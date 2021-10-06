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ICPC
The International Collegiate Programming Contest
Международная студенческая олимпиада по программированию


06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2
01.10.2021 Superjob и МФТИ назвали ИТ-специальности с наибольшим приростом резюме женщин 2
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 3
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
31.08.2021 Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC 2
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 1
06.03.2020 МФТИ запускает открытый онлайн-курс по спортивному программированию 1
30.10.2019 Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC 2
30.10.2019 Райффайзенбанк поддержал российских студентов на Moscow Programming Сontest 5
30.10.2019 «Мегафон» создаст инфраструктуру для проведения чемпионата мира по программированию ICPC в Москве 3
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 4
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 6
26.04.2019 Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике 1
05.04.2019 Команда МГУ второй год подряд стала чемпионом мира по программированию 9
07.02.2019 НИТУ «МИСиС» и Mail.Ru Group займутся просвещением в ИТ-сфере 1
28.12.2018 Российскому вузу, прославленному победами на чемпионатах мира по информатике, чиновники запретили учить программистов 2
19.11.2018 Питерский аспирант победил в чемпионате мира по программированию 3
27.09.2018 ВТБ поддержит российских студентов на тренировочном чемпионате по программированию в Барселоне 5
13.09.2018 Mail.ru group, МФТИ и МГТУ проведут для школьников олимпиаду по программированию 1
15.08.2018 Российский аспирант стал пятикратным чемпионом мира по программированию 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
19.04.2018 Россияне выиграли чемпионат мира по программированию в седьмой раз подряд 3
25.05.2017 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 3
18.01.2017 В Москве прошла Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию 1
16.11.2016 Cognitive Technologies и МИСиС проведут IV Олимпиаду школьников по спортивному программированию 1
06.10.2016 «Билайн» выделит 1 млн. руб. чемпионам мира 2016 по программированию 1
08.08.2016 Выпускник российского вуза выиграл олимпиаду Google по программированию третий раз подряд 2
29.07.2016 «Яндекс» подвёл итоги чемпионата по спортивному программированию «Яндекс.Алгоритм» 2
20.05.2016 Команда Университета ИТМО стала серебряным призером студенческого чемпионата по программированию 2
20.05.2016 Команда СПбГУ победила в студенческом чемпионате мира по программированию 3
16.11.2015 Cognitive Technologies и МИСиС проведут III Олимпиаду школьников 1
21.05.2015 Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами 3
31.10.2014 Cognitive Technologies и НИТУ МИСиС проведут Олимпиаду по спортивному программированию для школьников 1
25.06.2014 Россияне победили на чемпионате мира по программированию 5
09.04.2014 Финал чемпионата по программированию «Яндекса» пройдет в Берлине 1
30.10.2013 Cognitive Technologies и МИСиС провели олимпиаду по программированию 1
25.09.2013 Cognitive Technologies и МИСиС проведут олимпиаду по спортивному программированию для школьников 1
04.07.2013 Сергей Шойгу объявил о «большой охоте» на молодых программистов 1
03.07.2013 Россияне победили в чемпионате мира по программированию 1

Публикаций - 55, упоминаний - 114

ICPC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 6
Google LLC 7177 4
VK - Mail.ru Group 2487 3
IBM 3557 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Microsoft Corporation 11168 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
McKinsey & Company 121 1
KPMG - КПМГ 131 1
Telegram Group 702 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Huawei 2733 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Правительство Москвы 653 1
Фонд президентских грантов 11 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Парк Зарядье 14 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Java - Язык программирования 1180 4
Codeforces 8 2
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Экологический паспорт 2 1
МОД Народный контроль 29 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Электронный дневник 26 1
Linux OS 4276 1
IBM Bluemix 38 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
IBM Watson 105 1
Google Android 10751 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Резников Григорий 5 4
Короткевич Геннадий 12 4
Тихомиров Михаил 4 3
Ускова Ольга 128 3
Христенко Олег 3 3
Малеев Алексей 9 3
Ахмедов Максим 4 2
Андреева Елена 7 2
Макеев Владислав 3 2
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
Станкевич Андрей 6 2
Сергунин Андрей 2 2
Лифарь Егор 3 2
Кириллов Арсений 2 2
Ипатов Михаил 2 2
Калинин Николай 5 2
Будин Николай 2 2
Дроздова Александра 6 2
Романов Владимир 7 2
Ватрак Валентина 9 2
Збань Илья 3 2
Гайнуллин Ильдар 2 2
Морозов Александр 16 2
Рахматуллин Рамазан 3 2
Poucher William - Паучер Уильям 1 1
Мельников Сергей 5 1
Маврин Павел 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Чернышев Сергей 2 1
Кудрявцев Николай 14 1
Елизаров Роман 1 1
Черникова Алевтина 19 1
Колпаков Кирилл 1 1
Степанов Илья 1 1
Рухович Филипп 1 1
Lou Tiancheng - Лу Тьянчен 3 1
Нигматуллин Нияз 2 1
Андреев Роман 6 1
Петуховский Артур 1 1
Мирзаянов Михаил 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 13
Беларусь - Белоруссия 2099 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 10
Япония 2811 8
Казахстан - Республика 2650 5
Украина 3398 5
Россия - ПФО - Казань 1522 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 4
Индия - Республика 2181 4
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Европа 3788 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 3
Южная Корея - Республика 1466 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 2
Китай - Пекин 324 2
Россия - Иннополис 292 2
Специальный административный район Гонконг 555 2
Сингапур - Республика 808 2
Великобритания - Кембридж 71 2
Китай - Тайвань 596 2
Болгария - Республика 306 2
Польша - Республика 834 2
Россия - Ижевск 310 2
Япония - Цукуба 4 2
Испания - Барселона 537 2
Азербайджан - Баку 74 2
Европа Западная 618 1
Литва - Литовская Республика 332 1
Коста-Рика - Республика 31 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Португалия - Порту 4 1
Россия - Иркутск 471 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 184 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 16 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 9
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 229 2
SNU - Seoul National University - СНУ - Национальный университет Сеула 3 2
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 2
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 2 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ГГУ имени Ф. Скорины - Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 1 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 1 1
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 7 1
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 9 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 12 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 1
Академгородок Новосибирск 29 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Kim Chaek University of Technology - Политехнический университет имени Ким Чхэка 1 1
ИТМО ФСПО - Факультет среднего профессионального образования 4 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 3
Russian Code Cup 12 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 7 2
TopCoder Open 5 2
Facebook Hacker Cup 5 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
VK Cup - чемпионат по программированию 6 2
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 6 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 7 1
Data Science Challenge 2 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 2 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
GeekBrains 40 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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