EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения

Beeline cloud запускает онлайн-курс по управлению данными Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») запускает бесплатный онлайн-курс для ИТ-специалистов Base Data Engineer (начинающий дата-инженер), включающий материалы об особенностях управления данными, а также подходы к их хранению и визуализации. Об этом CNew

beeline cloud запускает онлайн-курс по управлению данными Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает бесплатный онлайн-курс для ИТ-специалистов Base Data Engineer (начинающий дата-инженер), включающий материалы об особенностях управления данными, а также подходы к их хранению и визуализации. Курс поможет

iSpring помогла запустить онлайн-обучение в компании «Котофей» чек назрела необходимость разработать и внедрить профессиональную систему обучения, которая бы позволила передавать новичкам опыт и знания в едином, правильном формате. Было принято решение запустить дистанционное обучение на специализированной платформе. После исследования рынка компания выбрала продукт iSpring. На платформе iSpring Online специалисты по обучению публикуют курсы, проверяют

Nexign выпустила систему управления обучением сотрудников Nexign представила систему Neon LMS, которая помогает организовать базу образовательных курсов и материалов, планировать обучающие мероприятия и управлять процессом обучения сотрудников. Благодаря типовым API система бесшовно

Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение трудников контакт-центра. Внедрение СДО позволило сократить продолжительность обучения с полутора-двух месяцев до месяца и максимально увеличить его охват. Количество сотрудников компании, проходящих онлайн-курсы, за четыре года выросло с 50 до 350 человек в пиковые сезоны работы. Обучение проводят четыре штатных бизнес-тренера и еще четыре – на аутсорсе», – отметила Валерия Ярыш, руководит

«Диасофт» разработала платформу Digital Q.LMS для организации корпоративного обучения «Диасофт» разработала платформу для создания образовательных курсов и обучения – Digital Q.LMS (Learning Management System). Платформа позволяет организовывать обучение, коммуникацию между

Исследование «Юkassa»: россияне почти на треть увеличили траты на онлайн-образование флайн-платежей финтех-компании «Юmoney»), «Школа 21» (школа программирования «Сбера») и «Фоксфорд» (образовательная платформа) изучили спрос на образовательные услуги в январе-сентябре 2023 г.

Более 100 млрд руб. заработают российские онлайн-школы по итогам 2023 года По итогам первого полугодия 2023 г. российский EdTech-рынок вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Выручка топ-100 EdTech-компаний составила 52,4 млрд руб. по данным аналитического агентства Smart Ranking. По итогам I квартала 2023 г. выручка топ-100 выросла на 23%, во II квартале 2023 г. – на 35%. Об этом

«Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов при поддержке Минпросвещения России Информационно-коммуникационный образовательный сервис «Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс был разработан при поддержке Министерства просвещения России. С

Онлайн-курсы становятся более востребованными каждый месяц на 33% покупают женщины –– на них приходится 53% от всех заявок. Говоря о возрасте, большей популярностью онлайн-обучение пользуется среди людей в возрасте 25-34 года, на втором месте пользователи в

Университет Иннополис и Innostage создают практические онлайн-курсы по кибербезопасности редставители Innostage. Соглашение подразумевает создание программ по информационной безопасности для программ дополнительного образования. Уже в 2023 г. в университете Иннополис будет запущен первый онлайн-курс, нацеленный на практику выявления инцидентов информационной безопасности и обнаружения компьютерных атак для аналитиков SOC и специалистов по кибербезопасности российских компаний.

Разработан онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков «Эверлэнд» при партнёрской поддержке билайна и «Альянса по защите детей в цифровой среде» разработали онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков в возрасте от 10 лет с особенными потребностями здоровья. Курс призван помочь молодым людям с инвалидностью, прежде всего

«Сбер» запустил онлайн-курс по цифровой трансформации Сбербанк запустил онлайн-курс, который позволит руководителям получить новые знания и навыки для работы в условиях современной экономики. В программе курса — не только теория, но и реальные кейсы. Представители

ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме предложение Область применения отечественного продукта ОТР.Гуру не имеет существенных ограничений. Онлайн-обучение со встроенным модулем вебинаров одинаково эффективно как для использования в

Российская образовательная платформа Robbo LMS получит господдержку для оснащения инженерных классов школ Российская образовательная платформа Robbo LMS (Learning Management System) с модулем виртуальной симуляции Robbo VR получила одобрение Прези

Платформа Robbo LMS с модулем VR поможет готовить новое поколение инженеров и робототехников Российская образовательная платформа Robbo LMS (Learning Management System) дополнена модулем виртуальной симуляции Robbo VR, который позволя

Искусственный интеллект подберет соискателям онлайн-курсы на SuperJob т работать по модели маркетплейса с самостоятельной регистрацией на SuperJob и оплатой за заявки на онлайн-курсы. SuperJob помогает партнерам рекламировать онлайн-курсы на более чем 14 м

Как дистанционное обучение влияет на здоровье детей жностям, которые возникают у детей. Об этом CNews сообщили представители Zepter. Падение иммунитета Дистанционное обучение ведет к нарушению иммунной защиты организма, что выливается в изменени

Центр «Техноград» проведет бесплатный онлайн-курс для предпринимателей град» на ВДНХ приглашает всех желающих освоить soft skills, или так называемые гибкие навыки. Участников ждут тренинги по управлению командой, продуктивной коммуникации и выступлению перед публикой. «Онлайн-курс пройдет с 17 марта по 7 апреля. В первую очередь он предназначен для руководителей компаний, но присоединиться могут все желающие. Слушатели узнают, как развить лидерские качества,

«Ростелеком» запускает онлайн-курс по мобильной разработке «Ростелеком» запускает бесплатный полугодовой онлайн-курс по мобильной разработке для junior-разработчиков с опытом работы. Обучение начнется 14 марта 2022 г. и пройдет в собственной школе мобильной разработки «Эпик». Об этом CNews сообщил

Российский EdTech-поставщик «Роббо» вырос на 30% в 2021 году В 2021 г. российский EdTech-поставщик «Роббо» показал рост на 30%, преимущественно за счет развития международной

3 главных проблемы EdTech Проблемы роста и унаследованные проблемы Последние два года были крайне благоприятны для сферы EdTech. На онлайн-образование (практически синоним EdTech на современном этапе) перешл

Образовательная платформа Educate Online привлекла $4 млн инвестиций г. компания Educate Online разработала The Hub, платформу для вовлечения студентов всех возрастов в онлайн-обучение K-12, ESOL, подготовку к университету, а также в программы стажировок и наста

CNews опубликовал первый рейтинг компаний, поставляющих ИТ-решения в сферу образования ронавируса, его сегмент, связанный с информационными технологиями, от пандемии существенно выиграл. EdTech (этот термин часто используют как синонимом ставшего модным онлайн-образования, однако

ИТ в образовании 2021 о дополнительное, но и «основное» образование, то можно смело полагать, что и мировой, и российский EdTech в ближайшие годы продолжат быстро расти. Подготовлено Партнер 24.11.2021 Как будет раз

Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80% Рынок EdTech 2020: росли и Ed и Tech В прошлом году по причине эпидемии коронавируса все учебные за

Как будет развиваться EdTech ронавируса, его сегмент, связанный с информационными технологиями, от пандемии существенно выиграл. EdTech (этот термин часто используют как синонимом ставшего модным онлайн-образования, однако

В Москве проведут обучающий онлайн-курс для предпринимателей по работе с маркетплейсами ми, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Обучение продолжит онлайн-курс «Маркетплейсы. От закупки до первой продажи». Он стартует 9 ноября и будет состоять из четырех вебинаров, на которых пойдет речь о нюансах работы и реализации продукта через различн

От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании ва. Эти примеры свидетельствуют об успешности столичной Программы пилотного тестирования и развитии EdTech-рынка не только Москвы, но и всей России. Их ориентир на самые широкие слои населения

В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) запустил хаб для edtech-компаний. Площадка на базе «Гиперкуба» объединит стартапы, инвесторов и экспертов. Ком

Венчурный фонд МТС инвестирует 73 миллиона рублей в EdTech-платформу «Академия перемен» пользователям доступно 50 онлайн-курсов, аудитория платформы насчитывает более 500 тысяч человек. «EdTech рынок в России растёт на 20%-25% в год, lifestyle-направление показывает еще более впе

EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей екоторые страны ЮВАО и Латинской Америки». Ислам Мидов, руководитель венчурного фонда МТС, сказал: «EdTech-рынок в России растёт на 20%-25% в год, lifestyle-направление показывает еще более впе

Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково» «Цифровое образование», правообладатель информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» (создана «Ростелекомом» и Mail.ru Group), стала резидентом «Сколково». Новый статус позв

Почему онлайн-образование не приживется в школах а протяжении всей жизни. У онлайн-образования есть возможность удовлетворения всех этих требований. E-learning — это обучение через онлайн-курсы, D-learning — это обучение на вебинарах, онлайн-

«Алгоритмика» запускает EdTech-акселератор для предпринимателей из малых городов Международная школа программирования «Алгоритмика» объявляет о запуске edtech-акселератора для региональных предпринимателей из 500 российских городов. Сегодня школ

Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г. ваны? • Какие курсы особенно популярны? • Насколько сложно открыть онлайн-школу? • Как организовать онлайн-обучение в крупной компании? • Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков

Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля стребованы? Какие курсы особенно популярны? Насколько сложно открыть онлайн-школу? Как организовать онлайн-обучение в крупной компании? Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков и

Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля стребованы? Какие курсы особенно популярны? Насколько сложно открыть онлайн-школу? Как организовать онлайн-обучение в крупной компании? Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков и