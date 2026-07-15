EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться «Мы строим обучение на реальных задачах» CNews: Рост цен на ИТ-образование в России в последнее время обсуждают все чаще. При этом многие говорят, что ча

«Корпорация МСП» запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту «Корпорация МСП» запустила на цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту. Комплексная программа поможет внедрить инструменты ИИ в бизнес-процессы для повышения операционной эффективности и производительно

«Евраз» развивает ИТ-образование на Урале ки. За пять лет через образовательный проект прошло более 300 старшеклассников. На развитие системы ИТ-образования «Евраз» направил свыше 4 млн руб. Об этом CNews сообщил представитель компании

Корпорация МСП запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту. Комплексная программа поможет внедрить инструменты ИИ в бизнес-процессы для повышения операционной эффективности и производительно

Kulikov Group централизовала обучение сотрудников и сократила срок адаптации с трех до двух месяцев с помощью iSpring LMS Компания Kulikov Group перешла на единую систему корпоративного обучения на базе iSpring LMS. Это позволило объединить все разрозненные инструменты в единый контур и внедрить структурированную систему адаптации и развития сотрудников. Об этом CNews сообщили представители iSpring. K

Kubernetes по расписанию: «Флант» и МИЭМ НИУ ВШЭ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-образования наши студенты, участвуя в проектах компании», — сказал Дмитрий Коваленко, директор МИЭМ НИУ ВШЭ. Соглашение реализуется в рамках глобальной инициативы Минцифры России по вовлечению бизнеса в развитие ИТ-образования. В планах — масштабирование данной модели сотрудничества на топовые вузы Москвы, Санкт-Петербурга и крупнейшие региональные образовательные учреждения.

В iSpring LMS теперь можно создавать курсы с помощью ИИ Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного обучения, обновила платформу iSpring LMS. В системе появилась функция создания курсов с помощью искусственного интеллекта в лонгридах. Об этом CNews сообщили представители iSpring. Раньше инструменты искусственного интеллекта в пр

Ассоциация «Руссофт», группа РЭЦ и «Академия ИТ-образования» запустят образовательные программы для экспорта ИТ-услуг рограммного обеспечения «Руссофт», Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ИТ-образования» подписали четырёхсторонний меморандум о взаимопонимании. Документ закрепляет сотрудничество сторон по разработке и реализации образовательных и акселерационных программ для росс

Невыгодные инвестиции. ИТ-образование в России бешено дорожает, а работу отнимает искусственный интеллект учения по программе «информационная безопасность» выросла на 36% по сравнению с предыдущим учебным годом и отныне составляет 800 тыс. руб. Не самые радужные перспективы Наличие только что полученного ИТ-образования, как показывает практика, в России вовсе не означает быстрое трудоустройство с хорошей зарплатой. Как сообщал CNews, В 2025 г. средние зарплаты в российской ИТ-отрасли почти не в

Разработка, ИИ, кибербезопасность, анализ данных: жители Волгограда смогут получить ИТ-образование международного уровня ших выпускников трудоустроены, их «разбирают» еще до окончания учебы, а карьеру они делают быстрее. Этот кампус станет точкой притяжения для всей волгоградской молодежи, которая хочет получить лучшее цифровое образование. Я хочу пожелать всем ребятам, кто сегодня приступает к отборочным испытаниям, всем, кто уже с мая начал основную программу, а это 130 человек, удачи и уверенности в себе!»

iSpring переименовала платформу iSpring Learn в iSpring LMS ния iSpring сообщила о переименовании платформы для корпоративного обучения iSpring Learn в iSpring LMS. Новое название упростит навигацию внутри продуктовой линейки и точнее отразит стратегиче

МТУСИ и HeadHunter расширяют сотрудничество в сфере ИТ-образования и подготовки кадров для цифровой экономики рументам и практическим кейсам, но и возможность лучше понимать требования отрасли уже на этапе обучения. Для МТУСИ это важный шаг в развитии современной практико-ориентированной модели инженерного и ИТ-образования», — отметил ректор Сергей Ерохин.

Молодежь стала тратить на онлайн-обучение в шесть раз больше времени Россияне моложе 25 лет перешли на системное онлайн-обучение. По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди молодых пользователей вырос на 72%. При этом подростки сменили короткие сессии на полноценны

«ИТ-школа РТК» и МФТИ будут совместно повышать качество ИТ-образования «ИТ-школа РТК» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на повышение качества ИТ-образования, в ходе мероприятий по ИТ-аккредитации «РТК ИТ» (дочерняя компания «Ростелекома»). Документ закрепляет долгосрочное партнерство, нацеленное на интеграцию корпоративных решений в

Подписан трехсторонний меморандум о развитии ИТ-образования в школах в Вологодской области «Сбера» и Правительства области». Меморандум открывает новые возможности для комплексного развития ИТ-образования в регионе, способствуя формированию навыков, востребованных современной эконом

ГК «Мантера» внедрила iSpring LMS для централизованного обучения сотрудников Группа компаний «Мантера» автоматизировала систему обучения и оценки персонала с помощью платформы iSpring LMS. Решение позволило объединить обучение сотрудников разных бизнес-направлений, выстроить единые стандарты сервиса и снизить затраты на внешние образовательные программы. Об этом CNews сообщи

«ЯсноРестораны» создали новый процесс стажировки директоров ресторанов с помощью iSpring LMS Компания «ЯсноРестораны» (бренды «Хочу Пури» и «Горячий Цех»), запустила системное обучение директоров ресторанов с помощью платформы iSpring LMS. Это позволило компании структурировать и стандартизировать обучение, сделать его прозрачным и управляемым, что стало важным шагом для масштабирования и повышения качества управления. Об эт

Rodina Hotels повысила уровень обученности сотрудников до 73% с помощью iSpring LMS Компания Rodina Hotels внедрила платформу корпоративного обучения iSpring LMS для развития более 2 тыс. сотрудников по всей России. Это позволило сделать обучение цент

Образовательная платформа OTUS использует систему бизнес-моделирования Business Studio в обучении ИТ-специалистов Группа компаний «Современные технологии управления» и команда OTUS заключили соглашение об использовании системы бизнес-моделирования Business Studio в учебном процессе. Образовательная платформа OTUS более 8 лет проводит обучение по авторским курсам для ИТ-специалистов различных направлений и уровней подготовки. Это масштабный образовательный портал: более 200

Наталья Сергунина: В Москве подготовили онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию В столице открыли набор на бесплатный онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Программу подготовили Московский физико-технический институт (МФТИ) и Правительство Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Заняти

BPMSoft и СГЭУ запускают совместные проекты в ИТ-образовании Разработчик low-code платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Партнерство направлено на развитие совместных проектов и практическую подготовку студентов в области цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft. Стороны д

Профессиональное обучение станет проще благодаря обновлению Digital Q.LMS от «Диасофт» й капитал, которая напрямую влияет на эффективность и результаты организации в долгосрочной перспективе. Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать решение для управления обучением Digital Q.LMS (Learning Management System). Последние обновления были направлены на улучшение пользовательского опыта. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт». Изменения в Digital Q.LMS Более

«МегаФон Таджикистан» внедрил LMS-платформу iSpring для системного обучения сотрудников В ходе анализа рынка «МегаФон Таджикистан» рассматривал несколько платформ, и в итоге была выбрана LMS iSpring Learn как оптимальное решение по сочетанию мобильности, удобства и интеграционных

«Группа Астра», «ICL Техно» и РУДН объединились для ИТ-образования студентов со всего мира ю операционную систему. На базе лаборатории откроется сертификационный центр, где будут обучать внешних специалистов работе с российскими программными продуктами. Инициатива поможет повысить качество ИТ-образования и подготовить кадры, готовые к решению практических задач отрасли. «Десятая, юбилейная лаборатория — это символ зрелости нашего системного подхода в создании образовательной сред

EdTech: Цифровизация образования EdTech: Цифровизация образования Российский рынок цифровизации образования на протяжении последних не

iSpring в топ-3 решений для HRTech и EdTech на российском рынке по версии CNews ектов в 2024 г. без учета НДС, динамике выручки, доле HR-проектов в общей выручке компании. Рейтинг EdTech проводится CNews Analytics в третий раз и охватывает крупнейших поставщиков ИТ-решений

«Медисорб» ускорила адаптацию сотрудников в два раза после внедрения LMS iSpring Learn овалась на положительный опыт коллег и оптимальное соотношение цены и функциональности. Важным фактором стала возможность обучить собственную команду разработке курсов в «Академии iSpring». Внедрение LMS iSpring Learn началось с создания траектории обучения для новых сотрудников. Пилотные онлайн-курсы тестировались в присутствии тренера и дорабатывались с учетом обратной связи. Компания «Ме

Онлайн-образование вошло в привычку: 64% россиян уже имеют опыт обучения 64% опрошенных уже имеют опыт онлайн-обучения, 58% планируют учиться в ближайший год, а онлайн-образование воспринимают как способ освоить новую профессию и необходимый инструмент для развития. Такие данные показало ежегодное исследование от образовательной онлайн-платформы «Нетол

В России во второй раз выберут самые продвинутые и эффективные практики в онлайн-образовании Премия «Я знаю: Edtech» открыла голосование за лучшие проекты. Эту премию медиагруппа «Комсомольская правда»

Помощник для учебы: в России стали доступны образовательные онлайн-курсы по работе с нейросетью «ГигаЧат» от Сбербанка развернут на внутренних LMS-ресурсах вузов-партнеров. В дальнейшем планируется расширение партнеров. Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Цифровая трансформация образования и развитие цифровых компетенций студентов являются основой развития страны, поскольку именно нынешние учащиеся определяют ее будущее. Мы убеждены, что вузы до

Власти проверят «Авито», «Яндекс», «Касперского», «Ланит» на способность тратить деньги и силы на ИТ-образование тать одним из условий для подтверждения аккредитации ИТ-компаний. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Тогда же был разработан первый вариант Методики, как расходы ИТ-компаний на поддержку ИТ-образования будут учитываться при расчете налоговых льгот. © kasto / Фотобанк Фотодженика Минцифры запустило эксперимент по перечислению крупными ИТ-компаниями 5% от сэкономленных на налогах

Корпоративные LMS-платформы 2025 Корпоративные LMS-платформы 2025 В обзоре рассматриваются Learning Management System (LMS-системы) — системы управления обучением, предназначенные для

«Яндекс» запустил в «Практикуме» бесплатный онлайн-курс по инклюзии и цифровой доступности «Яндекс» запустил бесплатный онлайн-курс по инклюзии и цифровой доступности. Он поможет продуктовым командам создавать цифровые продукты, которые отвечают запросам людей с разными особенностями здоровья: зрения, слуха или

В начале учебного года онлайн-школы стали легкой добычей для хакеров Это указывает на значительный интерес злоумышленников к образовательным учреждениям, ведущим деятельность в онлайн-формате. Эксперты компании StormWall выявили несколько ключевых причин роста атак на онлайн-школы и другие образовательные веб-сервисы. После пандемии, на рынке онлайн-образования сформировались ключевые лидеры. Эти бренды уже широко известны в России, поэтому они представляют

«Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в сервисе в Max «Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов ««Сферум» в Max: возможности цифрового сервиса для образования». Обучающий курс создан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Минпросвещен

Онлайн-школы на GetCourse смогут запускать нативную рекламу через Telega.in и отслеживать продажи с постов в Telegram-каналах нативную рекламу и посевы в Telegram-каналах 96 тыс. руб, в то время как средний чек корпоративного Edtech сегмента бизнеса варьируется от 1 до 3 млн руб. в месяц, в зависимости от сезона и вну

EdTech: Цифровизация образования 2024 EdTech: Цифровизация образования 2024 Рынок EdTech постепенно подстраивается под новые реалии, показывая уверенный рост. Разработчики нар

ИТ в образовании 2021 о дополнительное, но и «основное» образование, то можно смело полагать, что и мировой, и российский EdTech в ближайшие годы продолжат быстро расти. Подготовлено Партнер 24.11.2021 Как будет раз

Что дают корпоративные LMS бизнесу и сотрудникам ния и проведения обучения используются специализированные платформы — системы управления обучением (Learning Management System, LMS). LMS позволяют централизованно создавать курсы, автоматическ