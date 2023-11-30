EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения

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Информационные технологии в образовании
|30.11.2023
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Beeline cloud запускает онлайн-курс по управлению данными
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») запускает бесплатный онлайн-курс для ИТ-специалистов Base Data Engineer (начинающий дата-инженер), включающий материалы об особенностях управления данными, а также подходы к их хранению и визуализации. Об этом CNew
|30.11.2023
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beeline cloud запускает онлайн-курс по управлению данными
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает бесплатный онлайн-курс для ИТ-специалистов Base Data Engineer (начинающий дата-инженер), включающий материалы об особенностях управления данными, а также подходы к их хранению и визуализации. Курс поможет
|16.11.2023
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iSpring помогла запустить онлайн-обучение в компании «Котофей»
чек назрела необходимость разработать и внедрить профессиональную систему обучения, которая бы позволила передавать новичкам опыт и знания в едином, правильном формате. Было принято решение запустить дистанционное обучение на специализированной платформе. После исследования рынка компания выбрала продукт iSpring. На платформе iSpring Online специалисты по обучению публикуют курсы, проверяют
|30.10.2023
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Nexign выпустила систему управления обучением сотрудников
Nexign представила систему Neon LMS, которая помогает организовать базу образовательных курсов и материалов, планировать обучающие мероприятия и управлять процессом обучения сотрудников. Благодаря типовым API система бесшовно
|26.10.2023
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Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение
трудников контакт-центра. Внедрение СДО позволило сократить продолжительность обучения с полутора-двух месяцев до месяца и максимально увеличить его охват. Количество сотрудников компании, проходящих онлайн-курсы, за четыре года выросло с 50 до 350 человек в пиковые сезоны работы. Обучение проводят четыре штатных бизнес-тренера и еще четыре – на аутсорсе», – отметила Валерия Ярыш, руководит
|10.10.2023
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«Диасофт» разработала платформу Digital Q.LMS для организации корпоративного обучения
«Диасофт» разработала платформу для создания образовательных курсов и обучения – Digital Q.LMS (Learning Management System). Платформа позволяет организовывать обучение, коммуникацию между
|09.10.2023
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Исследование «Юkassa»: россияне почти на треть увеличили траты на онлайн-образование
флайн-платежей финтех-компании «Юmoney»), «Школа 21» (школа программирования «Сбера») и «Фоксфорд» (образовательная платформа) изучили спрос на образовательные услуги в январе-сентябре 2023 г.
|15.08.2023
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Более 100 млрд руб. заработают российские онлайн-школы по итогам 2023 года
По итогам первого полугодия 2023 г. российский EdTech-рынок вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Выручка топ-100 EdTech-компаний составила 52,4 млрд руб. по данным аналитического агентства Smart Ranking. По итогам I квартала 2023 г. выручка топ-100 выросла на 23%, во II квартале 2023 г. – на 35%. Об этом
|14.08.2023
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«Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов при поддержке Минпросвещения России
Информационно-коммуникационный образовательный сервис «Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс был разработан при поддержке Министерства просвещения России. С
|21.07.2023
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Онлайн-курсы становятся более востребованными каждый месяц на 33%
покупают женщины –– на них приходится 53% от всех заявок. Говоря о возрасте, большей популярностью онлайн-обучение пользуется среди людей в возрасте 25-34 года, на втором месте пользователи в
|13.06.2023
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Университет Иннополис и Innostage создают практические онлайн-курсы по кибербезопасности
редставители Innostage. Соглашение подразумевает создание программ по информационной безопасности для программ дополнительного образования. Уже в 2023 г. в университете Иннополис будет запущен первый онлайн-курс, нацеленный на практику выявления инцидентов информационной безопасности и обнаружения компьютерных атак для аналитиков SOC и специалистов по кибербезопасности российских компаний.
|01.06.2023
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Разработан онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков
«Эверлэнд» при партнёрской поддержке билайна и «Альянса по защите детей в цифровой среде» разработали онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков в возрасте от 10 лет с особенными потребностями здоровья. Курс призван помочь молодым людям с инвалидностью, прежде всего
|03.02.2023
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«Сбер» запустил онлайн-курс по цифровой трансформации
Сбербанк запустил онлайн-курс, который позволит руководителям получить новые знания и навыки для работы в условиях современной экономики. В программе курса — не только теория, но и реальные кейсы. Представители
|08.11.2022
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ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме
предложение Область применения отечественного продукта ОТР.Гуру не имеет существенных ограничений. Онлайн-обучение со встроенным модулем вебинаров одинаково эффективно как для использования в
|22.07.2022
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Российская образовательная платформа Robbo LMS получит господдержку для оснащения инженерных классов школ
Российская образовательная платформа Robbo LMS (Learning Management System) с модулем виртуальной симуляции Robbo VR получила одобрение Прези
|19.07.2022
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Платформа Robbo LMS с модулем VR поможет готовить новое поколение инженеров и робототехников
Российская образовательная платформа Robbo LMS (Learning Management System) дополнена модулем виртуальной симуляции Robbo VR, который позволя
|08.07.2022
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Искусственный интеллект подберет соискателям онлайн-курсы на SuperJob
т работать по модели маркетплейса с самостоятельной регистрацией на SuperJob и оплатой за заявки на онлайн-курсы. SuperJob помогает партнерам рекламировать онлайн-курсы на более чем 14 м
|21.04.2022
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Как дистанционное обучение влияет на здоровье детей
жностям, которые возникают у детей. Об этом CNews сообщили представители Zepter. Падение иммунитета Дистанционное обучение ведет к нарушению иммунной защиты организма, что выливается в изменени
|17.03.2022
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Центр «Техноград» проведет бесплатный онлайн-курс для предпринимателей
град» на ВДНХ приглашает всех желающих освоить soft skills, или так называемые гибкие навыки. Участников ждут тренинги по управлению командой, продуктивной коммуникации и выступлению перед публикой. «Онлайн-курс пройдет с 17 марта по 7 апреля. В первую очередь он предназначен для руководителей компаний, но присоединиться могут все желающие. Слушатели узнают, как развить лидерские качества,
|10.03.2022
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«Ростелеком» запускает онлайн-курс по мобильной разработке
«Ростелеком» запускает бесплатный полугодовой онлайн-курс по мобильной разработке для junior-разработчиков с опытом работы. Обучение начнется 14 марта 2022 г. и пройдет в собственной школе мобильной разработки «Эпик». Об этом CNews сообщил
|10.01.2022
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Российский EdTech-поставщик «Роббо» вырос на 30% в 2021 году
В 2021 г. российский EdTech-поставщик «Роббо» показал рост на 30%, преимущественно за счет развития международной
|24.12.2021
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3 главных проблемы EdTech
Проблемы роста и унаследованные проблемы Последние два года были крайне благоприятны для сферы EdTech. На онлайн-образование (практически синоним EdTech на современном этапе) перешл
|14.12.2021
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Образовательная платформа Educate Online привлекла $4 млн инвестиций
г. компания Educate Online разработала The Hub, платформу для вовлечения студентов всех возрастов в онлайн-обучение K-12, ESOL, подготовку к университету, а также в программы стажировок и наста
|25.11.2021
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CNews опубликовал первый рейтинг компаний, поставляющих ИТ-решения в сферу образования
ронавируса, его сегмент, связанный с информационными технологиями, от пандемии существенно выиграл. EdTech (этот термин часто используют как синонимом ставшего модным онлайн-образования, однако
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ИТ в образовании 2021
о дополнительное, но и «основное» образование, то можно смело полагать, что и мировой, и российский EdTech в ближайшие годы продолжат быстро расти. Подготовлено Партнер 24.11.2021 Как будет раз
|24.11.2021
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Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80%
Рынок EdTech 2020: росли и Ed и Tech В прошлом году по причине эпидемии коронавируса все учебные за
|24.11.2021
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Как будет развиваться EdTech
ронавируса, его сегмент, связанный с информационными технологиями, от пандемии существенно выиграл. EdTech (этот термин часто используют как синонимом ставшего модным онлайн-образования, однако
|19.11.2021
|Больше половины студентов получающих ИТ-образование хотят уехать из России
|28.10.2021
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В Москве проведут обучающий онлайн-курс для предпринимателей по работе с маркетплейсами
ми, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Обучение продолжит онлайн-курс «Маркетплейсы. От закупки до первой продажи». Он стартует 9 ноября и будет состоять из четырех вебинаров, на которых пойдет речь о нюансах работы и реализации продукта через различн
|29.09.2021
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От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании
ва. Эти примеры свидетельствуют об успешности столичной Программы пилотного тестирования и развитии EdTech-рынка не только Москвы, но и всей России. Их ориентир на самые широкие слои населения
|01.09.2021
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В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования
Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) запустил хаб для edtech-компаний. Площадка на базе «Гиперкуба» объединит стартапы, инвесторов и экспертов. Ком
|05.08.2021
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Венчурный фонд МТС инвестирует 73 миллиона рублей в EdTech-платформу «Академия перемен»
пользователям доступно 50 онлайн-курсов, аудитория платформы насчитывает более 500 тысяч человек. «EdTech рынок в России растёт на 20%-25% в год, lifestyle-направление показывает еще более впе
|05.08.2021
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EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей
екоторые страны ЮВАО и Латинской Америки». Ислам Мидов, руководитель венчурного фонда МТС, сказал: «EdTech-рынок в России растёт на 20%-25% в год, lifestyle-направление показывает еще более впе
|03.08.2021
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Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково»
«Цифровое образование», правообладатель информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» (создана «Ростелекомом» и Mail.ru Group), стала резидентом «Сколково». Новый статус позв
|21.07.2021
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Почему онлайн-образование не приживется в школах
а протяжении всей жизни. У онлайн-образования есть возможность удовлетворения всех этих требований. E-learning — это обучение через онлайн-курсы, D-learning — это обучение на вебинарах, онлайн-
|15.07.2021
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«Алгоритмика» запускает EdTech-акселератор для предпринимателей из малых городов
Международная школа программирования «Алгоритмика» объявляет о запуске edtech-акселератора для региональных предпринимателей из 500 российских городов. Сегодня школ
|15.07.2021
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Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.
ваны? • Какие курсы особенно популярны? • Насколько сложно открыть онлайн-школу? • Как организовать онлайн-обучение в крупной компании? • Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков
|13.07.2021
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Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля
стребованы? Какие курсы особенно популярны? Насколько сложно открыть онлайн-школу? Как организовать онлайн-обучение в крупной компании? Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков и
|08.06.2021
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Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля
стребованы? Какие курсы особенно популярны? Насколько сложно открыть онлайн-школу? Как организовать онлайн-обучение в крупной компании? Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков и
|15.04.2021
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Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО
Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», разработанная компанией «Цифровое образование» (совместно
EdTech замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Шадаев Максут 797 43
|Путин Владимир 2897 34
|Медведев Дмитрий 1639 23
|Чернышенко Дмитрий 523 23
|Сергунина Наталья 330 17
|Натрусов Артем 246 17
|Никифоров Николай 1173 16
|Рустамов Рустам 308 16
|Фролов Павел 71 16
|Морозов Игорь 31 15
|Сотин Денис 189 15
|Семенов Александр 125 14
|Александров Александр 50 14
|Тятюшев Максим 47 14
|Сивцев Илья 96 14
|Леонов Алексей 51 14
|Чурсин Дмитрий 45 14
|Гаврилов Евгений 24 13
|Гузовский Денис 46 13
|Климов Андрей 40 13
|Сазонов Максим 13 13
|Фурсин Алексей 156 13
|Ульянычев Матвей 19 13
|Булгаков Кирилл 71 13
|Сергеева Наталья 17 13
|Маркова Светлана 16 13
|Ульянов Николай 75 13
|Стоянов Алексей 25 13
|Карпов Роман 30 13
|Евдокимов Игорь 28 13
|Добровинский Александр 19 13
|Бурилов Андрей 81 13
|Долгов Александр 17 13
|Спирин Антон 26 13
|Мишустин Михаил 565 11
|Рейман Леонид 1037 10
|Леви Гавриил 23 10
|Царевская-Дякина Наталья 16 10
|Паршин Максим 309 10
|Ермолаев Артем 369 9
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