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EdTech EDUTech Цифровые образовательные инструменты Дистанционные образовательные платформы Образовательные информационные продукты Learning Management System (LMS ) Системы дистанционного обучения

EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения
Обзор Корпоративные LMS-платформы на CNewsMarket

СОБЫТИЯ

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15.07.2026 Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

«Мы строим обучение на реальных задачах» CNews: Рост цен на ИТ-образование в России в последнее время обсуждают все чаще. При этом многие говорят, что ча
02.07.2026 «Корпорация МСП» запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту

«Корпорация МСП» запустила на цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту. Комплексная программа поможет внедрить инструменты ИИ в бизнес-процессы для повышения операционной эффективности и производительно
01.07.2026 «Евраз» развивает ИТ-образование на Урале

ки. За пять лет через образовательный проект прошло более 300 старшеклассников. На развитие системы ИТ-образования «Евраз» направил свыше 4 млн руб. Об этом CNews сообщил представитель компании
01.07.2026 Корпорация МСП запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту

Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту. Комплексная программа поможет внедрить инструменты ИИ в бизнес-процессы для повышения операционной эффективности и производительно
15.06.2026 Kulikov Group централизовала обучение сотрудников и сократила срок адаптации с трех до двух месяцев с помощью iSpring LMS

Компания Kulikov Group перешла на единую систему корпоративного обучения на базе iSpring LMS. Это позволило объединить все разрозненные инструменты в единый контур и внедрить структурированную систему адаптации и развития сотрудников. Об этом CNews сообщили представители iSpring. K
15.06.2026 Kubernetes по расписанию: «Флант» и МИЭМ НИУ ВШЭ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-образования

наши студенты, участвуя в проектах компании», — сказал Дмитрий Коваленко, директор МИЭМ НИУ ВШЭ. Соглашение реализуется в рамках глобальной инициативы Минцифры России по вовлечению бизнеса в развитие ИТ-образования. В планах — масштабирование данной модели сотрудничества на топовые вузы Москвы, Санкт-Петербурга и крупнейшие региональные образовательные учреждения.
11.06.2026 В iSpring LMS теперь можно создавать курсы с помощью ИИ

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного обучения, обновила платформу iSpring LMS. В системе появилась функция создания курсов с помощью искусственного интеллекта в лонгридах. Об этом CNews сообщили представители iSpring. Раньше инструменты искусственного интеллекта в пр
08.06.2026 Ассоциация «Руссофт», группа РЭЦ и «Академия ИТ-образования» запустят образовательные программы для экспорта ИТ-услуг

рограммного обеспечения «Руссофт», Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ИТ-образования» подписали четырёхсторонний меморандум о взаимопонимании. Документ закрепляет сотрудничество сторон по разработке и реализации образовательных и акселерационных программ для росс
08.06.2026 Невыгодные инвестиции. ИТ-образование в России бешено дорожает, а работу отнимает искусственный интеллект

учения по программе «информационная безопасность» выросла на 36% по сравнению с предыдущим учебным годом и отныне составляет 800 тыс. руб. Не самые радужные перспективы Наличие только что полученного ИТ-образования, как показывает практика, в России вовсе не означает быстрое трудоустройство с хорошей зарплатой. Как сообщал CNews, В 2025 г. средние зарплаты в российской ИТ-отрасли почти не в
01.06.2026 Разработка, ИИ, кибербезопасность, анализ данных: жители Волгограда смогут получить ИТ-образование международного уровня

ших выпускников трудоустроены, их «разбирают» еще до окончания учебы, а карьеру они делают быстрее. Этот кампус станет точкой притяжения для всей волгоградской молодежи, которая хочет получить лучшее цифровое образование. Я хочу пожелать всем ребятам, кто сегодня приступает к отборочным испытаниям, всем, кто уже с мая начал основную программу, а это 130 человек, удачи и уверенности в себе!»
28.05.2026 iSpring переименовала платформу iSpring Learn в iSpring LMS

ния iSpring сообщила о переименовании платформы для корпоративного обучения iSpring Learn в iSpring LMS. Новое название упростит навигацию внутри продуктовой линейки и точнее отразит стратегиче
21.05.2026 МТУСИ и HeadHunter расширяют сотрудничество в сфере ИТ-образования и подготовки кадров для цифровой экономики

рументам и практическим кейсам, но и возможность лучше понимать требования отрасли уже на этапе обучения. Для МТУСИ это важный шаг в развитии современной практико-ориентированной модели инженерного и ИТ-образования», — отметил ректор Сергей Ерохин.
24.04.2026 Молодежь стала тратить на онлайн-обучение в шесть раз больше времени

Россияне моложе 25 лет перешли на системное онлайн-обучение. По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди молодых пользователей вырос на 72%. При этом подростки сменили короткие сессии на полноценны
22.04.2026 «ИТ-школа РТК» и МФТИ будут совместно повышать качество ИТ-образования

«ИТ-школа РТК» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на повышение качества ИТ-образования, в ходе мероприятий по ИТ-аккредитации «РТК ИТ» (дочерняя компания «Ростелекома»). Документ закрепляет долгосрочное партнерство, нацеленное на интеграцию корпоративных решений в

01.04.2026 Подписан трехсторонний меморандум о развитии ИТ-образования в школах в Вологодской области

«Сбера» и Правительства области». Меморандум открывает новые возможности для комплексного развития ИТ-образования в регионе, способствуя формированию навыков, востребованных современной эконом
26.03.2026 ГК «Мантера» внедрила iSpring LMS для централизованного обучения сотрудников

Группа компаний «Мантера» автоматизировала систему обучения и оценки персонала с помощью платформы iSpring LMS. Решение позволило объединить обучение сотрудников разных бизнес-направлений, выстроить единые стандарты сервиса и снизить затраты на внешние образовательные программы. Об этом CNews сообщи
25.03.2026 «ЯсноРестораны» создали новый процесс стажировки директоров ресторанов с помощью iSpring LMS

Компания «ЯсноРестораны» (бренды «Хочу Пури» и «Горячий Цех»), запустила системное обучение директоров ресторанов с помощью платформы iSpring LMS. Это позволило компании структурировать и стандартизировать обучение, сделать его прозрачным и управляемым, что стало важным шагом для масштабирования и повышения качества управления. Об эт
12.03.2026 Rodina Hotels повысила уровень обученности сотрудников до 73% с помощью iSpring LMS

Компания Rodina Hotels внедрила платформу корпоративного обучения iSpring LMS для развития более 2 тыс. сотрудников по всей России. Это позволило сделать обучение цент
20.02.2026 Образовательная платформа OTUS использует систему бизнес-моделирования Business Studio в обучении ИТ-специалистов

Группа компаний «Современные технологии управления» и команда OTUS заключили соглашение об использовании системы бизнес-моделирования Business Studio в учебном процессе. Образовательная платформа OTUS более 8 лет проводит обучение по авторским курсам для ИТ-специалистов различных направлений и уровней подготовки. Это масштабный образовательный портал: более 200
16.02.2026 Наталья Сергунина: В Москве подготовили онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию

В столице открыли набор на бесплатный онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Программу подготовили Московский физико-технический институт (МФТИ) и Правительство Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Заняти
26.01.2026 BPMSoft и СГЭУ запускают совместные проекты в ИТ-образовании

Разработчик low-code платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Партнерство направлено на развитие совместных проектов и практическую подготовку студентов в области цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft. Стороны д
22.01.2026 Профессиональное обучение станет проще благодаря обновлению Digital Q.LMS от «Диасофт»

й капитал, которая напрямую влияет на эффективность и результаты организации в долгосрочной перспективе. Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать решение для управления обучением Digital Q.LMS (Learning Management System). Последние обновления были направлены на улучшение пользовательского опыта. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт». Изменения в Digital Q.LMS Более

10.12.2025 «МегаФон Таджикистан» внедрил LMS-платформу iSpring для системного обучения сотрудников

В ходе анализа рынка «МегаФон Таджикистан» рассматривал несколько платформ, и в итоге была выбрана LMS iSpring Learn как оптимальное решение по сочетанию мобильности, удобства и интеграционных
09.12.2025 «Группа Астра», «ICL Техно» и РУДН объединились для ИТ-образования студентов со всего мира

ю операционную систему. На базе лаборатории откроется сертификационный центр, где будут обучать внешних специалистов работе с российскими программными продуктами. Инициатива поможет повысить качество ИТ-образования и подготовить кадры, готовые к решению практических задач отрасли. «Десятая, юбилейная лаборатория — это символ зрелости нашего системного подхода в создании образовательной сред
EdTech: Цифровизация образования

EdTech: Цифровизация образования Российский рынок цифровизации образования на протяжении последних не
02.12.2025 iSpring в топ-3 решений для HRTech и EdTech на российском рынке по версии CNews

ектов в 2024 г. без учета НДС, динамике выручки, доле HR-проектов в общей выручке компании. Рейтинг EdTech проводится CNews Analytics в третий раз и охватывает крупнейших поставщиков ИТ-решений
26.11.2025 «Медисорб» ускорила адаптацию сотрудников в два раза после внедрения LMS iSpring Learn

овалась на положительный опыт коллег и оптимальное соотношение цены и функциональности. Важным фактором стала возможность обучить собственную команду разработке курсов в «Академии iSpring». Внедрение LMS iSpring Learn началось с создания траектории обучения для новых сотрудников. Пилотные онлайн-курсы тестировались в присутствии тренера и дорабатывались с учетом обратной связи. Компания «Ме
21.11.2025 Онлайн-образование вошло в привычку: 64% россиян уже имеют опыт обучения

64% опрошенных уже имеют опыт онлайн-обучения, 58% планируют учиться в ближайший год, а онлайн-образование воспринимают как способ освоить новую профессию и необходимый инструмент для развития. Такие данные показало ежегодное исследование от образовательной онлайн-платформы «Нетол
21.11.2025 В России во второй раз выберут самые продвинутые и эффективные практики в онлайн-образовании

Премия «Я знаю: Edtech» открыла голосование за лучшие проекты. Эту премию медиагруппа «Комсомольская правда»

24.10.2025 Помощник для учебы: в России стали доступны образовательные онлайн-курсы по работе с нейросетью «ГигаЧат» от Сбербанка

развернут на внутренних LMS-ресурсах вузов-партнеров. В дальнейшем планируется расширение партнеров. Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Цифровая трансформация образования и развитие цифровых компетенций студентов являются основой развития страны, поскольку именно нынешние учащиеся определяют ее будущее. Мы убеждены, что вузы до
22.10.2025 Власти проверят «Авито», «Яндекс», «Касперского», «Ланит» на способность тратить деньги и силы на ИТ-образование

тать одним из условий для подтверждения аккредитации ИТ-компаний. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Тогда же был разработан первый вариант Методики, как расходы ИТ-компаний на поддержку ИТ-образования будут учитываться при расчете налоговых льгот. © kasto / Фотобанк Фотодженика Минцифры запустило эксперимент по перечислению крупными ИТ-компаниями 5% от сэкономленных на налогах
Корпоративные LMS-платформы 2025

Корпоративные LMS-платформы 2025 В обзоре рассматриваются Learning Management System (LMS-системы) — системы управления обучением, предназначенные для

09.10.2025 «Яндекс» запустил в «Практикуме» бесплатный онлайн-курс по инклюзии и цифровой доступности

«Яндекс» запустил бесплатный онлайн-курс по инклюзии и цифровой доступности. Он поможет продуктовым командам создавать цифровые продукты, которые отвечают запросам людей с разными особенностями здоровья: зрения, слуха или

26.09.2025 В начале учебного года онлайн-школы стали легкой добычей для хакеров

Это указывает на значительный интерес злоумышленников к образовательным учреждениям, ведущим деятельность в онлайн-формате. Эксперты компании StormWall выявили несколько ключевых причин роста атак на онлайн-школы и другие образовательные веб-сервисы. После пандемии, на рынке онлайн-образования сформировались ключевые лидеры. Эти бренды уже широко известны в России, поэтому они представляют

19.09.2025 «Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в сервисе в Max

«Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов ««Сферум» в Max: возможности цифрового сервиса для образования». Обучающий курс создан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Минпросвещен
17.09.2025 Онлайн-школы на GetCourse смогут запускать нативную рекламу через Telega.in и отслеживать продажи с постов в Telegram-каналах

нативную рекламу и посевы в Telegram-каналах 96 тыс. руб, в то время как средний чек корпоративного Edtech сегмента бизнеса варьируется от 1 до 3 млн руб. в месяц, в зависимости от сезона и вну
EdTech: Цифровизация образования 2024

EdTech: Цифровизация образования 2024 Рынок EdTech постепенно подстраивается под новые реалии, показывая уверенный рост. Разработчики нар
ИТ в образовании 2021

о дополнительное, но и «основное» образование, то можно смело полагать, что и мировой, и российский EdTech в ближайшие годы продолжат быстро расти. Подготовлено Партнер 24.11.2021 Как будет раз
03.09.2025 Что дают корпоративные LMS бизнесу и сотрудникам

ния и проведения обучения используются специализированные платформы — системы управления обучением (Learning Management System, LMS). LMS позволяют централизованно создавать курсы, автоматическ
03.09.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских LMS-платформ

CNewsMarket представляет первый обзор LMS-платформ для корпоративного обучения. Платформенное решение состоит из различных модулей,

Публикаций - 2281, упоминаний - 2910

EdTech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 153
Microsoft Corporation 25775 145
9594 140
Ростелеком 10948 139
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 137
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 126
МегаФон 10742 90
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 85
Softline - Софтлайн 3743 84
VK - Mail.ru Group 3602 79
Cisco Systems 5372 70
IBM - International Business Machines Corp 9699 62
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 59
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 57
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 99 56
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 55
Ред Софт - Red Soft 1236 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 52
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 51
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 51
Google LLC 12688 50
Telegram Group 2940 50
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 49
SAP SE 5601 46
Neoflex - Неофлекс 257 45
Intel Corporation 12811 42
Oracle Corporation 7074 42
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 41
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 41
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 41
Apple Inc 13154 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 38
HP Inc. 5883 36
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 35
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 31
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 29
АйТи 1519 25
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 24
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 24
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 153
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 70
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 59
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 53
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 49
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 48
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 47
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 45
Силовые машины 166 44
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 44
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 41
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 41
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 41
Шереметьево Хэндлинг 50 41
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 40
Почта России ПАО 2370 40
РЖД - Российские железные дороги 2096 36
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 32
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 32
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 28
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 27
Агроэко ГК 45 26
ГПБ - Газпромбанк 1273 26
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 25
Газпром ПАО 1493 24
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 22
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 20
Русагро Группа Компаний 379 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 19
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 19
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 19
Газпром бурение 62 18
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 18
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 17
Северсталь ПАО - Severstal 629 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 278
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 105
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 104
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 93
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 90
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 77
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 67
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 63
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 50
Федеральное казначейство России 1949 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 43
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 40
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 28
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 23
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 20
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 16
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 15
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 15
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 14
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 13
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 17
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
Ассоциация менеджеров 107 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Знание - Российское общество 10 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 3
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 3
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Международная академия связи - МАС 46 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
ГосИнформСистемы 160 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 668
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 572
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 472
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 389
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 388
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 284
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 200
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 177
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 175
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 169
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 168
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 167
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 150
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 149
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 133
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 121
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 119
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 118
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 112
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 108
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 107
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 106
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 106
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 103
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 95
Linux OS 11533 78
Google Android 15243 77
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 72
Apple iOS 8583 62
Microsoft Windows 16882 60
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 49
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 44
Axiom JDK СЗИ 175 41
БИС - ITQuick - Jumse 52 41
Microsoft Office 4170 41
Oracle Java - язык программирования 3469 38
iSpring Learn - iSpring LMS - iSpring Online 43 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 31
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 29
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 25
C/C++ - Язык программирования 894 24
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 23
Microsoft Windows 2000 8678 23
Microsoft Teams - MS Teams 670 23
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 22
Яндекс.Практикум 81 22
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 20
Google YouTube - Видеохостинг 3002 20
Новые облачные технологии - МойОфис 958 20
Apple iPad 4011 19
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 19
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 18
OpenAI - ChatGPT 719 18
FreePik 1841 18
Apple - App Store 3109 18
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 17
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 16
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 16
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 16
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 16
Moodle LMS - система управления курсами 36 16
Шадаев Максут 1210 91
Путин Владимир 3454 51
Рустамов Рустам 548 46
Натрусов Артем 313 44
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 100
IDC - International Data Corporation 4975 29
Gartner - Гартнер 3658 26
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Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 4
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 4
Fortune Global 500 295 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
Forrester Research 834 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 3
РАЭК - Экономика Рунета 21 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 3
Markets&Markets Research 113 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
SimilarWeb 62 2
Strategy Analytics 285 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Synergy Research Group 48 2
Fortune Global 100 142 2
S&P 500 565 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
Dell'Oro Group 66 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
TeleGeography Research 40 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Wainhouse Research 40 2
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 112
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 77
VK - Skillbox - Скилбокс 146 77
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 66
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 52
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 49
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 49
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 43
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 38
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 35
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 32
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 30
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 27
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 26
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 26
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 25
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 24
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 23
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 23
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 22
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 22
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 21
ТГУ - Томский государственный университет 233 20
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 20
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 19
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 18
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 18
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 18
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 17
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 17
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 17
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 15
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 14
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 14
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 13
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 13
РАН - Российская академия наук 2122 13
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 12
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 12
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 45
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День молодёжи - 27 июня 1087 33
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 28
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 23
Moscow Education Online 12 12
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 8
CNews AWARDS - награда 571 8
Honor Cup 16 6
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 5
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 4
РИФ - Российский Интернет Форум 109 4
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Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 3
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ISR - Integrated Systems Russia 24 3
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
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BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 2
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Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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