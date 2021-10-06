Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2

1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1

Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 3

Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC 2

Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC 2

Райффайзенбанк поддержал российских студентов на Moscow Programming Сontest 5

Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 4

Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 6

Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике 1

Команда МГУ второй год подряд стала чемпионом мира по программированию 9

Питерский аспирант победил в чемпионате мира по программированию 3

ВТБ поддержит российских студентов на тренировочном чемпионате по программированию в Барселоне 5

Российский аспирант стал пятикратным чемпионом мира по программированию 1

Россияне выиграли чемпионат мира по программированию в седьмой раз подряд 3

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 3

В Москве прошла Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию 1

Cognitive Technologies и МИСиС проведут IV Олимпиаду школьников по спортивному программированию 1

Выпускник российского вуза выиграл олимпиаду Google по программированию третий раз подряд 2

Команда Университета ИТМО стала серебряным призером студенческого чемпионата по программированию 2

Команда СПбГУ победила в студенческом чемпионате мира по программированию 3

Cognitive Technologies и МИСиС проведут III Олимпиаду школьников 1

Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами 3

Cognitive Technologies и НИТУ МИСиС проведут Олимпиаду по спортивному программированию для школьников 1

Россияне победили на чемпионате мира по программированию 5

Cognitive Technologies и МИСиС провели олимпиаду по программированию 1

Cognitive Technologies и МИСиС проведут олимпиаду по спортивному программированию для школьников 1