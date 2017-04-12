Microsoft Windows Vista Longhorn

Microsoft убила Windows Vista Прощание с Vista В минувший вторник, 11 апреля 2017 г. компания Microsoftофициально прекратила поддержку операционной системы Windows Vista. Как сообщила служба поддержки в блоге, пользователи этой ОС перестали получать обновления системы безопасности, исправления, бесплатную и платную техподдержку. «Microsoftподдержи

Microsoft назвала дату окончательной смерти Windows Vista dows VistaС 11 апреля 2017 г. компания Microsoft полностью прекратит поддержку операционной системы Windows Vista, выпустив напоследок последние патчи к ней. По состоянию на январь 2017 г. эта

Windows 8 впервые обогнала Windows Vista В июне 2013 г. доля Windows 8 впервые достигла и преодолела рыночную долю операционной системы Windows Vista, выпущенной 6 лет назад. Согласно Net Applications, доля Windows 8 составила 5,1%, тогда как Vista - 4,62%. По сравнению с маем доля Windows 8 возросла на 0,83 процентных пункта.

Metro: Last Light. Системные требования GHz Dual Core Память: 2GB Direct X: 9.0c Видеокарта: DirectX 9, Shader Model 3 (NVIDIA GTS 250, AMD HD Radeon 4000) или лучшеДля 3D Vision: NVIDIA GTX 275 или лучше Монитор 120Hz NVIDIA 3D Vision для Windows Vista, 7 или 8Рекомендуемые системные требования: Windows Vista, 7 или 8 Процессор: 2.6 GHz Quad Core Память: 4GB Direct X 11 Видеокарта: NVIDIA GTX 580/660 Ti, Radeon 7870Для 3D

Топ-менеджер Samsung назвал Windows 8 новой «Windows Vista» Президент подразделения Samsung по производству полупроводников Жун Дон-со (Jun Dong-soo) заявил, что «Windows 8 является не лучше Windows Vista». Он сделал это в ходе своего выступления на конференции, прошедшей в Сеуле и посвященной развитию индустрии персональных компьютеров. Топ-менеджер добавил, что Windows 8 не смогл

Kingdoms of Amalur: Reckoning. Системные требования о ждет игроков, пожелавших окунуться в мир Amalur.Минимальные системные требования: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1 Intel Core2 Duo 2.2GHz, AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6GHz или лу

Paragon Software предлагает новую утилиту для миграции Windows Vista/7 на платформу UEFI сообщении Paragon Software. Paragon Migrate to UEFI создана специально для устранения проблем, связанных с переходом на новый механизм загрузки UEFI. Так при попытках перенести 64-битные версии сред Windows Vista или Windows 7 c конфигурации MBR/BIOS на современную платформу GPT/UEFI пользователи обнаруживают, что не существует простого способа изменения конфигурации и настройки загрузки б

World of Warcraft: Cataclysm. Системные требования екабря этого года.Минимальные системные требования: Windows XP 32bit (SP3), Windows XP 64bit (SP2), Windows Vista 32bit (SP1), Windows Vista 64bit (SP1) Intel Pentium 4 1.3 GHz или AMD A

Обзор Parallels Desktop Upgrade to Windows 7: апгрейд за 4 клика ут хорошо. Эту систему уже привычно ставят на все новые компьютеры и ноутбуки - и мизерный процент покупателей после этого берётся самостоятельно менять её на ту же Windows XP. Хотя, как мы помним, с Windows Vista подобная история была в порядке вещей. В это трудно поверить без тестов на руках, но Windows 7 оказывается более производительной и более энергосберегающей, чем её предшественница

Lost Planet 2. Бенчмарк и системные требования ебования: Windows XP Процессор: Intel Core 2 Duo Processor; AMD Athlon x2 Память: Windows XP - 1GB; Windows Vista - 2GB Свободное место: 13.0GB Минимальное разрешение: 640x480 Видеокарта: Direc

Windows 7 обошла Windows Vista. Доли всех ОС В июле 2010 г. число компьютеров в мире, на которых установлена операционная система Windows 7, впервые превысило число компьютеров с ее предшественницей. Доля первой достигла 14,46%, тогда как доля Windows Vista в июле составила 14,34%. Месяцем ранее системам принадлежало 13,70% и 14,68% инсталлированной базы, а в начале года - 7,57% и 17,47% соответственно. Таким образом, налицо постепен

StarCraft II. Системные требования вать игру до этого времени будет невозможно.Минимальные системные требования:PC: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 (с последними сервис-паками) Процессор 2.6 GHz Pentium IV или эквивалент AMD

Русские могут заработать миллиарды долларов на миграции до Windows 7 провайдеров) и корпорация Microsoft объявили о начале продаж продукта Parallels Desktop Upgrade to Windows 7. Разработчики заявляют, что решение призвано обеспечить пользователям легкую миграцию с ОС Windows Vista и Windows XP (32 и 64-bit) на платформу Windows 7, а также в целом ускорить переход на эту ОС. Продажи решения через интернет уже стартовали в США, а теперь продукт доступен и в Р

Windows 7 и Windows Vista признаны самыми защищенными клиентскими ОС Microsoft ционной безопасности (Microsoft Security Intelligence Report (SIRv8)) отмечено, что Windows 7 RTM и Windows Vista SP2 являются самыми защищенными из клиентских версий ОС Microsoft Windows. По о

Microsoft прекратила поддержку RTM-версии Windows Vista В прошедший вторник, 13 апреля, Microsoft завершила поддержку операционной системы Windows Vista без установленных пакетов обновлений (RTM-версию системы). В соответствии со старой версией политики, когда поддержка завершалась, заказчики больше не могли получать помощь в реше

Россия: Windows 7 продается в 4 раза лучше Vista и в 30 раз лучше XP В период с 22 июля 2009 г. (день выхода RTM-версии) по 22 января 2010 г. в России было продано рекордное количество лицензий на Windows 7. В сравнении с аналогичным периодом для Windows Vista (ноябрь 2006 г. – май 2007 г.) лицензий на новую операционную систему было продано на 318,5% больше, а сравнении с Windows XP объем продаж увеличился более чем в 30 раз. Об этом C

Just Cause 2 без поддержки Windows XP 23 марта. Русскую версию выпустит компания "Новый Диск".Минимальные системные требования: Microsoft Windows Vista (Windows XP не поддерживается) Процессор: Dual-core CPU SSE3 (Athlon 64 X2 4200

Supreme Commander 2. Системные требования го года. Русскую версию выпустит компания "Новый Диск".Минимальные системные требования: Windows XP/Vista/Windows 7 Процессор: 2.6 GHz Память: 1GB дл XP, 1.5GB для Vista/Windows 7 Видеок

Москвича приговорили к 3 годам колонии строгого режима за распространение пиратского ПО аммное обеспечение Windows XP Professional (Russian), Microsoft Visio Pro 2007, Microsoft Outlook 2007, Access 2007, Excel 2007, Word 2007, Power Point 2007, Microsoft Office Professional (Russian) и Microsoft Windows Vista Ultimate Russian, Microsoft Office Standard 2007. Стоимость лицензионных экземпляров этих программ составляет 94 926 руб. Цыпленков сбыл его в торговой точке, в которой

Как выгодно купить Windows 7 мента начала продаж доля Windows 7 на мировом рынке операционных систем достигла 4%. В то время как Windows Vista для достижения такого же результата потребовалось 7 месяцев. Сравнение продаж <

Как выгодно купить Windows 7 мента начала продаж доля Windows 7 на мировом рынке операционных систем достигла 4%. В то время как Windows Vista для достижения такого же результата потребовалось 7 месяцев. Сравнение продаж <

Переход с Windows XP и Vista на Windows 7. Практикум становка Windows 7 параллельно старой операционной системе – по аналогии, как можно было установить Windows Vista, не удаляя Windows XP, однако данный подход сопряжен с определенного рода трудн

Mass Effect 2. Системные требования а в Северной Америке и 29 января в Европе для РС и Xbox 360.Минимальные требования: Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7 Процессор: 1.8GHz Intel Core 2 Duo или эквивалентный AMD Память:

Windows 7 для бизнеса: что получат ИТ-службы Операционная система Windows Vista - основа архитектуры Windows 7. В результате практически все компьютеры, приложения и драйверы устройств, совместимые с Windows Vista, будут совместимы и с новой операционн

The Saboteur. Системные требования ит в продажу во всех регионах 8 декабря 2009 года.Минимальные системные требования: Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7 Процессор: Core 2 Dual Core 2.4GHz или эквивалентный AMD Память:

Microsoft "починила" обновление Windows Vista до Windows 7 Корпорация Microsoft выпустила хотфикс KB975253 для Windows Vista/7, исправляющий ошибку работы приложения для обновления Windows Vista до

Безопасность в Windows 7: а есть ли прогресс? В основе Windows 7 лежит такая же, как и в Windows Vista, система безопасности, включающая все процедуры и технологии безопасной разработки ПО (Security Development Lifecycle). Три года назад она сделала предыдущую версию Windows самой

Windows 7: как вдохнуть новую жизнь в старое "железо"? Предшественница Windows 7 - операционная система Windows Vista - подвергалась серьезной критике со стороны пользователей в аспекте быстродейст

Microsoft меняет домашнюю Vista на XP бесплатно crosoft объявила сегодня (29 сентября) о введении процедуры бесплатного обмена операционной системы Windows Vista Home Basic и Windows Vista Home Premium на Windows XP Home. Сейчас похож

FUEL: Системные требования сии FUEL появились на полках магазинов еще 5 июня.Минимальные требования к компьютеру: Windows XP / Windows Vista SP1 Процессор: Pentium D 3.0 GHz или Athlon 64 X2 Память: 1 Гб Видео: Geforce 7

Aflex software предложит новый пакет ПО: Parallels Desktop для Mac + Windows Vista/XP software, Parallels и Microsoft. Пользователям компьютеров Apple будет представлен новый пакет программного обеспечения, включающий в себя решение Parallels Desktop для Mac 4.0, а также ОС Microsoft Windows Vista Home Basic или Microsoft Windows XP на выбор пользователя. Начало продаж запланировано на конец июня. Поставки будут осуществляться через дистрибьютора DiHouse, говорится в сообще

Армия США перейдет на Windows Vista Правительство Соединенных Штатов Америки приняло решение о переводе всех армейских персональных компьютеров на Windows Vista. Речь идет только о тех компьютерах, на которых уже используется операционная система от Microsoft, но более старой версии. Помимо обновления операционной системы, будет обновлена

Windows Vista и MS Office 2007 обновились Корпорация Microsoft объявила о выпуске финальной версии Service Pack 2 для Windows Vista. Сервисный пакет включает все обновления, выпущенные после выхода SP1 до настоящего момента, и новые драйверы. Несмотря на то, что основные надежды пользователей по исправлению ош

RIM наняла создателя интерфейсов Mac OS X и Windows Vista Канадский производитель смартфонов BlackBerry компания Research In Motion наняла Дона Линдсея (Don Lindsay), внесшего значительный вклад в создание интерфейсов Mac OS X и Windows Vista, сообщает MocoNews. Как сообщает источник, в 1994 г. Линдсей покинул производителя телекоммуникационного оборудования Nortel и присоединился к компании Apple. Здесь его первоначал

На Acer подали в суд за то, что Vista тормозит апреле 2008 г. за $570, сообщает Reg Hardware. На компьютере была установлена операционная система Windows Vista Home Premium, а объем его оперативной памяти составлял 1 ГБ. Эта же память испо

Оперативная память и Windows Vista стали предметом судебного иска 58 в магазине Wal-Mart в апреле 2008 г. за $570. На компьютер была установлена операционная система Windows Vista Home Premium, объем оперативной памяти составлял 1 ГБ. Эта же память использова

Windows Vista заняла треть рынка США Компания Microsoft на прошлой недели совершила в США достаточно серьезный прорыв, считает компания StatCounter: операционной системе Windows Vista впервые удалось удержать более 30% рынка в течение семи дней. Windows Vista добиралась до этого значения и раньше, однако не могла удержать 30-процентную планку более 3 дне

Microsoft повторно латает Windows Vista и Server 2008 Корпорация Microsoft выложила пакет обновлений и исправлений Service Pack 2 Release Candidate для Windows Vista и Windows Server 2008 в свободный доступ. Ранее, с 25 февраля 2009 г., он был д

Warhammer 40k Dawn of War 2 на "золоте" склюзивно для РС. Русскую версию выпустит компания "Бука".Минимальные требования:- Windows XP SP2 / Windows Vista SP1- P4 3.2 GHz или любые Dual Core процессоры- Память: 1 GB (XP), 1.5 GB (Vist