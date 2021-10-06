Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ICPC
The International Collegiate Programming Contest
Международная студенческая олимпиада по программированию
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 114
ICPC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
|Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
|ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 2
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
|ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
|ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
|АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
|IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
|IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768951, в очереди разбора - 672635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768951, в очереди разбора - 672635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru