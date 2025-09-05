Российские студенты выиграли престижный чемпионат по программированию. Их конкурентами были представители лучших вузов планеты «Яндекс», Сбербанк и «Газпром-Нефть» стала чемпионом 49 Международной олимпиады по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), сообщили CNews представители «Яндекс Обр

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию ШЭ одержали победу 47 финала всемирного чемпионата по программированию среди университетских команд ICPC (International Collegiate Programming Contest) за 2023 г. И получили золотые медали в 46

VK покажет трансляции соревнований ICPC NEF для студентов и Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию F — финальных состязаний по спортивному программированию в Северном Евразийском регионе за выход на ICPC. На крупнейшей площадке в Санкт-Петербурге встретятся 180 команд: сильнейшие программист

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию бачевского одержали победу во всемирном чемпионате по программированию среди университетских команд ICPC (International Collegiate Programming Contest). Финал мероприятия прошел в Москве 5 октя

1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию командных IT-соревнований мира — Финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. «Мы крайне заинтересованы, чтобы движение ICPC было конкурентным, и рады, что в

Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 2021 г. в Москве впервые пройдет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Участники будут состязаться в Центрально

Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC командных ИТ-соревнований мира — финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Финал ICPC 2021 в Москве объединит финалистов этого и предшествующего годов: уже

Open Source станет одной из тем финала чемпионата ICPC, который пройдет в Москве ил, что командам-участницам финала международного студенческого чемпионата мира по программированию ICPC предстоит решать задачи по разработке программного обеспечения на основе открытого кода.

Иностранные участники Международного чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в Россию Иностранные участники финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC), а также представители СМИ других стран, освещающие это событие, смогут бесплатно оформить визы в Россию. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC ижного соревнования молодых талантов в сфере ИТ – студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). К финалу будет приурочен ряд других меро

Райффайзенбанк поддержал российских студентов на Moscow Programming Сontest нк поддержал финал московского квалификационного тура международного чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) — Moscow Programming Contest, который про

«Мегафон» создаст инфраструктуру для проведения чемпионата мира по программированию ICPC в Москве «Мегафон» стал цифровым партнером студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), который в июне 2020 г. впервые примет Мо

Команда МГУ второй год подряд стала чемпионом мира по программированию Panda" одержала победу на Международной студенческой олимпиаде по спортивному программированию (ACM ICPC), которая проходила в португальском Порту. Представителям МГУ за отведенные пять часов у

Команда Университета ИТМО стала серебряным призером студенческого чемпионата по программированию ом студенческого чемпионата по спортивному программированию «Ассоциации вычислительной техники» АСМ ICPC. Заключительный этап соревнования завершился сегодня на Пхукете (Таиланд), сообщили CNew

Команда СПбГУ победила в студенческом чемпионате мира по программированию егодного студенческого чемпионата мира по программированию «Ассоциации вычислительной техники» (ACM ICPC), глобальным спонсором которого выступает компания IBM. Чемпионат проходил на базе Униве

Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами ителями 39 Студенческого чемпионата мира по программированию Ассоциации вычислительной техники (ACM-ICPC), прошедшего в 2015 г. в Марокко. Об этом CNews сообщили представители Университета. Уча

Россияне победили на чемпионате мира по программированию ьной Техники (Association for Computing Machinery International Collegiate Programming Contest, ACM-ICPC), глобальным спонсором которого выступает корпорация IBM. В 2014 г. финал ACM-ICPC