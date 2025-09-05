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ICPC The International Collegiate Programming Contest Международная студенческая олимпиада по программированию

СОБЫТИЯ


05.09.2025 Российские студенты выиграли престижный чемпионат по программированию. Их конкурентами были представители лучших вузов планеты

«Яндекс», Сбербанк и «Газпром-Нефть» стала чемпионом 49 Международной олимпиады по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), сообщили CNews представители «Яндекс Обр
22.04.2024 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

ШЭ одержали победу 47 финала всемирного чемпионата по программированию среди университетских команд ICPC (International Collegiate Programming Contest) за 2023 г. И получили золотые медали в 46
11.12.2023 VK покажет трансляции соревнований ICPC NEF для студентов и Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию

F — финальных состязаний по спортивному программированию в Северном Евразийском регионе за выход на ICPC. На крупнейшей площадке в Санкт-Петербурге встретятся 180 команд: сильнейшие программист
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

бачевского одержали победу во всемирном чемпионате по программированию среди университетских команд ICPC (International Collegiate Programming Contest). Финал мероприятия прошел в Москве 5 октя
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию

командных IT-соревнований мира — Финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. «Мы крайне заинтересованы, чтобы движение ICPC было конкурентным, и рады, что в

29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC

2021 г. в Москве впервые пройдет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Участники будут состязаться в Центрально
31.08.2021 Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC

командных ИТ-соревнований мира — финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Финал ICPC 2021 в Москве объединит финалистов этого и предшествующего годов: уже
03.08.2021 Open Source станет одной из тем финала чемпионата ICPC, который пройдет в Москве

ил, что командам-участницам финала международного студенческого чемпионата мира по программированию ICPC предстоит решать задачи по разработке программного обеспечения на основе открытого кода.
02.08.2021 Иностранные участники Международного чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в Россию

Иностранные участники финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC), а также представители СМИ других стран, освещающие это событие, смогут бесплатно оформить визы в Россию. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
30.10.2019 Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC

ижного соревнования молодых талантов в сфере ИТ – студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). К финалу будет приурочен ряд других меро
30.10.2019 Райффайзенбанк поддержал российских студентов на Moscow Programming Сontest

нк поддержал финал московского квалификационного тура международного чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) — Moscow Programming Contest, который про
30.10.2019 «Мегафон» создаст инфраструктуру для проведения чемпионата мира по программированию ICPC в Москве

«Мегафон» стал цифровым партнером студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), который в июне 2020 г. впервые примет Мо
05.04.2019 Команда МГУ второй год подряд стала чемпионом мира по программированию

Panda" одержала победу на Международной студенческой олимпиаде по спортивному программированию (ACM ICPC), которая проходила в португальском Порту. Представителям МГУ за отведенные пять часов у
20.05.2016 Команда Университета ИТМО стала серебряным призером студенческого чемпионата по программированию

ом студенческого чемпионата по спортивному программированию «Ассоциации вычислительной техники» АСМ ICPC. Заключительный этап соревнования завершился сегодня на Пхукете (Таиланд), сообщили CNew
20.05.2016 Команда СПбГУ победила в студенческом чемпионате мира по программированию

егодного студенческого чемпионата мира по программированию «Ассоциации вычислительной техники» (ACM ICPC), глобальным спонсором которого выступает компания IBM. Чемпионат проходил на базе Униве
21.05.2015 Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами

ителями 39 Студенческого чемпионата мира по программированию Ассоциации вычислительной техники (ACM-ICPC), прошедшего в 2015 г. в Марокко. Об этом CNews сообщили представители Университета. Уча
25.06.2014 Россияне победили на чемпионате мира по программированию

ьной Техники (Association for Computing Machinery International Collegiate Programming Contest, ACM-ICPC), глобальным спонсором которого выступает корпорация IBM. В 2014 г. финал ACM-ICPC

03.07.2013 Россияне победили в чемпионате мира по программированию

му программированию среди 120 студенческих команд ACM International Collegiate Programming Contest (ICPC). Победителем чемпионата стала команда Санкт-Петербургского национального исследовательс

Публикаций - 93, упоминаний - 189

ICPC и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Google LLC 12690 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Microsoft Corporation 25775 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 2
X Corp - Twitter 2938 2
Huawei 4677 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
Telegram Group 2940 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 1
Тензор 173 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
Nvidia Corp 4002 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
Открытые технологии 732 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 32 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 1
Питерская группа связистов 441 1
Системы и Технологии ГК 129 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Superjob - Суперджоб 858 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Garsdale Services 39 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Bharti Enterprises Group 57 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Газпром нефть 725 1
Евросеть 1421 1
Альфа-Групп 745 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Парк Зарядье 49 3
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Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 3
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Фонд президентских грантов 17 2
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
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Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 3
ACM - Association for Computing Machinery 10 3
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
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Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 701 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 2
Repository - Репозиторий 1176 2
C/C++ - Язык программирования 894 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Яндекс.Контест 4 3
Linux OS 11533 3
Perl - Язык программирования 155 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Codeforces 9 2
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 2
Яндекс - CodeRun 2 2
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 2
Google Android 15244 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 1
UCS R-Keeper 73 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 1
Red Hat Linux 205 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 1
Microsoft Visual Studio 429 1
CUPS - Common Unix Printing System 26 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Google Go - Golang - Язык программирования 102 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Здравоохранение электронное - программа 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Microsoft SAPI - Microsoft Speech Application Programming Interface - Microsoft Speech Devices SDK & Reference Kit 10 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Google Account - Google ID 55 1
Короткевич Геннадий 12 9
Станкевич Андрей 17 9
Ускова Ольга 174 8
Паршин Максим 323 7
Мишустин Михаил 787 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Малеев Алексей 18 5
Христенко Олег 6 5
Шадаев Максут 1210 5
Резников Григорий 5 4
Постников Василий 9 4
Фараджев Игорь 6 4
Арлазаров Владимир 290 4
Кириенко Сергей 149 3
Райгородский Андрей 51 3
Мирзаянов Михаил 4 3
Тихомиров Михаил 4 3
Калинин Николай 5 3
Куликов Егор 7 3
Митричев Петр 14 3
Збань Илья 3 3
Черникова Алевтина 51 3
Андреев Роман 9 3
Густокашин Михаил 6 3
Шевченко Тарас 7 3
Лопатин Андрей 4 3
Путин Владимир 3454 3
Собянин Сергей 538 3
Лысенко Эдуард 317 3
Смирнов Алексей 269 2
Макаров Валентин 251 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Массух Илья 239 2
Гайнуллин Ильдар 2 2
Ватрак Валентина 10 2
Марданов Сергей 18 2
Романов Владимир 12 2
Лифарь Егор 3 2
Дроздова Александра 6 2
Андреева Елена 14 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 21
Япония 13807 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 11
Канада 5082 10
Украина 7928 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 9
Южная Корея - Республика 7052 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Европа 24964 8
Польша - Республика 2031 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Казахстан - Республика 6048 6
Индия - Bharat 5870 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Египет - Арабская Республика 1100 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Китай - Тайвань 4245 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 4
Азербайджан - Баку 138 4
Швеция - Королевство 3782 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
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