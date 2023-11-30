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EdTech EDUTech Цифровые образовательные инструменты Дистанционные образовательные платформы Образовательные информационные продукты Learning Management System (LMS ) Системы дистанционного обучения

EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения

Информационные технологии в образовании


30.11.2023 Beeline cloud запускает онлайн-курс по управлению данными

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») запускает бесплатный онлайн-курс для ИТ-специалистов Base Data Engineer (начинающий дата-инженер), включающий материалы об особенностях управления данными, а также подходы к их хранению и визуализации. Об этом CNew
30.11.2023 beeline cloud запускает онлайн-курс по управлению данными

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает бесплатный онлайн-курс для ИТ-специалистов Base Data Engineer (начинающий дата-инженер), включающий материалы об особенностях управления данными, а также подходы к их хранению и визуализации. Курс поможет
16.11.2023 iSpring помогла запустить онлайн-обучение в компании «Котофей»

чек назрела необходимость разработать и внедрить профессиональную систему обучения, которая бы позволила передавать новичкам опыт и знания в едином, правильном формате. Было принято решение запустить дистанционное обучение на специализированной платформе. После исследования рынка компания выбрала продукт iSpring. На платформе iSpring Online специалисты по обучению публикуют курсы, проверяют
30.10.2023 Nexign выпустила систему управления обучением сотрудников

Nexign представила систему Neon LMS, которая помогает организовать базу образовательных курсов и материалов, планировать обучающие мероприятия и управлять процессом обучения сотрудников. Благодаря типовым API система бесшовно
26.10.2023 Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение

трудников контакт-центра. Внедрение СДО позволило сократить продолжительность обучения с полутора-двух месяцев до месяца и максимально увеличить его охват. Количество сотрудников компании, проходящих онлайн-курсы, за четыре года выросло с 50 до 350 человек в пиковые сезоны работы. Обучение проводят четыре штатных бизнес-тренера и еще четыре – на аутсорсе», – отметила Валерия Ярыш, руководит
10.10.2023 «Диасофт» разработала платформу Digital Q.LMS для организации корпоративного обучения

«Диасофт» разработала платформу для создания образовательных курсов и обучения – Digital Q.LMS (Learning Management System). Платформа позволяет организовывать обучение, коммуникацию между

09.10.2023 Исследование «Юkassa»: россияне почти на треть увеличили траты на онлайн-образование

флайн-платежей финтех-компании «Юmoney»), «Школа 21» (школа программирования «Сбера») и «Фоксфорд» (образовательная платформа) изучили спрос на образовательные услуги в январе-сентябре 2023 г.

15.08.2023 Более 100 млрд руб. заработают российские онлайн-школы по итогам 2023 года

По итогам первого полугодия 2023 г. российский EdTech-рынок вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Выручка топ-100 EdTech-компаний составила 52,4 млрд руб. по данным аналитического агентства Smart Ranking. По итогам I квартала 2023 г. выручка топ-100 выросла на 23%, во II квартале 2023 г. – на 35%. Об этом

14.08.2023 «Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов при поддержке Минпросвещения России

Информационно-коммуникационный образовательный сервис «Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс был разработан при поддержке Министерства просвещения России. С
21.07.2023 Онлайн-курсы становятся более востребованными каждый месяц на 33%

покупают женщины –– на них приходится 53% от всех заявок. Говоря о возрасте, большей популярностью онлайн-обучение пользуется среди людей в возрасте 25-34 года, на втором месте пользователи в

13.06.2023 Университет Иннополис и Innostage создают практические онлайн-курсы по кибербезопасности

редставители Innostage. Соглашение подразумевает создание программ по информационной безопасности для программ дополнительного образования. Уже в 2023 г. в университете Иннополис будет запущен первый онлайн-курс, нацеленный на практику выявления инцидентов информационной безопасности и обнаружения компьютерных атак для аналитиков SOC и специалистов по кибербезопасности российских компаний.

01.06.2023 Разработан онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков

«Эверлэнд» при партнёрской поддержке билайна и «Альянса по защите детей в цифровой среде» разработали онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков в возрасте от 10 лет с особенными потребностями здоровья. Курс призван помочь молодым людям с инвалидностью, прежде всего
03.02.2023 «Сбер» запустил онлайн-курс по цифровой трансформации

Сбербанк запустил онлайн-курс, который позволит руководителям получить новые знания и навыки для работы в условиях современной экономики. В программе курса — не только теория, но и реальные кейсы. Представители

08.11.2022 ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме

предложение Область применения отечественного продукта ОТР.Гуру не имеет существенных ограничений. Онлайн-обучение со встроенным модулем вебинаров одинаково эффективно как для использования в

22.07.2022 Российская образовательная платформа Robbo LMS получит господдержку для оснащения инженерных классов школ

Российская образовательная платформа Robbo LMS (Learning Management System) с модулем виртуальной симуляции Robbo VR получила одобрение Прези
19.07.2022 Платформа Robbo LMS с модулем VR поможет готовить новое поколение инженеров и робототехников

Российская образовательная платформа Robbo LMS (Learning Management System) дополнена модулем виртуальной симуляции Robbo VR, который позволя
08.07.2022 Искусственный интеллект подберет соискателям онлайн-курсы на SuperJob

т работать по модели маркетплейса с самостоятельной регистрацией на SuperJob и оплатой за заявки на онлайн-курсы. SuperJob помогает партнерам рекламировать онлайн-курсы на более чем 14 м
21.04.2022 Как дистанционное обучение влияет на здоровье детей

жностям, которые возникают у детей. Об этом CNews сообщили представители Zepter. Падение иммунитета Дистанционное обучение ведет к нарушению иммунной защиты организма, что выливается в изменени
17.03.2022 Центр «Техноград» проведет бесплатный онлайн-курс для предпринимателей

град» на ВДНХ приглашает всех желающих освоить soft skills, или так называемые гибкие навыки. Участников ждут тренинги по управлению командой, продуктивной коммуникации и выступлению перед публикой. «Онлайн-курс пройдет с 17 марта по 7 апреля. В первую очередь он предназначен для руководителей компаний, но присоединиться могут все желающие. Слушатели узнают, как развить лидерские качества,

10.03.2022 «Ростелеком» запускает онлайн-курс по мобильной разработке

«Ростелеком» запускает бесплатный полугодовой онлайн-курс по мобильной разработке для junior-разработчиков с опытом работы. Обучение начнется 14 марта 2022 г. и пройдет в собственной школе мобильной разработки «Эпик». Об этом CNews сообщил
10.01.2022 Российский EdTech-поставщик «Роббо» вырос на 30% в 2021 году

В 2021 г. российский EdTech-поставщик «Роббо» показал рост на 30%, преимущественно за счет развития международной

24.12.2021 3 главных проблемы EdTech

Проблемы роста и унаследованные проблемы Последние два года были крайне благоприятны для сферы EdTech. На онлайн-образование (практически синоним EdTech на современном этапе) перешл
14.12.2021 Образовательная платформа Educate Online привлекла $4 млн инвестиций

г. компания Educate Online разработала The Hub, платформу для вовлечения студентов всех возрастов в онлайн-обучение K-12, ESOL, подготовку к университету, а также в программы стажировок и наста
25.11.2021 CNews опубликовал первый рейтинг компаний, поставляющих ИТ-решения в сферу образования

ронавируса, его сегмент, связанный с информационными технологиями, от пандемии существенно выиграл. EdTech (этот термин часто используют как синонимом ставшего модным онлайн-образования, однако
ИТ в образовании 2021

о дополнительное, но и «основное» образование, то можно смело полагать, что и мировой, и российский EdTech в ближайшие годы продолжат быстро расти. Подготовлено Партнер 24.11.2021 Как будет раз
24.11.2021 Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80%

Рынок EdTech 2020: росли и Ed и Tech В прошлом году по причине эпидемии коронавируса все учебные за
24.11.2021 Как будет развиваться EdTech

ронавируса, его сегмент, связанный с информационными технологиями, от пандемии существенно выиграл. EdTech (этот термин часто используют как синонимом ставшего модным онлайн-образования, однако
19.11.2021 Больше половины студентов получающих ИТ-образование хотят уехать из России

28.10.2021 В Москве проведут обучающий онлайн-курс для предпринимателей по работе с маркетплейсами

ми, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Обучение продолжит онлайн-курс «Маркетплейсы. От закупки до первой продажи». Он стартует 9 ноября и будет состоять из четырех вебинаров, на которых пойдет речь о нюансах работы и реализации продукта через различн
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании

ва. Эти примеры свидетельствуют об успешности столичной Программы пилотного тестирования и развитии EdTech-рынка не только Москвы, но и всей России. Их ориентир на самые широкие слои населения

01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) запустил хаб для edtech-компаний. Площадка на базе «Гиперкуба» объединит стартапы, инвесторов и экспертов. Ком
05.08.2021 Венчурный фонд МТС инвестирует 73 миллиона рублей в EdTech-платформу «Академия перемен»

пользователям доступно 50 онлайн-курсов, аудитория платформы насчитывает более 500 тысяч человек. «EdTech рынок в России растёт на 20%-25% в год, lifestyle-направление показывает еще более впе
05.08.2021 EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей

екоторые страны ЮВАО и Латинской Америки». Ислам Мидов, руководитель венчурного фонда МТС, сказал: «EdTech-рынок в России растёт на 20%-25% в год, lifestyle-направление показывает еще более впе
03.08.2021 Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково»

«Цифровое образование», правообладатель информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» (создана «Ростелекомом» и Mail.ru Group), стала резидентом «Сколково». Новый статус позв
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах

а протяжении всей жизни. У онлайн-образования есть возможность удовлетворения всех этих требований. E-learning — это обучение через онлайн-курсы, D-learning — это обучение на вебинарах, онлайн-
15.07.2021 «Алгоритмика» запускает EdTech-акселератор для предпринимателей из малых городов

Международная школа программирования «Алгоритмика» объявляет о запуске edtech-акселератора для региональных предпринимателей из 500 российских городов. Сегодня школ
15.07.2021 Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.

ваны? • Какие курсы особенно популярны? • Насколько сложно открыть онлайн-школу? • Как организовать онлайн-обучение в крупной компании? • Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля

стребованы? Какие курсы особенно популярны? Насколько сложно открыть онлайн-школу? Как организовать онлайн-обучение в крупной компании? Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков и
08.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля

стребованы? Какие курсы особенно популярны? Насколько сложно открыть онлайн-школу? Как организовать онлайн-обучение в крупной компании? Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков и
15.04.2021 Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», разработанная компанией «Цифровое образование» (совместно

Публикаций - 1397, упоминаний - 1743

EdTech замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23953 118
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10585 100
Yandex - Яндекс 6326 80
7519 76
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3171 69
Cisco Systems 4982 66
VK - Mail.ru Group 3268 63
IBM - International Business Machines Corp 9312 59
Google LLC 11308 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10444 41
Softline - Софтлайн 2313 40
Intel Corporation 11844 39
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1985 38
SAP SE 5068 37
Oracle Corporation 6467 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4454 33
Apple Inc 11551 31
HP Inc. 5608 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7592 29
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 323 29
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 29
Севергрупп ТТ - TalentTech - Нетология - Netology - EdMarket 55 27
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1565 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1198 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8350 25
Telegram Group 1369 24
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 22
Huawei 3658 21
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1024 19
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 540 18
Корус Консалтинг ГК 1136 18
Цифра ГК 2243 18
Meta Platforms - Facebook 4363 18
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 60 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2999 18
5nine Software 1919 18
Neoflex - Неофлекс 193 17
Крок - Croc 1760 17
iSpring Solutions - Академия Айспринг 31 17
Ред Софт - Red Soft 504 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6376 76
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2584 31
РЖД - Российские железные дороги 1753 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1377 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 453 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 17
Почта России ПАО 1979 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 350 16
HeadHunter Group - HH Group 341 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
Открытие ФК - Росгосстрах 313 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1988 15
ГПБ - Газпромбанк 1003 14
ПГК - Первая грузовая компания 176 14
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 992 14
ЯКласс 68 14
Лента - Сеть розничной торговли 1868 14
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 44 13
Открытие ФК - Банк Открытие 523 13
Силовые машины 88 13
Шереметьево Хэндлинг 19 13
Газпром ПАО 1210 13
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 93 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 310 12
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 12
Coursera 48 11
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 11
Альфа-Банк 1648 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 917 10
РВК - Российская венчурная компания 539 10
Россети Ленэнерго 1698 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6732 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 419 8
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 7
Qiwi 963 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 362 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1063 7
Северсталь ПАО - Severstal 404 7
Ингосстрах СПАО 382 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10178 178
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1284 81
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5392 80
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2678 70
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4640 67
Президент Российской Федерации 3968 58
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 202 51
Правительство Москвы 2135 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3088 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2571 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1706 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2198 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4115 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 740 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3283 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 20
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 19
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 267 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 17
Федеральное казначейство России 1636 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1008 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5028 15
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 15
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 461 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел 399 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2522 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1740 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 13
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 205 12
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 147 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 859 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 132 11
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 139 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2878 11
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 266 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 633 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 6
Ассоциация менеджеров 84 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 527 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6173 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 3
АФТ - Ассоциация Финтех 88 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 57 3
4CIO 761 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 2
8K Association - Ассоциация 8K 171 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
Знание - Российское общество 7 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 2
Талант и успех - Общественный фонд 16 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 2
Linux Foundation 177 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
Единая Россия - Политическая партия 281 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
WIT - Women in Tech 3 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Ассоциация специалистов по сертификации 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57565 532
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43095 510
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27641 224
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14870 204
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11519 185
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6895 177
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18773 177
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9598 159
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14332 158
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27268 149
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10672 130
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19581 129
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23169 122
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11572 120
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10777 109
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23284 104
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11148 102
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9498 100
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15322 97
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22453 97
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8804 91
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12082 89
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5587 89
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5308 88
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9544 87
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13911 87
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4560 82
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6376 82
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8894 81
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10798 81
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5535 80
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13416 79
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов 1086 76
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3897 73
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5468 72
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6318 72
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2848 72
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9752 71
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10006 69
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16401 69
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4514 66
Google Android 13252 57
Linux OS 8927 51
Apple iOS 7246 45
Microsoft Windows 14912 43
Python - высокоуровневый язык программирования 679 34
Microsoft Office 3567 33
Oracle Java - язык программирования 2856 28
VK - Mail.ru Одноклассники 1635 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 26
Microsoft Windows 2000 8661 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1285 23
Электронный дневник - Цифровой дневник 140 22
VK - Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 48 21
Microsoft Teams - MS Teams 453 20
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 44 18
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3708 17
C/C++ - Язык программирования 571 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2154 16
Apple iPad 3786 16
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 318 16
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 680 16
Cisco Webex - Intranets.com 190 16
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 716 15
Moodle LMS - система управления курсами 28 14
Google YouTube - Видеохостинг 2543 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 90 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 929 14
Bellsoft Axiom JDK СЗИ 36 13
Microsoft Skype 2006 13
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 155 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6810 12
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 496 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 11
Яндекс.Учебник 27 11
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 202 11
Apple - App Store 2742 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 844 11
ВГТРК - Смотрим 564 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 11
Шадаев Максут 797 43
Путин Владимир 2897 34
Медведев Дмитрий 1639 23
Чернышенко Дмитрий 523 23
Сергунина Наталья 330 17
Натрусов Артем 246 17
Никифоров Николай 1173 16
Рустамов Рустам 308 16
Фролов Павел 71 16
Морозов Игорь 31 15
Сотин Денис 189 15
Семенов Александр 125 14
Александров Александр 50 14
Тятюшев Максим 47 14
Сивцев Илья 96 14
Леонов Алексей 51 14
Чурсин Дмитрий 45 14
Гаврилов Евгений 24 13
Гузовский Денис 46 13
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Ульянычев Матвей 19 13
Булгаков Кирилл 71 13
Сергеева Наталья 17 13
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Ульянов Николай 75 13
Стоянов Алексей 25 13
Карпов Роман 30 13
Евдокимов Игорь 28 13
Добровинский Александр 19 13
Бурилов Андрей 81 13
Долгов Александр 17 13
Спирин Антон 26 13
Мишустин Михаил 565 11
Рейман Леонид 1037 10
Леви Гавриил 23 10
Царевская-Дякина Наталья 16 10
Паршин Максим 309 10
Ермолаев Артем 369 9
Россия - РФ - Российская федерация 130591 1028
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40093 372
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50719 171
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15881 145
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13602 142
Европа 21273 113
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15820 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13797 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13080 57
Германия - Федеративная Республика 12337 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 43
Беларусь - Белоруссия 4931 40
Казахстан - Республика 5191 38
Россия - СФО - Новосибирск 3890 38
Россия - УФО - Екатеринбург 3536 34
Ближний Восток 2819 33
Индия - Bharat 5213 33
Украина 7412 33
Франция - Французская Республика 7661 31
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2544 29
Африка - Африканский регион 3354 28
Япония 13075 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2506 28
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2693 26
Азия - Азиатский регион 5225 26
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1465 25
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1248 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1965 23
Россия - УФО - Тюменская область 1018 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2696 23
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1228 21
Испания - Королевство 3644 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1671 21
Россия - ПФО - Нижегородская область 1615 21
Земля - планета Солнечной системы 10074 20
Италия - Итальянская Республика 4251 19
Россия - УФО - Челябинская область 1055 19
Израиль 2658 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25801 895
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46482 518
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44434 265
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11794 258
Образование в России 1800 152
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21920 131
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4563 121
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14965 118
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3397 114
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9213 113
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7649 112
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11959 105
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3443 104
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8816 101
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16425 99
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9957 96
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5729 88
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10252 85
Английский язык 6323 78
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1723 74
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5111 66
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7346 66
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2357 64
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6897 62
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6909 61
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4950 60
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2683 59
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1893 57
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 231 52
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4839 49
Информатика - computer science - informatique 964 49
Страхование - Страховое дело - Insurance 5322 46
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4278 42
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2880 42
Internet Economy - Интернет-экономика 5619 41
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1556 40
Инвестиции венчурные - Venture investments 2043 40
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4661 39
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5426 39
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 806 38
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11069 22
Ведомости 718 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 884 7
Forbes - Форбс 695 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1499 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 754 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 402 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 4
Bloomberg 1171 3
TAdviser - Центр выбора технологий 345 3
Fortune 203 3
FT - Financial Times 1184 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 109 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 2
Радио России - радиостанция 49 2
Главбух 11 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
Мобильные системы 113 2
ComputerWorld 144 2
Российская газета 259 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 106 2
Известия ИД 536 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 256 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 2
РИА Новости 841 2
Октагон - Octagon.Media 5 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 2
ZDnet 595 2
Рен ТВ - телеканал 65 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 1
CrunchBase 72 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
DigiTimes - Издание 1305 1
IDG - International Data Group 99 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 40 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 1
NYT - The New York Times 1011 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7689 84
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2657 58
IDC - International Data Corporation 4878 28
Gartner - Гартнер 3502 24
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 10
CNews Инновация года - награда 107 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 952 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 7
Fortune Global 500 284 4
Forrester Research 819 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 55 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 195 3
РАЭК Экономика Рунета 17 3
S&P 500 554 2
Fortune Global 100 139 2
TeleGeography Research 39 2
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
Synergy Research Group 41 2
Wainhouse Research 40 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 2
Strategy Analytics 284 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 46 2
Markets&Markets Research 107 2
SimilarWeb 36 2
BCG - Boston Consulting Group 102 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 104 2
Dell'Oro Group 60 2
CNews Рынок ИТ-услуг 126 1
TopFranchise - рейтинг франшиз 1 1
ResearchMe 14 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 6 1
Grand View Research 17 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Omdia 22 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 15 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
Медиалогия 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1374 52
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 797 50
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 743 37
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 524 34
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 92 34
VK Skillbox - Скилбокс 79 33
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 466 25
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 19
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 332 19
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 18
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 210 17
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 270 15
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 297 15
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 15
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 15
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 15
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 689 14
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 71 14
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 144 14
Алгоритмика - Международная школа программирования 27 13
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 13
Севергрупп ТТ - TalentTech - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 28 12
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 81 12
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 123 12
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 38 12
ТГУ - Томский государственный университет 146 10
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 85 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 310 10
Ultimate Education - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 28 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 146 9
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 94 9
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 110 8
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 57 8
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 7
РАН - Российская академия наук 1741 6
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 50 6
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 32 6
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 32 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 33
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2220 32
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1144 28
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 21
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 252 17
День молодёжи - 27 июня 716 16
CNews FORUM Кейсы 166 14
Moscow Education Online 12 12
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 10
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 18 7
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 23 5
Honor Cup 15 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 5
CNews AWARDS - награда 449 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 4
Microsoft Imagine Cup 57 4
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 3
ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 3
Цифровая прокачка региона 29 3
Online Educa 3 3
Digital October - конференционное пространство 90 3
ED2 EdTech Accelerator 8 3
ISR - Integrated Systems Russia 24 3
VK All Cups 16 2
SAP UP 5 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Russian Code Cup 12 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
Cisco Expo 22 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 2
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 2
РИФ - Российский Интернет Форум 60 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 2
CeBIT 611 2
Старт Хаб 20 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 697 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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