4
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 4
Jones Jeff - Джонс Джеф 10 4
Мамыкин Владимир 44 4
Рамендик Михаил 19 4
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 4
Савельев Михаил 44 3
Smith Brad - Смит Брэд 104 3
Liddell Chris - Лидделл Крис 14 3
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 3
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 3
Симонов Игорь 103 3
Steen Birger - Стен Биргер 72 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 408
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 171
Европа 24964 89
Япония 13807 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 51
Германия - Федеративная Республика 13221 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Франция - Французская Республика 8177 29
Китай - Тайвань 4245 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Южная Корея - Республика 7052 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Испания - Королевство 3840 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Азия - Азиатский регион 5920 16
Америка - Американский регион 2206 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 15
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 14
Италия - Итальянская Республика 4508 12
США - Вашингтон - Сиэтл 407 11
Польша - Республика 2031 11
США - Нью-Йорк 3180 11
Африка - Африканский регион 3641 11
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 10
Казахстан - Республика 6048 10
Индия - Bharat 5870 10
Канада 5082 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Украина 7928 9
США - Калифорния 4829 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 9
Европа Западная 1496 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Нидерланды 3746 8
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 116
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 83
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 72
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 64
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 57
Английский язык 7030 46
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 45
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 32
Ergonomics - Эргономика 1755 30
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 27
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 18
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 17
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 12
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CNews - ZOOM.CNews 1866 17
InformationWeek 241 17
ZDnet 663 15
Ars Technica 450 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 13
The Register - The Register Hardware 1784 13
Engadget - Блог о технологиях 429 11
AP - Associated Press 2007 10
The Verge - Издание 619 10
DigiTimes - Издание 1331 9
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Inquirer 463 8
Neowin 217 8
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heise online - heise security 122 7
Silicon 494 7
TechnologyAdvice - eWeek 230 7
Tom’s Hardware 600 7
NYT - The New York Times 1100 7
Times 661 6
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TechSpot 188 5
ComputerWorld 144 5
Electronista 166 5
Reg Hardware 91 5
РС Рro 91 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
AppleInsider 400 4
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 4
Vnunet 224 4
FT - Financial Times 1296 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
Virus Bulletin 33 3
CNews TV 747 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 3
NewsFactor 127 3
InfoWorld 56 3
IDC - International Data Corporation 4975 44
Gartner - Гартнер 3658 41
Net Applications 127 26
Forrester Research 834 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
NPD Group 140 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
NetMarketShare Web Analytics 29 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Microsoft Security Intelligence Report 14 3
AV-Comparatives 28 3
Frost & Sullivan 207 2
AV-Test Institute 41 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Dimensional Research 16 2
CNews Мишень 186 2
ITResearch 123 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Aberdeen Group 53 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Forrester Consulting 26 1
HFS Research 49 1
ARC Advisory Group 20 1
W3Techs 14 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Kaspersky Цифровой бардак 3 1
comScore 379 1
Current Analysis 24 1
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
DigiTimes Research 23 1
Consumer Reports 40 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
IDC Ukraine - IDC Украина 7 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
Illuminata 13 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 2
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 2
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
СПбГУНиПТ - Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий 2 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
University of Haifa - Хайфский университет 8 1
ВГУВТ - Волжский государственный университет водного транспорта - Институт кораблестроения и инфраструктуры водного транспорта 4 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 1
РАН КарНЦ - Карельский научный центр РАН 2 1
Otto von Guericke University Magdeburg - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - Университет Отто фон Герике в Магдебурге 3 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 12 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 60
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 40
CeBIT 614 15
Intel Developer Forum - IDF 317 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 7
Black Hat - Конференция 120 6
Microsoft Business Forum 11 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Defcon 45 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Capture the Flag - CTF 56 1
iF Design Awards 26 1
Autodesk University 9 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Docflow 148 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Связь-Экспокомм 276 1
LinuxWorld 52 1
ИгроМир 125 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Gartner Midsize Enterprise Summit 1 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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